ИТАЛИЯ (XI - XV ВВ.)

Ч. 2. Италия в XI - XV вв. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Италия (XVI‒XVII вв.) .

Папство и империя

Первые императоры Салической, или Франконской династии, Конрад II (1024—1039) и Генрих III (1039—1056), находили общий язык с духовенством и папами, которые были вынуждены обращаться к ним за политической поддержкой. Ситуация изменилась в связи с усилением папства в ходе начавшегося в середине XI в. движения за обновление Церкви. Ему дали импульс такие общественные течения, как Клюнийская реформа монашества и миланская Патария, позднее признанная еретической сектой. Папы Николай II и Александр II принимали меры против обмирщения духовенства, симонии (продажи должностей) и конкубината (нарушения обета целомудрия), и в частности добивались избавления Церкви от опеки со стороны светских властителей. Противостояние обострилось в правление Григория VII (1073—1085), предполагаемого автора «Диктата папы», в котором утверждалось верховенство папы перед всеми духовными и светскими властями. Сын Генриха III Генрих IV (1056—1105) вступил с ним в так называемую Борьбу за инвеституру (см. Инвеститура ), в которой каждая из сторон отстаивала свое право вводить епископов в должность. Эта борьба проходила с переменным успехом, в частности Генриху пришлось претерпеть унижение в Каноссе, замке маркграфини Тосканской Матильды, вымаливая прощение у папы (1077), но затем он сумел собраться с силами и избрать своего антипапу. Спор закончился только при преемнике императора, Генрихе V , который подписал соглашение с папой о разделении полномочий при назначении епископов ( Вормсский конкордат, 1122 ).

Тем не менее при восшествии на престол следующей, Швабской династии ( Штауфенов ) конфликт с папством обострился, и речь зашла о главенстве одной из властей над другой, прежде всего на Апеннинском п-ове. В столкновениях с императорами папы обращались к помощи союзников, в роли которых в XI—XII вв. выступали норманны. Уже в 1-й половине XI в. выходцы из завоеванной викингами Нормандии появились на юге И. в качестве наемников противоборствующих здесь сил, в том числе и императоров, которые стали вознаграждать их, раздавая земли. Норманны постепенно вытеснили из Сицилии и из Южн. И. как арабов, так и византийцев, и при Рожере II сформировали собственное королевство, используя противоборство императоров и пап, вассалами которых нормандские герцоги и короли себя признали. В Германии в 1-й половине XII в. развернулась борьба между двумя претендовавшими на престол династиями: Вельфами и Штауфенами, что впоследствии привело к образованию и в Италии партий гвельфов и гибеллинов.

От итальянских дел отвлекали также начавшиеся с 1096 по призыву папы Урбана II крестовые походы за отвоевание у мусульман Святой Земли. Только во 2-й половине XII в. император Фридрих I Гогенштауфен (Барбаросса) сумел радикально вмешаться в итальянские дела, пришедшие в расстройство в том числе вследствие подъема коммунальных движений. Интенсивное развитие североитальянских городов привело с конца IX в. к образованию самостоятельных коммун, возглавленных местными богатыми и знатными людьми и освобождавшихся от власти епископов и сеньоров. Император пришел в И. в 1155 как союзник папы, в частности он выдал ему поборника римской свободы Арнольда Брешианского. Фридрих Барбаросса сосредоточил свои усилия на приведении в подчинение ломбардских городов, где он насаждал своих чиновников (подеста) и жестоко расправлялся с противниками, в частности в 1162 приказал срыть до основания непокорный Милан. Тем не менее ему пришлось столкнуться с созданной в 1167 Ломбардской лигой городов Милана, Кремоны, Мантуи, Феррары и других, которые выступили на стороне его противника — папы Александра III и нанесли императору тяжелое поражение при Леньяно в 1176. Противостояние в Италии закончилось после смерти папы подписанием соглашения в Констанце в 1183: Фридрих I признал самостоятельность городов, а за ним остались некоторые доходы и привилегии, в частности право утверждать городских консулов. Фридриху удалось также женить своего сына Генриха на Констанце, дочери последнего нормандского короля Сицилии и Апулии Вильгельма II, что имело важные последствия для итальянской истории. Став императором в 1191, Генрих VI с 1194 подавил сопротивление нормандской знати и утвердил свои права в Южн. И.

