ИТАЛИЯ (Italia), Итальянская Республика (Repubblica Italiana)
Государство в Южной Европе.
Общие сведения
Территория включает материковую часть (Паданская равнина и обращённые к востоку и югу склоны Альп), Апеннинский п-ов, крупные острова Сицилия, Сардиния, ряд архипелагов и мелких островов. Ок. 20% границы проходит по суше, в осн. по Альпам. И. имеет сухопутную границу с Францией, Швейцарией, Австрией, Словенией, Сан-Марино и Ватиканом. Берега И. омываются морями: на западе – Лигурийским и Тирренским, на юге – Ионическим, на востоке – Адриатическим (длина береговой линии 7375 км). Пл. 301,3 тыс. км2. Нас. 59,3 млн.чел. (2008). Столица – Рим. Денежная единица – евро. Офиц. язык – итальянский. Традиционно на территории И. выделяют 3 историко-экономич. региона – Север, Центр и Юг. В адм. отношении И. разделена на 20 областей, включающих 109 провинций.
И. – член ООН (1955), НАТО (1949), СЕ (1949), ЕС (1993; в 1958–67 ЕЭС, в 1967–92 Европ. сообщество), Евратома (1958), МВФ (1947), МБРР (1947), ВТО (1995), ОБСЕ (1973), ОЭСР (1961).
Автор раздела: Т. А. Галкина.
Государственный строй
И. – унитарное гос-во. Конституция принята 22.12.1947. Форма правления – парламентарная республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый на 7 лет парламентом на совместном заседании палат, в котором участвуют по 3 делегата от областей. ПрезидентомИ. может быть гражданин, достигший 50 лет, пользующийся политич. и гражд. правами. Глава гос-ва возглавляет Верховный совет обороны и Высший совет магистратуры. Все акты президента контрассигнуются министрами, акты, имеющие силу закона, – пред. Совета министров.
Высший законодат. орган – двухпалатный парламент. Состоит из Палаты депутатов и Сената Республики, избираемых всеобщим голосованием на 5 лет. Палата депутатов состоит из 630 депутатов, Сенат – из 315 сенаторов, избираемых от областей. Кроме того, сенаторами по праву являются быв. президенты страны. Глава гос-ва может назначить пожизненными сенаторами 5 граждан, «прославивших Родину выдающимися достижениями в социальной, научной, художественной и литературной областях».
Правительство И. – Совет министров, министры могут входить в состав парламента. Президент назначает председателя правительства и по его предложению министров. Правительство должно получить доверие обеих палат парламента. Председатель Совета министров руководит общей политикой правительства и несёт за неё ответственность. Министры коллегиально ответственны за действия правительства, а индивидуально – за действия руководимых ими ведомств. Правительству может быть делегировано осуществление законодат. полномочий по определённым вопросам на ограниченный срок. В необходимых и безотлагательных случаях правительство может под свою ответственность издавать врем. положения (в форме декретов президента), имеющие силу закона, которые должны быть одобрены парламентом.
Состоит из коммун, провинций, столичных городов и областей, признаваемых автономными образованиями, имеющими собственные уставы, полномочия и функции. С 2001 Конституцией И. предусмотрена федеративная модель разграничения компетенции между центром и областями, выделены сферы исключит. компетенции гос-ва, сферы конкурирующей компетенции гос-ва и областей, остальные вопросы находятся в ве́дении областей.
В И. существует многопартийная система. После распада, дробления и неоднократных трансформаций в 1990-х гг. партий, игравших после 1945 ведущую роль в политич. жизни страны (Итал. христианско-демократич. партия, Итал. коммунистич. партия, Итал. социалистич. партия, Итал. либеральная партия, Итал. республиканская партия и др.), сформировалась система двух блоков, в рамках которых перед выборами объединяются политич. организации левоцентристской и правоцентристской ориентации. В парламентских выборах 2008 принимали участие блоки «Народ свободы» (правоцентристское объединение, включающее партию «Вперёд, Италия!», Движение за автономию, Лигу Севера) и левоцентристская коалиция Демократич. партия – «Италия ценностей».
Автор раздела: Т. А. Васильева.
Природа
Территория И. подразделяется на материковую, полуостровную и островную части. В материковой части расположены два крупных природных региона – Альпы и Паданская равнина; наибольшая по площади полуостровная часть представлена Апеннинским полуостровом. Островную часть образуют два крупных острова – Сицилия и Сардиния, а также многочисл. мелкие острова, в т. ч. Тосканский архипелаг с о. Эльба, архипелаг Кампано (Понцианские о-ва и о. Искья), о. Капри, Липарские острова, Пелагские о-ва, о. Пантеллерия.
Берега. Береговая линия Лигурийского и Тирренского морей достаточно сильно изрезана (заливы Генуэзский, Гаэта, Неаполитанский, Салернский и др.). На севере Лигурийского м., а также на юге Тирренского м. (п-ов Калабрия) преобладают гористые берега, от г. Пиза до зал. Гаэта – низменные аккумулятивные пляжевые. У Адриатического м. в сев. части до г. Римини берега низменные аккумулятивные лагунные; от Римини до п-ова Гаргано – выровненные аккумулятивные, окаймлённые пляжами; на крайнем юге – абразионные и абразионно-бухтовые. Берега Ионического м. преим. гористые абразионные и абразионно-аккумулятивные бухтовые, у зал. Таранто – низменные. На о. Сицилия наибольшей изрезанностью отличаются гористые северные и частично вост. берега; на о. Сардиния в вост. части преобладают высокие и крутые, в юж. и зап. частях – более изрезанные (заливы Кальяри, Ористано) абразионно-аккумулятивные берега.
Рельеф. Для б. ч. территории И. характерен горный рельеф. В материковой части И. вдоль сев. сухопутных границ страны дугообразно протягивается горная система Альпы. Наибольшими высотами отличаются Западные Альпы, в пределах которых расположены высочайшие вершины Альп гора Монблан (выс. 4807 м – высшая точка И.), Монте-Роза (выс. до 4634 м, пик Дюфур) и др. К юго-западу в Приморских Альпах высоты снижаются до 1000 м. Зап. Альпы глубоко расчленены густой сетью поперечных долин притоков р. По: Дора-Бальтеа, Дора-Рипария и др.; на границе с Францией и Швейцарией расположены перевалы Сен-Бернар Большой, Сен-Бернар Малый и др. Широко распространены горно-ледниковые формы рельефа (альпийские пики, кары, цирки, троги и др.), значительна площадь совр. оледенения. Юго-вост. склоны Зап. Альп резко обрываются к Паданской равнине. Макс. шириной (ок. 160 км) в И. отличаются Восточные Альпы. В их пределах вершины достигают меньших высот (до 4049 м в массиве Бернина); характерно менее глубокое, но интенсивное расчленение (долина Адидже и др.). Преобладают крутосклонные известняковые массивы с зубчатыми гребнями (Доломитовые Альпы и др.). Широко развит карст (останцы, карры, воронки, пещеры и др.). В Предальпах в обширных троговых долинах расположены крупнейшие озёра страны.
Протяжённая горная система Апеннины занимает б. ч. Апеннинского п-ова. Для наиболее высоких массивов Сев. и Центр. Апеннин [гора Корно-Гранде (Корно) в массиве Гран-Сассо-д’Италия, 2914 м,– высшая точка Апеннин и Апеннинского п-ова] характерны реликтовые горно-ледниковые формы рельефа; широко развит карст. К западу от горных цепей Сев. и Центр. Апеннин простирается полоса холмистых предгорий и возвышенностей, осложнённых в сев. части (т. н. Тосканские Предапеннины) изолированными низкогорьями (Апуанские Альпы и др.), в юж. части – вулканич. массивами (Амиата, Чимино, Везувий) и плато (Лацио и др.). Вост. полоса предгорий Сев. и Центр. Апеннин выражена менее отчётливо. Юж. Апеннины близко подходят к берегам Тирренского м., а на юго-востоке к их сильно расчленённым холмистым предгорьям примыкают низкогорный известняковый массив п-ова Гаргано, плато Ле-Мурдже, пластовые равнины п-ова Салентина. Эти сильно закарстованные территории практически лишены поверхностного стока, однако являются весьма продуктивными с.-х. районами. На крайнем юге Апеннинского п-ова протягиваются Калабрийские Апеннины – крутосклонные глыбовые плоскогорья выс. до 1955 м (гора Монтальто).
Преобладание горного и холмистого рельефа характерно и для островной части И. На севере о. Сицилия протягиваются флишевые низкогорья и среднегорья (выс. до 1979 м, гора Карбонара), окаймлённые широкой полосой холмистых предгорий; в вост. части острова расположен вулкан Этна. На о. Сардиния на востоке (горы Ала, Дженнардженту) и юго-западе (Иглезиенте) распространены преим. глыбовые низко- и средневысотные горы выс. до 1834 м (гора Ла-Мармора); на северо-западе – вулканич. плато. Мелкие острова И. также преим. гористые; на Липарских о-вах, на островах Искья и Пантеллерия имеются действующие и условно действующие вулканы.
Равнины занимают менее 1/4 площади страны. Между Альпами и Апеннинами расположена крупнейшая в И. Паданская равнина. Плоская или слабоволнистая поверхность аллювиально-морские равнины постепенно снижается по направлению к Венецианскому зал. и переходит в низкое заболоченное побережье с обилием лагун и песчаных кос (лидо). В центр. части вдоль р. По распространены глинистые слабодренированные низкие равнины (выс. 50–100 м), по сев., зап. и юж. периферии – высокие наклонные подгорные равнины (200–500 м), сложенные рыхлыми водопроницаемыми породами. На западе Паданской равнины расположена холмистая возвышенность Монферрато. В 19 в. Паданская равнина подверглась существенной мелиорации, что способствовало её преобразованию в один из наиболее с.-х. освоенных и урбанизированных районов Италии.
В пределах Апеннинского п-ова приморские низменные равнины протягиваются узкими, часто прерывистыми полосами вдоль берегов омывающих его морей. Наиболее значительны аккумулятивная равнина Базиликаты вдоль побережья зал. Таранто, аллювиально-морская равнина Таволиере к югу от п-ова Гаргано, а также прибрежные низменности Адриатического и Тирренского морей. Низменности Тирренского м. (Тосканская Маремма и др.), некогда сильно заболоченные и являвшиеся очагами малярии, веками подвергавшиеся частым зимним наводнениям, в 1930–50-х гг. были осушены и преобразованы в с.-х. угодья. В пределах островной части низменные аккумулятивные равнины развиты преим. вдоль юго-зап. побережья Сицилии (Катанская низменность), а также на юге и западе Сардинии (равнина Кампидано).
Геологическое строение и полезные ископаемые. И. расположена в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Б. ч. территории занимают складчато-надвигово-покровные сооружения альпийского возраста: Альпы (юж. часть), Апеннины, Калабриды, структуры сев. части о. Сицилия и значит. части о. Сардиния. Тектонич. зона Юж. Альп имеет складчато-надвиговую структуру со смещением масс к югу. Эта зона сложена в осн. карбонатными толщами триаса – палеоцена, из-под которых на севере выступают палеозойские осадочные и метаморфич. и верхнепротерозойские кристаллич. породы; на востоке широко распространён верхнемеловой – палеоценовый флиш. Складчатые системы Альп и Апеннин разделены Паданским межгорным прогибом, являющимся тыловым для Альп и передовым для Апеннин. Прогиб заполнен олигоцен-четвертичной молассой мощностью до 9 км; он продолжается на юго-восток вдоль вост. склона Апеннин, где именуется Браданским.
Апеннины образованы пакетом тектонических покровов мезокайнозойских пород, надвинутых к северу на Паданский прогиб и к востоку – на Браданский прогиб. Внутренние (западные) покровы в Сев. Апеннинах включают юрские офиолиты (фрагменты океанич. коры). Внешние покровы сформированы триасовыми, юрскими и меловыми карбонатными, отчасти кремнистыми, отложениями; верхнемеловым – эоценовым флишем. В строении зап. предгорий Апеннин (близ Рима) наряду с осадочными и метаморфич. породами участвуют мощные толщи плиоцен-четвертичных лав и туфов (трахиты, риолиты), формирующие вулканы с огромными кальдерами, превращёнными в озёра (Браччано, Больсена, Вико). В окрестностях Неаполитанского зал. вулканич. породы слагают Везувий, остров-вулкан Искья, Флегрейские поля, где проявлена фумарольная активность. Браданский молассовый прогиб на востоке отделяет Апеннины от Адриатической платформы (Адрии), фрагмент которой протягивается вдоль адриатического побережья И., где распространены мезокайнозойские известняки (плато Ле-Мурдже, п-ов Гаргано), перекрывающие складчатые комплексы байкальского (кадомского) возраста. Адрия представляет собой выступ или «отторженец» Африканской платформы. Покровы Калабрии, как и сев. части о. Сицилия, сложены юрскими офиолитами, палеозойскими, возможно более древними, метаморфич. образованиями, гранитоидами, мезозойскими карбонатными отложениями. Калабрийские покровынадвинуты к юго-востоку на впадину Ионического моря. В сев. части о. Сицилия присутствует серия сдвигов, на одном из которых расположен вулкан Этна. Юго-вост. часть о. Сицилия относится к области герцинской складчатости. Остров Сардиния сложен складчатыми комплексами байкальского (кадомского) возраста, переработанными в герцинский, а затем в альпийский тектогенез.
Многие районы И. характеризуются интенсивной сейсмичностью. Сильные разрушит. землетрясения происходили: на северо-востоке о. Сицилия в 1693 и 1908 (Мессинское); в юж. части Апеннинского п-ова в 1783, 1905, 1980; в центр. части – в 1857, 1915 и 1930; в сев.-вост. части – в 1976. Геодинамич. нестабильность литосферы связана с поддвиганием (субдукцией) под п-ов Калабрия со стороны Ионического м. реликтовой мезозойской океанич. коры, а также с продолжающимся столкновением (коллизией) Адриатической платформы с юж. окраиной Европы. Над Калабрийской зоной субдукции в Тирренском м. развивается вулканич. дуга (вулканы Стромболи, Вулькано и др. на Липарских о-вах).
В И. имеются месторождения руд свинца и цинка (на о. Сардиния и в вост. части юж. макросклона Альп), золота и серебра (на о. Сардиния), железа (на островах Эльба, Сардиния, в зап. предгорьях Сев. Апеннин и в Альпах). Запасы марганцевых руд заключены в железорудном месторождении с марганцем в обл. Тоскана и собственно марганцевых месторождений во многих районах И. Значительны запасы руд ртути (месторождение Монте-Амиата) и сурьмы. Бокситы залегают в карстовых впадинах в юго-вост. И. (области Абруцци, Апулия) и на о. Сардиния. Месторождения каменного угля известны в юго-зап. части о. Сардиния и в Альпах. В Апеннинах многочисленны месторождения бурого угля, лигнитов и битуминозных сланцев. Залежи нефти и природного горючего газа сосредоточены в Паданском прогибе, на шельфе Адриатического м. и в предгорьях Апеннин, в мезокайнозойских отложениях о. Сицилия и на шельфе этого острова. Известны месторождения калийных (на о. Сицилия) и каменной (о. Сицилия, Калабрийские Апеннины, зап. предгорья Сев. Апеннин) солей, серы (о. Сицилия), а также пирита, барита, бентонита, флюорита, талька, асбеста, графита, природных строит. материалов и сырья для произ-ва строит. материалов (известняки, доломиты, мергели, гипс, серпентиниты, кварциты, граниты, пески, гравий и др.). В Сев. Апеннинах (обл. Тоскана) расположено известное месторождение красивых облицовочных и скульптурных каррарских мраморов. Многочисленны источники минеральных и термальных вод. Значительны запасы гидрогеотермальных ресурсов (месторождение Лардерелло в Тоскане).
Климат. На б. ч. территории (равнины и предгорья до выс. 500–700 м на Апеннинском п-ове и островах) климат субтропический средиземноморский; на Паданской равнине и в Предальпах переходный к умеренному. В горах проявляется высотная климатич. зональность. Наиболее отчётливо субтропич. средиземноморский климат выражен на юге Апеннинского п-ова и островах. Лето жаркое и сухое (ср. темп-ры июля 23–26 °С); зима тёплая и дождливая (ср. темп-ры января 8–11 °C). Осадки (в ср. 500–600 мм в год) выпадают преим. зимой в виде бурных ливней. Районы юго-вост. части Апеннинского п-ова, юга Сицилии и Сардинии (осадков в год 400 мм и менее) часто страдают от засух. На севере и во внутр. районах Апеннинского п-ова средние темп-ры снижаются в июле до 21–22 °С; в январе – до 1,5–4 °С; в сев. части полуострова и в среднегорьях Апеннин иногда выпадает снег; с выс. 2000 м в Апеннинах формируется устойчивый снежный покров. Макс. количество осадков (св. 3000 мм в год) выпадает на зап. наветренных склонах Лигурийских Апеннин, минимальное (до 400 мм в год) – во внутр. районах Юж. Апеннин. Особо выделяется тёплый и мягкий климат побережья Лигурийского м. (Ривьера-Лигуре – район популярных климатич. курортов), имеющий черты морского: зима преим. сухая и тёплая благодаря действию фё- нов (ср. темп-ры января 8–9 °С); лето умеренно жаркое (ср. темп-ры июля 23–24 °С); осадков 1500 мм в год.
Для близкого к умеренно континентальному климата Паданской равнины характерны жаркое лето (ср. темп-ры июля 22–24 °С) и холодная зима (ср. темп-ра января 0–1 °С). Случаются морозы до –10 °C; на высоких подгорных равнинах формируется снежный покров. Осадков 700–1000 мм в год, б. ч. приходится на весну и осень. Летние дожди часто сопровождаются грозами и градом, нередки сильные и даже катастрофич. ливни. Более мягким климатом (ср. темп-ры января 1–2 °С, июля 20–22 °С) отличаются побережья крупных озёр в Предальпах, где сосредоточены многочисл. климатич. курорты (Гарда, Комо и др.). В Альпах на выс. 1200–1500 м ср. темп-ры июля понижаются до 4–5 °С, января – до –12...–15 °С; с высоты 2000 м среднегодовые темп-ры не поднимаются выше 0 °С. В среднем годовое количество осадков в Альпах св. 1000 мм, на зап. склонах Карнийских Альп – св. 3000 мм, выражен летний максимум.
Высота снеговой границы составляет от 2800–2900 м в Приморских Альпах до 3000–3200 м в Вост. Альпах. В итал. части Альп известно 835 ледников общей пл. 526,3 км2 и 396 снежников общей пл. 23,9 км2 (1987). Осн. центрами оледенения являются массивы Монблан, Гран-Парадизо, Бернина, Адамелло, Ортлес, а также Пеннинские, Лепонтинские и Ретийские Альпы. Наиболее распространены каровые и долинные ледники. Многие из них находятся в стадии отступания.
Внутренние воды. Реки И. б. ч. короткие, имеют преим. горный характер течения. Наибольшей густотой и полноводной речной сетью отличается материковая часть И. благодаря наличию постоянных источников питания (альпийских снежников и ледников, достаточно обильных и равномерно выпадающих осадков). Для рек материковой части характерны летние и весенне-зимние паводки. Ок. 1/4 территории И. принадлежит бассейну крупнейшей в И. реки По, левые притоки которой (Адда, Дора-Бальтеа, Дора-Рипария и др.) берут начало в Альпах; правые (Панаро, Таро, Треббия и др.) – в Апеннинах. Среди др. рек материковой части наиболее значительны Адидже, Брента, Изонцо, Тальяменто, Пьяве и Рено. Густая речная сеть Паданской равнины осложнена системой осушит., оросит. и судоходных каналов. Для предотвращения частых и сильных наводнений (крупнейшее – в 1951) по руслам По и ряда её притоков сооружены дамбы и плотины.
Реки Апеннинского п-ова и островной части И. гл. обр. короткие и маловодные; имеют в осн. дождевое питание и характеризуются средиземноморским типом водного режима, т. е. полноводны осенью и зимой и сильно мелеют летом; мелкие реки (т. н. фиумары) летом полностью пересыхают. Часты наводнения (наиболее разрушительное– на р. Арно в 1966). На Апеннинском п-ове – крупнейшие реки бассейнов: Тирренского моря (Тибр, Арно, Вольтурно), Ионического моря (Агри, Базенто, Брадано), Адриатического моря (Офанто, Пескара, Сангро). Осн. реки Сицилии – Симето, Сальсо, Платани; Сардинии – Тирсо, Когинас, Флумендоза.
В И. много озёр разл. генезиса (ледниковых, ледниково-тектонич., вулканич., карстовых и лагунных). Общая пл. 23 наиболее крупных озёр И. составляет св. 5000 км2. Крупнейшие озёра И. расположены в Альпах, имеют ледниково-тектонич. происхождение: Гарда, Лаго-Маджоре, Комо, Изео, Лугано. На Апеннинском п-ове самое крупное Тразименское озеро – реликт плиоценового озёрного бассейна; озёра Больсена, Браччано, Вико – вулканич. происхождения. Крупнейшие лагунные озёра (Лезина, Варано, Валли-ди-Комаккьо) сформировались на побережье Адриатического моря.
Создано св. 300 водохранилищ: в сев. части И. – в осн. в целях гидроэнергетики, на Апеннинском п-ове и крупных островах – гл. обр. для нужд ирригации и коммунально-бытового водоснабжения. Крупнейшие водохранилища: Омодео на р. Тирсо (Сардиния) и Монте-Котуньо на р. Синни (Базиликата).
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 191 км3, на каждого жителя страны приходится 3336 м3 воды в год. Ежегодный водозабор 44,4 км3 (в т. ч. 45% используется на нужды с. х-ва, 37% потребляют пром. предприятия, 18% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение).
Почвы, растительный и животный мир. Почвенный покров очень разнообразен. В горах чётко выражена высотная поясность почвенно-растит. покрова. Для горно-лесного пояса характерны горные бурозёмы; в пределах Вост. Альп и Апеннин – в сочетании с рендзинами; в альпийском поясе преобладают горно-луговые почвы. Широко представлены каменистые и щебнистые разности почв. На вулканич. плато Апеннинского п-ова, востока Сицилии и северо-запада Сардинии сформировались вулканич. почвы. В межгорных котловинах Апеннинского п-ова, Сицилии и Сардинии местами развиты темноцветные слитозёмы. На Апеннинском п-ове и островах для побережий и предгорий наиболее характерны коричневые и красноцветные коричневые почвы. По периферии Паданской равнины распространены бурозёмы, в т. ч. оподзоленные, в центр. части – аллювиальные, часто заболоченные и оглеенные почвы. В горах и предгорьях повсеместно активны эрозионные и оползневые процессы, ведущие к существенной деградации почвенного покрова; на Паданской равнине местами проявляется вторичное засоление почв.
И. обладает самым значительным биологич. разнообразием среди стран Средиземноморского бассейна. Известно 5463 вида сосудистых растений (1-е место в зарубежной Европе), в т. ч. 712 эндемиков; 532 вида отнесены к редким и исчезающим. На Апеннинском п-ове и островах широко представлена средиземноморская флора, на остальной части страны – преим. среднеевропейская. В то же время в результате многовекового и интенсивного освоения территории И. естеств. растительность практически повсеместно замещена культурной. Леса и кустарники занимают ок. 1/3 пл. страны. На Апеннинском п-ове и островах до выс. 500–800 м распространена вечнозелёная растительность средиземноморского типа: производные кустарниковые сообщества (маквис, гарига), рощи вечнозелёных дубов – каменного и пробкового (преим. вторичные), средиземноморских видов сосен (итальянской, алеппской, приморской), а также посадки кипарисов, эвкалиптов и др. В составе культурной растительности – оливковое дерево, цитрусовые, миндаль, гранат, инжир. Выше вечнозелёные деревья и кустарники сменяются широколиственными лесами (дубы, клёны, ясени, каштан благородный и др.), сохранившимися фрагментарно. Значит. площади занимают сады (преим. среднеевропейские фруктовые деревья) и виноградники. Выше по склонам (до 1700–1900 м) развиты горные буковые леса. Среднегорные хвойные леса (ель, пихта, на более сухих склонах – сосны) ныне редки, достаточно крупные массивы образуют лишь в Калабрии и Тоскане. Альпийские луга в Апеннинах и горных массивах островной части И. представлены фрагментарно. На Паданской равнине коренная растительность (листопадные дубовые леса) практически не сохранилась, замещена гл. обр. с.-х. угодьями и застройкой, только в дельте р. По и в долинах её притоков местами развиты пойменные луга и леса (в осн. из ив); есть искусств. посадки тополей. В нижнем высотном поясе в Альпах в составе коренной растительности распространены широколиственные леса (до выс. 800 м – дубовые и каштановые, до выс. 1400 м – буковые), выше сменяющиеся смешанными хвойно-широколиственными и хвойными лесами (ель, пихта, сосна, лиственница). С 2000–2200 м широко представлены субальпийские и альпийские луга; на вершинах – гляциально-нивальные ландшафты.
Аборигенная фауна И. образована преим. средиземноморскими, а также среднеевропейскими видами. Некогда разнообразный животный мир существенно обеднён в результате истребления человеком, утраты и фрагментации местообитаний на протяжении тысячелетней истории освоения. Известно 132 вида млекопитающих, в т. ч. 12 видов под угрозой исчезновения. Крупных млекопитающих (бурый медведь, волк, кабан, косуля) в естеств. среде обитания можно встретить только в труднодоступных горных районах Альп и Апеннин, гл. обр. в пределах охраняемых территорий. Под угрозой исчезновения находится абруццская серна (охраняется в нац. парке Абруццы). На Апеннинском п-ове и о. Сицилия акклиматизирован муфлон – эндемик о. Сардиния. Лучше сохранились мелкие млекопитающие, в т. ч. хищные (лесная кошка, барсук, ласка, горностай, лесной хорёк), насекомоядные (ежи, бурозубки), грызуны (белки, полевые мыши), рукокрылые и др. В составе орнитофауны 478 видов птиц, в т. ч. 15 под угрозой исчезновения; разнообразны пресмыкающиеся (55 видов, из них 4 – под угрозой исчезновения). Среди морских рыб важное промысловое значение имеют сардины, тунец, анчоусы, кефаль, камбала; среди речных – карп и форель. Значителен улов устриц.
В И. созданы 772 охраняемые природные территории общей пл. 2,9 млн. га (2003), в т. ч. 22 нац. парка общей пл. 1,34 млн. га, самые известные и старейшие – Гран-Парадизо (1922) и Чирчео (1934). На побережьях Тирренского и Адриатического морей сосредоточены места зимовок многочисл. перелётных птиц Европы, в связи с чем 48 охраняемых территорий отнесены к водно-болотным угодьям междунар. значения. Охраняемые мор. территории, в т. ч. морской парк Мирамаре, отнесённый к биосферным резерватам ЮНЕСКО, занимают 2,8 млн. га. В список Всемирного природного наследия включены Липарские о-ва.
Автор раздела: А. Ф. Лимонов (геологическое строениеи полезные ископаемые); А. А. Сафонова.
Население
Итальянцы составляют 92,5% населения, в т. ч. сицилийцы – 8,3%, сардинцы – 2,7%. На северо-востоке И. проживают фриулы (1,1%), ладины (0,1%), словенцы (0,1%), а также тирольцы и др. немецкоязычные группы (0,5%), в т. ч. говорящие на цимбрском яз. цимбры (2,3 тыс. чел.) и мохено (2 тыс. чел.). На северо-западе проживают группы, говорящие на окситанском, франко-провансальском и французском языках (0,5%). Компактные группы в Юж. И. образуют албанцы (0,8%), греки (0,2%) и хорваты (24 тыс. чел.), на северо-западе Сардинии – каталонцы (22 тыс. чел.). В И. живут также евреи (0,1%), цыгане (0,2%), арабы (0,9%), американцы США (0,2%), румыны (0,1%), испанцы (0,1%) и др.
На протяжении 120 лет (1861–1981) население И. постоянно увеличивалось за счёт естеств. прироста (22,2 млн. чел. в 1861; 32,96 млн. чел. в 1901; 41,65 млн. чел. в 1931; 47,52 млн. чел. в 1951; 56,55 млн. чел. в 1981). С 1980-х гг. численность населения практически не увеличивается (56,78 млн. чел. в 1991; 56,99 млн. чел. в 2001; 59,46 млн. чел. в 2005). До сер. 1970-х гг. И. была страной с традиционно высокой рождаемостью (16,5 на 1000 жит. в 1970; 10,1 в 1985; 9,2 в 1995). В совр. И. уровень рождаемости – один из самых низких среди стран ЕС (8,5 на 1000 жит.). Смертность (10,5 на 1000 жит., 2007) превышает рождаемость; младенческая смертность 5,7 на 1000 живорождённых, 2007). Показатель фертильности 1,27 ребёнка в 2007 (2,41 в 1961; 1,6 в 1981; 1,35 в 1991) – самый низкий среди развитых стран Европы. Уходит в прошлое сложившееся представление о большой итал. семье. В 2001 семьи из 6 чел. и более составляли 1,7% от общего числа семей (14,4% в 1961; 5,4% в 1981).
Население И. – одно из самых старых в Европе и мире (ср. возраст жителей 42,5 года, 2007). В возрастной структуре населения доля лиц 65 лет и старше 19,9%, в т. ч. 4,8% нас. старше 80 лет. Дети до 15 лет составляют 13,8%, люди трудоспособного возраста (15–64 года) – 66,4% (2007). В 2005 на 100 молодых людей (до 15 лет) приходилось 137,7 лица старше 65 лет (соответственно 38,9 в 1961; 92,5 в 1991; 127,1 в 2001). По средней ожидаемой продолжительности жизни (79,94 года; мужчины – 77,01, женщины – 83,07 года в 2007) И., наряду с Японией и Швецией, занимает одно из первых мест в мире. На 100 мужчин приходится 106 женщин.
До сер. 1970-х гг. И. была страной эмиграции (за 1870–1970 выехали св. 20 млн. итальянцев). Б. ч. эмигрантов, гл. обр. с Юга страны, направлялись в поисках работы в США, страны Зап. Европы и Юж. Америки. С сер. 1970-х гг. отток населения резко сократился. С нач. 1990-х гг. значительно возрос приток иммигрантов (за 1996–2006 легально въехали св. 2 млн. иностр. граждан; в ср. ок. 300 тыс. чел. в год в 2000–05). В совр. И. с учётом нелегально въехавших иммигранты составляют ок. 3 млн. чел. (ок. 5% нас. страны; меньше, чем в др. крупнейших европ. странах), в т. ч. легальные иммигранты – 2,3 млн. чел. (2006; 356 тыс. чел. в 1991; 1,3 млн. чел. в 2000), из них албанцы – ок. 13%, марокканцы – ок. 12%, румыны – 11%, китайцы – 4,8%, украинцы – 4%, филиппинцы – 3,3%, тунисцы – 3,1%, а также сербы и черногорцы, македонцы, поляки и др. В семьях иммигрантов в ср. по 2,4 ребёнка; в 2005 в этих семьях родились 52 тыс. детей (9,4% общего числа итал. новорождённых).
И. – одна из наиболее густонаселённых стран Европы (ср. плотность св. 196 чел./км2). Наиболее плотно заселены экономически развитые и благоприятные в природном отношении области Кампания (425 чел./км2) и Ломбардия (400 чел./км2), а также Лацио (334 чел./км2) и Лигурия (297 чел./км2), наименьшая плотность населения в горных областях Севера – Валле-д’Аоста (37 чел./км2) и Трентино-Альто-Адидже (71 чел./км2) и обл. Базиликата (58 чел./км2) на Юге страны.
Гор. население 67,6% (2005). Во 2-й пол. 20 в. активно шёл процесс урбанизации; за 1960–90-е гг. ок. 6 млн. итальянцев переселились из бедных районов Юга и горных районов Севера в Рим и быстро развивавшиеся индустриальные центры Турин и Милан (ныне связаны сплошной урбанизированной полосой). С сер. 1980-х гг. начался процесс субурбанизации; итальянцы предпочитали покидать центр. районы больших городов и селиться в пригородных зонах. Крупнейшие города (тыс. чел., 2008): Рим 2512,5 (с пригородами 3858,1), Милан 1321,4 (4308,4), Неаполь 965,4 (3817,1), Палермо 652,9 (1000,8), Генуя 588,4 (689,6). Всего в экономике И. занято 22,99 млн. чел. (2006), из них в сфере услуг – 65,6% (40,4% в 1970), в пром-сти – 30,1% (соответственно 39,5%), с. х-ве – 4,3% (20,1%). Уровень безработицы 6,8% (2006), в экономически менее развитых областях Юга 12,3%, в индустриальных областях Севера ок. 4%.
Автор раздела: Т. А. Галкина.
Религия
Ок. 90% (2007) нас. И. – католики; ок. 5% – представители др. конфессий, в осн. мусульмане (представители эмигрантских диаспор Эфиопии, Судана, Ливии) и иудаисты. Согласно конкордату 1984 между Итал. Республикой и Св. Престолом, католицизм перестал считаться гос. религией, были отменены прежние нормы об обязат. утверждении правительством назначенных на итал. кафедры католич. епископов и о принесении ими присяги главе гос-ва. Действуют 1 патриархат, 40 митрополий, 20 архиепархий и 155 епархий Римско-католич. церкви, большое число католич. общественных организаций и учебных заведений.
Православные приходы находятся под юрисдикциями митрополии Италии и Мальты (учреждена в 1991 с центром в Венеции) Константинопольской православной церкви, Италийского благочиния Корсунской епархии Русской православной церкви (издаётся ж. «Italia Ortodossa»), а также Болгарской православной церкви, Польской православной церкви, Румынской православной церкви и Сербской православной церкви.
Осн. протестантские религ. организации объединяет Федерация евангелич. церквей И. (основана в 1967).
Территория И. была осн. центром распространения христианства в зап. части Рим. империи, в средние века и Новое время она являлась гл. оплотом Римско-католической церкви. Начало христианизации И. относится к сер. 1 в. По преданию, в Риме проповедовали апостолы Пётр (в католич. традиции считается первым епископом Рима) и Павел, принявшие там мученическую смерть. К сер. 3 в. христианские общины существовали в большинстве крупных городов И. Первенствующая роль, благодаря столичному положению и апостольскому происхождению кафедры, принадлежала Рим. церкви. Важнейшими христианскими центрами И. в позднеантичное время были также Медиолан (ныне Милан), Неаполь, Аквилея, Равенна, позднее – Венеция, Бари, Салерно, Болонья, Турин и др.
С И. были связаны жизнь и труды мн. раннехристианских подвижников (мч. Иустин Философ, свт. Амвросий Медиоланский, прп. Бенедикт Нурсийский, свт. Павлин Ноланский, Римские папы: Климент I, Лев I Великий, Григорий I Великий и др.) и крупнейших католич. деятелей (Франциск Ассизский, Бонавентура, Фома Аквинский, Екатерина Сиенская, Ц. Бароний, Р. Беллармин, Римские папы: Стефан II, Григорий VII, Александр III, Иннокентий III, Пий II, Климент VII, Сикст V, Пий IX, Пий XI и др.).
В И. находится целый ряд крупных центров христианского паломничества, в т. ч. Рим (мощи апостолов Петра и Павла и многих др.), Турин (плащаница, которой, по преданию, было обёрнуто тело Иисуса Христа), Амальфи (мощи ап. Андрея Первозванного), Бари (мощи свт. Николая Мирликийского), Милан (мощи свт. Амвросия Медиоланского), Павия (мощи Августина Блаженного), Падуя (мощи ап. и евангелиста Луки), Неаполь (мощи сщмч. Ианнуария), Венеция (мощи ап. и евангелиста Марка, свт. Афанасия Великого), Равенна (мощи сщмч. Аполлинария), Лорето (Дом Богоматери, по преданию, перенесённый туда из Назарета) и др.
Исторический очерк
Италия в древности. Древнейшие следы человеческой деятельности на территории И. относятся к нижнему и среднему палеолиту (эпохи Ашель, Мустье). В верхнем палеолите долго сохраняются традиции Перигора; для эпох Ориньяк и Граветт известны каменные «Венеры палеолита» (Гримальди, Савиньяно); около Тиволи, в районе Отранто и Палермо, на о. Леванцо (близ сев. побережья Сицилии) открыта пещерная живопись (на юге часть её, возможно, относится уже к послеледниковому периоду). Мезолит представлен традициями Советерр и Тарденуа.
В неолите на территории Сев. И. распространилась культура Лагоцца (родственная Шассе), на берегах Средиземного м. – т. н. культуры штампованной (импрессо) керамики (культуры кардиум-керамики, Стентинелло и др.), возможно, сложившиеся в ходе миграций с востока или под влиянием оттуда. К концу среднего неолита на территории Центр. и Юго-Вост. И. появляются памятники с тёмной лощёной керамикой типа Матера. Для позднего неолита выделяют культуры с расписной керамикой: Капри, Фельчи-Риполи, Серра-д’Альто и др.; на территории Лигурии, Пьемонта, Ломбардии, Эмилии-Романьи была распространена культура «сосудов с квадратным горлом»; на севере фиксируется влияние культур Подунавья (культура Тисы и др.). В энеолите культуру Лагоцца сменяет культура Полада (в долине р. По изучались свайные поселения, отмечены дальние связи, напр. находки янтаря); на юге существовала культура Диана с неорнаментиров. керамикой.
В начале бронзового века на территории Сев. И. известны могильники культуры Ремеделло, отражающей приток нового населения; южнее – культур Ринальдоне (территория Тосканы, Умбрии, Лацио), Гаудо (Кампания), Челлино (Апулия),Ангелу-Рую(Сардиния).Позднее на значит. части полуострова распространилась апеннинская культура, на севере – культура Террамар. Часть культурных групп на о. Сицилия, вероятно, отражает миграции с востока, их сменили культуры Кастеллуччо и Тапсос, известная также на Липарских о-вах (там ей предшествовала культура Капо-Грациано), и др. В культуре Конча-д’Оро (Сев.-Зап. Сицилия) отмечено влияние с Иберийского п-ова. Прекращение развития ряда культур на Сицилии и Липарских о-вах связывают с вторжением племён с севера (для них характерно трупосожжение и захоронение праха в урнах); некоторые исследователи считают их авзонами.
Для конца бронзового и начала раннего железного веков выделяют: культуру Голасекка (на северо-западе), соотносимую с частью лигуров; продолжавшую существовать культуру Террамар; на северо-востоке – культуру Эсте, которую связывают с венетами; культуру Вилланова и др. в сев. и центр. части Апеннинского п-ова; культуру «ямных погребений» в Кампании и Калабрии; памятники Апулии связывают с месанами (близки иллирийцам). Культура Панталика и др. известны на Сицилии, нураг – на Сардинии и Корсике. Носителей некоторых культур этой эпохи отождествляют с группами италиков. На развитие культур раннего железного века сильное воздействие оказали финикийская и греч. колонизация, расцвет культуры и экспансия этрусков, вторжения кельтов, возвышение Рима.
Италия в 5–11 вв. В 476 последний имп. Зап. Рим. империи Ромул Августул был свергнут предводителем герм. наёмников из племени скиров Одоакром, которого воины объявили правителем И. Его владычество продолжалось недолго: в 493 остготы во главе с Теодорихом Великим с согласия имп. Вост. Рим. империи Зинона захватили И. и создали Остготское королевство, включавшее также Сицилию, Норик, часть территорий Паннонии и Иллирии, а с 510 – Прованса. Германцы селились общинами, занимая, как правило, земли фиска и отнимая у местных землевладельцев треть пахотных и половину прочих угодий. В 535–555 имп. Юстиниан I вёл войны в И., в ходе которых остготы были разгромлены, а их земли включены в состав Византии.
Однако в 568 вторжение герм. племени лангобардов, теснимого аварами, положило конец визант. владычеству в северных и большинстве центр. областей И. Византия сохранила г. Равенну с прилегающими к ней землями (Равеннский экзархат), Римский дукат, юг Апеннинского п-ова, а также Сицилию. Лангобардские племена селились компактно, изгоняя с занятых земель прежних владельцев. Лангобардское королевство (столица – г. Павия) делилось на герцогства, обладавшие адм., воен. и судебной автономией. Между завоевателями и покорённым населением сохранялись значит. политико-юридич. и религ. различия: лангобарды руководствовались обычным правом, а коренное население – римским; лангобарды приняли арианство, тогда как подвластное им население держалось никейского исповедания (православия). Велика была самостоятельность герцогов, своеволие которых королям не всегда удавалось обуздать. К сер. 8 в. обострились отношения лангобардов с папой Римским, который искал заступничества у франков; по их требованию лангобарды были вынуждены отдать папе захваченные ранее города рим. округи и территорию быв. Равеннского экзархата. Так в 756 в Центр. И. возникли владения папы Римского – Папская область, или Патримоний св. Петра.
В 774 Карл I Великий низложил последнего лангобардского короля Дезидерия, а его владения присоединил к Франкскому государству, присвоив себе титул «короля франков и лангобардов». Несмотря на то что в 781 Карл I выделил И. в качестве особого королевства своему сыну Пипину, в ней так и не сложилась собств. королевская власть. Страна была разделена на графства (на границах – маркграфства), во главе которых поставлены представители франкской знати. В городах – центрах диоцезов судебно-адм. и фискальные функции сосредоточивались в руках епископов (архиепископов) или выборных из горожан – скабинов. Франкские государи широко раздавали иммунитеты представителям духовной (епископы, настоятели монастырей) и светской знати, что ускоряло процесс децентрализации гос-ва. По Верденскому договору 843 Итал. королевство вошло в состав владений старшего внука Карла I – Лотаря. В кон. 9 – нач. 10 вв. за обладание итал. королевским титулом боролись разл. феод. группировки, прежде всего маркграфы Ивреи и Фриуля. Ситуация осложнялась тем, что в 9–10 вв. значит. угрозу представляли новые завоеватели – арабы (сарацины). Вытеснив в течение 9 в. византийцев с б. ч. Сицилии и создав свои опорные пункты на Юге и даже на Севере страны, они совершали опустошит. набеги на территорию И. Большую опасность представляли также вторжения венгров, которые с кон. 9 в. неоднократно разоряли Италию.
Значит. распространение в И. 9–10 вв. получила аренда земли либелляриями – лично свободными, получавшими земельные участки по договору (либелла) в наследств. пользование с широкими правами распоряжения ими и твёрдо установленной рентой. Вместе с др. наследств. держателями – эмфитевтами (см. Эмфитевзис) и прекаристами (см. Прекарий) они составляли довольно многочисл. прослойку землевладельцев, зависимость которых от земельных магнатов неуклонно возрастала. Феод. вотчина имела небольшие размеры, в ней преобладали наделы, сдаваемые в аренду крестьянам, которые находились как в личной, так и в поземельной зависимости.
Отличит. особенность раннесредневековой истории И. – сохранение городов прежде всего как торгово-ремесленных и адм.-религ. центров. Мн. ср.-век. итал. города были прямыми преемниками античных городов и даже сохраняли рим. планировку кварталов, улиц, площадей (Рим, Милан, Верона, Болонья и др.). Складывались и новые гор. поселения, как правило, на пересечениях торговых путей под прикрытием крепостей и замков, в удобных мор. гаванях. Активнее всех развивались города, тесно связанные со средиземноморской торговлей, на Юге страны – Амальфи, Гаэта, Неаполь, Бари, Палермо, на Севере – Венеция, Пиза, Генуя.
С сер. 10 в. И. оказалась в сфере интересов герм. королей, её значит. часть вошла в состав Священной Рим. империи. В 951 Оттон I Великий по призыву законной наследницы Итал. королевства Адельгейды, которой угрожал насильств. брак с сыном маркграфа Иврейского, женился на ней и приобрёл титул короля И. В 962 Оттон I был коронован рим. императором. Под его властью оказались Сев. И., Тоскана, Сполето, в вассальной зависимости находились Капуя и Беневенто; признавая права папы на светские владения в И., император провозгласил себя их верховным сеньором. До сер. 11 в. императоры сохраняли контроль над выборами и деятельностью пап. Попытки Оттона I вытеснить с Юга И. византийцев не имели успеха, ничего не дал и брак его сына, будущего имп. Оттона II, с визант. принцессой Феофано. В 11 в. сложился адм. аппарат, с помощью которого император управлял гос-вом: канцлер, наделённые широкими полномочиями имп. посланцы, пфальцграфы, ведавшие судебными делами.
В 9–10 вв. Юж. И. – поле непрекращающейся борьбы византийцев, арабов, лангобардских правителей Беневенто, Салерно, Капуи, франкских и герм. государей. В 915 византийцам в союзе с лангобардами удалось вытеснить арабов с Апеннинского п-ова, на Юге И. были созданы две визант. фемы – Лангобардия, включавшая Апулию и часть Лукании, и Калабрия. Ок. 1016 на воен. службу к лангобардским правителям и отд. городам стали наниматься выходцы из франц. герцогства Нормандия. Используя междоусобную рознь и видя слабость правителей Юга И., норманны с 1030 начали захватывать там территории. Завоевание Апулии возглавил предводитель поначалу небольшого отряда Роберт Гвискар. В 1071 после осады пал последний оплот византийцев в И. – г. Бари. Роберт принял титул герцога Апулии и Калабрии. Его младший брат Рожер, захватив Калабрию, переправился в 1061 через Мессинский прол. и начал завоевание Сицилии, которое затянулось на 30 лет и проходило под флагом борьбы с неверными (сарацинами). В 1072 был взят Палермо; к кон. 11 в. норманны овладели всей Сицилией и Югом И., за исключением Беневентского принципата и Неаполитанского дуката. Страну продолжали раздирать распри мелких норманнских властителей и мятежи баронов. В 1127 борьбу за объединение всего Юга И. повёл Рожер, сын графа Рожера, завоевателя Сицилии. Успехи Рожера побудили папу Гонория II сделать его герцогом Апулии, а баронов – признать его власть. В 1130 папа Анаклет II объявил Рожера королём Сицилии, Калабрии и Капуи; в том же году Рожер II был торжественно коронован в своей столице – г. Палермо.
Образовавшееся Сицилийское королевство находилось в вассальной зависимости от папского престола; кроме италийцев и лангобардов, его населяли также греки, норманны, арабы. Норманнские власти отличались веротерпимостью, мусульмане использовались в вооруж. силах и адм. аппарате; сохранялся разл. правовой уклад: наряду с рим. и лангобардским действовало привнесённое норманнами франкское право. Значит. часть земель была отнята у местных землевладельцев и вошла либо в королевский домен, поступления с которого составляли важную часть финансовых ресурсов короны, либо распределена среди завоевателей в качестве феодов. В соответствии с иерархией ленных отношений в правящем классе выделились три ступени – графы, бароны, рыцари; при этом королевская власть сохранила за собой верховное право распоряжаться ленами, равно как и право высшей юрисдикции. Сицилийское королевство отличалось высокой степенью централизации. Был сформирован разветвлённый бюрократич. аппарат. Материальные средства, которыми располагала корона, позволяли ей иметь, наряду с отрядами вассалов, наёмные войска и сильный мор. флот.
В период норманнского владычества города Юга И. начали заметно отставать в своём развитии от городов Центра и Севера: контроль над адм. деятельностью в городах Юга осуществлял королевский чиновник, ограничивая их судебные и финансовые права; пагубно сказывались на гор. экономике высокие гос. налоги; купцы юж.-итал. городов, традиционно торговавшие на рынках Византии, лишились такой возможности из-за враждебных отношений между ней и норманнскими правителями. В юж.-итал. деревне, наряду с либелляриями и мелкими собственниками – аллодистами, всё более заметную роль стали играть лично зависимые, лишённые права покинуть свой земельный надел сервы и полусвободные вилланы. Формой сплочения крестьян перед лицом вотчинников и королевской власти стала община, добивавшаяся от сеньоров хартий, в которых за ней закреплялись определённые судебно-адм. права.
Италия в 12 – сер. 15 вв. В 11 в. мн. города Сев. и Центр. И., ставшие к этому времени крупными ремесленными и торговыми центрами, начали выступать против тяготившей их опеки со стороны феод. сеньоров (обычно епископов, иногда светских владетелей), претендуя на независимость в решении как хозяйственных, так и обществ.-политич. вопросов. Коллегии гор. консулов, первоначально избиравшиеся из гор. знати и помогавшие епископской власти в судебно-адм. делах, постепенно ограничивали эту власть и сосредоточивали в своих руках важнейшие гос. прерогативы. Из сеньориального владения город превращался в коммуну, обладавшую фактич. полнотой власти. Процесс образования гор. коммуны нередко был долгим, сопровождался вооруж. борьбой с сеньором (напр., в Милане 11 – нач. 12 вв.); иногда города получали коммунальные права мирным путём или, используя вражду империи и папства, в награду за поддержку одной из этих сил (формально статус коммуны в качестве верховного сюзерена подтверждал хартией император). В кон. 11–12 вв. коммуны с консульским правлением образовались в Милане, Флоренции, Падуе, Ферраре, Кремоне, Пизе, Сиене, Болонье и десятках др. городов Сев. и Центр. И. Исполнит. власть в них принадлежала консулам, деятельность которых контролировал Малый совет, законодат. органом был Большой совет. Со временем города-коммуны превратились в фактически самостоят. политич. образования со своими законами, аппаратом управления, воен. силами, денежной и налоговой системами. На ранних этапах главенствующую роль в них играла феод. знать, имевшая земельные владения в гор. округе, а также ср. и мелкие феодалы (капитаны, вальвассоры); с развитием гор. экономики всё большее влияние приобретала верхушка пополанов, т. е. торгово-ремесленного населения; осн. массу гор. жителей составлял лишённый доступа к гор. управлению плебс – подмастерья, подёнщики, не принадлежавшие к цехам мелкие ремесленники и торговцы. Окрепшие гор. коммуны в результате напряжённой борьбы с окрестными феодалами сумели вытеснить или подчинить их, в некоторых случаях заставляя переселяться в города. Под влияние крупных региональных центров подпадали небольшие близлежащие городки, бурги и многочисл. сельские поселения. Коммуны и отд. горожане скупали земли в округе, что, с одной стороны, укрепляло власть города, а с другой – способствовало втягиванию деревни Сев. и Центр. И. в сферу гор. экономики. Города по отношению к подвластным им крестьянам, представителям знати, мелким поселениям начинали выступать в роли коллективных феодалов. Осн. массу крестьянства составляли либеллярии, эмфитевты и др. наследств. держатели, сохранялись лично зависимые крестьяне – сервы и колоны, у которых была определённая возможность освободиться за выкуп. Целям ликвидации института личной зависимости крестьян служили издание «Райской книги» (1257) и последующие постановления такого рода в Болонье, а в кон. 13 в. – во Флоренции.
Экономически сильные, добивавшиеся признания их политич. амбиций города Сев. и Центр. И. сыграли решающую роль в борьбе Священной Рим. империи и папства – столкновении двух универсалистских, претендовавших на главенство в зап. мире сил, сотрясавшем Европу более двух веков. Начавшись по вопросу об инвеституре (праве выбирать епископов и наделять их бенефициями), который по-разному трактовали папа Григорий VII и имп. Генрих IV Салий, эта борьба разворачивалась в осн. на территории И. Её гор. коммуны и государства к нач. 12 в. оказались в разл. лагерях: одна их часть поддерживала папу, другая – императора, как правило, внутри них складывались различно ориентированные антагонистич. партийно-клановые группировки. Во 2-й пол. 12 в. сторонники папы получили назв. гвельфов, а их противники – гибеллинов (см. Гвельфы и гибеллины). В выборе партии мн. коммуны руководствовались не столько приверженностью папе или императору, сколько соображениями политич. соперничества и торговой конкуренции с др. итал. коммунами.
Разобщённость процветающих городов И. побудила имп. Фридриха I Барбароссу попытаться поставить их под свой прямой контроль. В 1154 он двинулся с войском в И. и потребовал от городов восстановления имп. прерогатив – регалий, что означало лишение городов приобретённых ими судебно-адм. и финансовых прав. В 1158 созванный по требованию императора Ронкальский сейм подтвердил его права на регалии и судебную власть. Неповиновение г. Крема обернулось для него разрушением (1159), та же участь постигла Милан в 1162. Эти расправы только сплотили противников императора вокруг папы Александра III. В 1167 сложилась Ломбардская лига – мощный союз городов во главе с восстановленным Миланом, который поддерживали папа и Сицилийское королевство. В 1176 близ Леньяно войска лиги нанесли поражение Фридриху I Барбароссе, который бежал с поля боя, бросив меч и знамя. Заключённый в Констанце мир (1183) аннулировал Ронкальские постановления: итал. города, признавая верховную власть императора, получили право самостоятельно избирать должностных лиц, чеканить монету, творить суд, иметь вооруж. силы, вести войну и заключать мир; император располагал правом высшей юрисдикции, постоя своих вооруж. сил и утверждения выборных консулов. Документ юридически оформил уже сложившуюся систему гор. полицентризма.
Новый этап ожесточённой борьбы между императором и итал. городами-коммунами, державшими сторону папы, пришёлся на время правления внука Фридриха I Барбароссы – Фридриха II Штауфена, который, кроме Священной Рим. империи, наследовал также Сицилийское королевство. Его наступление на города Сев. и Центр. И. не принесло желаемого результата – города сумели отстоять завоёванную ими свободу.
После смерти Фридриха II встал вопрос о судьбе династии Гогенштауфенов (см. в ст. Штауфены) и Сицилийского королевства: права на него папа в качестве сюзерена передал младшему брату франц. короля Людовика IX Карлу Анжуйскому (король Карл I c 1268), который вместе с союзниками разгромил при Беневенто (1266) войска короля Манфреда (погиб в сражении). В 1268 был разбит, а затем казнён Конрадин, внук Фридриха II Штауфена. Власть в Сицилийском королевстве захватила Анжуйская династия. Перераспределение Карлом I феодов в пользу пришедшей с ним франц. и провансальской знати, а также усиление налогового гнёта (налоги были увеличены с целью оплаты воен. авантюр Карла I в И., Тунисе, на Ближнем Востоке) и бесчинства французов спровоцировали Сицилийскую вечерню 1282 (избиение франц. гарнизона в Палермо) и ряд восстаний, завершившихся отделением Сицилии, где в 1302 закрепилась Арагонская династия.
Утверждение политич. самостоятельности коммун Сев. и Центр. И. способствовало эволюции их политич. строя и хозяйств. развитию. 13–15 вв. – время бурного экономич. роста независимых итал. городов, подъёма в них ремесленного произ-ва, торговли, кредитно-финансовой деятельности. В некоторых отраслях ремесла, прежде всего в сукноделии (во Флоренции, Сиене, Лукке, Болонье), а также в шёлкоткачестве (в Лукке, Венеции) в результате посреднической деятельности торгового капитала ремесленники начали отчуждаться от рынка, становясь, по сути, наёмными рабочими (так возникала рассеянная мануфактура). В судостроении в портовых городах (прежде всего в Венеции), произ-ве артиллерии, типографском деле складывалась централизов. мануфактура. Однако возникшие в И. элементы раннекапиталистич. отношений из-за сохранения цеховой регламентации произ-ва, его технологии, цен имели тенденцию к угасанию. Итал. купцы, по крайней мере с 12 в., занимали лидирующее положение в европ. торговле. Они задавали тон на шампанских ярмарках 12–13 вв. Широкий размах приобрело создание торговых компаний на паях для конкретного дела или на определённый срок. Крупные торговые дома итал. городов имели многочисл. филиалы в разл. странах Европы, в Византии, Сев. Африке, на Ближнем Востоке. Особым размахом отличались коммерч. операции купцов Венеции, Генуи, Флоренции, Милана, Сиены. Мн. компании совмещали торговую и кредитно-финансовую деятельность, итал. банкиры (ростовщики) получили всеевропейскую известность под именем «ломбардцев». Они кредитовали не только торговлю, ремесло, с. х-во, но и гос. власть, Церковь, дальние экспедиции и заморскую колонизацию. Масштабом своих торгово-кредитных операций выделялись флорентийские компании Барди и Перуцци (их крах в сер. 14 в. прокатился волной банкротств по всей Европе), а в 15 в. – банк Медичи. Именно в И. впервые появились векселя и двойная бухгалтерия (со строгим учётом дебета и кредита), а итал. монеты – золотые флорентийский флорин и венецианский дукат – с 13 в. играли роль мировых валют. Торгово-банковский капитал в широких масштабах вторгался в деревню, подчиняя её городу уже не политически, а экономически. Старая наследств. аренда уступила место краткосрочной: издольной (с уплатой части урожая) и аффикту (с фиксиров. денежной рентой). Издольная аренда предполагала участие собственника земли в произ-ве путём предоставления держателю семян, скота, денежной ссуды.
