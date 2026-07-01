ИТАЛИЯ (Italia), Итальянская Республика (Repubblica Italiana)

Государство в Южной Европе.

Об­щие све­де­ния

Тер­ри­то­рия вклю­ча­ет ма­те­ри­ко­вую часть (Па­дан­ская рав­ни­на и об­ра­щён­ные к вос­то­ку и югу скло­ны Альп), Апен­нин­ский п-ов, круп­ные ост­ро­ва Си­ци­лия, Сар­ди­ния, ряд ар­хи­пе­ла­гов и мел­ких ост­ро­вов. Ок. 20% гра­ницы про­хо­дит по су­ше, в осн. по Аль­пам. И. име­ет су­хо­пут­ную гра­ни­цу с Фран­ци­ей, Швей­ца­ри­ей, Ав­ст­рией, Сло­ве­ни­ей, Сан-Марино и Ватиканом. Бе­ре­га И. омы­ва­ют­ся мо­ря­ми: на за­па­де – Ли­гу­рий­ским и Тир­рен­ским, на юге – Ио­ни­че­ским, на вос­то­ке – Ад­риа­ти­че­ским (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 7375 км). Пл. 301,3 тыс. км2. Нас. 59,3 млн.чел. (2008). Сто­ли­ца – Рим. Де­неж­ная еди­ни­ца – ев­ро. Офиц. язык – италь­ян­ский. Тра­ди­ци­он­но на тер­ри­то­рии И. вы­де­ля­ют 3 ис­то­ри­ко-эко­но­мич. ре­гио­на – Се­вер, Центр и Юг. В адм. от­но­ше­нии И. раз­де­ле­на на 20 об­лас­тей, вклю­чаю­щих 109 про­вин­ций.

И. – член ООН (1955), НАТО (1949), СЕ (1949), ЕС (1993; в 1958–67 ЕЭС, в 1967–92 Ев­роп. со­об­ще­ст­во), Ев­ра­то­ма (1958), МВФ (1947), МБРР (1947), ВТО (1995), ОБСЕ (1973), ОЭСР (1961).

Автор раздела: Т. А. Гал­ки­на.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

И. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 22.12.1947. Фор­ма прав­ле­ния – пар­ла­мен­тар­ная рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый на 7 лет пар­ла­мен­том на со­вме­ст­ном за­се­да­нии па­лат, в ко­то­ром уча­ст­ву­ют по 3 де­ле­га­та от об­лас­тей. Пре­зи­ден­томИ. мо­жет быть гра­ж­да­нин, дос­тиг­ший 50 лет, поль­зую­щий­ся по­ли­тич. и гражд. пра­ва­ми. Гла­ва гос-ва воз­глав­ля­ет Вер­хов­ный со­вет обо­ро­ны и Выс­ший со­вет ма­ги­ст­ра­ту­ры. Все ак­ты пре­зи­ден­та кон­трас­сиг­ну­ют­ся ми­ни­ст­ра­ми, ак­ты, имею­щие си­лу за­ко­на, – пред. Со­ве­та ми­ни­ст­ров.

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Со­сто­ит из Па­ла­ты де­пу­та­тов и Се­на­та Республики, из­би­рае­мых все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет. Па­ла­та де­пу­та­тов со­сто­ит из 630 де­пу­та­тов, Се­нат – из 315 се­на­то­ров, из­би­рае­мых от об­лас­тей. Кро­ме то­го, се­на­то­ра­ми по пра­ву яв­ля­ют­ся быв. пре­зи­ден­ты стра­ны. Гла­ва гос-ва мо­жет на­зна­чить по­жиз­нен­ны­ми се­на­то­ра­ми 5 гра­ж­дан, «про­сла­вив­ших Ро­ди­ну вы­даю­щи­ми­ся до­сти­же­ния­ми в со­ци­аль­ной, на­уч­ной, ху­до­же­ст­вен­ной и ли­те­ра­тур­ной об­лас­тях».

Пра­ви­тель­ст­во И. – Со­вет ми­ни­ст­ров, ми­ни­ст­ры мо­гут вхо­дить в со­став пар­ла­мен­та. Пре­зи­дент на­зна­ча­ет председате­ля пра­ви­тель­ст­ва и по его пред­ло­же­нию ми­нист­ров. Правительство должно по­лу­чить доверие обеих палат пар­ла­мен­та. Пред­се­да­тель Со­ве­та ми­ни­ст­ров ру­ко­во­дит об­щей по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва и не­сёт за неё от­вет­ст­вен­ность. Ми­ни­ст­ры кол­ле­ги­аль­но от­вет­ст­вен­ны за дей­ст­вия пра­ви­тель­ст­ва, а ин­ди­ви­ду­аль­но – за дей­ст­вия ру­ко­во­ди­мых ими ве­домств. Пра­ви­тель­ст­ву мо­жет быть де­ле­ги­ро­ва­но осу­ще­ст­в­ле­ние за­ко­но­дат. пол­но­мо­чий по оп­ре­де­лён­ным во­про­сам на ог­ра­ни­чен­ный срок. В не­об­хо­ди­мых и без­от­ла­га­тель­ных слу­ча­ях пра­ви­тель­ст­во мо­жет под свою от­вет­ст­вен­ность из­да­вать врем. по­ло­же­ния (в фор­ме дек­ре­тов пре­зи­ден­та), имею­щие си­лу за­ко­на, ко­то­рые долж­ны быть одоб­ре­ны пар­ла­мен­том.

Со­сто­ит из ком­мун, про­вин­ций, сто­лич­ных го­ро­дов и об­лас­тей, при­зна­вае­мых ав­то­ном­ны­ми об­ра­зо­ва­ни­я­ми, имею­щи­ми соб­ст­вен­ные ус­та­вы, пол­но­мо­чия и функ­ции. С 2001 Кон­сти­ту­ци­ей И. пре­ду­смот­ре­на фе­де­ра­тив­ная мо­дель раз­гра­ни­че­ния ком­пе­тен­ции ме­ж­ду цен­тром и об­лас­тя­ми, вы­де­ле­ны сфе­ры ис­клю­чит. ком­пе­тен­ции гос-ва, сфе­ры кон­ку­ри­рую­щей ком­пе­тен­ции гос-ва и об­лас­тей, ос­таль­ные во­про­сы находятся в ве́де­нии об­лас­тей.

В И. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. По­сле рас­па­да, дроб­ле­ния и не­од­но­крат­ных транс­фор­ма­ций в 1990-х гг. пар­тий, иг­рав­ших по­сле 1945 ве­ду­щую роль в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны (Итал. хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тич. пар­тия, Итал. ком­му­ни­стич. пар­тия, Итал. со­циа­ли­стич. пар­тия, Итал. ли­бе­раль­ная пар­тия, Итал. рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия и др.), сфор­ми­ро­ва­лась сис­те­ма двух бло­ков, в рам­ках ко­то­рых пе­ред вы­бо­ра­ми объ­е­ди­ня­ют­ся по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции ле­во­цен­три­ст­ской и пра­во­цен­три­ст­ской ори­ен­та­ции. В пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2008 при­ни­ма­ли уча­стие бло­ки «Народ сво­бо­ды» (правоцентристское объ­еди­не­ние, включающее партию «Впе­рёд, Ита­лия!», Движение за автономию, Лигу Севера) и ле­воцентристская коалиция Де­мо­кра­тич. партия – «Италия ценностей».

Автор раздела: Т. А. Ва­силь­е­ва.

При­ро­да

Тер­ри­то­рия И. под­раз­де­ля­ет­ся на ма­те­ри­ко­вую, по­лу­ост­ров­ную и ост­ров­ную час­ти. В ма­те­ри­ко­вой части рас­по­ло­же­ны два круп­ных при­род­ных ре­гио­на – Аль­пы и Па­дан­ская рав­ни­на; наи­боль­шая по пло­ща­ди по­лу­ост­ров­ная часть пред­став­ле­на Апен­нин­ским по­лу­ост­ро­вом. Ост­ров­ную часть об­ра­зу­ют два круп­ных ост­ро­ва – Си­ци­лия и Сар­ди­ния, а так­же мно­го­числ. мел­кие ост­ро­ва, в т. ч. Тос­кан­ский ар­хи­пе­лаг с о. Эль­ба, ар­хи­пе­лаг Кам­па­но (Понциан­ские о-ва и о. Ис­кья), о. Ка­при, Ли­пар­ские ост­ро­ва, Пелагские о-ва, о. Пан­тел­ле­рия.

Бе­ре­га. Бе­ре­го­вая ли­ния Ли­гу­рий­ско­го и Тир­рен­ско­го мо­рей дос­та­точ­но силь­но из­ре­за­на (за­ли­вы Ге­ну­эз­ский, Га­эта, Не­апо­ли­тан­ский, Са­лерн­ский и др.). На се­ве­ре Ли­гу­рий­ско­го м., а так­же на юге Тир­рен­ско­го м. (п-ов Ка­лаб­рия) пре­об­ла­да­ют го­ри­стые бе­ре­га, от г. Пи­за до зал. Га­эта – низ­мен­ные ак­ку­му­ля­тив­ные пля­же­вые. У Ад­риа­ти­че­ско­го м. в сев. час­ти до г. Ри­ми­ни бе­ре­га низ­мен­ные ак­ку­му­ля­тив­ные ла­гун­ные; от Ри­ми­ни до п-ова Гар­га­но – вы­ров­нен­ные ак­ку­му­ля­тив­ные, окайм­лён­ные пля­жа­ми; на край­нем юге – аб­ра­зи­он­ные и аб­ра­зи­онно-бух­то­вые. Бе­ре­га Ио­ни­че­ско­го м. пре­им. го­ри­стые аб­ра­зи­он­ные и аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные бух­то­вые, у зал. Та­ран­то – низ­мен­ные. На о. Си­ци­лия наи­боль­шей из­ре­зан­но­стью от­ли­ча­ют­ся го­ри­стые се­вер­ные и час­тич­но вост. бе­ре­га; на о. Сар­ди­ния в вост. час­ти пре­об­ла­да­ют вы­со­кие и кру­тые, в юж. и зап. час­тях – бо­лее из­ре­зан­ные (за­ли­вы Каль­я­ри, Ори­ста­но) аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные бе­ре­га.

Рель­еф. Для б. ч. тер­ри­то­рии И. ха­рак­те­рен гор­ный рель­еф. В ма­те­ри­ко­вой час­ти И. вдоль сев. су­хо­пут­ных гра­ниц стра­ны ду­го­об­раз­но про­тя­ги­ва­ет­ся гор­ная сис­те­ма Аль­пы. Наи­боль­ши­ми вы­со­та­ми от­ли­ча­ют­ся За­пад­ные Аль­пы, в пре­де­лах ко­то­рых рас­по­ло­же­ны вы­со­чай­шие вер­ши­ны Альп го­ра Монб­лан (выс. 4807 м – выс­шая точ­ка И.), Мон­те-Ро­за (выс. до 4634 м, пик Дю­фур) и др. К юго-за­па­ду в При­мор­ских Аль­пах вы­со­ты сни­жа­ют­ся до 1000 м. Зап. Аль­пы глу­бо­ко рас­чле­не­ны гус­той се­тью по­переч­ных до­лин при­то­ков р. По: До­ра-Баль­теа, До­ра-Ри­па­рия и др.; на гра­ни­це с Фран­ци­ей и Швей­ца­ри­ей рас­по­ло­же­ны пе­ре­ва­лы Сен-Бер­нар Боль­шой, Сен-Бер­нар Ма­лый и др. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны гор­но-лед­ни­ко­вые фор­мы рель­е­фа (аль­пий­ские пи­ки, ка­ры, цир­ки, тро­ги и др.), зна­чи­тель­на пло­щадь совр. оле­де­не­ния. Юго-вост. скло­ны Зап. Альп рез­ко об­ры­ва­ют­ся к Па­дан­ской рав­ни­не. Мак­с. ши­ри­ной (ок. 160 км) в И. от­ли­ча­ют­ся Вос­точ­ные Аль­пы. В их пре­де­лах вер­ши­ны дос­ти­га­ют мень­ших вы­сот (до 4049 м в мас­си­ве Бер­ни­на); ха­рак­тер­но ме­нее глу­бо­кое, но ин­тен­сив­ное рас­чле­не­ние (до­ли­на Адид­же и др.). Пре­об­ла­да­ют кру­тос­клон­ные из­вест­ня­ко­вые мас­си­вы с зуб­ча­ты­ми греб­ня­ми (До­ло­ми­то­вые Аль­пы и др.). Ши­ро­ко раз­вит карст (ос­тан­цы, кар­ры, во­рон­ки, пе­ще­ры и др.). В Пре­даль­пах в об­шир­ных тро­го­вых до­ли­нах рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие озё­ра стра­ны.

Про­тя­жён­ная гор­ная сис­те­ма Апен­ни­ны за­ни­ма­ет б. ч. Апен­нин­ско­го п-ова. Для наи­бо­лее вы­со­ких мас­си­вов Сев. и Центр. Апен­нин [го­ра Кор­но-Гранде (Кор­но) в мас­си­ве Гран-Сас­со-д’Италия, 2914 м,– выс­шая точ­ка Апен­нин и Апен­нин­ско­го п-ова] ха­рак­тер­ны ре­лик­то­вые гор­но-лед­ни­ко­вые фор­мы рель­е­фа; ши­ро­ко раз­вит карст. К за­па­ду от гор­ных це­пей Сев. и Центр. Апен­нин про­сти­ра­ет­ся по­ло­са хол­ми­стых пред­го­рий и воз­вы­шен­но­стей, ос­лож­нён­ных в сев. час­ти (т. н. Тос­кан­ские Пре­да­пен­ни­ны) изо­ли­ро­ван­ны­ми низ­ко­горь­я­ми (Апу­ан­ские Аль­пы и др.), в юж. час­ти – вул­ка­нич. мас­си­ва­ми (Ами­а­та, Чи­ми­но, Ве­зу­вий) и пла­то (Ла­цио и др.). Вост. по­ло­са пред­го­рий Сев. и Центр. Апен­нин вы­ра­же­на ме­нее от­чёт­ли­во. Юж. Апен­ни­ны близ­ко под­хо­дят к бе­ре­гам Тир­рен­ско­го м., а на юго-вос­то­ке к их силь­но рас­чле­нён­ным хол­ми­стым пред­горь­ям при­мы­ка­ют низ­ко­гор­ный из­вест­ня­ко­вый мас­сив п-ова Гар­га­но, пла­то Ле-Мурд­же, пла­сто­вые рав­ни­ны п-ова Са­лен­ти­на. Эти силь­но за­кар­сто­ван­ные тер­ри­то­рии прак­ти­че­ски ли­ше­ны по­верх­но­ст­но­го сто­ка, од­на­ко яв­ля­ют­ся весь­ма про­дук­тив­ны­ми с.-х. рай­она­ми. На край­нем юге Апен­нин­ско­го п-ова про­тя­ги­ва­ют­ся Ка­лаб­рий­ские Апен­ни­ны – кру­то­склон­ные глы­бо­вые плос­ко­го­рья выс. до 1955 м (го­ра Мон­таль­то).

Пре­об­ла­да­ние гор­но­го и хол­ми­сто­го рель­е­фа ха­рак­тер­но и для ост­ров­ной час­ти И. На се­ве­ре о. Си­ци­лия про­тя­ги­вают­ся фли­ше­вые низ­ко­го­рья и сред­не­горья (выс. до 1979 м, го­ра Кар­бо­на­ра), окайм­лён­ные ши­ро­кой по­ло­сой хол­ми­стых пред­го­рий; в вост. час­ти ост­ро­ва рас­по­ло­жен вул­кан Эт­на. На о. Сар­ди­ния на вос­то­ке (го­ры Ала, Джен­нард­жен­ту) и юго-за­па­де (Иг­ле­зи­ен­те) рас­про­стра­не­ны пре­им. глы­бо­вые низ­ко- и сред­не­вы­сот­ные го­ры выс. до 1834 м (го­ра Ла-Мар­мо­ра); на се­ве­ро-за­па­де – вул­ка­нич. пла­то. Мел­кие о­ст­ро­ва И. так­же пре­им. го­ри­стые; на Ли­пар­ских о-вах, на ост­ро­вах Ис­кья и Пан­тел­ле­рия име­ют­ся дей­ст­вую­щие и ус­лов­но дей­ст­вую­щие вул­ка­ны.

Рав­ни­ны за­ни­ма­ют ме­нее 1/4 пло­ща­ди стра­ны. Ме­ж­ду Аль­па­ми и Апен­ни­на­ми рас­по­ло­же­на круп­ней­шая в И. Па­дан­ская рав­ни­на. Пло­ская или сла­бо­вол­ни­стая по­верх­ность ал­лю­ви­аль­но-морские рав­ни­ны по­сте­пен­но сни­жа­ет­ся по на­прав­ле­нию к Ве­не­ци­ан­ско­му зал. и пе­ре­хо­дит в низ­кое за­бо­ло­чен­ное по­бе­ре­жье с оби­ли­ем ла­гун и пес­ча­ных кос (ли­до). В центр. час­ти вдоль р. По рас­про­стра­не­ны гли­ни­стые сла­бо­дре­ни­ро­ван­ные низ­кие рав­ни­ны (выс. 50–100 м), по сев., зап. и юж. пе­ри­фе­рии – вы­со­кие на­клон­ные под­гор­ные рав­ни­ны (200–500 м), сло­жен­ные рых­лы­ми во­до­про­ни­цае­мы­ми по­ро­да­ми. На за­па­де Па­дан­ской рав­ни­ны рас­по­ло­же­на хол­ми­стая воз­вы­шен­ность Мон­фер­ра­то. В 19 в. Па­дан­ская рав­ни­на под­вер­глась су­ще­ст­вен­ной ме­лио­ра­ции, что спо­соб­ст­во­ва­ло её пре­об­ра­зо­ва­нию в один из наи­бо­лее с.-х. ос­во­ен­ных и ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных рай­онов Ита­лии.

В пре­де­лах Апен­нин­ско­го п-ова при­мор­ские низ­мен­ные рав­ни­ны про­тя­ги­ва­ют­ся уз­ки­ми, час­то пре­ры­ви­сты­ми по­ло­са­ми вдоль бе­ре­гов омы­ваю­щих его мо­рей. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны ак­ку­му­ля­тив­ная рав­ни­на Ба­зи­ли­ка­ты вдоль по­бе­ре­жья зал. Та­ран­то, ал­лю­ви­аль­но-мор­ская рав­ни­на Та­во­лие­ре к югу от п-ова Гар­га­но, а так­же при­бреж­ные низ­мен­но­сти Ад­риа­ти­че­ско­го и Тир­рен­ско­го мо­рей. Низ­мен­но­сти Тир­рен­ско­го м. (Тос­кан­ская Ма­рем­ма и др.), не­ко­гда силь­но за­бо­ло­чен­ные и яв­ляв­шие­ся оча­га­ми ма­ля­рии, ве­ка­ми под­вер­гав­шие­ся час­тым зим­ним на­вод­не­ни­ям, в 1930–50-х гг. бы­ли осу­ше­ны и пре­об­ра­зо­ва­ны в с.-х. уго­дья. В пре­де­лах ост­ров­ной час­ти низ­мен­ные ак­ку­му­ля­тив­ные рав­ни­ны раз­ви­ты пре­им. вдоль юго-зап. по­бе­ре­жья Си­ци­лии (Ка­тан­ская низ­мен­ность), а так­же на юге и за­па­де Сар­ди­нии (рав­ни­на Кам­пи­да­но).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. И. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го по­я­са. Б. ч. тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют склад­ча­то-над­ви­го­во-по­кров­ные со­ору­же­ния аль­пий­ско­го воз­рас­та: Аль­пы (юж. часть), Апен­ни­ны, Ка­лаб­ри­ды, струк­ту­ры сев. час­ти о. Си­ци­лия и зна­чит. час­ти о. Сар­ди­ния. Тек­то­нич. зо­на Юж. Альп име­ет склад­ча­то-над­ви­го­вую струк­ту­ру со сме­ще­ни­ем масс к югу. Эта зо­на сло­же­на в осн. кар­бо­нат­ны­ми тол­ща­ми триа­са – па­лео­це­на, из-под ко­то­рых на се­ве­ре вы­сту­па­ют па­лео­зой­ские оса­доч­ные и ме­та­мор­фич. и верх­не­про­те­ро­зой­ские кри­стал­лич. по­ро­ды; на вос­то­ке ши­ро­ко рас­про­стра­нён верх­не­ме­ло­вой – па­лео­це­но­вый флиш. Склад­ча­тые сис­те­мы Альп и Апен­нин раз­де­ле­ны Па­дан­ским меж­гор­ным про­ги­бом, яв­ляю­щим­ся ты­ло­вым для Альп и пе­ре­до­вым для Апен­нин. Про­гиб за­пол­нен оли­го­цен-чет­вер­тич­ной мо­лас­сой мощ­но­стью до 9 км; он про­дол­жа­ет­ся на юго-вос­ток вдоль вост. скло­на Апен­нин, где име­ну­ет­ся Бра­дан­ским.