Одним из самых могущественных пап был Иннокентий III (1198—1216). Он опирался на теорию о том, что в качестве преемника апостола Петра римский понтифик обладает высшей властью на земле, как главное светило (солнце), власть же земных правителей зависит от нее, как отраженный свет луны. При Иннокентии был организован IV крестовый поход, в ходе которого оружие крестоносцев было обращено сначала против далматинского порта Зара (совр. Задар, 1202), на который притязали венецианцы, а затем против Константинополя, подвергшегося разграблению в апреле 1204. Поводом к нему послужили внутренние распри в верхах Византийской империи, но реальной причиной была жажда наживы и происки венецианцев. Крестоносцы основали на развалинах Византии Латинскую империю, просуществовавшую около 60 лет.

V (1217) и VI (1228—1229) крестовые походы разворачивались в правление императора Фридриха II , рассорившегося с Церковью, которая постоянно побуждала его к войне с мусульманами, хотя он сумел договориться с султаном о мирном возвращении христианам Иерусалима.

В качестве императора и короля И. Фридрих проводил жесткую централизаторскую политику, особенно последовательно осуществлявшуюся в Сицилийском королевстве. Он воевал с мятежной знатью и конфисковывал ее земли, облагал все сословия, в том числе и духовенство, одинаковыми налогами, отменял феодальные привилегии, создал мощный бюрократический аппарат, военный флот, открыл в Неаполе университет, который до сих пор носит его имя. Правоведы Фридриха создали первый единый для Сицилийского королевства свод законов, получивший название Мельфийские конституции (1231).

Городскую свободу император преследовал повсюду, отменяя коммунальные вольности, возвращая феодалам отнятые у них городскими республиками земли и насаждая в городах свои порядки. Это привело к конфликту с североитальянскими коммунами, которые воссоздали Ломбардскую лигу. В ходе разгоревшейся войны с Ломбардской лигой папа Григорий IX встал на сторону городов и в 1239 отлучил императора от церкви, наложив на его владения интердикт. В 1237 имперская армия одержала важную победу над ломбардским ополчением при Кортенуове, однако в дальнейшем император был вынужден осаждать то один, то другой из постоянно восстававших против него городов. В 1245 на I Лионском соборе Фридрих был лишен власти, и в Германии князья избрали сначала одного, затем (после смерти первого) другого альтернативного короля. Момент смерти Фридриха II (1250) был переломным во взаимоотношениях папства и германских императоров. Попытки последних укрепиться в Италии, и даже — в лице Фридриха — создать здесь для себя главную базу — вели к ослаблению их влияния в Германии и к обострению конкуренции с папством.

Сыновьям Фридриха — его наследнику в Германии Конраду IV (1250—1254) и наместнику в Сицилийском королевстве Манфреду (годы жизни: 1231—1266) на протяжении некоторого времени удавалось успешно противостоять папам и даже не допускать их в Рим, поднимая своенравный римский народ и знать.

Папы в своем стремлении расправиться с ненавистными Штауфенами стали предлагать корону вассального для них неаполитанско-сицилийского королевства предположительно дружественным для них кандидатам, и в конце концов им удалось склонить к походу в И. Карла I Анжуйского , брата французского короля Людовика IX Святого. Войско последнего одержало победу над Манфредом при г. Беневенто (26 февраля 1266), причем сам король погиб, а его владения сдались французам почти без боя.

Определенную роль в падении Штауфенов в И. сыграло предательство части местной знати, желавшей самостоятельности. Воцарение анжуйцев, которые обращались с местным населением как с покоренным народом и увеличили всевозможные поборы, никак не отвечало этим чаяниям, и в мае 1282 в Палермо вспыхнуло антифранцузское восстание, известное под названием «Сицилийской вечерни» ; в конечном счете оно привело к отделению острова и распаду королевства на две части.

В ходе «Сицилийской вечерни» восставшие пригласили к себе короля Арагона Педро III (1239—1285), который был зятем покойного Манфреда. Это событие положило начало притязаниям испанцев на итальянский Юг, где они, временами в союзе с немцами (в составе империи) и в постоянной борьбе с французами, властвовали до XVIII в. Неаполитанское королевство разделилось на так называемое Сицилийское citra Faro — на материке (его столицей Карл I Анжуйский сделал Неаполь), и островную Сицилию ultra Faro, носившую название Тринакрии, со старой столицей в Палермо. Сыновьям и внукам Педро удалось отстоять свою власть не только вопреки посягательствам анжуйцев, но и в противостоянии с местной знатью, представленной в парламенте. Сицилийский парламент обладал относительной самостоятельностью и утверждал новоизбранных королей.