Экономич. усиление торгово-ремесленных слоёв вело к росту их политич. амбиций, обострению противоречий между нобилями (знатью) и всей массой пополанства, изменению системы власти в городе. В независимых итал. городах цехи зачастую выполняли не только хозяйств., социальные и благотворит. функции, но и играли важную политич. роль (напр., вне цеха для ремесленников во Флоренции было невозможно полноправное гражданство). Цехи имели своё представительство в органах власти или даже образовывали их из своих уполномоченных. В новых условиях консульский нобилитет уже не мог господствовать безраздельно. Его сменила в кон. 12 – нач. 13 вв. власть подестá, правителя из чужеземцев, приглашавшегося за плату на год со своим штатом чиновников и стражников в качестве третейской стороны, чтобы творить суд, следить за порядком, возглавлять вооруж. силы города. С сер. 13 в. в системе управления коммунами, в которых пополанство взяло верх над нобилями (Флоренция, Лукка, Пиза, Генуя, Сиена, Милан), появился новый орган – Совет народа (наряду с прежним Большим советом, или Советом коммуны), имевший только пополанское представительство, прежде всего цеховых старшин; во главе гор. ополчения был поставлен капитан народа из рыцарей-чужеземцев (иногда заменял подестá). Так параллельно с большой оформилась малая, или пополанская, коммуна со своим войском, гербом, знаменем, чиновниками, судопроизводством и даже законами. В кон. 13 – нач. 14 вв. появился ещё один тип политич. устройства – синьория (единоличное правление). Её возникновение было обусловлено наличием непримиримых социальных и межклановых противоречий. В целом ряде городов (Милан, Падуя, Мантуя, Верона) капитаны народа были провозглашены синьорами; их власть не ограничивалась определённым сроком, а в ряде случаев становилась наследственной; традиц. органы не упразднялись, но их роль в жизни города постепенно сводилась на нет. Синьории проводили активную политику территориальных захватов, стремясь увеличить свои владения за счёт соседей (в 14 в. Скалигеры в Вероне, Каррара в Падуе, Висконти в Милане). Как правило, синьории 15 в. превращались в политич. системы монархич. типа, их правители становились владетельными государями и, подчёркивая свой статус, добивались высоких титулов (герцоги д’Эсте в Ферраре, маркизы Гонзага в Мантуе, герцоги Сфорца в Милане, графский и герцогский род Монтефельтро в Урбино).
Процессы, протекавшие в экономике и политич. жизни, способствовали возникновению культуры Возрождения, зародившейся в И. в 14 в. и получившей в ней наиболее завершённые черты.
С 13 в. особую роль на Апеннинском п-ове играли неск. государств. Долгое время Флоренция была типично пополанской республикой, в 1250 приняла пополанскую конституцию, а с 1282 её правительство (синьория) комплектовалось из представителей цехов. С принятием в 1293 «Установлений справедливости» гранды (знать) лишились политич. прав, ставших привилегией объединённых в цехи горожан. В неполноправном положении находились также «младшие» цехи, представительство которых в органах власти было скромнее, чем «старших», и вовсе в бесправном – не объединённые в цехи ремесленники и подёнщики. Ситуация не изменилась и после их мощных выступлений, известных как восстание чомпи (1378). В борьбе олигархич. группировок, развернувшейся в кон. 14 – 1-й трети 15 вв., верх взяли Медичи, которые правили Флоренцией, сохраняя внешне прежние формы власти. Республиканский строй был восстановлен с их изгнанием в 1494. Огромное влияние на положение дел в гос-ве оказывал вплоть до своей гибели в 1498 Дж. Савонарола, доминиканский монах, осуждавший увлечение античным языческим наследием, распространившееся с развитием культуры Возрождения. Постоянно раздвигая свои владения, Флоренция в 14–15 вв. присоединила к ним крупные тосканские города Вольтерра (1361) и Пиза (1406).
Венеция, являвшаяся до 840 владением Византии, поднялась на посреднической средиземноморской торговле. Её экономич. и политич. могущество возросло в ходе крестовых походов, особенно после 4-го крестового похода, когда по наущению властей Венеции был взят Константинополь и из остатков быв. метрополии она создала собств. мор. державу, в которую вошли кварталы в Константинополе, часть островов в Эгейском м., Крит, крепости на Пелопоннесе, а в кон. 15 в. – Кипр. Гос. структура Венецианской республики отличалась высокой устойчивостью: главой гос-ва был пожизненно избираемый дож, высшим органом власти – Большой совет, в который входили представители всех знатных семейств республики. Из своего состава он формировал комиссии (советы), ведавшие политич., адм., судебными, торговыми и др. делами. В 14–15 вв. Венеция включила в состав своих владений соседние с ней города Тревизо, Виченца, Верона, Падуя, Брешиа, Равенна, Кремона.
Милан, один из крупнейших городов Италии, являлся в 13–15 вв. гл. торгово-ремесленным центром Ломбардии. После длительной борьбы в 1317 в Милане установилась синьория семьи Висконти. Особенно много для укрепления своей власти в Миланском гос-ве сделал Джан-Галеаццо Висконти, получивший в 1395 титул герцога; он урезал права Общего совета, поставил под свой контроль цехи и торговые объединения, присвоил себе высшие судебные и законодат. полномочия. В его правление к миланским владениям было присоединено много крупных городов Сев. и Центр. И. В 1447 после смерти последнего представителя династии Висконти по мужской линии в Милане была создана Амброзианская республика, просуществовавшая недолго: в 1450 был провозглашён синьором, а вскоре получил титул герцога кондотьер Франческо Сфорца.
Папские владения расширились в 11–12 вв. за счёт Сполето и Беневенто, в 13 в. – за счёт Романьи, Марке, Умбрии. В 14 в., в период Авиньонского пленения пап, в Риме фактич. власть принадлежала враждовавшим между собой крупным аристократич. кланам. В 1347 по инициативе Кола ди Риенцо была провозглашена республика, сам он объявлен «трибуном свободы, мира и справедливости». В том же году папа и римская знать вернули себе власть в городе, а Кола ди Риенцо, мечтавший об объединении И. вокруг её древней столицы, был вынужден бежать. При папе Мартине V в Риме была восстановлена коммуна и усмирены феод. кланы. При его преемниках в городе началось масштабное строительство. Политика непотизма сделала папство орудием реализации семейных интересов и поставила под угрозу целостность папских владений: при папе Александре VI, принадлежавшем семье Борджиа, его сын Чезаре, захватив Римини, Фаэнцу, Урбино, попытался создать собств. синьорию, к которой был намерен присоединить др. территории Италии.
В 14–15 вв. экономика Неаполитанского королевства находилась в глубоком и затяжном кризисе. Ведущее положение в ней заняли купцы и предприниматели Флоренции, Венеции, Генуи, которые сосредоточили в своих руках деловую жизнь гос-ва, в качестве кредиторов короны контролировали гос. финансы, скупали земли, приобретали титулы. Власть на местах могуществ. знати усиливалась. Арагонская династия, утвердившаяся на Сицилии, давно обнаруживала намерение объединить весь Юг И. под своим скипетром. Это удалось в 1442 Альфонсо V Великодушному, захватившему Неаполитанское королевство и короновавшемуся титулом короля обеих Сицилий.
Италия в кон. 15 – 1-й пол. 17 вв. Во 2-й пол. 15 в. на Апеннинском п-ове между крупнейшими политич. образованиями установилось хрупкое равновесие сил. Самым слабым среди них было Королевство обеих Сицилий, на которое, кроме правившей в нём династии, заявляли свои права др. европ. дома. Борьба за сицилийский престол вылилась в долгие и опустошительные Итальянские войны. Они начались с вторжения на территорию И. франц. войск Карла VIII, претендовавшего на «анжуйское наследство». Постепенно в конфликт втягивались всё новые страны (Испания, Священная Рим. империя, Швейцария, впоследствии Англия и Османская империя), а итал. гос-ва превратились из субъекта междунар. отношений в объект борьбы чужеземных сил, о чём с горечью писали Н. Макиавелли и Ф. Гвиччардини. К 1502 Юг И. разделили между собой Франция и Испания; к 1504 французы были вытеснены из региона, но сумели закрепиться в Ломбардии и одержать блестящие победы над испанцами и их союзниками при Равенне (1512) и Мариньяно (1515). Ситуация изменилась с избранием в 1519 исп. короля Карла I из династии Габсбургов имп. Священной Рим. империи (коронован под именем Карла V). В 1525 он нанёс поражение франц. королю Франциску I в битве при Павии и пленил его. В 1527 взбунтовавшиеся имп. войска взяли и разграбили Рим (папа Климент VII спасся, укрывшись в замке Св. Ангела). В 1529 имп. Карл V получил титул короля И. В последующие годы союзником Франции выступила Османская империя. Весь Апеннинский п-ов стал ареной воен. противоборства. Война развивалась с переменным успехом для участвовавших в ней сторон и распространилась также на сев., вост. и юж. области Франции. Като-Камбрезийский мир 1559 закрепил господство Испании и политич. раздробленность итал. земель: Испании принадлежали весь Юг И. (с Сицилией и Сардинией), Миланское герцогство и крепости на побережье Тирренского м. в Тоскане. Независимость сохранили Папская обл., Венецианская республика, Генуэзская республика (владела о. Корсика), Савойское герцогство, Тосканское герцогство, небольшие герцогства Парма и Пьяченца, Модена, Мантуя, Феррара, Урбино, маркграфство Монферрато, республики Лукка и Сан-Марино.
Большинство гос-в Апеннинского п-ова представляли собой монархии абсолютистского типа: высшая законодат., адм. и воен. власть в них была сосредоточена в руках государя, опиравшегося на местную знать и чиновничество. Неаполитанским королевством и Миланским герцогством управляли исп. наместники, верховная власть в них принадлежала находившемуся в Мадриде Высшему совету по делам И. В ходе Итал. войн во Флоренции в 1512 и 1530 при поддержке иноземных войск восстанавливали свою власть Медичи. По конституции 1532 главой Флорентийского гос-ва стал герцог Алессандро Медичи. Абсолютная власть государя сложилась во Флоренции при Козимо I Медичи (1537–74), который расширил свои владения за счёт присоединения Сиенской республики (1555) и добился повышения статуса своего гос-ва, которое стало именоваться Вел. герцогством Тосканским (1569). Козимо I и его преемники проводили политику меркантилизма, покровительствовали пром-сти и торговле. Для пополнения казны повышались существующие и вводились новые налоги, преим. косвенные – габеллы (взимались с продажи соли, зерна, оливкового масла), создавались монополии, широкое распространение получила система откупов. Великие герцоги прибегали к гос. займам и порче монеты. Тосканские правители проявили себя деятельными меценатами, помогали учёным, людям иск-ва и писателям, создавали под своей эгидой науч. и худож. академии.
Политич. институты Венеции вплоть до её заката в кон. 18 в. оставались неизменными; их прочность дала возможность республике выдержать тяжёлые испытания Итальянских и последующих войн: в 1509 она отстояла свою независимость в борьбе с возглавлявшейся папой Камбрейской лигой, в которую входили крупнейшие европ. державы – Франция, Испания, Священная Рим. империя. В войнах с Османской империей Венеция постепенно утратила свои заморские территории (Морею, далматинские крепости, острова в Адриатическом, Ионическом и Средиземном морях, в т. ч. Кипр), хотя в битве при Лепанто (1571) вместе с союзниками (Испания и папа) наголову разбила тур. эскадру. Венецианский патрициат, сохраняя монопольные права в обществ. и политич. жизни, решительно отвергал любые попытки расширить число полноправных участников сложившейся политич. системы.
Ещё более монополизированной была гос. власть в Генуэзской республике. Она принадлежала нескольким десяткам богатейших семейств «старых» нобилей. Заговоры Фрегозо в 1536 и Фиески в 1547 не привели к расширению числа лиц, допущенных к власти. Только после восстания 1575 по новой конституции представительство «новых» нобилей в высших органах республики было расширено, хотя и при этом гос. строй Генуи не утратил олигархич. характера.
В 16 в. в развитии И. отчётливо обнаружились явления, которые привели к экономич. кризису и упадку в последующие столетия. Расширялось суконное произ-во, особенно в его традиц. центрах – Флоренции и др. городах Тосканы, однако вместо дорогих стали производиться в большом объёме дешёвые грубошёрстные ткани. Венеция сохраняла свои позиции в средиземноморской торговле, однако на рынках Османской империи её всё сильнее теснили англ., нидерл. и франц. купцы. Генуя после османских завоеваний в Причерноморье и на Ближнем Востоке переориентировалась на торговлю в Зап. Средиземноморье и постепенно превращалась в крупнейший финансовый центр, хозяина денежных рынков не только Европы, но и Леванта, Африки, Америки. Одновременно традиц. итал. товары стали испытывать жёсткую конкуренцию со стороны англ., нидерл., франц. и нем. производителей. Не сумев перевести произ-во на капиталистич. рельсы (в силу сохранения значит. цеховых ограничений), итал. сукноделие уже в 1-й четв. 17 в. начало проигрывать конкурентам и вошло в полосу застоя, а затем и сокращения выпуска товара. Кризисные явления в итал. экономике сер. 17 в. сказались на структуре экспорта, в котором стал преобладать вывоз сырья, полуфабрикатов, с.-х. продукции, предметов роскоши и худож. произведений. Тогда же генуэзские и венецианские корабли в качестве перевозчиков на мировых торговых путях начали вытесняться нидерл. и англ. судами. Подъём с. х-ва в 16 в. сменился в нач. 17 в., как и в пром-сти, застоем, а затем падением произ-ва, в силу чего мн. освоенные земли перестали обрабатываться и превратились в охотничьи угодья или пастбища. Признаки стагнации особенно ярко проявлялись в с. х-ве Юга И. Однако и издольщина, распространённая в Тоскане, Эмилии и др. областях Центра и Севера страны, не превратилась в аренду капиталистич. типа. Земельные собственники всё чаще избегали вкладывать капиталы в с.-х. произ-во и перекладывали издержки на испольщиков, которые теперь сами должны были приобретать инвентарь, скот, семена, втягиваясь в зависимость от заимодавца. Лишённые права уходить с земли, испольщики попадали фактически в положение прикреплённых к ней крестьян. Это вело к массовому обнищанию сельского населения, бегству в города, бродяжничеству, что создавало почву для обострения социального антагонизма.
Для папских владений и Юга И. во 2-й пол. 16–17 вв. был характерен т. н. социальный бандитизм: беглые крестьяне, разорённые ремесленники, к которым порой присоединялись представители низшего клира и дворянского сословия, создавали разбойничьи отряды, оказывавшие сопротивление сборщикам налогов, грабившие богатых испанцев и местную знать. Эти отряды контролировали значит. территории, для борьбы с ними использовались правительств. войска. В 1585 горожане Неаполя вместе с жителями сельской округи, возмущённые спекуляциями хлебом, подняли восстание и на короткое время захватили город. Большой размах приобрело на Юге И. в 1647 нар. движение, спровоцированное порчей монеты и введением новых габелл: восставшие в Палермо свергли исп. вице-короля и провозгласили республику; волнения охватили б. ч. Сицилии. Летом того же года вспыхнуло восстание в Неаполе во главе с представителем плебса, рыбаком Мазаньелло; осенью в городе была провозглашена республика; обещанием отменить все габеллы исп. власти вызвали раскол в лагере восставших, а затем расправились с ними.
Во 2-й пол. 16 в., с развёртыванием Контрреформации, было упорядочено и централизовано управление Папской обл., которая превратилась в абсолютистское гос-во. Папы не упускали возможности расширить свои владения за счёт соседних областей: в 1598 Климент VIII, воспользовавшись династич. кризисом в Ферраре, захватил её, а в 1631 Урбан VIII сходным образом завладел Урбинским герцогством.
Тридцатилетняя война 1618–48 затронула И. в меньшей степени, чем др. европ. страны. В ней итал. гос-ва и даже папство, стремясь не допустить гегемонии Габсбургов в Европе, временами выступали в роли союзников герм. и сев.-европ. протестантов.
Италия во 2-й пол. 17 – нач. 19 вв. Глубокий политич. и социально-экономич. упадок итал. государств продолжался до нач. 18 в. Засилье Испании сменилось в 18 в. господством Габсбургов. По Раштаттскому мирному договору 1714, завершившему войну за Испанское наследство, в Миланском герцогстве (Ломбардии) утвердилось австр. владычество. В ряде государств Центр. И. воцарились родственные Габсбургам династии (Лотарингская и д’Эсте). Неаполитанское королевство обрело автономию от Мадрида, но стало владением исп. ветви Бурбонов. В ходе войн с Османской империей сократилась территория Венецианской республики. Генуэзская республика была вынуждена уступить Франции о. Корсика. Лишь образованное в 1718 Пьемонтское королевство, возглавляемое Савойской династией, сумело расширить свои владения за счёт присоединения соседних областей (Ницца, Савойя и др.). По Раштаттскому договору 1714 к Пьемонту отошёл о. Сицилия. По Гаагскому мирному договору 1720 с Неаполитанским королевством Пьемонт обменял его на о. Сардиния (отсюда новое назв. Пьемонта – Сардинское королевство). Папское гос-во расширило свои границы, получив выход к Адриатическому морю.
Новые изменения гос. границ и правящих династий на Апеннинском п-ове произошли в результате войн за Польское наследство и Австрийское наследство. После заключения Ахенского мира 1748 в итал. землях почти на полстолетия воцарился мир, способствовавший экономич. подъёму, росту городов, оживлению торговли, развитию в ряде регионов капиталистич. отношений.
Во 2-й пол. 18 в. в итал. гос-вах распространились идеи Просвещения, получившие благодаря традициям Возрождения ярко выраженную гуманистич. окраску. С реформаторскими идеями, прокладывавшими путь политике просвещённого абсолютизма, выступили мн. мыслители (Ч. Беккариа, П. Верри, Дж. Караччоло, Г. Филанджери и др.). Они обращали внимание на пагубные последствия нищеты и невежества крестьянства, на пороки системы правосудия, произвол чиновничества, засилье Церкви, ратовали за обновление гос. институтов и законодательства. Преобразования в Австр. империи во времена правления Марии Терезии и её сына Иосифа II распространились и на Ломбардию. Как и в др. частях империи, в итал. владениях Габсбургов был введён единый имуществ. налог, в т. ч. на дворянские и церковные владения, в ведение гос. органов передан сбор таможенных пошлин и др. платежей. Были сняты ограничения с купли-продажи недвижимости, в т. ч. земельных владений. В Тоскане великий герцог Пётр Леопольд – младший сын Марии Терезии (правил в 1765–90) – ликвидировал цеховую систему и инквизицию, принял прогрессивный для своего времени уголовный кодекс, отменявший пытки и смертную казнь. В др. гос-вах реформы либо не проводились, либо носили более умеренный характер (Неаполитанское и Сардинское королевства, Парма и др.).
Значит. воздействие на общественную жизнь И. оказали революц. потрясения во Франции и войны республиканской Франции и наполеоновской империи с антифранцузскими коалициями, ареной которых в 1792–1814 стали итал. гос-ва. Как и в др. странах Европы, они ускорили демонтаж феод. структур и институтов и способствовали формированию «якобинского» и «умеренного» («патриотического») движений, воспринявших идеи революц. и бонапартистской Франции. Вступление франц. войск в 1792 на территорию Сардинского королевства и переход Савойи и Ниццы в состав Франц. республики, а затем Итальянский поход Наполеона Бонапарта стимулировали эти процессы. На месте монархич. режимов и прежних государств под защитой франц. войск были созданы Цизальпинская, Лигурийская, Римская, Партенопейская (по античному назв. Неаполя), Этрусская (Тосканская) республики, отменены личная зависимость крестьянства и ряд феод. повинностей. В широких масштабах осуществлялись конфискация и распродажа церковных и монастырских, а также экспроприация общинных земель. За их счёт складывалась буржуазная форма землевладения (этот процесс продолжался и в 19 в.). Однако значение происходивших перемен ослаблялось тем, что новые гос-ва зачастую превращались в сателлитов Франции; из И. бесцеремонно вывозились уникальные культурные ценности; контрибуции и воен. реквизиции легли тяжёлым бременем на население. Это стимулировало сопротивление переменам со стороны клерикальных и монархич. кругов и социальных низов, обманутых в своих ожиданиях решения аграрного вопроса. Тяжёлым испытанием стал для И. 1799, когда под натиском австр. и рос. армий, действовавших при поддержке брит. и рос. флотов и неаполитанской королевской армии, франц. войска отступили с Апеннинского п-ова. Республиканские режимы были свергнуты, тысячи республиканцев («якобинцев» и «умеренных») подверглись репрессиям. Трагич. характер события приняли в Неаполе и Риме, где в массовой резне против республиканцев приняли участие «санфедисты» (от итал. santa fede – святая вера) – консервативно настроенные круги духовенства и дворянства, крестьяне, солдаты и люмпенизиров. слои гор. населения.
В 1800 франц. войска вновь вторглись на территорию И., которая рассматривалась Наполеоном I как стратегически важный регион и как источник людских и материальных ресурсов в войнах Франции с её противниками. К 1810 вся И. (за исключением островов Сардиния и Сицилия, ставших благодаря наличию в их водах брит. флота опорными пунктами Савойской династии и Бурбонов) оказалась под властью Франции. Пьемонт, Венецианская республика с её владениями в Адриатике и ряд территорий Центр. И. вошли в состав Франц. империи в качестве её департаментов. Значит. часть Сев. и Центр. И. была объединена в Итальянскую республику 1802–05 с центром в Милане, преобразованную в 1805 в Итал. королевство во главе с Наполеоном I. Неаполитанское королевство и часть Центр. И. были разделены императором на ряд королевств и переданы под управление его родственникам и приближённым. В новых гос. образованиях формировалась централизов. система управления по франц. образцу, получил распространение Кодекс Наполеона.
Противоречивый политич. и социальный опыт, накопленный населением полуострова в условиях чередования в исторически короткий период абсолютистских, республиканских и цезаристско-бонапартистских режимов, обусловил на рубеже 18–19 вв. острую дискуссию о путях развития И. Сторонникам революц. борьбы и республиканского устройства противостояли поборники реформ и конституц. монархии, а тем и другим – консерваторы. Вместе с тем диктат франц. властей и новых династий, массовые призывы в армию и выкачивание ресурсов способствовали росту антифранцузских настроений в И. Специфич. проявлением нац.-освободит. (первоначально антифранцузских, а после 1815 антиавстрийских) и революц. устремлений стало движение карбонариев. В совокупности эти процессы кон. 18 – нач. 19 вв. составили начальный этап длительного периода борьбы за создание единого итал. гос-ва, получившего назв. Рисорджименто.
Италия в 1815–49. Крушение наполеоновской империи ознаменовало начало периода Реставрации вИ., продолжавшегося до 1850-х гг. Были восстановлены, с определённой корректировкой границ, прежние итал. гос-ва, а в них – абсолютистские режимы. Важную роль в проведении политики Реставрации играл Св. Престол. Ратуя за возврат к ср.-век. устоям и за союз трона и алтаря, рим. понтифики Лев XII, Пий VIII и Григорий ХVI стремились подчинить итал. гос-ва своему влиянию. Повсеместно усиливался полицейский надзор, преследовалось распространение либеральных идей. Будучи оплотом Венской системы и Священного союза, Австр. империя обеспечила себе ведущие позиции в И. Ломбардия и Венецианская обл. (Венето) составили Ломбардо-Венецианское королевство империи и стали форпостом 100-тысячной австр. армии под команд. фельдм. Й. Радецкого фон Радеца.
Реставрация существенно замедлила, но не смогла предотвратить развитие капиталистич. отношений и распространение в итал. гос-вах либеральных и демократич. идей. В 1820-х гг. в И. началась промышленная революция. Несмотря на преобладание ручного труда и примитивных орудий на большинстве мануфактур, росло применение паровых двигателей и машин. В Ломбардии, Пьемонте и ряде областей Центр. и Юж. И. складывались ориентированные на рынок отрасли с. х-ва (виноградарство и виноделие, молочное и мясное животноводство, сыроварение, овощеводство, выращивание оливок, цитрусовых и риса, произ-во шёлка-сырца), создавались предприятия по переработке с.-х. продукции. В эти процессы вовлекалась также часть крупных землевладельцев и знати.
Широкие слои населения итал. государств критически относились к реставрац. порядкам. Выражением протеста против возврата к прошлому стали революции 1820–21 в Неаполитанском королевстве и Пьемонте, а также в 1831 в Парме, Модене и на части территорий Папской обл. Все они были подавлены австр. войсками и верными монархам армейскими частями.
Вопреки цензуре и засилью офиц. консервативной идеологии, в 1830–40-х гг. шёл процесс формирования либерально-конституц. и радикально-демократич. течений в обществ.-политич. жизни И., а с ними и нац. самосознания. Особая заслуга в этом принадлежала Дж. Мадзини. Условием безотлагательного решения «итал. проблемы» он считал борьбу за независимость И., создание единого итал. гос-ва, демократич. преобразования и утверждение республиканского строя. Им были созданы подпольная орг-ция «Молодая Италия» и одноим. журнал, а позднее также орг-ция «Молодая Европа».
В противовес мадзинизму и др. республиканским и демократич. движениям и организациям, представители либерального лагеря считали борьбу за единство и независимость И. делом отдалённого будущего. После революц. событий 1820–30-х гг. они осуждали тактику восстаний и заговоров карбонариев и мадзинистов и бунтарские формы протеста крестьянства и гор. низов. Выражая интересы просвещённых кругов аристократии, обуржуазившихся дворян, предпринимателей, либералы выступали за проведение адм., налоговой и судебной реформ. Множились проекты преодоления политич. раздробленности страны на принципах конфедерации или федерации итал. монархий (проекты Ч. Бальбо, М. д’Адзельо, Д. Дурандо и др.). Поборники «католич.» либерализма («неогвельфизма») усматривали путь к решению «итал. проблемы» в реформировании Церкви и усилении роли папства.
К сер. 19 в. в итал. гос-вах усилилось массовое недовольство абсолютистскими порядками. Оно вылилось в широкое движение за реформы, переросшее в Революцию 1848 в Италии, которая стала важным этапом Рисорджименто. В 1846 папа Пий IХ даровал амнистию и высказался в пользу проведения адм. реформ. Новации в папских владениях дали импульс массовым выступлениям в итал. гос-вах с требованиями свободы собраний, печати, создания гражд. гвардии, запрета иезуитских конгрегаций и т. п. Повсеместно происходили стычки горожан с карабинерами и военными. В Ломбардии и Венецианской обл. выступления носили ярко выраженный антиавстрийский характер. В янв. 1848 началось восстание в Сицилии. Там было создано либеральное правительство, выступившее с требованием признания независимости Сицилии и обратившееся к итал. гос-вам с призывом образовать федерацию. Король Фердинанд II был вынужден признать автономию Сицилии в рамках Неаполитанского королевства, даровать амнистию и конституцию. В Неаполе было создано умеренно либеральное правительство, прошли выборы в парламент. 17.2.1848 в Тоскане вступила в действие конституция, составленная по образцу франц. конституции 1830. Падение Июльской монархии во Франции, революц. события в Германии и Австр. империи способствовали усилению борьбы в итал. гос-вах. Король Пьемонта Карл Альберт (1831–49) под давлением нар. движения издал умеренно либеральный Альбертинский статут 1848, в соответствии с которым королевство стало конституц. монархией. 14.3.1848 Пий IХ обнародовал «Основной статут светского управления церковного государства», предусматривавший политич. реформы. Мощное антиавстрийское движение развернулось в Ломбардии и Венецианской обл. После упорных боёв 17–22.3.1848 австрийцы были вынуждены покинуть Милан. Армия Й. Радецкого фон Радеца отошла на север в район крепостей, прикрывавших жизненно важные центры империи. Власть в Милане и Ломбардии перешла к врем. правительству. В Венеции в результате антиавстрийского восстания 22–23.3.1848 была провозглашена республика. В условиях всеобщего воодушевления, охватившего итал. гос-ва, Пьемонт 24.3.1848 объявил войну Австрии (см. Австро-итальянская война 1848–49; в истории И. – 1-я война за независимость). Пьемонтская армия вступила на территорию Ломбардии и Венецианской обл. К ней присоединились регулярные воинские части Тосканы, Папской обл., Неаполитанского королевства, а также волонтёры из всех итал. государств, во главе которых встал Дж. Гарибальди. В мае–июне 1848 прошли плебисциты в Ломбардии, Венецианской обл., Модене, Тоскане, Парме, участники которых высказались за слияние с Пьемонтом. Венеция, где возобладало стремление восстановить былую мощь и независимость Венецианской республики, в плебисците не участвовала.
После поражения итал. войск при Кустоцце и сдачи Милана 9.8.1848 Карл Альберт заключил перемирие с Австрией, по которому восстанавливалось австр. господство в Ломбардии и Венецианской обл., были аннулированы итоги плебисцитов (см. Миланский мирный договор 1849). Положение ещё больше осложнилось в связи с событиями в Неаполитанском королевстве. В мае 1848 в Неаполе власти разогнали парламент. Королевские войска расправились с оппозицией сначала в материковой части королевства, а затем, в апр. – мае 1849, в Сицилии. В нояб. 1848 Пий IХ, осудив борьбу за независимость И. и демократич. преобразования, бежал из Рима в Гаэту. Действия папы и фактич. капитуляция Савойской монархии способствовали росту влияния радикально-демократич. сил. В февр. 1849 в Риме была провозглашена Римская республика, принята демократич. конституция и созвано Учредит. собрание. Сходные процессы протекали и в Тоскане.
Опасаясь за судьбу монархии и рассчитывая на объединение вокруг Пьемонта всей Северной, а по возможности и Центр. И., Карл Альберт 20.3.1849 решился на возобновление войны с Австрией. Но уже 23 марта в битве при Новаре пьемонтские войска были разгромлены австр. армией. Карл Альберт отрёкся от престола. Его сын Виктор Эммануил II был вынужден принять тяжёлые условия перемирия (выплата контрибуции, сокращение армии, размещение в стратегически важной части Пьемонта австр. гарнизонов, отказ от претензий на присоединение к королевству территорий Сев. и Центр. И.). С помощью австр. войск были восстановлены монархич. режимы в Тоскане, Парме, Модене, начались репрессии против патриотич. сил в Ломбардии и Венецианской обл. В июле 1849 с помощью франц. экспедиц. корпуса была разгромлена Римская республика и восстановлено Папское гос-во во главе с Пием IХ. В авг. 1849 пал последний оплот революции – Венеция. В И. началась новая полоса реакции.
Решающие битвы Рисорджименто. С нач. 1850-х гг. гл. опорой патриотич. и либеральных сил И. стал Пьемонт, где сохранялся конституционно-парламентский режим, была реорганизована армия и проводились экономич. преобразования. Правительство Пьемонта в 1852–1861 возглавлял гр. К. Б. Кавур, ставший во главе либерального движения в И. Стремясь ослабить австр. диктат, он добивался от Великобритании и Франции поддержки претенциозных планов Савойской династии. Войска Пьемонта участвовали в Крымской войне 1853–1856 против России. В 1858 был тайно оформлен антиавстрийский альянс Франции и Пьемонта, целью которого являлось политич. переустройство Апеннинского п-ова (см. Пломбьерское соглашение 1858).
С австро-итало-французской войны 1859 (2-я война за независимость И.) начались решающие битвы за объединение страны. Театрами воен. действий стали Ломбардия и Венецианская обл. Франц. и пьемонтская армии при поддержке волонтёров Дж. Гарибальди выиграли битвы при Мадженте, Сольферино и Сан-Мартино. Возможность освобождения всей Сев. И. не была реализована из-за поспешного заключения Наполеоном III Виллафранкского мирас Францем Иосифом I. Австрия отказалась от Ломбардии в пользу Пьемонта, но сохранила за собой Венецианскую обл. С согласия К. Б. Кавура к Франции отошли владения Пьемонта – Савойя и Ницца.
Под напором патриотич. сил из Тосканы, Пармы, Модены были выведены австр. гарнизоны; правители этих государств лишились своих престолов. Восстала Романья в Папской обл.; начались направленные против власти Бурбонов выступления в Неаполитанском королевстве, особенно на Сицилии, где в апр. 1860 началось нар. восстание. Плебисциты 1859–60 продемонстрировали, как и в 1848, стремление населения государств Центр. И. к объединению с Пьемонтом на конституц. началах. Под команд. Дж. Гарибальди была предпринята экспедиция «Тысячи» (ок. 1200 волонтёров) на Сицилию. При поддержке местного населения гарибальдийские силы разгромили королевские войска и установили на острове революц. режим, а летом 1860 переправились через Мессинский прол. и 7.9.1860 вступили в Неаполь.
Опасаясь радикализации политич. ситуации на Юге И., регулярные части Пьемонта под команд. Виктора Эммануила II в свою очередь двинулись на Юг, заняв по дороге принадлежавшие папе Анкону и Перуджу, а затем Гаэту. 21.10.1860 в Неаполитанском королевстве был проведён плебисцит, на котором большинство жителей высказалось за включение Юга в состав Пьемонта.
17.3.1861 избранный по инициативе Пьемонта общеитальянский (без Венецианской и Папской областей) парламент объявил о создании Итал. королевства. Виктор Эммануил II принял титул итал. короля. С 1861 положения Альбертинского статута 1848 были распространены на всё королевство. В 1861–62 новое гос-во было признано Великобританией, Францией, Россией, Пруссией, Испанией и др.
После тщетных попыток урегулировать отношения с Веной Итал. королевство заключило союз с Пруссией и приняло участие в австро-прусской войне 1866 (3-я война за независимость И.). По её результатам Венеция и значит. часть Венецианской обл. отошли к И. Триест, Трентино и Венеция-Джулия остались в составе Австр. империи (с 1867 Австро-Венгрии). В И. они получили назв. «неосвобождённых земель» (terre irredente), а движение за их передачу итал. гос-ву (ирредентизм) играло заметную роль в политич. жизни И. вплоть до 1920-х гг.
Пий IХ резко отрицательно отнёсся к образованию итал. гос-ва. Его позиция предопределила конфликтный характер отношений между Св. Престолом и гос. институтами И. на много лет вперёд (см. в ст. Ватикан). По инициативе Пия IХ в 1869–70 в Риме был созван Ватиканский I собор, принявший догмат о непогрешимости папы, осудивший отклонения от осн. канонов католич. церкви и санкционировавший жёсткие дисциплинарные меры против оппозиционных папскому абсолютизму кругов духовенства и паствы. Непримиримость папы и реальная угроза интернационализации «римского вопроса» создавали сложности для конституционно-монархич. сил И., стремившихся добиться междунар. признания в качестве фактора стабильности и порядка на Апеннинском п-ове. Обострялся также их конфликт с поборниками мадзинизма и гарибальдизма, не мыслившими единой И. без Рима. Неудачные попытки Дж. Гарибальди в 1862 и 1867 решить с помощью волонтёров «римский вопрос» вызвали политич. кризис в стране и привели к осложнению итало-франц. отношений.
Междунар. кризис, вылившийся во франко-прусскую войну 1870–71 и ускоривший падение Второй империи во Франции, дал возможность правящим кругам Итал. королевства решить «римский вопрос» без кровопролития. После эвакуации франц. войск из Рима в него 20.9.1870 вступила итал. армия. В ходе плебисцита, проведённого в Папской обл., большинство её населения высказалось за включение папских владений в состав Итал. королевства. В 1871 Рим стал столицей И. Был принят закон «О гарантиях прерогатив папы и Св. Престола и о взаимоотношениях государства и церкви» (действовал до 1929). Католицизм признавался гос. религией, особа папы Римского объявлялась суверенной и неприкосновенной; ему как главе Римско-католич. церкви предоставлялась полная свобода в осуществлении духовных функций, но он лишался прерогатив светской власти, а владения Св. Престола ограничивались базиликой Св. Петра, Ватиканским и Латеранским дворцами в Риме и загородной виллой. Пий IХ не признал решения итал. правительства, наложил запрет на участие католиков в парламентских выборах, объявил себя «ватиканским узником» и до конца жизни (ум. в 1878) не покидал Ватиканский дворец. Затяжной конфликт гос-ва и папства объективно затруднил формирование гражд. и нац. самосознания широких слоёв населения И. (прежде всего крестьянства), находившихся под сильным влиянием Церкви. Непримиримость папы в свою очередь усиливала антиклерикальную направленность политики либеральных сил и левого спектра итал. общества в лице республиканской, радикальной и социалистич. партий, оформившихся в 1880–90-х гг.
Италия в 1871–1900. Плодами Рисорджименто воспользовались Савойская династия и т. н. историческая Правая – продолжательница политич. линии умеренного крыла либерально-монархич. лагеря. В рамках сложившегося в 1860–90-х гг. конституционно-парламентского строя был достигнут компромисс монархии, крупных землевладельцев и знатных дворянских родов с торгово-финансовой и пром. буржуазией. Виктор Эммануил II, декларируя приверженность либеральным и конституц. принципам, сохранял за собой верховную власть. По пути упрочения монархич. устоев, а в 1890-х гг. и авторитарных тенденций в политич. жизни И. пошёл его преемник – Умберто I. Монархич. форма правления и Савойская династия рассматривались правящими кругами итал. гос-ва и итал. обществом как условия поддержания порядка, единства страны, а также как гарантии междунар. легитимации И. и её участия в «европейском концерте».
Становление и развитие итал. гос-ва было осложнено незавершённостью процесса первоначального накопления капитала, дефицитом важных видов сырья, массовой неграмотностью населения. Немаловажным препятствием на пути модернизации страны являлось преобладание доиндустриальных форм мануфактурного и ремесленного произ-ва, сохранение, особенно на Юге, крупного помещичьего землевладения, феод. и полуфеодальных отношений. В 1870–1880-х гг. с. х-во давало 3/5 нац. дохода. Многовековая раздробленность страны способствовала формированию анклавов, а также возникновению лингвистич. и др. различий между населением горных зон на Севере, с одной стороны, и жителями юж. районов и островов Сардиния и Сицилия – с другой. Всё это затрудняло адаптацию значит. слоёв населения и ряда регионов к реалиям единого гос-ва. Оппонентами конституционно-монархич. режиму выступали католич. духовенство и оформлявшееся социалистич. движение. Ценностям Рисорджименто, ставшим составной частью офиц. идеологии, они противопоставляли универсалистские, космополитич. воззрения католицизма и интернационалистские, классовые идеи и принципы марксизма, получившего распространение в И. в последней трети 19 в. Последователи мадзинизма и др. демократич. течений, а также первые поколения социалистов ратовали за республику, всеобщее избират. право и социальные реформы. Наличие неоднородной, но массовой антисистемной оппозиции усиливало политич. и социальную нестабильность итал. гос-ва и общества.
В 1861–76 либеральные правительства «историч. Правой» энергично занимались унификацией адм., финансово-кредитной, налоговой, судебной систем, кодификацией гражд. права. Были введены единые денежная система и система мер и весов, создан Нац. банк, упразднены внутр. таможенные барьеры, отменены либо снижены протекционистские тарифы. На средства гос-ва или при его финансовом содействии велось строительство железных и шоссейных дорог, шло обустройство портов, прокладывались телеграфные линии. Эти расходы дополнялись крупными затратами на воен. кампании и реорганизацию армии и флота, а также на формирование нового гос. аппарата и выплату долгов быв. династий (2,4 млрд. лир). Всё это осложнило финансовое положение итал. гос-ва, привело к возникновению перманентного дефицита гос. бюджета, инфляции и удорожанию товаров первой необходимости. Гл. источником бюджетных поступлений стали прямые и косвенные налоги, осн. бремя которых легло на наименее обеспеченные слои населения, что при нерешённости аграрного вопроса грозило обострением социальных противоречий.
Особую остроту с первых лет существования итал. гос-ва приобрёл «южный вопрос». Причиной его возникновения был затяжной социально-экономич. кризис Юга И., продолжавшийся и после крушения режима Бурбонов. В 1860–1870-х гг. юж. районы Апеннинского п-ова вновь, как и во 2-й пол. 16–17 вв., захлестнула волна социального бандитизма. Многочисл. вооруж. отряды местных жителей, доведённых до отчаяния нищетой, бесправием и произволом властей, действуя методами партизанской борьбы и не останавливаясь перед разбоями, убийствами, поджогами, развернули борьбу против представителей гос. власти и латифундистов. Центр. правительство ответило чрезвычайными мерами: введением осадного положения, карательными акциями армейских частей и жандармерии, расстрелами. В 1880-х гг. социальный бандитизм на Юге в целом был подавлен, однако репрессивные действия властей надолго осложнили отношения Центра и Юга, где концентрировалась почти половина населения. В дальнейшем «южный вопрос» перерос в конфликт Севера и Юга и обусловил возникновение меридионализма (от итал. meridione – юг) – особого течения в обществ.-политич. жизни Италии.
В 1874–76 «историч. Правая» исчерпала потенциал обществ. доверия. Оппозиция, именовавшаяся «Левой» (её лидер – быв. мадзинист А. Депретис), в 1874 завоевала большинство мест в парламенте, а в марте 1876 с согласия Виктора Эммануила II пришла к власти. Правящий блок пополнился выходцами из гарибальдийской и мадзинистской т. н. историч. Левой, пошедшими на компромисс с монархией, и представителями разл. регионов, в т. ч. Юга страны. За годы правления «Левой» (1876–87) из обещанных реформ были проведены лишь немногие: в 1877 узаконено гос. светское образование и введено обязат. начальное образование, установлен институт гражд. брака (наряду с церковным); сокращён поземельный налог и налог на соль; в 1880 ликвидирован налог на помол зерна, но введён налог на произ-во и потребление сахара. В 1882 была проведена избират. реформа, расширившая втрое число лиц, имевших право голоса, за счёт снижения возрастного ценза с 25 до 21 года, сокращения имуществ. ценза и признания возможности его замены образоват. экзаменом в объёме программы начальной школы. Однако и после этого из-за крайне низкого уровня жизни населения и неграмотности (в некоторых юж. районах от 50 до 90% жит.) электорат рос крайне медленно, составив в нач. 20 в. лишь 9% самодеятельного населения страны. Политич. жизнь И. в последние десятилетия 19 в. характеризовалась частыми правительств. кризисами и финансовыми злоупотреблениями, что усиливало антипарламентские настроения в стране.
В годы правления «Левой» были сделаны серьёзные шаги по пути индустриализации страны. Наряду с крупными семейными фирмами заметную роль в итал. экономике стали играть акционерные об-ва. В них наравне с предпринимательскими кругами участвовали представители знатных дворянских родов, обладавшие громкими титулами, связями и состояниями. Увеличился удельный вес герм., франц., отчасти брит. капитала в экономике и банковской системе страны.
В условиях перегруппировки сил в Европе после франко-прус. и рус.-тур. войн итал. правительство, хотя и не без колебаний, взяло курс на сближение с Германией. Встречным условием Берлина, заключившего в 1879 союз с Австро-Венгрией, стало требование урегулирования австро-итал. отношений. После долгих переговоров был образован Тройственный союз 1882, участие в котором надолго определило осн. параметры внешнеполитич. курса Италии.
Активизация «европ. политики» итал. правительства сочеталась с колониальной экспансией в Африке и повышенным интересом к средиземноморским проблемам. После открытия в 1869 Суэцкого канала И. основала поселение Асэб на побережье Красного м., которое в 1881 было объявлено её колонией. В 1885 итал. войска оккупировали Массауа и взяли под контроль территорию между этими пунктами. В 1887 И. участвовала в формировании Антанты Средиземноморской, рассчитывая тем самым обеспечить междунар. поддержку своим колониальным планам. Однако захваты территорий в Сев.-Вост. Африке не только осложнили отношения И. с Францией и Великобританией, но и вызвали протесты внутри страны, особенно со стороны социалистов, республиканцев и радикалов.
С кончиной А. Депретиса в 1887 начался кризис «Левой», обострились разногласия в либерально-монархич. лагере по вопросу о путях дальнейшего развития И. Сторонникам реформ, стремившимся оздоровить экономику, ослабить социальную напряжённость и обеспечить поддержку существующему политич. режиму со стороны широких слоёв населения, противостояли поборники авторитарного курса и великодержавной политики в духе традиций Рим. империи (быв. сторонники «Правой» и «Левой», а также «партия двора»). Выразителем этого курса стал Ф. Криспи. В 1894 его правительство приняло закон об охране обществ. порядка, ввело запрет на деятельность оформившейся в 1892 Партии итал. трудящихся (с 1895 Итальянская социалистическая партия, ИСП), профсоюзных организаций, касс взаимопомощи, просветительских обществ. Под запретом оказалась и социалистич. печать. Однако ожидаемых результатов эти меры не принесли. Выборы 1895 продемонстрировали рост популярности «Крайней левой» (ИСП, радикалы и республиканцы), а известие о разгроме итал. армии при Адуа (см. Итало-эфиопские войны) вызвало острейший внутриполитич. кризис. В стране начались мощные антиправительств. выступления с требованиями смены политич. курса и прекращения войны в Африке. В марте 1896 правительство Криспи было вынуждено подать в отставку.
Правительства маркиза А. ди Рудини (1896–98) и ген. Л. Пеллу (1898–1900) скорректировали внутр. и внешнюю политику И. Итал. правящие круги отказались от планов широкомасштабной колониальной экспансии в Африке. Был взят курс на реорганизацию завоёванных колоний (Эритрея и Сомали), на «собирание сил» и «мирное экономич. проникновение» в средиземноморском регионе. В условиях усилившейся экспансии великих держав и отсутствия поддержки со стороны союзников в период итало-эфиоп. войны в Риме была признана опасной чрезмерная зависимость И. от Тройственного союза. Правительство И. решило дополнить союз с Германией и Австро-Венгрией «дружеств. связями» с Великобританией, Францией и Россией. Это поставило его перед необходимостью постоянного лавирования между ведущими европ. державами.
В кон. 1890-х гг. И. была охвачена социальными волнениями, вызванными ростом дороговизны и общим недовольством внутр. положением. В разгар политич. кризиса вышла программная статья С. Соннино «Вернёмся к статуту» (1897), в которой содержался призыв к защите гос-ва посредством ограничения полномочий парламента и возвращения монарху контроля над действиями исполнит. власти. Ратуя за сильное гос-во и формирование консервативной партии, Соннино высказывал сомнение в возможности вести эффективную внешнюю политику в условиях парламентского режима и частых правительств. кризисов. Программа была встречена благосклонно королём Умберто I, «партией двора», формировавшимися правыми течениями в либеральном лагере, а также правительством, которое в складывавшейся ситуации попыталось сочетать политику реформ с репрессиями против оппозиции. В 1898 по И. прокатилась волна арестов и судебных процессов над видными демократами, социалистами и деятелями католич. организаций.
Обстановка в И. ещё больше обострилась в 1900 в связи с убийством Умберто I анархистом-одиночкой, совершившим этот акт в знак протеста против политики репрессий. Новый король Виктор Эммануил III перед лицом назревавшей политич. забастовки в Лигурии был вынужден в 1901 доверить формирование правительства лидерам т. н. Конституционной левой Дж. Дзанарделли и Дж. Джолитти. Тем самым исход борьбы между сторонниками сдвига вправо и приверженцами реформ был решён в пользу последних. В И. началась «эра Джолитти» (1901–14), считающаяся «золотым веком» итал. либерализма.
Италия в 1901–14. Экономика И. быстро развивалась с 1897, шёл ускоренный процесс индустриализации, особенно сев. районов страны (на их долю накануне 1-й мировой войны приходилось 41% пром. предприятий и 58% рабочих мест). За этот период ВВП увеличился с 2 млрд. до 4,7 млрд. лир, а нац. доход – с 10,1 до 19,1 млрд. лир. По темпам роста пром. произ-ва И. опережала ведущие страны (если в Европе за 1901–1913 объём пром. произ-ва в целом возрос на 45%, то в И. он увеличился на 87%), хотя и значительно уступала им по абсолютным показателям. Стремительными темпами развивались текстильная, металлургич., машиностроительная, автомобильная, химич., электротехнич., горнодобывающая, пищевая пром-сть. В 1910 оформилась Всеобщая конфедерация пром-сти, координировавшая экономич. стратегию и социальную политику деловых кругов.
В «эру Джолитти» гос-во активно поощряло процесс монополизации с помощью протекционистских тарифов (особенно в сахарной, металлургич. и машиностроительной пром-сти), путём создания льготных условий предприятиям по добыче сырья, предоставления выгодных правительств. заказов, прежде всего на воен. нужды. В И. возникли первые картели и синдикаты («Ilva», «Ansaldo», «Breda», «Terni», FIAT и др.). Интенсивно развивалась банковская система, хотя крупные банки (Banca d’Italia, Banca Commerciale Italiana, Banca di Credito, Banca di Roma и др.) по финансовой мощи значительно уступали банкам ведущих стран Зап. Европы. Был ликвидирован дефицит гос. бюджета, установлен золотой паритет лиры. Однако, несмотря на быстрый процесс концентрации и централизации капитала, в И. сохранялась масса мелких кустарных предприятий, число которых в 1900–14 почти удвоилось. Накануне 1-й мировой войны количество занятых на 87% предприятий составляло 1–10 чел., и лишь менее чем на 1% предприятий (согласно переписи 1911) число рабочих превышало 1 тыс. чел. Ок. 55% населения страны к 1913 было занято земледельч. трудом. При этом продолжалось увеличение доли безземельного и малоземельного крестьянства. Наличие избыточной рабочей силы в с. х-ве стало причиной массовой миграции из сельских районов в города, с Юга на Север, а также за границу (за 1901–14 И. покинуло св. 7,7 млн. чел.).
Непоследовательность правительства в вопросах социальной политики, применение на Юге воен. силы для подавления волнений перечеркнули планы Дж. Джолитти добиться поддержки его курса организованным рабочим движением. Свидетельством этого стала мощная общенациональная политич. забастовка 1904, организованная ИСП, профсоюзами и крестьянскими организациями в знак протеста против расстрела участников крестьянских выступлений на Сицилии. Забастовка вызвала правительств. кризис. После проведения досрочных парламентских выборов блок, возглавляемый Джолитти, поправел. Были приняты меры по предотвращению забастовок работников железных дорог, почтовых ведомств и т. п. Тогда же был взят курс на сотрудничество с католич. силами, которые постепенно стали склоняться к компромиссу с властями. В парламенте появилась католич. парламентская фракция, а католик Т. Титтони стал министром иностр. дел.
Нарастанию в последующие годы нестабильности в стране в немалой степени способствовала итало-турецкая война 1911–12, развязанная кабинетом Дж. Джолитти. Высадка в окт. 1911 итал. экспедиц. корпуса в Триполитании и Киренаике, которые находились под властью Турции, из планировавшейся «лёгкой воен. прогулки» превратилась в затяжную войну. Боевые действия в Сев. Африке дополнялись крупномасштабными операциями итал. ВМФ в Средиземном и Красном морях. Дважды итал. флот предпринимал попытки прорваться через Дарданеллы к Константинополю. Были оккупированы о. Родос и о-ва Додеканес. Только под нажимом европ. держав И. согласилась подписать с Турцией Лозаннский мирный договор 1912 при условии перехода (за денежную компенсацию) под юрисдикцию И. Ливии (так стала называться новая колония, в состав которой вошли Триполитания и Киренаика). По окончании войны И. пошла на досрочное продление союзного договора с Германией и Австро-Венгрией.
Война и последовавший за ней в 1913 кризис усилили антимилитаристские, антиколониальные настроения в стране, привели к радикализации ИСП и общенационального профсоюзного объединения – Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), к новым забастовкам в крупных пром. центрах и крестьянским выступлениям на Юге. В этих условиях перспектива участия в очередных парламентских выборах 1913 практически всей мужской части населения И. (в соответствии с введённой годом ранее новой избират. системой) стала казаться опасной для правящих кругов. Это заставило Дж. Джолитти пойти на негласный союз с католич. кругами (пакт Джолитти – Джентилони), а Св. Престол снять запрет на участие католиков в выборах в 330 коллегиях (в 228 коллегиях им было разрешено поддерживать кандидатов правительств. блока при условии их отказа от антицерковных актов). Это соглашение, шедшее вразрез с провозглашённым Джолитти курсом на развитие светского гос-ва в И., став после выборов достоянием гласности, привело к расколу правительств. блока и отставке Джолитти (март 1914).
Летом 1914 внутриполитич. обстановка в И. продолжала обостряться. 7–14.6.1914 прошли мощные антиправительств. выступления под антивоенными лозунгами. В Анконе, Равенне, Риме, Милане, Флоренции и некоторых др. городах они переросли в столкновения с полицией и баррикадные бои. В ряде провинций были предприняты попытки провозглашения местных республик.
Италия в годы 1-й мировой войны. К началу 1-й мировой войны (1.8.1914) внутриполитич. кризис в И. ещё не был до конца преодолён. Непростым было и междунар. положение итал. гос-ва. Часть итал. армии продолжала вести боевые действия в Ливии, где местное население по-прежнему оказывало ожесточённое сопротивление колонизаторам. В результате Балканских войн 1912–13 резко обострились австро-итал. противоречия. Всё это побудило итал. правительство, возглавляемое А. Саландрой, несмотря на обязательства о взаимной воен. помощи с партнёрами по Тройственному союзу, 2.8.1914 объявить о нейтралитете И. Итал. правящие круги фактически оставляли за собой право самостоятельно принять решение о том, когда И. вступит в войну, на чьей стороне и на каких условиях.
Период нейтралитета (авг. 1914 – май 1915) был временем острой борьбы в И. между «нейтралистами» и «интервенционистами» (от итал. intervento – вмешательство, участие). Против участия И. в войне решительно выступали ИСП, ВКТ и ряд др. рабочих и крестьянских организаций. На нейтралистских позициях на всём протяжении войны оставался Св. Престол: папа Бенедикт ХV в авг. 1917 обратился к воюющим странам с призывом заключить мир.
Особую ноту в дискуссию о нейтралитете вносил Дж. Джолитти. В его интерпретации нейтралитет И. означал сохранение дружеств. отношений с центр. державами и исключал вступление И. в войну на стороне Антанты. В мае 1915 позицию Джолитти поддержали св. 300 депутатов парламента.
Крайне неоднородным, хотя и консолидированным, был лагерь «интервенционистов». Его ядро составляли националисты. Они настаивали на участии И. в войне на стороне Тройственного союза, поскольку она, по их мнению, могла стать «первой войной И. как великой державы», и призывали вести её под откровенно империалистич. лозунгами.