Апен­ни­ны об­ра­зо­ва­ны па­ке­том тек­то­ни­че­ских по­кро­вов ме­зо­кай­но­зой­ских по­род, над­ви­ну­тых к се­ве­ру на Па­дан­ский про­гиб и к вос­то­ку – на Бра­дан­ский про­гиб. Внут­рен­ние (за­пад­ные) по­кро­вы в Сев. Апен­ни­нах вклю­ча­ют юр­ские офио­ли­ты (фраг­мен­ты океа­нич. ко­ры). Внеш­ние по­кро­вы сфор­ми­ро­ва­ны триа­со­вы­ми, юр­ски­ми и ме­ло­вы­ми кар­бо­нат­ны­ми, от­час­ти крем­ни­сты­ми, от­ло­же­ния­ми; верх­не­ме­ло­вым – эо­це­но­вым фли­шем. В строе­нии зап. пред­го­рий Апен­нин (близ Ри­ма) на­ря­ду с оса­доч­ны­ми и ме­тамор­фич. по­ро­да­ми уча­ст­ву­ют мощ­ные тол­щи плио­цен-чет­вер­тич­ных лав и ту­фов (тра­хи­ты, рио­ли­ты), фор­ми­рую­щие вул­ка­ны с ог­ром­ны­ми каль­де­ра­ми, пре­вра­щён­ны­ми в озё­ра (Брач­ча­но, Боль­се­на, Ви­ко). В ок­ре­ст­но­стях Не­апо­ли­тан­ско­го зал. вул­ка­нич. по­ро­ды сла­га­ют Ве­зу­вий, ост­ров-вул­кан Ис­кья, Флег­рей­ские по­ля, где про­яв­ле­на фу­ма­роль­ная ак­тив­ность. Бра­дан­ский мо­лас­со­вый про­гиб на вос­то­ке от­де­ля­ет Апен­ни­ны от Ад­риа­ти­че­ской плат­фор­мы (Ад­рии), фраг­мент ко­то­рой про­тя­ги­ва­ет­ся вдоль ад­риа­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья И., где рас­про­стра­не­ны ме­зо­кай­но­зой­ские из­вест­ня­ки (пла­то Ле-Мурд­же, п-ов Гар­га­но), пе­ре­кры­ваю­щие склад­ча­тые ком­плек­сы бай­каль­ско­го (ка­дом­ско­го) воз­рас­та. Ад­рия пред­став­ля­ет со­бой вы­ступ или «от­тор­же­нец» Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы. По­кро­вы Ка­лаб­рии, как и сев. час­ти о. Си­ци­лия, сло­же­ны юр­ски­ми офио­ли­та­ми, па­лео­зой­ски­ми, воз­мож­но бо­лее древ­ни­ми, ме­та­мор­фич. об­ра­зо­ва­ния­ми, гра­ни­тои­да­ми, ме­зо­зой­ски­ми кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми. Ка­лаб­рий­ские по­кро­вына­дви­ну­ты к юго-вос­то­ку на впа­ди­ну Ио­ни­че­ско­го мо­ря. В сев. час­ти о. Си­ци­лия при­сут­ст­ву­ет се­рия сдви­гов, на од­ном из ко­то­рых рас­по­ло­жен вул­кан Эт­на. Юго-вост. часть о. Си­ци­лия от­но­сит­ся к об­лас­ти гер­цин­ской склад­ча­то­сти. Ост­ров Сар­ди­ния сло­жен склад­ча­ты­ми ком­плек­са­ми бай­каль­ско­го (ка­дом­ско­го) воз­рас­та, пе­ре­ра­бо­тан­ны­ми в гер­цин­ский, а за­тем в аль­пий­ский тек­то­ге­нез.

Мно­гие рай­оны И. ха­рак­те­ри­зу­ют­ся ин­тен­сив­ной сейс­мич­но­стью. Силь­ные раз­ру­шит. зем­ле­тря­се­ния про­ис­хо­ди­ли: на се­ве­ро-вос­то­ке о. Си­ци­лия в 1693 и 1908 (Мес­син­ское); в юж. час­ти Апен­нин­ско­го п-ова в 1783, 1905, 1980; в центр. час­ти – в 1857, 1915 и 1930; в сев.-вост. час­ти – в 1976. Гео­ди­на­мич. не­ста­биль­ность ли­то­сфе­ры свя­за­на с под­дви­га­ни­ем (суб­дук­ци­ей) под п-ов Ка­лаб­рия со сто­ро­ны Ио­ни­че­ско­го м. ре­лик­то­вой ме­зо­зой­ской океа­нич. ко­ры, а так­же с про­дол­жаю­щим­ся столк­но­ве­ни­ем (кол­ли­зи­ей) Ад­риа­ти­че­ской плат­фор­мы с юж. ок­раи­ной Ев­ро­пы. Над Ка­лаб­рий­ской зо­ной суб­дук­ции в Тир­рен­ском м. раз­ви­ва­ет­ся вул­ка­нич. ду­га (вул­ка­ны Стром­бо­ли, Вуль­ка­но и др. на Ли­пар­ских о-вах).

В И. име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд свин­ца и цин­ка (на о. Сар­ди­ния и в вост. час­ти юж. мак­ро­скло­на Альп), зо­ло­та и се­реб­ра (на о. Сар­ди­ния), же­ле­за (на ост­ро­вах Эль­ба, Сар­ди­ния, в зап. пред­горь­ях Сев. Апен­нин и в Аль­пах). За­па­сы мар­ган­це­вых руд за­клю­че­ны в же­ле­зо­руд­ном ме­сто­ро­ж­де­нии с мар­ган­цем в обл. Тос­ка­на и соб­ст­вен­но мар­ган­це­вых ме­сто­ро­ж­де­ний во мно­гих рай­онах И. Зна­чи­тель­ны за­па­сы руд рту­ти (ме­сто­ро­ж­де­ние Мон­те-Амиа­та) и сурь­мы. Бок­си­ты за­ле­га­ют в кар­сто­вых впа­ди­нах в юго-вост. И. (об­лас­ти Аб­руц­ци, Апу­лия) и на о. Сар­ди­ния. Ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля из­вест­ны в юго-зап. час­ти о. Сар­ди­ния и в Аль­пах. В Апен­ни­нах мно­го­чис­лен­ны ме­сто­ро­ж­де­ния бу­ро­го уг­ля, лиг­ни­тов и би­ту­ми­ноз­ных слан­цев. За­ле­жи неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за со­сре­до­то­че­ны в Па­дан­ском про­ги­бе, на шель­фе Ад­риа­ти­че­ско­го м. и в пред­горь­ях Апен­нин, в ме­зо­кай­но­зой­ских от­ло­же­ни­ях о. Си­ци­лия и на шель­фе это­го ост­ро­ва. Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния ка­лий­ных (на о. Си­ци­лия) и ка­мен­ной (о. Си­ци­лия, Ка­лаб­рий­ские Апен­ни­ны, зап. пред­го­рья Сев. Апен­нин) со­лей, се­ры (о. Си­ци­лия), а так­же пи­ри­та, ба­ри­та, бен­то­ни­та, флюо­ри­та, таль­ка, ас­бе­ста, гра­фи­та, при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов и сы­рья для про­из-ва стро­ит. ма­те­риа­лов (из­вест­ня­ки, до­ло­ми­ты, мер­ге­ли, гипс, сер­пен­ти­ни­ты, квар­ци­ты, гра­ни­ты, пес­ки, гра­вий и др.). В Сев. Апен­ни­нах (об­л. Тос­ка­на) рас­по­ло­же­но из­вест­ное ме­сто­ро­ж­де­ние кра­си­вых об­ли­цо­воч­ных и скульп­тур­ных кар­рар­ских мра­мо­ров. Мно­го­чис­лен­ны ис­точ­ни­ки ми­не­раль­ных и тер­маль­ных вод. Зна­чи­тель­ны за­па­сы гид­ро­гео­тер­маль­ных ре­сур­сов (ме­сто­ро­ж­де­ние Лар­де­рел­ло в Тос­ка­не).

Кли­мат. На б. ч. тер­ри­то­рии (рав­ни­ны и пред­го­рья до выс. 500–700 м на Апен­нин­ском п-ове и ост­ро­вах) кли­мат суб­тро­пи­че­ский сре­ди­зем­но­мор­ский; на Па­дан­ской рав­ни­не и в Пре­даль­пах пе­ре­ход­ный к уме­рен­но­му. В го­рах про­яв­ля­ет­ся вы­сот­ная кли­ма­тич. зо­наль­ность. Наи­бо­лее от­чёт­ли­во суб­тро­пич. сре­ди­зем­но­мор­ский кли­мат вы­ра­жен на юге Апен­нин­ско­го п-ова и ост­ро­вах. Ле­то жар­кое и су­хое (ср. темп-ры ию­ля 23–26 °С); зи­ма тё­п­лая и дожд­ли­вая (ср. темп-ры ян­ва­ря 8–11 °C). Осад­ки (в ср. 500–600 мм в год) вы­па­да­ют пре­им. зи­мой в ви­де бур­ных лив­ней. Рай­оны юго-вост. час­ти Апен­нин­ско­го п-ова, юга Си­ци­лии и Сар­ди­нии (осад­ков в год 400 мм и ме­нее) час­то стра­да­ют от за­сух. На се­ве­ре и во внутр. рай­онах Апен­нин­ско­го п-ова средние темп-ры сни­жа­ют­ся в ию­ле до 21–22 °С; в ян­ва­ре – до 1,5–4 °С; в сев. час­ти по­лу­ост­ро­ва и в сред­не­горь­ях Апен­нин ино­гда вы­па­да­ет снег; с выс. 2000 м в Апе­нни­нах фор­ми­ру­ет­ся ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров. Макс. ко­ли­че­ст­во осад­ков (св. 3000 мм в год) вы­па­да­ет на зап. на­вет­рен­ных скло­нах Ли­гу­рий­ских Апен­нин, ми­ни­маль­ное (до 400 мм в год) – во внутр. рай­онах Юж. Апен­нин. Осо­бо вы­де­ля­ет­ся тё­п­лый и мяг­кий кли­мат по­бе­ре­жья Ли­гу­рий­ско­го м. (Ривь­е­ра-Ли­гу­ре – рай­он по­пу­ляр­ных кли­ма­тич. ку­рор­тов), имею­щий чер­ты мор­ско­го: зи­ма пре­им. су­хая и тё­п­лая бла­го­да­ря дей­ст­вию фё- нов (ср. темп-ры ян­ва­ря 8–9 °С); ле­то уме­рен­но жар­кое (ср. темп-ры ию­ля 23–24 °С); осад­ков 1500 мм в год.

Для близ­ко­го к уме­рен­но кон­ти­нен­таль­но­му кли­ма­та Па­дан­ской рав­ни­ны ха­рак­тер­ны жар­кое ле­то (ср. темп-ры ию­ля 22–24 °С) и хо­лод­ная зи­ма (ср. темп-ра ян­ва­ря 0–1 °С). Слу­ча­ют­ся мо­ро­зы до –10 °C; на вы­со­ких под­гор­ных рав­ни­нах фор­ми­ру­ет­ся снеж­ный по­кров. Осад­ков 700–1000 мм в год, б. ч. при­хо­дит­ся на вес­ну и осень. Лет­ние до­ж­ди час­то со­про­во­ж­да­ют­ся гро­за­ми и гра­дом, не­ред­ки силь­ные и да­же ка­та­ст­ро­фич. лив­ни. Бо­лее мяг­ким кли­ма­том (ср. темп-ры ян­ва­ря 1–2 °С, ию­ля 20–22 °С) от­ли­ча­ют­ся по­бе­ре­жья круп­ных озёр в Пре­даль­пах, где со­сре­до­то­че­ны мно­го­числ. кли­ма­тич. ку­рор­ты (Гар­да, Ко­мо и др.). В Аль­пах на выс. 1200–1500 м ср. темп-ры ию­ля по­ни­жа­ют­ся до 4–5 °С, ян­ва­ря – до –12...–15 °С; с вы­со­ты 2000 м сред­не­го­до­вые темп-ры не под­ни­ма­ют­ся вы­ше 0 °С. В среднем го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков в Аль­пах св. 1000 мм, на зап. скло­нах Кар­ний­ских Альп – св. 3000 мм, вы­ра­жен лет­ний мак­си­мум.

Вы­со­та сне­го­вой гра­ни­цы со­став­ля­ет от 2800–2900 м в При­мор­ских Аль­пах до 3000–3200 м в Вост. Аль­пах. В итал. час­ти Альп из­вест­но 835 лед­ни­ков об­щей пл. 526,3 км2 и 396 снеж­ни­ков об­щей пл. 23,9 км2 (1987). Осн. цен­тра­ми оле­де­не­ния яв­ля­ют­ся мас­си­вы Монб­лан, Гран-Па­ра­ди­зо, Бер­ни­на, Ада­мел­ло, Орт­лес, а так­же Пен­нин­ские, Ле­пон­тин­ские и Ре­тий­ские Аль­пы. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны ка­ро­вые и до­лин­ные лед­ни­ки. Мно­гие из них на­хо­дят­ся в ста­дии от­сту­па­ния.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­ки И. б. ч. ко­рот­кие, име­ют пре­им. гор­ный ха­рак­тер те­че­ния. Наи­боль­шей гус­то­той и пол­но­вод­ной реч­ной се­тью от­ли­ча­ет­ся ма­те­ри­ко­вая часть И. бла­го­да­ря на­ли­чию по­сто­ян­ных ис­точ­ни­ков пи­та­ния (аль­пий­ских снеж­ни­ков и лед­ни­ков, дос­та­точ­но обиль­ных и рав­но­мер­но вы­па­даю­щих осад­ков). Для рек ма­те­ри­ко­вой час­ти ха­рак­тер­ны лет­ние и ве­сен­не-зим­ние па­вод­ки. Ок. 1/4 тер­ри­то­рии И. при­над­ле­жит бас­сей­ну круп­ней­шей в И. ре­ки По, ле­вые при­то­ки ко­то­рой (Ад­да, До­ра-Баль­теа, До­ра-Ри­па­рия и др.) бе­рут на­ча­ло в Аль­пах; пра­вые (Па­на­ро, Та­ро, Треб­бия и др.) – в Апен­ни­нах. Сре­ди др. рек ма­те­ри­ко­вой час­ти наи­бо­лее зна­чи­тель­ны Адид­же, Брен­та, Изон­цо, Таль­я­мен­то, Пья­ве и Ре­но. Гус­тая реч­ная сеть Па­дан­ской рав­ни­ны ос­лож­не­на сис­те­мой осу­шит., оро­сит. и су­до­ход­ных ка­на­лов. Для пре­дот­вра­ще­ния час­тых и силь­ных на­вод­не­ний (круп­ней­шее – в 1951) по рус­лам По и ря­да её при­то­ков со­ору­же­ны дам­бы и пло­ти­ны.

Ре­ки Апен­нин­ско­го п-ова и ост­ров­ной час­ти И. гл. обр. ко­рот­кие и ма­ло­вод­ные; име­ют в осн. до­ж­де­вое пи­та­ние и ха­рак­те­ри­зу­ют­ся сре­ди­зем­но­мор­ским ти­пом вод­но­го ре­жи­ма, т. е. пол­но­вод­ны осе­нью и зи­мой и силь­но ме­ле­ют ле­том; мел­кие ре­ки (т. н. фиу­ма­ры) ле­том пол­но­стью пе­ре­сы­ха­ют. Час­ты на­вод­не­ния (наи­бо­лее раз­ру­ши­тель­ное– на р. Ар­но в 1966). На Апен­нин­ском п-ове – круп­ней­шие ре­ки бас­сей­нов: Тир­рен­ско­го мо­ря (Тибр, Ар­но, Воль­тур­но), Ио­ни­че­ско­го мо­ря (Аг­ри, Ба­зен­то, Бра­да­но), Ад­риа­ти­че­ско­го мо­ря (Офан­то, Пес­ка­ра, Сан­гро). Осн. ре­ки Си­ци­лии – Си­ме­то, Саль­со, Пла­та­ни; Сар­ди­нии – Тир­со, Ко­ги­нас, Флу­мен­до­за.

В И. мно­го озёр разл. ге­не­зи­са (лед­ни­ко­вых, лед­ни­ко­во-тек­то­нич., вул­ка­нич., кар­сто­вых и ла­гун­ных). Об­щая пл. 23 наи­бо­лее круп­ных озёр И. со­став­ля­ет св. 5000 км2. Круп­ней­шие озё­ра И. рас­по­ло­же­ны в Аль­пах, име­ют лед­ни­ко­во-тек­то­нич. про­ис­хо­ж­де­ние: Гар­да, Ла­го-Мад­жо­ре, Ко­мо, Изео, Лу­га­но. На Апен­нин­ском п-ове са­мое круп­ное Тра­зи­мен­ское озе­ро – ре­ликт плио­це­но­во­го озёр­но­го бас­сей­на; озё­ра Боль­се­на, Брач­ча­но, Ви­ко – вул­ка­нич. про­ис­хо­ж­де­ния. Круп­ней­шие ла­гун­ные озё­ра (Ле­зи­на, Ва­ра­но, Вал­ли-ди-Ко­мак­кьо) сфор­ми­ро­ва­лись на по­бе­ре­жье Ад­риа­ти­че­ско­го мо­ря.

Соз­да­но св. 300 во­до­хра­ни­лищ: в сев. час­ти И. – в осн. в це­лях гид­ро­энер­ге­ти­ки, на Апен­нин­ском п-ове и круп­ных ост­ро­вах – гл. обр. для нужд ир­ри­га­ции и ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния. Круп­ней­шие во­до­хра­ни­ли­ща: Омо­део на р. Тир­со (Сар­ди­ния) и Мон­те-Ко­ту­ньо на р. Син­ни (Ба­зи­ли­ка­та).

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 191 км3, на ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 3336 м3 во­ды в год. Еже­год­ный во­до­за­бор 44,4 км3 (в т. ч. 45% ис­поль­зу­ет­ся на ну­ж­ды с. х-ва, 37% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, 18% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­ный по­кров очень раз­но­об­ра­зен. В го­рах чёт­ко вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность поч­вен­но-рас­тит. по­кро­ва. Для гор­но-лес­но­го поя­са ха­рак­тер­ны гор­ные бу­ро­зё­мы; в пре­де­лах Вост. Альп и Апен­нин – в со­че­та­нии с ренд­зи­на­ми; в аль­пий­ском поя­се пре­об­ла­да­ют гор­но-лу­го­вые поч­вы. Ши­ро­ко пред­став­ле­ны ка­ме­ни­стые и щеб­ни­стые раз­но­сти почв. На вул­ка­нич. пла­то Апен­нин­ско­го п-ова, вос­то­ка Си­ци­лии и се­ве­ро-за­па­да Сар­ди­нии сфор­ми­ро­ва­лись вул­ка­нич. поч­вы. В меж­гор­ных кот­ло­ви­нах Апен­нин­ско­го п-ова, Си­ци­лии и Сар­ди­нии мес­та­ми раз­ви­ты тем­но­цвет­ные сли­то­зё­мы. На Апен­нин­ском п-ове и ост­ро­вах для по­бе­ре­жий и пред­го­рий наи­бо­лее ха­рак­тер­ны ко­рич­не­вые и крас­но­цвет­ные ко­рич­не­вые поч­вы. По пе­ри­фе­рии Па­дан­ской рав­ни­ны рас­про­стра­не­ны бу­ро­зё­мы, в т. ч. опод­зо­лен­ные, в центр. час­ти – ал­лю­ви­аль­ные, час­то за­бо­ло­чен­ные и ог­ле­ен­ные поч­вы. В го­рах и пред­горь­ях по­все­ме­ст­но ак­тив­ны эро­зи­он­ные и ополз­не­вые про­цес­сы, ве­ду­щие к су­ще­ст­вен­ной де­гра­да­ции поч­вен­но­го по­кро­ва; на Па­дан­ской рав­ни­не мес­та­ми про­яв­ля­ет­ся вто­рич­ное за­со­ле­ние почв.