В Неаполитанском королевстве в 1285 Карла I Анжуйского сменил на престоле его сын Карл II Хромой (1285—1309). Он вступил в брак с сестрой венгерского короля Марией, что дало возможность его потомкам претендовать на венгерский престол. Сыновья Карла II управляли также крестоносными владениями на Балканах — княжеством Ахайей и герцогством Дураццо. Но основным направлением внешней политики оставалась борьба с арагонцами за Сицилию, титул королей которой представители Анжуйской династии по-прежнему носили и в качестве таковых считались вассалами папы.

В своей борьбе с императорами понтифики, как и в XI в., опирались на идущие снизу общественные запросы, связанные и с критикой обмирщения Церкви, и с призывами вернуться к евангельским идеалам. Укреплению авторитета Рима способствовало признание папами нищенствующих орденов францисканцев (1209—1223) и доминиканцев (1216), которые изначально исповедовали те же принципы евангельской бедности и равенства во Христе, что и современные им отвергнутые Церковью секты апостольских братьев, иоахимитов и др., и стремились повлиять на широкий круг мирян. Деятельность этих орденов была использована на благо официальной Церкви, в частности для повышения образовательного уровня духовенства и для комплектования инквизиционных комиссий, создававшихся для подавления альбигойцев в Южн. Франции.

Коммуны и синьории

В XIII—XIV вв. на первое место выходят северные морские республики И.: Венеция , Генуя и Пиза , враждовавшие между собой. К конкуренции на морских путях, в основном связанных с левантинской торговлей, прибавлялась политическая борьба между папством и империей (гвельфами и гибеллинами), и внутренние социальные смуты. Особенно сильны они были в Генуе, где брали верх то гибеллины, то гвельфы. Генуэзцы разгромили Пизу, традиционно стоявшую на стороне гибеллинов, в морской битве при Мелории (1284), отняли у нее о-ва Сардинию и Корсику. В дальнейшем главное противостояние разворачивается между Генуей и Венецией.

Венецианцы использовали свои связи с Византийской империей для расширения владений на Адриатике. Разгром Константинополя в 1204 и образование Латинской империи способствовали укреплению их позиций. Венецианцы (при участии генуэзцев и пизанцев) играли главную роль не только в торговле, но и в обеспечении связей между крестоносными и восточными государствами и Европой; основанные в Причерноморье колонии (в большинстве генуэзские) приносили большие доходы, в частности благодаря работорговле.

Государственный строй Венеции оказался наиболее жизнеспособным из всех морских республик, он позволил ей сохранять независимость до конца XVIII в. В ходе длительной эволюции власть в городе закрепилась за патрициатом, представлявшим собой замкнутое сословие, защищающее свои привилегии как от посягательств «снизу», так и от опасности установления режима личной власти с помощью сложной системы распределения полномочий, контроля и слежки. Законодательная власть в городе принадлежала Большому совету, членство в котором в XIII в. стало переходить по наследству, поэтому он становился все более многочисленным. Фактически делами заправлял Сенат, ряд исполнительных и представительских функций был доверен избиравшемуся пожизненно дожу, который был формальным главой республики Св. Марка и от ее имени обручался с морем, бросая в воду перстень.

В Венеции городской патрициат был более сплоченным сословием по сравнению с другими итальянскими коммунами, в том числе Генуей (чье государственное устройство формально практически совпадало с венецианским) и Пизой; здесь не существовало столь острых противоречий между земельной аристократией и пополанской торговой верхушкой, а также внутри этих и других социальных групп. Подобные противоречия привели в XIV в. в других городах к образованию синьорий , то есть установлению в бывших коммунах режимов личной власти, более жизнеспособных в условиях постоянной войны между территориальными политическими образованиями.

Синьорами в результате насильственного, а иногда и мирного захвата власти становились представители влиятельных семей, пользовавшиеся раздорами, постоянно сопутствовавшими внутренней жизни городских республик. В частности, в крупнейшем городе Северной И. Милане, ослабленном, помимо прочего, борьбой с императорами в эпоху второй Ломбардской лиги в первой половине XIII в., к концу столетия начинает доминировать род Висконти, утвердившийся в борьбе против другой знатной семьи, Делла Торре. В начале XIV в. Висконти становятся синьорами Милана и затем подчиняют себе ряд других независимых коммун, закладывая основы собственного территориального государства. Сходные процессы шли и в Тоскане, где примерно тогда же заявляет о своих претензиях Лукка под водительством своего «тирана» (так называли иногда итальянских единоличных правителей) Каструччо Кастракани.