Иными доводами в пользу войны, но на стороне Антанты, оперировали «демократич. интервенционисты» – радикалы, республиканцы, а также Социалистич. реформистская партия, основанная Л. Биссолати и И. Бономи. Их активно поддерживали меридионалисты (Г. Сальвемини и его газ. «L’Unita») и ирредентисты. Идеологи «демократич. интервенционизма» считали, что участие И. в войне на стороне демократич. держав позволит завершить объединение всех земель с итал. населением («последняя война Рисорджименто»), будет содействовать делу освобождения балканских народов от тур. и австр. ига, даст возможность сокрушить «тевтонский милитаризм», Австро-Венгерскую и Османскую империи, утвердить в Европе принципы демократии и гуманизма.
Определённую лепту в положит. решение вопроса о вступлении И. в войну внесли сторонники «революц. интервенционизма», считавшие, что война будет способствовать обострению противоречий в существующем обществе и приблизит революцию. Формированию мифа о революц. войне в немалой степени содействовал Б. Муссолини, быв. гл. редактор центр. органа ИСП газ. «Avanti!». Исключённый из партии за свои взгляды, он превратился в непримиримого оппонента нейтрализма. Издаваемая им газ. «Il Popolo d’Italia» стала рупором сторонников войны.
Большинство интервенционистов отдавало предпочтение Антанте, надеясь с её помощью упрочить позиции И. на Балканах и в Средиземноморье в целом, удовлетворить итал. территориальные претензии в Малой Азии. После тайных параллельных переговоров И. с участниками Тройственного союза и странами Антанты 26.4.1915 в Лондоне представители И., Великобритании, Франции и России подписали договор, которым приняли на себя обязательство координировать воен. действия против Германии и её союзников.
И. вступила в войну 23.5.1915. Её армия вела боевые действия против австро-венг. войск у сев.-вост. границ И., на Балканах, а в последний год войны и на зап. фронте. Итал. флот участвовал в воен. операциях в Адриатике и Вост. Средиземноморье, обеспечивая коммуникацию с итал. частями, дислоцировавшимися в Албании и г. Салоники, на о-вах Додеканес и в Сев. Африке, а также в колониях на Красном море. Стратегич. план итал. генштаба предусматривал нанесение удара по жизненно важным центрам Австро-Венгрии и овладение её пограничными территориями с итал. населением. Однако война приняла позиц. характер почти на всех участках итало-австр. фронта. За 2,5 года упорных сражений ценой больших потерь итал. войска овладели г. Горица и плоскогорьем Баинзицца. Наличие у австр. армии мощных фортификац. сооружений на стратегич. высотах не позволяло итал. силам добиться успеха на гл. отрезке фронта вдоль р. Изонцо и горного хребта Карсо. За время войны в итал. армию было призвано ок. 6 млн. чел.
Война способствовала милитаризации экономики И. В воен. произ-ве было занято ок. 1 млн. чел. Предприятия, выполнявшие воен. заказы, были поставлены в максимально благоприятные условия снабжения, им предоставлялись разл. льготы. В 1917–18 расходы на произ-во вооружений составили 4,5 млрд. лир (40% всех воен. затрат за эти годы). Резко возросли доходы крупных корпораций. От воен. конъюнктуры больше всех выиграли такие отрасли, как машиностроение, металлургич., химич., электротехнич., текстильная пром-сть. В то же время в условиях войны резко увеличились налоги и цены на товары первой необходимости, возник дефицит гос. бюджета, усилилась инфляция; ухудшилось положение в с. х-ве, поскольку почти половина занятых в нём мужчин была призвана в армию.
С кон. 1916 и особенно в 1917 в И. участились выступления под антивоенными и антиправительств. лозунгами, начались солдатские бунты. Возрастали разногласия и в правительств. кругах. Серьёзное беспокойство в Риме вызывали активизировавшиеся в странах Антанты дискуссии по вопросам территориально-политич. устройства послевоенного мира, затрагивавшие ряд статей Лондонского договора 1915. Итал. правительство опасалось, что его территориальные претензии на Балканах и в Малой Азии, а также при разделе герм. колоний не будут в должной мере учтены.
Значит. влияние на развитие обстановки в И. оказали революц. события в России и вступление в войну на стороне Антанты США. В мае 1917 лидер реформистского крыла ИСП Ф. Турати выдвинул программу послевоенной реконструкции страны на демократич. основах. О дальнейшем нарастании напряжённости свидетельствовало восстание рабочих Турина. Внутриполитич. кризис углубился в связи с разгромом итал. армии при Капоретто в окт. – нояб. 1917. Воен. катастрофа вынудила правительств. кабинет П. Боселли, сформированный в 1916, подать в отставку. Новое правительство возглавил В. Э. Орландо. Король, правительство и парламент обратились к итальянцам с призывом к общенациональному согласию. Резко усилились полицейские репрессии, активизировали работу воен. трибуналы.
Во 2-й пол. 1918 произошёл коренной перелом в войне в пользу Антанты. 24.10.1918 итал. армия начала массированное наступление по всему фронту. Выиграв сражение у Витторио-Венето, итальянцы вступили на территорию распадавшейся империи Габсбургов. 3.11.1918 с подписанием в Вилла-Джусти (близ Падуи) акта о перемирии мировая война для И. закончилась. Она стоила ей огромных человеческих жертв (680 тыс. чел. убитыми и 1,05 млн. ранеными). Материальный ущерб составил в общей сложности 26% нац. богатства.
Италия в 1918–22. Хотя И. окончила войну в лагере победителей, однако её ожидания не были удовлетворены, она не получила того, что ей было обещано союзниками. По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 и Рапалльскому договору (12.11.1920) с Королевством сербов, хорватов и словенцев (с 1929 Югославия), определившему границы между двумя странами, она получила лишь Трентино и Юж. Тироль, Юлийскую Крайну с Триестом и п-ов Истрия. Албания, кроме Влёры, и порт Фиуме ей не достались. По Севрскому мирному договору 1920 ранее обещанный И. Измир отошёл к Греции. И. оказалась «побеждённой среди победителей».
В первые послевоенные годы экономика И. оказалась в глубоком кризисе. Тяжёлая пром-сть, получившая преимуществ. развитие, с трудом подвергалась конверсии. Попытки гос-ва субсидировать её отягощали бюджет. Крах крупнейших трестов «Ilva» и «Ansaldo» повлёк за собой кризис банковской системы. Увеличился гос. долг (с 15,3 млрд. лир в 1914 до 49,9 млрд. лир в 1919), быстрыми темпами росла инфляция и усиливалась свойственная И. диспропорция между отд. отраслями хозяйства. Безработица, в т. ч. среди демобилизов. солдат и офицеров, приобрела массовый характер, значительно снизился уровень жизни широких слоёв населения.
Экономич. кризис, недовольство результатами войны и влияние Окт. революции 1917 в России вызвали небывалый подъём рабочего движения в И., который вошёл в историю под назв. «красное двухлетие». В 1919 число участников стачечного движения превысило 1 млн. чел. На Юге страны крестьяне захватывали помещичьи земли. Забастовки охватили треть с.-х. рабочих. Стачечное движение достигло апогея в сент. 1920: рабочие металлообрабатывающей и ряда др. отраслей пром-сти захватили заводы и удерживали их в течение трёх недель, образовав фабрично-заводские советы и наладив выпуск продукции (в пром. треугольнике Милан – Турин – Генуя было занято св. 600 фабрик).
Стремясь предотвратить социальный взрыв, правительство Ф. С. Нитти в 1919 провело ряд реформ, в т. ч. приняло закон о передаче в аренду крестьянам на льготных условиях необрабатываемых помещичьих земель. Были введены 8-часовой рабочий день, рабочий контроль на предприятиях, установлены твёрдые цены на продовольствие, принят новый избират. закон, которым значительно расширялось число избирателей (с 8,7 млн. до 11 млн. чел.), вводились голосование за партийные списки и пропорциональная система представительства в парламенте.
В партийно-политич. системе И. после 1-й мировой войны произошли глубокие перемены: либеральные круги во многом утратили своё влияние, на первый план выдвинулись партии, имевшие массовую электоральную базу. Крупнейшей из них стала ИСП, сумевшая на первых послевоенных выборах в 1919 завоевать 156 мест в парламенте (самая крупная фракция). Второе место на выборах заняла созданная 18.1.1919 Л. Стурцо, А. Де Гаспери и др. католическая Итал. нар. партия (ИНП), получившая в парламенте 99 мест.
ИСП традиционно объединяла неск. течений. Большинство в ней составляли максималисты (лидер – Дж. М. Серрати). Реформистское течение возглавлял Ф. Турати. Ряд групп – «абстенционисты» во главе с А. Бордигой, редакция туринского ж. «Ordine Nuovo» во главе с А. Грамши и П. Тольятти и др. – составляли левое («непримиримое») крыло. ИСП вступила в Коммунистический интернационал сразу после его основания. В янв. 1921 от ИСП откололось левое крыло (группы, возглавляемые Бордигой, Грамши, а также левые максималисты), образовавшее Коммунистич. партию Италии (с 1943 Итальянская коммунистическая партия).
Крупнейшее профсоюзное объединение, ВКТ, численность которого в 1919 превысила 1 млн. чел., находилось под влиянием реформистского течения ИСП. В 1919 было создано объединение католич. профсоюзов – Итал. конфедерация трудящихся. В качестве контрагентов профсоюзов в 1919–20 сформировались предпринимательские союзы: Конфедерация промышленников (Конфиндустрия), Конфедерация аграриев (Конфагрикультура), а также Нац. экономич. союз, объединивший сельских хозяев, промышленников и коммерсантов.
В 1919 возникло фашистское движение, оформившееся в марте того же года в Союз фашистских боевых отрядов (подробнее см. в ст. Фашизм). Лидером движения стал Б. Муссолини. В его первоначальной программе звучали требования проведения экономич. и демократич. реформ, в т. ч. установления республиканского строя, введения всеобщего избират. права. Позднее на первый план выдвинулся лозунг наведения порядка в стране. Движение опиралось на средние слои, гл. обр. мелкую буржуазию. В 1921 возникли фашистские профсоюзы; к кон. 1922 они насчитывали св. 1 млн. членов и претендовали на единоличное представительство рабочего движения.
С кон. 1920 фашистские отряды начали широко применять методы насилия и террора. Им противостояли стихийно возникавшие «отряды нар. смельчаков». Однако ИСП отказалась поддержать эти отряды. 3.8.1921 руководители ИСП и ВКТ подписали «пакт умиротворения» с фашистами. На выборах 1921 фашисты, вступив в т. н. Нац. блок, получили в парламенте 35 мест. В нояб. 1921 была создана Нац. фашистская партия (НФП).
В условиях политич. нестабильности с июля 1921 по авг. 1922 в И. сменились три кабинета. 1.8.1922 началась всеобщая забастовка, вылившаяся местами в вооруж. столкновения с полицией и войсками. В окт. 1922 произошёл новый раскол ИСП (вышедшие из неё члены образовали Унитарную социалистич. партию, УСП). Всё это облегчило приход фашизма к власти. В результате «похода на Рим» 1922 было сформировано первое коалиц. правительство во главе с фашистской партией.
Италия в 1923–40. С приходом фашистов к власти участились случаи погромов в редакциях социалистич. и католич. газет и журналов, поджогов, налётов на кооперативы, дома культуры и др. Ударной силой фашистов стала созданная в нач. 1923 Добровольная милиция нац. безопасности. Действия сторонников Б. Муссолини вызвали протест даже в тех слоях населения, которые до этого оказывали фашизму определённую поддержку. Католич. круги на съезде ИНП в апр. 1923 осудили фашистов. В либеральных кругах сформировалась т. н. Конституционная оппозиция (лидер – Дж. Амендола).
В качестве правящей партии НФП начала перестройку политич. институтов И. В дек. 1922 был создан Большой фашистский совет (БФС), который постепенно узурпировал прерогативы парламента. 25.7.1923 принят новый избират. закон (закон Ачербо), вводивший мажоритарную систему выборов, согласно которой партия, получившая относит. большинство голосов избирателей (но не ниже 25%), становилась обладательницей 2/3 депутатских мандатов. Первые выборы, состоявшиеся 6.4.1924, проводились в условиях усиливавшегося фашистского террора. 10.6.1924 был убит депутат-социалист Дж. Маттеотти, выступивший с разоблачением методов политич. борьбы, используемых НФП. Гибель Маттеотти вызвала в И. политич. кризис. 13.6.1924 депутаты оппозиц. партий покинули парламент и образовали Авентинский блок. Однако они отказались призвать население к всеобщей политич. забастовке с целью свержения фашистского правительства. Нерешительность членов Авентинского блока позволила партии Муссолини удержаться у власти и приступить к ещё более жёсткому подавлению оппозиции. Подверглись избиениям и вскоре скончались Дж. Амендола и известный публицист П. Гобетти; опасаясь физич. расправы, эмигрировали Л. Стурцо, Г. Сальвемини, Ф. Турати, П. Ненни, Дж. Сарагат; были арестованы А. Грамши и А. Де Гаспери.
Консолидация фашистского режима сопровождалась ликвидацией всех элементов демократии, перерождением конституционного гос-ва в тоталитарное, основанное на личной диктатуре и власти одной партии. В нояб. 1926, после очередного покушения на Муссолини, в стране были введены в действие чрезвычайные законы, фактически запрещены все политич. партии, кроме НФП, нефашистские профсоюзы, демократич. пресса. Для борьбы с противниками режима власти создали мощный репрессивный аппарат – тайную полицию ОВРА и Особый фашистский трибунал. Начались политич. процессы, одним из первых был процесс над коммунистами (июнь 1928). В 1927 реформистские лидеры ВКТ объявили о самороспуске этой организации.
В 1927 фашистское правительство приняло «Хартию труда», в соответствии с которой в И. создавалась система корпораций. Новым избират. законом (1928) вводился корпоративный принцип проведения выборов. Парламентские выборы в И. 1929 и 1934 напоминали скорее плебисцит, поскольку избиратель фактически мог только согласиться с составленным и утверждённым БФС списком кандидатов. В 1939 выборная палата депутатов парламента была окончательно упразднена, а вместо неё создана палата фашей и корпораций, члены которой назначались фашистской партией и корпорациями. Построение тоталитарного гос-ва сопровождалось также ограничением региональной автономии, в частности ликвидацией системы местных выборов (мэры отныне не избирались, а назначались исполнит. властью). Одновременно активно велось насаждение культа личности Муссолини, который совмещал посты премьер-министра, министров внутр. и иностр. дел, аэронавтики, корпораций, воен. и воен.-мор. министра, главы БФС и фашистской милиции, был первым маршалом империи и др.
В целях укрепления позиций фашистского режима и завоевания поддержки папства правительство Муссолини заключило со Св. Престолом Латеранские соглашения 1929. В соответствии с этими соглашениями было создано гос-во Ватикан, а папа Пий XI признал Итал. государство.
Усиление авторитарных тенденций сопровождалось активной фашизацией общества. Ей подверглись кооперативы (система кооперативов была фактически огосударствлена), гос. институты (гос. посты могли теперь занимать только члены фашистской партии). Система воспитания и образования была направлена на формирование «нового человека» – «гражданина-фашиста» (этой цели служили проведённая в 1923 школьная реформа, введение единых школьных учебников, создание объединений молодёжи, таких как Итал. ликторская молодёжь; от профессоров требовалось принесение присяги на верность режиму). Фашизм пытался монополизировать организацию досуга населения.
Преобразования фашистского правительства в области экономики и социальной политики в первые годы, в сущности, не нарушали принципов экономич. либерализма и по большей части отвечали интересам предпринимателей и землевладельцев. Проводился курс на приватизацию гос. собственности, ограничение гос. регулирования экономики, сокращение налогов. Одновременно велось наступление на права трудящихся: был введён налог на зарплату, фактически ликвидирован 8-часовой рабочий день. Однако после создания в 1925 однопартийного фашистского правительства социально-экономич. политика гос-ва резко изменилась. Гос. органы начали активно вмешиваться в хозяйств. жизнь. Были приняты меры по поддержанию итал. производителей и стабилизации нац. валюты. Благодаря этому к кон. 1920-х гг. пром. произ-во в И. выросло на 50% (особенно успешно развивались химич. пром-сть и автомобилестроение). Была введена также система социального страхования и пенсионного обеспечения широких слоёв населения, приняты меры по сокращению безработицы, что позволило фашизму расширить свою социальную базу.
Мировой экономич. кризис 1929–33 ударил по итал. экономике. К 1932 по сравнению с 1929 пром. произ-во сократилось примерно на 27–28%, а в отд. отраслях (добыча железной руды, выплавка чугуна и стали, произ-во проката) как минимум втрое. Объём внешней торговли И. к 1934 также значительно уменьшился. Потерпели крах три крупнейших банка – Banca Commerciale Italiana, Banca di Credito, Banca di Roma. Численность безработных достигла почти 1 млн. чел. Кризис привёл к банкротству значит. части гор. мелкой и средней буржуазии (ок. 90% всех потерпевших крах предприятий), к разорению мелких земельных собственников. Зарплата пром. рабочих снизилась примерно на 35%.
Экономич. трудности послужили дополнит. стимулом для усиления гос. регулирования экономики. В нач. 1933 в И. был создан «Ин-т пром. реконструкции» (ИРИ; Istituto per la Riconstruzione Industriale, IRI) – гос. компания, контролировавшая б. ч. металлургич. и машиностроит. предприятий, судостроение и почти всю воен. пром-сть. Под его контроль были поставлены и 3 потерпевших крах банка. Важным инструментом регулирования стала система корпораций. В 1930–34 созданы 22 отраслевые корпорации (в каждую из них входили соответствующие объединения предпринимателей и фашистский профсоюз) и мин-во корпораций, наделённое полномочиями мин-ва экономики. В 1934–35 введена монополия внешней торговли, ликвидирован свободный рынок с.-х. продукции, в 1936 национализирован Banca d’Italia. Преимуществ. развитие в 1930-х гг. получили машиностроение, металлургич., химич. и горная пром-сть, энергетика. К кон. 1930-х гг. И. превратилась из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. Объём её пром. произ-ва к 1939 увеличился более чем на 60% по сравнению с 1922. В целях обеспечения полной занятости трудоспособного населения стали широко практиковаться т. н. обществ. работы (строительство дорог, мостов, стадионов, акведуков и пр.). Фашистское правительство энергично проводило разл. рода кампании на «экономич. фронте», получившие назв. «битв» («битва за хлеб» и др.).
Курс на развитие стратегически важных отраслей пром-сти в сочетании со ставившейся фашистской партией задачей добиться для И. полной автаркии служил интересам подготовки широкомасштабной агрессивной войны. В первые годы пребывания у власти внешняя политика итал. фашизма была вынужденно умеренной, диктовалась неустойчивостью его внутр. позиций и неблагоприятной для И. расстановкой сил на междунар. арене. В янв. 1924 был заключён договор о дружбе с Королевством сербов, хорватов и словенцев, 7.2.1924 И. официально признала СССР и установила с ним дипломатич. отношения. Однако уже в этот период ясно просматривалось стремление И. добиться пересмотра мирных договоров, заключённых по завершении 1-й мировой войны, расширить свои колониальные владения и превратить Средиземное м. во «внутреннее итал. море». 14.12.1925 итал. правительство заключило соглашение с Великобританией о будущем разделе Эфиопии (см. Муссолини–Грэхем соглашение 1925). В 1926–27 Муссолини и алб. диктатор А. Зогу подписали договоры, по которым И. фактически устанавливала экономич. и политич. контроль над Албанией.
Приход к власти в Германии в 1933 нацистской партии, открыто поставившей вопрос о пересмотре границ в Европе и ревизии версальско-вашингтонской системы, стимулировал экспансионистские устремления итал. фашизма. В 1934 был принят Закон о милитаризации нации. В окт. 1935 итал. армия вторглась в Эфиопию. После её захвата И. была объявлена империей (9.5.1936). После начала гражд. войны в Испании (июль 1936) Муссолини направил на помощь ген. Ф. Франко экспедиц. корпус. Совместная с гитлеровской Германией интервенция в Испании (1936–39) ускорила сближение И. с Германией. В окт. 1936 они подписали соглашение о политич. сотрудничестве («ось Берлин – Рим»), по которому Средиземное м. признавалось сферой интересов И., а Германии представлялась возможность установления «нового порядка» в Центр. Европе. В нояб. 1937 И. присоединилась к герм.-япон. «Антикоминтерновскому пакту», а в декабре того же года вышла из Лиги Наций. В марте 1938 она согласилась с захватом Австрии Германией (см. Аншлюс), в сентябре содействовала заключению Мюнхенского соглашения 1938, определившего судьбу Чехословакии. В апр. 1939 И. оккупировала Албанию, 22.5.1939 заключила с Германией «стальной пакт», который оформил их воен. союз (см. Германо-итальянский договор 1939).
Оппозиция фашистской партии в И. в 1920-х гг. была слабой. Лишь немногие решались заявить о своём несогласии с политикой Б. Муссолини. В 1925 философ Б. Кроче опубликовал «Манифест интеллектуалов-антифашистов», который подписали ок. 100 представителей интеллигенции. Антифашистское движение активизировалось на рубеже 1920–1930-х гг. и разворачивалось в осн. за границей. В 1929 в Париже была основана орг-ция «Справедливость и свобода», которую возглавил теоретик либерального социализма К. Росселли. В том же году в Париже антифашистские группы объединились в орг-цию «Антифашистская концентрация» (распалась в 1934). В 1930 на съезде в Париже был преодолён раскол ИСП, в её состав вернулась УСП, партия стала именоваться Итал. социалистич. партией пролетарского единства (ИСППЕ). В авг. 1934 КПИ и ИСППЕ заключили соглашение о единстве действий в борьбе против фашизма, а в июле 1937 достигли договорённости о расширении сотрудничества. После состоявшегося в окт. 1935 в Брюсселе конгресса итальянцев-антифашистов, осудивших агрессию против Эфиопии, КПИ выступила с инициативой совместных действий всех антифашистских сил. От 3 до 5 тыс. итал. добровольцев, представлявших разл. политич. партии и течения, воевали в составе интернац. бригад на стороне исп. республиканцев.
Во 2-й пол. 1930-х гг. начало формироваться движение сопротивления фашизму внутри самой И. КПИ воссоздала свой руководящий центр, действовавший в условиях глубокого подполья. В 1938 она обратилась к католикам с предложением об объединении усилий в борьбе с фашизмом. В католич. организациях, получивших после заключения Латеранских соглашений 1929 возможность легальной деятельности на территории И., нарастали оппозиц. настроения. Церковь время от времени выступала с критикой разл. аспектов политики фашизма, осудила принятые режимом Муссолини в 1938 т. н. расовые законы и курс на сближение с нацистской Германией. В И. возникли подпольные католич. группы – Нац. союз и Движение неогвельфов. С сер. 1930-х гг. недовольство политикой Муссолини возникло и внутри самой фашистской партии, особенно сильным оно было в среде фашистской молодёжи.
Италия во 2-й мировой войне. В начале 2-й мировой войны, после нападения Германии на Польшу (1.9.1939), фашистская И. объявила себя «невоюющей стороной» (non belligeranza), поскольку ещё не была готова к большой войне. Выжидательная позиция И. отчасти определялась и сомнениями в возможности в союзе с Германией противостоять коалиции крупных европ. держав (в виде «нового издания» Антанты), если такая вдруг образуется. Однако воен. успех Германии, пассивность Великобритании и Франции и нейтралитет СССР в конечном счёте развеяли опасения Б. Муссолини. 10.6.1940, в момент, когда стало ясно, что франц. армия в самое ближайшее время будет разгромлена вермахтом, И. вступила в мировую войну. Воен. действия между И. и Францией продолжались неск. дней. Итал. войска оккупировали ряд районов на юге Франции. 24.6.1940 было подписано франко-итал. перемирие. 27.9.1940 между Германией, И. и Японией был заключён Пакт трёх держав 1940, оформивший их союз с целью ведения агрессивной войны за передел мира.
Стремясь расширить и укрепить свои позиции на Балканах, И. 28.10.1940 напала на Грецию с территории Албании. Однако итал. войска потерпели поражение (см. Итало-греческая война 1940–1941), и только в результате Балканской кампании 1941 герм. армии Греция капитулировала. Итал. армия участвовала в оккупации Греции и Югославии в 1941–44.
Вместе с Германией 22.6.1941 И. объявила войну СССР. Правительство Б. Муссолини направило на сов. фронт сначала корпус, а затем армию (8-я, или Итальянская, армия в России, сокр. АМИР; насчитывала 10 дивизий общей численностью ок. 200 тыс. чел.). В ходе Сталинградской битвы 1942–43 АМИР была разгромлена сов. войсками (св. 85 тыс. убитых, пропавших без вести или попавших в плен, св. 30 тыс. раненых и обмороженных), её остатки были эвакуированы в Италию.
Итал. войска регулярно терпели поражения и в Африке. В янв. – мае 1941 брит. части вытеснили итальянцев из Брит. Сомали, Кении, Судана, Эфиопии, Итал. Сомали, Эритреи. Брит. флот нанёс серьёзные поражения итальянскому при Таранто (нояб. 1940) и Матапане (март 1941). В Сев. Африке итал. войска и прибывшие им на помощь весной 1941 герм. части к маю 1943 были окончательно разгромлены.
Воен. поражения и ухудшение условий жизни вызвали рост антифашистских настроений в стране. В подполье возобновили деятельность оппозиционные режиму Муссолини партии. Во 2-й пол. 1941 КПИ создала Внутр. центр (расширен и реорганизован в 1942), который возглавил У. Массола. Было налажено нелегальное радиовещание, печаталась и распространялась газ. «L’Unita». Весной 1942 подпольную сеть в И. начали создавать социалисты. В Риме стал действовать руководящий орган ИСППЕ во главе с Дж. Ромитой и О. Лиццадри, начавший издавать газ. «Avanti!». Либерал-демократы, либеральные социалисты и члены движения «Справедливость и свобода» объединились в Партию действия (лидер – Ф. Пари). Усилиями быв. членов ИНП и нескольких молодёжных католич. групп была создана Итальянская христианско-демократическая партия (ИХДП; лидер – А. Де Гаспери).
Сотрудничество антифашистских организаций и групп на территории И. начало налаживаться с осени 1941. В окт. – нояб. 1942 в Турине, Риме и Милане созданы Комитеты Нац. фронта, в которые вошли коммунисты, социалисты, христианские демократы и представители Партии действия. 3.3.1943 в г. Лион (Франция) подписано соглашение о единстве действий КПИ, ИСППЕ и движения «Справедливость и свобода».
С кон. 1942 города И. стали подвергаться частым бомбардировкам амер. и брит. авиации. В стране остро ощущался недостаток продуктов питания, начался фактически принудительный вывоз итал. рабочих на работу в Германию. Прибытие в И. в марте 1943 остатков АМИР способствовало расширению недовольства фашистским режимом, которое охватило и высшие слои итал. общества. В городах Сев. И. вспыхнули массовые антифашистские забастовки. Их кульминацией стала организованная по инициативе КПИ всеобщая мартовская забастовка 1943.
В июле 1943 амер. и брит. войска высадились на о. Сицилия (см. Сицилийская десантная операция 1943). Приближение воен. краха заставило правящие круги И. поспешить с выходом из войны. 25.7.1943 Б. Муссолини был смещён с поста премьер-министра и арестован. В заговоре против него участвовали монархич. круги, генералитет и верхушка фашистской партии. Новым главой правительства король назначил маршала П. Бадольо. 3.9.1943 кабинет Бадольо подписал с амер. и брит. командованием соглашение о перемирии на условиях безоговорочной капитуляции.
Стремясь не допустить выхода И. из войны, 8.9.1943 герм. войска оккупировали бо́льшую часть её территории. Под защитой герм. армии была создана Итал. социальная республика с центром в ломбардийском городке Салó (см. «Республика Сало»), во главе которой А. Гитлер поставил выкраденного из-под ареста Б. Муссолини. 3.9.1943 амер. и брит. войска высадились на юге Апеннинского п-ова. 13.10.1943 находившееся в г. Бриндизи правительство П. Бадольо объявило войну Германии, что дало основание союзникам объявить И. «совоюющей стороной». В марте 1944 СССР установил отношения с правительством Бадольо; в полном объёме дипломатич. отношения между СССР и И. были восстановлены в окт. 1944.
С осени 1943 в условиях герм. оккупации в Сев. и Центр. И. возникло Движение Сопротивления, которым руководили Комитеты Нац. освобождения (КНО). В них входили представители КПИ, ИСППЕ, Партии действия, ИХДП, либералы, республиканцы. КНО координировали действия подпольных боевых групп и партизанских отрядов. На освобождённых территориях создавались партизанские республики.
В янв. 1944 амер. и брит. войска провели новую десантную операцию и высадились в районе г. Анцио. В апр. 1944 герм. войска покинули Рим. В том же месяце было сформировано новое правительство П. Бадольо, в которое вошли представители всех антифашистских партий. В июне 1944 Бадольо сменил на посту главы кабинета И. Бономи. После упорных боёв осенью 1944 – весной 1945 территория Сев. И. была освобождена от герм. оккупации. Мн. крупные сев.-итал. города перешли в руки патриотов в ходе всенародного Апрельского восстания 1945 ещё до вступления в них союзнич. войск. Участники восстания арестовали и казнили Б. Муссолини.
Людские потери И. за годы 2-й мировой войны составили св. 330 тыс. чел. убитыми. В соответствии с Парижскими мирными договорами 1947 И. передала Югославии п-ов Истрия и часть Юлийской Крайны, г. Фиуме (Риека), коммуну Зара с прилегающими островами, о. Пелагоза с прилегающими островами. Триест был превращён в т. н. Свободную территорию (по итало-югосл. соглашению от 5.10.1954 Триест и зона с населением ок. 290 тыс. чел. были переданы под управление И., а зона с населением ок. 70 тыс. чел.– под управление Югославии). К Греции отошли о-ва Додеканес. Франко-итал. граница была изменена в пользу Франции на четырёх участках (перевал Малый Сен-Бернар, плато Мон-Сени, Мон-Табор-Шабертон и небольшие участки в верховьях рек Тине, Везубия и Роя). И. отказалась от Сомали, Эритреи, Ливии, признала независимость и суверенитет Албании и Эфиопии, приняла на себя обязательства по обеспечению демократич. свобод, противодействию возрождению фашизма, наказанию воен. преступников. На неё были наложены ограничения по численности всех видов вооруж. сил, произ-ву и использованию отд. видов вооружений и боевой техники. И. обязалась выплатить репарации Сов. Союзу (100 млн. долл.), Албании (5 млн. долл.), Эфиопии (25 млн. долл.), Греции (105 млн. долл.), Югославии (125 млн. долл.) и удовлетворить репарационные претензии др. стран.
Италия после 1945. Сотрудничество политич. сил, входивших в КНО, продолжалось в 1945–47 на правительств. уровне: первые 7 кабинетов включали представителей всех антифашистских партий. Однако ведущая роль в них постепенно перешла к ИХДП. В стране были восстановлены демократич. институты, распущены фашистские партия, милиция, трибунал, ОВРА, проведена чистка гос. аппарата; введена подвижная шкала заработной платы, расширены права восстановленных профсоюзов, объединившихся во Всеобщую итал. конфедерацию труда (ВИКТ). На ряде предприятий созданы «советы управления», являвшиеся органами рабочего контроля.
В И. был проведён референдум по вопросу о гос. строе (2.6.1946). Большинство его участников высказалось за превращение И. в республику. В 1947 было созвано Учредит. собрание, которое приняло демократич. Конституцию (вступила в действие с 1.1.1948). В неё были включены также Латеранские соглашения 1929, что позволило Церкви сохранить широкие права в решении вопросов семьи и брака, школьного образования и др. В кон. 1947 союзнич. войска и союзнич. администрация покинули территорию Италии.
В мае 1947 после правительств. кризиса, вызванного в т. ч. расстрелом первомайской демонстрации на Сицилии, было сформировано первое однопартийное правительство ИХДП во главе с А. Де Гаспери, что положило конец сотрудничеству партий, входивших в антифашистский блок. В условиях начавшейся «холодной войны» кабинет Де Гаспери взял курс на развитие тесного сотрудничества с США. В июне 1948 было подписано амер.-итал. соглашение о предоставлении И. помощи по Маршалла плану сроком на 2 года на общую сумму 2 млрд. долл.
На выборах 1948 ИХДП получила 48,5% голосов, социалисты и коммунисты, объединившиеся в Нар. демократич. блок, – 31%. Активную поддержку ИХДП оказали массовые католич. организации – «Католич. действие», католич. профсоюзы и др.
Существенно ослабил левый лагерь раскол ИСППЕ (янв. 1947; после него ИСППЕ вновь стала именоваться Итал. социалистич. партией, ИСП). Из неё вышли представители правого крыла во главе с Дж. Сарагатом, выступавшие против продолжения сотрудничества с коммунистами и образовавшие Социалистич. партию итал. трудящихся (с 1951 Итал. социал-демократич. партия, ИСДП). С кон. 1947 её представители входили в правительство. Важную роль в отстранении левых от власти сыграла политика Ватикана. С одобрения папы Пия XII в июле 1949 был опубликован эдикт Священной канцелярии, грозивший отлучением от Церкви тем, кто будет голосовать за коммунистов и социалистов.
В мае 1948 было сформировано новое правительство А. Де Гаспери, в которое вошли христианские демократы, либералы, республиканцы и социал-демократы. В стране нарастала политич. напряжённость. В июле 1948 в результате покушения был тяжело ранен П. Тольятти. В знак протеста ВИКТ по призыву ИКП и ИСП провела всеобщую забастовку, в которой приняли участие 7 млн. чел. Часть членов ВИКТ не согласилась с действиями руководства, в результате чего ВИКТ в дальнейшем раскололась: наряду с ВИКТ, находившейся под влиянием коммунистов и социалистов, образовались близкая ИХДП Итал. конфедерация профсоюзов трудящихся (ИКПТ) и Итал. союз труда (ИСТ), руководимый ИСДП. Наряду с др. массовыми католич. орг-циями, такими как «Католич. действие», Христианская ассоциация итал. трудящихся (АКЛИ) и др., ИКПТ заняла жёсткую антикоммунистич. позицию.
Кабинет А. Де Гаспери проводил политику реконструкции экономики, ускорения её развития, принял меры по обузданию инфляции. Гос-во активно вмешивалось в хозяйств. жизнь методами налоговой и таможенной политики, стимулировало капиталовложения внутр. и внешних инвесторов в перспективные отрасли. Интенсивно закупались и внедрялись передовые зарубежные технологии. Был значительно укреплён гос. сектор, созданы такие крупные гос. корпорации, как ENI («Ente Nazionale Idrocarburi»), «INA Casa» и др. Ведущую роль в гос. секторе сохранял ИРИ.
В 1950 была начата аграрная реформа. В её рамках к кон. 1950-х гг. излишки земли (ок. 1,5 млн. га) были выкуплены у 8 тыс. крупных землевладельцев и переданы на льготных условиях безземельным крестьянам. Система помещичьих латифундий на Юге И. практически перестала существовать.
Однако диспропорция в развитии Юга и Севера продолжала сохраняться и даже увеличилась. В целях содействия развитию отсталых юж. районов в 1950 была создана Касса Юга – гос. фонд для их финансирования. В юж. областях активно создавались смешанные предприятия, призванные обеспечить подъём местной экономики. В 1955 был разработан 10-летний «план Ванони», целью которого было ускорение развития экономики Юга путём её интеграции в общую экономич. систему страны.
В апр. 1949 И. участвовала в создании Организации Североатлантического договора (НАТО). С 1950 на территории И. начали размещаться воен. штабы и контингенты НАТО. В 1951 И. стала одним из инициаторов заключения соглашения о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в 1952 подписала договор о Европейском оборонительном сообществе (ЕОС), в 1955 вошла в Западноевропейский союз. По инициативе И. были предприняты первые шаги к созданию Европейского экономического сообщества (ЕЭС; «Общий рынок»), оформленного Римскими договорами 1957.
Попытка правительства А. Де Гаспери путём введения мажоритарной системы выборов обеспечить единолично парламентское лидерство ИХДП закончилась провалом. На выборах 1953 христианские демократы потеряли 2 млн. голосов избирателей и набрали всего 40,08% голосов (весь правый блок – 49,24%), что повлекло отставку кабинета Де Гаспери. В 1954–62 у власти находились правительства правоцентристской коалиции, в которые входили представители ИХДП, Итальянской либеральной партии и ИСДП. Кабинеты возглавляли христианские демократы А. Фанфани (1954, 1958–59, 1960–62), А. Сеньи (1955–57, 1959–60) и др.
В целом 1950-е – нач. 1960-х гг. характеризовались стремительным ростом итал. экономики, который стимулировался развитием интеграц. процессов в Зап. Европе, притоком иностр. капитала и крупными инвестициями ведущих итал. фирм (FIAT, ENI, «Agnelli», «Pirelli», «Pesenti», «Marzotto», «Ferruzzi») и др. факторами. В 1950–63 нац. доход И. увеличился почти вдвое, общий объём пром. произ-ва вырос в 2,5–3 раза. Особенно быстрыми темпами развивались химич. пром-сть и машиностроение. По инициативе концерна «Italsider», значит. часть акций которого принадлежала гос-ву, была проведена модернизация чёрной металлургии. В стране заметно уменьшилась безработица. В нач. 1960-х гг. И. вошла в десятку ведущих пром. держав мира. В то же время рост заработной платы отставал от динамики изменения цен и был ниже, чем в др. странах Зап. Европы.
Успехи экономики И. и др. стран Запада, 20-й съезд КПСС и Венгерское восстание 1956 дали толчок пересмотру итал. левыми партиями своей политич. стратегии. ИКП выдвинула лозунг «итал. пути к социализму», сделав акцент на противодействие диктату монополий и на постепенный мирный переход к социализму. Руководство ИСП отказалось от союза с коммунистами, выступило за постепенные реформы и взяло курс на сотрудничество на правительств. уровне с блоком правящих партий. В свою очередь ИХДП, давление на которую Ватикана после избрания новым папой Иоанна XXIII заметно уменьшилось, открылась для взаимодействия с социалистами и социал-демократами.
В 1962 было сформировано правительство левоцентристской ориентации во главе с А. Фанфани (ИХДП, Итальянская республиканская партия, ИСДП). С 1963 в левоцентристских правительствах стала участвовать ИСП. Во главе этих правительств в 1963–69 стоял А. Моро. Курс руководства ИСП на развитие сотрудничества с христианскими демократами не был поддержан частью её членов. В янв. 1964 ИСП раскололась; отделившееся от неё левое крыло оформилось в самостоят. партию, взяв себе прежнее назв. ИСП – Итал. социалистич. партия пролетарского единства (ИСППЕ).
Правительства левого центра национализировали электроэнергетику И. [1962; на базе национализир. предприятий была создана гос. энергетич. корпорация ENEL («Ente Nazionale per l’Energia Elettrica»)], ввели обязательное бесплатное обучение для детей до 14 лет, провели реформу семейного права. Повышение заработной платы в пром-сти сочеталось с преодолением зональных различий в уровне оплаты труда, введением 40-часовой рабочей недели, улучшением пенсионного обеспечения и расширением прав профсоюзов. Был принят новый избират. закон, по которому возрастной ценз снизился с 21 до 18 лет.
К сер. 1960-х гг. темпы развития итал. экономики, фактически исчерпавшей возможности экстенсивного роста, замедлились. Попытки итал. правительства решить возникшие проблемы на путях усиления гос. регулирования (в 1963 принят закон о борьбе с инфляцией, в 1965 введено обязательное для госсектора экономич. программирование и одобрен закон о ликвидации безработицы и преодолении хозяйств. спада, в 1967 начата реализация нац. 5-летнего плана развития) успеха не принесли.
Во 2-й пол. 1960-х гг. в условиях нарастания кризисных явлений в И. резко активизировалось забастовочное движение, прошли массовые акции протеста, в которых, помимо рабочих, активное участие приняли студенты, служащие, чиновники, учителя, врачи, пенсионеры. В 1967–68 по стране прокатилась волна студенч. выступлений. Первоначальные лозунги совершенствования системы университетского образования, выдвигавшиеся их участниками, постепенно переросли в требования радикальных социально-экономич. реформ. В 1968–1969 состоялись две крупнейшие общенациональные забастовки (до 20 млн. участников) под лозунгами проведения пенсионной реформы, решения жилищной проблемы, улучшения условий и оплаты труда.
Обострение внутриполитич. ситуации привело к существенным изменениям в партийно-политич. системе И. ИХДП потеряла часть электората, укрепились позиции как левых, так и правых партий. В 1966 ИСП слилась с ИСДП, в результате чего возникла Объединённая социалистич. партия (ОСП). В 1969 от ОСП откололось правое крыло, конституировавшееся в отд. партию под традиц. для итал. правых социалистов названием – Унитарная социалистич. партия (УСП; с 1971 Итал. социал-демократич. партия, ИСДП). ИКП также покинула часть членов, группировавшихся вокруг ж. «Manifesto»; ими была основана партия «Пролетарская демократия». В профсоюзном движении проявилась тенденция к установлению более тесного сотрудничества осн. центров. В 1972 ВИКТ, ИКПТ и ИСТ образовали федерацию и избрали общее руководство.
В условиях поляризации и радикализации итал. общества в кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. возникли многочисл. радикальные политич. группировки. В левой части политич. спектра И. образовались группы и организации «внепарламентской оппозиции», выступавшие под антивоенными, анархистскими и пр. лозунгами. Сформировалась и развернула деятельность левацкая террористич. орг-ция «Красные бригады». На правом фланге активизировались неофашистские партии и группировки, такие как Итал. социальное движение, Нац. фронт, «Нац. авангард», «Новый порядок» и др., не останавливавшиеся в целях дальнейшей дестабилизации обстановки в стране перед использованием методов насилия и организацией террористич. актов. 7–8.12.1970 Нац. фронт под рук. В. Боргезе попытался организовать путч.
Нарастание социальной напряжённости побудило итал. правительство принять меры, призванные консолидировать общество. С 1969 стали практиковаться регулярные встречи и переговоры правительства с профсоюзами для обсуждения наиболее острых проблем и совместного поиска их решения. В 1970 были приняты Статут прав трудящихся и закон, разрешивший расторжение брака. В условиях агрессии США в Индокитае и эскалации ближневосточного конфликта правительство И., учитывая настроения в итал. обществе, заявило о нераспространении обязательств И., связанных с её членством в НАТО, на районы Юго-Вост. Азии и Ближнего Востока.
В 1-й пол. 1970-х гг. экономич. ситуация в И. продолжала ухудшаться, что отчасти было вызвано мировым энергетич. кризисом. К весне 1974 дефицит внешнеторгового баланса И. достиг 3267 млрд. лир, значительно вырос внутр. долг, сократились валютные резервы, инфляция достигла 19,3%. Число безработных в стране составило 1,5 млн. чел. И. захлестнула волна правого и левого экстремизма. В условиях кризиса сменилось неск. правительств. кабинетов, оказавшихся не в состоянии решить стоящие перед страной проблемы.
Обострение обстановки в И. стимулировало поворот в политике итал. коммунистов. В окт. 1973 пред. ИКП Э. Берлингуэр заявил о готовности его партии к новому «историч. компромиссу» с христианскими демократами и др. буржуазными партиями по типу того, что имел место в рамках антифашистского блока в 1943–47, и к вхождению коммунистов в правительство. После внеочередных парламентских выборов 1976, на которых ИХДП получила 38,8%, а ИКП 34,4% голосов избирателей, было сформировано однопартийное правительство ИХДП во главе с Дж. Андреотти, опиравшееся на парламентскую коалицию, в которую вошли неск. партий, в т. ч. коммунисты, выработавшие общую программу оздоровления нац. экономики и стабилизации политич. обстановки в стране. Однако после гибели от рук «Красных бригад» весной 1978 пред. ИХДП А. Моро, активного сторонника сотрудничества с коммунистами, и отставки с поста президента И. в июне того же года христианского демократа Дж. Леоне, обвинённого в получении взятки от амер. компании «Lokheed», ИКП покинула коалицию парламентского большинства и перешла в оппозицию. Утратив поддержку в парламенте, правительство Андреотти в янв. 1979 подало в отставку. ИКП в дальнейшем выдвинула программу «демократич. альтернативы», предусматривавшую отход от политики «историч. компромисса» и создание коалиции левых партий.
После внеочередных парламентских выборов в июне 1979 образовалась правительств. коалиция, в которую вошли ИХДП, ИСДП и либералы. Новый кабинет возглавил христианский демократ Ф. Коссига. В окт. 1980 в связи с отклонением правительств. программы оздоровления экономики Коссигу сменил на посту премьер-министра др. представитель ИХДП – А. Форлани. В мае 1981 в результате скандала, связанного с разоблачением деятельности масонской ложи «П-2» («Пропаганда-2»; ложа организовала ряд террористич. актов в целях дестабилизации обстановки в стране), в которую входили мн. политики, в т. ч. деятели ИХДП, а также представители итал. спецслужб, Форлани был вынужден оставить свой пост. Дискредитировавшая себя и потерявшая часть электората ИХДП с этого времени утратила монополию на формирование правительств. кабинетов. В 1981 пост премьер-министра занял представитель Итал. республиканской партии Дж. Спадолини, а в 1983–87 правительство И. возглавлял лидер ИСП Б. Кракси.
Новый спад в экономике И. в 1-й пол. 1980-х гг. привёл к очередному обострению обстановки в стране. В 1980–82 в И. бастовали 42 млн. чел., а во всеобщей забастовке 1983 участвовали 14,5 млн. чел. Принятое итал. парламентом в сент. 1983 решение о размещении на Сицилии амер. крылатых ракет вызвало небывалый подъём антивоенного движения.
Для решения экономич. проблем итал. правительства с нач. 1980-х гг. обратились к монетаристским методам. Наиболее последовательно их придерживался кабинет Б. Кракси. Курс «жёсткой экономии» (сокращение расходов на здравоохранение, социальное обеспечение и просвещение, фактич. замораживание заработной платы) сочетался с политикой частичной приватизации либо ликвидации убыточных гос. предприятий, стимулированием притока частных инвестиций в передовые отрасли экономики, содействием развитию наукоёмкого произ-ва. Благодаря этим мерам правительству удалось стабилизировать и в значит. степени перестроить итал. экономику, заложить основы для её поступательного развития. Правительство Кракси развернуло активную борьбу с терроризмом и мафией. В 1986–87 в Палермо был проведён процесс над большой группой главарей и членов сицилийской мафии (осуждены 334 преступника). 18.2.1984 кабинет Кракси подписал со Св. Престолом новый конкордат, в соответствии с которым католицизм перестал считаться гос. религией Италии.
В нач. 1990-х гг. вновь произошли глубокие изменения в партийно-политич. системе И. В февр. 1991 под влиянием процессов обновления в Вост. Европе расколась ИКП. Большинство её членов под рук. М. Д’Алемы объединилось в Демократич. партию левых сил (ДПЛС), объявившую о приверженности принципам демократич. социализма. Меньшинство образовало Партию коммунистич. воссоздания (ПКВ).
Пережили кризис и распались ИХДП и ИСП. Причиной была их очевидная неспособность эффективно решить проблему повышения уровня и качества жизни населения и подавления организованной преступности. Только в 1991 в И. от рук мафии погибли св. 700 чел. и св. 800 чел. были украдены или взяты в заложники, в 1992 убит известный судья Дж. Фальконе. Серьёзный удар по авторитету ИХДП и ИСП нанесла серия коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны известные деятели этих партий, в т. ч. Дж. Андреотти и Б. Кракси. В результате проведённой правоохранит. органами И. в 1992–93 операции «чистые руки» были возбуждены уголовные дела по обвинению в коррупции и связях с мафией против 250 депутатов итал. парламента. В 1994 ИХДП раскололась на неск. групп, в которых в свою очередь последовал ещё ряд расколов. В результате возникли такие партии, как Итал. нар. партия (ИНП), Христианско-демократич. центр, Объединённые христианские демократы. В нояб. 1994 прекратила своё существование ИСП, распавшаяся на ряд небольших партий (Итал. социалисты, Социалистич. реформистская партия и др.).
Кризис партийно-политич. системы нарушил существовавшее до того времени неустойчивое политич. равновесие в И. На референдумах в 1991 и 1993 граждане И. высказались за глубокие политич. реформы. В авг. 1993 была введена близкая к мажоритарной система выборов.
В результате ослабления и затем ухода с политич. сцены ИХДП и ИСП, а также раскола компартии в И. образовался своеобразный политич. вакуум, который начали быстро заполнять новые обществ. объединения и партии, прежде всего правой и центристской ориентации, а также разл. рода «лиги», выступавшие в защиту интересов регионов.
Лидером правоцентристских сил стала созданная в 1994 партия «Вперёд, Италия!» во главе с медиамагнатом С. Берлускони. Вместе с объединениями Лига Севера, Нац. альянс и др. она сформировала предвыборный блок «Полюс свободы», одержавший победу на выборах 1994 (42,8% голосов избирателей). Правительство И. в мае 1994 возглавил Берлускони. Однако уже через неск. месяцев правящая коалиция распалась в связи с выходом из неё Лиги Севера, выразившей несогласие с социально-экономич. политикой кабинета, прежде всего с планируемой пенсионной реформой, в знак протеста против которой профсоюзы И. провели общенациональную забастовку. В дек. 1994 Берлускони, обвинённый в коррупции, был вынужден оставить пост премьер-министра. Сформированное «правительство технократов» возглавил быв. генеральный директор Banca d’Italia беспартийный Л. Дини.
На парламентских выборах в апр. 1996 победил левоцентристский блок «Оливковое дерево», в котором под рук. быв. генерального директора гос. концерна ИРИ беспартийного Р. Проди объединились 13 левых и центристских партий, в т. ч. ДПЛС, ИНП, зелёные. В окт. 1998 в связи с разногласиями по проекту бюджета Проди подал в отставку, пост премьер-министра занял М. Д’Алема. После поражения «Оливкового дерева» на региональных выборах его сменил в этой должности в апр. 2000 беспартийный Дж. Амато (в прошлом один из лидеров ИСП, добившийся в 1992–1993 на посту премьер-министра значит. успехов в борьбе с мафией).
Правительствам Л. Дини и левоцентристского блока удалось добиться стабильного роста итал. экономики на 1,5% в год и завершить её структурную перестройку. За счёт приватизации крупных гос. предприятий («Telecom», ENI, ENEL и др.) итал. казна пополнилась 60 млрд. долл. Был стабилизирован курс лиры, благодаря чему И. получила возможность с 1.1.1999 войти в зону евро; проведены некоторые реформы (вооруж. сил и др.), снижен уровень безработицы, однако большинство предвыборных обещаний коалиции левого центра выполнено не было.
Непоследовательность политики блока «Оливковое дерево» обусловила его поражение на парламентских выборах 2001. Убедительной победы на них добилась сформированная С. Берлускони новая правоцентристская коалиция «Дом свобод». Однако попытки кабинета Берлускони расширить права работодателей в вопросе о расторжении трудовых договоров и его планы реформирования правовой системы вызвали массовые протесты в итал. обществе. На выборах в апр. 2006 большинство избирателей отдали голоса за левоцентристский блок, который вновь возглавил Р. Проди. Кабинет Проди не сумел справиться с вставшими перед ним социально-экономич. проблемами. На парламентских выборах в апр. 2008 победу одержала возглавляемая Берлускони правоцентристская коалиция «Народ свободы».
Внешнюю политику И., несмотря на частую смену правительств (в 1945–2007 сменилось 60 кабинетов), на протяжении всего периода после окончания 2-й мировой войны отличала твёрдая приверженность политике европ. интеграции, НАТО и тесному союзу с США. И. активно поддержала США в период Кувейтского кризиса 1990–91, предоставила свою территорию войскам НАТО в качестве опорной базы для проведения воен. акции против Сербии в 1999, выступила в роли союзника США в воен. операциях против Афганистана и Ирака.
И. является одним из осн. политич. и экономич. партнёров России в Европе. Принципы отношений между двумя странами закреплены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Рос. Федерацией и Итал. Республикой (1994) и «Плане действий в отношениях между Рос. Федерацией и Итал. Республикой» (1998). По объёму товарооборота И. занимает 3-е место среди торговых партнёров России из числа зап. стран. В 2006 товарооборот между двумя странами составил 30,8 млрд. долл. (рос. экспорт – 25,1 млрд. долл., импорт из И. – 5,7 млрд. долл.). Для решения вопросов, связанных с развитием двусторонних торгово-экономич. отношений, в 1999 создан Рос.-итал. совет по экономич., пром. и валютно-финансовому сотрудничеству. В июне 2006 и янв. 2007 состоялись рабочие визиты в Россию главы итал. правительства Р. Проди.
Дополнительная литература:
Карсавин Л. П. Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII вв. СПб., 1912;
Рутенбург В. И. Очерк из истории раннего капитализма в Италии. Флорентийские компании XIV в. М.; Л., 1951;
он же. Италия и Европа накануне нового времени. Л., 1974;
он же. Истоки Рисорджименто: Италия в XVII–XVIII вв. Л., 1980;
Ковальский Н. А. Итальянский народ – против фашизма. М., 1957;
Баткин Л. М. Данте и его время. Поэт и политика. М., 1965;
Котельникова Л. А. Итальянское крестьянство и город в XI–XIV вв. По материалам Средней и Северной Италии. М., 1967;
она же. Феодализм и город в Италии в VIII–XV вв. М., 1987;
Лопухов Б. Р. Фашизм и рабочее движение в Италии, 1919–1929. М., 1968;
он же. История фашистского режима в Италии. М., 1977;
он же. Эволюция буржуазной власти в Италии, первая половина ХХ в. М., 1986;
Смирнова Н. Д. Балканская политика фашистской Италии. М., 1969;
Холодковский К. Г. Рабочее движение в Италии. (1959–1963). М., 1969;
он же. Италия: массы и политика. М., 1989;
Брагина Л. М. Флорентийское сукноделие в XV в. // Проблемы генезиса капитализма. М., 1970;
она же. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика культуры. М., 2002;
История Италии. М., 1970–1971. Т. 1–3;
Комолова Н. П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии, 1943–1947 гг. М., 1972;
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973;
он же. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М., 1974;
Филатов Г. С. Крах итальянского фашизма. М., 1973;
он же. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии. М., 1984;
Тольятти П. Лекции о фашизме. М., 1974;
Додолев М. А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии. 1922–1926 гг. М., 1975;
Мизиано К. Ф. Итальянское рабочее движение на рубеже XIX и ХХ вв. М., 1976;
Васильцов С. И. Рабочие партии и выборы в Италии, 1953–1976 гг. М., 1978;
Григорьева И. В. Исторические взгляды А. Грамши. М., 1978;
она же. Италия в ХХ в. М., 2006;
Лисовский Ю. П. Южный вопрос и социальные конфликты в Италии. М., 1979;
Лонго Л. Уроки антифашистского Сопротивления. М., 1980;
Никитич Л. А. Лабриола. М., 1980;
Чиколини Л. С. Социальная утопия в Италии, XVI – начало XVII в. М., 1980;
Ковальская М. И. Италия в борьбе за национальную независимость и единство: От революции 1831 к революции 1848–1849 гг. М., 1981;
Гусарова Т. П. Город и деревня Италии на рубеже позднего средневековья. М., 1982;
Любин В. П. Италия накануне вступления в первую мировую войну (на пути к краху либерального государства). М., 1982;
он же. Итальянская партийно-политическая система в 90-е гг. М., 1997;
он же. Социалисты в истории Италии. М., 2007;
Невлер В. Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии, 1831–1860. М., 1982;
Комолова Н. П., Филатов Г.С. П. Тольятти. М., 1983;
Серова О. В. От Тройственного союза к Антанте: Итальянская внешняя политика и дипломатия в конце XIX – начале ХХ в. М., 1983;
Арбатова Н. К. Внешняя политика Италии. Процесс формирования и осуществления. М., 1984;
Гайдук В. П. Христианская демократия в Италии (60–70-е гг.). М., 1985;
Яхимович З. П. Рабочий класс Италии против империализма и милитаризма. Конец ХIX – начало ХХ вв. М., 1986;
она же. Национальная идея и ее роль в генезисе и трансформациях итальянской государственности и нации в ХIХ – ХХ вв. // Национальная идея: история, идеология, миф. М., 2004;
она же. Трудный выбор Италии // Альманах «Вызовы ХХI в.». М., 2006. Вып. 2: Общественные сдвиги и цивилизации; Италия в середине 80-х гг.: В 2 т. / Отв. ред. В. П. Любин. М., 1987;
Михайленко В. И. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. Свердловск, 1987;
Росселли К. Либеральный социализм / Предисл. Б. Кракси. М., 1989;
Карпов С. П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII–XV вв.: проблемы торговли. М., 1990;
Белоусов Л. С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993;
он же. Режим Муссолини и массы. М., 2000;
Бондарчук В. С. Неаполитанская революция, 1647–1648 гг. М., 1994;
Хормач И. А. СССР–Италия, 1924–1939 гг. (дипломатические и экономические отношения). М., 1995;
она же. СССР–Италия и блоковое противостояние в Европе. Вторая половина 40-х – первая половина 60-х гг. М., 2005. Т. 1–2;
Лисовский Ю. П., Любин В. П. Политическая культура Италии. М., 1996;
Наумова Е. П. Партия действия в Италии (1942–1947 гг.). М., 1998;
Токарева Е. С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии, 1922–1943. М., 1999;
Левин И. Б. Италия после Первой республики // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001;
он же. Первое «пятилетие левых» в Италии // Левые в Европе XX в.: люди и идеи. М., 2001;
Бородин О. Р. Равеннский экзархат: византийцы в Италии. СПб., 2001;
Барабанов О. Н. Италия после холодной войны: от «средней державы» к «миру протагонистов». М., 2002;
Нестеров А. Г. Итальянская Социальная Республика: история, идеология, внешняя политика. Екатеринбург, 2003;
Современная Италия. М., 2004.