И. об­ла­да­ет са­мым зна­чи­тель­ным био­ло­гич. раз­но­об­ра­зи­ем сре­ди стран Сре­ди­зем­но­мор­ско­го бас­сей­на. Из­вест­но 5463 ви­да со­су­ди­стых рас­те­ний (1-е ме­сто в за­ру­беж­ной Ев­ро­пе), в т. ч. 712 эн­де­ми­ков; 532 ви­да от­не­се­ны к ред­ким и ис­че­заю­щим. На Апен­нин­ском п-ове и ост­ро­вах ши­ро­ко пред­став­ле­на сре­ди­зем­но­мор­ская фло­ра, на ос­таль­ной час­ти стра­ны – пре­им. сред­не­ев­ро­пей­ская. В то же вре­мя в ре­зуль­та­те мно­го­ве­ко­во­го и ин­тен­сив­но­го ос­вое­ния тер­ри­то­рии И. ес­теств. рас­ти­тель­ность прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но за­ме­ще­на куль­тур­ной. Ле­са и кус­тар­ни­ки за­ни­ма­ют ок. 1/3 пл. стра­ны. На Апен­нин­ском п-ове и ост­ро­вах до выс. 500–800 м рас­про­стра­не­на веч­но­зе­лё­ная рас­ти­тель­ность сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па: про­из­вод­ные кус­тар­ни­ко­вые со­об­ще­ст­ва (ма­к­вис, га­ри­га), ро­щи веч­но­зе­лё­ных ду­бов – ка­мен­но­го и проб­ково­го (пре­им. вто­рич­ные), сре­ди­зем­но­мор­ских ви­дов со­сен (италь­ян­ской, алепп­ской, при­мор­ской), а так­же по­сад­ки ки­па­ри­сов, эв­ка­лип­тов и др. В со­ста­ве куль­тур­ной рас­ти­тель­но­сти – олив­ко­вое де­ре­во, цит­ру­со­вые, мин­даль, гра­нат, ин­жир. Вы­ше веч­но­зе­лё­ные де­ре­вья и кус­тар­ни­ки сме­ня­ют­ся ши­ро­ко­ли­ст­вен­ны­ми ле­са­ми (ду­бы, клё­ны, ясе­ни, каш­тан бла­го­род­ный и др.), со­хра­нив­ши­ми­ся фраг­мен­тар­но. Зна­чит. пло­ща­ди за­ни­ма­ют са­ды (пре­им. сред­не­ев­ро­пей­ские фрук­то­вые де­ре­вья) и ви­но­град­ни­ки. Вы­ше по скло­нам (до 1700–1900 м) раз­ви­ты гор­ные бу­ко­вые ле­са. Сред­не­гор­ные хвой­ные ле­са (ель, пих­та, на бо­лее су­хих скло­нах – со­сны) ны­не ред­ки, дос­та­точ­но круп­ные мас­си­вы об­ра­зу­ют лишь в Ка­лаб­рии и Тос­ка­не. Аль­пий­ские лу­га в Апен­ни­нах и гор­ных мас­си­вах ост­ров­ной час­ти И. пред­став­ле­ны фраг­мен­тар­но. На Па­дан­ской рав­ни­не ко­рен­ная рас­ти­тель­ность (лис­то­пад­ные ду­бо­вые ле­са) прак­ти­че­ски не со­хра­ни­лась, за­ме­ще­на гл. обр. с.-х. угодь­я­ми и за­строй­кой, толь­ко в дель­те р. По и в до­ли­нах её при­то­ков мес­та­ми раз­ви­ты пой­мен­ные лу­га и ле­са (в осн. из ив); есть ис­кусств. по­сад­ки то­по­лей. В ниж­нем вы­сот­ном по­я­се в Аль­пах в со­ста­ве ко­ренной рас­ти­тель­но­сти рас­про­стра­не­ны ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са (до выс. 800 м – ду­бо­вые и каш­та­но­вые, до выс. 1400 м – бу­ко­вые), вы­ше сме­няю­щие­ся сме­шан­ны­ми хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ными и хвой­ны­ми ле­са­ми (ель, пих­та, со­сна, ли­ст­вен­ни­ца). С 2000–2200 м ши­ро­ко пред­став­ле­ны суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские лу­га; на вер­ши­нах – гля­ци­аль­но-ни­валь­ные ланд­шаф­ты.

Або­ри­ген­ная фау­на И. об­ра­зо­ва­на пре­им. сре­ди­зем­но­мор­ски­ми, а так­же сред­не­ев­ро­пей­ски­ми ви­да­ми. Не­ко­гда раз­но­об­раз­ный жи­вот­ный мир су­ще­ст­вен­но обед­нён в ре­зуль­та­те ис­треб­ле­ния че­ло­ве­ком, ут­ра­ты и фраг­мен­та­ции ме­сто­оби­та­ний на про­тя­же­нии ты­ся­че­лет­ней ис­то­рии ос­вое­ния. Из­вест­но 132 ви­да мле­ко­пи­таю­щих, в т. ч. 12 ви­дов под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния. Круп­ных мле­ко­пи­таю­щих (бу­рый мед­ведь, волк, ка­бан, ко­су­ля) в ес­теств. сре­де оби­та­ния мож­но встре­тить толь­ко в труд­но­дос­туп­ных гор­ных рай­онах Альп и Апен­нин, гл. обр. в пре­де­лах ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий. Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дит­ся аб­руцц­ская сер­на (ох­ра­ня­ет­ся в нац. пар­ке Аб­руц­цы). На Апен­нин­ском п-ове и о. Си­ци­лия акк­ли­ма­ти­зи­ро­ван муф­лон – эн­де­мик о. Сар­ди­ния. Луч­ше со­хра­ни­лись мел­кие мле­ко­пи­таю­щие, в т. ч. хищ­ные (лес­ная кош­ка, бар­сук, лас­ка, гор­но­стай, лес­ной хо­рёк), на­се­ко­мо­яд­ные (ежи, бу­ро­зуб­ки), гры­зу­ны (бел­ки, по­ле­вые мы­ши), ру­ко­кры­лые и др. В со­ста­ве ор­ни­то­фау­ны 478 ви­дов птиц, в т. ч. 15 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния; раз­но­об­раз­ны пре­смы­каю­щие­ся (55 ви­дов, из них 4 – под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). Сре­ди мор­ских рыб важ­ное про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют сар­ди­ны, ту­нец, ан­чо­усы, ке­фаль, кам­ба­ла; сре­ди реч­ных – карп и фо­рель. Зна­чи­те­лен улов уст­риц.

В И. соз­да­ны 772 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии об­щей пл. 2,9 млн. га (2003), в т. ч. 22 нац. пар­ка об­щей пл. 1,34 млн. га, са­мые из­вест­ные и ста­рей­шие – Гран-Па­ра­ди­зо (1922) и Чир­чео (1934). На по­бе­режь­ях Тир­рен­ско­го и Ад­риа­ти­че­ско­го мо­рей со­сре­до­то­че­ны ме­с­та зи­мо­вок мно­го­числ. пе­ре­лёт­ных птиц Ев­ро­пы, в свя­зи с чем 48 ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий от­не­се­ны к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния. Ох­ра­няе­мые мор. тер­ри­то­рии, в т. ч. мор­ской парк Ми­ра­ма­ре, от­не­сён­ный к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО, за­ни­ма­ют 2,8 млн. га. В спи­сок Все­мир­но­го при­род­но­го на­сле­дия вклю­че­ны Ли­пар­ские о-ва.

Автор раздела: А. Ф. Ли­мо­нов (гео­ло­ги­че­ское строе­ниеи по­лез­ные ис­ко­пае­мые); А. А. Са­фо­но­ва.

На­се­ле­ние

Италь­ян­цы со­став­ля­ют 92,5% на­се­ле­ния, в т. ч. си­ци­лий­цы – 8,3%, сар­дин­цы – 2,7%. На се­ве­ро-вос­то­ке И. про­жи­ва­ют фриу­лы (1,1%), ла­ди­ны (0,1%), сло­вен­цы (0,1%), а так­же ти­роль­цы и др. не­мец­коя­зыч­ные груп­пы (0,5%), в т. ч. го­во­ря­щие на цимбр­ском яз. цим­бры (2,3 тыс. чел.) и мо­хе­но (2 тыс. чел.). На се­ве­ро-за­па­де про­жи­ва­ют груп­пы, го­во­ря­щие на ок­си­тан­ском, фран­ко-про­ван­саль­ском и фран­цуз­ском язы­ках (0,5%). Ком­пакт­ные груп­пы в Юж. И. об­ра­зу­ют ал­бан­цы (0,8%), гре­ки (0,2%) и хор­ва­ты (24 тыс. чел.), на се­ве­ро-за­па­де Сар­ди­нии – ка­та­лон­цы (22 тыс. чел.). В И. жи­вут так­же ев­реи (0,1%), цы­га­не (0,2%), ара­бы (0,9%), аме­ри­кан­цы США (0,2%), ру­мы­ны (0,1%), ис­пан­цы (0,1%) и др.

На про­тя­же­нии 120 лет (1861–1981) на­се­ле­ние И. по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­лось за счёт ес­теств. при­рос­та (22,2 млн. чел. в 1861; 32,96 млн. чел. в 1901; 41,65 млн. чел. в 1931; 47,52 млн. чел. в 1951; 56,55 млн. чел. в 1981). С 1980-х гг. чис­лен­ность на­се­ле­ния прак­ти­че­ски не уве­ли­чи­ва­ет­ся (56,78 млн. чел. в 1991; 56,99 млн. чел. в 2001; 59,46 млн. чел. в 2005). До сер. 1970-х гг. И. бы­ла стра­ной с тра­ди­ци­он­но вы­со­кой ро­ж­дае­мо­стью (16,5 на 1000 жит. в 1970; 10,1 в 1985; 9,2 в 1995). В совр. И. уро­вень ро­ж­дае­мо­сти – один из са­мых низ­ких сре­ди стран ЕС (8,5 на 1000 жит.). Смерт­ность (10,5 на 1000 жит., 2007) пре­вы­ша­ет ро­ж­дае­мость; мла­ден­че­ская смерт­ность 5,7 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных, 2007). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,27 ре­бён­ка в 2007 (2,41 в 1961; 1,6 в 1981; 1,35 в 1991) – са­мый низ­кий сре­ди раз­ви­тых стран Ев­ро­пы. Ухо­дит в про­шлое сло­жив­шее­ся пред­став­ле­ние о боль­шой итал. се­мье. В 2001 се­мьи из 6 чел. и бо­лее со­став­ля­ли 1,7% от об­ще­го чис­ла се­мей (14,4% в 1961; 5,4% в 1981).

На­се­ле­ние И. – од­но из са­мых ста­рых в Ев­ро­пе и ми­ре (ср. воз­раст жи­те­лей 42,5 го­да, 2007). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля лиц 65 лет и стар­ше 19,9%, в т. ч. 4,8% нас. стар­ше 80 лет. Де­ти до 15 лет со­став­ля­ют 13,8%, лю­ди тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) – 66,4% (2007). В 2005 на 100 мо­ло­дых лю­дей (до 15 лет) при­хо­ди­лось 137,7 ли­ца стар­ше 65 лет (со­от­вет­ст­вен­но 38,9 в 1961; 92,5 в 1991; 127,1 в 2001). По сред­ней ожи­дае­мой про­дол­жи­тель­но­сти жиз­ни (79,94 го­да; муж­чи­ны – 77,01, жен­щи­ны – 83,07 го­да в 2007) И., на­ря­ду с Япо­ни­ей и Шве­ци­ей, за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре. На 100 муж­чин при­хо­дит­ся 106 жен­щин.

До сер. 1970-х гг. И. бы­ла стра­ной эми­г­ра­ции (за 1870–1970 вы­еха­ли св. 20 млн. италь­ян­цев). Б. ч. эмиг­ран­тов, гл. обр. с Юга стра­ны, на­прав­ля­лись в по­ис­ках ра­бо­ты в США, стра­ны Зап. Ев­ро­пы и Юж. Аме­ри­ки. С сер. 1970-х гг. от­ток на­се­ле­ния рез­ко со­кра­тил­ся. С нач. 1990-х гг. зна­чи­тель­но воз­рос при­ток им­ми­гран­тов (за 1996–2006 ле­галь­но въе­ха­ли св. 2 млн. иностр. гра­ж­дан; в ср. ок. 300 тыс. чел. в год в 2000–05). В совр. И. с учё­том не­ле­галь­но въе­хав­ших им­ми­гран­ты со­став­ля­ют ок. 3 млн. чел. (ок. 5% нас. стра­ны; мень­ше, чем в др. круп­ней­ших ев­роп. стра­нах), в т. ч. ле­галь­ные им­ми­гран­ты – 2,3 млн. чел. (2006; 356 тыс. чел. в 1991; 1,3 млн. чел. в 2000), из них ал­бан­цы – ок. 13%, маро­ккан­цы – ок. 12%, ру­мы­ны – 11%, ки­тай­цы – 4,8%, ук­ра­ин­цы – 4%, фи­лип­пин­цы – 3,3%, ту­нис­цы – 3,1%, а так­же сер­бы и чер­но­гор­цы, ма­ке­дон­цы, по­ля­ки и др. В семь­ях им­ми­гран­тов в ср. по 2,4 ре­бён­ка; в 2005 в этих семь­ях ро­ди­лись 52 тыс. де­тей (9,4% об­ще­го чис­ла итал. но­во­рож­дён­ных).

И. – од­на из наи­бо­лее гус­то­на­се­лён­ных стран Ев­ро­пы (ср. плот­ность св. 196 чел./км2). Наи­бо­лее плот­но за­се­лены эко­но­ми­че­ски раз­ви­тые и бла­го­при­ят­ные в при­род­ном от­но­ше­нии об­лас­ти Кам­па­ния (425 чел./км2) и Лом­бар­дия (400 чел./км2), а так­же Ла­цио (334 чел./км2) и Ли­гу­рия (297 чел./км2), наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния в гор­ных об­лас­тях Се­ве­ра – Вал­ле-д’Аоста (37 чел./км2) и Трен­ти­но-Аль­то-Ади­дже (71 чел./км2) и об­л. Ба­зи­ли­ка­та (58 чел./км2) на Юге стра­ны.

Гор. на­се­ле­ние 67,6% (2005). Во 2-й пол. 20 в. ак­тив­но шёл про­цесс ур­ба­ни­за­ции; за 1960–90-е гг. ок. 6 млн. италь­ян­цев пе­ре­се­ли­лись из бед­ных рай­онов Юга и гор­ных рай­онов Се­ве­ра в Рим и бы­ст­ро раз­ви­вав­шие­ся ин­ду­ст­ри­аль­ные цен­тры Ту­рин и Ми­лан (ны­не свя­за­ны сплош­ной ур­ба­ни­зи­ро­ван­ной по­ло­сой). С сер. 1980-х гг. на­чал­ся про­цесс су­бур­ба­ни­за­ции; италь­ян­цы пред­по­чи­та­ли по­ки­дать центр. рай­оны боль­ших го­ро­дов и се­лить­ся в при­го­род­ных зо­нах. Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2008): Рим 2512,5 (с при­го­ро­да­ми 3858,1), Ми­лан 1321,4 (4308,4), Не­аполь 965,4 (3817,1), Па­лер­мо 652,9 (1000,8), Ге­нуя 588,4 (689,6). Все­го в эко­но­ми­ке И. за­ня­то 22,99 млн. чел. (2006), из них в сфе­ре ус­луг – 65,6% (40,4% в 1970), в пром-сти – 30,1% (со­от­вет­ст­вен­но 39,5%), с. х-ве – 4,3% (20,1%). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 6,8% (2006), в эко­но­ми­че­ски ме­нее раз­ви­тых об­лас­тях Юга 12,3%, в ин­дустриаль­ных об­лас­тях Се­ве­ра ок. 4%.

Автор раздела: Т. А. Гал­ки­на.

Ре­ли­гия

Ок. 90% (2007) нас. И. – ка­то­ли­ки ; ок. 5% – пред­ста­ви­те­ли др. кон­фес­сий, в осн. му­суль­ма­не (пред­ста­ви­те­ли эмиг­рант­ских ди­ас­пор Эфио­пии, Су­да­на, Ли­вии) и иу­даи­сты. Со­глас­но кон­кор­да­ту 1984 ме­ж­ду Итал. Рес­пуб­ли­кой и Св. Пре­сто­лом, ка­то­ли­цизм пе­ре­стал счи­тать­ся гос. ре­ли­ги­ей, бы­ли от­ме­не­ны преж­ние нор­мы об обя­за­т. ут­вер­жде­нии пра­ви­тель­ст­вом на­зна­чен­ных на итал. ка­фед­ры ка­то­лич. епи­ско­пов и о при­не­се­нии ими при­ся­ги гла­ве гос-ва. Дей­ст­ву­ют 1 пат­ри­ар­хат, 40 ми­тро­по­лий, 20 ар­хи­епар­хий и 155 епар­хий Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви, боль­шое чис­ло ка­то­лич. об­ще­ст­вен­ных ор­га­ни­за­ций и учеб­ных за­ве­де­ний.

Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся под юрис­дик­ция­ми ми­тро­по­лии Ита­лии и Маль­ты (уч­ре­ж­де­на в 1991 с цен­тром в Ве­не­ции) Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Ита­лий­ско­го бла­го­чи­ния Кор­сун­ской епар­хии Рус­ской пра­во­слав­ной церк­ви (из­да­ёт­ся ж. «Italia Ortodossa»), а так­же Бол­гар­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Ру­мын­ской пра­во­слав­ной церк­ви и Серб­ской пра­во­слав­ной церк­ви.

Осн. про­тес­тант­ские ре­лиг. организа­ции объ­е­ди­ня­ет Фе­де­ра­ция еван­ге­лич. церк­вей И. (основана в 1967).

Тер­ри­то­рия И. бы­ла осн. цен­тром рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва в зап. час­ти Рим. им­пе­рии, в сред­ние ве­ка и Но­вое вре­мя она яв­ля­лась гл. оп­ло­том Рим­ско-ка­то­ли­че­ской церк­ви. На­ча­ло хри­стиа­ни­за­ции И. от­но­сит­ся к сер. 1 в. По пре­да­нию, в Ри­ме про­по­ве­до­ва­ли апо­сто­лы Пётр (в ка­то­лич. тра­ди­ции счи­та­ет­ся пер­вым епи­ско­пом Ри­ма) и Па­вел, при­няв­шие там му­че­ни­че­скую смерть. К сер. 3 в. хри­сти­ан­ские об­щи­ны су­ще­ст­во­ва­ли в боль­шин­ст­ве круп­ных го­ро­дов И. Пер­вен­ст­вую­щая роль, бла­го­да­ря сто­лич­но­му по­ло­же­нию и апо­столь­ско­му про­ис­хо­ж­де­нию ка­фед­ры, при­над­ле­жа­ла Рим. церк­ви. Важ­ней­ши­ми хри­сти­ан­ски­ми цен­тра­ми И. в позд­не­ан­тич­ное вре­мя бы­ли так­же Ме­дио­лан (ныне Ми­лан), Не­аполь, Ак­ви­лея, Ра­вен­на, позд­нее – Ве­не­ция, Ба­ри, Са­лер­но, Бо­ло­нья, Ту­рин и др.

С И. бы­ли свя­за­ны жизнь и тру­ды мн. ран­не­хри­сти­ан­ских под­виж­ни­ков (мч. Иу­стин Фи­ло­соф, свт. Ам­вро­сий Ме­дио­ланский, прп. Бе­не­дикт Нур­сий­ский, свт. Пав­лин Но­лан­ский, Рим­ские па­пы: Кли­мент I, Лев I Ве­ли­кий, Гри­го­рий I Ве­ли­кий и др.) и круп­ней­ших ка­то­лич. дея­те­лей (Фран­циск Ас­сиз­ский, Бо­на­вен­ту­ра, Фо­ма Ак­вин­ский, Ека­те­ри­на Си­ен­ская, Ц. Ба­ро­ний, Р. Бел­лар­мин, Рим­ские па­пы: Сте­фан II, Гри­го­рий VII, Алек­сандр III, Ин­но­кен­тий III, Пий II, Кли­мент VII, Сикст V, Пий IX, Пий XI и др.).