Однако в XIV в. свой примат в Тоскане удается утвердить Флоренции, одержавшей верх в борьбе с Луккой, Сиеной и Пизой и вместе с тем на долгое время сохранившей свое демократическое устройство. Во Флоренции шли те же процессы, что и в других городах. После подчинения окрестных феодалов и образования подчинявшейся коммуне округи — контадо — здесь разгорелась внутренняя борьба между знатными семействами, осложнившаяся образованием партий гвельфов и гибеллинов — после ряда драматических перипетий власть осталась за первыми. Параллельно на протяжении XIII в. усилилась другая социальная сила — «пополо» (народ), имевший собственную цеховую организацию и накопивший значительные средства благодаря развитию промышленности (в первую очередь производству сукон), торговли и банковского дела. В 1293 были приняты Установления правосудия (или справедливости), значительно урезавшие права знати — грандов и фактически утвердившие на два столетия приоритет пополанов (народа, в первую очередь торговых и промышленных слоев — т. е. бюргерства, буржуазии, как называют эти группы историки разных школ; все эти термины не совсем точны, так как социальный состав пополо был очень пестрым, в него входили и низшие категории горожан, в дальнейшем тоже заявлявшие о своих правах, и крупнейшие купцы и банкиры, постепенно сформировавшие новую городскую аристократию).

XIV—XV вв. Возрождение

В борьбе, в которой главными противниками папства выступали германские императоры, римский престол опирался на французских королей. В конце концов это привело к столкновению уже с последними и ослаблению пап. Французский король Филипп IV Красивый пытался взимать налоги с французского духовенства и распространить на него светскую юрисдикцию, а в ходе конфликта с папой Бонифацием VIII даже подверг его аресту. Избранный папой в 1305 француз Климент V через несколько лет перенес свою резиденцию в прованский Авиньон (владение неаполитанских королей, впоследствии выкупленное папами), началось так называемое Авиньонское пленение пап , укрепившее его зависимость от Франции.

В И. отсутствие наместника св. Петра только способствовало нарастанию политических распрей, прежде всего по поводу Сицилии, на которую претендовали короли Анжуйской династии, формальные вассалы Рима, владевшие Неаполем, и наследники Гогенштауфенов, представители Арагонской династии: первые считались главами итальянских гвельфов, а вторые — гибеллинов.

Традиционной союзницей Рима в борьбе с гибеллинами оставалась Флоренция, но разногласия в территориальных вопросах привели ее к войне с авиньонскими папами 1375—1378 (Война Восьми святых). Город преследовали и природные бедствия — сильнейшее наводнение 1333 и эпидемия чумы середины XIV в., обрушившаяся на всю Европу. Тем не менее, именно во Флоренции наибольшее развитие получило новое направление в мировоззрении, литературе, изобразительном искусстве, известное как Возрождение , или Ренессанс.

В самом Риме, где папы отсутствовали почти до конца XIV в., не прекращались раздоры знатных фамилий, прежде всего Орсини и Колонна, изредка прерываемые такими эпизодами, как попытка восстановления античной свободы «трибуном» Кола ди Риенцо (1343—1354). На севере И., за исключением Милана, господствовали Венеция и Генуя. Война Венеции и Генуи в 1378—1381 окончилась победой первой.