Автор(ы) раздела: З. П. Яхимович (сер. 17 в. – 1918), О. Ф. Кудрявцев (5 – сер. 17 вв.), Е. С. Токарева (после 1918).
Хозяйство
И. входит в группу ведущих экономически развитых постиндустриальных государств мира. По объёму ВВП (1,8 трлн. долл. по паритету покупательной способности, 2007) занимает 10-е место в мире и 4-е место среди стран ЕС (после Германии, Великобритании и Франции); ВВП в расчёте на душу населения 31 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,941 (2005; 20-е место среди 177 стран мира).
Ускоренное (по сравнению с др. странами Европы) развитие итал. экономики в 1970–80-е гг. замедлилось в нач. 1990-х гг. В нач. 2000-х гг. прирост ВВП – один из самых низких среди стран еврозоны (ок. 0,4% в год в 2000–2004; 0% в 2005); среди осн. причин – повышенная доля производств, ориентированных на потребительский спрос, и низкая степень специализации на выпуске наиболее востребованной наукоёмкой продукции, ограничивающая расширение экспортных возможностей (экспорт высокотехнологичной продукции составляет ок. 12% всех товаров, что ниже ср. показателей стран ЕС). Благодаря сочетанию совр. технологий и изысканного дизайна итал. продукция высоко востребована на мировом рынке, однако с кон. 1990-х гг. положение итал. экспортёров осложнялось усилением конкуренции с производителями из Китая, Вьетнама и др. стран, экспортная специализация которых по ассортименту продукции (автомобили, текстиль, обувь, мебель, бытовая техника и др.) во многом совпадает с традиц. итал. товарами и вытесняет их в силу дешевизны (доля И. в мировой торговле снизилась с 4,8% в 1996 до 3,8% в 2004). Производители из стран Азии зачастую выступают и как поставщики контрафактной продукции под известными итал. марками (один из методов защиты итал. производителей получил назв. «Made in Italy»: малые и средние фирмы, продвигая торговые марки, подчёркивают, что товар сделан именно в И. – это свидетельствует о его высоком качестве и принадлежности к сегменту высоких цен). Всё шире внедряются т. н. лёгкие модели ведения бизнеса: осн. произ-во переносится из И. в страны с более дешёвой рабочей силой, при этом за И. сохраняется исключит. право на дизайн изделия, контроль качества, производственное и торговое планирование, логистику и сбыт. Особенно это затронуло такие сектора, как произ-во бытовой электротехники и электроники (ок. половины продукции компании «Indesit» выпускается за рубежом, в т. ч. в Китае), швейных изделий, текстиля (в И. производится менее трети объёма женской одежды компании «Benetton»; ок. 90% в 1990) и др. С 2005 из-за увеличившегося внутр. потребления и роста внешнего спроса на итал. продукцию наметилось оживление экономич. деятельности.
В 2006 прирост ВВП составил 1,9%. Структура экономики И. характерна для самых передовых постиндустриальных государств: в сфере услуг создаётся 69,3% ВВП, в пром. произ-ве – 22,7% (в т. ч. обрабатывающие отрасли 19,9%, добыча полезных ископаемых 0,4%, электро-, газо- и водоснабжение 2,4%), в строительстве – 6,1%, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – 1,9% (2006); осн. секторами, обеспечивавшими в 2000–2005 расширение занятости, были строительство и сфера услуг. Сохраняются значит. различия в уровне экономич. развития регионов Севера и Юга страны.
Характерная особенность итал. экономики – значит. роль предприятий малого бизнеса: на «микрофирмах» (до 20 работающих) занято ок. 60% работающих и производится ок. 43% продукции. Наибольшую роль микрофирмы играют в сфере услуг (занято 65% всех работающих; на них приходится св. 50% продаж) и обрабатывающей пром-сти (соответственно 41% и 27%), специализируясь в осн. на выпуске обуви, одежды, фурнитуры, ювелирных украшений, строит. и отделочных материалов, продуктов питания и др. К числу крупных (св. 1000 занятых) относится лишь 2% из более чем 4,3 млн. зарегистрированных предприятий.
Ведущие позиции в экономике занимает частный капитал. В 1990–2000-х гг. ряд крупных итал. компаний перешёл под контроль междунар. корпораций; ведущие гос. объединения были частично или полностью приватизированы.
Промышленность. Важнейший сектор итал. экономики (объём произ-ва индустриального сектора 313,7 млрд. евро, в т. ч. обрабатывающей пром-сти 275 млрд. евро, 2006). Прирост пром. произ-ва 2,3% (2006), в осн. за счёт обрабатывающих отраслей; в добывающих отраслях объёмы произ-ва снижаются. Итал. индустрия в значит. степени ориентирована на экспорт: в среднем в др. страны вывозится св. 45% выпускаемой продукции (в некоторых секторах этот показатель достигает 80%). Приоритетные направления пром. политики – реструктуризация кризисных отраслей, совершенствование производств. инфраструктуры, проведение комплексных мероприятий по защите окружающей среды.
Специфическая особенность территориальной организации произ-ва – существование т. н. промышленных (индустриальных) округов, которые представляют исторически сложившиеся скопления предприятий (часто семейных) малого и среднего бизнеса с выраженной производств. специализацией (как правило, сформировалась под влиянием традиций ремесленного произ-ва); подавляющая часть занятых – местное население. Объединение предприятий, действующих в рамках этих систем, в разл. ассоциации позволяло решать проблемы совершенствования инфраструктуры, взаимного кредитования, создавать банки данных по разл. проблематике и др. Со временем более крупные компании начали выносить часть мощностей в действующие округа или создавать новые для произ-ва инновационных продуктов и технологий на территориях со сложившейся производств. специализацией. Кооперация (технич. сотрудничество) предприятий округа сочетается с высокой конкуренцией при сбыте продукции, что вынуждает повышать её качество, обновлять ассортимент и модернизировать произ-во. В нач. 21 в. действуют св. 200 пром. округов (выпускают св. 40% экспортной продукции И.), из них св. 70 специализируются на произ-ве текстильных и швейных изделий; ок. 40 – на изготовлении предметов интерьера, включая мебель, ремонтно-строительные и отделочные материалы; ок. 35 – на произ-ве продукции машиностроения, ок. 30 – кожевенных изделий и обуви. Б. ч. пром. округов расположена в областях Сев.-Вост. и Центр. И. (гл. обр. это вост. часть Ломбардии, Венето, Эмилия-Романья, Умбрия, Марке и Тоскана).
Ведущие отрасли пром-сти (по стоимости продукции): машиностроение, пищевая (включая произ-во напитков и табачных изделий), нефтеперерабатывающая и нефтехимическая, текстильная, швейная и кожевенно-обувная пром-сть, чёрная и цветная металлургия.
Топливно-энергетический комплекс. И. слабо обеспечена топливно-энергетич. ресурсами, в нач. 21 в. наряду со многими государствами Зап. Европы сильно зависит от импорта энергоносителей (за счёт внешних поставок покрывается ок. 85% потребностей). В структуре энергопотребления (195,6 млн. т нефтяного эквивалента в 2006) на нефть и нефтепродукты приходится 43,3% (в сер. 2000-х гг. их доля сокращается в ср. на 3% в год гл. обр. за счёт замещения природным газом), на природный газ – 35,6%, на твёрдое топливо (каменный уголь и лигнит) – 8,9%, на возобновляемые источники энергии – 7,2%, на импорт электроэнергии – 5%. Нац. добыча нефти, природного газа и угля сокращается в осн. из-за истощения месторождений.
Добыча нефти (5,8 млн. т в 2006; обеспечивает менее 7% потребностей) ведётся на Севере И. в обл. Пьемонт (районы Галлиате, Трекате) и на Юге – на о. Сицилия (провинции Кальтаниссетта, Рагуза), в областях Молизе и Базиликата. Ведутся работы (2008) по подготовке к эксплуатации нового месторождения Темпа-Росса в обл. Базиликата (запасы оцениваются в 500 млн. барр.). Внутр. потребление нефти и нефтепродуктов 84,7 млн. т (2006); потребности в них покрываются за счёт импорта и созданных ранее запасов. Крупнейшие поставщики нефти (всего 87 млн. т в 2006): Ливия – 27,4%, Россия – 14%, Саудовская Аравия – 11,7%, Иран – 11%, Ирак – 7,8%. Крупнейшие по ввозу нефти порты на Севере И.: Триест, Генуя (гавань Мультедо), Савона (нефтяной порт Вадо-Лигуре) и Венеция (пром. зона Порто-Маргера); на о. Сицилия – Аугуста, Приоло-Гаргалло, Джела и Милаццо; на о. Сардиния – Порто-Фокси (портово-пром. зона г. Кальяри).
И. не имеет общенациональной системы нефтепроводов; б. ч. импортной нефти поступает на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в районах портов, остальная часть по нефтепроводам направляется в удалённые от портов пункты нефтепереработки, которые в осн. находятся в крупных пром. центрах Сев. И., и далее в Швейцарию, Австрию, Германию. Нефтеперерабатывающая пром-сть И. – крупнейшая в странах Зап. Европы; 16 НПЗ переработали ок. 102 млн. т сырой нефти (2006; 84,6 млн. т в 2003). Осн. район нефтепереработки – о. Сицилия (5 НПЗ общей мощностью св. 40 млн. т). Самый крупный узел сложился в пров. Сиракузы, в районе зал. Аугуста (2 НПЗ в Приоло-Гаргалло и 1 завод в Аугусте; всего тремя заводами переработано 28,1 млн. т нефти); действуют также НПЗ в Милаццо (пров. Мессина; 8 млн. т) и Джеле (пров. Кальтаниссетта; 5 млн. т). Крупнейший НПЗ расположен на о. Сардиния, в г. Саррок (пром. зона Кальяри; 15 млн. т); др. приморские НПЗ – в Таранто (5,5 млн. т), Ливорно (4,2 млн. т), Фальконара-Мариттима (пров. Анкона; 3,9 млн. т), Порто-Маргера (3,5 млн. т). По нефтепроводам сырьё поступает на НПЗ в Саннадзаро-де-Бургонди (пров. Павия; 8 млн. т), Трекате (пров. Новара; 7,6 млн. т), Пантано-ди-Грано (близ Рима; 4,3 млн. т), Кремоне (4,5 млн. т), Мантуе и Бусалле (близ Генуи). Крупнейшие компании по нефтепереработке – AGIP, IPLOM, SARPOM.
Добыча природного газа (11 млрд. м3 в 2006; обеспечивает ок. 13% потребностей) ведётся в осн. на шельфе Адриатического м. (близ побережья областей Эмилия-Романья, Марке, Абруцци, Апулия), а также в Калабрии. Потребление природного газа 84,5 млрд. м3 (2006; по прогнозам составит св. 96 млрд. м3 к 2015). И. импортирует природный газ (77 млрд. м3 в 2006), гл. обр. из России (ок. 30%; поступает по газопроводу на Север страны) и Алжира (по подводному Транссредиземноморскому газопроводу). В разработке нефтяных и газовых месторождений, кроме ведущего итал. концерна ENI, участвуют иностр. корпорации – амер. «Exxon Mobile», франц. «Total» и др.
Добыча бурого угля прекращена; в быв. районе разработок угля «сульчис» на о. Сардиния (пров. Кальяри) в 2001 организован историч. и экологич. горнопромышленный нац. парк «Сульчис – Иглезиенте». Ежегодно И. импортирует ок. 25 млн. т каменного угля (в т. ч. ок. 11 млн. т – коксующиеся угли из Австралии, США, Индонезии, ЮАР, Канады, России и Польши).
Несмотря на ограниченность энергетич. ресурсов, И. входит в число ведущих производителей электроэнергии (12-е место в мире в 2005). Установленная мощность электростанций 89,4 тыс. МВт; произ-во электроэнергии 290,6 млрд. кВт·ч; потребление – 309,8 млрд. кВт·ч (2005). Ок. 83% электроэнергии производится на ТЭС (2005). Крупнейшие ТЭС – в Порто-Толле (пров. Ровиго; 2640 МВт, одна из самых крупных в Европе, обеспечивает ок. 8% потребностей страны в электроэнергии) и «Galileo Ferraris» в Лери-Кавур (близ Ливорно-Феррарис, пров. Верчелли; 123 МВт; рядом строится новая очередь, 800 МВт); среди других–ТЭС в городах Генуя, Фузина (пригород Венеции), Специя, Вадо-Лигуре, Кивассо (пров. Турин), Трино-Верчеллезе (пров. Верчелли), Порто-Корсини (пром. пригород Равенны), Приоло-Гаргалло, Аугуста (пров. Сиракузы), Портовесме (пров. Кальяри).
Ок. 17% электроэнергии вырабатывается на основе возобновляемых источников, в т. ч. на ГЭС – 85,2% (42,4 млрд. кВт· ч, 14-е место в мире), на геотермальных ТЭС – 10,1%, на установках по использованию энергии ветра и солнца – 4,7%. Св. 70% гидроэлектроэнергии вырабатывается на альпийских реках на Севере страны (в нач. 20 в. послужили важным импульсом индустриализации региона); в областях Валле-д’Аоста, Трентино-Альто-Адидже, а также в юж. области Абруцци (расположена в самой высокогорной части Апеннинского п-ова) мощности ГЭС значительно превышают мощности ТЭС. Воды геотермального месторождения обл. Тоскана (Лардерелло, Чезано, Монте-Амиата и др.) используются не только для теплоснабжения, но и получения борной кислоты и служат основой развития традиционных для И. бальнеологич. курортов. Ветровые энергоустановки созданы на о. Сардиния, в обл. Базиликата; солнечные – на о. Сицилия. АЭС в И. закрыты по итогам референдума 1987. И. импортирует электроэнергию из Франции и Швейцарии (50,3 млрд. кВт·ч в 2005). Высокая степень зависимости от экспорта энергоносителей стимулирует развитие и использование совр. технологий для произ-ва электроэнергии, в т. ч. в области использования альтернативных источников (энергии ветра, солнца, биомассы и др.), а также экономию и повышение эффективности использования электроэнергии. Большое внимание уделяется выработке электроэнергии на нефтеперерабатывающих заводах путём газификации остаточных продуктов нефтепереработки. Крупнейшие компании, действующие в сфере электроэнергетики,– ENI (произ-во электроэнергии) и ENEL (произ-во и распределение электроэнергии).
Чёрная металлургия (стоимость продукции 33 млрд. евро; занято 39,0 тыс. чел.; 2006) базируется преим. на импортном сырье. Железная руда (гл. обр. из Бразилии), металлолом (в т. ч. из стран Зап. Европы) и коксующийся уголь ввозятся в осн. через порты Генуи, Таранто, Триеста, Ливорно, Венеции. Велико значение передельной металлургии. Стабильное развитие отрасли, специализирующейся на произ-ве холоднокатаной листовой стали, труб большого диаметра и др. сложной продукции, связано с высоким спросом со стороны строительного сектора (потребляет ок. 1/2 продукции) и автомобилестроения, а также с увеличением объёма экспорта. Имеющиеся мощности загружены на 77%; ок. 63% стали выплавляется в электропечах, ок. 96% производится методом непрерывного литья. Произ-во (млн. т, 2006): чугуна 11,5, стали 31,6, горячего длинномерного проката 16,8, горячего листового проката 14,8, холоднокатаного листового проката 6,0, жел.-бетон. конструкций 5,4, сварных бесшовных труб 3,7, оцинкованного проката 3,5. Потребление металлургич. продукции 39,4 млн. т (2006). Крупнейшие предприятия – комбинаты полного цикла в Таранто (Апулия; крупнейший производитель стали; с 2004 производится также оцинкованная сталь для автомобильной пром-сти) и Пьомбино (Тоскана). Доменный чугун производится также в Триесте. Б. ч. сталеплавильных и прокатных заводов (преим. небольших узкоспециализированных) сконцентрирована в старых индустриальных центрах И.: на Севере – в Лигурии (старейший комбинат полного цикла в Корнильяно демонтирован, осталось произ-во стали и стального листа), Ломбардии (2 осн. района сложились в пров. Брешиа – включают г. Брешиа и близлежащие городки Вобарно, Наве, Одоло, Дарфо-Боарио-Терме, Пизонье; в пров. Бергамо – включают Ловере, Дальмине и др.), Пьемонте (Турин, Нови-Лигуре в пров. Алессандрия, Вилладоссола в пров. Новара, Сан-Дидеро в пров. Турин, Кунео и Мондови в пров. Кунео), Венето (Маргера, Конкордия-Саджиттария), а также в районах Аосты, Триеста и Больцано; в Центре – в областях Тоскана (Сан-Джованни-Вальдарно в пров. Ареццо) и Умбрия (Терни); на Юге – в Кампании (Торре-Аннунциата, Касория), на о. Сицилия (Катания). Небольшие предприятия по произ-ву ферросплавов (140 тыс. т в 2006) действуют в провинциях Новара, Брешиа, Беллуно и Савона. Б. ч. произ-ва чёрных металлов контролирует холдинг «Riva Group» (11-е место в мире по произ-ву стали; в его структуре компании «Finsider», «Ilva S. r. l.» и др.). Среди др. крупных металлургич. компаний И. – «Marcegaglia S. p. A.» (листовая сталь, прокат, трубы), «Dalmine S. p. A.» (сварные трубы), «Gruppo Lucchini» (чугун, углеродистая и др. специальные стали), «Acciaierie Bertoli Safau». В торговле продукцией отрасли И. имеет отрицательное сальдо (–7,1 млрд. евро в 2006).
Цветная металлургия (стоимость продукции 5,9 млрд. евро; занято 17,7 тыс. чел., 2004) использует в осн. импортное сырьё. Долговременная разработка привела к почти полному истощению некогда богатых месторождений полиметаллич. руд, меди и др. В нач. 21 в. на о. Сардиния ведётся незначит. добыча свинцовых руд (Иглезиенте и Нурра; 4 тыс. т в 2003; 0,5 тыс. т в 2005), бокситов (Ольмедо), золота (с 1997; ок. 2 т в год; месторождение Фуртеи), серебра (ок. 3 т в год). В цветной металлургии выделяются алюминиевая и свинцово-цинковая отрасли. Произ-во глинозёма (из импортных, в т. ч. австралийских, бокситов) ведётся в Маргере (пром. пригород Венеции) и Портоскузо (на юго-западе Сардинии). Выплавка алюминия 847 тыс. т (2006); первичный алюминий получают на крупных заводах в Фузине (пром. пригород Венеции) и Портовесме (на юго-западе о. Сардиния); заводы по произ-ву вторичного алюминия действуют в городах Парона (пров. Павия), Каризио (Верчелли), Боргофранко-д’Ивреа (Турин), Ровелло-Порро (Комо), Брешиа, Реджо-нель-Эмилия, Неаполь, Таранто; в Модене в 2007 пущен завод по произ-ву алюминиевых рам для автомобилей «Феррари». Ведущий производитель алюминия – «Alcoa S. r. l.». Выплавка свинца (211,2 тыс. т в 2005) ведётся на Сардинии (Сан-Гавино-Монреале, Портовесме), в Ломбардии (Падерно-Дуньяно и Бругерио, пров. Милан; Маклодио, пров. Брешиа); в качестве вторичного продукта на свинцовоплавильных заводах получают серебро (110–120 т в год) и золото. Осн. центры произ-ва цинка (121,1 тыс. т в 2005) – Портовесме (там же попутно получают кадмий) и Кротоне (пров. Кротоне); цинковых сплавов – Маргера; оксида цинка – Понте-Носса (пров. Бергамо). Произ-во рафинированной меди (32 тыс. т в 2005; 86 тыс. т в 1996) сосредоточено в Маргере; медных полуфабрикатов и сплавов – в городах Пьеве-Вергонте (пров. Новара), Серравалле-Скривия (пров. Алессандрия), Брешиа, Кьяри, Лумеццане (пров. Брешиа), Пиццигеттоне (пров. Кротоне), Форначи-ди-Барга (пров. Лукка), Сульмона (пров. Л’Акуила). Оксид сурьмы получают на заводе в Манчано (пров. Гроссето).
Машиностроение – крупнейшая отрасль итал. пром-сти (1246 тыс. занятых, 2006); произ-во в значит. степени ориентировано на экспорт (в ср. ок. 50% продукции, в отд. секторах превышает 80%). Традиционно наибольшее значение имеет произ-во разл. транспортных средств (автомобилей, авиац. техники, судов и др.; занято 253,3 тыс. чел., 2004). Основа итал. автомобильной пром-сти – многопрофильный концерн «FIAT S. p. A.» («Fabbriche Italiane Automobili Torino»; в сер. 2000-х гг. занимает 6-е место среди ведущих автомобилестроительных фирм Европы), в структуру которого входит ок. 100 компаний. Крупнейшее подразделение концерна по выпуску легковых автомобилей – «FIAT Group Automobiles S. p. A.» (до нач. 2007 – «FIAT Auto S. p. A.»; автомобили марок «FIAT», «Alfa Romeo» и «Lancia», «Autobianchi», «Innocenti»; головной завод находится в пригороде Турина Мирафьори). «FIAT S. p. A.» контролирует компании «Maserati» (завод в Модене) и «Ferrari» (Маранелло, пров. Модена), выпускающие спортивные автомобили класса «люкс». В 2006 компания «FIAT Auto S. p. A.» реализовала 1980,3 тыс. легковых автомобилей (ок. 7,6% европ. рынка); единственная марка итал. легковых автомобилей, не принадлежащая FIAT, – «Lamborghini» (владелец – компания «Audi», входит в состав концерна «Volkswagen»). Произ-во грузовых автомобилей представлено компанией «IVECO S. p. A.» (входит в концерн «FIAT S. p. A.»), выпускающей лёгкие, средние и тяжёлые магистральные и внедорожные грузовики, коммерч. автомобили, автобусы, транспортные средства воен. назначения и др. (в 2006 реализовано 181 тыс. автомобилей; 10,7% европ. продукции сектора). Выпуском автокомплектующих заняты такие подразделения «FIAT Auto S. p. A.», как «FIAT Powertrain Technologies» (двигатели, в т. ч. дизельные, коробки передач и др.; б. ч. продукции предназначена для использования на предприятиях группы «FIAT Auto S. p. A.»), «Magneti Marelli» (разработка и произ-во комплектующих, систем и узлов для автомобилей, а также высокотехнологичных систем для автоматич. сборки автомобилей), «Teksid» (алюминиевые и др. металлич. детали). Осн. район произ-ва автомобилей, автокомплектующих и запчастей – обл. Пьемонт, пров. Турин, где в пределах пром. округа сконцентрировано ок. 70% производств. мощностей всей системы автомобильного произ-ва. За пределами округа имеются заводы в Арезе (пров. Милан), Кассино (пров. Фрозиноне), а также в Неаполе и Помильяно-д’Арко (пров. Неаполь) и др. небольших городах Юга (Сульмона в пров. Л’Акуила, Атесса в пров. Кьети, Мельфи в пров. Потенца, Термини-Имересе в пров. Палермо, Пратола-Серра в пров. Авеллино). С автомобильной пром-стью тесно связано произ-во шарикоподшипников (202 млн. шт. в 2004; в осн. в Турине и пров. Турин; компания RIV).
Среди др. традиционно значимых производств транспортного машиностроения – судостроение. В нач. 21 в. осн. специализация отрасли – строительство крупных круизных судов, в т. ч. по иностр. заказам (общий портфель заказов 7,9 млрд. евро, в т. ч. иностранных – 3,3 млрд. евро; 2006). Выпуск танкеров сокращается, увеличивается произ-во контейнеровозов, судов смешанного типа, платформ для мор. бурения и судов для подводных исследований. Крупнейшие верфи расположены на адриатическом побережье – в Монфальконе (пров. Гориция), Порто-Маргере и Анконе; на Юге выделяются Кастелламмаре-ди-Стабия (близ Неаполя), Палермо и Мессина (о. Сицилия). Старейший район итал. судостроения – лигурийское побережье (Генуя-Сестри, Рива-Тригозо, Муджано-Специя, Пьетра-Лигуре, Ливорно, Виареджо, Марина-ди-Каррара). В 2006 спущено на воду 21 судно общим водоизмещением 546,6 рег. бр.-т (стоимость 1,8 млрд. евро). Воен. кораблестроение (объём произ-ва 340 млн. евро, 2,4 тыс. занятых) опирается на традиционно развитую судостроительную базу. Боевые корабли строятся на верфях компании «Fincantieri» в городах Рива-Тригозо и Муджано.
Авиационная пром-сть специализируется преим. на произ-ве воен. техники, произ-во гражд. судов не получило большого развития. Ежегодно выпускается 30 боевых и 10 военно-транспортных самолётов (объём произ-ва 5,55 млрд. евро, 2005). Крупнейшие производители – фирмы «Alenia Aeronautica» (входит в «Finmecсanica») и «Aermacchi» (75% акций принадлежит концерну «Finmecсanica»). Осн. центры произ-ва авиатехники – Помильяно-д’Арко (пров. Неаполь), Турин, Каселле (пров. Турин), Варесе, Нола, Касория (пров. Неаполь), Фоджа. Воен. вертолёты (объём произ-ва 2,49 млрд. долл.) выпускает фирма «Agusta Westland» (2-е место в мире по объёму продукции после европ. концерна «Eurocopter»; контролирует ок. 20% рынка воен. вертолётной техники); предприятия расположены в городах Кашина-Коста-Галларате (пров. Варесе), Верджате (пров. Варесе), Беневенто, Бриндизи, Фрозиноне. «FIAT Avio» (авиац. подразделение FIAT) – главная национальная и одна из ведущих авиационно-космич. фирм Европы, специализируется на произ-ве двигательных установок для гражд. и воен. самолётов и вертолётов, судов и кораблей, космич. ракетоносителей, выпускает также газотурбинные установки для энергетич. систем.
Один из важнейших секторов итал. машиностроения – произ-во продукции воен. назначения. И. – один из крупнейших в Европе производителей вооружений (за счёт национального и совместного с др. странами НАТО произ-ва обеспечивается ок. 90% потребностей Вооруж. сил страны). По уровню технич. оснащённости и объёму выпускаемой продукции итал. воен. произ-во в странах ЕС уступает только Германии, Великобритании и Франции. Основу производств. базы составляет ок. 100 сборочных предприятий (занято ок. 60 тыс. чел.; общий объём произ-ва, включая воен. самолёты и пр., 13 млрд. евро). Ведущий производитель вооружений и воен. техники – концерн «Finmeccanica» (обеспечивает ок. 70% потребностей Вооруж. сил; стоимость продукции 11,5 млрд. евро). «Finmecсanica» активно сотрудничает с брит. «BAE Systems» (их объединение «Eurosystems» практически является монополистом в области воен. электроники в Зап. Европе) и франц. концерном «Alcatel» (в космич. секторе). Бронетанковая пром-сть выпускает средние танки, боевые машины пехоты, БТР, БРМ и инж. технику на гусеничном и колёсном ходу (по произ-ву брониров. колёсных машин И. занимает лидирующие позиции в Европе). Осн. предприятия расположены в Априлии (пров. Латина), Специи, Брешиа, Больцано, Ломбардоре (пров. Турин). Ведущий производитель стрелкового оружия – фирма «Pietro Beretta» (ок. 90% продукции – гражд. и спортивные ружья; св. 80% экспортируется; завод – в г. Гардоне-Валь-Тромпия, пров. Брешиа). Произ-во электроники воен. назначения (объём произ-ва 3,3 млрд. долл.; 12 тыс. занятых, ок. 30 предприятий, 2005) развивается в условиях широкой кооперации и интеграции с ведущими производителями Зап. Европы и США. Налажен выпуск бортовой авионики, радарных систем, радиолокац. станций, систем контроля и управления воздушным движением, средств связи, гидроакустич. комплексов, телеуправляемых летательных аппаратов и др. видов техники воен. назначения. Осн. центры произ-ва – Рим, Флоренция, Специя, Генуя, Турин, Неаполь, Ливорно, Пиза, Таранто, Помеция (пров. Рим). И. – крупный производитель моторов для воен. и гражд. авиастроения и кораблестроения (объём произ-ва 1,8 млрд. евро). Гл. центры моторостроения – Турин, Бриндизи, Неаполь и Рим.
Произ-во ж.-д. подвижного состава размещено по территории страны достаточно равномерно. Осн. центры – города Савильяно (пров. Кунео), Коста-Маснага (пров. Лекко), Верона, Падуя, Вадо-Лигуре (пров. Савона), Пистоя, Поццуоли (пров. Неаполь), Матера, Трепуцци (пров. Лечче), Неаполь, Реджо-ди-Калабрия, Карини (пров. Палермо). В 2004 выпущено 112 электровозов, 100 багажных вагонов. Ремонт осуществляется гл. обр. в городах Севера И.: Аркуата-Скривия (пров. Алессандрия), Боццоло (пров. Мантуя), Милан, Падуя, Кастельфранко-Венето (пров. Тревизо), Верона, Вилла-Опичина (пров. Триест), Поррена (пров. Ареццо), Киливани (пров. Сассари). Выпуск велосипедов и мотоциклов стимулируется успешным развитием в И. профильных видов спорта. Почти все предприятия расположены в небольших городах Севера. Произ-во велосипедов – в городах Камбиаго (пров. Милан), Тревильо (пров. Бергамо), Падуя, Витторио-Венето (пров. Тревизо) и др.; мотоциклов и мотороллеров – в городах Варесе, Касалеккьо-ди-Рено (пров. Болонья), Пезаро, Понтедера (пров. Пиза; старейший завод отрасли), Атесса (пров. Кьети).
В электротехнической и электронной пром-сти (произ-во продукции гражд. назначения выделяется итал. статистикой в единую отрасль; стоимость продаж 59 млрд. евро, 2006) ведущие позиции в нач. 21 в. занимает электротехнич. произ-во; произ-во высокотехнологичной электронной продукции менее развито, особенно в области телекоммуникац. систем, средств информатики. Осн. направление специализации отрасли – произ-во бытовых электроприборов: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, кухонных плит, микроволновых печей, а также кофемашин, гладильных систем, устройств для гриля и др. Произ-во (млн. шт., 2004): стиральных машин 9,7, холодильников 6,4, посудомоечных машин 2,8, пылесосов 1,5, телевизоров 0,95. Крупнейшие производители – «Indesit Company» (до 2005 назывался «Merloni Elettrodomestici»; ок. 14 млн. единиц продукции; осн. бренды – «Indesit», «Ariston»), «DeLonghi S. p. A.», «Candy Group» (бренды «Zerowatt», «Candy», «Hoover», «Вятка» и др.), «A. MERLONI S. p. А.» (бренды ARDO, ASKO; св. 3 млн. единиц продукции). Предприятия отрасли выпускают также оборудование и технику пром. назначения, кабельную продукцию, разл. светотехнику, оборудование для выработки, распределения, передачи электроэнергии и др. Крупнейшие узлы сосредоточения электротехнич. предприятий – Милан (с соседними провинциями Комо, Варесе, Павия и Бергамо), Турин, Форли-Чезена, Неаполь.
Общее машиностроение (130,4 тыс. занятых; стоимость продаж 23,4 млрд. евро, 2006) выделяется очень высокой долей экспорта продукции (в среднем ок. 70%; 2-е место среди европ. стран после Германии). Позиции И. наиболее сильны в произ-ве оборудования для металлообработки – пром. роботов, автоматич. линий, рабочих центров, сварочных и штамповочных машин, в т. ч. для автомобильного произ-ва (компания COMAU, в структуре «FIAT S. p. A.»), шлифовальных, расточных станков, гидравлич. прессов, комплектующих для тракторостроения и др. («Berсo S. p. A.»). И. – один из признанных и крупнейших в мире производителей и экспортёров оборудования для текстильной и швейной пром-сти. Выпуск швейных машин (центры – Павия, Монца, Милан, Турин, Таранто) традиционно приближен к старым текстильным центрам; крупнейшие покупатели этой продукции – Китай, Турция, Индия. Давние традиции имеет произ-во оборудования для дубления и выделки кож (предприятия рассредоточены по областям Тоскана, Венето, Ломбардия, Пьемонт и Кампания) и изготовления обуви (гл. центры – Виджевано в пров. Павия, Падуя, неск. небольших центров в пров. Варесе, а также в областях Тоскана и Марке). Страна занимает одно из первых мест в мире по выпуску оборудования для полиграфич. пром-сти (в т. ч. сложных печатных прессов), произ-ва бумаги и картона (ок. 70% профильных предприятий сосредоточены в Ломбардии и Пьемонте; осн. центры произ-ва типографских машин – Турин, Верчелли и Касале-Монферрато), оборудования и штамповочных машин для изготовления изделий из пластика и резины (осн. район – пром. округ Варесе). И. – один из ведущих европ. производителей оборудования для пищевой пром-сти (в т. ч. для консервирования овощей и фруктов, переработки мяса и молока, произ-ва сыров, вин); наряду с Германией прочно удерживает мировое лидерство по произ-ву автоматич. линий по расфасовке и упаковке товаров (совокупно ок. 65% мирового рынка). Ок. 80% производств. мощностей сконцентрированы в областях Эмилия-Романья (пром. округ Пармы) и Ломбардия; ок. 88% продукции экспортируется. Большим спросом на мировом рынке пользуется итал. оборудование для деревообработки (осн. районы – Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето; ок. 82% продукции экспортируется, в т. ч. в Китай, Таиланд, Малайзию), произ-ва керамич. изделий, обработки (резки, шлифовки) камня, в т. ч. мрамора, произ-ва и обработки стекла и др.
По выпуску машин и оборудования для с. х-ва, включая разл. виды тракторов, машины для обработки почв, внесения удобрений, уборочные комбайны, садовое оборудование и др. (40 тыс. занятых, стоимость продаж 7,1 млрд. евро, 2005) И. является одним из европ. лидеров. Предприятия по произ-ву с.-х. техники размещаются в районах интенсивного аграрного произ-ва на Севере страны: в областях Эмилия-Романья (Болонья, Ченто, Чезена, Равенна, Форли, Реджо-нель-Эмилия, Модена), Ломбардия (Милан, Брешиа, Комо, Мантуя), Пьемонт (Кунео, Алессандрия, Асти), Венето (Падуя, Верона, Тьене). Тракторы (83,4 тыс. единиц, 2004) производятся в Сан-Мауро-Торинесе (пров. Турин), Тревильо (пров. Бергамо), Модене и Ези (пров. Анкона). Ведущий производитель с.-х. машин и оборудования – компания CNH (подразделение «FIAT S. p. A.»). В выпуске дорожно-строит. техники (3,7 млрд. евро; ок. 66% продукции экспортируется) наряду с традиц. видами продукции (бульдозеры, экскаваторы, скреперы и др.) в нач. 21 в. расширяется произ-во миниэкскаваторов, компактных автопогрузчиков, телескопич. самосвалов.
Химическая промышленность – одна из важнейших отраслей итал. экономики (объём продаж 54,7 млрд. евро, без фармацевтич. произ-ва, 2006; 198,6 тыс. занятых, ок. 6 тыс. предприятий, 2005). По объёму произ-ва химич. продукции страна занимает 4-е место в Европе после Германии, Франции и Великобритании. Ок. 40% продукции экспортируется. Осн. направления специализации – произ-во химич. волокон, пластмасс, синтетич. каучука, продуктов основной химии (кислот, щелочей и др.), с.-х. химикатов, лакокрасочных изделий, товаров бытовой химии и косметич. средств. Осн. район сосредоточения химич. производств – Север (ок. 70% всех занятых в отрасли). Среди многочисл. мелких и средних предприятий выделяются крупные нефтехимич. комбинаты, работающие на базе ближайших НПЗ: в Мантуе (гл. производитель стирола и полистирола), Порто-Маргере (синтетич. волокна и пластмассы). В Ломбардии, традиц. районе текстильного произ-ва, наиболее распространено произ-во химич. волокон, пряжи и тканей из них (в пределах пров. Милан по объёмам химич. произ-ва выделяется Чезано-Мадерно – соляная кислота, каустич. сода, неорганич. пигменты, химич. волокна и пластмассы). В Пьемонте (особенно в районе Турина) химич. пром-сть в значит. степени обслуживает автомобильную, металлургич. и текстильную отрасли (произ-во кислот, медного купороса и др. – Турин, Новара, Спинетта-Маренго в пров. Алессандрия, Верчелли; химич. волокон – Салуццо, Альба в пров. Кунео, Гоццано в пров. Новара). В обл. Эмилия-Романья химич. произ-во ориентировано на развитое с. х-во (выпуск удобрений и разл. с.-х. химикатов); в Равенне и Ферраре действуют крупные нефтехимич. комбинаты. Для областей Центра И. характерны неорганич. произ-ва на основе местных пиритов, боратов, поваренной соли. Выделяется крупное произ-во каустич. соды, гидрокарбоната натрия (в т. ч. для фармацевтич. пром-сти), хлорида кальция, хлора, пластмасс в Розиньяно-Мариттимо (пров. Ливорно; комбинат итало-бельг. компании «Rosignano-Solvay»). Среди др. производств – традиц. извлечение брома и иода из минер. источников Сальсомаджоре-Терме и Монтичелли-Терме (пров. Парма), Фратта (пров. Форли-Чезена); бром получают также из мор. воды (Маргерита-ди-Савойя в Апулии, Кальяри на о. Сардиния). На химич. комбинате компании «Solvay Solexis» в Бусси-суль-Тирино (пров. Пескара) на базе местного природного газа (подводные месторождения в районе Васто, пров. Кьети) производятся соляная и азотная кислоты, электролитич. каустич. сода, каустич. сода на базе хлора, азотные удобрения.
Гл. район нефтехимич. произ-ва – Юг страны; крупнейший производитель – «Polimeri Europa» (в составе концерна ENI; полиэтилен, полипропилен, полистирол); предприятия компании действуют в Приоло-Гаргалло, Джеле (Сицилия), Порто-Торресе и Сарроке (Сардиния), а также в районах портов адриатического побережья (Маргера, Бриндизи, Равенна). Осн. район высокоразвитого фармацевтич. произ-ва – Ломбардия, гл. центры – Милан и Брешиа; среди других – Турин, Триест, Болонья, Генуя, Флоренция, Пиза, Рим, Неаполь, Катания, Палермо. Важное место занимает резиновая пром-сть, специализирующаяся на произ-ве автомобильных шин (менее 30% сырья составляет импортный натуральный каучук, остальное – синтетич. каучук, производимый на итал. нефтехимич. комбинатах). Среди др. продукции – разл. трубы, материалы для автостроения, выпуска обуви, изолированный кабель, ленты транспортёров, клеющие вещества. Лидер резиновой пром-сти страны – компания «Pirelli» (её подразделение «Pirelli Tyre» занимает 5-е место в мире по произ-ву шин для легковых автомобилей и мотоциклов). Осн. центры – Милан, Турин, Виджевано, Латина и Бари.
Для И. характерно произ-во неорганич. пигментов, сконцентрированное в осн. в пров. Милан (Милан, Чезано-Мадерно, Меленьяно, Кодоньо, Сериате), а также в провинциях Турин, Бергамо, Триест, Специя, Ливорно. Ведущие производители – «Eurocolori S. r. l.», «Bentek»; значит. часть продукции экспортируется. Сохраняется традиц. произ-во натуральных эссенций цитрусовых (преим. на Сицилии – в Палермо и пригороде Мессины – Триместьери), бергамота (пров. Реджо-ди-Калабрия), а также мяты (пров. Турин, Кунео), лаванды и др. Осн. центр произ-ва парфюмерно-косметич. продукции – Рим.
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность (объём продаж ок. 38 млрд. евро, 2006; ок. 410 тыс. занятых, ок. 81 тыс. предприятий) имеет большое экспортное значение; использует местное (8,7 млн. м3 древесины в 2005) и импортное сырьё. Ведущий сектор – произ-во мебели и разл. предметов интерьера (в т. ч. межкомнатных дверей), в значит. степени ориентированное на экспорт. В сер. 2000-х гг. в деревообработке наиболее быстрыми темпами развиваются производства по выпуску строительных материалов, в мебельном произ-ве – изготовление мебели для предприятий торговли и офисов. Осн. районы произ-ва фанеры и древесно-стружечных плит – Лиссоне (пров. Милан), Турин, Милан, Гуасталла (пров. Реджо-нель-Эмилия), Верчелли, Павия, Верона, Феррара; мебели – области Ломбардия (Канту, Лиссоне и др. центры района Брианца в пров. Комо; Меде, Варедо, Сереньо в пров. Милан и др.), Венето (пров. Тревизо, Верона и Падуя), Тоскана, Марке, Эмилия-Романья. Гл. район произ-ва стульев (для дома, офисов, гостиниц) – пром. округ в пров. Удине (районы Мандзано, Сан-Джованни-аль-Натидзоне, Корно-ди-Розаццо и др.), где сосредоточено св. 1200 профильных предприятий, выпускающих ежегодно ок. 45 млн. стульев (ок. 4/5 итальянского, ок. 1/2 европейского и ок. 1/3 мирового произ-ва); ок. 80% продукции экспортируется.
Промышленность стройматериалов сложилась в И. на базе значит. запасов разнообразного сырья. Особенно известны итал. мраморы: ценятся белый (каррарский) мрамор из Апуанских Альп (обл. Тоскана), белый или светлый мрамор из долины р. Оссола (на севере Пьемонта; используется только для реставрации Миланского собора). Гранитами славится о. Сардиния; в Лацио добывают травертин. По объёму добычи и экспорта природного облицовочного камня страна традиционно занимает ведущие позиции в мире. Ведётся добыча алебастра (Вольтерра, обл. Тоскана), полевого шпата (3 млн. т в 2004; в осн. в предгорьях Альп), асбеста (месторождение Баланджеро в долине р. Ланцо, пров. Турин), бентонита (на о. Понца в Тирренском м., в обл. Апулия, на о. Сардиния), мела (Монкальво в пров. Асти, окрестности Болоньи и Пезаро). Множество песчаных карьеров – в пров. Кунео, Верчелли, Болонья, Лукка, Кампобассо, Латина, Потенца.
По произ-ву цемента (46 млн. т в 2006) И. входит в десятку мировых лидеров. Крупнейшие цементные предприятия расположены на Севере (в пров. Алессандрия, районе Бергамо, провинциях Комо, Брешиа, Павия, Пьяченца). Выпуск кирпича и черепицы (всего ок. 300 предприятий), ориентированный на нужды местного строительства, равномерно распространён по территории страны. Большое экспортное значение имеет произ-во керамич. плитки, разл. покрытий из керамогранита, искусств. камня и т. п. (225 предприятий). Осн. районы произ-ва строит. керамики – пром. округ Сассуоло (близ Модены), где сконцентрировано ок. 80% нац. произ-ва (ок. 1/4 мирового) и пров. Реджо-нель-Эмилия; ок. 70% продукции экспортируется. Ведущий производитель – «Marazzi Group» (по выпуску строит. керамики входит в число крупнейших профильных компаний в мире, ежегодно производит ок. 85 млн. м2 плитки). Среди продукции итал. предприятий – сухие строит. смеси и строит. химикаты (концерн MAPEI – один из самых крупных мировых производителей разл. строит. составов, в т. ч. клеевых; крупнейший завод – в Роббиано-ди-Мелилья, пров. Милан), широкий ассортимент отделочных материалов. Традиц. произ-во керамич. и фаянсовых изделий (в т. ч. художественных) в городах Имола и Фаэнца.
Стекольная промышленность (ок. 500 предприятий, в осн. на Севере и в Центре И.) ориентирована гл. обр. на выпуск стеклянной тары и посуды, в т. ч. лабораторной, листового стекла для строительства и автомобильной пром-сти, стекла для оптич. приборов, хрусталя. В Бергамо и Венеции выпускают стекловату, в Милане и Савоне – стекловолокно. Худож. стеклом славится венецианский о. Мурано.
Лёгкая промышленность – одна из наиболее значимых в экономике страны. И., наряду с Францией, остаётся мировым лидером в индустрии моды (сектор включает произ-во разл. текстиля, одежды, обуви, аксессуаров, ювелирное произ-во). Гл. центр междунар. значения – Милан, где сосредоточены крупнейшие дома моды (Armani, Bulgari, Dolce&Gabbana, Trussardi и др.), центры дизайна и производств. мощности; среди других – Флоренция, Рим и Турин. По масштабам произ-ва текстильных и швейных изделий И. занимает одно из ведущих мест в мире и Европе: итал. компании выпускают ок. 25% совокупной текстильной и швейной продукции стран ЕС, в стране сосредоточено ок. 37% общего числа профильных компаний и ок. 20% занятых в произ-ве. Наряду с крупными компаниями, обладателями мировых брендов, действуют многочисл. небольшие узкоспециализированные фирмы.
Текстильная пром-сть (объём продукции 7,2 млрд. евро; ок. 3,7 тыс. компаний, из них 85% с числом занятых до 15 чел., 2006) – одна из старейших отраслей. Производятся пряжа и ткани из импортного (хлопка, шерсти и льна) и собственного (шёлка, искусств., синтетич. и смешанных волокон) сырья. В общем объёме продукции ок. 33% приходится на шерстяные ткани, ок. 21% – на хлопчатобумажные, 4% – на льняные. Произ-во пряжи и тканей из хлопка (162,6 тыс. т пряжи в 2004, ок. 10% мирового; 197,1 тыс. т тканей) и льна (ок. 12 тыс. т тканей в год) сокращается из-за возрастающей конкуренции с кит. и инд. производителями; произ-во пряжи и тканей из шерсти (соответственно 342 тыс. т пряжи, св. 1/3 мирового; 115,3 тыс.т тканей, 3,8тыс. т шерстяных одеял и пледов, 2004) и шёлка в сер. 2000-х гг. начинает увеличиваться из-за возрастающего спроса на мировом рынке. Предприятия хлопчатобумажной пром-сти (всего св. 400) расположены в осн. на Севере И.: в Ломбардии (Бергамо, Брешиа, Комо, Лекко, города Галларате и Саронно в пров. Варесе), Пьемонте (Новара), Венето (Лонгароне в пров. Беллуно, Конельяно в пров. Тревизо) и в обл. Фриули-Венеция-Джулия. Осн. районы шерстяной пром-сти: Пьемонт (пром. округа Биелла и Вальсезия в пров. Верчелли входят в число крупнейших мировых центров по произ-ву шерсти, шерстяных тканей из кашемира, альпаки, мохера, и трикотажа), Тоскана (пром. округ Прато даёт св. 1/4 нац. экспорта текстиля), Венето (Скио и др. в пров. Виченца). Шёлковое произ-во отличается широким ассортиментом изделий (нити для шитья и вязания, ткани, трикотаж и др.). Шелкопрядильное и шелкоткацкое произ-ва сосредоточены в Ломбардии (провинции Комо, Лекко, Милан, Бергамо, Варесе, Брешиа, Кремона), Пьемонте и Венето. Гл. центры произ-ва льняных тканей расположены в Ломбардии (Монца, Падерно-Дуньяно, Дезио, Вимеркате, пров. Милан), Пьемонте (провинции Верчелли, Новара), Венето (Фоссальта-ди-Портогруаро, пров. Венеция) и Кампании (Фраттамаджоре, пров. Неаполь). И. – один из известнейших и крупнейших производителей текстиля для дома (белья, штор, мебельных и др. тканей для оформления интерьера). Важное место в отрасли занимает произ-во технич. текстиля спец. назначения (для защиты от атмосферного воздействия, материалов, применяемых в с. х-ве и строительстве, а также мед., воен., пром. назначения). Крупнейшие производители продукции отрасли – «Montefibre S. p. A.», «Zegna Baruffa – Lane Borgosesia S. p. A.», «Tessival S. p. A.», «Aquafil S. p. A.» (в составе «Gruppo Bonazzi S. p. A.»), «Bemberg S. p. A.». Св. 67% продукции экспортируется (в т. ч. 45% в страны ЕС, гл. обр. в Германию, Францию, Испанию).
Швейная пром-сть (объём продукции 41,6 млрд. евро; 2006) специализируется на произ-ве модной женской и мужской одежды. Сохраняет значение произ-во изделий высокого качества и класса «люкс» (доля И. в мировой торговле товарами сектора ок. 10%); объёмы продукции для массового потребления продолжают сокращаться из-за возрастающего импорта более дешёвой продукции из Китая, стран Вост. Европы и Юго-Вост. Азии, некоторого спада потребления дорогостоящих товаров внутри страны и в странах ЕС и др. (за 2002–06 число профильных компаний уменьшилось на 13,6 тыс.; сокращено 93 тыс. рабочих мест). Объём продаж модной женской одежды составил 12,3 млрд. евро (2005; из них 47,3% – на экспорт), модной мужской одежды – 8,1 млрд. евро (экспорт – 57,3%). Гл. центры произ-ва одежды (массовой и класса «люкс») – Милан, Флоренция, Рим и Турин. И. остаётся ведущим европ. производителем и поставщиком трикотажных изделий; осн. районы произ-ва – Ломбардия (Милан, Варесе, Галларате), Пьемонт (Турин, Верчелли, Биелла, Новара), Эмилия-Романья и Венето (район Тревизо). Экспортное значение имеет произ-во чулочно-носочных изделий, в т. ч. женских колготок (ок. 75% продукции – известных марок «Sanpellegrino», «Golden Lady», «Filodoro», «Levante»; ок. 30% произ-ва стран ЕС сконцентрировано близ Мантуи, в округе с центром в Кастель-Гоффредо), одежды из кожи (Эмполи), джинсов (Пезаро), купальников (район Оледжо – Варалло, к западу от Милана), пуговиц (Грумелло) и др.
Кожевенная и обувная пром-сть, известные старинными традициями, относятсякчислу отраслей междунар. специализации страны. В кожевенном произ-ве занято 34 тыс. чел., действует 6,4 тыс. фирм; св. 80% предприятий – небольшие (до 20 занятых); объём произ-ва 3,3 млрд. евро, в т. ч. на экспорт 2,7 млрд. евро (2006). Обработанные шкуры (бычьи, свиные, овечьи, козьи) и кожа рептилий используются в произ-ве одежды (в т. ч. шуб и дублёнок), обуви, сумок и аксессуаров, мебели и пр. В 2005 произведено 162,5 млн. м2 дублёных кож и 40,6 тыс. т жёсткой кожи для подошв (ок. 15% мирового и ок. 65% произ-ва стран ЕС); по экспорту дублёных кож (20% мирового) И. является одним из мировых лидеров. Небольшие городки, в которых расположены кожевенные фабрики, образуют компактные регионы, среди которых по масштабам и специализации выделяются три наиболее важных: пров. Виченца (Арциньяно, Монтебелло-Вичентино, Дзермегедо; даёт более 1/2 объёма производимых в И. кож и более 1/3 произ-ва кож ЕС; 70% кож предназначено для обивки мебели, 20% – для произ-ва обуви, 10% идёт на пошив одежды); пров. Пиза (Санта-Кроче-суль-Арно, Кастельфранко-ди-Сотто, Фучеккьо; 19% кожевенного произ-ва ЕС; 70% – обувные кожи, 20% – для произ-ва кожгалантереи, 10% – одежды); пров. Авеллино (Солофра; специализируется на обработке козьих и овечьих шкур для произ-ва одежды и обуви).
И. – мировой законодатель моды и лидер в произ-ве обуви класса «люкс». В обувной пром-сти действует 6,7 тыс. мелких и средних фирм и занято 94,1 тыс. чел., объём произ-ва 6,97 млн. евро (2006). По масштабам выпуска обуви (244 млн. пар, включая высококачественную кожаную модельную, спортивную, резиновую и др. обувь, из них 172,5 млн. пар – с кожаным верхом) И. занимает 3-е место в мире после Китая и Бразилии. Ок. 97% предприятий отрасли сосредоточено в 8 областях: Марке (крупнейший район Фермо – Асколи-Пичено, пров. Асколи-Пичено; Чивитанова-Марке, Мачерата в пров. Мачерата, и Анкона), Тоскана (провинции Флоренция, Лукка, Пиза, Пистоя, Ареццо), Венето (г. Монтебеллуна, пров. Тревизо, а также по берегам р. Брента, провинции Падуя и Венеция), Кампания (в районе Неаполя и Казерты), Ломбардия (Виджевано, пров. Павия; Леньяно-Парабиаго, пров. Милан), Пьемонт (Новара, Алессандрия), Кампания (Неаполь, Казерта) и Апулия (районы Бари – Барлетта и Лечче – Касарано). Крупнейшие производители – «Salvatore Ferragamo», «Filanto», «Diadora», «Compare», «Cappa Italia», «Calzaturificio Valleverde». Ок. 80% обуви экспортируется (243,6 млн. пар, св. 1/4 мирового экспорта; 2006), в осн. в Германию (св. 18% объёма), Францию (св. 16%), США (ок.10%), Великобританию (св. 8%). При некотором снижении физич. объёма стоимость экспорта растёт за счёт продаж дорогостоящей высококачественной обуви. Одновременно И. является крупным импортёром более дешёвой обуви (363,6 млн. пар в 2006) из Китая (св. 50%), Румынии (св. 12%), Вьетнама (ок. 6%), Индии, Болгарии. И. остаётся известнейшим производителем модных изделий кожгалантереи (сумок, чемоданов, кошельков, канцелярских товаров из кожи, ремней, перчаток, др. аксессуаров) и галстуков; осн. центры произ-ва – Неаполь, Милан и Флоренция, а также Монца (пров. Милан), Бергамо, Генуя и Палермо. Крупнейший в Европе район произ-ва шляп – пров. Асколи-Пичено (в пределах коммуны Монтаппоне сосредоточено св. 100 фабрик, ежегодно выпускающих более 60 млн. шляп из соломки, тканей, фетра, шерсти и кожи; в целом ок. 70% итальянского и 50% европ. произ-ва; крупнейшая фабрика «Icas», св. 100 занятых; ок. 10 млн. шляп в год).