В И. на­хо­дит­ся це­лый ряд круп­ных цен­тров хри­сти­ан­ско­го па­лом­ни­че­ст­ва, в т. ч. Рим (мо­щи апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла и многих др.), Ту­рин (пла­ща­ни­ца, ко­то­рой, по пре­да­нию, бы­ло обёр­ну­то те­ло Ии­су­са Хри­ста), Амальфи (мощи ап. Андрея Первозванного), Ба­ри (мо­щи свт. Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го), Ми­лан (мо­щи свт. Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го), Па­вия (мо­щи Ав­гу­сти­на Бла­жен­но­го), Па­дуя (мо­щи ап. и еван­ге­ли­ста Лу­ки), Не­аполь (мо­щи сщмч. Иан­нуа­рия), Ве­не­ция (мо­щи ап. и еван­ге­ли­ста Мар­ка, свт. Афа­на­сия Ве­ли­ко­го), Ра­вен­на (мо­щи сщмч. Апол­ли­на­рия), Ло­ре­то (Дом Бо­го­ма­те­ри, по пре­да­нию, пе­ре­не­сён­ный ту­да из На­за­ре­та) и др.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ита­лия в древ­но­сти. Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии И. от­но­сят­ся к ниж­не­му и сред­не­му па­лео­ли­ту (эпо­хи Ашель, Му­стье). В верх­нем па­лео­ли­те дол­го со­хра­ня­ют­ся тра­ди­ции Пе­ри­го­ра; для эпох Оринь­як и Гра­ветт из­вест­ны ка­мен­ные «Ве­не­ры па­лео­ли­та» (Гри­маль­ди, Са­винь­я­но); около Ти­во­ли, в рай­оне От­ран­то и Па­лер­мо, на о. Ле­ван­цо (близ сев. по­бе­ре­жья Си­ци­лии) от­кры­та пе­щер­ная жи­во­пись (на юге часть её, воз­мож­но, от­но­сит­ся уже к по­сле­лед­ни­ко­во­му пе­рио­ду). Ме­зо­лит пред­став­лен тра­ди­ция­ми Со­ве­терр и Тар­де­нуа.

В не­оли­те на тер­ри­то­рии Сев. И. рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра Ла­гоц­ца (род­ст­вен­ная Шас­се), на бе­ре­гах Сре­ди­зем­но­го м. – т. н. куль­ту­ры штам­по­ван­ной (им­прес­со) ке­ра­ми­ки (куль­ту­ры кар­ди­ум-ке­ра­ми­ки, Стен­ти­нел­ло и др.), воз­мож­но, сло­жив­шие­ся в хо­де ми­гра­ций с вос­то­ка или под влия­ни­ем от­ту­да. К кон­цу сред­не­го не­оли­та на тер­ри­то­рии Центр. и Юго-Вост. И. по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки с тём­ной ло­щё­ной ке­ра­ми­кой ти­па Ма­те­ра. Для позд­не­го не­оли­та вы­де­ля­ют куль­ту­ры с рас­пис­ной ке­ра­ми­кой: Ка­при, Фель­чи-Ри­по­ли, Сер­ра-д’Альто и др.; на тер­ри­то­рии Ли­гу­рии, Пье­мон­та, Лом­бар­дии, Эми­лии-Ро­ма­ньи бы­ла рас­про­стра­не­на куль­ту­ра «со­су­дов с квад­рат­ным гор­лом»; на се­ве­ре фик­си­ру­ет­ся влия­ние куль­тур По­ду­на­вья (куль­ту­ра Ти­сы и др.). В эне­о­ли­те куль­ту­ру Ла­гоц­ца сме­ня­ет куль­ту­ра По­ла­да (в до­ли­не р. По изу­ча­лись свай­ные по­се­ле­ния, от­ме­че­ны даль­ние свя­зи, напр. на­ход­ки ян­та­ря); на юге су­ще­ст­во­ва­ла куль­ту­ра Диа­на с не­ор­на­мен­ти­ров. ке­ра­ми­кой.

В на­ча­ле брон­зо­во­го ве­ка на тер­ри­то­рии Сев. И. из­вест­ны мо­гиль­ни­ки куль­ту­ры Ре­ме­дел­ло, от­ра­жаю­щей при­ток но­во­го на­се­ле­ния; юж­нее – куль­тур Ри­наль­до­не (тер­ри­то­рия Тос­ка­ны, Ум­брии, Ла­цио), Гау­до (Кам­па­ния), Чел­ли­но (Апу­лия),Ан­ге­лу-Рую(Сар­ди­ния).Позд­нее на зна­чит. час­ти по­лу­ост­ро­ва рас­про­стра­ни­лась апен­нин­ская куль­ту­ра, на се­ве­ре – куль­ту­ра Тер­ра­мар. Часть куль­тур­ных групп на о. Си­ци­лия, ве­ро­ят­но, от­ра­жа­ет ми­гра­ции с вос­то­ка, их сме­ни­ли куль­ту­ры Кас­тел­луч­чо и Тап­сос, из­вест­ная так­же на Ли­пар­ских о-вах (там ей пред­ше­ст­во­ва­ла куль­ту­ра Ка­по-Гра­циа­но), и др. В куль­ту­ре Кон­ча-д’Оро (Сев.-Зап. Си­ци­лия) от­ме­че­но влия­ние с Ибе­рий­ско­го п-ова. Пре­кра­ще­ние раз­ви­тия ря­да куль­тур на Си­ци­лии и Ли­пар­ских о-вах свя­зы­ва­ют с втор­же­ни­ем пле­мён с се­ве­ра (для них ха­рак­тер­но тру­по­сож­же­ние и за­хо­ро­не­ние пра­ха в ур­нах); не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют их ав­зо­на­ми.

Для кон­ца брон­зо­во­го и на­ча­ла ран­не­го же­лез­но­го ве­ков вы­де­ля­ют: куль­ту­ру Го­ла­сек­ка (на се­ве­ро-за­па­де), со­от­но­си­мую с ча­стью ли­гу­ров; про­дол­жав­шую су­ще­ст­во­вать куль­ту­ру Тер­ра­мар; на се­ве­ро-вос­то­ке – куль­ту­ру Эс­те, ко­то­рую свя­зы­ва­ют с ве­не­та­ми; куль­ту­ру Вил­ла­но­ва и др. в сев. и центр. час­ти Апен­нин­ско­го п-ова; куль­ту­ру «ям­ных по­гре­бе­ний» в Кам­па­нии и Ка­лаб­рии; па­мят­ни­ки Апу­лии свя­зы­ва­ют с ме­са­на­ми (близ­ки ил­ли­рий­цам). Куль­ту­ра Пан­та­ли­ка и др. из­вест­ны на Си­ци­лии, ну­раг – на Сар­ди­нии и Кор­си­ке. Но­си­те­лей не­ко­то­рых куль­тур этой эпо­хи ото­жде­ст­в­ля­ют с груп­па­ми ита­ли­ков. На раз­ви­тие куль­тур ран­не­го же­лез­но­го ве­ка силь­ное воз­дей­ст­вие ока­за­ли фи­ни­кий­ская и греч. ко­ло­ни­за­ция, рас­цвет куль­ту­ры и экс­пан­сия эт­ру­сков, втор­же­ния кель­тов, воз­вы­ше­ние Ри­ма.

Ита­лия в 5–11 вв. В 476 по­след­ний имп. Зап. Рим. им­пе­рии Ро­мул Ав­гу­стул был сверг­нут пред­во­ди­те­лем герм. на­ём­ни­ков из пле­ме­ни ски­ров Одо­ак­ром, ко­то­ро­го вои­ны объ­я­ви­ли правителем И. Его вла­ды­че­ст­во про­дол­жа­лось не­дол­го: в 493 ост­го­ты во гла­ве с Тео­до­ри­хом Ве­ли­ким с со­гла­сия имп. Вост. Рим. им­пе­рии Зи­но­на за­хва­ти­ли И. и соз­да­ли Ост­гот­ское ко­ро­лев­ст­во, вклю­чав­шее так­же Си­ци­лию, Но­рик, часть тер­ри­то­рий Пан­но­нии и Ил­ли­рии, а с 510 – Про­ван­са. Гер­ман­цы се­ли­лись об­щи­на­ми, за­ни­мая, как пра­ви­ло, зем­ли фис­ка и от­ни­мая у ме­ст­ных зем­ле­вла­дель­цев треть па­хот­ных и по­ло­ви­ну про­чих уго­дий. В 535–555 имп. Юс­ти­ни­ан I вёл вой­ны в И., в хо­де ко­то­рых ост­го­ты бы­ли раз­гром­ле­ны, а их зем­ли вклю­че­ны в со­став Ви­зан­тии.

Од­на­ко в 568 втор­же­ние герм. пле­ме­ни лан­го­бар­дов, тес­ни­мо­го ава­ра­ми, по­ло­жи­ло ко­нец ви­зант. вла­ды­че­ст­ву в се­вер­ных и боль­шин­ст­ве центр. об­лас­тей И. Ви­зан­тия со­хра­ни­ла г. Ра­вен­ну с при­ле­гаю­щи­ми к ней зем­ля­ми (Ра­венн­ский эк­зар­хат), Рим­ский ду­кат, юг Апен­нин­ско­го п-ова, а так­же Си­ци­лию. Лан­го­бард­ские пле­ме­на се­ли­лись ком­пакт­но, из­го­няя с за­ня­тых зе­мель преж­них вла­дель­цев. Лан­го­бард­ское ко­ро­лев­ст­во (сто­ли­ца – г. Па­вия) де­ли­лось на гер­цог­ства, об­ла­дав­шие адм., во­ен. и су­деб­ной ав­то­но­ми­ей. Ме­ж­ду за­вое­ва­те­ля­ми и по­ко­рён­ным на­се­ле­ни­ем со­хра­ня­лись зна­чит. по­ли­ти­ко-юри­дич. и ре­лиг. раз­личия: лан­го­бар­ды ру­ко­во­дство­ва­лись обыч­ным пра­вом, а ко­рен­ное на­се­ле­ние – рим­ским; лан­го­бар­ды при­ня­ли ари­ан­ст­во, то­гда как под­вла­ст­ное им на­се­ле­ние дер­жа­лось ни­кей­ско­го ис­по­ве­да­ния (пра­во­сла­вия). Ве­ли­ка бы­ла са­мо­стоя­тель­ность гер­цо­гов, свое­во­лие ко­то­рых ко­ро­лям не все­гда уда­ва­лось обуз­дать. К сер. 8 в. обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния лан­го­бар­дов с па­пой Рим­ским, ко­то­рый ис­кал за­ступ­ни­че­ст­ва у фран­ков; по их тре­бо­ва­нию лан­го­бар­ды бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­дать па­пе за­хва­чен­ные ра­нее го­ро­да рим. ок­ру­ги и тер­ри­то­рию быв. Ра­венн­ско­го эк­зар­ха­та. Так в 756 в Центр. И. воз­ник­ли вла­де­ния па­пы Рим­ско­го – Пап­ская об­ласть, или Пат­ри­мо­ний св. Пет­ра.

В 774 Карл I Ве­ли­кий низ­ло­жил по­след­не­го лан­го­бард­ско­го ко­ро­ля Де­зи­де­рия, а его вла­де­ния при­сое­ди­нил к Франк­ско­му го­су­дар­ст­ву, при­сво­ив се­бе ти­тул «ко­ро­ля фран­ков и лан­го­бар­дов». Не­смот­ря на то что в 781 Карл I вы­де­лил И. в ка­че­ст­ве осо­бо­го ко­ро­лев­ст­ва сво­ему сы­ну Пи­пи­ну, в ней так и не сло­жи­лась собств. ко­ро­лев­ская власть. Стра­на бы­ла раз­де­ле­на на граф­ст­ва (на гра­ни­цах – марк­граф­ст­ва), во гла­ве ко­то­рых по­став­ле­ны пред­ста­ви­те­ли франк­ской зна­ти. В го­ро­дах – цен­трах дио­це­зов су­деб­но-адм. и фис­каль­ные функ­ции со­сре­до­то­чи­ва­лись в ру­ках епи­ско­пов (ар­хи­епи­ско­пов) или вы­бор­ных из го­ро­жан – ска­би­нов. Франк­ские го­су­да­ри ши­ро­ко раз­да­ва­ли им­му­ни­те­ты пред­ста­ви­те­лям ду­хов­ной (епи­ско­пы, на­стоя­те­ли мо­на­сты­рей) и свет­ской зна­ти, что ус­ко­ря­ло про­цесс де­цен­тра­ли­за­ции гос-ва. По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 Итал. ко­ро­лев­ст­во во­шло в со­став вла­де­ний стар­ше­го вну­ка Кар­ла I – Ло­та­ря. В кон. 9 – нач. 10 вв. за об­ла­да­ние итал. ко­ро­лев­ским ти­ту­лом бо­ро­лись разл. феод. груп­пи­ров­ки, пре­ж­де все­го марк­гра­фы Ив­реи и Фриу­ля. Си­туа­ция ос­лож­ня­лась тем, что в 9–10 вв. зна­чит. уг­ро­зу пред­став­ля­ли но­вые за­вое­ва­те­ли – ара­бы (са­ра­ци­ны). Вы­тес­нив в те­че­ние 9 в. ви­зан­тий­цев с б. ч. Си­ци­лии и соз­дав свои опор­ные пунк­ты на Юге и да­же на Се­ве­ре стра­ны, они со­вер­ша­ли опус­то­шит. на­бе­ги на тер­ри­то­рию И. Боль­шую опас­ность пред­став­ля­ли так­же втор­же­ния венг­ров, ко­то­рые с кон. 9 в. не­од­но­крат­но ра­зо­ря­ли Ита­лию.

Зна­чит. рас­про­стра­не­ние в И. 9–10 вв. по­лу­чи­ла арен­да зем­ли ли­бел­ля­рия­ми – лич­но сво­бод­ны­ми, по­лу­чав­ши­ми зе­мель­ные уча­ст­ки по до­го­во­ру (ли­бел­ла) в на­следств. поль­зо­ва­ние с ши­ро­ки­ми пра­ва­ми рас­по­ря­же­ния ими и твёр­до ус­та­нов­лен­ной рен­той. Вме­сте с др. на­следств. дер­жа­те­ля­ми – эм­фи­тев­та­ми (см. Эм­фи­тев­зис) и пре­ка­ри­ста­ми (см. Пре­ка­рий) они со­став­ля­ли до­воль­но мно­го­числ. про­слой­ку зем­ле­вла­дель­цев, за­ви­си­мость ко­то­рых от зе­мель­ных маг­на­тов не­ук­лон­но воз­рас­та­ла. Феод. вот­чи­на име­ла не­боль­шие раз­ме­ры, в ней пре­об­ла­да­ли на­де­лы, сда­вае­мые в арен­ду кре­сть­я­нам, ко­то­рые на­хо­ди­лись как в лич­ной, так и в по­зе­мель­ной за­ви­си­мо­сти.

От­ли­чит. осо­бен­ность ран­не­сред­не­ве­ко­вой ис­то­рии И. – со­хра­не­ние го­ро­дов пре­ж­де все­го как тор­го­во-ре­мес­лен­ных и адм.-ре­лиг. цен­тров. Мн. ср.-век. итал. го­ро­да бы­ли пря­мы­ми пре­ем­ни­ка­ми ан­тич­ных го­ро­дов и да­же со­хра­ня­ли рим. пла­ни­ров­ку квар­та­лов, улиц, пло­ща­дей (Рим, Ми­лан, Ве­ро­на, Бо­ло­нья и др.). Скла­ды­ва­лись и но­вые гор. по­се­ле­ния, как пра­ви­ло, на пе­ре­се­че­ни­ях тор­го­вых пу­тей под при­кры­ти­ем кре­по­стей и зам­ков, в удоб­ных мор. га­ва­нях. Ак­тив­нее всех раз­ви­ва­лись го­ро­да, тес­но свя­зан­ные со сре­ди­зем­но­мор­ской тор­гов­лей, на Юге стра­ны – Амаль­фи, Га­эта, Не­аполь, Ба­ри, Па­лер­мо, на Се­ве­ре – Ве­не­ция, Пи­за, Ге­нуя.

С сер. 10 в. И. ока­за­лась в сфе­ре ин­те­ре­сов герм. ко­ро­лей, её зна­чит. часть во­шла в со­став Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. В 951 От­тон I Ве­ли­кий по при­зы­ву за­кон­ной на­след­ни­цы Итал. ко­ро­лев­ст­ва Адель­гей­ды, ко­то­рой уг­ро­жал на­сильств. брак с сы­ном марк­гра­фа Ив­рей­ско­го, же­нил­ся на ней и при­об­рёл ти­тул ко­ро­ля И. В 962 От­тон I был ко­ро­но­ван рим. им­пе­ра­то­ром. Под его вла­стью ока­за­лись Сев. И., Тос­ка­на, Спо­ле­то, в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти на­хо­ди­лись Ка­пуя и Бе­не­вен­то; при­зна­вая пра­ва па­пы на свет­ские вла­де­ния в И., им­пе­ра­тор про­воз­гла­сил се­бя их вер­хов­ным сень­о­ром. До сер. 11 в. им­пе­ра­то­ры со­хра­ня­ли кон­троль над вы­бо­ра­ми и дея­тель­но­стью пап. По­пыт­ки От­то­на I вы­тес­нить с Юга И. ви­зан­тий­цев не име­ли ус­пе­ха, ни­че­го не дал и брак его сы­на, бу­ду­ще­го имп. Отто­на II­, с ви­зант. прин­цес­сой Фео­фа­но. В 11 в. сло­жил­ся адм. ап­па­рат, с по­мо­щью ко­то­ро­го им­пе­ра­тор управ­лял гос-вом: канц­лер, на­де­лён­ные ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми имп. по­слан­цы, пфальц­гра­фы, ве­дав­шие су­деб­ны­ми де­ла­ми.

В 9–10 вв. Юж. И. – по­ле не­пре­кра­щаю­щей­ся борь­бы ви­зан­тий­цев, ара­бов, лан­го­бард­ских пра­ви­те­лей Бе­не­вен­то, Са­лер­но, Ка­пуи, франк­ских и герм. го­су­да­рей. В 915 ви­зан­тий­цам в сою­зе с лан­го­бар­да­ми уда­лось вы­тес­нить ара­бов с Апен­нин­ско­го п-ова, на Юге И. бы­ли соз­да­ны две ви­зант. фе­мы – Лан­го­бар­дия, вклю­чав­шая Апу­лию и часть Лу­кании, и Ка­лаб­рия. Ок. 1016 на во­ен. служ­бу к лан­го­бард­ским пра­ви­те­лям и отд. го­ро­дам ста­ли на­ни­мать­ся вы­ход­цы из франц. гер­цог­ст­ва Нор­ман­дия. Ис­поль­зуя меж­до­усоб­ную рознь и ви­дя сла­бость пра­ви­те­лей Юга И., нор­ман­ны с 1030 на­ча­ли за­хва­ты­вать там тер­ри­то­рии. За­вое­ва­ние Апу­лии воз­гла­вил пред­во­ди­тель по­на­ча­лу не­боль­шо­го от­ря­да Ро­берт Гви­скар. В 1071 по­сле оса­ды пал по­след­ний оп­лот ви­зан­тий­цев в И. – г. Ба­ри. Ро­берт при­нял ти­тул гер­цо­га Апу­лии и Ка­лаб­рии. Его млад­ший брат Ро­жер, за­хва­тив Ка­лаб­рию, пе­ре­пра­вил­ся в 1061 че­рез Мес­син­ский прол. и на­чал за­вое­ва­ние Си­ци­лии, ко­то­рое за­тя­ну­лось на 30 лет и про­хо­ди­ло под фла­гом борь­бы с не­вер­ны­ми (са­ра­ци­на­ми). В 1072 был взят Па­лер­мо; к кон. 11 в. нор­ман­ны ов­ла­де­ли всей Си­ци­ли­ей и Югом И., за ис­клю­че­ни­ем Бе­не­вент­ско­го прин­ци­па­та и Не­апо­ли­тан­ско­го ду­ка­та. Стра­ну про­дол­жа­ли раз­ди­рать рас­при мел­ких нор­манн­ских вла­сти­те­лей и мя­те­жи ба­ро­нов. В 1127 борь­бу за объ­е­ди­не­ние все­го Юга И. по­вёл Ро­жер, сын гра­фа Ро­же­ра, за­вое­ва­те­ля Си­ци­лии. Ус­пе­хи Ро­же­ра по­бу­ди­ли па­пу Го­но­рия II сде­лать его гер­цо­гом Апу­лии, а ба­ро­нов – при­знать его власть. В 1130 па­па Анак­лет II объ­я­вил Ро­же­ра ко­ро­лём Си­ци­лии, Ка­лаб­рии и Ка­пуи; в том же го­ду Ро­жер II был тор­же­ст­вен­но ко­ро­но­ван в сво­ей сто­ли­це – г. Па­лер­мо.