Наиболее важные факторы, определявшие итальянскую историю в XV в., — это нарастание турецкой угрозы, особенно после падения Константинополя в 1453, преодоление церковного раскола и расцвет ренессансной культуры. Самые тяжелые потери понесла Генуя, утратившая ряд владений в И. (Сардинию, Корсику) и колоний, в том числе в Причерноморье; сама республика почти постоянно находилась под политическим влиянием то Франции, то Милана. Вместе с тем роль генуэзцев оставалась существенной благодаря их торгово-финансовому могуществу и мореплаванию. Венеция в этот период расширила свои владения, приступив к завоеваниям на итальянском континенте (Терраферме). Сначала венецианцы присоединили соседние города — Тревизо, Виченцу, Верону и Падую, затем вторглись на территорию других областей — Ломбардии, Романьи, что привело к столкновениям с Миланом и другими крупными государствами И. Миланские герцоги, начиная с Джан Галеаццо Висконти (1385—1402), фактически шли к созданию североитальянского королевства, но в 1447 династия пресеклась и после краткого периода республиканского правления к власти пришел кондотьер Франческо Сфорца (1401—1406), женатый на дочери последнего герцога (см. Сфорца ). Права новой династии закрепил мир в Лоди (1454) с Венецией, установивший внутреннее политическое равновесие на Апеннинском п-ове, сохранявшееся почти до конца столетия. Одним из главных гарантов этого равновесия стала Флоренция, где к этому времени республиканские порядки фактически также трансформировались в правление династии богатых купцов и банкиров Медичи . В борьбе с другими олигархическими претендентами Козимо Медичи Старший (1389—1464) пришел к власти в 1434. Правление Козимо и его преемников, покровительствовавших наукам и искусствам, стало эпохой расцвета Ренессанса во Флоренции. Гуманисты занимали высшие правительственные должности, под покровительством Лоренцо Медичи Великолепного (1449—1492) действовала воссозданная М. Фичино Платоновская академия.

В 1478 мир в И. был нарушен вследствие антимедичейского Пацци заговора , в результате которого погиб брат Лоренцо, Джулиано, а сам он едва спасся. Война с папой Сикстом IV и неаполитанским королем Фердинандом продлилась до 1480, когда захват турками Отранто в Апулии сплотил итальянских властителей. В Неаполе к этому времени, после длительной борьбы разных ветвей Анжуйской династии, на троне утвердились выходцы из Арагона, владевшие Сицилией. Король Альфонсо V (1396—1458), прозванный Великодушным, был усыновлен последней анжуйской правительницей Джованной II (1373—1435) и в 1442 провозгласил себя королем обеих Сицилий, то есть всего юга И. Ему наследовал узаконенный им бастард Фердинанд I, или Ферранте (1423—1494), при котором неаполитанский двор, в продолжение традиций его отца, стал одним из главных ренессансных центров: в частности, здесь творил Лоренцо Валла .

Неаполь формально оставался церковным леном, и поскольку папы активно вмешивались в светскую политику, борьба за власть с конца XIV в. усложнялась расколом в Церкви и наличием пап и антипап. После возвращения Григория XI в Рим в 1377 профранцузская партия избрала своего папу, обосновавшегося в Авиньоне. Раскол в сочетании с непотизмом и симонией вызывал недовольство в Церкви, где зародилось конциляристское движение, сторонники которого стремились подчинить папу власти Вселенского собора. Пизанский собор 1409 избрал нового понтифика, но двое других отказались сложить полномочия, и в результате имелось уже три папы. Наконец, собор в Констанце (1414—1418) при участии императора Сигизмунда I сумел заставить их отречься (хотя авиньонский папа Бенедикт XIII настаивал на своих правах до самой смерти в 1423), и единый папа Мартин V (1417—1431) приступил к восстановлению пришедшего в запустение Рима. Однако на этом внутрицерковные распри не закончились, возник конфликт между собором и папами, который продолжался до 1449, т. е. до самороспуска соперничавшего с римским папой Базельского собора. Вместе с тем в начале XV в. на Ферраро-Флорентийском соборе была провозглашена уния Католической и Православной церквей, хотя в конечном счете ее приняли только те греки, которые эмигрировали в И. Начиная с Николая V (1447—1455) «ренессансные» тенденции в деятельности понтификов получают явное преобладание и главенствуют до начала Реформации. Ренессансные папы немногим отличались от светских государей своего времени: они заботились о достоянии собственных семей, воевали, продавали и покупали территории и должности, содержали пышные дворы. Папы уделяли огромное внимание внешнему блеску и великолепию церковных построек и богослужения, покровительствовали самым лучшим архитекторам и художникам, отдавали дань античной культуре, несмотря на ее языческие корни. Некоторые папы сами были выдающимися гуманистами, например Пий II (Энеа Сильвио Пикколомини, 1458—1464), в молодости фривольный писатель, остаток жизни положивший на собирание сил для очередного неудачного крестового похода на Константинополь. Следующие папы — Сикст IV (1471—1484), Иннокентий VIII (1484) больше преуспели в приращении семейного достояния.