Ювелирное дело также сохраняет историч. традиции. И. остаётся одним из ведущих в мире и крупнейшим в Европе производителем и поставщиком высокохудожественных и стильных изделий из золота. Предприятия отрасли, в осн. мелкие мастерские (ок. 10 тыс.; всего в произ-ве занято ок. 50 тыс. чел.), обрабатывают ок. 70% золота, используемого в ювелирном произ-ве Европы (до 16% мирового). Ежегодно выпускается ок. 25 млн. изделий, в т. ч. эксклюзивных и мелкосерийных (объём продаж ок. 5,8 млрд. евро, 2005); производятся также украшения из серебра, разнообразная бижутерия. Исторически произ-во сконцентрировано в областях Тоскана (пров. Ареццо; ок. 1100 предприятий, ок. 10 тыс. занятых), Венето (гл. центр – Виченца; св. 1150 предприятий, более 11 тыс. занятых), Пьемонт (район Меде – Валенца; обрабатывается ок. 80% импортных драгоценных камней), Кампания (район Неаполь – Казерта; ок. 699 предприятий, св. 2,5 тыс. занятых; в т. ч. выпуск часов, украшений с кораллами). Среди крупнейших фирм отрасли – «Superoro», «Aurora» и др. Осн. покупатели итал. ювелирных изделий – США, Франция; быстро растут продажи в Китай, Россию.
Традиц. центры коврового произ-ва – Монца (пров. Милан), Мортара (пров. Павия), Боргосезия (пров. Верчелли), Турин, Скио (пров. Виченца). Сохраняется высокохудожественное ремесленное произ-во лоскутных ковров в пров. Сондрио, гобеленов в Венеции, деревенских ковров в Пезаро. Совр. ковровые изделия выпускают в Прато, Сиене, Ареццо и Флоренции. Старинные традиции кружевоплетения сохраняются на о. Бурано (Венеция), в областях Лигурия и Тоскана, на о. Сардиния.
Высоко развито произ-во игрушек (200 компаний, 4,5 тыс. занятых), а также изготовление разл. предметов для детей, ёлочных украшений, карнавальных масок, разл. подарочной продукции (изделия из серебра, хрусталя, фарфора и кожи, худож. гравюры, столовые предметы и др.). Б. ч. этих производств сосредоточена в областях Севера И. (в Ломбардии – 37% предприятий, Трентино-Альто-Адидже – 16%, Пьемонте – 11%, Эмилии-Романье – 8%, а также в Венето и в обл. Фриули-Венеция-Джулия).
И. известна произ-вом муз. инструментов. Старинные традиции поддерживаются в многочисл. мастерских по изготовлению струнных и духовых инструментов [Ломбардия (Кремона), Эмилия-Романья, Лигурия, Пьемонт], органов (Милан, Крема в пров. Кремона, Монца), мандолин и гитар (Неаполь и Катания), аккордеонов (ок. 100 фирм, 5 тыс. занятых; осн. центры – Кастельфидардо, Анкона, Озимо и др. небольшие центры в провинциях Анкона, Верчелли, Павия). В Будрио (пров. Болонья) производят окарины (изобретены в И. в 1860).
Пищевая и табачная промышленность – вторая важнейшая отрасль итал. экономики после машиностроения (объём продаж 110 млрд. евро; занято 492,2 тыс. чел.; из 32,4 тыс. предприятий лишь 20% имеют более 9 работающих; 2006). И. по масштабам произ-ва продукции входит в десятку мировых лидеров, является крупным экспортёром продовольствия (16,7 млрд. евро, 2006), основу которого традиционно составляют вина, макаронные изделия, сыры и молочная продукция, оливковое масло, кондитерские изделия, консервированные овощи и фрукты. Предприятия отрасли распространены повсеместно, однако б. ч. наиболее современных и технически оснащённых производств расположена на Севере И. (крупнейшие многоотраслевые центры пищевой пром-сти – Милан, Турин, Генуя, Болонья, Парма, Триест); в Центре выделяется Рим, на Юге – Неаполь, Салерно, Палермо. В структуре отрасли доминируют произ-во молочных изделий и сыров (стоимость продаж 14,2 млрд. евро в 2006), кондитерских изделий (11,4 млрд. евро), вин (7,8 млрд. евро), переработка мяса и выпуск мясных продуктов (7,7 млрд. евро).
И. – один из мировых лидеров по произ-ву сыров (1,4 млн. т в 2005, в т. ч. 1,1 млн. т – сыры на основе коровьего молока; 4-е место после США, Германии и Франции) и экспорту (0,43 млн. т; 4-е место после Франции, Германии и Нидерландов), а также по потреблению на душу населения. Выпускается ок. 400 сортов твёрдых и мягких сыров, среди них наиболее известны пармезан, моццарелла, маскарпоне, горгондзола, пекорино и др. Ок. 3/4 молочной продукции и сыров производится в областях Ломбардия, Эмилия-Романья, Венето и Пьемонт. Крупнейшие производители молочной продукции – «S. p. A. Egidio Galbani», «Sterilgarda S. p. A.», «Parmalat».
Значит. часть кондитерского произ-ва (специализируется на шоколадных изделиях, сладкой выпечке; ок. 1,7 млн. т продукции в год) контролируют итал. филиалы концернов «Unilever» («Unilever Italia») и «Nestlé» («Nestlé Italiana»); среди других – «Ferrero» (в составе «Gruppo Ferrero», одного из мировых лидеров по произ-ву кондитерских изделий; наиболее известные бренды: «Ferrero», «Rocher», «Kinder», «Tic Tac», «Nutella», «Mon Cheri»), «Perfetti Van Melle» (бренды «Van Melle», «Mentos», «Frutella», «Chupa Chups»), «Leaf Italia» (в т. ч. произ-во изделий без сахара). И. славится рождественскими куличами панеттоне (крупнейший центр произ-ва – Милан), пряниками панфорте (Сиена), цукатами (Турин, Милан и Перуджа), засахаренным миндалём «конфетти» (Сульмона, пров. Л’Акуила, Абруцци). Осн. покупатели итал. кондитерской продукции – страны ЕС (Бельгия, Люксембург, Франция, Германия, Великобритания) и США.
По произ-ву вин (50 млн. гл в 2006; ок. 54% – красные и розовые вина, св. 46% – белые) И. делит с Францией 1–2-е место в мире. Виноделие распространено практически повсеместно; вина производятся в крупных специализир. хозяйствах или в кооперативах. Разнообразие сортов винограда и условий его произрастания обусловили множество сортов вин (некоторые связаны с определённой местностью, напр. кьянти в Тоскане, ламбруско в Эмилии-Романье, бароло и барбареско в Пьемонте, фраскати в Лацио и др.). Белые вина более характерны для Севера страны, красные – для Центра и Юга. И. – один из крупнейших мировых поставщиков вин; ежегодно вывозится 18 млн. гл (стоимость 3,2 млрд. евро, 2006; ок. 17% мирового и 22% европ. рынка). Традиционно осн. покупателями являются Германия (св. 35% объёма), США (св. 14%), Великобритания (ок. 14%), Франция (ок. 7%).
И. играет заметную роль в европ. произ-ве колбасных изделий, копчёностей и др. деликатесов (св. 1,1 млн. т продукции в год, из них ок. 1/2 – свиные ветчина, окорок). Б. ч. производств. мощностей сконцентрирована на Паданской равнине (в пров. Парма, которая известна сырокопчёной, т. н. пармской, ветчиной, а также в провинциях Модена, Реджо-нель-Эмилия, Кремона); колбасные заводы имеются также в Комо, Милане, Мантуе, Сондрио, Варесе, Триесте, Риме. Ведущие позиции в переработке мяса и произ-ве мясной продукции занимают «Inalca S. p. A.», UNIPEG, «Montorsi Francesco & Figli S. p. A.», «Alcar Uno S. p. A.», «Guiseppe Citterio Salumificio S. p. A.».
По произ-ву оливкового масла (591 тыс. т в 2006; ок. 1/4 мирового) И. занимает 2-е место в мире после Испании. Произ-во нерафинированного масла сосредоточено непосредственно в оливковых хозяйствах Центр. и Юж. Италии; осн. центры произ-ва рафинированного масла – Генуя, Сиена, Милан, Империя, Лукка, Перуджа, Терамо, Бари. Крупнейший производитель – компания «Salov». Одновременно И. – самый крупный в мире импортёр оливкового масла (437 тыс. т в 2006; гл. обр. из Испании – ок. 40%, Туниса – 24,5%, Греции – ок. 24%, и Турции). И. экспортирует оливковое масло (288,5 тыс. т в 2006; 2-е место в мире после Испании) в осн. в США (св. 37%), Германию (11,6%), Францию и Великобританию. Из импортного сырья налажено произ-во подсолнечного и соевого масла (св. 1,3 млн. т в год, 16-е место в мире; 2005) в провинциях Виченца, Верона, Венеция, Тревизо, Равенна, Флоренция, Анкона, Латина.
Традиционно развита мукомольная пром-сть (ок. 11 млн. т муки в год). Б. ч. небольших мельниц сосредоточена в районах возделывания пшеницы (Эмилия-Романья, Пьемонт, Сицилия, Венето и Ломбардия); произ-во высококачественной муки на крупных, технически оснащённых предприятиях приближено к потребителю в больших городах или сосредоточено в портах ввоза зерна. С произ-вом муки тесно связана одна из приоритетных нац. отраслей – произ-во макаронных изделий (3,2 млн. т в 2006; более 150 видов; 1-е место в мире). Фабрики (всего ок. 180) расположены в осн. в районах выращивания пшеницы твёрдых сортов (области Сицилия, Кампания, Абруцци, Апулия, Тоскана, Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето). Ведущие производители – «Pastificio Rana S. p. A.» и «Barilla Alimentare S. p. A.». Более половины макаронных изделий экспортируется (1,7 млн. т), в осн. в страны ЕС (60% поставок приходится на Германию, Францию и Великобританию), США (ок. 12%).
Консервированных овощей и фруктов производится св. 3,3 млн. т в год. Переработка томатов (произ-во очищенных томатов и томатной пасты и др.) сосредоточена в Кампании (Неаполь и Салерно), на Сицилии (Палермо и Катания), в Эмилии-Романье (Парма, Пьяченца, Равенна, Форли), Тоскане (пров. Пистоя) и Апулии; консервированные фрукты и джемы выпускают гл. обр. в Кампании (пров. Неаполь и Салерно), а также в Пьемонте (Турин, Алессандрия), Ломбардии (Вогера в пров. Павия, Милан), Эмилии-Романье (Болонья, Форли, Масса-Ломбарда в пров. Равенна, Чезена в пров. Форли-Чезена), Лигурии (Генуя), в Венето (Тревизо, Венеция, Виченца, Верона), Трентино-Альто-Адидже (Мерано, Больцано) и Тоскане (Сесто-Фьорентино в пров. Флоренция, Ливорно); произ-во маринованных овощей сосредоточено в осн. на Севере И. (Милан, Дезио в пров. Милан, Лекко в пров. Комо, Турин, Кивассо в пров. Турин); б. ч. фаршированных оливок производят в Катании и окрестностях, консервированных артишоков – в Риме, Латине, Палермо.
Др. известные итал. экспортные продукты – алкогольные напитки (вермут, шампанское и др.; «Martini & Rossi S. p. A.» в составе брит. группы «Bacardi-Martini»), фасованный кофе (компания «Luigi Lavazza S. p. A.»), соусы и приправы на основе душистых трав (базилика, розмарина, тимьяна, орегано и др.). Произ-во сахара (1,1–1,2 млн. т в год; в осн. в районах выращивания сахарной свёклы), табачных изделий, пива (св. 13 млн. гл в год; 11 из 18 действующих пивоваренных заводов расположено на Севере), безалкогольных напитков. В произ-ве табачных изделий (включая сушку, сортировку, обработку листьев и пр.) занято 23 тыс. чел. (в т. ч. 16 тыс. чел. – на 20 крупнейших предприятиях). Б. ч. предприятий отрасли удалена от сырьевой базы (табаководческих районов Юга). Традиц. центры произ-ва табачных изделий – Флоренция, Лукка, Кьяравалле (пров. Анкона) и Катания. Предприятия отрасли имеются также в Турине, Милане, Вероне, Венеции, Роверето (пров. Тренто), Болонье, Адрии (пров. Ровиго), Модене, Скафати (пров. Салерно), Бари, Лечче, Палермо, Кальяри и Триесте.
Сельское хозяйство. На долю с. х-ва (включая лесное хозяйство и рыболовство) приходится 1,9% ВВП и 4,3% занятых (2006). По объёму с.-х. произ-ва И. занимает 3-е место в ЕС (после Франции и Германии). Уровень самообеспеченности с.-х. продукцией и продовольствием ок. 86%; недостающие виды продовольствия И. импортирует в осн. из стран ЕС (Франции, Германии, Нидерландов). В целом уровень развития аграрного сектора ниже среднеевропейского: по урожайности с.-х. культур и продуктивности скота И. уступает мн. странам ЕС. В нач. 21 в. сокращаются площади обрабатываемых земель (12,7 млн. га в 2005; 13,1 млн. га в 2003) и количество занятых (982 тыс. чел. в 2006, 1075 тыс. чел. в 2003). Насчитывается ок. 1,73 млн. хозяйств (2005). Мелкие (до 5 га) хозяйства составляют 73% общего числа хозяйств, им принадлежит 16,2% обрабатываемых земель; особенно много их на Юге. На долю крупных владений (св. 50 га; 2,2% общего числа хозяйств) приходится ок. 39% земель. Крупные и ср. хозяйства характерны для Севера – на Паданской равнине, в Тоскане и Лацио (на Юге имеются в Апулии, Базиликате и Сицилии). В Центре и особенно на Юге И. уровень технич. оснащённости и продуктивности с.-х. произ-ва ниже, чем на Севере. Ок. 95% хозяйств – семейные; наёмных работников используют ок. 20% фермеров (постоянных наёмных работников имеют ок. 1,5% хозяйств); сезонных рабочих нанимают ок. 15% фермеров (каждый 7-й наёмный рабочий – легальный иммигрант из стран – не членов ЕС). Св. 6% хозяйств – многофункциональные (наряду с с.-х. произ-вом осуществляют переработку продукции и розничную торговлю традиц. продуктами, производят изделия нар. промыслов, принимают агротуристов и др.).
Общая площадь с.-х. угодий 17,8 млн. га (2005), из них обрабатывается ок. 53%, луга и пастбища занимают 18,8%, остальное – леса (ок. 23%; высокоствольных очень мало, в осн. тополиные рощи и кустарники). В структуре обрабатываемых земель на пашню приходится 75,6% (в т. ч. под кормовыми культурами – кукурузой, овсом, рожью, клевером и пр. – 44,8%, пшеницей 21,6%, ячменём 3,4%, соей 1,5%, сахарной свёклой 1,4%, подсолнечником 1,0%), посадки оливы 8,2%, виноградники 5,4%; значит. площади заняты под овощными, плодовыми и др. культурами. Расширяется внедрение экологически чистых технологий; особые нормы контроля за произ-вом только в историч. месте происхождения введены для традиц. продуктов (вин кьянти, сыра пармезан и др.).
Из-за резких сезонных колебаний в выпадении осадков на мн. землях необходимо орошение. Площадь орошаемых земель 3,97 млн. га (2005); орошаемое земледелие широко распространено в осн. в Ломбардии и Пьемонте. В Центре и на Юге, где ирригация особенно необходима, доля орошаемых земель незначительна.
Ведущая отрасль с. х-ва – растениеводство. И. называют «садом Европы»; она является одним из крупнейших производителей и экспортёров разнообразных фруктов (включая цитрусовые) и овощей, винограда и оливок, пшеницы. Общий сбор фруктов ок. 18 млн. т в год. Выращивают (сбор, 2005): киви 475,4 тыс. т (1-е место в мире), персики и нектарины 1,74 млн. т, груши 844,5 тыс. т (2-е место в мире после Китая), абрикосы 244 тыс. т (3-е место в мире после Турции и Ирана), яблоки 2,2 млн. т (1-е место в Европе), хурму ок. 50 тыс. т (1-е место в Европе), вишню и черешню, сливы, инжир и др. Фрукты выращивают повсеместно. Б. ч. урожая яблок и груш собирают на северо-востоке страны; по сбору фруктов из отд. областей выделяется Кампания. По общему сбору цитрусовых (ок. 3,5 млн. т в год, в т. ч. апельсины ок. 2,4 млн. т, лимоны 0,6 млн. т, мандарины 0,2 млн. т) И. делит в Европе 1–2-е места с Испанией. Почти все цитрусовые выращивают в юж. областях, гл. обр. на о. Сицилия. Кроме апельсинов, мандаринов, лимонов и грейпфрутов культивируют и др. виды цитрусовых, в т. ч. бергамот (б. ч. плантаций находится в пров. Реджо-ди-Калабрия; И. экспортирует эссенцию бергамота, которая используется в парфюмерной пром-сти), лиметто, кинотто и др. Общий сбор овощей 14,4 млн. т в 2005, около половины составляют томаты (7,8 млн. т; 4-е место в мире после Китая, США и Турции); часть урожая используется в свежем виде, часть – перерабатывается в консервы – томатную пасту и очищенные томаты. Выращивают также (сбор, тыс. т, 2005): артишоки 470,2 (1-е место в мире), капусту (в т. ч. цветную, 513, 3-е место в мире после Китая и Индии; брокколи), морковь 641,6, кочанный и др. сорта салата, лук, спаржу, сладкий перец, баклажаны, кабачки, шпинат, фенхель, лук, грибы и др. Б. ч. урожая дают южные и островные области, гл. район овощеводства на Севере – Эмилия-Романья.
Традиционно развито виноградарство. По сбору винограда (8,6 млн. т в 2006, в т. ч. столового винограда без косточек ок. 1,7 млн. т) И. занимает 1-е место в мире. Виноградники распространены повсеместно и составляют характерную черту итал. пейзажа. Ок. 70% валового сбора винограда приходится на области Апулия, Сицилия, Венето, Эмилия-Романья и Абруцци. Высококачественными винными сортами винограда славятся также Пьемонт, Тоскана, Лацио и Кампания. Почти весь виноград столовых сортов выращивают на Юге. Ок. 85% винограда перерабатывается в вино.
И., обогнав другого крупнейшего производителя – Испанию, лидирует в мире по сбору оливок (ок. 4 млн. т, 2005). Олива распространена практически повсеместно, но св. 85% сбора оливок дают юж. области (в осн. Апулия). На Юге выращивают миндаль (сбор 105,3 тыс. т в 2005; 4-е место в мире после США, Испании и Сирии), фундук (129,3 тыс. т; 2-е место в мире после Турции), фисташки, грецкий орех. Повсеместно (особенно в Кампании) ведётся сбор каштанов – традиц. продукта питания итальянцев. Выращивают бахчевые культуры (1,2 млн. т арбузов и дынь, 2005). Плантации пробкового дуба на о. Сардиния (св. 80% сбора коры).
Важная экспортная отрасль – цветоводство, наиболее развитое в районе Итал. Ривьеры, а также в обл. Лацио. Цветы выращивают также в Пьемонте, Калабрии, на Сицилии (в осн. для нужд парфюмерной пром-сти). Значит. часть срезанных цветов экспортируется. Во многих городах И. проводятся междунар. выставки-ярмарки цветов и декоративных растений (крупнейшая – «Euroflora», проходит в Генуе).
И. – важный экспортёр свежих фруктов (ежегодно вывозится ок. 2,7 млн. т) и овощей (ок. 0,6 млн. т), орехов; крупнейший покупатель – Германия. Для переработки аграрной продукции экспортного назначения создана сеть холодильников, консервных фабрик и транспортных фирм.
Важнейшие зерновые культуры – пшеница, рис, кукуруза и ячмень. По валовому сбору пшеницы (7,5 млн. т, 2005) И. занимает 18-е место в мире, однако по произ-ву пшеницы твёрдых сортов (4,1 млн. т в 2005; идёт в осн. на произ-во макарон, выращивают преим. на Юге) страна занимает одно из ведущих мест в мире, обеспечивая ок. 1/10 мирового произ-ва и ок. 1/3 среди стран ЕС. И. – осн. производитель риса в Европе (св. 1,4 млн. т; в осн. на орошаемых землях Паданской равнины), по сбору кукурузы (10,5 млн. т, 2005; св. 90% дают области Севера) входит в десятку мировых лидеров. Зерновые выращивают в осн. на Паданской равнине и в Эмилии-Романье, Апулии, на Сицилии. Бобовые культуры используются как кормовые. Осн. район выращивания картофеля (всего 1,8 млн. т в 2005) – Кампания (ок. 1/3 сбора), сахарной свёклы, важнейшей технич. культуры (14,2 млн. т; 8-е место в мире; ок. 3/4 урожая приходится на Север), – вост. часть Паданской равнины; свыше половины свекловодч. хозяйств сосредоточено в низовьях р. По. По произ-ву табака (110 тыс. т листьев, 2005) Италия занимает 9-е место в мире.
Животноводство играет второстепенную роль; развитие его сдерживается конкуренцией более дешёвой продукции из Франции, Нидерландов и др. стран ЕС, а также недостатком кормовой базы. В нач. 21 в. произ-во зерна и мяса сокращается. Интенсивное молочное и мясное скотоводство развито в осн. на Севере, где сосредоточены лучшие пастбища; в остальных районах преобладает экстенсивное животноводство (в осн. разведение мелкого рогатого скота). Гл. районы разведения крупного рогатого скота – Ломбардия, Пьемонт, Венето и Эмилия-Романья (на территорию этих областей приходится ок. 1/2 итал. лугов). Овец разводят гл. обр. на о. Сардиния (ок. 1/3 поголовья), свиней – в Эмилии-Романье и Ломбардии (преим. на отходах сахароварения). В юж. областях разводят ослов и мулов, которые используются в качестве тягловой силы. Вблизи больших городов развито птицеводство. Увеличивается (но остаётся немногочисленным) поголовье буйволов; особенно ценятся сыры из буйволиного молока. Поголовье (млн. голов, 2005): крупного рогатого скота 6,5, овец 8,0, коз 0,9, свиней 9,2, лошадей 0,3. Итал. коневодство в нач. 21 в. возрождается во многом благодаря развитию конного туризма.
Рыболовство развито недостаточно; прибрежные моря не очень богаты рыбой. Осн. зоны рыболовства – Адриатическое м. (ок. 1/2 улова, преим. анчоусов, скумбрии, сардин, тунцов, а также разнообразных моллюсков и крабов), Тирренское м. (в районе Тосканского архипелага и у берегов о. Сицилия). Развито разведение устриц (в искусств. водоёмах близ Неаполя, Таранто и Специи), мидий (район Триеста) и др.
Сфера услуг. В этом секторе экономики создаётся 69,3% ВВП и занято 65,6% работающих (2006).
Рекреационные услуги – одна из важных отраслей междунар. специализации И. (доля страны в мировом туристич. секторе составляет ок. 6%). В отрасли создаётся 2,1% ВВП (2006), обслуживанием туристов занято св. 2 млн. чел. Развитию индустрии туризма способствовало наличие разнообразных культурно-историч. (многочисл. музеи и картинные галереи, архитектурные и историч. памятники разл. эпох, фестивали и фольклорные праздники) и природных ресурсов. Традиционно очень популярны курорты мор. побережья (район Генуэзской Ривьеры, песчаные пляжи адриатического побережья, живописное амальфитанское побережье) и альпийских озёр (Лаго-Маджоре, Гарда), в горах (Больцано, Мерано, Кортина-д’Ампеццо, Сестриере и др.) и у минер. источников (Сальсомаджоре, Монтекатини-Терме и др.), в зоне археологич. раскопок (Помпеи, Пестум, Мардзаботто и др.), а также курорты на крупных (Сицилия и Сардиния) и небольших (Капри, Искья, Эльба, Лампедуза и др.) островах. По оценкам ЮНЕСКО, на территории И. находится ок. 70% объектов Всемирного наследия.
Общее число туристов (включая иностр. и внутр. туризм) 88,3 млн. чел., ср. продолжительность пребывания 4 дня (2006). И., ежегодно принимая ок. 40 млн. чел., по числу иностр. туристов занимает 5-е место в мире после Франции, Испании, США и Китая. В 2006 страну посетили 42,1 млн. чел. (по др. данным, 41,1 млн. чел.; 43,7 млн. чел. в 2007, оценка), из них св. 84% – из стран Европы (в т. ч. из Германии 17,1%, Великобритании 9,4%, Франции 9,2%, Испании 4,6%), 12,6% – из США. Расходы иностр. туристов составили 30,1 млрд. евро (ок. 715 евро на 1 чел.), в т. ч. на проживание – 40%, покупки – 23%, питание – 21%, транспорт внутри страны – 10%. По общему числу гостиниц (33,5 тыс. в 2005) И. занимает 3-е место в ЕС (после Германии и Великобритании), по числу гостиничных мест (2,0 млн., с кемпингами и др. местами организованного отдыха – 4,2 млн., 2005) – 1-е место. В гостиничном секторе представлены крупные междунар. сети отелей («Ritz», «Mariotte», «Carlton» и др.), однако численно преобладают небольшие и ср. гостиницы, нередко размещающиеся в старинных дворцах, замках, виллах и т. п. Крупные гостиничные комплексы, построенные в 1970–80-х гг., характерны для массовых курортов адриатического побережья.
Наиболее привлекательны для туристов историч. и культурные центры И. (св. 41% турпотока), морские (ок. 31%) и горнолыжные (ок. 19%; на Севере и в Центре страны) курорты; для любителей пеших прогулок в Альпах и Апеннинах проложены туристич. тропы разной степени сложности (часто оборудованы спец. местами отдыха, гидами-навигаторами GPS). Б. ч. потока иностр. туристов приходится на области (млн. чел., 2005): Венето (7,6), Лацио (5,9), Тоскана (5,2), Ломбардия (4,5), Трентино-Альто-Адидже (4,1) и Эмилия-Романья (1,8) (вместе на эти области приходится ок. 71% всех расходов иностр. туристов; 2006). Из отд. городов туристы наиболее часто посещают Рим и его окрестности (поступления – 4,8 млрд. евро), Милан (2,9 млрд. евро), Венецию (2,3 млрд. евро), Флоренцию (1,8 млрд. евро), Неаполь (1,1 млрд. евро), а также Верону, Феррару, Пизу и др.
Среди самих итальянцев наиболее популярны области (млн. чел., 2005): Эмилия-Романья (6,1), Ломбардия (5,3), Тоскана (5,2), Венето (4,9), Лацио (3,9) и Сицилия (2,8).
На туристич. рынке с 1990-х гг. всё более востребованным сектором становится агротуризм. Агротуризм начал развиваться в 1970-х гг. как побочный бизнес для с.-х. производителей (со временем для мн. сельских жителей превратился в осн. вид деятельности) и дополнение к традиц. видам (пляжному туризму и экскурсионным программам по крупнейшим городам); с ростом интереса к экологич. туризму стал его новым направлением. Осн. услуги сектора агротуризма (насчитывает ок. 700 предприятий): экологически чистые районы проживания (размещение в гостиницах в сельской местности) и продукты питания (местная кухня; включая спец. курсы итал. кулинарии), активный отдых на природе (в т. ч. верховая езда, стрельба из лука или арбалетов, гольф и др.), а также осмотр историч. и архит. достопримечательностей в окрестностях, обучение местным нац. промыслам и др. Осн. регионы – области Трентино-Альто-Адидже (покрывают ок. 25% рынка) и Тоскана (ок. 20%). Др. популярные в И. виды туризма – деловой, религиозно-паломнический (рос. паломники направляются к мощам св. Николая в Бари), гастрономический.
Итальянцы, предпочитающие отдыхать в своей стране (83,8% туристич. поездок граждан И.), одновременно остаются одними из самых активных туристов в мире. В 2006 за пределы страны выехало 20,2 млн. чел. (из них в страны Европы – св. 85%, в т. ч. во Францию 16,4%, Испанию 14,4%, Германию 8,2%, Грецию 6,9%). По расходам итал. туристов за рубежом (18,4 млрд. евро, 2006) И. занимает 6-е место в мире, уступая Германии, США, Великобритании, Японии и Франции. В 2005 107 млн. итальянцев совершили разл. поездки (не считая однодневных); из общего числа поездок 86% – с целью отдыха, 14% – деловые поездки. В 2006 в И. отдыхали 277 тыс. рос. туристов (из них 36% посетили отд. культурные и историч. центры, 25% предпочли отдых на мор. курортах, ок. 14% – на горнолыжных курортах, 12% – туры по стране с посещением неск. городов); Россию посетили 116 тыс. итальянцев, выбравших в осн. классич. маршруты (св. 72% посетили Москву и С.-Петербург, ок. 20% – «Золотое кольцо России»).
В банковско-финансовом секторе создаётся 6,2% ВВП и занято 642 тыс. чел. (2004). После радикальной реформы 1980–90-х гг. (включавшей приватизацию осн. финансовых учреждений, либерализацию, диверсификацию финансовых услуг, принятие нового банковского кодекса 1993) основу структуры сектора образуют многофункциональные банковские группы и универсальные банки. С нач. 21 в. происходит интенсивная концентрация капитала и интернационализация бизнеса. В общем объёме финансовой деятельности (сент. 2007) на частные банки приходится 42,6%, страховые компании – 22,9%, иностр. капитал – 15,0%, разл. фонды – 10,9%, гос. сектор – 8,6%. Финансовая система И. насчитывает (2006) 87 банковских групп (793 банка, в т. ч. 245 акционерных и 474 кооперативных, и 74 отделения иностр. банков) и 749 небанковских финансовых посредников (106 – инвестиц. содействие бизнесу, 199 – управление сбережениями и инвестиц. фонды, 444 – секьюритизация, лизинг, факторинг, венчурный бизнес и др. услуги), а также 3 института, осуществляющих операции с электронными деньгами, и 2 учреждения с особым статусом – «Bancoposta» (почтовый банк) и «Cassa Depositi i Prestiti» (финансирование региональных бюджетов).
Общий контроль над деятельностью финансовой системы осуществляет центр. гос. банк – Banca d’Italia (создан в 1893). Ведущие банковские группы (количество входящих в них крупных банков и величина совокупных активов, млрд. евро, сер. 2007): «Unicredito Italiano» (6 банков; 868,7) – одна из крупнейших в Европе, «Intesa-Sanpaolo» (14 банков; 603,1), «Monte dei Paschi di Siena» (3 банка; 171,1) – старейший банк И., основан в 1460, «Capitalia» (5 банков; 142,8), «Unione di Banche Italiane» (4 банка; 123,6); совокупно на эти группы приходится 48,7% рынка банковских услуг (в т. ч. на две первые – 37,5%).
Характерная особенность итал. финансовой системы – наличие большого числа средних и мелких, часто кооперативных, банков регионального и местного значения (ок. 600; совокупная доля рынка банковских услуг 12,8%), специализирующихся на оказании услуг малому бизнесу. Недостаточно развит сектор пенсионных фондов (в 2006 контролировали 37,1 млрд. евро – менее 3% ВВП, в странах еврозоны в ср. 15% ВВП). Иностр. капитал имеет долевое участие в капитале 21 «головного» банка; его совокупный удельный вес в активах итал. банковской системы составляет 26,4% (в активах пяти ведущих групп – 38,3%). Присутствие иностр. капитала растёт в сфере управления сбережениями (29,0% рынка) и потребительского кредитования (19%). За рубежом представлены 26 итал. банковских групп; особенно заметно их присутствие в странах Центр. и Вост. Европы – в Хорватии (44,7% всех иностр. банковских активов страны), Словакии (26,5%), Польше (21,2%), Болгарии (19,8%), Австрии (18,2%). В России имеется 3 отделения итал. банков (2,1% иностр. банковских активов).
Деятельность биржи («Borsa Italiana», приватизирована в 1997) контролирует нац. комиссия «Consob» («La comissione nazionale per la societa e la borsa»). Возникшая после слияния в дек. 2007 «Borsa Italiana» с Лондонской биржей («London Stock Exchange», LSE), биржа является ведущей в Европе [капитализация 4925 млрд. евро (в т. ч. LSE – 3852 млрд. евро, «Borsa Italiana» – 1073 млрд. евро); общая численность котирующихся компаний 3614 (соответственно 3307 и 307)]. Гл. финансовый центр И. – Милан, др. крупнейшие – Рим, Турин. Крупнейшая итал. страховая компания – «Assicurazioni Generali S. p. A.» (штаб-квартира – близ Триеста; 20–22% рынка страховых услуг); среди других – TORO (в составе FIAT Group; с 2007 – филиал «Assicurazioni Generali S. p. A.»), «Fondiagia», «Unipol», «Poste Vita».20–22% рынка страховых услуг); среди других – TORO (в составе FIAT Group; с 2007 – филиал «Assicurazioni Generali S. p. A.»), «Fondiaria», «Unipol», «Poste Vita».
Торговля – один из важнейших секторов сферы услуг. В розничной торговле занято более 1,5 млн. чел., насчитывается 600 тыс. торговых предприятий. Торговые предприятия в осн. небольшие (индивидуальные или семейные; в ср. ок. 2,5 занятых), преим. специализированные (особенно это относится к торговле одеждой, продуктами питания и напитками). Наряду с небольшими предприятиями действуют крупные сетевые компании: COOP, «La Standa», «Upim» (совокупно св. 1/4 торгового оборота), «La Rinascente», «Coin», CA’DORO и др. С 1990-х гг. количество мелких пунктов розничной торговли (особенно продуктами питания) сокращается, создаются крупные торговые центры, гипермаркеты (однако их значительно меньше, чем в др. развитых странах Европы). В 2006 в И. насчитывалось 8,2 тыс. супермаркетов (в т. ч. в Ломбардии 1,4 тыс., в Венето 1 тыс.), 1,2 тыс. крупных магазинов (в Лацио 165, в Ломбардии 139, на Сицилии 126, в Тоскане 114), 459 гипермаркетов (из них в Ломбардии 118), 4,5 тыс. минимаркетов (преобладают в Ломбардии – 615, Венето – 476, Апулии – 441, Кампании – 345, Эмилии-Романье – 335). На Север И. приходится 38,1% всех операций розничной торговли, на Центр – 19,5%, Юг – 42,1%. Крупнейшие торговые центры – «Roma Est» в Риме, «I Gigli» во Флоренции (лидер по посещаемости – ок. 14 млн. чел. в год) и «Panorama» в Милане. Действуют также крупные центры иностр. торговых сетей («Auchan», IKEA, OBI и др.).
Транспорт. Особенности транспортной системы во многом определяются спецификой конфигурации территории (Апеннинский п-ов вдаётся в Средиземное м. более чем на 1100 км) и рельефа, наличием крупных и мелких островов, разл. уровнем экономич. развития Севера и Юга страны, большим притоком иностр. туристов. В совокупности эти факторы обусловливают увеличение дальности перевозок и соответственно рост транспортных издержек (в И. они значительно выше, чем в соседних европ. странах). Гористость территории, необходимость сооружения тоннелей, мостов, виадуков, извилистых дорог с большим числом поворотов удорожает транспортное строительство. Накопленный опыт в строительстве горных дорог и искусств. транспортных сооружений сделал создание транспортной инфраструктуры одной из специализаций И. в междунар. разделении труда. Протяжённая береговая линия способствовала развитию мор. транспорта и портового хозяйства: между островами, крупными и мелкими, и материковой частью страны развито паромное морское и интенсивное авиасообщение (ежегодно через Мессинский прол. на паромах переправляются ок. 5 млн. чел., ок. 2,3 млн. легковых и ок. 8,8 млн. коммерч. автомобилей в каждую сторону). Для связи материковой части И. с о. Сицилия разработан проект строительства автодорожного моста (длина 3,4 км; сооружение будет закончено к 2015). Центр. положение И. в Средиземноморье, транзитные грузопотоки между странами Зап. и Юж. Европы и государствами Ближнего Востока и Сев. Африки также способствовали развитию мор. и воздушного транспорта, междунар. грузовых автомобильных перевозок, усилению контейнеризации транспорта. Развитие туристич. индустрии сделало И. крупнейшим европ. центром мор. круизного туризма.
В целом размещение транспортной сети крайне неравномерно. Исторически сложились две гл. параллельные приморские транспортные полимагистрали, вдоль которых сконцентрированы все немногочисл. крупные транспортные узлы и осн. транспортные потоки. Дорожная сеть более разветвлённая на Севере страны (в осн. в пределах Паданской равнины), наименее – в горных районах Альп и Апеннин, на Юге И. и островах. Широтных путей, соединяющих оба побережья, недостаточно. Неравномерно распределены и транспортные потоки: ок. 3 /4 грузовых и ок. 2 /3 пассажирских перевозок приходятся на Север страны.
В междунар. автомобильных и ж.-д. перевозках большую роль играют дороги, проложенные в Альпах через перевалы Симплон, Мон-Сени, Сен-Готард, Бреннер, Тарвизио и др., под которыми сооружены тоннели. Самые протяжённые автодорожные тоннели: в Альпах – Фрежюс (на границе с Францией; 12,8 км), Монте-Бьянко (на границе с Францией, близ горы Монблан; 11,6 км), Сен-Бернар (на границе со Швейцарией; 5,8 км), в Апеннинах – Гран-Сассо (обл. Абруцци; 10,2 км; 1984). Крупнейшие ж.-д. тоннели: два Симплонских (в Альпах; 19,8 км), Апеннинский (на дороге Болонья – Флоренция; 18,5 км), Монте-Санто-Марко (на дороге Паола – Козенца, обл. Калабрия; 15 км; 1987), Фрежюс (идёт параллельно автомобильному тоннелю; 13,6 км), Шилиар (Доломитовые Альпы; на дороге Верона – перевал Бреннер; 13,2 км; 1993), Капонеро – Каповерде (в районе Сан-Ремо, на дороге Генуя – Вентимилья; 13,1 км; 2001).
Осн. вид транспорта – автомобильный (осуществляет более 90% перевозок пассажиров и более 80% грузоперевозок). Общая протяжённость автодорог 484,7 тыс. км (все с твёрдым покрытием; в т. ч. автострады 6,53 тыс. км, 2004). И. была первой европ. страной, где в сер. 1920-х гг. развернулось массовое строительство автострад: первая, Милан – Варесе (длина 43 км) с веткой до Комо, построена в 1924. В нач. 21 в. действуют 33 скоростные автострады. Гл. меридиональные трассы: «Автострада Солнца» (Милан – Парма – Болонья – Флоренция – Орвието – Рим – Казерта – Неаполь; длина 760 км), «Адриатическая» (Болонья – Римини – Анкона – Пескара – Бари – Таранто; 734 км), Неаполь – Салерно – Козенца – Реджо-ди-Калабрия (495 км), «Бреннерская» (перевал Бреннер на границе с Австрией – Больцано – Тренто – Верона – Модена; 313 км), «Голубая автострада» (Генуя – Каррара – Ливорно – Розиньяно-Мариттимо, Чивитавеккья – Рим; 250 км), «Автострада тоннелей» (Генуя – Алессандрия – Вербанья – Гравеллона-Точе; 197 км), Вентимилья – Савона – Генуя (159 км), «Цветочная автострада» (Милан – Генуя; 134 км), Падуя – Болонья (113 км). Осн. широтные автострады: «Венецианская» (Турин – Новара – Милан – Бергамо – Брешиа – Верона – Венеция – Триест; 574 км), «Винодельческая» (Турин – Алессандрия – Пьяченца – Кремона – Брешиа; 238 км), «Автострада двух морей» (Неаполь – Каноса-ди-Пулья; 172 км), «Автострады нац. парков» (Рим – Л’Акуила – Терамо, 158 км, с веткой Торано – Пескара, 114 км), «Флоренция – море» (Флоренция – Пиза; 81 км). Активное строительство скоростных дорог в кон. 20 – нач. 21 вв. не удовлетворяет потребностей в перевозках, особенно на направлениях Болонья – Флоренция, Милан – Венеция, Салерно – Реджо-ди-Калабрия. Б. ч. автострад (на Севере и в Центре И. – платные) эксплуатируется компанией «Autostrade per l’Italia» («Autostrade Group»; 3408 км). Автопарк насчитывает 39,1 млн. автомобилей, в т. ч. 34,6 млн. легковых (2005); уровень автомобилизации населения – один из самых высоких в Европе (660 на 1000 чел., в т. ч. легковых 586; 2005). В 2005 по дорогам И. перевезено 1508 млн. т грузов (из них 1460 млн. т – внутренние), в т. ч. из регионов Севера и Центра отправлено ок. 83%. Осн. грузы (по весу): руда, минер. сырьё, цемент, стройматериалы, продовольствие; ср. дальность перевозки – 118 км.
Протяжённость железных дорог 19,46 тыс. км, из них электрифицировано 70% (2006). Гл. оператор ж.-д. сети – гос. холдинг «Ferrovie dello stato» (эксплуатирует ок. 84% всех дорог), в который входят компании «Trenitalia» (перевозки грузов и пассажиров), «Rete Ferroviaria Italiana» (RFI; эксплуатация и развитие инфраструктуры), «Italferr» (ж.-д. строительство) и др. Осн. меридиональные магистрали: Комо – Милан – Генуя; перевал Бреннер/граница с Австрией – Больцано – Верона – Болонья – Флоренция – Рим – Неаполь – Реджо-ди-Калабрия; перевал Симплон/граница со Швейцарией – Милан – Болонья – Римини – Бари – Бриндизи – Таранто. Гл. широтные и поперечные магистрали: Фрежюс/граница с Францией – Турин – Милан – Верона – Венеция – Триест; Вентимилья – Генуя – Специя – Флоренция, Неаполь – Казерта – Фоджа. Осн. ж.-д. узлы (с 2005 осуществляется программа их реконструкции): Турин, Милан, Верона, Венеция, Триест, Болонья, Генуя, Флоренция, Рим, Неаполь, Мессина, Палермо. Расширяется сеть скоростных железных дорог (TAV; скорость движения 200–220 км/час). Первая линия «Direttissima» (Рим – Флоренция) сооружена в 1976–91. С нач. 1990-х гг. сооружаются новые участки Т-образной сети: Турин – Милан – Венеция; Милан – Болонья – Флоренция; Рим – Неаполь (часть участков введена в эксплуатацию; окончание строительства намечено на 2009). Проект скоростного сообщения включает также возведение к 2013 новых вокзалов (в Риме, Флоренции, Болонье и др. городах). Между материковой частью страны и островами Сицилия и Сардиния действуют мор. ж.-д. паромные переправы. В 2006 по железным дорогам И. перевезено 89,8 млн. т грузов (в т. ч. 34,6 млн. т – внутренние) и 759,9 млн. пассажиров. Ср. дальность перевозки грузов 254 км, пассажиров – 66 км.
Роль мор. транспорта наиболее велика во внешнеторговых грузоперевозках (ок. 75%); каботаж менее развит. Торговый флот насчитывает 1422 судна общей грузоподъёмностью 11,4 млн. рег.бр.-т (без учёта судов грузоподъёмностью менее 100 рег.бр.-т, 2005), в т. ч. 429 пассажирских и грузопассажирских судов (общей грузоподъёмностью 2,68 млн. рег.бр.-т), 294 наливных судна (3,34 млн. рег.бр.-т), 174 сухогруза (4,44 млн. рег. бр.-т), остальные – буксиры, вспомогательные и пр. суда. Более 50% перевозимых морем грузов составляют нефть и нефтепродукты, ок. 12% – контейнеры, ок. 10% – транспортные средства. Через 144 итал. мор. порта прошло 509 млн. т грузов, 78,8 млн. пассажиров (2005). Крупнейшие порты (по общему грузообороту, млн. т, 2005; данные статистич. управления/управлений портов): Таранто 49,7, Триест 43,4, Генуя 42,6/56,5, Аугуста 33, Венеция 30,5, Джоя-Тауро 29,6, Равенна 24,3, Ливорно 24, Санта-Панаджа 23,3, Порто-Фокси 22,8, Милаццо 17,9, Савона-Вадо 14,6, Специя 13,5, Неаполь 11/16,2, Бриндизи 10,2. Мн. порты имеют пассивное сальдо грузооборота; так, в Савона-Вадо соотношение прибывших и отправленных грузов 16,5:1, в Триесте – 12:1, в Равенне – 7,9:1, в Венеции – 7,6:1, в Генуе – 3:1 (2004). Наибольший объём грузов проходит через порты Сицилии (87 млн. т, 2004), Лигурии (73 млн. т), Апулии (57 млн. т), Сардинии (53 млн. т). Наиболее интенсивные каботажные грузопотоки – между о. Сицилия и обл. Кампания (4,8 млн. т в 2004), Апулией и Лигурией (3,9 млн. т), о. Сардиния и Тосканой (3,7 млн. т), портами Сицилии (3,6 млн. т).
Контейнерные перевозки сосредоточены в осн. в 6 портах: Джоя-Тауро (к северу от Реджо-ди-Калабрия, открыт в 1994; 2,94 млн. контейнеров ДФЭ в 2006), Генуя (терминал Вольтри, в 17 км к западу, 1992; 1,66 млн.), Специя (1,14 млн.), Таранто (0,89 млн.), Кальяри (0,69 млн.) и Ливорно (0,68 млн.). Крупнейшие нефтяные порты (млн. т нефти и нефтепродуктов, 2004): Триест 34,5, Аугуста (о. Сицилия) 28,4, Порто-Фокси (пром. зона Кальяри; о. Сардиния) 24,4, Санта-Панаджа (о. Сицилия) 18,9, Генуя (Мультедо) 18,8, Милаццо (о. Сицилия) 13,1, Венеция (Маргера) 10,9, Ливорно 7,5, Савона (Вадо-Лигуре) 7,4, Джела (о. Сицилия) 6,2.
По числу перевезённых морем пассажиров И. занимает 2-е место в Европе после Греции. Осн. пассажирские порты (млн. чел., 2005): Мессина 9,8, Реджо-ди-Калабрия 9,6, Неаполь 6,1, Капри (о. Капри) 3,9, Пьомбино (суда идут на о. Эльба) 3,3, Ольбия (север о. Сардиния) 3,3, Искья (о. Искья) 3,2, Портоферрайо (о. Эльба) 2,8, Генуя 2,4. Гл. междунар. пассажирские порты: Анкона (1,6 млн. чел.) и Бари (1,2 млн. чел., 2006), пассажиры прибывают в осн. из Греции, Франции, Хорватии, Албании, Испании. Наибольшее число круизных транзитных судов приходит в Венецию (1,45 млн. пассажиров в 2006), Чивитавеккью (1,23млн.), Неаполь (0,97 млн.), Ливорно (0,61 млн.); вместе эти 4 порта принимают ок. 75% всех круизных пассажиров. Для И. важное значение имеет мор. паромное сообщение, связывающее отд. острова и их порты друг с другом. Крупнейшая паромная компания – «Bluvia» (навигац. подразделение компании RFI; эксплуатация ж.-д. и автомобильных паромов). Осн. нагрузка ложится на паромы, курсирующие через Мессинский прол. к о. Сицилия (в осн. перевозки пассажиров, а также транспортировка автомобилей и ж.-д. вагонов) и к о. Сардиния по маршруту Чивитавеккья – Гольфо-Аранчи (доминируют грузовые перевозки). Внутр. водный транспорт играет незначит. роль (общая протяжённость внутр. водных путей, включая реки, каналы и озёра, 2,4 тыс. км); представлен сообщением на альпийских озёрах Севера И. (Лаго-Маджоре, Комо, Гарда), по каналу Кандиано (порт Равенна) и р. Рено (пров. Равенна).
Авиатранспортом осуществляется значит. часть междунар. и внутр. пассажироперевозок. Имеется 101 аэропорт с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы (в 7 аэропортах длина полосы св. 3 км, 2007). Через аэропорты И. в 2005 перевезено 112,2 млн. пассажиров и 816 тыс. т грузов. Крупнейшие междунар. аэропорты (млн. пассажиров, 2006): Рим-Фьюмичино 32,9, Милан-Мальпенса 21,8, Милан-Линате 9,7, Венеция-Тессера 8,1, Рим-Чампино 5,4, Катания-Фонтанаросса 5,4, Бергамо 5,2, Неаполь-Каподиккино 5,1. Активно развиваются чартерные туристич. авиаперевозки, в т. ч. для связи материковой части страны с островами; наибольшее число чартерных рейсов выполняется через аэропорты Бергамо (ок. 29%) и Болоньи (14%). Наиболее загруженные внутр. линии: Рим-Фьюмичино – Милан-Линате, Рим-Фьюмичино – Катания, Рим-Фьюмичино – Палермо, Рим-Фьюмичино – Кальяри, Милан-Линате – Катания. Возд. транспорт контролируется гос-вом через компанию «Alitalia» (в дек. 2007 контрольный пакет продан компании «Air France – KLM»); в 2006 перевезла 24 млн. пассажиров, лётный парк насчитывает 185 судов. Действуют также небольшие частные, полугосударственные и низкобюджетные авиакомпании («Air Italy», «Air One», «Volare Airlines», «Air Dolomiti» и др.).
Протяжённость магистральных нефтепроводов 1136 км, газопроводов – 17589 км (2006). Гл. нефтепроводы: Генуя – Феррера (90 км); Феррера – перевал Большой Сен-Бернар, далее в Швейцарию (206 км); Феррера – Кассина-де-Пекки (68 км), Феррера – Кремона (113 км); Трекате – Феррера (43 км), Генуя – Бусалла (24 км), Куилиано – Трекате (145 км), Маргера – Мантуя (123 км), Триест – Тимау (145км), Аугуста – Рагуза (57 км). Важнейший узел нефтепроводов на северо-западе страны – Феррера. Часть нефти, поступающей в итал. порты, направляется по трансальпийским нефтепроводам в Германию (Генуя – Милан – территория Швейцарии – Мюнхен) и Австрию (Триест – Ингольштадт). Рост объёмов потребления газа и его географич. диверсификация способствовали развитию нац. сети газопроводов (общая длина 28,5 тыс. км, одна из самых протяжённых в странах Зап. Европы). Природный газ на Север и в Центр И. поступает через территорию Австрии; на Юг – по Транссредиземноморскому газопроводу (Алжир – И.). Сжиженный газ из портов Савона (Вадо-Лигуре) и Вольтри следует по газопроводу Милан – Альпы – территория Швейцарии – Нидерланды. В И. из-за гористости рельефа развит вертикальный транспорт. Зубчатые железные дороги, фуникулёры, подвесные канатные дороги наиболее распространены в Альпах. Фуникулёры действуют в Неаполе, Генуе, Бергамо, Мондови, Биелле, Катандзаро, Комо, Монтекатини-Терме, Ливорно и др. городах; 2 канатные дороги работают в Больцано; на альпийских горнолыжных курортах имеются канатные подъёмники. Метрополитен действует в Риме, Милане, Неаполе, Турине, Генуе, Катании; сооружается линия метро в Брешиа (пуск намечен на 2012).
Внешняя торговля. На И. приходится 3,4% мирового экспорта и 3,5% импорта (2006). С 1991 И. имела положительное сальдо внешнеторгового баланса; с 2004 баланс сводится с дефицитом в осн. из-за роста мировых цен на энергоносители (в торговле др. группами товаров И. имеет положительное сальдо). Объём внешнеторгового товарооборота 675,3 млрд. евро, в т. ч. экспорт 327 млрд. евро, импорт 348 млрд. евро (2006). Увеличение стоимости экспорта (ок. 20% по сравнению с 2002) обусловлено ростом экспорта практически всех групп товаров. В товарной структуре экспорта преобладает пром. продукция. Гл. статьи товарного экспорта (% стоимости): продукция машиностроения св. 40 (в т. ч. пром. оборудование 20,3, транспортные средства 10,7); химич. и нефтехимич. продукция 16,9 (в т. ч. нефтепродукты 3,3, изделия из резины и пластмасс 3,7); металлы и изделия из них 11,4; текстильные и швейные изделия 8,3; продукты питания (включая напитки и табачные изделия) 5,4; кожи и кожевенные товары 4,1; мебель ок. 3,0; продукция с. х-ва и рыболовства 1,3. Б. ч. экспортной продукции производится на предприятиях Северо-Запада (41,2% стоимости) и Северо-Востока И. (31,6%). Осн. статьи импорта (% стоимости): продукция машиностроения 31 (в т. ч. транспортные средства 12,4); химич. и нефтехимич. продукция 16,7 (в т. ч. нефтепродукты 2, изделия из резины и пластмасс 2); энергоносители 15,9; металлы и изделия из них 12,4; продукты питания (включая табачные изделия и напитки) 6,3; текстильные и швейные товары 4,9; продукция с. х-ва и рыболовства 2,3; кожи и изделия из них 2,1.
Ок. 57% внешнеторгового оборота И. приходится на страны ЕС (в т. ч. 58% экспорта и св. 55% импорта). Из отд. стран гл. торговые партнёры И. – Германия (13,2% итал. экспорта и 16,7% импорта), Франция (соответственно 11,7% и 9,2%), Испания (6,1% и 4,1%), США, Нидерланды, Китай. Россия относится к числу крупных внешнеторговых партнёров И.: доля РФ в совокупном итал. экспорте составляет 2,3%, импорте – 3,9%. В нач. 21 в. товарооборот между РФ и И. быстро растёт (с 2003 в стоимостном выражении увеличился почти вдвое), в осн. за счёт расширения рос. экспорта энергоресурсов, на которые приходится ок. 78% стоимости товарных поставок (по объёмам поставок рос. газа И. занимает 2-е место среди стран Зап. Европы после Германии). Россия также поставляет в И. чёрные (св. 10% стоимости) и цветные, в т. ч. драгоценные, металлы (ок. 6%), химич. товары и др. Итал. импорт более диверсифицирован, включает товары широкого потребления (40,7% стоимости, в т. ч. продукты питания 3,6%, пром. товары, включая бытовую электротехнику, мебель и др., 37,1%), машины, оборудование, транспортные средства, электробытовые приборы (св. 36%), изделия из металлов (ок. 7%), химич. продукцию (6%), строит. и отделочные материалы, изделия из стекла (3,4%) и др.
Автор раздела: Т. А. Галкина; С. А. Тархов (транспорт).
Вооружённые силы
Численность Вооруж. сил (ВС) И. 191 тыс. чел. (2006); состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Имеются также военизир. формирования, в которых насчитывается 254,3 тыс. чел. (войска карабинеров – 111,8 тыс. чел., охрана обществ. безопасности – 79 тыс. чел. и финансовая гвардия – 63,5 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 17,2 млрд. долл. (2005).
Командующим ВС является президент страны. Общее руководство ВС в мирное время осуществляет мин. обороны (гражд. лицо), а оперативное управление войсками (силами) – начальник ГШ через начальников гл. штабов видов ВС.