Об­ра­зо­вав­шее­ся Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во на­хо­ди­лось в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от пап­ско­го пре­сто­ла; кро­ме ита­лий­цев и лан­го­бар­дов, его на­се­ля­ли так­же гре­ки, нор­ман­ны, ара­бы. Нор­манн­ские вла­сти от­ли­ча­лись ве­ро­тер­пи­мо­стью, му­суль­ма­не ис­поль­зо­ва­лись в воо­руж. си­лах и адм. ап­па­ра­те; со­хра­нял­ся разл. пра­во­вой ук­лад: на­ря­ду с рим. и лан­го­бард­ским дей­ст­во­ва­ло прив­не­сён­ное нор­ман­на­ми франк­ское пра­во. Зна­чит. часть зе­мель бы­ла от­ня­та у ме­ст­ных зем­ле­вла­дель­цев и во­шла ли­бо в ко­ро­лев­ский до­мен, по­сту­п­ле­ния с ко­то­ро­го со­став­ля­ли важ­ную часть фи­нан­со­вых ре­сур­сов ко­ро­ны, ли­бо рас­пре­де­ле­на сре­ди за­во­е­ва­те­лей в ка­че­ст­ве фео­дов. В со­от­вет­ст­вии с ие­рар­хи­ей лен­ных от­но­ше­ний в пра­вя­щем клас­се вы­де­ли­лись три сту­пе­ни – гра­фы, ба­ро­ны, ры­ца­ри; при этом ко­ро­лев­ская власть со­хра­ни­ла за со­бой вер­хов­ное пра­во рас­по­ря­жать­ся ле­на­ми, рав­но как и пра­во выс­шей юрис­дик­ции. Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во от­ли­ча­лось вы­со­кой сте­пе­нью цен­тра­ли­за­ции. Был сфор­ми­ро­ван раз­ветв­лён­ный бю­ро­кра­тич. ап­па­рат. Ма­те­ри­аль­ные сред­ст­ва, ко­то­ры­ми рас­по­ла­га­ла ко­ро­на, по­зво­ля­ли ей иметь, на­ря­ду с от­ря­да­ми вас­са­лов, на­ём­ные вой­ска и силь­ный мор. флот.

В пе­ри­од нор­манн­ско­го вла­ды­че­ст­ва го­ро­да Юга И. на­ча­ли за­мет­но от­ста­вать в сво­ём раз­ви­тии от го­ро­дов Цен­тра и Се­ве­ра: кон­троль над адм. дея­тель­но­стью в го­ро­дах Юга осу­ще­ст­в­лял ко­ро­лев­ский чи­нов­ник, ог­ра­ни­чи­вая их су­деб­ные и фи­нан­со­вые пра­ва; па­губ­но ска­зы­ва­лись на гор. эко­но­ми­ке вы­со­кие гос. на­ло­ги; куп­цы юж.-итал. го­ро­дов, тра­ди­ци­он­но тор­го­вав­шие на рын­ках Ви­зан­тии, ли­ши­лись та­кой воз­мож­но­сти из-за вра­ж­деб­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду ней и нор­манн­ски­ми пра­ви­те­ля­ми. В юж.-итал. де­рев­не, на­ря­ду с ли­бел­ля­рия­ми и мел­ки­ми соб­ст­вен­ни­ка­ми – ал­ло­ди­ста­ми, всё бо­лее за­мет­ную роль ста­ли иг­рать лич­но за­ви­си­мые, ли­шён­ные пра­ва по­ки­нуть свой зе­мель­ный на­дел сер­вы и по­лу­сво­бод­ные вил­ла­ны. Фор­мой спло­че­ния кре­сть­ян пе­ред ли­цом вот­чин­ни­ков и ко­ро­лев­ской вла­сти ста­ла об­щи­на, до­би­вав­шая­ся от сень­о­ров хар­тий, в ко­то­рых за ней за­кре­п­ля­лись оп­ре­де­лён­ные су­деб­но-адм. пра­ва.

Ита­лия в 12 – сер. 15 вв. В 11 в. мн. го­ро­да Сев. и Центр. И., став­шие к это­му вре­ме­ни круп­ны­ми ре­мес­лен­ны­ми и тор­го­вы­ми цен­тра­ми, на­ча­ли вы­сту­пать про­тив тя­го­тив­шей их опе­ки со сто­ро­ны феод. сень­о­ров (обыч­но епи­ско­пов, ино­гда свет­ских вла­де­те­лей), пре­тен­дуя на не­за­ви­си­мость в ре­ше­нии как хо­зяй­ст­вен­ных, так и об­ществ.-по­ли­тич. во­про­сов. Кол­ле­гии гор. кон­су­лов, пер­вона­чаль­но из­би­рав­шие­ся из гор. зна­ти и по­мо­гав­шие епи­скоп­ской вла­сти в су­деб­но-адм. де­лах, по­сте­пен­но ог­ра­ни­чи­ва­ли эту власть и со­сре­до­то­чи­ва­ли в сво­их ру­ках важ­ней­шие гос. пре­ро­га­ти­вы. Из сень­о­ри­аль­но­го вла­де­ния го­род пре­вра­щал­ся в ком­му­ну, об­ла­дав­шую фак­тич. пол­но­той вла­сти. Про­цесс об­ра­зо­ва­ния гор. ком­му­ны не­ред­ко был дол­гим, со­про­во­ж­дал­ся воо­руж. борь­бой с сень­о­ром (напр., в Ми­ла­не 11 – нач. 12 вв.); ино­гда го­ро­да по­лу­ча­ли ком­му­наль­ные пра­ва мир­ным пу­тём или, ис­поль­зуя вра­ж­ду им­пе­рии и пап­ст­ва, в на­гра­ду за под­держ­ку од­ной из этих сил (фор­маль­но ста­тус ком­му­ны в ка­че­ст­ве вер­хов­ного сю­зе­ре­на под­твер­ждал хар­ти­ей им­пе­ра­тор). В кон. 11–12 вв. ком­му­ны с кон­суль­ским прав­ле­ни­ем об­ра­зо­ва­лись в Ми­ла­не, Фло­рен­ции, Па­дуе, Фер­ра­ре, Кре­мо­не, Пи­зе, Сие­не, Бо­ло­нье и де­сят­ках др. го­ро­дов Сев. и Центр. И. Ис­пол­нит. власть в них при­над­ле­жа­ла кон­сулам, дея­тель­ность ко­то­рых кон­тро­ли­ро­вал Ма­лый со­вет, за­ко­но­дат. ор­га­ном был Боль­шой со­вет. Со вре­ме­нем го­ро­да-ком­му­ны пре­вра­ти­лись в фак­ти­че­ски са­мо­сто­ят. по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ния со свои­ми за­ко­на­ми, ап­па­ра­том управ­ле­ния, во­ен. си­ла­ми, де­неж­ной и на­ло­го­вой сис­те­ма­ми. На ран­них эта­пах гла­вен­ст­вую­щую роль в них иг­ра­ла феод. знать, имев­шая зе­мель­ные вла­де­ния в гор. ок­ру­ге, а так­же ср. и мел­кие фео­да­лы (ка­пи­та­ны, валь­вас­со­ры); с раз­ви­ти­ем гор. эко­но­ми­ки всё боль­шее влия­ние при­об­ре­та­ла вер­хуш­ка по­по­ла­нов, т. е. тор­го­во-ре­мес­лен­но­го на­се­ле­ния; осн. мас­су гор. жи­те­лей со­став­лял ли­шён­ный дос­ту­па к гор. уп­рав­ле­нию плебс – под­мас­те­рья, по­дён­щи­ки, не при­над­ле­жав­шие к це­хам мел­кие ре­мес­лен­ни­ки и тор­гов­цы. Ок­реп­шие гор. ком­му­ны в ре­зуль­та­те на­пря­жён­ной борь­бы с ок­ре­ст­ны­ми фео­да­ла­ми су­ме­ли вы­тес­нить или под­чи­нить их, в не­кото­рых слу­ча­ях за­став­ляя пе­ре­се­лять­ся в го­ро­да. Под влия­ние круп­ных ре­гио­наль­ных цен­тров под­па­да­ли не­боль­шие близ­ле­жа­щие го­род­ки, бур­ги и мно­го­числ. сель­ские по­се­ле­ния. Ком­му­ны и отд. го­ро­жа­не ску­па­ли зем­ли в ок­ру­ге, что, с од­ной сто­ро­ны, ук­ре­п­ля­ло власть го­ро­да, а с дру­гой – спо­соб­ст­во­ва­ло втя­ги­ва­нию де­рев­ни Сев. и Центр. И. в сфе­ру гор. эко­но­ми­ки. Го­ро­да по от­но­ше­нию к под­вла­ст­ным им кре­сть­я­нам, пред­ста­ви­те­лям зна­ти, мел­ким по­се­ле­ни­ям на­чи­на­ли вы­сту­пать в ро­ли кол­лек­тив­ных фео­да­лов. Осн. мас­су кре­сть­ян­ст­ва со­став­ля­ли ли­бел­ля­рии, эм­фи­тев­ты и др. на­следств. дер­жа­те­ли, со­хра­ня­лись лич­но за­ви­си­мые кре­сть­я­не – сер­вы и ко­ло­ны, у ко­то­рых бы­ла оп­ре­де­лён­ная воз­мож­ность ос­во­бо­дить­ся за вы­куп. Це­лям ли­к­ви­да­ции ин­сти­ту­та лич­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян слу­жи­ли из­да­ние «Рай­ской кни­ги» (1257) и по­сле­дую­щие по­ста­нов­ле­ния та­ко­го ро­да в Бо­ло­нье, а в кон. 13 в. – во Фло­рен­ции.

Эко­но­ми­че­ски силь­ные, до­би­вав­шие­ся при­зна­ния их по­ли­тич. ам­би­ций го­ро­да Сев. и Центр. И. сыг­ра­ли ре­шаю­щую роль в борь­бе Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии и пап­ст­ва – столк­но­ве­нии двух уни­вер­са­ли­ст­ских, пре­тен­до­вав­ших на гла­вен­ст­во в зап. ми­ре сил, со­тря­сав­шем Ев­ро­пу бо­лее двух ве­ков. На­чав­шись по во­про­су об ин­ве­сти­ту­ре (пра­ве вы­би­рать епи­ско­пов и на­де­лять их бе­не­фи­ция­ми), ко­то­рый по-раз­но­му трак­то­ва­ли па­па Гри­го­рий VII и имп. Ген­рих IV Са­лий, эта борь­ба раз­во­ра­чи­ва­лась в осн. на тер­ри­то­рии И. Её гор. ком­му­ны и го­су­дар­ст­ва к нач. 12 в. ока­за­лись в разл. ла­ге­рях: од­на их часть под­дер­жи­ва­ла па­пу, дру­гая – им­пе­ра­то­ра, как пра­ви­ло, внут­ри них скла­ды­ва­лись раз­лич­но ори­ен­ти­ро­ван­ные ан­та­го­ни­стич. пар­тий­но-кла­но­вые груп­пи­ров­ки. Во 2-й пол. 12 в. сто­рон­ни­ки па­пы по­лу­чи­ли назв. гвель­фов, а их про­тив­ни­ки – ги­бел­ли­нов (см. Гвель­фы и ги­бел­ли­ны). В вы­бо­ре пар­тии мн. ком­му­ны ру­ко­во­дство­ва­лись не столь­ко при­вер­жен­но­стью па­пе или им­пе­ра­то­ру, сколь­ко со­об­ра­же­ния­ми по­ли­тич. со­пер­ни­че­ст­ва и тор­го­вой кон­ку­рен­ции с др. итал. ком­му­на­ми.

Ра­зоб­щён­ность про­цве­таю­щих го­ро­дов И. по­бу­ди­ла имп. Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­су по­пы­тать­ся по­ста­вить их под свой пря­мой кон­троль. В 1154 он дви­нул­ся с вой­ском в И. и по­тре­бо­вал от го­ро­дов вос­ста­нов­ле­ния имп. пре­ро­га­тив – ре­га­лий, что оз­на­ча­ло ли­ше­ние го­ро­дов при­об­ре­тён­ных ими су­деб­но-адм. и фи­нан­со­вых прав. В 1158 со­зван­ный по тре­бо­ва­нию им­пе­ра­то­ра Рон­каль­ский сейм под­твер­дил его пра­ва на ре­га­лии и су­деб­ную власть. Не­по­ви­но­ве­ние г. Кре­ма обер­ну­лось для не­го раз­ру­ше­ни­ем (1159), та же участь по­стиг­ла Ми­лан в 1162. Эти рас­пра­вы толь­ко спло­ти­ли про­тив­ни­ков им­пе­ра­то­ра во­круг па­пы Алек­сан­д­ра III. В 1167 сло­жи­лась Лом­бард­ская ли­га – мощ­ный со­юз го­ро­дов во гла­ве с вос­ста­нов­лен­ным Ми­ла­ном, ко­то­рый под­дер­жи­ва­ли па­па и Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во. В 1176 близ Лень­я­но вой­ска ли­ги на­нес­ли по­ра­же­ние Фрид­ри­ху I Бар­ба­рос­се, ко­то­рый бе­жал с по­ля боя, бро­сив меч и зна­мя. За­клю­чён­ный в Кон­стан­це мир (1183) ан­ну­ли­ро­вал Рон­каль­ские по­ста­нов­ле­ния: итал. го­ро­да, при­зна­вая вер­хов­ную власть им­пе­ра­то­ра, по­лу­чи­ли пра­во са­мо­стоя­тель­но из­би­рать долж­но­ст­ных лиц, че­ка­нить мо­не­ту, тво­рить суд, иметь воо­руж. си­лы, вес­ти вой­ну и за­клю­чать мир; им­пе­ра­тор рас­по­ла­гал пра­вом выс­шей юрис­дик­ции, по­стоя сво­их воо­руж. сил и утвер­жде­ния вы­бор­ных кон­су­лов. До­ку­мент юри­ди­че­ски офор­мил уже сло­жив­шую­ся сис­те­му гор. по­ли­цен­триз­ма.

Но­вый этап ожес­то­чён­ной борь­бы ме­ж­ду им­пе­ра­то­ром и итал. го­ро­да­ми-ком­му­на­ми, дер­жав­ши­ми сто­ро­ну па­пы, при­шёл­ся на вре­мя прав­ле­ния вну­ка Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы – Фрид­ри­ха II Штау­фе­на, ко­то­рый, кро­ме Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии, на­сле­до­вал так­же Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во. Его на­сту­п­ле­ние на го­ро­да Сев. и Центр. И. не при­нес­ло же­лае­мо­го ре­зуль­та­та – города су­ме­ли от­сто­ять за­воё­ван­ную ими сво­бо­ду.

По­сле смер­ти Фрид­ри­ха II встал во­прос о судь­бе ди­на­стии Го­ген­штау­фе­нов (см. в ст. Штау­фе­ны) и Си­ци­лий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва: пра­ва на не­го па­па в ка­че­ст­ве сю­зе­ре­на пе­ре­дал млад­ше­му бра­ту франц. ко­ро­ля Лю­до­ви­ка IX Кар­лу Ан­жуй­ско­му (ко­роль Карл I c 1268), ко­то­рый вме­сте с со­юз­ни­ка­ми раз­гро­мил при Бе­не­вен­то (1266) вой­ска ко­ро­ля Ман­фре­да (по­гиб в сра­же­нии). В 1268 был раз­бит, а за­тем каз­нён Кон­ра­дин, внук Фрид­ри­ха II Штау­фе­на. Власть в Си­ци­лий­ском ко­ро­лев­ст­ве за­хва­ти­ла Ан­жуй­ская ди­на­стия. Пе­ре­рас­пре­де­ле­ние Кар­лом I фео­дов в поль­зу при­шед­шей с ним франц. и про­ван­саль­ской зна­ти, а так­же уси­ле­ние на­ло­го­во­го гнё­та (на­ло­ги бы­ли уве­ли­че­ны с це­лью оп­ла­ты во­ен. аван­тюр Кар­ла I в И., Ту­ни­се, на Ближ­нем Вос­то­ке) и бес­чин­ст­ва фран­цу­зов спро­во­ци­ро­ва­ли Си­ци­лий­скую ве­чер­ню 1282 (из­бие­ние франц. гар­ни­зо­на в Па­лер­мо) и ряд вос­ста­ний, за­вер­шив­ших­ся от­де­ле­ни­ем Си­ци­лии, где в 1302 за­кре­пи­лась Ара­гон­ская ди­на­стия.

Ут­вер­жде­ние по­ли­тич. са­мо­стоя­тель­но­сти ком­мун Сев. и Центр. И. спо­соб­ст­во­ва­ло эво­лю­ции их по­ли­тич. строя и хо­зяйств. раз­ви­тию. 13–15 вв. – вре­мя бур­но­го эко­но­мич. рос­та не­за­ви­си­мых итал. го­ро­дов, подъ­ё­ма в них ре­мес­лен­но­го про­из-ва, тор­гов­ли, кре­дит­но-фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти. В не­ко­то­рых от­рас­лях ре­мес­ла, пре­ж­де все­го в сук­но­де­лии (во Фло­рен­ции, Сие­не, Лук­ке, Бо­ло­нье), а так­же в шёл­ко­тка­че­ст­ве (в Лук­ке, Вене­ции) в ре­зуль­та­те по­сред­ни­че­ской дея­тель­но­сти тор­го­во­го ка­пи­та­ла ре­мес­ленни­ки на­ча­ли от­чу­ж­дать­ся от рын­ка, ста­но­вясь, по су­ти, на­ём­ны­ми ра­бо­чи­ми (так воз­ни­ка­ла рас­се­ян­ная ма­ну­фак­ту­ра). В су­до­строе­нии в пор­то­вых го­ро­дах (пре­ж­де все­го в Ве­не­ции), про­из-ве ар­тил­ле­рии, ти­по­граф­ском де­ле скла­ды­ва­лась цен­тра­ли­зов. ма­ну­фак­ту­ра. Од­на­ко воз­ник­шие в И. эле­мен­ты ран­не­капи­та­ли­стич. от­но­ше­ний из-за со­хра­не­ния це­хо­вой рег­ла­мен­та­ции про­из-ва, его тех­но­ло­гии, цен име­ли тен­ден­цию к уга­са­нию. Итал. куп­цы, по край­ней ме­ре с 12 в., за­ни­ма­ли ли­ди­рую­щее по­ло­же­ние в ев­роп. тор­гов­ле. Они за­да­ва­ли тон на шам­пан­ских яр­мар­ках 12–13 вв. Ши­ро­кий раз­мах при­об­ре­ло соз­да­ние тор­го­вых ком­па­ний на па­ях для кон­крет­но­го де­ла или на оп­ре­де­лён­ный срок. Круп­ные тор­го­вые до­ма итал. го­ро­дов име­ли мно­го­числ. фи­лиа­лы в разл. стра­нах Ев­ро­пы, в Ви­зан­тии, Сев. Аф­ри­ке, на Ближ­нем Вос­то­ке. Осо­бым раз­ма­хом от­ли­ча­лись ком­мерч. опе­ра­ции куп­цов Ве­не­ции, Ге­нуи, Фло­рен­ции, Ми­ла­на, Сие­ны. Мн. ком­па­нии со­вме­ща­ли тор­го­вую и кре­дит­но-фи­нан­со­вую дея­тель­ность, итал. бан­ки­ры (рос­тов­щи­ки) по­лу­чи­ли все­ев­ро­пей­скую из­вест­ность под име­нем «лом­бард­цев». Они кре­ди­то­ва­ли не толь­ко тор­гов­лю, ре­мес­ло, с. х-во, но и гос. власть, Цер­ковь, даль­ние экс­пе­ди­ции и за­мор­скую ко­ло­ни­за­цию. Мас­шта­бом сво­их тор­го­во-кре­дит­ных опе­ра­ций вы­де­ля­лись фло­рен­тий­ские ком­па­нии Бар­ди и Пе­руц­ци (их крах в сер. 14 в. про­катил­ся вол­ной бан­кротств по всей Ев­ро­пе), а в 15 в. – банк Ме­ди­чи. Имен­но в И. впер­вые поя­ви­лись век­се­ля и двой­ная бух­гал­те­рия (со стро­гим учё­том де­бе­та и кре­ди­та), а итал. мо­не­ты – зо­лотые фло­рен­тий­ский фло­рин и ве­не­циан­ский ду­кат – с 13 в. иг­ра­ли роль ми­ро­вых ва­лют. Тор­го­во-бан­ков­ский ка­пи­тал в ши­ро­ких мас­шта­бах втор­гал­ся в де­рев­ню, под­чи­няя её го­ро­ду уже не по­ли­ти­че­ски, а эко­но­ми­че­ски. Ста­рая на­следств. арен­да ус­ту­пи­ла ме­сто крат­ко­сроч­ной: из­доль­ной (с уп­ла­той час­ти уро­жая) и аф­фик­ту (с фик­си­ров. де­неж­ной рен­той). Из­доль­ная арен­да пред­по­ла­га­ла уча­стие соб­ст­вен­ни­ка зем­ли в про­из-ве пу­тём пре­дос­тав­ле­ния дер­жа­те­лю се­мян, ско­та, де­неж­ной ссу­ды.