СВ (111 тыс. чел.) являются осн. видом ВС и включают оперативные силы и 4 инспекции (тыла, инфраструктуры, подготовки резервистов, военно-учебных заведений). Оперативные силы предназначены для ведения боевых действий как самостоятельно, так и в составе ОВС НАТО. В СВ имеется 7 командований, которым подчинены 3 штаба дивизий, 11 отд. бригад, 4 отд. полка. На вооружении СВ 1,3 тыс. танков, св. 3,6 тыс. орудий полевой артиллерии, миномётов и РСЗО, ок. 3,3 тыс. боевых бронированных машин, св. 1,4 тыс. ПУ ПТУР, 66 ПУ ЗУР, 80 ПЗРК, ок. 350 вертолётов и 6 самолётов армейской авиации, 5 беспилотных ЛА. ВВС (46 тыс. чел.) организационно включают 4 авиац. командования (оперативное, тактическое, тыла и учебное), в составе которых имеется 2 авиац. дивизии, бригады транспортной и вспомогат. авиации (всего 20 эскадрилий самолётов боевой авиации, 9 эскадрилий самолётов вспомогат. авиации, 2 вертолётные эскадрильи). На вооружении ВВС ок. 200 боевых самолё- тов (в т. ч. 28 носителей ядерного оружия), 190 самолётов вспомогат. авиации, ок. 100 вертолётов, 72 ПУ ЗУР (в резерве – ок. 200 самолётов боевой и вспомогат. авиации). Осн. воен.-возд. базы – Граццанизе, Геди, Амендола, Истрана. ВМС (34 тыс. чел.) организационно состоят из флота, 3 воен.-мор. округов, 3 воен.-мор. командований и командования боевых пловцов и диверсантов. В ВМС имеется ок. 50 боевых кораблей (в т. ч. лёгкий авианосец «Дж. Гарибальди»), 6 ПЛ, 4 эсминца УРО, 12 фрегатов УРО, 40 боевых катеров, 80 вспомогательных судов, 15 боевых самолётов и св. 70 вертолётов. Осн. воен.-мор. базы – Таранто, Бриндизи, Аугуста, Мессина, Венеция, Неаполь.
Комплектование ВС с 2005 осуществляется на контрактной основе. Миним. срок службы по контракту 1 год. Резерв составляет 56,5 тыс. чел., мобилизац. ресурсы 14,4 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 12,3 млн. чел., из них военнообученных ок. 550 тыс. чел.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение
В И. на 100 тыс. жит. приходится: врачей 385,6 (2005), лиц ср. мед. персонала 544, стоматологов 58, фармацевтов 115; больничных коек 399,6 (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 8,7% ВВП (2005) (бюджетное финансирование – 75,1%, частный сектор – 24,9%) (2004). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией (1947), президентским декретом о нац. плане развития здравоохранения (1998–2000), декретом Президиума Совета министров об осн. уровнях оказания мед. помощи (2001), законом о рационализации нац. системы здравоохранения (1992). Существует три уровня здравоохранения: национальный (принципы организации), региональный (мед. помощь местному населению) и местный (т. н. точка первого контакта, гос. и аккредитованные частные больницы). Принципы и цели здравоохранения И.: соблюдение человеческого достоинства, удовлетворение потребности в здоровье, равенство в получении мед. помощи, защита и профилактика, солидарность, эффективность использования ресурсов. Мед. страхованием охвачено ок. 19% населения. Распространены трастовые отношения между поставщиками и заказчиками мед. помощи. Заболеваемость туберкулёзом 6,93 случая на 100 тыс. жит. (2005). Осн. причины смерти взрослого населения: сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, травмы и отравления (2000). Курорты: могочисл. приморские климатич. курорты побережья Ривьера-Лигуре и Адриатического м. (Градо, Лидо-ди-Венеция, Линьяно, Римини и др.); климатические и горноклиматические – Гарда, Комо, Кортина-д’Ампеццо, Лекко, Мадонна-ди-Кампильо, Мерано, Рива-дель-Гарда, Сан-Кандидо и др.; бальнеологические и бальнеоклиматические – Абано-Терме, Аньяно-Терме, Бормио, Касамиччола-Терме, Левико, Монтекатини-Терме, Сальсомаджоре-Терме, Сан-Пеллегрино-Терме, Сирмионе и др.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
Во времена Рим. империи на территории Апеннинского п-ова физич. подготовке воинов уделялось особое внимание; среди легионеров получила распространение игра бочче – метание шаров по цели [в Междунар. федерации бочче 48 стран (2008), в т. ч. РФ (с 1991)]. В средние века популярностью пользовались разл. игры, а также фехтование (первые значит. работы по теории фехтования написаны П. Мончо, 1509, и А. Мароццо, 1517) и шахматы (в 1513 М. И. Вида сочинил известную поэму «Игра в шахматы»; в 16–17 вв. одними из сильнейших игроков в Европе считались Дж. Греко, Дж. Полерио, Дж. Леонардо).
В 19 в. в И. возникли спортивные клубы: «Регат-клуб» в Комо (1842); Об-во яхтсменов Неаполя (1873); гимнастич. об-во при воен. академии в Турине (1844); итал. гребной клуб в Турине (1888), впоследствии на его основе образована Итал. федерация академич. гребли (1926). В 1885 в Павии основан Союз велоспорта, в 1888 – Союз конного спорта (первые конноспортивные состязания были проведены в Милане в 1844). В 1910 в Турине появилась первая хоккейная команда – «Чирколо Паттинатори Валентино», пропагандирующая игру по канад. правилам; в том же году в Сан-Ремо состоялся первый в И. Междунар. шахматный турнир. Нац. олимпийский к-т Италии, в который входят федерации по видам спорта, создан в 1908 (признан МОК в 1915). Итал. университетский спортивный центр руководит студенч. спортом, а Католич. спортивный союз работает под патронажем Ватикана.
Спортсмены И. участвуют в Олимпийских играх с 1900 (за исключением 1904); всего на летних Олимпиадах в 1900–2008 завоёвано 190 золотых, 158 серебряных, 174 бронзовые медали. На Олимпийских зимних играх (1924–2006) – 35 золотых, 31 серебряная, 33 бронзовые медали. В И. проходили Олимпийские игры в Риме (1960) и Олимпийские зимние игры в Кортина-д’Ампеццо (1956) и Турине (2006). Наибольшее число медалей итал. спортсмены завоевали: на Олимпиадах – в Лос-Анджелесе (1932; 12 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых), Риме (1960; соответственно 13, 10, 13) и Атланте (1996; 13, 10, 12); на «Белых олимпиадах» – в Лиллехаммере (1994; 7, 5, 8), Нагано (1998; 4, 4, 5) и Турине (2006; 5, 0, 6). Первым в истории итал. спорта олимпийским чемпионом стал саблист А. Конте (1900).
Наибольших успехов на Олимпийских играх добился фехтовальщик Э. Манджаротти (в 1936–60 завоевал 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали). Неоднократными олимпийскими чемпионами становились: фехтовальщики Н. Нади, Дж. Дельфино, О. Пулити, К. Павези, Дж. Гаудини, Дж. Корнаджа-Медичи, А. Нади, Ф. Риккарди, Дж. Триллини; спортивные гимнасты А. Бралья, Дж. Дзампори, Р. Нери; прыгун в воду К. Дибиаси; легкоатлет У. Фриджерио; велосипедист А. Беллутти; горнолыжники А. Томба, Д. Компаньони; лыжницы С. Бельмондо, М. Ди Чента; саночники П. Хильдгартнер, А. Цоггелер.
Ценный вклад в развитие мирового спорта внесли также чемпионы Олимпийских игр: боксёр Дж. Бенвенути, ставший обладателем Кубка Вэла Баркера, присуждаемого самому техничному боксёру Олимпиады (1960), чемпион мира среди профессионалов (1965 – в полусредней и 1967 – в средней весовой категории); легкоатлеты А. Консолини (метание диска), многократный мировой рекордсмен, победитель состязаний в Лондоне (1948), Л. Беррути (бег на 200 м), выигравший золотую медаль в Риме (1960), С. Симеони (прыжки в высоту) и П. Меннеа (бег на 200 м), победившие в Москве (1980); гимнаст Ю. Чечи (выиграл вольные упражнения в Атланте, 1996); дзюдоист Дж. Маддалони (победил в Сиднее, 2000) и многие др.
Самый популярный вид спорта в И. – футбол (итал. назв. – кальчо). Нац. футбольная федерация основана в 1898, с 1905 в ФИФА. Высшая лига итал. футбола – серия А. С 1930 проводится чемпионат страны среди профессионалов (в 1898–1929 – среди любителей). Сильнейшие клубы страны: «Милан», «Интернационале» (Милан), «Ювентус» (Турин), «Рома» и «Лацио» (оба – в Риме), «Фиорентина» (Флоренция) и др. Три первых клуба неоднократно побеждали в традиц. розыгрышах европ. кубков, в т. ч. в Кубке европ. чемпионов (7 раз в 1957–92) и в Лиге чемпионов (4 раза в 1993–2007). Сборная команда И. по футболу – четырёхкратный чемпион мира (1934, 1938, 1982, 2006), дважды выступала в финалах (1970, 1994). Два раза чемпионат мира проводился на футбольных полях И. (1934, 1990). Лучшие футболисты и тренеры: вратари Д. Дзофф, В. Дзенга, Дж. Буффон; защитники Дж. Факкетти, Г. Ширеа, К. Джентиле, А. Кабрини, Ф. Барези, П. Мальдини, Дж. Бергоми; полузащитники и нападающие Дж. Меацца, С. Пиола, Дж. Ривера, П. Росси, А. Маццола, Л. Рива, А. Альтобелли, Дж. Антониони, М. Тарделли, Р. Баджо, Дж. Виалли, Р. Скиллачи, Ф. Раванелли, А. Дель Пьеро, Ф. Индзаги; тренеры В. Поццо, Ф. Валькареджи, В.(Э.) Беарзот, А. Сакки, Ч. Мальдини, Дж. Трапаттони, М. Липпи, Ф. Капелло, К. Анчелотти и др.
Среди др. командных игровых видов спорта наиболее популярны баскетбол, волейбол и водное поло. Мужская сборная команда И. по баскетболу – серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах (2004), чемпион Европы (1983 и 1999). Итал. баскетбольные клубы – одни из сильнейших в Европе (13 побед в Кубке европ. чемпионов и Евролиге, в т. ч. 5 раз выигрывала команда «Варесе»). Самый именитый итал. баскетболист – Д. Менегин (семикратный обладатель Кубка европ. чемпионов, лучший баскетболист Европы 1980 и 1983, член Зала баскетбольной Славы). Мужская сборная И. по волейболу – серебряный призёр Олимпийских игр (Атланта, 1996, и Афины, 2004), чемпион мира (1990, 1994, 1998) и Европы (1989, 1993, 1995, 1999, 2003), признана Междунар. федерацией волейбола лучшей командой столетия. Женская сборная И. по волейболу – чемпион мира (2002) и чемпион Европы (2007). Мужская сборная И. по водному поло – чемпион Олимпийских игр (Рим, 1960, и Барселона, 1992), мира (1978, 1994), Европы (1947, 1993, 1995). Ведущие итал. тренеры успешно работают в зарубежных клубах и нац. сборных, напр. Дж. Капрара – тренер женской сборной команды России по волейболу, выигравшей чемпионат мира (2006); Э. Мессина – тренер мужского баскетбольного клуба ЦСКА, победившего в Евролиге (2006, 2008) и вышедшего в финал этого турнира (2007); Ф. Капелло – тренер сборной команды Англии по футболу (с 2007).
Большой популярностью в И. пользуются соревнования на скорость – автогонки, мотогонки и велосипедный спорт. В чемпионатах «Формула-1» успешно выступали итал. команды «Альфа Ромео» (1950–51, 1979–85), «Бенеттон» (1986–2001) и «Феррари» (с 1950). Э. Дж. Фарина («Альфа Ромео») стал победителем первого офиц. этапа (Гран-при Великобритании) и первого чемпионата мира (1950). В составе «Феррари» (15 раз побеждавшей в Кубке конструкторов и 15 раз в чемпионате) двукратным чемпионом мира (1952, 1953) стал А. Аскари, погибший в тестовом заезде на трассе в Монце (в 1955). Среди др. известных автогонщиков – Р. Патрезе, М. Альборето, А. Де Чезарис, А. Наннини, Дж. Физикелла, Я. Трулли, А. Дзанарди. С 1950 на автодроме в Монце разыгрывается Гран-при Италии, на автодроме им. Энцо и Дино Феррари в г. Имола – Гран-при Сан-Марино (1981–2006); в 1957 проведён Гран-при Пескары. Мотогонщик В. Росси – семикратный чемпион мира (в 1997–2005, один раз в классе 125 см3, один раз в классе 250 см3 и 5 раз в классе 500 см3 и выше).
С 1909 проводится традиц. велогонка «Джиро д’Италия», среди победителей – итал. велосипедисты А. Бинда и Ф. Коппи (по 5 раз); наибольшее число этапов выиграл М. Чиполлини (42).
Боксёр-профессионал П. Карнера (1906–67) – первый итал. чемпион мира (1933) в тяжёлой весовой категории; всего провёл 103 боя, одержал 89 побед, в т. ч. 72 нокаутом.
В Риме ежегодно проводится мужской теннисный турнир серии «Мастерс», в Риме и Палермо – турниры ВТА (WTA, Женской теннисной ассоциации). Мужская сборная команда И. по теннису 6 раз играла в финалах Кубка Дэвиса (1960, 1961, 1977, 1979, 1980, 1998; во всех проиграла), женская сборная команда (Ф. Скьявоне, Ф. Пеннетта, М. Сантанджело, Р. Винчи) в 2006 в финале Кубка Федерации победила команду Бельгии, в 2007 в финале уступила команде России. Н. Пьетранджели – двукратный победитель Открытого чемпионата Франции (1959–1960); провёл рекордное (на 1.1.2008) количество матчей (66) и встреч (164) в Кубке Дэвиса и одержал 120 побед.
В И. проводился ряд крупных междунар. шахматных состязаний, в т. ч. турниры гроссмейстеров в Милане (1975) и Турине (1982), матч на первенство мира А. Е. Карпов – В. Л. Корчной (Мерано, 1981), Всемирная шахматная олимпиада (Турин, 2006), традиц. турниры в Риме (1976–86) и Реджо-нель-Эмилии (с 1958). Первым итал. шахматистом, удостоенным в 1974 звания междунар. гроссмейстера, стал С. Мариотти; К. Бенини на чемпионате мира среди женщин (Стокгольм, 1937) заняла 2-е место (после В. Менчик).
В 1971 в Певеро (Сардиния) по проекту амер. арх. Р. Трента-Джонса было построено одно из лучших полей для гольфа в Европе, среди гольфистов популярностью пользуются также поля Олджата, Вилла Д’Эсте, Бьелла-Ле-Бетулле, Кастельфальфи, Монтичелло и др.
Многочисл. горнолыжные центры И. способствуют массовому развитию зимних видов спорта.
Дополнительная литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3;
Хоккей. М., 1990;
Шахматы. Энциклопедический словарь. М., 1990;
Бокс. Энциклопедия. М., 1998;
Фоменко Б. И. Кубок Дэвиса. 99 ступеней к вершине. М., 2003;
Данилов С., Шипулин Г. Мировой мужской волейбол. Минск, 2005.
Автор раздела: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляет Мин-во образования; неуниверситетские вузы находятся в ведении Нац. совета по академиям искусств и музыки. Осн. регламентирующий документ – Закон о реформе образования и учебной системы (2003). Система образования включает: необязательное дошкольное воспитание детей от 3 до 6 лет (детские сады, «материнские школы»), обязательное начальное (5 лет) и неполное среднее образование (3 года); полное среднее образование для лиц от 15 до 19 лет (профтехучилища, классич., науч., экономические, лингвистич., технологич., гуманитарные лицеи и лицеи искусств), курсы проф. подготовки для лиц, достигших 15 лет, но не получивших полного среднего образования; высшее образование. Наряду с государственными, действуют частные учебные заведения. Дошкольным воспитанием охвачено св. 80% детей, начальным обучением – 99%, средним образованием – 92%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 99% (2005). В систему высшего образования (платное) входят: университеты – 51 гос. классический, 3 гос. политехнических, 12 открытых, 2 для иностранцев (в Перудже и Пизе), 6 ин-тов университетского статуса, 3 высшие школы. Наиболее престижные вузы (т. н. первые университеты, ведущие историю от схоластич. школ) – в Салерно (основан в 946 как мед. школа), Парме (962), Болонье (см. Болонский университет), Модене (1175), Перудже (1200), Падуе (1222). Крупнейшие университеты: Неаполитанский ун-т им. Федерико II (1224), Римский ун-т «Сапиенца» (1303), Флорентийский (1321), Туринский (1404), ун-т Катании (1434), Миланский (1923), Междунар. открытый ун-т в Риме (1992, крупнейший вуз дистанционного образования), Франко-итальянский (1998; ун-т дистанционного образования; поддерживает связь с 82 ун-тами и 127 инж. школами Франции, 45 итал. ун-тами; 9 млн. студентов) и др. Неуниверситетский сектор представлен академиями (св. 20 – государственные) – искусств, драмы, танца, кинематографии; консерваториями (в Болонье, Милане, Турине, Палермо, Неаполе и др.), воен. академиями (в Ливорно, Модене, Поццуоли и др.); институтами и высшими школами проф. образования. Большое количество вузов специализируется на подготовке дизайнеров, модельеров, архитекторов. В 1999 создан консорциум 22 ун-тов – ICON (Italian Culture on the Net), который реализует программы дистанционного обучения, ориентированные прежде всего на ознакомление молодёжи из др. стран с итал. культурой и на изучение итал. языка.
В И. св. 200 академий и учреждений культуры, включая учебные центры и объединения по изучению итал. истории, а также науч. и лит. институты и общества. Среди науч. учреждений – Нац. академия Сан-Лука (14 в.), Нац. академия Санта-Чечилия (1566), Нац. академия деи Линчеи (1603), Франц. академия (1666), Нац. АН (1782), Исп. академия изящных искусств (1873), Об-во Данте Алигьери (1889), Амер. академия (1894), Бельг. академия (1939), Дат. академия (1956), все – в Риме; Академия делла Круска во Флоренции (1583), Виргилианская академия наук, лит-ры и иск-ва в Мантуе (17 в.; совр. назв. с 1981), АН Болоньи (1711), АН Турина (1783), Лигурийская академия наук и лит-ры в Генуе (1798), Ломбардский ин-т наук и лит-ры в Милане (1802), АН Феррары (1823), академии медицины – в Палермо (1621), Турине (1846), Риме (1875); Нац. исследовательский совет И. (1923; координирует деятельность св. 100 НИИ). Среди др. науч. учреждений – Итал. ин-т истории Средневековья (1883), Итал. ин-т новой и новейшей истории (1934), Ин-т истории Рисорджименто (1935), Нац. ин-т геофизики и вулканологии (1936), Нац. ин-т ядерной физики (1951), все – в Риме; Нац. электротехнич. ин-т им. Галилео Феррариса в Турине (1934), Итал. ин-т историч. исследований в Неаполе (1947), астрономич. обсерватории – в Триесте (1753), Падуе (1767), Неаполе (1819), Риме (1923).
Крупные библиотеки: Алессандрии (1806), Сан-Доменико (1218), Кардуччи (1907) – обе в Болонье; Лауренциана – во Флоренции (1571), Амброзиана – в Милане (1607), Анджело Маи – в Бергамо (1760); нац. библиотеки – во Флоренции (1747), Милане (1770), Неаполе (1804), Риме (1876) и др. городах. Гл. музеи: Капитолийские музеи (1471), галерея Боргезе, Нац. рим. музей (1889), Вилла Джулия, галерея Дория-Памфили, галерея Паллавичини, все – в Риме; галерея Уффици (1581) и галерея Палаццо Питти (1914) – во Флоренции; Пинакотека Амброзиана (1618), Пинакотека Брера (1809), Музей Польди-Пеццоли (1881), Нац. музей науки и техники Леонардо да Винчи (1953), все – в Милане; Нац. пинакотека – в Болонье (1808); галерея Академии Каррара (1796) и Дом-музей Г. Доницетти (1897) – в Бергамо; археологич. музеи – в Неаполе (18 в.), Парме (1760), Флоренции (1870), Болонье (1881), Перудже (1948) и др. городах.
Средства массовой информации
В И. выходит 88 ежедневных газет общим тиражом св. 6 млн. экз. (2006). Крупнейшими являются: «Коррьере делла Сера», «Стампа», «La Repubblica» (выпускается в Риме с 1976, тираж св. 636 тыс. экз. в 2005). Издаётся неск. ежедневных спортивных газет, самые известные – старейшая в мире «La Gazzetta dello Sport» (с 1896, ср. тираж ок. 400 тыс. экз., иногда до 3 млн. экз.), «Corriere dello Sport – Stadio» (с 1924, св. 240 тыс. экз.). Публикуются 482 еженедельных и 2148 ежемесячных журналов. Крупнейшие обществ.-политич. еженедельные журналы – «Панорама» и «Эспрессо». Радиовещание с 6.10.1924, телевещание с 1954. Действуют три общенациональных радио- и телеканала: «Rai Uno» (с 1954), «Rai Due» (с 1961) и «Rai Tre» (с 1979), входящие в орг-цию «Rai-TV», контролируемую гос-вом. В частном концерне «Mediaset» (с 1978), принадлежащем С. Берлускони, – телевизионные станции «Canale 5», «Italia 1» и «Rete 4». Общее число радиостанций 4709, телевизионных станций 358. В Юж. Тироле осуществляет радио- и телевещание на нем. яз. станция «Rundfunkanstalt Südtirol (RAS)». Нац. информац. агентство И. – Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) (штаб-квартира – в Риме) создано в 1945, имеет 22 центра в И. и 81 бюро в 79 странах мира.
Философия
Вплоть до позднего Cредневековья философия на территории И. развивалась в общих рамках европ. мысли этого периода. Здесь жил Боэций, выходцами из И. были Пётр Дамиани, Ансельм Кентерберийский, Пётр Ломбардский, Бонавентура, Фома Аквинский, деятельность которых протекала преим. за пределами страны. Бóльшую связь с И. обнаруживают мистич. учения Арнольда Брешианского и Иоахима Флорского. В 13–14 вв. начался процесс формирования нац. итал. философии. Большую роль в нём сыграли Болонский и Падуанский ун-ты; последний стал центром аверроистского (см. Аверроизм) аристотелизма (Пьетро д’Абано и др.), с которым связано развитие учения о двойственной иcтине (см. «Двойственной истины» теория) – философской и религиозной (Марсилий Падуанский).
В эпоху Возрождения итал. философия занимала уже ведущие позиции в развитии европ. философии. В институализации филос. сообщества важную роль сыграло господствовавшее в 14–16 вв. противопоставление гуманистич. кружков и академий университетам, которые долгое время оставались оплотом схоластики. Философия эпохи Возрождения ещё слабо вычленена в системе культуры, ей не свойственно чёткое осознание специфических для неё предмета и методов; она обычно не отделяла себя от теологии, магии, рождающейся эксперим. науки, теории иск-ва и т. д. В общем русле увлечения гуманистов мудростью древних намечаются тенденции к возрождению учений, несовместимых с христианским миросозерцанием, в частности эпикуреизма (Л. Валла) и гностицизма. Аверроистам падуанской школы противостояли «александринисты» болонской школы, придерживавшиеся аристотелизма в его истолковании Александром Афродисийским (П. Помпонацци, с его натуралистич. концепцией души, и др.). Идеи H. Макиавелли, утверждавшего автономную значимость «государственной необходимости», её независимость от к.-л. моральных и религ. принципов и выдвигавшего идеал сильного человека, побеждающего своей «доблестью» слепую «судьбу», оказали значит. воздействие не только на мыслителей его эпохи, но и на социологич. концепции Нового времени. Видным представителем второй схоластики был Каэтан.
Итал. гуманисты опирались в своих филос. построениях на традиции платонизма (сказывалось также влияние Августина и вост. патристики), пытаясь соединить их с принципами христианского вероучения (M. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола, представители Платоновской академии во Флоренции). Обращение к неоплатонизму и эзотерич. учениям (каббала и др.) привело к распространению оккультных наук, в т. ч. астрологии и алхимии. Из этого увлечения «магическими науками» родилась итал. натурфилософия эпохи Возрождения (Дж. Кардано, Б. Телезио, Ф. Патрици, T. Кампанелла), достигшая наивысшего развития у Дж. Бруно. Проникнутая пантеистич. умонастроениями и гилозоизмом, натурфилософия Возрождения утверждает единство и иерархич. упорядоченность мира, где всё – от сферы духа до сферы низших существ и самой материи – пронизано «симпатическими» связями. На основе представления о единстве человека и Вселенной (микрокосмоса и макрокосмоса) возникает идеал человека-мага, открывающего закономерное действие потаённых сил и благодаря этому господствующего над стихиями. Эти магич. устремления натурфилософов способствовали развитию опытного знания, эксперим. естествознания.
В 18 в. одним из основоположников историзма в новоевропейской философии явился Дж. Вико (предшественник И. Г. Гердера и Г. В. Ф. Гегеля), который выдвинул теорию историч. круговорота – циклич. развития наций – и дал опыт целостного истолкования разл. форм духовной культуры и социальной жизни.
Господствующее положение в философии нач. 19 в. занимали разл. направления католич. мысли, гл. обр. учения А. Розмини-Сербати и В. Джоберти, испытавших известное влияние И. Канта и полемизировавших с гегелевской диалектикой. В 1830–60-е гг. выдвинулся ряд мыслителей, принадлежавших к демократич. крылу нац.-освободит. движения (К. Каттанео, Дж. Феррари). В 1850–70-х гг. наиболее значит. филос. направлением было т. н. неаполитанское гегельянство, к правому крылу которого принадлежал А. Вера, а к левому, отличавшемуся просветительской и антиклерикальной направленностью, – Б. Спавента и Ф. Де Санктис. Неаполитанское гегельянство – один из идейных источников как марксизма в И. (А. Лабриола), так и итал. неогегельянства. В последние десятилетия 19 в. доминирующим в идейной жизни И. стал позитивизм (P. Ардиго и др.). Весьма влиятельной в последующем развитии европ. социологич. мысли оказалась концепция В. Парето (функционалистское учение о «социальном равновесии», теория смены элит и др.).
С нач. 20 в. вплоть до 1940-х гг. ведущим направлением было неогегельянство, представители которого (Дж. Джентиле, Б. Кроче) стремились освободить учение Гегеля от «ошибочной идеи природы» и превратить его в «чистую философию духа». Офиц. гос. идеологией И. с сер. 1920-х гг. стал фашизм, с которым был связан Ю. Эвола, идеолог традиционализма. Идеи Кроче длительное время сохраняли весьма авторитетные позиции в итал. литературоведении, искусствознании, историографии. Последователи Джентиле разделились на левых джентилианцев (Уго Спирито, Г. Калоджеро), выдвинувших принцип «проблематичности», относительности любого филос. решения, и более многочисл. и влиятельную группу правых джентилианцев. В их числе – представители христианского спиритуализма (M. Ф. Шакка, А. Карлини и др.), сочетающие элементы концепции Джентиле с идеями Платона, Августина и А. Розмини-Сербати; в центре их внимания – индивидуальное сознание на его пути к Богу. Получил значит. распространение неотомизм (Ф. Ольджати, У. Падовани и др.). Представители всех направлений итал. религ. философии объединяются в т. н. Галларатском движении, основанном в 1945 (проводятся ежегодные съезды).
Идейное наследие А. Грамши оказало большое влияние на итал. культуру и филос. мысль в послевоенный период, сыграв важную роль в формировании идеологии «еврокоммунизма». Основанный в 1949 Ин-т Грамши стал центром марксистской мысли в И. (А. Банфи, Г. Делла Вольпе и др.).
После 2-й мировой войны в И. развивается экзистенциализм, оптимистич. вариант которого (т. н. позитивный экзистенциализм) представлен концепцией Н. Аббаньяно. В русле христианского осмысления экзистенциальной проблематики сложился «онтологический персонализм» Л. Парейсона (1918–91). Влияние аналитической философии сказалось в философии науки Н. Боббио (1909–2004), виднейшего представителя итал. либерализма. Крупнейшим историком итал. философии стал Э. Гарен (1909–2004). Получили распространение идеи филос. герменевтики (Парейсон, Дж. Ваттимо), семиотики (У. Эко) и др.
Гл. центры филос. исследований: Итал. филос. об-во (с 1906), Итал. об-во социологии (с 1937), Ин-т философии при Рим. ун-те (с 1939), Итал. об-во логики и философии науки (с 1952), Итал. об-во филос. и религ. исследований. Филос. журналы: «Critica» (1903–44, с 1945 назв. «Quaderni della "Critica"»), «Rivista di filosofia» (c 1909), «Rivista di filosofia neo-scolastica» (c 1909), «Giornale critico della filosofia italianо» (c 1920), «Archivio di filosofia» (с 1931), «Sophia» (c 1933), «Giornale di metafisica» (c 1946), «Rivista critica di storia della filosofia» (c 1946), «Sapienza» (c 1948), «Filosofia» (с 1950), «Il Pensiero» (c 1956), «Crítica Marxista» (c 1963).
Дополнительная литература:
Sciacca M. F. Il pensiero italiano nell’età del Risorgimento. 2 ed. Mil., 1963;
Gentile G. Storia della filosofia italiana / A cura di E. Garin. Firenze, 1969. Vol. 1–2;
La filosofia italiana dal dopoguerra a oggi. Roma, 1985;
Moderno e postmoderno nella filosofia italiana, oggi / A cura di P. Ciaravolo. Roma, 1991;
I progressi della filosofia nell’Italia del Novecento. Napoli, 1992;
Garin E. Cronache di filosofia italiana, 1900–1960. Bari, 1997. Vol. 1–2;
I pensatori del ’900 / A cura di G. Straniero; Introd. di G. Vattimo. Roma, 2001;
Le avanguardie della filosofia italiana nel 20. secolo / А cura di P. Di Giovanni. Mil., 2002;
Spaventa B. La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea. Roma, 2003;
La cultura filosofica italiana attraverso le riviste, 1945–2000 / A cura di P. Di Giovanni. Mil., 2006;
Viano C. A. La filosofia italiana del Novecento. Bologna, 2006;
Bibliografia filosofica italiana dal 1900 al 1950. Roma, 1950–1956. Vol. 1–4;
Bibliografia filosofica italiana: annuario. Mil., 1951–;
Bibliografia filosofica italiana 1850–1900. Roma, 1969. См. также лит. при ст. Возрождение.
Автор раздела: H. В. Котрелев.
Литература
Литература И. включает не только произведения, созданные на итал. яз., но и тексты на латыни и на многочисл. итал. диалектах (среди наиболее известных: комедии Рудзанте на падуанском диалекте, комедии К. Гольдони – на венецианском, сонеты Дж. Белли – на римском, драмы Л. Пиранделло – на сицилийском и др.). Первые сведения об итал. языке (вольгаре) относятся к 9 в.; однако в И., вследствие подавляющего влияния лат. традиции во всех сферах культурной практики, нар. язык вошёл в употребление существенно позднее, чем во многих др. странах Зап. Европы (напр., во Франции). В 12 в. в И. на вольгаре было создано всего три небольших стихотворных сочинения, тогда как Франция к этому времени уже располагала богатой лит-рой на нар. языке. Временем рождения итал. лит-ры как социального явления считают 13 в. В течение этого столетия формируется проза – риторическая (посредством применения к нар. языку приёмов, заимствованных из руководств по ведению деловой переписки) и повествовательная (через переводы с франц. яз.), а также религиозная (Франциск Ассизский, Якопоне да Тоди) и лирич. поэзия. Первым значит. лит. явлением стала сицилийская поэтическая школа (Якопо да Лентини, Ринальдо д’Аквино и др.), возникшая в 1230–40-х гг. в Палермо, при дворе имп. Фридриха II Штауфена, под прямым влиянием поэзии трубадуров. Сохранив куртуазную концепцию любви, сицилийцы разрабатывали её в осн. в абстрактно-умозрит. плане. К числу их новаций относится изобретение сонета – первой твёрдой формы в ср.-век. поэзии, а также отход от муз. сопровождения, что придало поэзии более самостоят. статус.
Сицилийская поэтич. школа нашла продолжателей в Тоскане (Гвиттоне д’Ареццо, Бонаджунта Орбиччани, Монте Андреа), в прямой полемике с которыми возникла в последней трети 13 в. школа «дольче стиль нуово» (Г. Гвиницелли, Г. Кавальканти, Чино да Пистойя; в рамках этой школы поначалу развивалась и поэтич. деятельность Данте). Стильновисты развернули до предела филос. импликации, заложенные в куртуазной доктрине: любовь в их понимании выросла до всеобъемлющей миросозидат. силы и приобрела сильную религ. окраску. Предельно сублимированный взгляд на любовь, представленный «дольче стиль нуово», дал толчок возникновению другой крайности – комич. поэзии (Рустико ди Филиппо, Чекко Анджольери) с её всепрофанирующей установкой в отношении всякого идеализма. Отсюда берёт начало одна из самых устойчивых традиций итал. лит-ры, продержавшаяся до 19 в. и предполагающая, что любому высокому лит. стилю непременно должен соответствовать его комический, снижающий антипод.
Две указанные стилистич. тенденции по отдельности отразились в ранней поэзии Данте и слились воедино в его «Божественной комедии» (ок. 1307–21): высокая лирика дала этому гл. произведению итал. лит-ры пафос и масштабность обобщений, а комич. поэзия – сатирич. остроту и точность детали. Как универсальный синтез ср.-век. культуры, переводящий весь репертуар его смыслов и идей на язык худож. образов, «Божественная комедия» обозначила завершение Средневековья и открыла перспективу обновления. Однако и после неё ср.-век. лит. традиция не только сохранялась в своих прежних формах на протяжении по крайней мере двух веков (так, традиция комич. поэзии была продолжена в 14 в. в творчестве А. Пуччи и в 15 в. – Буркьелло), но и порождала новые («священное представление» – итал. вариант мистерии; рыцарский эпос с характерным именно для И. соединением героич. гиперболизации и бурлескной профанации), при этом всё более мельчала, примитивизировалась, тяготела к слиянию с фольклором.
Располагая тем же арсеналом культурных возможностей, что и Данте, Ф. Петрарка изменил всю систему лит. координат. Если и у Средневековья были свои «ренессансы», свои периоды подъёма интереса к лит-ре языческой древности, то Петрарка возвёл словесность Древнего Рима (с греческой он был знаком только понаслышке) в ранг абсолютного и непререкаемого образца. Если для культуры 13–14 вв. уже характерен интерес к проявлениям индивидуального начала, то Петрарка сделал интерес к себе гл. содержанием своего творчества. В многочисл. лат. трактатах, обширном эпистолярии, «Книге песен» (после 1348) он сумел перевести содержание внутр. мира на язык отвлечённых категорий и общих моделей, положив начало лит-ре Возрождения с её риторич. доминантой и антропоцентрич. картиной мира.
Современник, друг и последователь Петрарки Дж. Боккаччо пришёл к сходным результатам, действуя в осн. в рамках лит-ры на нар. языке; при этом он использовал как традиц. жанры (роман, рыцарская поэма), так и вновь созданные им (новелла). В «Декамероне» (1349–51), своей гл. книге, он не только запечатлел чрезвычайно многостороннюю и рельефную картину действительности, но и выстроил идеальную модель человеческих отношений, которая предполагает как безусловный приоритет позитивных социальных начал, так и сплошное «окультуривание» мира с помощью риторически обработанного слова.
Первая пол. 15 в. была отмечена тотальной экспансией гуманистич. словесности. Центром гуманизма была Флоренция (Л. Бруни, Поджо Браччолини, М. Пальмиери и др.), но многочисл. адепты гуманистич. штудий, сосредоточившие интерес исключительно на дисциплинах, имеющих отношение к человеку (риторика, этика, политика, история), появились в Милане (А. Лоски, П. К. Дечембрио, Ф. Филельфо), Риме (Э. С. Пикколомини, Помпоний Лет, Ф. Бьондо), Неаполе (Лоренцо Валла, Дж. Понтано, А. Беккаделли). Их деятельность носила гл. обр. филологич. характер: в частности, ими была впервые разработана методика историч. критики текста. Как историки, они отказались от ср.-век. провиденциализма, как литераторы – развивали в основном лат. риторич. жанры (диалог). Во 2-й пол. 15 в. модель гуманистич. словесности была перенесена на жанры италоязычной лит-ры: возникают ренессансные варианты комич. поэмы («Большой Морганте» Л. Пульчи, 1478–83), рыцарского романа («Влюблённый Орландо» М. Боярдо, 1483–95), священного представления («Сказание об Орфее» А. Полициано, 1480). Высокая лирика (Л. де Медичи, М. Боярдо, А. Полициано) была ориентирована как на образец, заданный Петраркой, так и на традицию «дольче стиль нуово».
В 16 в., в период т. н. зрелого или Высокого Возрождения, неолатинская словесность, которую в осн. культивировали гуманисты, отмирает, и единственным языком лит-ры И. становится итальянский. Это явление было санкционировано П. Бембо, который в своём «Рассуждении в прозе о нар. языке» (1525) указал на поэзию Петрарки и прозу Боккаччо как на высшие образцы стиля. Подражание античности на этом этапе проявляется преим. на жанровом уровне; так возникли новоевропейские трагедия (Дж. Триссино, Дж. Джиральди Чинцио) и комедия (Л. Ариосто, Н. Макиавелли, П. Аретино). Из жанров новоязычной лит-ры бурно развивалась новелла (М. Банделло, Дж. Ф. Страпарола, А. Граццини); в лирике доминировал петраркизм (Бембо, Дж. Делла Каса); на базе историографии и биографии был создан новый жанр искусствоведч. очерка (Дж. Вазари).
Рыцарский роман– несмотря на огромную популярность «Неистового Орландо» Л. Ариосто (1516–32), полнее др. произведений словесности выразившего идеалы Высокого Возрождения, – проиграл состязание с героич. поэмой, воспроизводившей жанровую модель, заданную Гомером и Вергилием; эпич. жанр прошёл путь от «Неистового Орландо» с его худож. свободой, ограниченной только внутр. чувством меры, до «Освобождённого Иерусалима» Т. Тассо (1581), где свобода трактовалась как нечто неистинное и недолжное. В итал. лит-ре эпохи Возрождения сформировалась жанровая система, которая сохранила свою императивность для всей зап.-европ. лит-ры, по крайней мере до 19 в.
В 16 в. были сформулированы принципы нормативной поэтики (Л. Кастельветро и др.), ограничивавшие строго определёнными рамками авторскую инициативу. Вместе с тем индивидуальность перед лицом всё более ужесточающегося «эстетич. законодательства» искала выход в форсированной субъективности, причудливости, непредсказуемости самопроявлений. Единство общего и частного, закономерного и исключительного, идеального и материального, составлявшее основу итал. лит-ры эпохи Возрождения от Петрарки до Л. Ариосто и Н. Макиавелли, оказалось нарушенным: перевес нормативного начала дал импульс формированию классицизма (Дж. Триссино), перевес индивидуального начала породил маньеризм (П. Аретино, А. Граццини, Дж. Делла Каса и др.).
Проза и поэзия барокко – именно этот стиль стал доминирующим в итал. лит-ре 17 в. – отмечены ярко выраженным пафосом новизны. Ощущалосьсильное воздействие географич. и науч. открытий (прежде всего Х. Колумба и Г. Галилея), рационализма Р. Декарта, совр. политич. мысли (Т. Кампанелла); огромное влияние на обществ. мысль эпохи оказал трактат Дж. Ботеро «О государственном интересе» (1589). В начале столетия сформировалась традиция памфлетно-публицистич. сочинений («Парнасские известия» Т. Боккалини, 1612–13; П. Сарпи). Наиболее активно развивалась в 17 в. поэзия (Дж. Марино и его последователи К. Акиллини, Дж. Империали, Дж. Лубрано, Г. Муртола, Ч. Ди Перс, Дж. Л. Семпронио, Т. Стильяни и др.). Поэты – приверженцы маринизма активно использовали антитезы и изощрённые метафоры, прибегали к «поэтике изумления», особенно в заключит. пуантировке; тяготели к самоценной виртуозности в описании быта (контраст возвышенного и приземлённого); их излюбленные жанры – сонет и мадригал. Стиль барокко породил смешение жанров, породившее, в частности, ироикомическую поэму (А. Тассони, Ф. Браччолини). Для лит-ры И. была характерна интенсивная теоретич. саморефлексия барочного стиля (в первую очередь у Э. Тезауро, М. Перегрини и развивавшего традиции менипповой сатиры Ф. Ф. Фругони). В поэзии Г. Кьябреры и Ф. Тести просматривается классицистич. тенденция. В прозе 17 в. влияние франц. «галантного» романа (у Дж. А. Марини, Дж. Ф. Бьонди, Дж. Лоредано, П. Пазини и др.) сочеталось с переосмыслением традиций ренессансной новеллистич. книги (Ф. Пона, К. Ленгвелья, А. Дж. Бриньоле Сале). Интенсивное развитие получают религ. и бытовой романы (Бриньоле Сале, Дж. Брузони). Наиболее значит. памятником диалектальной итал. лит-ры данного периода стал сб. Дж. Базиле «Сказка сказок, или Времяпрепровождение старушек» на неаполитанском диалекте (1634–36). Итал. театр 17 в. представлен прежде всего комедией дель арте; учёная сценич. традиция – трагедиями Ф. Делла Валле (последователя Сенеки) и мелодрамами (О. Ринуччини). В конце столетия лит. академия «Аркадия» провозгласила борьбу с маринизмом и способствовала формированию в И. как классицистич. театра (Ш. Маффеи), так и галантной поэзии рококо (П. Ролли).
В 18 в. эстетич. мысль И. постепенно переориентируется на критерии разумного, естественного и общественно полезного. В классицизме выявляются новые худож. ресурсы, которые в лирике «Аркадии» и драматургии П. Метастазио сочетаются с тяготением к «простому» и «чувствительному». В трактатах Дж. Гравины о смысле поэтического формулируются начала просветительского классицизма (требование реформировать театр посредством его переориентации на познание «правдивых» сторон человеческой натуры и на серьёзные обществ. цели). Этим требованиям отвечали просветительские трагедии Ш. Маффеи, А. Дзено, А. Конти; в трагедиях В. Альфьери в «классические одежды» облечено уже не просветительское, но более характерное для предромантизма ощущение трагичности бытия. Разл. регистры классицистич. лирики (от галантных сонетов в стиле рококо до од высокого обществ. звучания) использовал Дж. Парини, создатель наиболее значит. произведения итал. Просвещения – ироикомич. поэмы «День» (ч. 1–4, 1763–1804).
Взаимодействуя с Просвещением др. европ. стран, просветительская мысль И. развивалась в сугубо национальном обществ.-лит. контексте. Л. Муратори выступил за создание «лит. республики», которая объединила бы творч. интеллигенцию ради воспитания гражд. самосознания итальянцев. Критик С. Беттинелли язвительно разоблачал мелкотемье поэзии и с рационалистич. позиций атаковал гл. бастион традиц. эстетики – формальный критерий прекрасного. Большую роль в распространении просветительских идей сыграла журналистика («Газета итальянских литераторов» А. Дзено, «Венецианская газета» и «Венецианский наблюдатель» Г. Гоцци и П. Кьяри; журналы «Литературный бич» Дж. Баретти и «Кофейня» П. Верри).
Вне рамок классицизма развивалась комедия в Венеции. Жанр театральной сказки (фьябы), созданный К. Гоцци, подпитывали фольклор и площадная комедия масок. К. Гольдони реформировал жанр комедии, утвердив в ней принципы просветительского реализма. Об отказе от принципов классицизма свидетельствовало и творчество М. Чезаротти – автора «Очерка философии языков» (1785), где утверждалось право художника быть свободным от признанных норм лит. языка и создавать индивидуальный стиль по своему вкусу.
Возрождение самосознания итальянцев как единой нации– гл. тема лит-ры 19 в., открывшегося классицистич. поэзией В. Монти и У. Фосколо и закончившегося сочинениями веристов о насущных проблемах разл. сословий и регионов объединившейся страны. В течение почти всего столетия на лит. сцене главенствовал романтизм, предвестием которого можно считать выдержанный в традициях сентиментализма роман Фосколо «Последние письма Якопо Ортиса» (1798). Центром романтич. движения стал Милан, где в 1818–19 выходил журнал романтиков «Примиритель» («Il Conciliatore»), провозгласивший принципами новой лит-ры содействие духовному объединению и «нравственному совершенствованию» нации, сохранение нац. самобытности и бережное отношение к отеч. классике, актуальность и гражд. значимость лит-ры, отказ от подражательности и рационалистич. регламентации эстетики классицизма. Полнее всего романтич. стиль выражен в жанрах историч. романа и историч. драмы, посвящённых событиям нац. прошлого, притеснениям со стороны иноземных захватчиков, борьбе патриотов за свободу родины: «Обручённые» (1827) и др. романы А. Мандзони и его «школы» ломбардских романистов; романы И. Ньево, Ф. Гверрацци, драмы Мандзони и Дж. Б. Никколини. Развивалась и романтич. мемуаристика (С. Пеллико). В поэзии романтизм был представлен филос. лирикой Дж. Леопарди, в которой преобладала трагич. тональность, гражд. лирикой Н. Томмазео, сатирич. поэзией Дж. Джусти, патриотич. песенной лирикой гарибальдийцев. Внимание к социальным проблемам проявилось в диалектальной поэзии К. Порты и Дж. Белли, а также в романтич. повестях «о нар. жизни» (Дж. Каркано, А. Раниери, И. Ньево). В 1860-е гг. в творчестве миланской группы «растрёпанных романтиков» (Скапильятура) социальные мотивы сочетались с романтич. фантастикой.
После объединения Италии романтич. тенденция сохраняласьв поэзии Дж. Кардуччи (сочетаясь с элементами классицизма), а также в позднем, тяготеющем к массовой литературе историч. романе (Р. Джованьоли) и в ранних произведениях основателей веризма Дж. Верги и Л. Капуаны. Среди второстепенных, но пользовавшихся значит. популярностью писателей кон. 19 в. – близкий к веристам Э. Де Амичис, автор «Приключений Пиноккио» (1880) К. Коллоди и «итальянский Жюль Верн» Э. Сальгари.
Эпоха декаданса («конца века») в И. началась в лоне веризма и выразилась в постепенном преодолении позитивистской мотивации поступков персонажей: отныне над их судьбами властвуют не столько среда и время, сколько стихия необъяснимого, спиритуально-мистич. или эротич. начало (романы А. Фогаццаро). Однако веристская основа сохраняется у мн. писателей, сформировавшихся в кон. 19 в. Начинающий Г. Д’Аннунцио то усиливает в ней натуралистич. составляющую, то привносит в неё черты символизма и импрессионизма – направлений, которые позднее будут полностью определять его поэтику. У И. Звево на веристском романном фоне выделяется типичный для лит-ры 20 в. герой с неустойчивой, подверженной комплексам психикой. В новеллах, романах и ранних комедиях Л. Пиранделло стилистика веристского этюда-зарисовки служит воссозданию абсурдного, нелепого человеческого «казуса», демонстрирующего относительность реального и фиктивного, доброго и злого, комического и трагического.
Футуризм с шокирующей категоричностью объявил об исчерпанности итал. и всей европ. культуры (манифесты и романы Ф. Т. Маринетти). Перед лит. творчеством была поставлена задача полного обновления форм личностного самовыражения; новую реальность 20 в. надлежало запечатлевать в «синтетических» образах и экспериментах со словом и синтаксисом (опыты Маринетти, раннего А. Палаццески, А. Соффичи). Хотя век футуризма в итал. лит-ре оказался недолгим, благодаря ему в широкую волну европ. авангарда были втянуты мн. писатели нонконформистского толка (Дж. Папини), заложившие в лит-ре 20 в. основы сюрреализма (А. Савинио, Дж. Де Кирико, А. Палаццески), магического реализма (М. Бонтемпелли, Д. Буццати, Т. Ландольфи) и экспрессионизма (К. Малапарте, К. Э. Гадда). К наиболее значит. феноменам театрального авангарда И. относится «интеллектуальный» театр зрелого Л. Пиранделло.
Итал. поэзия в поиске языка, адекватно передающего свободную поэтич. интуицию, проходит в 20 в. сложный путь: от символизации наивной повседневности у Дж. Пасколи и импрессионистич. эстетства Г. Д’Аннунцио через эпатирующую разговорность верлибров Дж. Лучини и Ф. Т. Маринетти к эскизной камерности приверженцев «сумеречной поэзии» (Г. Гоццано, К. Говони, Л. Фольгоре, У. Саба) и зашифрованному ассоциативному письму сторонников герметизма (Дж. Унгаретти, Э. Монтале, С. Квазимодо), антитезу которому П. П. Пазолини ищет в оживлении языковой и образной конкретности диалектальной поэзии. В поэзии А. Гатто ощущается переход от герметизма к неореализму.
В преддверии 2-й мировой войны и в первые послевоенные годы в итал. лит-ре упрочивает свои позиции реалистич. лит-ра антибуржуазной и антифашистской направленности (А. Моравиа, К. Леви, Э. Витторини, В. Бранкати). В её рамках сосуществуют разл. прозаич. жанры, а также киносценарии и пьесы с демократич. проблематикой, выполненные в традициях социально-психологич. анализа (А. Моравиа, Н. Гинзбург, Дж. Бассани, Дж. Т. ди Лампедуза), в неореалистич. духе (Э. Де Филиппо, В. Пратолини, К. Кассола, Ч. Дзаваттини, ранние П. П. Пазолини и И. Кальвино), в мифопоэтич. технике (Ч. Павезе). В 1950–60-х гг. набирает силу филос.-аллегорич. проза (Кальвино, Г. Паризе). Оживление авангардистских тенденций в 1960–70-х гг. вызвало к жизни новые эксперименты со стилем (впитавшая идеи марксизма и структурализма и объединившая поэтов, писателей и критиков «группа 63»; поэзия А. Дзандзотто и Ф. Фортини, поэзия и кинопроза Пазолини) и с повествоват. формой (поздний Кальвино); в качестве альтернативы этим экспериментам традиц. манеру письма развивали П. Леви, Э. Моранте, М. Ригони-Стерн, Л. Шаша. В 1980-х гг. в итал. лит-ре заявил о себе постмодернизм (романы У. Эко и А. Барикко). Иронич. переосмысление традиций историч. романа характерно для прозы Л. Малерба; остросоциальный характер носит проза Д. Мараини. Лит. изощрённость в сочетании с актуальной проблематикой отличает романы А. Табукки.
Издания:
Новеллы итальянского Возрождения. М., 1912–1913. Ч. 1–3;
Итальянские новеллы. 1860–1914. М.; Л., 1960;
Комедии итальянского Возрождения. М., 1965;
Итальянская лирика: ХХ век. М., 1968;
Итальянская новелла ХХ в. М., 1969;
Из современной итальянской поэзии. М., 1981;
Итальянская новелла Возрождения. М., 1984;
Итальянская поэзия в русских переводах. XIII–XIX вв. М., 1991;
Итальянская поэзия в переводах Е. Солоновича. М., 2002.
Дополнительная литература:
Pompeati-Lucchini A. Storia della letteratura italiana. Torino, 1944–1950. Vol. 1–4;
Croce B. Saggi sulla letteratura italiana del seicento. 3 ed. Bari, 1948;
Де Санктис Ф. История итальянской литературы. М., 1963–1964. Т. 1–2;
Storia della letteratura italiana / Diretta da E. Cecchi, N. Sapegno. Mil., 1965–2005. Vol. 1–14;
Реизов Б. Г. Итальянская литература XVIII в. Л., 1966;
Battaglia S. Le epoche della letteratura italiana. Napoli, 1968;
Шишмарeв В. Ф. История итальянской литературы и итальянского языка. Избранные статьи. Л., 1972;
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. М., 1973–1974. [Т. 1–2];
Flora F. Storia della letteratura italiana. 18 ed. Mil., 1974. Vol. 1–5;
Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы. М., 1975;
Dizionario critico della letteratura italiana. 2 ed. Torino, 1986. Vol. 1–4;
Андреев М. Л., Хлодовский Р. И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988;
История итальянской литературы ХIХ–ХХ вв. М., 1990;
Storia della civiltа̀ letteraria italiana. Torino, 1990–2000. Vol. 1–11;
Petronio G. L’attività letteraria in Italia: storia della letteratura italiana. Palermo, 1993;
Spagnoletti G. Storia della letteratura italiana del Novecento. Roma, 1994;
Storia della letteratura italiana / Diretta da E. Malato. Roma, 1995–2005. Vol. 1–14;
Asor Rosa A. Storia della letteratura italiana. Firenze, 1996;
История литературы Италии. М., 2000–. Т. 1–2–; Голенищева-Кутузова И. В. История итальянской литературы: Указатель работ, изданных в СССР на русском языке. 1917–1975. М., 1977. Т. 1–2.
Автор(ы) раздела: М. Л. Андреев (Средневековье и Возрождение), К. А. Чекалов (17 в.), Е. Ю. Сапрыкина (18–20 вв.).
Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие худож. памятники на территории И. относятся к эпохам палеолита, мезолита и неолита [наскальные росписи в Апулии и др.; каменные статуэтки женщин с преувеличенными формами (см. «Венеры палеолита») из Лигурии и Эмилии-Романьи; керамич. сосуды с геометрич. узором и др.]. Во 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. появились геометризованные бронзовые фигурки божеств и воинов, керамика, отразившие влияние крито-микенского искусства. На Сардинии сложился своеобразный тип сооружений – круглые каменные башни с ложнокупольным покрытием (т. н. нураги). К 9–8 вв. до н. э. относятся памятники культуры Вилланова, к 8–2 вв. до н. э. – родственной ей культуры этрусков. На территории греч. поселений в Юж. И. (Пестум) и Сицилии (Агридженто, Сиракузы, Селинунт, Сегеста) сохранились памятники архитектуры, скульптура, изделия худож. ремесла 8–6 вв. до н. э. (см. Греция Древняя). Др.-греч., этрусские и др. местные худож. традиции явились основой развития на территории И. с 5 в. до н. э. до 5 в. н. э. иск-ва Рима Древнего.
Раннехристианское и средневековое искусство. Итал. иск-во открывается периодом раннехристианского. Первые образцы христианской живописи на территории И., представленные в катакомбах, отличает символизм худож. языка. После Миланского эдикта 313 при имп. Константине в Риме началось формирование христианской церковной архитектуры и системы её декорации. В Риме формируется базилика как осн. тип церковного здания (Сан-Джованни-ин-Латерано, ок. 313–318; Св. Петра, ок. 320–330; позднее перестраивались); в форме центрич. сооружений строятся мавзолеи (Св. Констанции, до 354), мартирии (Сан-Стефано-Ротондо, 468–483) и баптистерии (Латеранский, ок. 315, перестроен ок. 432–440). Крупным центром раннехристианского иск-ва была Равенна, где сменявшие друг друга римские, остготские и визант. влияния определили облик гл. построек. Монументальная скульптура в этот период создаётся редко («Колосс Константина», 313–324, Капитолийские музеи, Рим), так же как и статуарная пластика (статуя «Христос Добрый Пастырь», 4 в., Ватиканские музеи), осн. видом скульптуры становится рельеф, яркими образцами которого являются раннехристианские саркофаги, комбинирующие технику поздней античности с христианской иконографией. Рельефы играют заметную роль в декоре церковной архитектуры, они украшают крещальные купели, кафедры, троны и двери (кипарисовые двери ц. Санта-Сабина в Риме, ок. 422–432). В качестве осн. материала монументальной живописи утверждается мозаика. В 4–5 вв. мн. базилики получают мозаичное убранство с репрезентативными композициями в апсидах (ц. Св. Пуденцианы, нач. 5 в.) и повествовательными – на стенах гл. нефа и триумфальной арке (ц. Санта-Мария-Маджоре в Риме, 432–440; ц. Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне, нач. 6 в.).
После лангобардского завоевания И. ведущая роль принадлежала архитектуре Сев. И. Ломбардские зодчие сохранили высокий уровень строит. техники (рим. и визант. типы каменной кладки, умение возводить своды) и разработали характерный тип наружного декора: стены членились лопатками, слепыми аркадами и аркатурными фризами, сохранился тип отдельно стоящей колокольни, вместо античных колонн использовались прямоугольные устои. Среди гл. построек – ораторий Санта-Мария-ин-Валле в Чивидале-дель-Фриули (кон. 8 в.), ораторий Сан-Сатиро в Милане (870), ц. Сан-Сальваторе в г. Брешиа (753) и др. Интерьеры лангобардских церквей украшают произведения скульптуры: кивории, алтари, саркофаги, алтарные преграды, покрытые плоской резьбой с орнаментальными мотивами («алтарь короля Ратхиса», 744–749, ц. Сан-Мартино в Чивидале-дель-Фриули). Лангобардские резчики, далёкие от представлений о классич. идеалах, привнесли в итал. пластику нефигуративное, линейно-орнаментальное начало, которое стало существенной компонентой ср.-век. иск-ва. В прикладном иск-ве этого времени господствует полихромный стиль (церковная утварь, книжные оклады, украшения и др.), отличающийся сочетаниями металла с драгоценными и полудрагоценными камнями и цветным стеклом (корона королевы Теодолинды, 603, сокровищница собора в Монце). В кон. 8–9 вв. в И. проникает стилистика «Каролингского возрождения» – она ощутима в исполнении алтаря ц. Сант-Амброджо в Милане (824–859, мастер Вольвиниус), украшенного рельефами, драгоценными камнями и эмалями.
В Риме иск-во кон. 6 – нач. 9 вв. получило назв. «малого римского ренессанса» вследствие его программной ориентации на собств. иск-во первых веков христианства: по образцам раннехристианских базилик возводятся церкви (Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура, 620–630-е гг., и др.); в период понтификата папы Пасхалия I (817–824) реконструируются церкви Санта-Мария-ин-Домника, Санта-Прасседе, строится ц. Санта-Чечилия-ин-Трастевере. В живописи важную роль сыграло усвоение визант. традиций, привносимых греч. художниками-иммигрантами, спасавшимися от иконоборчества (выполненные визант. мастерами фрески ц. Санта-Мария в Кастельсеприо). В этот период создаются многочисл. фрески (в ц. Санта-Мария-Антиква, ок. 650–707, и др.) и мозаики (в церквах: Святых Космы и Дамиана, 526–530; Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура, кон. 6 в.; Санта-Мария-ин-Домника, 8 в.; Санта-Прасседе, 1-я пол. 9 в.; Св. Марка, 827–844, и др.). При ориентации на раннехристианские образцы их живописный язык обнаруживает ср.-век. черты, близкие произведениям каролингского иск-ва. На непродолжительное время Рим становится центром иконопочитания, здесь создаются икона Божией Матери «Salus populi romani» (6 в.), икона «Мадонна делла Клеменца» (7 в., ц. Санта-Мария-ин-Трастевере, Рим). Образцом итал. иллюминированных рукописей является Евангелие св. Августина (6 в., Колледж Тела Христова, Кембридж).
Наследие ломбардской архитектуры сыграло существенную роль в формировании архитектуры романского стиля и, в частности, «первого романского стиля», сложившегося в кон. 10 – 11 вв. в Ломбардии (ц. Сант-Аббондио в Комо, 1095; ц. Сан-Пьетро-аль-Монте и ораторий Сан-Бенедетто в Чивате, сер. 11 в.; церковь аббатства в Помпозе, 9–11 вв.). Зрелая романская архитектура кон. 11 – нач. 13 вв. в разл. областях И. отличалась большим разнообразием, однако в целом её характеризуют сохранение элементов раннехристианского зодчества (отдельно стоящие кампанилы и баптистерии, плоские перекрытия, атриумы и др.) и антикизирующие тенденции в формообразовании (пропорциональный строй, ордерные мотивы). В сев. областях возводятся сводчатые постройки: церкви Сант-Амброджо в Милане (11–12 вв.), Сан-Микеле в Павии (нач. 12 в.). Образцом для архитектуры Эмилии-Романьи послужил собор в Модене (начат в 1099), в подражание которому были возведены соборный комплекс Пармы, соборы Кремоны, Пьяченцы и Феррары, украшенные ломбардскими аркатурными поясами и сквозными арочными галереями. В Венеции, где преобладали визант. влияния, Святого Марка собор возводится как крестово-купольная постройка (после 1063). Ц. Санта-Фоска на о. Торчелло (11–12 вв.), собор Санти-Мария-э-Донато на о. Мурано (1-я пол. 12 в.) – базилики, украшенные визант. декором и мозаиками. Сочетание раннехристианских и визант. влияний определило облик собора в Пизе (с 1063; плоские перекрытия, эмпоры, купол над средокрестием, полосатая кладка, многоярусные аркады и мраморные инкрустации). По его образцу возводились многочисл. постройки в Тоскане: собор Св. Мартина (1060) и ц. Сан-Микеле-ин-Форо в Лукке (начата в 1143), церкви Сан-Джованни-Фуорчивитас в Пистое (1119–1344) и Санта-Мария-делла-Пьеве в Ареццо (нач. 12 в.).
Во Флоренции и близлежащих тосканских городах архитектура сохраняла связи с раннехристианской традицией, романика развивалась в формах инкрустационного стиля. В Юж. И. наиболее значит. постройками были возведённые аббатом Дезидерием по рим. образцам церкви аббатства в Монтекассино (1066, разрушена) и Сант-Анджело-ин-Формис (после 1072). Архитектура норманнской Сицилии формировалась под перекрёстным влиянием европ., визант. и араб. традиций [ц. Санта-Мария-дель-Аммиральо (т. н. Марторана; ок. 1143) и Палатинская капелла (1131–40) Королевского дворца в Палермо; соборы в Чефалу (1131) и в Монреале (1174–89)].
Немногочисл. памятники ср.-век. гор. застройки представлены феод. башнями в Сан-Джиминьяно, также в Болонье (дома-башни Азинелли, 1009–1119; Гаризенда, 1110). В свободных городах-коммунах возникает особый тип сооружения для органов местного самоуправления – коммунальное палаццо (Палаццо делла-Раджоне в Бергамо, ок. 1199; Палаццо дель-Бролетто в Брешии, 1187–1230). В эпоху романики в И., как и по всей Европе, происходит возрождение монументальной каменной скульптуры, которая теперь становится неотъемлемой частью церковной архитектуры. Скульптурная резьба покрывала порталы церквей (ц. Сан-Микеле в Павии) и фигуративные капители (ц. Сант-Амброджо в Милане). В Сев. И. фасады церквей украшались выносным крыльцом на колоннах и повествоват. рельефами (собор в Модене, мастер Вилиджельмо, ок. 1106; ц. Сан-Дзено-Маджоре в Вероне, мастера Николао и Гульельмо). В 12 в. возрождается раннехристианская традиция рельефных дверей (бронзовые врата ц. Сан-Дзено-Маджоре в Вероне, предположительно при участии мастера Николао; соборов в Монреале и Пизе, мастер Бонанно). Появление тимпанных композиций (собор в Парме) и статуй в качестве элемента фасада (собор в Фиденце) связано с Б. Антелами. В итал. романской пластике особое место занимают предметы интерьера: алтарные преграды, украшенные повествоват. рельефами (собор в Модене, мастер Вилиджельмо), епископские троны (ок. 1197, собор в Бари). В Тоскане распространились украшенные скульптурой проповеднич. кафедры (собор в Пизе, 1159–62, мастер Гульельмо, ныне в соборе Кальяри) и крещальные купели (из ц. Сан-Фредиано в Лукке, 12 в.). На фасаде собора в Лукке ок. 1233 установлена группа «Св. Мартин отдаёт свой плащ нищему», включающая в себя первую в И. конную статую. В Риме в 12–13 вв. получил распространение особый тип мозаики, названный по имени худож. династий мозаичистов (Космати, Вассаллетти), сочетавший резьбу с полихромной инкрустацией. Геометрич. узоры в этой технике покрывали полы, архит. детали, алтари, кивории и др. элементы интерьера церквей (Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура). Во 2-й четв. 13 в. при дворе имп. Фридриха II Штауфена в Апулии складывается скульптурная школа, мастера которой, сознательно подражавшие античности, создавали по образцу др.-рим. бюстов портреты императора и его приближённых. Влияние этой школы сыграло важную роль в формировании пластики итал. Проторенессанса.
Романская живопись развивается под сильным визант. влиянием. Мн. мозаичные циклы, созданные в И. греч. художниками, отражают эволюцию визант. живописи [собор Сан-Сальваторе в Чефалу, ок. 1148; Палатинская капелла Королевского дворца, 1140–50-е гг., и ц. Санта-Мария-дель-Аммиральо (Марторана), до 1151, – в Палермо; собор Санта-Мария-Нуова в Монреале, 1180–94; в Венеции – мозаики на портале и в апсиде собора Св. Марка (2-я пол. 11 в.) и в капелле Зен этого собора (нач. 12 в.)]. В мозаиках, созданных итал. мастерами, подражание греч. живописи сочетается с романскими чертами: экспрессией, схематизмом и геометризмом («Страшный суд» в соборе Санта-Мария-Ассунта на о. Торчелло, сер. 11 – 2-я пол. 12 вв.). На Юге И. происходит программное утверждение раннехристианских ценностей, центром которого был мон. Монтекассино. Там, как и в ц. Сант-Анджело-ин-Формис (1072), созданы росписи (не сохр.) при участии вост. мастеров по образцам повествоват. циклов в раннехристианских рим. церквах.
В Риме визант. влияния уравновешивались устойчивостью раннехристианской традиции, послужившей ориентиром для апсидных мозаик в ц. Сан-Клементе (1128) и ц. Санта-Мария-ин-Трастевере (1140–43) и для фресковых житийных циклов св. Климента и св. Алексия в ц. Сан-Клементе (кон. 11 в.). В Ломбардии сев.-европ. черты преобладают над греческими (фрески ц. Сан-Пьетро-аль-Монте в Чивате, 1095). Сходную византинизирующую стилистику обнаруживают иллюминированные рукописи, созданные в скрипториях аббатств Фарфа, Субиако и рим. ц. Санта-Чечилия-ин-Трастевере. На Юге И. создаются специфически итал. пасхальные свитки «Exultet».
Во 2-й пол. 13 в. в И. проникает готика. Она внесла много новых элементов в конструкцию и облик церковных зданий, но не смогла до конца вытеснить пропорциональный строй, характер пространственных решений и пластичность архитектуры, утвердившиеся в романскую эпоху, за исключением сев. областей (собор в Милане). Готика наложила отпечаток на гор. архитектуру: замки (в Ферраре и Мантуе, кон. 14 в.), коммунальные здания (Палаццо Публико в Сиене; Палаццо Веккьо во Флоренции; Палаццо Комунале в Пьяченце, начато в 1281; Палаццо Приори в Перудже, 1293–1143; Палаццо Преторио в Губбио, ок. 1348–49, и др.), особенно в Венеции (Дворец дожей, Ка-д’Оро и др.). При имп. Фридрихе II Штауфене велось замковое строительство (замок в Прато, 1237–38; Кастель-дель-Монте в Апулии и др.). Образец гор. укреплений сохранился в Монтериджоне (13 в.).
В скульптуре готич. тенденции вошли составной частью в иск-во Проторенессанса, осн. представителями которого стали Никколо и Джованни Пизано, а также Арнольфо ди Камбио. Они утвердили в итал. пластике интерес к объёмно-пространственным решениям и ориентацию на античные памятники, гл. обр. позднеримские саркофаги. Заимствованные из них фигуры и принципы построения рельефа объединялись с характерными готич. чертами – повышенной эмоциональностью и элементами натурализма. В это время доводится до совершенства тип скульптурной кафедры, рождается итал. пристенное надгробие, получает развитие статуя в нише и основанный на её использовании тип декорации фасада, отличный от североевропейского. Необычный скульптурный декор фасада собора в Орвието (4 пилона, покрытые повествоват. рельефами, автор Л. Майтани) также демонстрирует слияние готич. черт с антикизирующей трактовкой объёма, как и юж. врата флорентийского баптистерия (скульптор Андреа Пизано). На Севере это взаимодействие двух потоков влияний породило в 1-й пол. 14 в. необычные конные статуи Кангранде I делла Скала и Мастино II делла Скала в Вероне.
С кон. 12 – нач. 13 вв. в Тоскане начинается распространение живописи на досках: создаются большие живописные Распятия, идёт процесс становления алтарного образа. Важную роль в нём сыграли визант. иконы и греч. художники, работавшие в И. В это время восприятие визант. живописи вышло на новый уровень. Благодаря греч. влияниям итал. художники преодолели схематизм и графич. жёсткость романского иск-ва, ещё ощутимые в творчестве Б. Берлингьери, Джунты Пизано, Коппо ди Марковальдо, и начали развивать собственно живописные качества (Чимабуэ). В монументальной живописи первыми мастерами Проторенессанса были рим. художники П. Каваллини, Я. Торрити, Ф. Рузути, которые привнесли в итал. живопись новое понимание композиции и объёма. Под их влиянием интенсивно развивается фресковая живопись, осн. центром которой была базилика Св. Франциска в Ассизи (Чимабуэ, Мастер Исаака, Мастер легенды святого Франциска и др.). Усовершенствование техники, создание системы целостной орнаментально-живописной декорации, стремление к жизненности отд. сцен в произведениях этих мастеров обозначили отход от традиций предшествующего периода и подготовили живописную реформу Джотто. Влияние этого художника не только обусловило развитие флорентийской школы в 14 в. (Мазо ди Банко, Т. Гадди, Б. Дадди, Андреа да Фиренце, А. Гадди, Орканья), но и распространилось по всей И. (в Падуе его последователями были Джусто де Менабуои, Альтикьеро и Я. Аванци) и предопределило дальнейшую эволюцию итал. иск-ва, способствуя утверждению новеллизма, жанровых черт, элементов натюрморта, портрета, изображения интерьера и ландшафта. В Сиене собств. школа, основоположником которой был Дуччо ди Буонинсенья, складывается под параллельным влиянием визант. и готич. иск-ва, а также живописи Джотто (Симоне Мартини, бр. Лоренцетти, Таддео ди Бартоло, Барна да Сиена). Местные школы возникают также и на Севере И.: в Венеции (Паоло Венециано, Лоренцо Венециано), в Болонье и Эмилии-Романье (Томмазо да Модена). Воздействие интернациональной готики особенно сильно сказалось в Ломбардии, однако представители этого течения работали и в др. городах И.; их творчество наложило отпечаток на живопись, скульптуру и ювелирное иск-во рубежа 14–15 вв.
С 12 в. в И. развивается произ-во худож. тканей (шёлковых в Лукке, шерстяных и шёлковых во Флоренции, бархата в Генуе 14–15 вв., парчи и бархата в Венеции), с кон. 15 в. – кружев (Венеция, Милан, Генуя), в 15–16 вв. – изделий из тиснёной кожи. С 13 в. центром стекольного произ-ва, который сохраняет общеевропейское значение до кон. 17 в., становится Венеция (см. Венецианское стекло). С кон. 14 в. наступает расцвет иск-ва майолики, центрами которого были Орвието, Сиена, Фаэнца, Пезаро, Губбио и др.
Эпоха Возрождения. В 15 в. в И., подготовленной культурой и иск-вом Проторенессанса, начинается эпоха Возрождения (подробнее о её осн. центрах, проблемах, направлениях и представителях см. в этой статье; см. также Кватроченто). Подъём обществ. жизни, идейная атмосфера, созданная «гражданским гуманизмом», способствовали радикальному перелому в иск-ве Флоренции в 1-й трети 15 в. Ф. Брунеллески, Донателло и Мазаччо выступили основоположниками иск-ва Раннего Возрождения. Во Флоренции 2-й четв. 15 в. можно наблюдать борьбу и переплетение нового и старого, ренессансного и готического. Их сплав предстаёт в драматич. пластике сиенца Якопо делла Кверчи. Рядом с этим особенно заметна медленная эволюция Сев. И. в сторону нового иск-ва. Неотделимое от живых традиций интернациональной готики, творчество Пизанелло, однако, уже тесно связано с худож. принципами Раннего Возрождения. С сер. 15 в. начинается быстрое распространение ренессансного стиля за пределами Флоренции, которое к 1470-м гг. достигает своей высшей точки. За два десятилетия появляется целая плеяда мастеров Раннего Ренессанса: Пьеро делла Франческа – в Центр. Италии, А. Мантенья – в Сев. Италии, Антонелло да Мессина – на Сицилии, Джованни Беллини – в Венеции. Эти живописцы до известной степени затмили флорентийцев, взяв из их иск-ва самое существенное. Точно так же и Л. Лаурана, работавший в эти годы строителем Палаццо Дукале в Урбино, оказался одним из тонких выразителей классич. духа архитектуры Раннего Возрождения. Только в скульптуре Флоренция по-прежнему сохраняет своё господствующее положение (поздний Донателло, бр. Росселлино, Дезидерио да Сеттиньяно и др.). С 1470-х гг. начинается последний этап иск-ва Раннего Возрождения. Для него характерен расцвет местных худож. школ, среди которых, помимо Флоренции и Венеции, выделяются Феррара, Мантуя, Милан, умбрийские города. Долгое время находившийся в запустении Рим теперь привлекает пришлых мастеров. Приглашение крупнейших флорентийских и умбрийских живописцев для росписи стен Сикстинской капеллы (1481–82) положило начало множеству монументальных работ в папском Риме.
Два ведущих стилевых направления, связанные с деятельностью Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти, обеспечили широкое развитие принципов классич. архитектуры по всей Италии, завершившись к концу столетия творчеством флорентийца Дж. да Сангалло и миланскими постройками Д. Браманте. Самое значительное в скульптуре этого времени – утончённо-экспрессивный, полный беспокойной динамики стиль А. дель Верроккьо и А. дель Поллайоло. Это новое направление в иск-ве Флоренции достигает своего апогея в одухотворённой поэтике живописных образов С. Боттичелли. Прозаически-повествовательное творчество Д. Гирландайо образует как бы противоположный полюс флорентийской худож. жизни при Лоренцо Медичи. Энергичный Л. Синьорелли и сентиментальный П. Перуджино дополняют характеристику флорентийской и умбрийской живописи кон. 15 в. По сравнению с ними, с драматич. сумрачностью позднего А. Мантеньи и экспрессивностью феррарцев поражает своими прозрачным лиризмом и глубокой религ. созерцательностью иск-во Джованни Беллини (см. Беллини). И в некоторых др. явлениях иск-ва позднего кватроченто можно усмотреть прямую подготовку стиля Высокого Возрождения: уже в 1480–1490-х гг. новый худож. идеал нашёл своё яркое воплощение в миланских работах Леонардо да Винчи.
Высокое Возрождение – кульминация в развитии идейно-худож. принципов итал. Ренессанса, период наивысших творч. достижений (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Д. Браманте, Микеланджело до 1520, Джорджоне и зрелый Тициан). Монументально-синтетический и идеально-возвышенный стиль этого времени, наследуя гл. тенденции итал. иск-ва, идущие от Джотто, Мазаччо и Пьеро делла Франчески и дополненные поэтически-непосредственным чувством реальности у венецианских живописцев, возник в новых условиях придворной и патрицианской культуры. Сильное влияние на него оказали филос. и эстетич. идеи неоплатонизма. Ренессансный гуманистич. идеал получает теперь новое, более глубокое и разностороннее преломление в худож. образах – в изображении событий и персонажей церковной легенды и античного мифа, в картинах природы и в портретах. Общая черта худож. эпохи – стремление к монументальной величавости, героич. торжественности и классич. ясности образного строя, а порой и к его титанич. грандиозности, как у Микеланджело. В архитектуре возникает новый тип патрицианского дворца и центрально-купольного храма. Ведётся строительство загородных вилл в подражание древнеримским. Характерным становится строгое следование витрувианским правилам классич. ордеров. Создаются значительные по масштабам архит. постройки и целые комплексы (проект собора Св. Петра и ватиканский Бельведер Д. Браманте; Вилла Мадама Рафаэля и его помощников), монументальные скульптурные и живописные ансамбли в Риме (гробница папы Юлия II в ц. Сан-Пьетро-ин-Винколи и роспись потолка Сикстинской капеллы Микеланджело, фрески ватиканских Станц Рафаэля, фресковые декорации светского содержания на Вилле Фарнезина работы Б. Перуцци, Рафаэля и др.), величественные алтарные картины Рафаэля и др.
Перемещения художников, картин и гравюр способствовали широкому распространению нового стиля далеко за пределами Рима, в сев.-итал. города. В Генуе рим. влияние особенно сильно проявилось (начиная с 1520–30-х гг.) в области дворцового строительства и монументально-декоративной живописи. Но к тому времени в самом Риме уже шёл быстрый процесс распада классич. стиля. Особое положение в иск-ве Высокого Возрождения заняла венецианская школа живописи, развивавшаяся в русле утончённых колористич. традиций, но также говорящая теперь языком «большого стиля». Это чисто венецианское своеобразие проявило себя и в элегич. пасторальности образов Джорджоне, и в гедонистич. праздничности и героич. драматизации образов человека и природы в иск-ве Тициана. Обращаясь к сюжетам античной лит-ры, он создаёт картины, воспевающие красоту и радости любви, по праву называя эти полотна «поэзиями». Как портретист Тициан не знает себе равных, обладая чудодейственной способностью передавать сложные психологич. состояния тончайшей хроматич. нюансировкой.
Позднее Возрождение хронологически охватывает тот период, когда иск-во итал. Возрождения утрачивает идейно-худож. целостность, свойственную предыдущему этапу. Он характеризуется, с одной стороны, началом острого кризиса гармоничных идеалов Высокого Возрождения (ранний маньеризм 1520–1540-х гг. – А. дель Сарто, Я. Понтормо и др.), нарастающего в середине и 2-й пол. 16 в. (зрелый и поздний маньеризм – А. Бронзино, Дж. Вазари, Джамболонья и др.). Но рядом с этим процессом можно наблюдать и совсем иной: рождается иск-во, в котором сохраняется и углубляется гуманистич. сущность классич. идеала, приобретающего теперь большую ёмкость, драматич. напряжённость, трагич. противоречивость, сложность формального выражения (Микеланджело, поздний Тициан). На этом этапе взаимодействие ренессансных и маньеристич. тенденций порождает множество переходных форм, чрезвычайно усложняющих общую картину худож. жизни Позднего Возрождения. В ней кристаллизуются предпосылки барочного иск-ва («протобарочность» Корреджо, Дж. да Виньолы и раннее барокко в рим. архитектуре, Г. Алесси и генуэзская архитектура 2-й пол. 16 в.), происходит дальнейшее развитие как антиклассических, так и классич. устремлений. С первыми связан Тинторетто, со вторыми – П. Веронезе и архитектура Венеции и Венето (Я. Сансовино, М. Санмикели, А. Палладио). Во 2-й пол. 16 в. маньеризм безраздельно господствует в Центр. И., играя большую роль и в иск-ве Сев. И. Но там (в Венеции и венецианской провинции с её более демократич. традициями) наряду с маньеризмом сохраняются сильные очаги ренессансного иск-ва. Маньеризм многое заимствует из форм Позднего Возрождения (влияние иск-ва Микеланджело на итал. и весь европ. маньеризм). В свою очередь, элементы маньеризма проникают в иск-во Позднего Возрождения (напр., влияние Джулио Романо и Ф. Пармиджанино на стиль Веронезе).
В кон. 15–16 вв. мн. итал. архитекторы работают в России, участвуя в перестройке Московского Кремля [Марк Фрязин, П. А. Солари, Алевиз Фрязин (Новый), А. Фиораванти] и др. проектах (Петрок Малый).
В эпоху Ренессанса в И. зарождается теория иск-ва, первые образцы которой представлены трактатами художников (Л. Гиберти, Л. Б. Альберти, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи и др.), складывается жанр жизнеописаний художников, достигший вершины в творчестве Дж. Вазари.
Искусство 17–19 вв. В 1580–1610-х гг. в процессе переработки форм Позднего Возрождения происходит становление стиля барокко, который господствовал в И. до сер. 18 в. Начальный этап развития стиля связан с архитекторами Дж. делла Порта, К. Мадерна, Д. Фонтана, зрелый – с Пьетро да Кортона, Дж. Л. Бернини и Ф. Борромини. За пределами Рима крупнейшими архитекторами барокко были Г. Гварини и Ф. Ювара в Турине, Б. Лонгена в Венеции, К. Фанзаго, Д. А. Ваккаро, Ф. Санфеличе в Неаполе. Своеобразный вариант барокко, характеризующийся избыточностью декоративных форм, сложился на Юге И. и на Сицилии.
В Риме утверждается новое понимание гор. ансамбля как развивающегося в пространстве организованного целого. Здесь создаётся композиция «трезубца» – площади (Пьяцца дель-Пополо) и сходящихся к ней лучей улиц (Виа-дель-Корсо, Виа-ди-Рипетта, Виа-дель-Бабуино). В качестве гл. градостроительных элементов утверждаются площадь (спроектированная Дж. Л. Бернини пл. Св. Петра, 1657–63, Пьяцца Навона), симметрично оформленные перекрёстки, новые улицы (Страда-Феличе, арх. Д. Фонтана), обелиски и фонтаны. В церковном зодчестве продолжает существовать намеченный римской ц. Иль-Джезу базиликальный план с расширенным гл. нефом и приближенным к входу акцентированным подкупольным пространством, популярный у иезуитов (церкви Сант-Иньяцио, 1626–85, и Сан-Карло-аль-Корсо, 1612–84, – в Риме). Однако на первый план постепенно выходит центрич. тип церкви с круглым или овальным планом (Сант-Андреа-аль-Квиринале в Риме, 1653–58, арх. Бернини; Санта-Мария-делла-Салуте в Венеции, 1631–87, арх. Лонгена; Сан-Лоренцо в Турине, 1668–87, арх. Г. Гварини). Усложнение плана влекло за собой усложнение формы купольных и сводчатых перекрытий; скульптура, живопись, позолота и цветные мраморы дополняют и обогащают интерьеры. Наиболее распространённый тип церковного фасада – 2-ярусная ордерная композиция с волютами по сторонам, увенчанная фронтоном, – восходит к ц. Иль-Джезу. Криволинейные очертания, раскреповка антаблементов, разорванные фронтоны, прихотливое использование ордерных элементов придают фасадам динамику (рим. церкви Санта-Мария-делла-Паче, 1656–57, арх. П. да Кортона; Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане, 1634–67, арх. Борромини). В дворцовой архитектуре распространение получила композиция, развивающаяся в глубину по центр. оси. Боковые выступы на гл. фасаде увеличиваются, образуя парадный двор. В интерьере выделяются парадный вестибюль, лестницы с широкими и изогнутыми маршами, длинные анфилады помещений, перспективные росписи стен и плафонов (Палаццо Барберини, 1625–1632, арх. К. Мадерна; Палаццо Киджи-Одескальки, строительство начато в 1664, арх. Бернини, оба – в Риме; Палаццо Кариньяно в Турине, 1679–83, арх. Гварини; Палаццо дель-Университа в Генуе, 1634). С развитием театра складывается тип театрального здания со сценой, партером и несколькими ярусами балконов (театр в Саббионете, 1588–90, арх. В. Скамоцци; «Театро Фарнезе» в Парме, 1617–18, арх. Дж. Б. Алеотти; «Театро Реджо» в Турине, 1730–40, архитекторы Ф. Ювара и Б. Альфьери). Параллельно развивается театрально-декорационное иск-во, использующее архит. композиции с богатой иллюзорной перспективой и резкими контрастами света и тени (семьи сценографов Галли-Биббиена и Галлиари). В нач. 18 в. в итал. архитектуре появляются черты стиля рококо (в И. получил назв. «бароккетто»), проявившиеся в Риме в Испанской лестнице (1723–26, арх. Франческо Де Санктис), в Милане в постройках М. Бьянки, в Пьемонте – у Ювары.
В скульптуре 17 в. определяющую роль в формировании принципов барокко, первым представителем которого был С. Мадерно, сыграл Дж. Л. Бернини. Скульптура приобретает огромное значение в украшении интерьеров и фасадов церквей, дворцов, вилл, садово-парковых ансамблей; создаются статуи, надгробия, алтари, фонтаны и декоративная лепнина. Включённая в архитектурно-пространственный ансамбль, она во многом теряет свою самостоятельность. Соперником Бернини в Риме был А. Альгарди, придерживавшийся более спокойного академич. стиля.
В живописи к кон. 16 в. определяются два пути преодоления маньеризма: академизм бр. Карраччи и реализм Караваджо. Продолжателями идей Караччи выступили Г. Рени, Доменикино и Гверчино. Влияние Караваджо стало решающим для живописи 17 в., в Риме и Неаполе до 1620 господствовал караваджизм, который затем был оттеснён живописью барокко. В Мантуе, Генуе, Венеции, Неаполе в 1-й пол. 17 в. возникают течения, представители которых пытаются примирить барочную живопись с караваджизмом. Жанрово-реалистич. искания получили наиболее отчётливое выражение в творчестве Д. Фетти, Б. Строцци, И. Лисса. К 1630-м гг. на почве академич. живописи складывается стиль зрелого барокко, в котором, с одной стороны, сохраняется условный характер, отвлечённость и риторичность образов, а с другой – вводятся элементы натурализма, а также преувеличенно эмоциональное, патетич. решение образа. Ведущее место в иск-ве барокко принадлежит монументально-декоративной живописи (Дж. Ланфранко, Пьетро да Кортона), достигшей своей вершины в творчестве Дж. Б. Гаулли, А. Поццо, Л. Джордано. Линию академизма продолжают А. Сакки и К. Маратта, Ф. Маффеи. Особое место в станковой живописи 17 в. занимают жанры идиллич. пасторали (Дж. Б. Кастильоне) и «романтического пейзажа» (С. Роза, А. Маньяско). Борьба реалистич. стремлений с системой академич. живописи ярко проявилась в творчестве Дж. М. Креспи.
В 1730-х гг. в итал. иск-ве появляются первые веяния классицизма, предвестия которого ощутимы в классицизирующем направлении барокко в творчестве Л. Ванвителли (Палаццо Реале в Казерте, 1752–80). В Риме начало классицизму положили воспитанный на англ. палладианстве А. Галилеи (фасад базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, 1732–1735), К. Маркионни (садово-парковые постройки на Вилле Альбани), А. Аспруччи и К. Унтербергер (павильоны Виллы Боргезе); зрелые формы представлены Дж. Валадье (проект реорганизации Пьяцца дель-Пополо, 1793). В Венеции классицизирующее направление опиралось на наследие А. Палладио и В. Скамоцци и нашло отражение в постройках Дж. Массари (ц. Санта-Мария-дель-Розарио, 1725–36; Палаццо Грасси, 1748–72), Дж. А. Сельвы (театр «Ла Фениче», 1789). Во Флоренции этот стиль проявился у Г. М. Паолетти (расширение Виллы Поджо-Империале, 1776). С наибольшей последовательностью идеи классицизма были развиты в Милане. В 1780–1790-х гг. преобладали простые и строгие формы, отличающие произведения Дж. Пьермарини (театр «Ла Скала» в Милане, 1778; Вилла Реджо-Дукале, 1776–80, и Палаццо Бельджойозо, 1772–1782, в Монце) и его последователей С. Кантони и Л. Поллака. При Наполеоне I стиль вошёл в новую фазу, характеризующуюся имперской монументальностью и подражанием др.-греч. и др.-рим. памятникам (Арко делла-Паче Л. Каньолы, 1807; фасад миланского собора, архитекторы Дж. Дзаноя, К. Амати, 1806–1813; проект перепланировки Милана Дж. А. Антолини).
В итал. скульптуре классицизм нашёл своё высшее выражение в творчестве работавшего в Риме А. Кановы. Рим становится междунар. худож. центром, привлекающим любителей античности и классич. иск-ва, а также художников со всей Европы. Античные мотивы появляются в живописи П. Батони, С. Риччи, в архит. рисунках и гравюрах Дж. Б. Пиранези, стимулируя дальнейший интерес к древностям. Стилистика классицизма проявилась в живописи Дж. Парини, А. Аппиани. В 18 в. в итал. живописи на первый план выдвигается Венеция, которая в 1-й трети столетия становится одним из центров культуры рококо. Рокайльная стилистика ощутима в религ. и жанровой живописи Дж. Б. Пьяццетты, жанре галантных сцен и празднеств П. Лонги, портретах В. Гисланди, портретах и миниатюрах художницы Р. Каррьера. Грандиозный размах монументально-декоративного иск-ва связан с Дж. Б. Тьеполо. В нач. 18 в. Л. Карлеварис создал жанр ведуты, который занял центр. положение в венецианской живописи. В нём работали Б. Беллотто, М. Дж. Мариески, своей вершины он достиг в творчестве А. Каналетто и Ф. Гварди. В городах Сев. И. работают представители течения «живописцы реальности».
Деятельность мн. крупнейших итал. мастеров 18 – 1-й пол. 19 вв. связана с Россией, где они смогли осуществить наиболее грандиозные из своих проектов (скульптор К. Б. Растрелли, архитекторы Б. Ф. Растрелли, Дж. Кваренги, А. Ринальди, В. Бренна, Ф. Кампорези, О. Бове, К. И. Росси, сценограф П. ди Г. Гонзаго и др.); их творчество стало неотъемлемой частью рос. художественной культуры.
В архитектуре 19 в. классицизм сменяется эклектизмом: классицизирующие формы объединяются с ренессансными, маньеристическими и барочными. В Риме это направление представлено Г. Кохом (проект Пьяцца делле-Терме, ныне Пьяцца делла-Репубблика, 1886–90), Г. Кальдерини (Дворец Юстиции, 1888–1910), Дж. Саккони (памятник Виктору Эммануилу II, 1885–1911). Во Флоренции создание фасадов ср.-век. церквей (ц. Санта-Кроче, 1857–63, арх. Н. Матас; собора Санта-Мария-дель-Фьоре, 1887, арх. Э. Де Фабрис) сформировало направление итал. неоготики. В Сев. И. сохранялись классицистич. формы (Пассаж-галерея Виктора Эммануила в Милане, строительство начато в 1863, арх. Дж. Менгони). В скульптуре, в целом также приверженной классицизму, ок. 1820 появляются черты романтизма (К. Марокетти, П. Маньи, А. Бальцико и др.), который особенно ярко проявился в надгробной пластике (кладбище Стальено в Генуе, Английское кладбище во Флоренции). Л. Бартолини от канонов классицизма обращается к наследию ренессансной пластики и изучению натуры. Эта тенденция нашла поддержку в среде тосканских скульпторов Дж. Дюпре, Л. Пампалони, Э. Деми и др. Она сыграла важную роль в утверждении принципов натурализма (В. Вела) и реализма, который проникает в итал. пластику ок. 1860 (О. Табакки, Д. Каландра, П. Каноника, Л. Бистольфи и др.). Выход из кризиса реализма и академизма был найден скульпторами импрессионистич. направления (Дж. Гранди, М. Россо, П. П. Трубецкой, Э. Пеллини), входившими в миланскую группировку Скапильятура.
Итал. живопись 19 в. обратилась к нац. традициям, изучению которых посвятили себя художники движения «Пуризмо» (Т. Минарди, Л. Муссини). Преобладающее направление этого времени – романтизм также получил историч. окраску. Его центрами были Милан (Ф. Айец) и Флоренция (Дж. Беццуоли). В пейзажной живописи возникло течение веризм, распространившееся в Неаполе, где его последователи (Дж. Джиганте, А. С. Питлоо, Ф. Палицци) образовали «школу Позиллипо», и в Тоскане, где сложилась «школа Стаджия» (Серафино де Тиволи); обе названы в подражание барбизонской школе по наименованию тех мест, куда художники выходили на пленэр. Эти мастера впоследствии составили ядро флорентийской группировки маккьяйоли, подобно импрессионистам противопоставившей себя академич. традиции и утверждавшей натурную живопись.
Искусство 20 в. В начале века И. ещё несла на себе печать недавней территориальной раздробленности, что привело, в частности, к культурному противостоянию Севера, где проявилось сильное стремление к ускоренной модернизации культуры, и провинций Юга, с их верностью ранее сформировавшимся направлениям (веризм, маккьяйоли). На состоявшейся в 1902 в Турине первой Междунар. выставке совр. декоративного иск-ва были показаны работы лучших европ. мастеров ар нуво, что способствовало подъёму этого стиля (за которым в Италии закрепилось назв. «стиль либерти», или «стиле флореале»), особенно ярко обозначившегося в работах архитекторов Э. Пировано, Дж. Соммаруга, Дж. У. Арата. Но вплоть до 1910-х гг. создавались эклектич. сооружения, авторы которых подражали разным историч. стилям (М. Пьячентини, Ч. Бадзани, У. Стаккини).
Новаторские тенденции в живописи 1-го десятилетия 20 в. связаны с дивизионизмом (Дж. Сегантини, Г. Превиати, Дж. Пеллицца да Вольпедо), ставшим одной из стилистич. предпосылок футуризма. Художники-футуристы У. Боччони, К. Карра, Л. Руссоло, Дж. Балла, Дж. Северини первоначально воплощали идеи стремит. движения в дивизионистской манере, но с 1911, после посещения Парижа, приняли кубистич. стилистику надломленных, дробных форм, представленных в резком столкновении. В скульптуре футуристы считали своим предтечей М. Россо, работавшего на грани импрессионизма и символизма. Зрительная динамика скульптуры Боччони доводилась до реального движения в «пластико-динамич. комплексах» Баллы и Ф. Деперо. Футуристич. архитектура, представленная именами А. Сант-Элиа и М. Кьяттоне, по сути, осталась в сфере урбанистич. утопий, т. к. ни один из их проектов высотных зданий и скоростных магистралей не был осуществлён. Однако дискуссии вокруг них способствовали в дальнейшем модернизации итал. архитектуры. В 1926 молодые архитекторы Дж. Терраньи, А. Либера, Л. Фиджини, Дж. Поллини, Г. Фретте, С. Ларко, К. Э. Рава объединились в «Группу 7», заявившую о своём намерении следовать принципам рационализма и «нового духа» Ле Корбюзье.
Поскольку ведущим центром совр. иск-ва в первые десятилетия 20 в. был Париж, ряд талантливых мастеров (А. Модильяни, Дж. Северини, А. Маньелли) покинули Италию, пополнив интернациональные ряды парижской школы. В Париже получило признание и направление метафизической живописи, основанное в период 1-й мировой войны Дж. Де Кирико. Малочисленное и кратковременное, оно тем не менее сыграло важную роль в развитии совр. иск-ва, поскольку, с одной стороны, определило стилистику «сновидческой» ветви франц. сюрреализма, а с другой – инициировало движение новеченто в итал. иск-ве. Возникшее в 1922 по инициативе худ. М. Сирони и критика М. Сарфатти новеченто противопоставило футуризму ценности нац. классики. Направление новеченто с его ретроспективизмом (к нему принадлежали, помимо Сирони, А. Фуни, А. Буччи, У. Оппи и др.), первоначально независимое, было поддержано Б. Муссолини и стало офиц. иск-вом диктаторского режима (см. Фашистское искусство). Однако к новеченто примыкали такие талантливые мастера, как К. Карра, Дж. Моранди, А. Донги. На иск-во Древней Греции, Древнего Рима и этрусков опирались в своём творчестве выдающиеся скульпторы А. Мартини и М. Марини.
В 1930-е гг. усилился гос. контроль над худож. жизнью, который в Италии был менее жёстким, чем в др. тоталитарных государствах. «Патриотическая» помпезность, прославление фашистской диктатуры в монументальных сооружениях, настенных росписях, скульптурных ансамблях сосуществовали с экспрессионистич. тенденциями «римской школы» и «школы улицы Кавур». В последней проявились настроения тоски и неудовлетворённости окружающей действительностью. Заявило о себе абстрактное иск-во, гл. обр. его «геометрич. ветвь» (М. Реджани, А. Сольдати, О. Личини). Это направление перекликалось с архит. принципами «Итал. движения за рациональную архитектуру» (MIAR; создано в 1930 участниками «Группы 7»), соединившим основы функционализма с классич. реминисценциями. Вокруг ж. «Corrente» (1938–40) объединились художники, оппозиционные фашистскому режиму (Р. Гуттузо, Р. Биролли, М. Басальделла, А. Сассу, скульптор Дж. Манцу).
С окончанием 2-й мировой войны и провозглашением республики в 1946 худож. жизнь И. вошла в общеевропейское русло. Из объединения «Корренте», преобразованного в «Новый фронт искусств», выделилось социально-критич. направление неореализм во главе с Р. Гуттузо. Др. участники «Корренте» (Р. Биролли, Э. Ведова, Дж. Туркато) перешли к абстрактному и полуабстрактному иск-ву, близкому франц. течению ар информель («неформальное иск-во»). Ему противостояла геометрич. абстракция «Движения конкретного иск-ва» (А. Сольдати, Б. Мунари, Дж. Моне). Большим влиянием в 1950-х гг. пользовалось возглавленное Л. Фонтаной течение спациализм, а также объединение «Исток» (А. Бурри и Дж. Капогросси). Скульпторы Дж. Манцу, М. Марини, Э. Греко, Ф. Мессина продолжили ранее определившуюся линию соотнесения классики с современностью. В пластике абстракционизм был представлен творчеством П. Консагры, Э. Коллы, Э. Ведовы. Общеевропейскую известность получили авангардные эксперименты Фонтаны и П. Манцони.
С кон. 1950-х гг., с подъёмом волны радикальных направлений, отказавшихся от традиц. видов живописи и скульптуры, в Италии стали формироваться эксперим. объединения, занимавшиеся оп-артом, кинетическим искусством и интерактивным иск-вом («Группа N» в Падуе, с 1959; «Группа T» в Милане, 1959–62), но особое значение приобрело зародившееся здесь в 1967 и ставшее международным направление арте повера (художники П. Паскали, М. Мерц, Я. Кунеллис, Дж. Пеноне). Широкую известность получили также работы скульптора А. Помодоро, деколлажи М. Ротеллы, картины с зеркальными вставками М. Пистолетто, социально-критич. живопись В. Адами, вошедшего в парижское объединение «повествовательной фигуративности».
В развернувшемся после войны строительстве жилых и обществ. зданий преобладал унаследованный от MIAR рационализм, которому оппонировали созданная Б. Дзеви «Ассоциация органической архитектуры» (1945) и ретроспективный стиль неолиберти (П. Портогези). Ведущими архитекторами интернационального стиля были П. Л. Нерви, Дж. Понти, Р. Моранди. К кон. 1960-х гг. сложилось неорационалистич. движение «Тенденция» (А. Росси, Дж. Грасси, М. Сколари), в деятельности которого обозначился переход к постмодернизму. В плюралистич. архитектуре постмодернизма соединились самые разные течения, стили, методы, индивидуальные решения (Росси, М. Ботта, А. Мендини, М. Де Лукки, Г. Канелла, Портогези, Р. Габетти, Р. Пьяно). Постмодернизм ярко проявился в итал. дизайне, в частности в деятельности группы «Мемфис», созданной по инициативе Э. Соттсаса (1981).
Постмодернизм в итал. живописи и скульптуре, определённый критиком А. Б. Оливой как «трансавангард», характеризуется возвратом к изобразит. формам, ассоциирующимся с разл. историч. стилями и мотивами (художники Э. Кукки, С. Киа, Ф. Клементе, М. Паладино, скульптор Л. Онтани). Особую неоклассич. линию в этом направлении представляет движение арте кольта («учёное иск-во», художники К. М. Мариани, Р. Барни, А. Абате, С. Ди Стазио). В худож. жизни И. 2000-х гг. на равных правах сосуществуют самые разные тенденции, школы, виды и формы искусства.
Дополнительная литература:
Venturi A. Storia dell’arte italiana. Mil., 1901–1940. Vol. 1–11;
Marle R. van. The development of the Italian schools of painting. The Hague, 1923–1938. Vol. 1–19. N. Y., 1970;
Бартенев И.А. Зодчие итальянского Ренессанса. Л., 1936;
Алпатов М. В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. М.; Л., 1939;
он же. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976;
Delogu G. Italienische Baukunst. Z., 1946;
Storia dell’arte italiana / Ed. D’Ancona. Firenze, 1953–1954. Vol. 1–3;
Crichton G. H. Romanesque sculpture in Italy. L., 1954;
Виппер Б. Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI в. (1520–1590). М., 1956;
он же. Проблема реализма в итальянской живописи XVII–XVIII вв. М., 1966;
он же. Итальянский Ренессанс XIII– XVI вв. М., 1977. Т. 1–2;
Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956–1979. Т. 1–[3];
он же. Старые итальянские мастера. М., 1972;
Decker H. Romanesque art in Italy. N. Y., 1959;
Briggs M. S. Architecture in Italy. L.; N. Y., 1961;
Кацнельсон Р. А. Новейшая архитектура Италии. М., 1963;
она же. Современная архитектура Италии. М., 1983;
Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965;
Ротенберг Е. И. Искусство Италии XVI в. М., 1967;
он же. Искусство Италии XVI–XVII вв. М., 1989;
Galardi A. Neue italienische Architektur. Stuttg., 1967;
Fanelli G. Architettura moderna in Italia, 1900–1940. Firenze, 1968;
West T. W. A history of architecture in Italy. L., 1968;
Waterhouse E. Italian baroque painting. 2nd ed. L., 1969;
Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись: Раннее Возрождение. М., 1970;
Колпинский Ю. Д. Искусство Венеции. XVI в. М., 1970;
Кубе А. Н. Итальянская майолика XV–XVIII вв. М., 1976;
Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. М., 1978. T. 1–2;
McCorquodale Ch. The Baroque painters of Italy. Oxf., 1979;
Nava Cellini A. La scultura del seicento. Torino, 1982;
idem. La scultura del settecento. Torino, 1982;
Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984;
Varriano J. Italian Baroque and Rococo architecture. N. Y.; Oxf., 1986;
Смирнова И. А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М., 1987;
она же. Искусство Италии конца XIII– XV вв. М., 1987;
Направления итальянского искусства. Рим. 1947–89. Рим, 1989;
Арган Дж. К. История итальянского искусства. М., 1990. Т. 1–2;
Etlin R. A. Modernism in Italian architecture. 1890–1940. Camb. (Mass.); L., 1991;
De Micheli M. La scultura dell’ottocento. Torino, 1992;
Вазари Дж. Жизнеописание наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1993–1994. Т. 1–5;
Chastel A. L’art italien. P., 1995. Vol. 1–2;
Гращенков В. Н. Портрет в итальянской живописи раннего Возрождения. М., 1996;
Pope-Hennessy J. W. Italian High renaissance and baroque sculpture. 4th ed. L., 1996;
idem. Italian renaissance sculpture. 4th ed. L., 2000;
La pittura in Italia: Il seicento / Ed. R. Contini, C. Ginetti. Mil., 1998. Vol. 1–2;
Wittkower R. Art and architecture in Italy, 1600–1750. 6th ed. New Haven; L., 1999;
Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок / Ред. Т. Рольф. Köln, 2000;
Капретти Э. Великие мастера итальянского искусства. М., 2001;
Федотова Е. Д. Венеция. Живопись века Просвещения. М., 2002;
она же. Италия: история искусства. М., 2006;
Пешке И. Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии. 1280–1400. М., 2003;
Климан Ю., Рольман М. Монументальная живопись эпохи Ренессанса и маньеризма в Италии. 1510–1600. М., 2004;
Муратов П. П. Образы Италии / Ред., коммент. и послесловие В. Н. Гращенкова. М., 2005. Т. 1–3.
Авторы раздела: О. А. Назарова (средние века), В. Н. Гращенков (Возрождение, 17 в.), В. А. Крючкова (20 в.).
Музыка
И. – родина оперы, оратории, кантаты, мн. жанров инструментальной музыки (симфонии, концерта, сонаты), некоторых вокальных форм (в т. ч. мадригала); итал. яз. считается особенно мелодичным и наиболее приспособленным для пения, итал. муз. терминология используется в большинстве стран Европы (включая Россию).
Муз. культура И. восходит к античной музыке (образцы которой не сохранились) и муз. теории (обобщённой Августином, Марцианом Капеллой, Боэцием, Кассиодором). В средние века осн. центрами развития литургич. музыки был Милан, где в результате деятельности Амвросия Медиоланского сложилась традиция амвросианского пения, а также Рим, где при папе Римском Виталиане (понтификат 657–672) утвердилось пышное богослужение по визант. образцу. В 7 в. была основана «Схола канторум» как постоянный папский хор, выполнявший также функцию подготовки церковных певчих. Наиболее ранние нотированные рукописи датируются 11 в., большинство относится к периоду 12–13 вв. Репертуар григорианского хорала, сложившийся на рубеже 8–9 вв. в империи Каролингов, утвердился на б. ч. Апеннинского п-ова только в 11 в., а в Риме окончательно лишь в понтификат Николая III (1277–1280). К этому времени в итал. церковную музыку уже проникло многоголосие, прежде всего из Франции и Англии. В муз. науке выделяется фигура Гвидо Аретинского (1-я треть 11 в.), который в своих трактатах не только обобщил и упорядочил муз. теорию своего времени, но и привёл её в соответствие с современной ему муз. практикой, реформировав нотацию и предложив принципиально новый метод обучения певчих. Церковным песнопениям родственны лауды (возникшие в 13 в. внелитургич. духовные песни на нар. языке). С муз. номерами на гор. площадях и в феод. замках выступали жонглёры (менестрели). В Сев. Италии, Тоскане, а также на Сицилии в 12–13 вв. развивалась лирика трубадуров (в записях их поэтич. сочинений встречаются нотированные мелодии).
Этапным в истории муз. культуры И. стал 14 в. (особенно его 2-я половина), ознаменованный расцветом проф. светской муз. культуры. В это время, соответствующее Раннему Возрождению в худож. жизни И. (см. также Арс нова), появились первые известные итал. композиторы – Якопо Болонский, Джованни Флорентийский, Франческо Ландини, которые сочиняли преим. в вокальных жанрах (баллата, качча, мадригал). В исполнении этих полифонич. текстомузыкальных композиций (двух-, реже трёхголосных) нередко участвовали инструменталисты (всего за период ок. 1335–1420 сохранилось св. 600 подобных сочинений, записанных в системе нотации, кодифицированной в 1320-х гг. Маркетто Падуанским).
Считается, что после 1420 музыка в И. переживала упадок; это, однако, не совсем верно: в это время распространились более сложные формы полифонии (3–4-голосие), возникли новые жанры светской музыки – вокальной (фроттола) и инструментальной (бассаданца); крупных композиторов этот период не дал, однако музыканты, приезжавшие с Севера, в т. ч. представители франко-фламандской (нидерландской) школы – Г. Дюфаи, Я. Обрехт, Й. Тинкторис, Жоскен Депре – подготовили новый расцвет итал. музыки.
В 16 в. муз. культура И. вышла на ведущие позиции. Возникли и развивались новые светские жанры, активно культивируемые в гор. быту и при дворах знати, в т. ч. разл. виды многоголосных песен (вилланеллы, вилланески, виллотты, позднее канцонетты и баллетто). Жанр мадригала, представленный преим. 4–6-голосными ансамблевыми композициями на тексты Ф. Петрарки, Л. Ариосто, Т. Тассо и др., стал своеобразным муз. символом И. эпохи Позднего Возрождения. Созданный в 1-й пол. 16 в. стараниями в первую очередь франко-флам. мастеров (Ф. Вердело, А. Вилларт, Я. Аркадельт), он достиг своего расцвета в последней четв. 16 в. в творчестве Л. Маренцио, К. Джезуальдо, К. Монтеверди, музыка которых была способна не только убедительно передать общее настроение поэтич. текста, но и отразить его тончайшие оттенки.
Крупнейшими муз. центрами И. 16 в. стали Рим и Венеция. Представители римской школы (2-я пол. 16 в.) – Палестрина, его ученики и последователи (Ф. Анерио, Дж. М. и Дж. Б. Нанино, исп. композитор Т. Л. де Виктория) – создавали многоголосную духовную музыку (мессы, мотеты, псалмы, гимны и др. песнопения) для вокальных составов а капелла. Изощрённая полифонич. техника нидерл. мастеров была переосмыслена в соответствии с решениями Тридентского собора о необходимости отчётливого восприятия богослужебных текстов. Музыке был придан возвышенно-молитвенный характер благодаря системе норм голосоведения и контрапункта, впоследствии названной «строгим стилем» (среди сочинений такого рода – знаменитая «Месса папы Марчелло» Палестрины, 1567). Венецианская школа, основателем которой считается А. Вилларт, наивысшего расцвета достигла в творчестве А. Габриели и Дж. Габриели; они создавали многохорные композиции с яркими пространственными эффектами, контрастными сопоставлениями различных по плотности звуковых масс, нередко с участием инструментов. Венеция была осн. центром нотопечатания (первые книги с нотами появились здесь в кон. 15 в.; в нач. 16 в. стараниями О. Петруччи было налажено произ-во нот многоголосных сочинений; к кон. 16 в. были изданы сотни книг духовной и светской вокальной музыки, а также органных и лютневых табулатур).
Сочинения для лютни – танцы, фантазии, а также интабуляции (переложения вокальных произведений) – пользовались популярностью в придворной среде и гор. быту. Среди лютнистов того времени общеевропейской известности достиг Франческо да Милано. Создавались сочинения и для разл. инструментальных ансамблей, с участием как духовых инструментов (корнеты, тромбоны), так и струнных (в первую очередь виолы). Органная музыка наиболее ярко представлена в творчестве А. и Дж. Габриели (ричеркары, фантазии, канцоны). К кон. 16 в. как вокальная, так и инструментальная музыка И. стала оказывать существенное влияние на музыку др. стран.
Эпоха Возрождения отмечена интенсивным развитием муз.-теоретич. мысли. В трактатах венецианца Дж. Царлино, в частности, получила дальнейшее развитие теория церковных ладов, предложена стройная теория мажора и минора (при отсутствии этих терминов). Муз. теоретики (Н. Вичентино, В. Галилеи и др.) всё большее внимание уделяли античности; идея возрождения др.-греч. трагедии и античной манеры пения фактически привела к утверждению гомофонного типа муз. мышления (см. Гомофония), наглядным выражением которого стала монодия с сопровождением, а также к возникновению оперы (см. Флорентийская камерата). Первые оперы, созданные комп. Я. Пери и поэтом О. Ринуччини, – «Дафна» (1598) и «Эвридика» (1600), а также «Эвридика» Дж. Каччини и «духовная опера» Э. де Кавальери «Представление о Душе и Теле» (обе 1600) носили во многом эксперим. характер. Успех «Орфея» К. Монтеверди (1607) надолго утвердил новую муз.-театральную традицию.