Эко­но­мич. уси­ле­ние тор­го­во-ре­мес­лен­ных сло­ёв ве­ло к рос­ту их по­ли­тич. ам­би­ций, обо­ст­ре­нию про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду но­би­ля­ми (зна­тью) и всей мас­сой по­по­лан­ст­ва, из­ме­не­нию сис­те­мы вла­сти в го­ро­де. В не­за­ви­си­мых итал. го­ро­дах це­хи за­час­тую вы­пол­ня­ли не толь­ко хо­зяйств., со­ци­аль­ные и бла­го­тво­рит. функ­ции, но и иг­ра­ли важ­ную по­ли­тич. роль (напр., вне це­ха для ре­мес­лен­ни­ков во Фло­ренции бы­ло не­воз­мож­но пол­но­прав­ное гра­ж­дан­ст­во). Це­хи име­ли своё пред­ста­ви­тель­ст­во в ор­га­нах вла­сти или да­же об­ра­зо­вы­ва­ли их из сво­их упол­но­мо­чен­ных. В но­вых ус­ло­ви­ях кон­суль­ский но­би­ли­тет уже не мог гос­под­ство­вать без­раз­дель­но. Его сме­ни­ла в кон. 12 – нач. 13 вв. власть по­дестá, пра­ви­те­ля из чу­же­зем­цев, при­гла­шав­ше­го­ся за пла­ту на год со сво­им шта­том чи­нов­ни­ков и страж­ни­ков в ка­че­ст­ве тре­тей­ской сто­ро­ны, что­бы тво­рить суд, сле­дить за по­ряд­ком, воз­глав­лять воо­руж. си­лы го­ро­да. С сер. 13 в. в сис­те­ме управ­ле­ния ком­му­на­ми, в ко­то­рых по­по­лан­ст­во взя­ло верх над но­би­ля­ми (Фло­рен­ция, Лук­ка, Пи­за, Ге­нуя, Сие­на, Ми­лан), поя­вил­ся но­вый ор­ган – Со­вет на­ро­да (на­ря­ду с преж­ним Боль­шим со­ве­том, или Со­ветом ком­му­ны), имев­ший толь­ко по­по­лан­ское пред­ста­ви­тель­ст­во, пре­ж­де все­го це­хо­вых стар­шин; во гла­ве гор. опол­че­ния был по­став­лен ка­пи­тан на­ро­да из ры­ца­рей-чу­же­зем­цев (ино­гда за­ме­нял по­дестá). Так па­рал­лель­но с боль­шой офор­ми­лась ма­лая, или по­по­лан­ская, ком­му­на со сво­им вой­ском, гер­бом, зна­ме­нем, чи­нов­ни­ка­ми, су­до­про­из­вод­ст­вом и да­же за­ко­на­ми. В кон. 13 – нач. 14 вв. поя­вил­ся ещё один тип по­ли­тич. уст­рой­ст­ва – синь­о­рия (еди­но­лич­ное прав­ле­ние). Её воз­ник­но­ве­ние бы­ло обу­слов­ле­но на­ли­чи­ем не­при­ми­ри­мых со­ци­аль­ных и меж­кла­но­вых про­ти­во­ре­чий. В це­лом ря­де го­ро­дов (Ми­лан, Па­дуя, Ман­туя, Ве­ро­на) ка­пи­та­ны на­ро­да бы­ли про­воз­гла­ше­ны синь­о­ра­ми; их власть не ог­рани­чи­ва­лась оп­ре­де­лён­ным сро­ком, а в ря­де слу­ча­ев ста­но­ви­лась на­след­ст­вен­ной; тра­диц. ор­га­ны не уп­разд­ня­лись, но их роль в жиз­ни го­ро­да по­сте­пен­но сво­ди­лась на нет. Синь­о­рии про­во­ди­ли ак­тив­ную по­ли­ти­ку тер­ри­то­ри­аль­ных за­хва­тов, стре­мясь уве­ли­чить свои вла­де­ния за счёт со­се­дей (в 14 в. Ска­ли­ге­ры в Ве­ро­не, Кар­ра­ра в Па­дуе, Вис­кон­ти в Ми­ла­не). Как пра­ви­ло, синь­о­рии 15 в. пре­вра­ща­лись в по­ли­тич. сис­те­мы мо­нар­хич. ти­па, их пра­ви­те­ли ста­но­ви­лись вла­де­тель­ны­ми го­су­да­ря­ми и, подчёрки­вая свой ста­тус, до­би­ва­лись вы­со­ких ти­ту­лов (гер­цо­ги д’Эсте в Фер­ра­ре, мар­ки­зы Гон­за­га в Ман­туе, гер­цо­ги Сфор­ца в Ми­ла­не, граф­ский и гер­цог­ский род Мон­те­фельт­ро в Ур­би­но).

Про­цес­сы, про­те­кав­шие в эко­но­ми­ке и по­ли­тич. жиз­ни, спо­соб­ст­во­ва­ли воз­ник­но­ве­нию куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния, за­ро­див­шей­ся в И. в 14 в. и по­лу­чив­шей в ней наи­бо­лее за­вер­шён­ные чер­ты.

С 13 в. осо­бую роль на Апен­нин­ском п-ове иг­ра­ли неск. го­су­дарств. Дол­гое вре­мя Фло­рен­ция бы­ла ти­пич­но по­по­лан­ской рес­пуб­ли­кой, в 1250 при­ня­ла по­по­лан­скую кон­сти­ту­цию, а с 1282 её пра­ви­тель­ст­во (синь­о­рия) ком­плек­то­ва­лось из пред­ста­ви­те­лей це­хов. С при­ня­ти­ем в 1293 «Ус­та­нов­ле­ний спра­вед­ли­во­сти» гран­ды (знать) ли­ши­лись по­ли­тич. прав, став­ших при­ви­ле­ги­ей объ­е­ди­нён­ных в це­хи го­ро­жан. В не­пол­но­прав­ном по­ло­же­нии на­хо­ди­лись так­же «млад­шие» це­хи, пред­ста­ви­тель­ст­во ко­то­рых в ор­га­нах вла­сти бы­ло скром­нее, чем «стар­ших», и во­все в бес­прав­ном – не объ­е­ди­нён­ные в це­хи ре­мес­лен­ни­ки и по­дён­щи­ки. Си­туа­ция не из­ме­ни­лась и по­сле их мощ­ных вы­сту­п­ле­ний, из­вест­ных как вос­ста­ние чом­пи (1378). В борь­бе оли­гар­хич. груп­пи­ро­вок, раз­вер­нув­шей­ся в кон. 14 – 1-й тре­ти 15 вв., верх взя­ли Ме­ди­чи, ко­то­рые пра­ви­ли Фло­рен­ци­ей, со­хра­няя внеш­не преж­ние фор­мы вла­сти. Рес­пуб­ли­кан­ский строй был вос­ста­нов­лен с их из­гна­ни­ем в 1494. Ог­ром­ное влия­ние на по­ло­же­ние дел в гос-ве ока­зы­вал вплоть до сво­ей ги­бе­ли в 1498 Дж. Са­во­на­ро­ла, до­ми­ни­кан­ский мо­нах, осу­ж­дав­ший ув­ле­че­ние ан­тич­ным язы­че­ским на­сле­ди­ем, рас­про­стра­нив­шее­ся с раз­ви­ти­ем куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния. По­сто­ян­но раз­дви­гая свои вла­де­ния, Фло­рен­ция в 14–15 вв. при­сое­ди­ни­ла к ним круп­ные тос­кан­ские го­ро­да Воль­тер­ра (1361) и Пи­за (1406).

Ве­не­ция, яв­ляв­шая­ся до 840 вла­де­нием Ви­зан­тии, под­ня­лась на по­сред­ни­че­ской сре­ди­зем­но­мор­ской тор­гов­ле. Её эко­но­мич. и по­ли­тич. мо­гу­ще­ст­во воз­рос­ло в хо­де кре­сто­вых по­хо­дов, осо­бен­но по­сле 4-го кре­сто­во­го по­хо­да, ко­гда по нау­ще­нию вла­стей Ве­не­ции был взят Кон­стан­ти­но­поль и из ос­тат­ков быв. мет­ро­по­лии она соз­да­ла собств. мор. дер­жа­ву, в ко­то­рую во­шли квар­та­лы в Кон­стан­ти­но­по­ле, часть ост­ро­вов в Эгей­ском м., Крит, кре­по­сти на Пе­лопон­не­се, а в кон. 15 в. – Кипр. Гос. струк­ту­ра Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки от­ли­ча­лась вы­со­кой ус­той­чи­во­стью: гла­вой гос-ва был по­жиз­нен­но из­би­рае­мый дож, выс­шим ор­га­ном вла­сти – Боль­шой со­вет, в ко­то­рый вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли всех знат­ных се­мейств рес­пуб­ли­ки. Из сво­его со­ста­ва он фор­ми­ро­вал ко­мис­сии (со­ве­ты), ве­дав­шие по­ли­тич., адм., су­деб­ны­ми, тор­го­вы­ми и др. де­ла­ми. В 14–15 вв. Ве­не­ция вклю­чи­ла в со­став сво­их вла­де­ний со­сед­ние с ней го­ро­да Тре­ви­зо, Ви­чен­ца, Ве­ро­на, Па­дуя, Бре­шиа, Ра­вен­на, Кре­мо­на.

Ми­лан, один из круп­ней­ших го­ро­дов Ита­лии, яв­лял­ся в 13–15 вв. гл. тор­гово-ре­мес­лен­ным цен­тром Лом­бар­дии. По­сле дли­тель­ной борь­бы в 1317 в Ми­ла­не ус­та­но­ви­лась синь­о­рия се­мьи Вис­кон­ти. Осо­бен­но мно­го для ук­ре­п­ле­ния сво­ей вла­сти в Ми­лан­ском гос-ве сде­лал Джан-Га­ле­ац­цо Вис­кон­ти, по­лу­чив­ший в 1395 ти­тул гер­цо­га; он уре­зал пра­ва Об­ще­го со­ве­та, по­ста­вил под свой кон­троль це­хи и тор­го­вые объ­е­ди­не­ния, при­сво­ил се­бе выс­шие су­деб­ные и за­ко­но­дат. пол­но­мо­чия. В его прав­ле­ние к ми­лан­ским вла­де­ни­ям бы­ло при­сое­ди­не­но мно­го круп­ных го­ро­дов Сев. и Центр. И. В 1447 по­сле смер­ти по­след­не­го пред­ста­ви­те­ля ди­на­стии Вис­кон­ти по муж­ской ли­нии в Ми­ла­не бы­ла соз­да­на Ам­бро­зи­ан­ская рес­пуб­ли­ка, про­су­ще­ст­во­вав­шая не­дол­го: в 1450 был про­воз­гла­шён синь­о­ром, а вско­ре по­лу­чил ти­тул гер­цо­га кон­доть­ер Фран­че­ско Сфор­ца.

Пап­ские вла­де­ния рас­ши­ри­лись в 11–12 вв. за счёт Спо­ле­то и Бе­не­вен­то, в 13 в. – за счёт Ро­ма­ньи, Мар­ке, Ум­брии. В 14 в., в пе­ри­од Авинь­он­ско­го пле­не­ния пап, в Ри­ме фак­тич. власть при­над­ле­жа­ла вра­ж­до­вав­шим ме­ж­ду со­бой круп­ным ари­сто­кра­тич. кла­нам. В 1347 по ини­циа­ти­ве Ко­ла ди Ри­ен­цо бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка, сам он объ­яв­лен «три­бу­ном сво­бо­ды, ми­ра и спра­вед­ли­во­сти». В том же го­ду па­па и рим­ская знать вер­ну­ли се­бе власть в го­ро­де, а Ко­ла ди Ри­ен­цо, меч­тав­ший об объ­е­ди­не­нии И. во­круг её древ­ней сто­ли­цы, был вы­ну­ж­ден бе­жать. При па­пе Мар­ти­не V в Ри­ме бы­ла вос­ста­нов­ле­на ком­му­на и ус­ми­ре­ны феод. кла­ны. При его пре­ем­ни­ках в го­ро­де на­ча­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во. По­ли­ти­ка не­по­тиз­ма сде­ла­ла пап­ст­во ору­ди­ем реа­ли­за­ции се­мей­ных ин­те­ре­сов и по­ста­ви­ла под уг­ро­зу це­ло­ст­ность пап­ских вла­де­ний: при па­пе Алек­сан­д­ре VI, при­над­ле­жав­шем се­мье Борд­жиа, его сын Че­за­ре, за­хва­тив Ри­ми­ни, Фа­эн­цу, Ур­би­но, по­пы­тал­ся соз­дать собств. синь­о­рию, к ко­то­рой был на­ме­рен при­сое­ди­нить др. тер­ри­то­рии Ита­лии.

В 14–15 вв. эко­но­ми­ка Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва на­хо­ди­лась в глу­бо­ком и за­тяж­ном кри­зи­се. Ве­ду­щее по­ло­же­ние в ней за­ня­ли куп­цы и пред­при­ни­ма­те­ли Фло­рен­ции, Ве­не­ции, Ге­нуи, ко­то­рые со­сре­до­то­чи­ли в сво­их ру­ках де­ло­вую жизнь гос-ва, в ка­че­ст­ве кре­ди­то­ров ко­ро­ны кон­тро­ли­ро­ва­ли гос. фи­нан­сы, ску­па­ли зем­ли, при­об­ре­та­ли ти­ту­лы. Власть на мес­тах мо­гу­ществ. зна­ти уси­ли­ва­лась. Ара­гон­ская ди­на­стия, ут­вер­див­шая­ся на Си­ци­лии, дав­но об­на­ру­жива­ла на­ме­ре­ние объ­е­ди­нить весь Юг И. под сво­им ски­пет­ром. Это уда­лось в 1442 Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­но­му, за­хва­тив­ше­му Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во и ко­ро­но­вав­ше­му­ся ти­ту­лом ко­ро­ля обе­их Си­ци­лий.

Ита­лия в кон. 15 – 1-й пол. 17 вв. Во 2-й пол. 15 в. на Апен­нин­ском п-ове ме­ж­ду круп­ней­ши­ми по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ния­ми ус­та­но­ви­лось хруп­кое рав­но­ве­сие сил. Са­мым сла­бым сре­ди них бы­ло Ко­ро­лев­ст­во обе­их Си­ци­лий, на ко­то­рое, кро­ме пра­вив­шей в нём ди­на­стии, за­яв­ля­ли свои пра­ва др. ев­роп. до­ма. Борь­ба за си­ци­лий­ский пре­стол вы­ли­лась в дол­гие и опус­то­ши­тель­ные Италь­ян­ские вой­ны. Они на­ча­лись с втор­же­ния на тер­ри­то­рию И. франц. войск Кар­ла VIII, пре­тен­до­вав­ше­го на «ан­жуй­ское на­след­ст­во». По­сте­пен­но в кон­фликт втя­ги­ва­лись всё но­вые стра­ны (Ис­па­ния, Свя­щен­ная Рим. им­пе­рия, Швей­ца­рия, впо­след­ст­вии Анг­лия и Ос­ман­ская им­пе­рия), а итал. гос-ва пре­вра­ти­лись из субъ­ек­та ме­ж­дунар. от­но­ше­ний в объ­ект борь­бы чу­же­зем­ных сил, о чём с го­ре­чью пи­са­ли Н. Ма­киа­вел­ли и Ф. Гвич­чар­ди­ни. К 1502 Юг И. раз­де­ли­ли ме­ж­ду со­бой Фран­ция и Ис­па­ния; к 1504 фран­цу­зы бы­ли вы­тес­не­ны из ре­гио­на, но су­ме­ли за­кре­пить­ся в Лом­бар­дии и одер­жать бле­стя­щие по­бе­ды над ис­пан­ца­ми и их со­юз­ни­ка­ми при Ра­вен­не (1512) и Ма­ринь­я­но (1515). Си­туа­ция из­ме­ни­лась с из­бра­ни­ем в 1519 исп. ко­ро­ля Кар­ла I из ди­на­стии Габс­бур­гов имп. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии (ко­ро­но­ван под име­нем Кар­ла V). В 1525 он на­нёс по­ра­же­ние франц. ко­ро­лю Фран­ци­ску I в бит­ве при Па­вии и пле­нил его. В 1527 взбун­то­вав­шие­ся имп. вой­ска взя­ли и раз­гра­би­ли Рим (па­па Кли­мент VII спас­ся, ук­рыв­шись в зам­ке Св. Ан­ге­ла). В 1529 имп. Карл V по­лу­чил ти­тул ко­ро­ля И. В по­сле­дую­щие го­ды со­юз­ни­ком Фран­ции вы­сту­пи­ла Ос­ман­ская им­пе­рия. Весь Апен­нин­ский п-ов стал аре­ной во­ен. про­ти­во­бор­ст­ва. Вой­на раз­ви­ва­лась с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом для уча­ст­во­вав­ших в ней сто­рон и рас­про­стра­ни­лась так­же на сев., вост. и юж. об­лас­ти Фран­ции. Ка­то-Кам­бре­зий­ский мир 1559 за­кре­пил гос­под­ство Ис­па­нии и по­ли­тич. раз­дроб­лен­ность итал. зе­мель: Ис­па­нии при­над­ле­жа­ли весь Юг И. (с Си­ци­ли­ей и Сар­ди­ни­ей), Ми­лан­ское гер­цог­ст­во и кре­по­сти на по­бе­ре­жье Тир­рен­ско­го м. в Тос­ка­не. Не­за­ви­си­мость со­хра­ни­ли Пап­ская обл., Ве­не­ци­ан­ская рес­пуб­ли­ка, Ге­ну­эз­ская рес­пуб­ли­ка (вла­де­ла о. Кор­си­ка), Са­вой­ское гер­цог­ст­во, Тос­кан­ское гер­цог­ст­во, не­боль­шие гер­цог­ст­ва Пар­ма и Пья­чен­ца, Мо­де­на, Ман­туя, Фер­ра­ра, Ур­би­но, марк­граф­ст­во Мон­фер­ра­то, рес­пуб­ли­ки Лук­ка и Сан-Ма­ри­но.

Боль­шин­ст­во гос-в Апен­нин­ско­го п-ова пред­став­ля­ли со­бой мо­нар­хии аб­со­лю­ти­ст­ско­го ти­па: выс­шая за­ко­но­дат., адм. и во­ен. власть в них бы­ла со­сре­до­то­че­на в ру­ках го­су­да­ря, опи­рав­ше­го­ся на ме­ст­ную знать и чи­нов­ни­че­ст­во. Не­апо­ли­тан­ским ко­ро­лев­ст­вом и Ми­лан­ским гер­цог­ст­вом управ­ля­ли исп. на­ме­ст­ни­ки, вер­хов­ная власть в них при­над­ле­жа­ла на­хо­див­ше­му­ся в Мад­ри­де Выс­ше­му со­ве­ту по де­лам И. В хо­де Итал. войн во Фло­рен­ции в 1512 и 1530 при под­держ­ке ино­зем­ных войск вос­ста­нав­ли­ва­ли свою власть Ме­ди­чи. По кон­сти­ту­ции 1532 гла­вой Фло­рен­тий­ско­го гос-ва стал гер­цог Алес­сан­д­ро Ме­ди­чи. Аб­со­лют­ная власть го­су­да­ря сло­жи­лась во Фло­рен­ции при Ко­зи­мо I Ме­ди­чи (1537–74), ко­то­рый рас­ши­рил свои вла­де­ния за счёт при­сое­ди­не­ния Си­ен­ской рес­пуб­ли­ки (1555) и до­бил­ся по­вы­ше­ния ста­ту­са сво­его гос-ва, ко­то­рое ста­ло име­но­вать­ся Вел. гер­цог­ст­вом Тос­кан­ским (1569). Ко­зи­мо I и его пре­ем­ни­ки про­во­ди­ли по­ли­ти­ку мер­кан­ти­лиз­ма, по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли пром-сти и тор­гов­ле. Для по­пол­не­ния каз­ны по­вы­ша­лись су­ще­ст­вую­щие и вво­ди­лись но­вые на­ло­ги, пре­им. кос­вен­ные – га­бел­лы (взи­ма­лись с про­да­жи со­ли, зер­на, олив­ко­во­го мас­ла), соз­да­ва­лись мо­но­по­лии, ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла сис­те­ма от­ку­пов. Ве­ли­кие гер­цо­ги при­бе­га­ли к гос. зай­мам и пор­че мо­не­ты. Тос­кан­ские пра­ви­те­ли про­яви­ли се­бя дея­тель­ны­ми ме­це­на­та­ми, по­мо­га­ли учё­ным, лю­дям иск-ва и пи­са­те­лям, соз­да­ва­ли под сво­ей эги­дой на­уч. и ху­дож. ака­де­мии.

По­ли­тич. ин­сти­ту­ты Ве­не­ции вплоть до её за­ка­та в кон. 18 в. ос­та­ва­лись не­из­мен­ны­ми; их проч­ность да­ла воз­мож­ность рес­пуб­ли­ке вы­дер­жать тя­жё­лые ис­пы­та­ния Италь­ян­ских и по­сле­дую­щих войн: в 1509 она от­стоя­ла свою не­за­виси­мость в борь­бе с воз­глав­ляв­шей­ся па­пой Кам­брей­ской ли­гой, в ко­то­рую вхо­ди­ли круп­ней­шие ев­роп. дер­жа­вы – Фран­ция, Ис­па­ния, Свя­щен­ная Рим. им­пе­рия. В вой­нах с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей Ве­не­ция по­сте­пен­но ут­ра­ти­ла свои за­мор­ские тер­ри­то­рии (Мо­рею, дал­ма­тин­ские кре­по­сти, ост­ро­ва в Ад­риа­ти­че­ском, Ио­ни­че­ском и Сре­ди­зем­ном мо­рях, в т. ч. Кипр), хо­тя в бит­ве при Ле­пан­то (1571) вме­сте с со­юз­ни­ка­ми (Ис­па­ния и па­па) на­го­ло­ву раз­би­ла тур. эс­кад­ру. Ве­не­ци­ан­ский пат­ри­ци­ат, со­хра­няя мо­но­поль­ные пра­ва в об­ществ. и по­ли­тич. жиз­ни, ре­ши­тель­но от­вер­гал лю­бые по­пыт­ки рас­ши­рить чис­ло пол­но­прав­ных уча­ст­ни­ков сло­жив­шей­ся по­ли­тич. сис­те­мы.

Ещё бо­лее мо­но­по­ли­зи­ро­ван­ной бы­ла гос. власть в Ге­ну­эз­ской рес­пуб­ли­ке. Она при­над­ле­жа­ла не­сколь­ким де­сят­кам бо­га­тей­ших се­мейств «ста­рых» но­би­лей. За­го­во­ры Фре­го­зо в 1536 и Фие­ски в 1547 не при­ве­ли к рас­ши­ре­нию чис­ла лиц, до­пу­щен­ных к вла­сти. Толь­ко по­сле вос­ста­ния 1575 по но­вой кон­сти­ту­ции пред­ста­ви­тель­ст­во «но­вых» но­би­лей в выс­ших ор­га­нах рес­пуб­ли­ки бы­ло рас­ши­ре­но, хо­тя и при этом гос. строй Ге­нуи не ут­ра­тил оли­гар­хич. ха­рак­те­ра.

В 16 в. в раз­ви­тии И. от­чёт­ли­во об­нару­жи­лись яв­ле­ния, ко­то­рые при­ве­ли к эко­но­мич. кри­зи­су и упад­ку в по­сле­дую­щие сто­ле­тия. Рас­ши­ря­лось су­кон­ное про­из-во, осо­бен­но в его тра­диц. цен­трах – Фло­рен­ции и др. го­ро­дах Тос­ка­ны, од­на­ко вме­сто до­ро­гих ста­ли про­из­во­дить­ся в боль­шом объ­ё­ме де­шё­вые гру­бо­шёр­ст­ные тка­ни. Ве­не­ция со­хра­ня­ла свои по­зи­ции в сре­ди­зем­но­мор­ской тор­гов­ле, од­на­ко на рын­ках Ос­ман­ской импе­рии её всё силь­нее тес­ни­ли англ., ни­дерл. и франц. куп­цы. Ге­нуя по­сле ос­ман­ских за­вое­ва­ний в При­чер­но­мо­рье и на Ближ­нем Вос­то­ке пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­лась на тор­гов­лю в Зап. Сре­ди­зем­но­мо­рье и по­сте­пен­но пре­вра­ща­лась в круп­ней­ший фи­нан­со­вый центр, хо­зяи­на де­неж­ных рын­ков не толь­ко Ев­ро­пы, но и Ле­ван­та, Аф­ри­ки, Аме­ри­ки. Од­но­вре­мен­но тра­диц. итал. то­ва­ры ста­ли ис­пы­ты­вать жё­ст­кую кон­ку­рен­цию со сто­ро­ны англ., ни­дерл., франц. и нем. про­из­во­ди­те­лей. Не су­мев пе­ре­вес­ти про­из-во на ка­пи­та­ли­стич. рель­сы (в си­лу со­хра­не­ния зна­чит. це­хо­вых ог­ра­ни­че­ний), итал. сук­но­де­лие уже в 1-й четв. 17 в. на­ча­ло про­иг­ры­вать кон­ку­рен­там и во­шло в по­ло­су за­стоя, а за­тем и со­кра­ще­ния вы­пус­ка то­ва­ра. Кри­зис­ные яв­ле­ния в итал. эко­но­ми­ке сер. 17 в. ска­за­лись на струк­ту­ре экс­пор­та, в ко­то­ром стал пре­об­ла­дать вы­воз сы­рья, по­лу­фаб­ри­ка­тов, с.-х. про­дук­ции, пред­ме­тов рос­ко­ши и ху­дож. про­из­ве­де­ний. То­гда же ге­ну­эз­ские и ве­не­ци­ан­ские ко­раб­ли в ка­че­ст­ве пе­ре­воз­чи­ков на ми­ро­вых тор­го­вых пу­тях на­ча­ли вы­тес­нять­ся ни­дерл. и англ. су­да­ми. Подъ­ём с. х-ва в 16 в. сме­нил­ся в нач. 17 в., как и в пром-сти, за­сто­ем, а за­тем па­де­ни­ем про­из-ва, в си­лу че­го мн. ос­во­ен­ные зем­ли пе­ре­ста­ли об­ра­ба­ты­вать­ся и пре­вра­ти­лись в охот­ни­чьи уго­дья или па­ст­би­ща. При­зна­ки стаг­на­ции осо­бен­но яр­ко про­яв­ля­лись в с. х-ве Юга И. Од­на­ко и из­доль­щи­на, рас­про­ст­ра­нён­ная в Тос­ка­не, Эми­лии и др. об­лас­тях Цен­тра и Се­ве­ра стра­ны, не пре­вра­ти­лась в арен­ду ка­пи­та­ли­стич. ти­па. Зе­мель­ные соб­ст­вен­ни­ки всё ча­ще из­бе­га­ли вкла­ды­вать ка­пи­та­лы в с.-х. про­из-во и пе­ре­кла­ды­ва­ли из­держ­ки на ис­поль­щи­ков, ко­то­рые те­перь са­ми дол­ж­ны бы­ли при­об­ре­тать ин­вен­тарь, скот, се­ме­на, втя­ги­ва­ясь в за­ви­си­мость от заи­мо­дав­ца. Ли­шён­ные пра­ва ухо­дить с зем­ли, ис­поль­щи­ки по­па­да­ли фак­ти­че­ски в по­ло­же­ние при­кре­п­лён­ных к ней кре­сть­ян. Это ве­ло к мас­со­во­му об­ни­ща­нию сель­ско­го на­се­ле­ния, бег­ст­ву в го­ро­да, бро­дяж­ни­че­ст­ву, что соз­да­ва­ло поч­ву для обо­ст­ре­ния со­ци­аль­но­го ан­та­го­низ­ма.

Для пап­ских вла­де­ний и Юга И. во 2-й пол. 16–17 вв. был ха­рак­те­рен т. н. со­ци­аль­ный бан­ди­тизм: бег­лые кре­сть­я­не, ра­зо­рён­ные ре­мес­лен­ни­ки, к ко­то­рым по­рой при­сое­ди­ня­лись пред­ста­ви­те­ли низ­ше­го кли­ра и дво­рян­ско­го со­сло­вия, соз­да­ва­ли раз­бой­ни­чьи от­ря­ды, ока­зы­вав­шие со­про­тив­ле­ние сбор­щи­кам на­ло­гов, гра­бив­шие бо­га­тых ис­пан­цев и ме­ст­ную знать. Эти от­ря­ды кон­тро­ли­ро­ва­ли зна­чит. тер­ри­то­рии, для борь­бы с ни­ми ис­поль­зо­ва­лись пра­ви­тельств. вой­ска. В 1585 го­ро­жа­не Не­апо­ля вме­сте с жи­те­ля­ми сель­ской ок­ру­ги, воз­му­щён­ные спе­ку­ля­ция­ми хле­бом, под­ня­ли вос­ста­ние и на ко­рот­кое вре­мя за­хва­ти­ли го­род. Боль­шой раз­мах при­об­ре­ло на Юге И. в 1647 нар. дви­же­ние, спро­во­ци­ро­ван­ное пор­чей мо­не­ты и вве­де­ни­ем но­вых га­белл: вос­став­шие в Па­лер­мо сверг­ли исп. ви­це-ко­ро­ля и про­воз­гла­си­ли рес­пуб­ли­ку; вол­не­ния ох­ва­ти­ли б. ч. Си­цилии. Ле­том то­го же го­да вспых­ну­ло вос­ста­ние в Не­апо­ле во гла­ве с пред­ста­ви­те­лем плеб­са, ры­ба­ком Ма­зань­ел­ло; осе­нью в го­ро­де бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка; обе­ща­ни­ем от­ме­нить все га­бел­лы исп. вла­сти вы­зва­ли рас­кол в ла­ге­ре вос­став­ших, а за­тем рас­пра­ви­лись с ни­ми.

Во 2-й пол. 16 в., с раз­вёр­ты­ва­ни­ем Контр­ре­фор­ма­ции, бы­ло упо­ря­до­че­но и цен­тра­ли­зо­ва­но управ­ле­ние Пап­ской обл., ко­то­рая пре­вра­ти­лась в аб­со­лю­ти­ст­ское гос-во. Па­пы не упус­ка­ли воз­мож­но­сти рас­ши­рить свои вла­де­ния за счёт со­сед­них об­лас­тей: в 1598 Кли­мент VIII, вос­поль­зо­вав­шись ди­на­стич. кри­зи­сом в Фер­ра­ре, за­хва­тил её, а в 1631 Ур­бан VIII сход­ным об­ра­зом за­вла­дел Ур­бин­ским гер­цог­ст­вом.

Три­дца­ти­лет­няя вой­на 1618–48 за­тро­ну­ла И. в мень­шей сте­пе­ни, чем др. ев­роп. стра­ны. В ней итал. гос-ва и да­же пап­ст­во, стре­мясь не до­пус­тить ге­гемо­нии Габс­бур­гов в Ев­ро­пе, вре­ме­на­ми вы­сту­па­ли в ро­ли со­юз­ни­ков герм. и сев.-ев­роп. про­тес­тан­тов.

Ита­лия во 2-й пол. 17 – нач. 19 вв. Глу­бо­кий по­ли­тич. и со­ци­аль­но-эко­но­мич. упа­док итал. го­су­дарств про­дол­жал­ся до нач. 18 в. За­си­лье Ис­па­нии сме­ни­лось в 18 в. гос­под­ством Габс­бур­гов. По Раш­татт­ско­му мирному до­го­во­ру 1714, за­вер­шив­ше­му вой­ну за Ис­пан­ское на­след­ст­во, в Ми­лан­ском гер­цог­ст­ве (Лом­бар­дии) ут­вер­ди­лось австр. вла­ды­че­ст­во. В ря­де го­су­дарств Центр. И. во­ца­ри­лись род­ст­вен­ные Габс­бур­гам ди­на­стии (Ло­та­ринг­ская и д’Эсте). Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во об­ре­ло ав­то­но­мию от Мад­ри­да, но ста­ло вла­де­ни­ем исп. вет­ви Бур­бо­нов. В хо­де войн с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей со­кра­ти­лась тер­ри­то­рия Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки. Ге­ну­эз­ская рес­пуб­ли­ка бы­ла вы­ну­ж­де­на ус­ту­пить Фран­ции о. Кор­си­ка. Лишь об­ра­зо­ван­ное в 1718 Пье­монт­ское ко­ро­лев­ст­во, воз­глав­ляе­мое Са­вой­ской ди­на­сти­ей, су­ме­ло рас­ши­рить свои вла­де­ния за счёт при­сое­ди­не­ния со­сед­них об­лас­тей (Ниц­ца, Са­войя и др.). По Раш­татт­ско­му до­го­во­ру 1714 к Пье­мон­ту ото­шёл о. Си­ци­лия. По Га­аг­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1720 с Не­апо­ли­тан­ским ко­ро­лев­ст­вом Пье­монт об­ме­нял его на о. Сар­ди­ния (от­сю­да но­вое назв. Пье­мон­та – Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во). Пап­ское гос-во рас­ши­ри­ло свои гра­ни­цы, по­лу­чив вы­ход к Ад­риа­ти­че­ско­му мо­рю.

Но­вые из­ме­не­ния гос. гра­ниц и пра­вя­щих ди­на­стий на Апен­нин­ском п-ове про­изош­ли в ре­зуль­та­те войн за Поль­ское на­след­ст­во и Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во. По­сле за­клю­че­ния Ахен­ско­го ми­ра 1748 в итал. зем­лях поч­ти на пол­сто­ле­тия во­ца­рил­ся мир, спо­соб­ст­во­вав­ший эко­но­мич. подъ­ё­му, рос­ту го­ро­дов, ожив­ле­нию тор­гов­ли, раз­ви­тию в ря­де ре­гио­нов ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний.

Во 2-й пол. 18 в. в итал. гос-вах рас­про­стра­ни­лись идеи Про­све­ще­ния, по­лу­чив­шие бла­го­да­ря тра­ди­ци­ям Воз­ро­ж­де­ния яр­ко вы­ра­жен­ную гу­ма­ни­стич. ок­ра­ску. С ре­фор­ма­тор­ски­ми идея­ми, про­кла­ды­вав­ши­ми путь по­ли­ти­ке про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма, вы­сту­пи­ли мн. мыс­ли­те­ли (Ч. Бек­ка­риа, П. Вер­ри, Дж. Ка­рач­чо­ло, Г. Фи­ланд­же­ри и др.). Они об­ра­ща­ли вни­ма­ние на па­губ­ные по­след­ст­вия ни­ще­ты и не­ве­же­ст­ва кре­сть­ян­ст­ва, на по­ро­ки сис­те­мы пра­во­су­дия, про­из­вол чи­нов­ни­че­ст­ва, за­си­лье Церк­ви, ра­то­ва­ли за об­нов­ле­ние гос. ин­сти­ту­тов и за­ко­но­да­тель­ст­ва. Пре­об­ра­зо­ва­ния в Австр. им­пе­рии во вре­ме­на прав­ле­ния Ма­рии Те­ре­зии и её сы­на Ио­си­фа II рас­про­стра­ни­лись и на Лом­бар­дию. Как и в др. час­тях им­пе­рии, в итал. вла­де­ни­ях Габс­бур­гов был вве­дён еди­ный иму­ществ. на­лог, в т. ч. на дво­рян­ские и цер­ков­ные вла­де­ния, в ве­де­ние гос. ор­га­нов пе­ре­дан сбор та­мо­жен­ных по­шлин и др. пла­те­жей. Бы­ли сня­ты ог­ра­ни­че­ния с ку­п­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­сти, в т. ч. зе­мель­ных вла­де­ний. В Тос­ка­не ве­ли­кий гер­цог Пётр Ле­о­польд – млад­ший сын Ма­рии Те­ре­зии (пра­вил в 1765–90) – ли­к­ви­ди­ро­вал це­хо­вую сис­те­му и ин­кви­зи­цию, при­нял про­грес­сив­ный для сво­его вре­ме­ни уго­лов­ный ко­декс, от­ме­няв­ший пыт­ки и смерт­ную казнь. В др. гос-вах ре­фор­мы ли­бо не про­во­ди­лись, ли­бо но­си­ли бо­лее уме­рен­ный ха­рак­тер (Не­апо­ли­тан­ское и Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­ва, Пар­ма и др.).

Зна­чи­т. воз­дей­ст­вие на об­щественную жизнь И. ока­за­ли ре­во­люц. по­тря­се­ния во Фран­ции и вой­ны рес­пуб­ли­кан­ской Фран­ции и на­по­ле­о­нов­ской им­пе­рии с ан­ти­фран­цуз­ски­ми коа­ли­ция­ми, аре­ной ко­то­рых в 1792–1814 ста­ли итал. гос-ва. Как и в др. стра­нах Ев­ро­пы, они ус­ко­ри­ли де­мон­таж феод. струк­тур и ин­сти­ту­тов и спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию «яко­бин­ско­го» и «уме­рен­но­го» («пат­рио­ти­че­ско­го») дви­же­ний, вос­при­няв­ших идеи ре­во­люц. и бо­на­пар­ти­ст­ской Фран­ции. Всту­п­ле­ние франц. войск в 1792 на тер­ри­то­рию Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и пе­ре­ход Са­войи и Ниц­цы в со­став Франц. рес­пуб­ли­ки, а за­тем Италь­ян­ский по­ход На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та сти­му­ли­ро­ва­ли эти про­цес­сы. На мес­те мо­нар­хич. ре­жи­мов и преж­них го­су­дарств под за­щи­той франц. войск бы­ли соз­да­ны Ци­заль­пин­ская, Ли­гу­рий­ская, Рим­ская, Пар­те­но­пей­ская (по ан­тич­но­му назв. Не­апо­ля), Эт­рус­ская (Тос­кан­ская) рес­пуб­ли­ки, от­ме­не­ны лич­ная за­ви­си­мость кре­сть­ян­ст­ва и ряд феод. по­вин­но­стей. В ши­ро­ких мас­шта­бах осу­ще­ст­в­ля­лись кон­фи­ска­ция и рас­про­да­жа цер­ков­ных и мо­на­стыр­ских, а так­же экс­про­приа­ция об­щин­ных зе­мель. За их счёт скла­ды­ва­лась бур­жу­аз­ная фор­ма зем­ле­вла­де­ния (этот про­цесс про­дол­жал­ся и в 19 в.). Од­на­ко зна­че­ние про­ис­хо­див­ших пе­ре­мен ос­лаб­ля­лось тем, что но­вые гос-ва за­час­тую пре­вра­ща­лись в са­тел­ли­тов Фран­ции; из И. бес­це­ре­мон­но вы­во­зи­лись уни­каль­ные куль­тур­ные цен­но­сти; кон­три­бу­ции и во­ен. ре­к­ви­зи­ции лег­ли тя­жё­лым бре­ме­нем на на­се­ле­ние. Это сти­му­ли­ро­ва­ло со­про­тив­ле­ние пе­ре­ме­нам со сто­ро­ны кле­ри­каль­ных и мо­нар­хич. кру­гов и со­ци­аль­ных ни­зов, об­ма­ну­тых в сво­их ожи­да­ни­ях ре­ше­ния аг­рар­но­го во­про­са. Тя­жё­лым ис­пы­та­ни­ем стал для И. 1799, ко­гда под на­тис­ком австр. и рос. ар­мий, дей­ст­во­вав­ших при под­держ­ке брит. и рос. фло­тов и не­апо­ли­тан­ской ко­ро­лев­ской ар­мии, франц. вой­ска от­сту­пи­ли с Апен­нин­ско­го п-ова. Рес­пуб­ли­кан­ские ре­жи­мы бы­ли сверг­ну­ты, ты­ся­чи рес­пуб­ли­кан­цев («яко­бин­цев» и «уме­рен­ных») под­верг­лись ре­прес­си­ям. Тра­гич. ха­рак­тер со­бы­тия при­ня­ли в Не­а­по­ле и Ри­ме, где в мас­со­вой рез­не про­тив рес­пуб­ли­кан­цев при­ня­ли уча­стие «сан­фе­ди­сты» (от итал. santa fede – свя­тая ве­ра) – кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ные кру­ги ду­хо­вен­ст­ва и дво­рян­ст­ва, кре­сть­я­не, сол­да­ты и люм­пе­ни­зи­ров. слои гор. на­се­ле­ния.