В эпоху барокко (17 – 1-я пол. 18 вв.) в муз. культуре И. произошли существенные перемены, заметно усилилась тенденция к её секуляризации, хотя формально в жанровой иерархии по-прежнему доминировали литургич. песнопения, вплоть до сер. 17 в. культивировался стиль а капелла (Г. Аллегри, П. Агостини, О. Беневоли в Риме). Тем не менее значит. часть сочинений для Церкви (мессы, мотеты и др.) уже имела инструментальное сопровождение, среди них было немало примеров т. н. концертирующего стиля (духовные концерты А. Банкьери и Л. Виаданы, литургич. сочинения К. Монтеверди, Ф. Кавалли и Дж. Легренци), к кон. 17 в. мн. образцы духовной музыки создавались под влиянием оперы. В понтификат Урбана VIII (1623–44) инициативой в развитии оперы обладала римская школа (Л. Росси, С. Ланди, В. Маццокки и Д. Маццокки, М. Мараццоли), муз. спектакли (б. ч. на нравоучительные сюжеты) пользовались поддержкой в среде высшего духовенства. В сер. 17 в. гл. центр муз. театра – Венеция, где опера окончательно сложилась как муз.-театральный жанр: осн. оперной формой стала ария, в обиход вошёл термин либретто, сложились осн. принципы барочной сценографии. Из зрелища для избранных опера превратилась в публичный спектакль, сформировался оперный театр как тип архит. сооружения (одним из первых был открыт театр «Сан-Кассиано», 1637). К кон. 17 в. в Венеции существовало не менее 7 коммерч. оперных театров, было поставлено более 350 разл. произведений как на традиц. мифологические, так и на историч. сюжеты. Героико-трагич. начало нередко переплеталось с комедийным (напр., в «Коронации Поппеи» Монтеверди, 1642). Главой венецианской школы стал Кавалли, автор св. 30 опер преим. на мифологич. сюжеты («Дидона», 1641; «Ясон», 1649); традиции школы продолжили М. А. Чести, А. Сарторио, К. Паллавичино, Дж. Легренци и др. К кон. 17 в. в итал. опере сформировался вокальный стиль бельканто, достигший расцвета в музыке 18 в. у мастеров, творивших в Венеции (Т. Альбинони, А. Вивальди и др.) и в др. крупных итал. городах, особенно в Неаполе, где в 18 в. действовали неск. публичных оперных театров. У истоков неаполитанской школы стоял А. Скарлатти, его последователями были Л. Винчи, Дж. Перголези, Л. Лео, Н. Порпора и др.; в их творчестве представлены классич. образцы оперы-сериа, драматургич. принципы которой были выработаны А. Дзено и П. Метастазио.
Параллельно с оперой в И. активно развивалась светская кантата – небольшое камерное сочинение по мотивам античной мифологии для певца-солиста (реже 2–3 певцов) в сопровождении бассо континуо (многочисл. яркие образцы – в творчестве Л. Росси, М. Мараццоли, Дж. Кариссими, А. Страделлы, позднее А. Скарлатти). Большего исполнительского состава (при обязательном участии хора) требовала оратория, которая в И. воспринималась как жанр духовной (хотя и не литургической) музыки. Она часто сочинялась на библейские и связанные с ними религ.-аллегорич. и нравоучит. сюжеты. К сер. 17 в. сложился тип т. н. латинской оратории, классиком которой был Кариссими («Иевфай», 1648; «Суд Соломона», 1669, и др.). Параллельно создавались оратории и на итал. тексты (Страделла, Скарлатти, Дж. Перти, Дж. Б. Бонончини, А. Лотти и др.), причём с последней четв. 17 в. оратория находилась под влиянием оперы (в композиц. отношении эти жанры к нач. 18 в. уже почти не различались, во время Великого поста оратория традиционно замещала оперу).
В эпоху барокко значительно изменился муз. инструментарий. Место ренессансных шалмеев, корнетов, лютней, виол постепенно заняли гобои, фаготы, скрипки, виолончели; важнейшую роль в итал. барочной музыке сыграла скрипка, что во многом определено достижениями скрипичных мастеров Н. Амати, А. Гварнери, А. Страдивари, добившихся великолепного качества звучания (скрипки и альты изготавливал также Гаспаро да Сало). Инструментальная музыка, хотя и продолжала выполнять прикладные функции (сопровождение танцев, театральных постановок и богослужений), постепенно приобретала всё большую самостоятельность, способность к воплощению важных худож. задач. С этой сферой творчества связано формирование в 17 в. сугубо муз. композиц. закономерностей, в т. ч. становление фуги как высшей формы имитационной полифонии (важную роль сыграли органные сочинения Дж. Фрескобальди), складывались и активно развивались новые жанры – сольная (гл. обр. скрипичная) и ансамблевая сонаты, инструментальный концерт (в т. ч. кончерто гроссо), композиц. принципы которых к кон. 17 в. типизировались в творчестве А. Корелли, Дж. Торелли, Дж. Легренци и др. В нач. 18 в. у А. Вивальди окончательно сложилась разновидность концерта для солирующего инструмента с оркестром в 3 частях (быстрыми, динамичными крайними и медленной, лирической средней). Расцвету итал. скрипичной школы в 1-й пол. 18 в. способствовали П. Локателли, Ф. Верачини, Ф. Джеминиани, П. Нардини, Дж. Тартини. Существен вклад итал. композиторов (Д. Скарлатти, Д. Альберти и др.) в развитие клавирного иск-ва, в частности в процесс формирования клавирной сонаты и становление сонатной формы. В нач. 18 в. Б. Кристофори создал молоточковое фортепиано, которое в дальнейшем (в значительно усовершенствованном виде) вытеснило из композиторского арсенала клавесин и клавикорд.
Начиная с эпохи барокко мн. итал. музыканты работали за пределами И. Среди них были певцы, виртуозы-инструменталисты, а также композиторы, часто служившие придворными либо театральными капельмейстерами (М. А. Чести, А. Драги, позднее А. Кальдара – в Вене; А. Лотти – в Дрездене; Н. Порпора – в Лондоне; Д. Скарлатти – в Лиссабоне и Мадриде). Поистине общеевропейским явлением стала итал. опера, которая в 1-й пол. 18 в. существовала в большинстве европ. столиц (в С.-Петербурге с 1735 при дворе работала постоянная итал. оперная труппа во главе с Ф. Арайей). Особую притягательность придавало ей обязательное участие в операх-сериа певцов-кастратов (Каффарелли, Фаринелли, Сенезино, Дж. Крешентини и др.), покорявших публику разных стран своим вокальным мастерством, равно как и бельканто лучших итал. певиц (Ф. Куццони, Ф. Бордони, К. Габриелли, В. Тези). В числе мастеров итал. оперы – композиторы из др. европ. стран (в т. ч. Г. Ф. Гендель, И. А. Хассе, К. Г. Граун), приезжавшие в И. с целью совершенствования своего мастерства. Как педагог и теоретик прославился возглавлявший Болонскую филармонич. академию Дж. Б. Мартини, советами которого пользовались Н. Йоммелли, И. К. Бах, В. А. Моцарт, А. Э. М. Гретри, М. С. Березовский и др.
С периодом расцвета оперы-сериа (2-я четв. 18 в.) практически совпало становление итал. комической оперы, представленной сначала неаполитанскими диалектными комедиями и небольшими интермеццо (классич. образец – «Служанка-госпожа» Дж. Перголези, 1733), но уже к сер. 18 в. ставшей вполне сложившимся жанром, известным под разными названиями (наиболее распространённое – опера-буффа). Значит. влияние на развитие оперы-буффа оказал К. Гольдони, чьи либретто легли в основу мн. опер Б. Галуппи. В дальнейшем выдающиеся образцы этого жанра были созданы Н. Пиччинни, Дж. Паизиелло, Д. Чимарозой. Во 2-й пол. 18 в. итал. комич. опера порой заметно приближалась к типу мещанской драмы. В это же время в «серьёзной» опере наметилась тенденция к более тесной связи музыки с драматич. действием. Новаторские тенденции, созвучные оперной реформе К. В. Глюка, наиболее ярко выразились в сочинениях Н. Йоммелли и Т. Траэтты, а также А. Саккини, Дж. Сарти, Л. Керубини и ученика Глюка – А. Сальери.
Значителен вклад итал. композиторов 18 в. в инструментальную музыку. В числе композиторов, подготовивших расцвет классич. инструментальной музыки, был Дж. Саммартини. Сольную виолончельную и ансамблевую лит-ру обогатил Л. Боккерини, один из создателей классич. типа смычкового квартета и квинтета. Клавирная соната после Д. Скарлатти получила развитие в творчестве Б. Галуппи, П. Парадизи, Дж. Рутини, Д. Чимарозы. В фп. репертуаре кон. 18 – нач. 19 вв. выделяются сонаты и инструктивно-педагогич. сочинения М. Клементи, жившего преим. в Великобритании и по стилю близкого венским классикам. Новую эпоху в истории скрипичного иск-ва открыл Н. Паганини, художник романтич. склада, оказавший влияние не только на развитие скрипичной музыки 19 в., но и на творчество крупнейших представителей романтич. пианизма – Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, И. Брамса. Среди инструменталистов 19 в. выделяются контрабасисты Д. Драгонетти, Дж. Боттезини, гитаристы Джулиани.
В 19 в. внимание композиторов и публики было всецело приковано к опере. Расцвет итал. оперы 1-й четв. 19 в. связан с деятельностью Дж. Россини; он обновил нац. тип оперы-буффа, заострив и углубив характеристики действующих лиц («Севильский цирюльник», 1816), в героико-драматич. операх преодолевал штампы оперы-сериа, придавал особое значение хоровым сценам («Вильгельм Телль», 1829). Романтич. тенденции получили яркое выражение в операх В. Беллини и Г. Доницетти, творчество которых совпало с началом движения Рисорджименто. Одним из крупнейших мастеров мирового оперного театра стал Дж. Верди; его произведения характеризуются психологич. глубиной, остротой драматич. конфликтов (оперы: «Риголетто», 1851; «Трубадур», «Травиата», обе 1853), отличаются единством драматич. действия, возросшей ролью оркестра, индивидуализацией муз. характеристик («Дон Карлос», 1867; «Аида», 1870). Полное слияние музыки и драмы достигнуто Верди в опере «Отелло» (1886). Последователями Верди в опере были А. Понкьелли, композитор и либреттист А. Бойто (испытал также воздействие Р. Вагнера). Под влиянием лит-ры в кон. 19 в. в муз. иск-во проникли идеи веризма (оперы П. Масканьи, Р. Леонкавалло, У. Джордано, Ф. Чилеа). Крупнейшим итал. оперным композитором после Верди стал Дж. Пуччини. Оставаясь верным традициям итал. бельканто, он усилил декламационную выразительность вокальной мелодики, обогатил новыми красками гармонич. язык и инструментовку, придал им большое изящество [«Богема», 1895; «Тоска», 1899; «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»), 1903; «Турандот», 1924, и др.]. Высокие достижения итал. оперы в 19 – нач. 20 вв. были связаны с блестящим расцветом вокально-исполнительской культуры. Среди выдающихся певцов: А. Каталани, И. А. Кольбран, Л. Лаблаш, сёстры Гризи, Дж. Паста, А. Бозио, Б. и К. Маркизио, А. Патти, Дж. Марио, Дж. Б. Рубини, М. Баттистини, А. Мазини, Дж. Ансельми, Ф. Таманьо, А. Тамбурини, Э. Тамберлик. В 20 в. славу итал. оперы поддерживали певицы Дж. Беллинчони, А. Галли-Курчи, Т. Даль Монте, М. Канилья, М. Оливеро, Е. и Л. Тетраццини, певцы Дж. Де Лука, Б. Джильи, Э. Карузо, Дж. Лаури-Вольпи, Дж. Мартинелли, Э. Пинца, Т. Скипа, Т. Руффо и др.
С кон. 19 в. значение оперы в И. ослабевает, намечается тенденция к преимуществ. развитию жанров инструментальной музыки. Большой вклад в итал. музыку 20 в. внёс Ф. Бузони. Им было выдвинуто понятие «новый классицизм», противопоставлявшееся муз. импрессионизму и творчеству композиторов новой венской школы. В русле неоклассицизма сложилось творчество композиторов И. Пиццетти, Дж. Ф. Малипьеро и А. Казеллы, обращавшихся к формам и стилистич. приёмам итал. барокко и мелодике григорианского хорала. К этой группе принадлежит и О. Респиги – мастер оркестровой звукописи (занимался в С.-Петербурге у Н. А. Римского-Корсакова). Заметную роль в итал. музыке 1-й пол. 20 в. играли Ф. Альфано, М. Кастельнуово-Тедеско и В. Риети. После 1945 итал. музыка впитала идеи авангарда (в т. ч. новой венской школы), но сохранила свою самобытность: любовь к вокалу, чувственной красоте звука, уважение к традиции. Крупнейший композитор этого периода – Л. Даллапиккола, творчество которого приобрело известность уже после 2-й мировой войны. Творчество Л. Берио, С. Буссотти, Р. Малипьеро связано с сериализмом, сонорикой, алеаторикой; Б. Мадерна экспериментировал в области электронной музыки. Особое место в итал. музыке 20 в. занял Л. Ноно, обращавшийся к острейшим темам современности. В жанре оперы плодотворно работал Дж. К. Менотти (жил в США), в области литургич. музыки – М. Фризина. С нач. 20 в. интенсивно развивается муз.-исследовательская и критич. мысль (музыковеды Г. Барблан, А. Бонавентура, Г. М. Гатти, А. Делла Корте, Л. Торки, Ф. Торрефранка и др.). Среди крупных оперных театров – «Сан-Карло» в Неаполе (1737), «Ла Скала» в Милане (1778), «Ла Фениче» в Венеции (1792), Рим. оперный театр (1880). Большое влияние на развитие мировой оперной и симфонич. культуры оказала деятельность дирижёра А. Тосканини. Видные представители муз.-исполнительского иск-ва: дирижёры – К. Аббадо, П. Ардженто, Д. Гатти, К. М. Джулини, В. Де Сабата, Г. Кантелли, Р. Мути, Н. Сандзоньо, Т. Серафин, Дж. Синополи, Р. Фазано, В. Ферреро, К. Цекки; пианисты – А. Бенедетти Микеланджели, М. Поллини; скрипачка Дж. Де Вито; виолончелист Э. Майнарди. Виднейшие итал. оперные артисты 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: певицы – Ф. Барбьери, Ч. Бартоли, Дж. Симионато, Р. Скотто, А. Стелла, Р. Тебальди, М. Френи; певцы – Дж. Бекки, К. Бергонци, А. Бочелли, Т. Гобби, М. Дель Монако, Дж. Ди Стефано, П. Каппуччилли, Ф. Корелли, Л. Паваротти, Дж. Раймонди и Р. Раймонди, Ч. Сьепи; исполнители старинной музыки – ансамбли «И музичи», «Джардино армонико», «Микролог», «Ла Венексьяна» (руководитель – певец-контратенор К. Кавина), «Кончерто Итальяно» (руководитель – Р. Алессандрини). В симфонич. концертах выступают оркестры театров «Ла Скала» (в 1982 создан симфонич. оркестр «Ла Скала»), «Ла Фениче», а также Нац. академии «Санта-Чечилия» в Риме, оркестры им. Дж. Б. Мартини в Болонье, им. Б. Марчелло в Венеции, им. Дж. Верди в Милане, им. Л. Керубини во Флоренции. Большую работу ведут итал. муз. издательство и торговая фирма «Casa Ricordi». В И. проводятся многочисл. фестивали и конкурсы, в т. ч. Междунар. фестиваль совр. музыки «Музыкальный биеннале» (Венеция), «Флорентийский музыкальный май», «Неделя новой музыки» (Палермо).
Дополнительная литература:
Bonaventura A. L’opera italiana. Firenze, [1929];
Роллан Р. Опера в XVII в. в Италии, Германии, Англии. М., 1931;
Иванов-Борецкий М. В. Материалы и документы по истории музыки. М., 1934. Т. 2: XVIII в.;
Li Gotti E., Pirrotta N. Il Sacchetti e la tecnica musicale del trecento italiano. Firenze, 1935;
Torrefranca F. Il segreto del Quattrocento. Mil., 1939;
Walker D. P. Der musikalische Humanismus im 16. und fr ̈uhen 17. Jahrhundert… Kassel; Basel, 1949;
Pannain G. Ottocento musicale italiano: saggi e note. Mil., 1952;
Fischer K. von. Studien zur italienischen Musik des Trecento und frühen Quattrocento. Bern, 1956;
Берни Ч. Музыкальные путешествия. Дневник путешествия 1770 по Франции и Италии. Л., 1961;
Osthoff W. Theatergesang und darstellende Musik in der italienischen Renaissance: 15. und 16. Jahrhundert. Tutzing, 1969;
Storia della musica italiana da Sant’ Ambrogio a noi: Seria. Mil., 1969–;
Einstein A. The Italian madrigal. Princeton, 1971. Vol. 1–3;
Stefani G. Musica e religione nell’Italia barocca. Palermo, 1975;
I canti popolari italiani. Firenze, 1978;
Левашева О. Е. Пуччини и его современники. М., 1980;
Weaver W. The golden century of Italian opera from Rossini to Puccini. L., 1980;
Крунтяева Т. Итальянская комическая опера XVIII в. Л., 1981;
Musica e musicisti nel ventennio fascista. Firenze, 1984;
Богоявленский С. Композиторы Италии // Музыка XX в., 1890–1945. Очерки. М., 1984. Ч. 2. Кн. 4;
он же. Итальянская музыка 1-й половины XX в. Л., 1986;
L’ars nova italiana del trecento. Palermo, 1985;
Palisca C. V. Humanism in the Italian Renaissance musical thought. New Haven, 1985;
idem. Studies in the history of Italian music and music theory. Oxf., 1994;
Haar J. Essays on Italian poetry and music in the Renaissance, 1350–1600. Berk.; L., 1986;
Strohm R. L’opera italiana nel settecento. Venice, 1991;
XX век. Зарубежная музыка: Очерки. Документы. М., 1995. Вып. 2;
Кириллина Л. В. Итальянская опера 1-й половины XX в. М., 1996;
Musica strumentale dell’Ottocento italiano. Lucca, 1997;
Барсова И. А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – 1-я половина XVIII в.). М., 1997;
Луцкер П. В., Сусидко И. П. Итальянская опера XVIII в. М., 1998–2004. Ч. 1–2;
Giovine A. Bibliografia di teatri musicali italiani. Bari, 1982.
Авто(ы) раздела: Ю. В. Келдыш, Ю. С. Бочаров (музыка 14–18 вв.).
Театр
Традиции итал. театра восходят к античности. На территории И. сохранилось немало древних сооружений для зрелищ (Колизей в Риме, Арена-ди-Верона и др.). Универсальное мастерство рим. гистрионов унаследовали ср.-век. итал. скоморохи джуллары. Для средних веков и Раннего Возрождения характерно параллельное функционирование религ. и нар. (площадного) театра. С 13 в. распространение получили религ. действа (Sacre Rappresentazioni) – массовые (часто многодневные) мистериальные представления, наряду с эпизодами из Священного Писания включавшие мифологич. и бытовые сюжеты, буффонаду и пародию. Они послужили моделью жанра священного представления, первым образцом которого является «Сказание об Орфее» А. Полициано (1480). В итал. театре эпохи Возрождения можно выделить три направления: академич. театр, светский (придворный) театр и комедию дель арте.
В академиях (и в т. н. studii, т. е. университетах) ставили Плавта, Теренция и Сенеку на лат. языке. Наиболее знаменита театральными опытами Рим. академия Помпония Лета (2-я пол. 15 в.), высшим достижением которой стал спектакль «Ипполит» (1486, по «Федре» Сенеки) с участием актёра-декламатора Т. Ингирами (по прозвищу Федра). В творчестве Ингирами наметился переход от ораторской риторики к декламации в образе.
Центрами светского (придворного) театра были Рим, Флоренция, Феррара, Урбино, Мантуя, Милан, Венеция. В разработке сценографии и создании нового репертуара приоритет принадлежит Ферраре. Именно здесь на рубеже 15–16 вв. заявил о себе «учёный театр» – совр. репертуар на вольгаре (т. е. на итал. языке, а не на латинском), включавший жанры комедии, трагедии и пасторали. Родоначальником «учёной комедии» стал поэт Л. Ариосто. В числе комедиографов – Б. Довици (Биббиена), Н. Макиавелли, П. Аретино, А. Граццини (Ласка). Трагедии писали Дж. Дж. Триссино, С. Сперони, Дж. Джиральди Чинцио и др.; пасторали – Т. Тассо, Дж. Б. Гварини и др. Значит. число ренессансных пьес написано на диалектах: падуанском (комедии Рудзанте), неаполитанском (комедии Дж. делла Порты) и др. «Учёная» драматургия послужила источником сюжетов, типов, персонажей и т. н. кончетти (остроумных и ёмких фраз) для актёров-импровизаторов. В театральных опытах принимали участие крупнейшие художники. Так, Леонардо да Винчи спроектировал для постановки «Сказания об Орфее» вращающуюся сцену, Рафаэль расписал занавес к постановке «Подменённых» Ариосто (нач. 16 в.) и т. д. Осн. модель сценич. пространства итал. ренессансного спектакля – перспективная декорация, символизирующая «идеальный город», – сначала на неглубокой сцене с широким просцениумом, затем на сцене-коробке. Общие принципы и конкретные рекомендации по устройству театральных зданий и декораций для трёх типов спектаклей (трагедии, комедии и пасторали) изложены в трактате С. Серлио («Семь книг об архитектуре», кн. 2, 1545). Одним из наиболее совершенных образцов слияния античных традиций и ренессансных новшеств стал «Театро Олимпико», построенный по проекту А. Палладио в Виченце (1580–85). Ренессансный спектакль, сложившийся в И., надолго остался осн. моделью европ. театрального спектакля. Столь сложные зрелища требовали единой постановочной воли. Режиссёрские обязанности зачастую выполняли драматурги, ведущие актёры или сценографы. Совр. пониманию роли режиссёра-постановщика наиболее соответствовали выдающийся сценограф Б. Буонталенти, добивавшийся единства сценич. пространства, действия и игрового содержания зрелища, актёр и литератор А. Индженьери – автор трактата «О драматической поэзии и сценических постановках» (1598) и глава евр. актёрской компании Л. де Сомми – автор «Четырёх диалогов о сценических представлениях» (ок. 1565–66). Среди актёров выделялись С. К. да Монтефалько, Дж. Верати, Фламиния, В. Армани.
Огромное влияние на развитие театральной культуры Европы оказала комедия дель арте. Её осн. принцип – импровизация актёров, выступающих в амплуа-масках, фиксирующих определённые типы (tipi fissi), – слуг (дзанни), комич. стариков, педантов, вояк, молодых любовников и пр. Среди великих актёров комедии дель арте 16–17 вв.: Рудзанте, Н. Кампании, И. Андреини, Ф. Андреини (см. Андреини), Т. Мартинелли, Н. Барбьери, Дж. Бьянколелли, С. Фьорилли, Т. Фьорилли. Гуманисты Возрождения (Дж. Дж. Триссино, С. Сперони, Л. Кастельветро, А. Индженьери, Л. де Сомми, П. М. Чеккини) разрабатывали эстетику театра, поэтику драмы, правила постановки и основы актёрского искусства.
В 17 в. процесс рефеодализации и политич. реакция препятствовали развитию драматич. театра. Однако актёры комедии дель арте много гастролировали по миру (так, во Франции с сер. 17 в. постоянно действовал театр «Комеди Итальен»). Эпоха Просвещения с её установками на общедоступность, правдивость и назидательность иск-ва потребовала преобразований и в области театра. Для 18 в. в И. характерно интенсивное театральное строительство. В крупных городах возводились новые, тщательно оснащённые театральные здания. Ярусное устройство зрительного зала позволяло значительно увеличить число недорогих мест. В то же время ложи бенуара превратились в роскошные частные салоны (их можно было отделывать по своему вкусу). Среди сценографов наиболее известны мастера семейства Галли-Биббиена. Самый роскошный театр в И. 18 в. – построенный в Неаполе оперный королевский театр «Сан-Карло» (1737; архитекторы Дж. А. Медрано и А. Карасале). Крупнейшим театральным центром была Венеция. Тенденции просветительского классицизма прежде всего проникли в трагедию (В. Альфьери, Ш. Маффеи и др.). Комедия дель арте также претерпела реформу в творчестве К. Гольдони и К. Гоцци.
Новый этап итал. истории – Рисорджименто – в театре был ознаменован господством романтизма. Основу репертуара составляли историч. драмы (поэтич. трагедии В. Альфьери и его подражателей – В. Монти, А. Мандзони, С. Пеллико, Дж. Никколини и др.), а также историч. мелодрамы П. Коссы, П. Джакометти и комедии П. Феррари. Романтики стремились к созданию общенационального театра. Но на практике преобладали разрозненные кочующие труппы, выступавшие перед случайной публикой. В 1-й пол. 19 в. было предпринято неск. попыток оказать гос. поддержку драматич. театру. В 1806 вице-король Эжен де Богарне учредил в Милане первую субсидируемую из казны драматич. труппу под назв. «Итал. королевская труппа» (существовала до 1827). В 1821 по такому же образцу король Сардинии Виктор Эммануил I основал в Турине «Королевскую Сардинскую труппу» (существовала до 1855). Вместе с тем драматургия романтизма создала предпосылки для реформы актёрского иск-ва. Актёр и революционер Г. Модена разработал метод «колоритного реализма» (сочетание пламенных страстей с правдоподобием социальных положений и политической актуальностью) и воспитал плеяду актёров «большого стиля». Его ученики Т. Сальвини, Э. Росси, А. Ристори гастролировали по всему миру, утверждая театр больших идей и страстей.
На рубеже 19–20 вв., когда в Европе утвердились режиссёрский театр и новая драма, в И. были предприняты новые шаги к созданию общенационального драматич. театра. Программа разрабатывалась сначала на базе веризма, а позднее на противоположных веризму позициях неоромантизма, эстетизма, символизма. Автором программных пьес веризма выступил Дж. Верга. Романтико-символистский репертуар создавал Г. Д’Aннунцио. Крупнейшей актрисой И., развивавшей традиции «большого стиля», была Э. Дузе. Среди актёров: Э. Новелли, Э. Цаккони, Дж. Грассо. Творчество веристов активизировала деятельность диалектальных театров, особенно в Неаполе и на Сицилии.
Театральный процесс первых десятилетий 20 в. проходил под знаком авангардистских исканий. На рубеже 1-го и 2-го десятилетий 20 в. заявил о себе театральный футуризм (его возглавлял Ф. Т. Маринетти), запрещённый фашистской цензурой в 1930-х гг. Свою задачу футуристы видели в адаптации иск-ва для массового восприятия, целью провозглашали эстетич. упрощение и технич. оснащение зрелищ, антиобщественную агрессию и эпатаж обывателя. Футуристы отрицали традиц. жанры, а в актёре видели лишь марионетку. Наиболее плодотворной оказалась деятельность футуристов-сценографов Э. Прамполини и А. Риччарди. Менее активно проявили себя в И. др. авангардистские течения 1-й трети 20 в.: «сумеречники», «интимисты», «театр гротеска». Среди крупнейших актёров эпохи – Р. Руджери, М. Бенасси, сёстры Граматика. В 1930-х гг. заметным стало европ. влияние. ВИ. ставили спектакли М. Рейнхардт, Вл. И. Немирович-Данченко и др. С рус. театральной школой и системой К. С. Станиславского итальянцев познакомили актриса Т. П. Павлова, быв. партнёрша П. Н. Орленева, и выходец из МХТ П. Ф. Шаров, открывшие в стране свои студии. Павлова возглавила отделение режиссуры основанной в 1935 в Риме Академии театрального иск-ва, во многом определив пути развития итал. драматич. школы кон. 1930-х гг. – 2-й пол. 20 в. Театральным стилем «чёрного двадцатилетия» (1922–43) стал неоклассицизм, популярность обрели парадные массовые действа, велась борьба с наследием демократич. сцены как с низкой «гистрионщиной». Защита человека от организованного насилия стала темой творчества Л. Пиранделло, давшего новое обоснование театральной маски в условиях 20 в. Концепция «театра обнажённой маски» нашла наиболее яркое воплощение в самой знаменитой его пьесе «Шесть персонажей в поисках автора» (1921). Крупнейшим представителем неореализма, получившего развитие в итал. театре после 2-й мировой войны, был драматург, режиссёр и актёр Э. Де Филиппо. Среди драматургов этого периода: У. Бетти, А. Моравиа, Л. Скуарцина, Д. Фабри. Во 2-й пол. 1940-х гг. в И. появились постоянные репертуарные театры (стабиле) и начало развиваться режиссёрское иск-во. Выдающимся явлением стал первый стабиле – Малый театр Милана (основан в 1947) во главе с режиссёром Дж. Стрелером, соединившим в своём творчестве традиции комедии дель арте, психологич. и эпич. театра. Среди актёров театрa: М. Моретти, В. Кортезе, Дж. Сантуччо, Ф. Солери. В 1946 Л. Висконти организовал в Риме труппу, в которую вошли Р. Морелли, П. Стоппа, В. Гасман, М. Мастроянни, Ф. Дзеффирелли и др.
В кон. 1960-х гг. заявило о себе новое поколение режиссёров-авангардистов: К. Бене, Л. Ронкони, Д. Фо, Дж. М. Волонте и др. С развитием режиссёрского театра в И. не угасают и актёрские традиции, яркими выразителями которых явились Дж. Де Лулло, Р. Валли, В. Кортезе, Т. Карраро, Л. Бриньоне, В. Марикони, М. Мелато и др. Итал. театр 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. отдал дань всем экспериментам, актуальным в тот или иной отрезок времени: театру абсурда и театру жестокости; эпич. и интеллектуальному (экзистенциалистскому) театру, движению нар. театров и уличному политич. театру, тотальному театру и паратеатральным (гл. обр. электронным) опытам и т. д. Крупнейшие режиссёры нач. 21 в.: М. Миссироли, М. Кастри, Г. Вачис, Л. Де Бернардинис, Ф. Тиецци, Д. Б. Корсетти.
Дополнительная литература:
Sand M. Masques et bouffons. Comédie italiènne. P., 1860. Vol. 1–2;
D’Ancona A. Origini del teatro in Italia. 2 ed. Torino, 1891. Vol. 1–2;
Apollonio M. Storia del teatro italiano. Firenze, 1938–1950. Vol. 1–4;
История западноевропейского театра. М., 1956–1988. Т. 1–8;
Pullini G. Teatro italiano fra due secoli. 1850–1950. Firenze, 1958;
Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. 2-е изд. М., 1962;
Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973;
Бушуева С. К. Полвека итальянского театра. 1880–1930. Л., 1978;
она же. Итальянский современный театр. Л., 1983;
D’Amico S. Storia del teatro drammatico. Roma, 1982;
Cruciani F. Teatro nel Rinascimento. Roma 1450–1550. Roma, 1983;
Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984;
Molinari C. La commedia dell’arte. Mil., 1985;
Antonucci G. Storia del teatro italiano del Novecento. Roma, 1986;
Кагарлицкий Ю. И. Театр на века. М., 1987;
Allegri L. Teatro e spettacolo nel Medioevo. Bari, 1988;
Молодцова М. М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990;
Taviani F., Schino M. Il segreto della commedia dell’arte. 2 ed. Firenze, 1992;
De Marinis M. Capire il teatro. 2 ed. Roma, 2005;
Bosisio P. Teatro dell’Occidente. 2 ed. Mil., 2006. Vol. 1–2.
Автор раздела: М. М. Молодцова.
Балет
И. – родина европ. балета, который начал формироваться в эпоху Возрождения. В 14–15 вв. при дворах исполнялись бальные танцы, являвшиеся переработкой народных. В 15–16 вв. шла их регламентация, разрабатывалась терминология. Первые учебники и теоретич. труды создали придворные танцмейстеры: Доменико да Пьяченца («Об искусстве пляски и танца», ок. 1450), Г. Эбрео («Трактат об искусстве танца», 1463), Ф. Карозо («Танцовщик», 1581), Ч. Негри («Милости любви», 1602) и др. К кон. 15 в. относятся первые придворные праздничные представления (напр., свадебный пир, устроенный Б. ди Боттой в Тортоне в 1489, где в аллегорич. сценах участвовали костюмированные персонажи в масках). Танец занимал также важное место в новых театральных жанрах 15–16 вв.: в моресках между действиями античных пьес («Близнецы» Плавта и «Евнух» Теренция в Ферраре, 1480–90-е гг.), в «мадригальных комедиях» 16 в., в пасторалях («Верный пастух» Дж. Б. Гварини, 1584) и операх кон. 16 – нач. 17 вв. В сер. 16 в. на развитие сценич. танца большое влияние оказала комедия дель арте, актёры которой были гимнастами и танцорами; исполнявшиеся в представлениях танцы послужили материалом для комич. сцен, в дальнейшем вводившихся в придворный балет. В кон. 16 – нач. 17 вв. итал. композиторов и танцмейстеров стали приглашать во Францию для устройства театрализованных придворных празднеств. Здесь проводились эксперименты по сочетанию слова с музыкой и танцами, что привело к созданию «комедийного» (т. е. драматического) балета [«Комедийный балет Королевы» в постановке Бальтазарини ди Бельджойозо (Божуайё), 1581, Париж.
Сформировавшийся во Франции на основе итал. балета новый балетный жанр был освоен в Европе, в т. ч. в Италии, где в 17 в. придворный балет получил широкое распространение. Известность приобрёл Ф. д’Алье, который в Турине осуществил св. 30 постановок, в т. ч. «Балет алхимиков» (1640), «Балет о табаке» (1650). В кон. 16 в. появились первые публичные театры, где ставились балеты. К кон. 17 в. они имелись в Милане, Риме, Неаполе, Флоренции, Венеции, Сиене, Мантуе; в них работали итал. и иностр. танцовщики и хореографы. В 18 в. сложился свойственный итал. танцовщикам стиль исполнения, отличавшийся от франц. изысканной манеры большей технич. виртуозностью и драматич. выразительностью. К этому времени относится появление артистич. семей, которые дали Европе в 18–19 вв. много известных артистов и хореографов – Г. и О. Вестрис, Тальони, Паллерини, Анджолини и др. В 18в. итал. танцовщики и хореографы выступали во многих странах, одновременно усваивая и развивая местные традиции. Д. М. Г. Анджолини, работая в 1760-х гг. в Вене, воспринял идеи Ф. Хильфердинга и ставил драматизированные балеты, сближавшиеся с опытами франц. реформатора Ж. Ж. Новерра. В. Галеотти стал основоположником европ. балета в Дании. Работавшие в России в 17 и 18 вв. А. Ринальди, Анджолини, Дж. Канциани, Ф. Бернаделли способствовали формированию рус. балетного театра. В нач. 19 в. начался новый этап развития балета в И. В 1812–21 С. Вигано ставил в театре «Ла Скала» (Милан) монументальные хореографич. спектакли, героич. трагедии с массовыми сценами, где действие раскрывалось преим. средствами танцевальной пантомимы: «Отелло, или Венецианский мавр» (комп. Вигано) и «Весталка» на муз. одноим. оперы Г. Спонтини (оба – 1818), «Титаны» на сборную муз. Дж. Россини (1819); в 1801 поставил балет Л. ван Бетховена «Творения Прометея, или Власть музыки и танца» в Вене, в 1813 (с включением музыки др. композиторов) в Милане. Для балетов Вигано требовались исполнители нового типа – одновременно и танцовщики, и мимисты, какими были балерины А. Паллерини, М. Медина, танцовщик Н. Молинари. Единомышленник Вигано – Г. Джойя работал в те же годы в театре «Сан-Карло» в Неаполе, где поставил на собств. музыку «Возвращение Улисса в Итаку» (1804), «Цезарь в Египте» (1807). В эпоху романтизма особенно прославились Ф. Тальони и М. Тальони; среди лучших постановок Ф. Тальони – «Сильфида» Ж. Шнейцхоффера (1832, Париж). В 1813 в Милане при театре «Ла Скала» была открыта школа, в которой в разное время обучались знаменитые балерины: Ф. Черрито, А. Феррарис, К. Розати, К. Брианца, П. Леньяни.
В 1860–70-х гг. вследствие упадка романтизма значение балетного театра в И. уменьшилось, однако итал. артисты продолжали занимать ведущее положение в театрах мн. стран. В 1880–1890-х гг. в И. были популярны монументальные феерии Л. Манцотти, своего рода обозрения, где в сменявшихся эпизодах демонстрировались пышные декорации, танцевальные дивертисменты и процессии с участием сотен артистов и статистов, изображавших историч. и совр. персонажи, аллегорич. фигуры: «Эксцельсиор» (1881), «Любовь» (1886), «Спорт» (1897), все – комп. Р. Маренко. В кон. 19 в. итал. артисты выработали виртуозный стиль танца, построенный на пальцевой технике и сложных вращениях, исполняемых в бравурном темпе. Итал. гастролёры выступали в крупнейших театрах Европы и Америки; среди известных танцовщиков – Э. Чеккетти, В. Цукки.
В кон. 19 – нач. 20 вв. в театрах И. гл. положение заняла опера; постоянного балетного репертуара, как правило, не имелось. Итал. балетмейстеры (Н. Гуэрра и др.) работали преим. за рубежом. В И. выступали знаменитые иностр. хореографы: Л. Ф. Мясин (1950–60), Б. Г. Романов (1934–38 и 1945–54), А. Миллош (1936–75). В кон. 20 в. стали возникать балетные труппы, не зависящие от оперных театров; наиболее известная – «Атербалетто», созданная в 1977 А. Амодио. Среди др. трупп – «Балет Милана», «Балет Венеции», где ставятся спектакли, сочетающие классику и танец модерн. В И. также существуют балетные школы при театре «Сан-Карло» (с 1812, Неаполь), при Оперном театре (с 1928, Рим). С 1948 в Риме работает Нац. академия танца. Проходят междунар. балетные фестивали во Флоренции («Флорентийский музыкальный май», с 1955), Нерви (с 1955), Сполето (с 1958).
Дополнительная литература:
Due secoli di ballo alla Scala, 1778–1975. Mil., 1975;
Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины ХVIII в. Л., 1979;
она же. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л., 1981;
она же. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. Л., 1983;
она же. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм. М., 1995;
Doglio V., Vaccarino E. L’Italia in ballo. Roma, 1993;
Delfini L. Coreografie contemporanee. Roma, 1996.
Автор раздела: Е. Я. Суриц.
Кино
В 1895–1905 в И. снимали в осн. документальные фильмы, которые демонстрировались в кинотеатрах как приложение к импортным кинолентам. Рождение нац. игрового кинематографа ознаменовал выход в 1905 ф. «Взятие Рима» Ф. Альберини и Д. Сантони. До сер. 1910-х гг. в стране ставились гл. обр. «фильмы-колоссы», или «пеплумы», – костюмные картины на историч. и мифологич. сюжеты и экранизации лит. классики, которые и принесли первую славу итал. кино («Камо грядеши?» Э. Гуаццони, 1912; «Последние дни Помпеи» М. Казерини, 1913; «Кабирия» Дж. Пастроне, 1914). Наряду с развитием массовых развлекательных жанров (серия фильмов, где героем выступал силач Мацист; салонные мелодрамы с участием див – Ф. Бертини, Л. Борелли и др.) в итал. кино уже с начала 1-й мировой войны прослеживалась и др. тенденция: жизнь нищих неаполитанцев нашла отражение в фильме Н. Мартольо «Затерянные во мраке» (1914); его же экранизация романа «Тереза Ракен» Э. Золя (1915) ознаменовала утверждение веризма в итал. кино.
Режим Б. Муссолини патронировал нац. кинематографию. В 1925 в Риме был основан Кинематографический ин-т (L. U. C. E.), в 1935 – Эксперим. киноцентр, в 1937 – одна из крупнейших в Европе киностудий «La Cinecitt ̀a». В 1920–30-х гг. наряду с пропагандистскими фильмами, а также комедиями и мелодрамами, получившими назв. «белые телефоны», создавались и фильмы высокого худож. уровня: снятые в стилистике веризма «Рельсы» М. Камерини (1929), историч. эпопея о борьбе патриотов-гарибальдийцев за объединение И. «1860-й год» А. Блазетти (1933). Даже заказанные воен.-мор. ведомством документальные фильмы порой отличались яркой художественностью («Люди на дне» Ф. Де Робертиса, 1940). Стремление запечатлеть неприкрашенную действительность было присуще и некоторым игровым фильмам («Белый корабль» Р. Росселлини, 1941). На рубеже 1930–40-х гг. в Эксперим. киноцентре и в редакциях киножурналов «Il Cinema» и «Bianco e Nero» сформировалась группа будущих кинематографистов, в которую вошли М. Аликата, М. Антониони, У. Барбаро, Л. Висконти, Дж. Де Сантис, Ч. Дзаваттини, Л. Кьярини, К. Лидзани, Д. Феррара. Интеллектуалы-антифашисты противостояли официозной эстетике, опираясь на новаторский опыт сов. и зап. кино 1920–30-х гг. Уже «Одержимость» Висконти (др. назв. – «Наваждение», 1942) с её суровым, жё- стким реализмом несла в себе предощущение близких идейно-худож. перемен. Новыми стилистич. веяниями были проникнуты и фильмы далёких от оппозиц. настроений маститых кинодеятелей («Четыре шага в облаках» А. Блазетти, 1942; «Дети смотрят на нас» В. Де Сики, 1943).
Консолидация всех социальных слоёв в борьбе за освобождение страны от фашизма и герм. оккупации способствовала возникновению итал. неореализма, объединившего кинематографистов разных школ и возрастов. Творчески развивая традиции критического реализма, неореализм опирался на нац. лит. наследие веризма, а также на реалистич. тенденции нац. кино 1910-х гг. Программным для этого направления стал ф. «Рим – открытый город» Р. Росселлини (1945, пр. Мкф в Канне), посвящённый итал. Сопротивлению; вслед за этим режиссёр поставил ф. «Пайза́» (1946, пр. Мкф в Венеции) – масштабную фреску об освобождении И. от оккупантов. Одновременно с идейно-тематич. обновлением произошла революция в киностилистике. Вместо студийных павильонов местом съёмки стала натура послевоенной И.; непрофессиональные исполнители нередко замещали актёров-профессионалов, принося на экран ощущение подлинности происходящего. Обновились драматургия, киноязык, принципы монтажа. Среди наиболее ярких неореалистич. фильмов 2-й пол. 1940-х – нач. 1950-х гг.: «Земля дрожит» Л. Висконти (1948, пр. Мкф в Венеции), «Похитители велосипедов» В. Де Сики (1948), «Нет мира под оливами» Дж. Де Сантиса (1950, пр. Мкф в Карлови-Вари). Неореалистич. фильмы последней волны («Самая красивая» Висконти, 1951; «Умберто Д.» Де Сики, 1951; «Рим, 11 часов» Де Сантиса, 1952) отмечены пессимистич. настроениями. Вместе с тем стабилизация демократич. институтов в И. и повсеместное распространение в мире неореалистич. фильмов в 1950-х гг. вызвали волну т. н. розового неореализма, продиктованного требованиями рынка. Драмы и трагедии были вытеснены легковесными мелодрамами и комедиями. Однако гуманистич. традиции неореализма классич. поры получили развитие в итал. кинематографе 1960–70-х гг. Экономич. разрыв между процветающим пром. Севером страны и отсталым с.-х. Югом послужил основой эпич. полотна «Рокко и его братья» Висконти (1960, пр. Мкф в Венеции), в котором, как и в «Семейной хронике» В. Дзурлини (1962, гл. пр. Мкф в Венеции), рассматриваются проблемы социального расслоения, разрыва семейных связей как в новое время, так и в недавнем прошлом. Стилистика неореализма в итал. кино вновь стала актуальной – «Место» Э. Ольми (1961, в отеч. прокате – «Вакантное место»). В то же время для нового итал. кино был характерен несвойственный неореализму острый анализ действительности, жизни элиты: «Сладкая жизнь» (1959, гл. пр. Мкф в Канне) и «81/2» (1963, гл. пр. Мкф в Москве, пр. «Оскар») Ф. Феллини, тетралогия М. Антониони («Приключение», 1960, пр. Мкф в Канне; «Ночь», 1960, гл. пр. Мкф в Зап. Берлине; «Затмение», 1961, пр. Мкф в Канне; «Красная пустыня», 1964, гл. пр. Мкф в Венеции). Изгоям совр. итал. общества, аутсайдерам эпохи «экономического чуда» посвятил свои первые фильмы П. П. Пазолини: «Аккаттоне» (1961, гл. пр. Мкф в Карлови-Вари), «Мама Рома» (1962), новелла «Овечий сыр» в киноальманахе «РоГоПаГ» (1963). Его экранизация «Евангелия от Матфея» (1964, пр. Мкф в Венеции), социально заострённый, насыщенный пафосом бунтарства фильм, стала манифестом для итал. молодёжного кино с его духом антибуржуазности и нонконформизма. Ранние фильмы режиссёров Б. Бертолуччи («Перед революцией», 1964), М. Беллоккьо («Кулаки в кармане», 1965), бр. Тавиани («Ниспровергающие», 1967), Л. Кавани («Каннибалы», 1969) с присущими им критич. остротой и декларативностью быстро обнаружили исчерпанность направления; однако молодёжное «кино протеста» послужило катализатором возникновения итал. политич. кинематографа на рубеже 1960–70-х гг. Его зарождению также предшествовали ранние фильмы Ф. Рози («Сальваторе Джулиано», 1961, пр. Мкф в Зап. Берлине; «Руки над городом», 1963, гл. пр. Мкф в Венеции), антиколониалистские фильмы Дж. Понтекорво («Битва за Алжир», 1966, гл. пр. Мкф в Венеции; «Кеймада!», 1969) и др. Картина коррупции в масштабе нации и государства с его мафиозно-преступными структурами ярко представлена в политич. фильмах Э. Петри – «Следствие по делу гражданина выше всяких подозрений» (1969, в отеч. прокате – «Дело гражданина вне всяких подозрений», пр. Мкф в Канне, пр. «Оскар») и «Рабочий класс идёт в рай» (1971, гл. пр. Мкф в Канне), Д. Дамиани – «Признание комиссара полиции прокурору республики» (1971, гл. пр. Мкф в Москве), Рози – «Дело Маттеи» (1972, гл. пр. Мкф в Канне). В фильмах М. Феррери совр. цивилизация представлена капиталистич. сообществом «неуёмного потребления» («Большая жратва», 1973, пр. Мкф в Канне), утратившим маскулинное, витальное начало («Прощай, самец!», др. назв. «Мечта обезьяны», 1978, пр. Мкф в Канне). В 1950–70-х гг. благодаря своим ярким актёрским индивидуальностям приобрели широкую известность А. Маньяни, Дж. Мазина, М. Мастроянни, Дж. Лоллобриджида, К. Кардинале, М. Витти, С. Сандрелли и др.
Опыт политич. кино (уже утратившего актуальность к сер. 1970-х гг.) дал новый импульс историч. кинематографу. В отличие от опусов начала века он опирался на богатые традиции нац. иск-ва и тяготел к глубокому анализу закономерностей развития страны: «Аллонзанфан» (1974) и «Хаос» (1984) бр. Тавиани, «Двадцатый век» Бертолуччи (1976), «Дерево для башмаков» Ольми (1978, гл. пр. Мкф в Канне) и др. Антифашистские и антимилитаристские настроения нашли отражение в фильмах «Гибель богов» Висконти (1969), «Салó, или 120 дней Содома» Пазолини (1975), «Триумфальный марш» Беллоккьо (1976), «Татарская пустыня» В. Дзурлини (1976), «Ночь святого Лаврентия» бр. Тавиани (1982, пр. Мкф в Канне). Ещё со времён «розового неореализма» чрезвычайно популярной в И. и в мире стала нац. комедия с участием актёров Тото и А. Сорди, У. Тоньяцци, В. Гасмана, Н. Манфреди, С. Лорен. В 1960-х гг. «комедия по-итальянски» стала особым видом иск-ва, над её созданием работали не только видные режиссёры-комедиографы Д. Ризи, Л. Дзампа, М. Моничелли, Л. Коменчини, П. Джерми, но и классики (напр., В. Де Сика). В 1970-х гг. свой вклад в развитие жанра внёс Э. Скола («Мы так любили друг друга», 1975, гл. пр. Мкф в Москве; «Уродливые, грязные, злые», 1976, пр. Мкф в Канне; «Терраса», 1979, пр. Мкф в Канне).
К кон. 20 в. итал. кино во многом утратило лидирующие позиции в мире, чему в немалой степени способствовали узурпация кинопроизводства телевидением, развитие новых технологий, а также засилье коммерч. кино. В этой ситуации попытку поддержать репутацию нац. кино и вернуть ему былую славу предприняли кинематографисты П. Дель Монте («Стручок и стручочек», 1981), Д. Лукетти («Это случится завтра», 1987), М. Никетти («Похитители мыла», 1989, гл. пр. Мкф в Москве). Историко-культурный жанр представлен фильмами «Путешествие капитана Фракасса» Сколы (1990), «Фьориле» (1993) и «Избирательное сродство» (1996) бр. Тавиани; «Принц Гомбургский» М. Беллоккьо (1997). Традиции неореализма развивает «Передышка» Ф. Рози (по биографич. книге П. Леви, 1997). Мотивы творч. угасания и прощания с жизнью ощутимы в поздних произведениях М. Феррери («Плоть», 1991; «Дом улыбок», 1991; «Нитрат серебра», 1996). Широкий творч. диапазон отличает произведения Э. Ольми – от фольклорных мотивов («Тайна старого леса», 1993) до библейских образов («Книга Бытия: Сотворение мира и Всемирный потоп», 1994). Отголоски политич. кино звучат в фильме-расследовании М. Т. Джорданы «Пазолини, итальянское убийство» (1995). После зарубежных постановок свою давнюю приверженность молодёжной тематике подтвердил Б. Бертолуччи: «Ускользающая красота» (др. назв. – «Я танцую одна», 1995), «Мечтатели» (2003). На рубеже 20–21 вв. междунар. признание получили фильмы Р. Бениньи («Жизнь прекрасна», 1997, пр. Мкф в Канне, пр. «Оскар»), Н. Моретти («Комната сына», 2001), Д. Торнаторе («Незнакомка», 2006, пр. Мкф в Москве).
Истории итал. кинематографа посвящены документальные и игровые фильмы «Антология итальянского немого кино. 1896–1926» А. Петруччи и «Антология итальянского звукового кино. 1929–1943» Ф. Монтесанти (оба 1957), трилогия Дж. Мингоцци «Последняя дива: Франческа Бертини» (1981), «Волшебный парус» (1982) и «Самое прекрасное: Образы итальянского кино» (1985), а также «Доброй ночи, Вавилон» бр. Тавиани (1987), «Интервью» Ф. Феллини (1987), «Новый кинотеатр "Парадизо"» Торнаторе (1988, пр. «Оскар») и др. Проводятся междунар. кинофестивали – в Венеции (с 1932), Риме (с 2006). Фестивали архивного кино: «Дни немого кино» в Порденоне (с 1982), «Обретённое кино» в Болонье (с 1987).
Дополнительная литература:
Кьярини Л. Сила кино. М., 1955;
Лидзани К. Итальянское кино. М., 1956;
Феррара Дж. Новое итальянское кино. М., 1959;
Соловьева И. Н. Кино Италии. (1945–1960). Очерки. М., 1961;
Италия. Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970;
Кино Италии. Неореализм, 1939–1961. М., 1989;
Verdone M. Storia del cinema italiano. Roma, 1995;
Колодяжная В. С. Кино Италии. М., 1998;
История зарубежного кино (1945–2000). М., 2005;
Brunetta G. P. Il cinema italiano contemporaneo. Roma, 2007.
Автор раздела: В. И. Босенко.
Цирк
Цирковое иск-во в И. известно с древности. В Древнем Риме популярностью пользовались представления бродячих артистов (гистрионов): канатоходцев, акробатов, жонглёров, дрессировщиков. Античные наездники демонстрировали иск-во вольтижировки на аренах амфитеатров в паузах между заездами квадриг. В эпоху Возрождения в Венеции устраивались конкурсы «живой архитектуры»: артисты строили акробатич. пирамиды выс. до 9 м. Появились цирковые семьи, дававшие представления на гор. ярмарках. В нач. 16 в. в И. возникли школы верховой езды под рук. Ф. Гризо, Ч. Фиаско, А. Пиньянтелли. Их ученики открыли школы в Англии и Франции, создав предпосылки для возникновения конного цирка. В кон. 16 в. успехом пользовались выступления старейшей цирковой семьи канатоходцев Кьярини. В 18–19 вв. получили известность цирковые династии Франкони, Турниер, Кьези, Сидоли. В 1826 А. Гверра организовал цирковую труппу, с которой гастролировал во многих странах Европы. Династии Чинизелли, Труцци, Феррони, Безано оказали большое влияние на формирование рус. циркового иск-ва. В И. стационарных цирковых зданий не строили, мягкий климат позволял круглый год давать представления в летних цирках-шапито. Существенное влияние на развитие разл. жанров мирового циркового иск-ва оказали жонглёр Э. Растелли, клоуны бр. Фрателлини, иллюзионист Б. Боско, дрессировщики А. и В. Франкони, Ф. Тоньи, акробаты Фредиани, Кароли, Прозерпи (все – конная акробатика), Тафани (икарийские игры). Среди цирковых династий 20 – нач. 21 вв.: Орфеи, Медрано, Пальмири, Рива, Тоньи, Эррани. В И. работают Нац. ассоциация цирков (1948), Академия циркового иск-ва (1988, с 2004 в Вероне). Междунар. фестивали циркового иск-ва проводятся в Вероне (с 1982), Латине (с 1999), Риме (с 2000).
Автор раздела: В. В. Кошкин.
Иллюстрации:
Кадр из фильма «Татарская пустыня». Режиссёр В. Дзурлини. 1976. Архив БРЭ;
Зрительный зал «Театро Олимпико» в Виченце. Архив БРЭ;
Зрительный зал «Театро Фарнезе»в Парме. Открыт в 1628. Архив БРЭ;
Небоскрёб «Торре-Веласка» в Милане. 1956–58. Группа архитекторов «BBPR» (Дж. Л. Банфи, Л. Бельджойозо, Э. Перессутти, Э. Н. Роджерс). Архив БРЭ;
Дж. Сегантини. «Альпийский триптих. Становление». 1896–99. Музей Сегантини (Санкт-Мориц, Швейцария). Архив БРЭ;
Дж. Б. Пиранези. «Фонтан Треви в Риме». Гравюра. 1773. Архив БРЭ;
С. Роза. «Гавань с руинами». 1640–43. Музей изобразительных искусств (Будапешт). Архив БРЭ;
Палаццо Кариньяно в Турине. 1679–83. Архитектор Г. Гварини. Архив БРЭ;
Сикстинская капелла в Ватикане. Росписи стен С. Боттичелли, Д. Гирландайо, П. Перуджино, К. Росселли, Л. Синьорелли (1481–82). Роспись плафона (1508–12) и композиция «Страшный суд» (1536–41) на западной стене выполнены Микеланджело. Архив БРЭ;
Фасад церкви Сан-Дзено-Маджоре в Вероне. 12 в. Архив БРЭ;
Церковь Сант-Амброджо в Милане. 11–12 вв. Архив БРЭ;
Иллюстрация к «Декамерону» Дж. Боккаччо. Манускрипт 2-й пол. 15 в. Библиотека Бодли (Оксфорд). Архив БРЭ;
Генуя. Вид порта. Архив БРЭ;
Премьер-министр Италии С. Берлускони. Архив БРЭ;
Демонстрация в Риме во время всеобщей стачки 1969. Архив БРЭ;
Текст Конституции Италии подписывает председатель Учредительного собрания У. Террачини. 1947. Фото. Архив БРЭ;
А. Гитлер (справа) и Б. Муссолини в Мюнхене в июне 1940. Фото. Архив БРЭ;
Проводы итальянских солдат на фронт в годы 1-й мировой войны. Фото. Архив БРЭ;
«Отправка "Тысячи" из Генуи». Рисунок Дж. Индуно. 1860. Музей Рисорджименто (Милан). Архив БРЭ;
«Площадь рынка в Неаполево время восстания 1647–48». Французская гравюра 17 в. Архив БРЭ;
«Вступление Карла V в Рим». Фреска Ф. Сальвиатив Палаццо Фарнезе в Риме. Архив БРЭ;
«Рожер II, коронуемый Христом». Мозаика в соборе в Палермо. 1146/47–1151. Архив БРЭ;
Мавзолей Теодориха в Равенне. 520. Архив БРЭ;
Озеро Гарда. Архив БРЭ.