В 1800 франц. вой­ска вновь вторг­лись на тер­ри­то­рию И., ко­то­рая рас­смат­ри­ва­лась На­по­ле­о­ном I как стра­те­ги­че­ски важ­ный ре­ги­он и как ис­точ­ник люд­ских и ма­те­ри­аль­ных ре­сур­сов в вой­нах Фран­ции с её про­тив­ни­ка­ми. К 1810 вся И. (за ис­клю­че­ни­ем ост­ро­вов Сар­ди­ния и Си­ци­лия, став­ших бла­го­да­ря на­ли­чию в их во­дах брит. фло­та опор­ны­ми пунк­та­ми Са­вой­ской ди­на­стии и Бур­бо­нов) ока­за­лась под вла­стью Фран­ции. Пье­монт, Ве­не­ци­ан­ская рес­пуб­ли­ка с её вла­де­ния­ми в Ад­риа­ти­ке и ряд тер­ри­то­рий Центр. И. во­шли в со­став Франц. им­пе­рии в ка­че­ст­ве её де­пар­та­мен­тов. Зна­чит. часть Сев. и Центр. И. бы­ла объ­е­ди­не­на в Италь­ян­скую рес­пуб­ли­ку 1802–05 с цен­тром в Ми­ла­не, пре­об­ра­зо­ван­ную в 1805 в Итал. ко­ро­лев­ст­во во гла­ве с На­по­лео­ном I. Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во и часть Центр. И. бы­ли раз­де­ле­ны им­пе­ра­то­ром на ряд ко­ро­левств и пе­ре­да­ны под управ­ле­ние его род­ст­вен­ни­кам и при­бли­жён­ным. В но­вых гос. об­ра­зо­ва­ни­ях фор­ми­ро­ва­лась цен­тра­ли­зов. сис­те­ма управ­ле­ния по франц. об­раз­цу, по­лу­чил рас­про­стра­не­ние Ко­декс На­по­ле­о­на.

Про­ти­во­ре­чи­вый по­ли­тич. и со­ци­аль­ный опыт, на­ко­п­лен­ный на­се­ле­ни­ем по­лу­ост­ро­ва в ус­ло­ви­ях че­ре­до­ва­ния в исто­ри­че­ски ко­рот­кий пе­ри­од аб­со­лю­ти­ст­ских, рес­пуб­ли­кан­ских и це­за­ри­ст­ско-бо­на­пар­ти­ст­ских ре­жи­мов, обу­сло­вил на ру­бе­же 18–19 вв. ост­рую дис­кус­сию о пу­тях раз­ви­тия И. Сто­рон­ни­кам ре­во­люц. борь­бы и рес­пуб­ли­кан­ско­го ус­т­рой­ст­ва про­ти­во­стоя­ли по­бор­ни­ки ре­форм и кон­сти­туц. мо­нар­хии, а тем и дру­гим – кон­сер­ва­то­ры. Вме­сте с тем дик­тат франц. вла­стей и но­вых ди­на­стий, мас­со­вые при­зы­вы в ар­мию и вы­ка­чи­ва­ние ре­сур­сов спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту ан­ти­фран­цуз­ских на­строе­ний в И. Спе­ци­фич. про­яв­ле­ни­ем нац.-ос­во­бо­дит. (пер­во­на­чаль­но ан­ти­фран­цуз­ских, а по­сле 1815 ан­ти­ав­ст­рий­ских) и ре­во­люц. уст­рем­ле­ний ста­ло дви­же­ние кар­бо­на­ри­ев. В со­во­куп­но­сти эти про­цес­сы кон. 18 – нач. 19 вв. со­ста­ви­ли на­чаль­ный этап дли­тель­но­го пе­рио­да борь­бы за соз­да­ние еди­но­го итал. гос-ва, по­лу­чив­ше­го назв. Ри­сорд­жи­мен­то.

Ита­лия в 1815–49. Кру­ше­ние на­по­лео­нов­ской им­пе­рии оз­на­ме­но­ва­ло на­ча­ло пе­рио­да Рес­тав­ра­ции вИ., про­дол­жав­ше­го­ся до 1850-х гг. Бы­ли вос­ста­нов­ле­ны, с оп­ре­де­лён­ной кор­рек­ти­ров­кой гра­ниц, преж­ние итал. гос-ва, а в них – абсо­лю­ти­ст­ские ре­жи­мы. Важ­ную роль в про­ве­де­нии по­ли­ти­ки Рес­тав­ра­ции иг­рал Св. Пре­стол. Ра­туя за воз­врат к ср.-век. ус­то­ям и за со­юз тро­на и ал­та­ря, рим. пон­ти­фи­ки Лев XII, Пий VIII и Гри­горий ХVI стре­ми­лись под­чи­нить итал. гос-ва сво­ему влия­нию. По­все­ме­ст­но уси­ли­вал­ся по­ли­цей­ский над­зор, пре­сле­дова­лось рас­про­стра­не­ние ли­бе­раль­ных идей. Бу­ду­чи оп­ло­том Вен­ской сис­те­мы и Свя­щен­но­го сою­за, Австр. им­пе­рия обес­пе­чи­ла се­бе ве­ду­щие по­зи­ции в И. Лом­бар­дия и Ве­не­ци­ан­ская обл. (Ве­нето) со­ста­ви­ли Лом­бар­до-Ве­не­ци­ан­ское ко­ро­лев­ст­во им­пе­рии и ста­ли фор­по­стом 100-ты­сяч­ной австр. ар­мии под ко­манд. фельдм. Й. Ра­дец­ко­го фон Ра­де­ца.

Рес­тав­ра­ция су­ще­ст­вен­но за­мед­ли­ла, но не смог­ла пре­дот­вра­тить раз­ви­тие ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний и рас­про­стра­не­ние в итал. гос-вах ли­бе­раль­ных и де­мо­кра­тич. идей. В 1820-х гг. в И. на­ча­лась про­мыш­лен­ная ре­во­лю­ция. Не­смот­ря на пре­об­ла­да­ние руч­но­го тру­да и при­ми­тив­ных ору­дий на боль­шин­ст­ве ма­ну­фак­тур, рос­ло при­ме­не­ние па­ро­вых дви­га­те­лей и ма­шин. В Лом­бар­дии, Пье­мон­те и ря­де об­лас­тей Центр. и Юж. И. скла­ды­ва­лись ори­ен­ти­ро­ван­ные на ры­нок от­рас­ли с. х-ва (ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие, мо­лоч­ное и мяс­ное жи­вот­но­вод­ст­во, сы­ро­ва­ре­ние, ово­ще­вод­ст­во, вы­ра­щи­ва­ние оли­вок, цит­ру­со­вых и ри­са, про­из-во шёл­ка-сыр­ца), соз­да­ва­лись пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке с.-х. про­дук­ции. В эти про­цес­сы во­вле­ка­лась так­же часть круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и зна­ти.

Ши­ро­кие слои на­се­ле­ния итал. го­су­дарств кри­ти­че­ски от­но­си­лись к рес­тав­рац. по­ряд­кам. Вы­ра­же­ни­ем про­тес­та про­тив воз­вра­та к про­шло­му ста­ли ре­во­лю­ции 1820–21 в Не­апо­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве и Пье­мон­те, а так­же в 1831 в Пар­ме, Мо­де­не и на час­ти тер­ри­то­рий Пап­ской обл. Все они бы­ли по­дав­ле­ны австр. вой­ска­ми и вер­ны­ми мо­нар­хам ар­мей­ски­ми час­тя­ми.

Во­пре­ки цен­зу­ре и за­си­лью офиц. кон­сер­ва­тив­ной идео­ло­гии, в 1830–40-х гг. шёл про­цесс фор­ми­ро­ва­ния ли­бе­раль­но-кон­сти­туц. и ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тич. те­че­ний в об­ществ.-по­ли­тич. жиз­ни И., а с ни­ми и нац. са­мо­соз­на­ния. Осо­бая за­слу­га в этом при­над­ле­жа­ла Дж. Мад­зи­ни. Ус­ло­ви­ем без­от­ла­га­тель­но­го ре­ше­ния «итал. про­бле­мы» он счи­тал борь­бу за не­за­ви­си­мость И., соз­да­ние еди­но­го итал. гос-ва, де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ния и ут­вер­жде­ние рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. Им бы­ли соз­да­ны под­поль­ная орг-ция «Мо­ло­дая Ита­лия» и од­но­им. жур­нал, а позд­нее так­же орг-ция «Мо­ло­дая Ев­ро­па».

В про­ти­во­вес мад­зи­низ­му и др. рес­пуб­ли­кан­ским и де­мо­кра­тич. дви­же­ни­ям и ор­га­ни­за­ци­ям, пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­но­го ла­ге­ря счи­та­ли борь­бу за един­ст­во и не­за­ви­си­мость И. де­лом от­да­лён­но­го бу­ду­ще­го. По­сле ре­во­люц. со­бы­тий 1820–30-х гг. они осу­ж­да­ли так­ти­ку вос­ста­ний и за­го­во­ров кар­бо­на­ри­ев и мад­зи­ни­стов и бун­тар­ские фор­мы про­тес­та кре­сть­ян­ст­ва и гор. ни­зов. Вы­ра­жая ин­те­ре­сы про­све­щён­ных кру­гов ари­сто­кра­тии, обур­жуа­зив­ших­ся дво­рян, пред­при­ни­ма­те­лей, ли­бе­ра­лы вы­сту­па­ли за про­ве­де­ние адм., на­ло­го­вой и су­деб­ной ре­форм. Мно­жи­лись про­ек­ты пре­одо­ле­ния по­ли­тич. раз­дроб­лен­но­сти стра­ны на прин­ци­пах кон­фе­де­ра­ции или фе­де­ра­ции итал. мо­нар­хий (про­ек­ты Ч. Баль­бо, М. д’Адзельо, Д. Ду­ран­до и др.). По­бор­ни­ки «ка­то­лич.» ли­бе­ра­лиз­ма («нео­гвель­физ­ма») ус­мат­ри­ва­ли путь к ре­ше­нию «итал. про­бле­мы» в ре­фор­ми­ро­ва­нии Церк­ви и уси­ле­нии ро­ли пап­ст­ва.

К сер. 19 в. в итал. гос-вах уси­ли­лось мас­со­вое не­до­воль­ст­во аб­со­лю­ти­ст­ски­ми по­ряд­ка­ми. Оно вы­ли­лось в ши­ро­кое дви­же­ние за ре­фор­мы, пе­ре­рос­шее в Ре­во­лю­цию 1848 в Ита­лии, ко­то­рая ста­ла важ­ным эта­пом Ри­сорд­жи­мен­то. В 1846 па­па Пий IХ да­ро­вал ам­ни­стию и вы­ска­зал­ся в поль­зу про­ве­де­ния адм. ре­форм. Но­ва­ции в пап­ских вла­де­ни­ях да­ли им­пульс мас­со­вым вы­сту­п­ле­ни­ям в итал. гос-вах с тре­бо­ва­ния­ми сво­бо­ды со­б­ра­ний, пе­ча­ти, соз­да­ния гражд. гвар­дии, за­пре­та ие­зу­ит­ских кон­гре­га­ций и т. п. По­все­ме­ст­но про­ис­хо­ди­ли стыч­ки го­ро­жан с ка­ра­би­не­ра­ми и во­ен­ны­ми. В Лом­бар­дии и Ве­не­ци­ан­ской обл. вы­сту­п­ле­ния но­си­ли яр­ко вы­ра­жен­ный ан­ти­ав­ст­рий­ский ха­рак­тер. В янв. 1848 на­ча­лось вос­ста­ние в Си­ци­лии. Там бы­ло соз­да­но ли­бе­раль­ное пра­ви­тель­ст­во, вы­сту­пив­шее с тре­бо­ва­ни­ем при­зна­ния не­за­ви­си­мо­сти Си­ци­лии и об­ра­тив­шее­ся к итал. гос-вам с при­зы­вом об­ра­зо­вать фе­де­ра­цию. Ко­роль Фер­ди­нанд II был вы­ну­ж­ден при­знать ав­то­но­мию Си­ци­лии в рам­ках Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, да­ро­вать ам­ни­стию и кон­сти­ту­цию. В Не­апо­ле бы­ло соз­да­но уме­рен­но ли­бе­раль­ное пра­ви­тель­ст­во, про­шли вы­бо­ры в пар­ла­мент. 17.2.1848 в Тос­ка­не всту­пи­ла в дей­ст­вие кон­сти­ту­ция, со­став­лен­ная по об­раз­цу франц. кон­сти­ту­ции 1830. Па­де­ние Июль­ской мо­нар­хии во Фран­ции, ре­во­люц. со­бы­тия в Гер­ма­нии и Австр. им­пе­рии спо­соб­ст­во­ва­ли уси­ле­нию борь­бы в итал. гос-вах. Ко­роль Пье­мон­та Карл Аль­берт (1831–49) под дав­ле­ни­ем нар. дви­же­ния из­дал уме­рен­но ли­бе­раль­ный Аль­бер­тин­ский ста­тут 1848, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым ко­ро­лев­ст­во ста­ло кон­сти­туц. мо­нар­хи­ей. 14.3.1848 Пий IХ об­на­ро­до­вал «Ос­нов­ной ста­тут свет­ско­го управ­ле­ния цер­ков­но­го го­су­дар­ст­ва», пре­ду­смат­ри­вав­ший по­ли­тич. ре­фор­мы. Мощ­ное ан­ти­ав­ст­рий­ское дви­же­ние раз­вер­ну­лось в Лом­бар­дии и Ве­не­ци­ан­ской обл. По­сле упор­ных бо­ёв 17–22.3.1848 ав­ст­рий­цы бы­ли вы­ну­ж­де­ны по­ки­нуть Ми­лан. Ар­мия Й. Ра­дец­ко­го фон Ра­де­ца ото­шла на се­вер в рай­он кре­по­стей, при­кры­вав­ших жиз­нен­но важ­ные цен­тры им­пе­рии. Власть в Ми­ла­не и Лом­бар­дии пе­ре­шла к врем. пра­ви­тель­ст­ву. В Ве­не­ции в ре­зуль­та­те ан­ти­ав­ст­рий­ско­го вос­ста­ния 22–23.3.1848 бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка. В ус­ло­ви­ях все­об­ще­го во­оду­шев­ле­ния, ох­ва­тив­ше­го итал. гос-ва, Пье­монт 24.3.1848 объ­я­вил вой­ну Ав­ст­рии (см. Ав­ст­ро-италь­ян­ская вой­на 1848–49; в ис­то­рии И. – 1-я вой­на за не­за­ви­си­мость). Пье­монт­ская ар­мия всту­пи­ла на тер­ри­то­рию Лом­бар­дии и Ве­не­ци­ан­ской обл. К ней при­сое­ди­ни­лись ре­гу­ляр­ные во­ин­ские час­ти Тос­ка­ны, Пап­ской обл., Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, а так­же во­лон­тё­ры из всех итал. го­су­дарств, во гла­ве ко­то­рых встал Дж. Га­ри­баль­ди. В мае–ию­не 1848 про­шли пле­бис­ци­ты в Лом­бар­дии, Ве­не­ци­ан­ской обл., Мо­де­не, Тос­ка­не, Пар­ме, уча­ст­ни­ки ко­то­рых вы­ска­за­лись за слия­ние с Пье­мон­том. Ве­не­ция, где во­зоб­ла­да­ло стрем­ле­ние вос­ста­но­вить бы­лую мощь и не­за­ви­си­мость Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки, в пле­бис­ци­те не уча­ст­во­ва­ла.

По­сле по­ра­же­ния итал. войск при Кус­тоц­це и сда­чи Ми­ла­на 9.8.1848 Карл Аль­берт за­клю­чил пе­ре­ми­рие с Ав­ст­рией, по ко­то­ро­му вос­ста­нав­ли­ва­лось австр. гос­под­ство в Лом­бар­дии и Ве­не­ци­ан­ской обл., бы­ли ан­ну­ли­ро­ва­ны ито­ги пле­бис­ци­тов (см. Ми­лан­ский мир­ный до­го­вор 1849). По­ло­же­ние ещё боль­ше ос­лож­ни­лось в свя­зи с со­бы­тия­ми в Неа­по­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве. В мае 1848 в Не­апо­ле вла­сти ра­зо­гна­ли пар­ла­мент. Ко­ро­лев­ские вой­ска рас­пра­ви­лись с оп­по­зи­ци­ей сна­ча­ла в ма­те­ри­ко­вой час­ти ко­ро­лев­ст­ва, а за­тем, в апр. – мае 1849, в Си­ци­лии. В но­яб. 1848 Пий IХ, осу­див борь­бу за не­за­ви­си­мость И. и де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ния, бе­жал из Ри­ма в Га­эту. Дей­ст­вия па­пы и фак­тич. ка­пи­ту­ля­ция Са­вой­ской мо­нар­хии спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту влия­ния ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тич. сил. В февр. 1849 в Ри­ме бы­ла про­воз­гла­ше­на Рим­ская рес­пуб­ли­ка, при­ня­та де­мо­кра­тич. кон­сти­ту­ция и со­зва­но Уч­ре­дит. со­б­ра­ние. Сход­ные про­цес­сы про­те­ка­ли и в Тос­ка­не.

Опа­са­ясь за судь­бу мо­нар­хии и рас­счи­ты­вая на объ­е­ди­не­ние во­круг Пье­мон­та всей Се­вер­ной, а по воз­мож­но­сти и Центр. И., Карл Аль­берт 20.3.1849 ре­шил­ся на во­зоб­нов­ле­ние вой­ны с Ав­ст­ри­ей. Но уже 23 мар­та в бит­ве при Но­ва­ре пье­монт­ские вой­ска бы­ли раз­гром­ле­ны австр. ар­ми­ей. Карл Аль­берт от­рёк­ся от пре­сто­ла. Его сын Вик­тор Эм­ма­ну­ил II был вы­ну­ж­ден при­нять тя­жё­лые ус­ло­вия пе­ре­ми­рия (вы­пла­та кон­три­бу­ции, со­кра­ще­ние ар­мии, раз­ме­ще­ние в стра­те­ги­че­ски важ­ной час­ти Пье­мон­та австр. гар­ни­зо­нов, от­каз от пре­тен­зий на при­со­е­ди­не­ние к ко­ро­лев­ст­ву тер­ри­то­рий Сев. и Центр. И.). С по­мо­щью австр. войск бы­ли вос­ста­нов­ле­ны мо­нар­хич. ре­жи­мы в Тос­ка­не, Пар­ме, Мо­де­не, на­ча­лись ре­прес­сии про­тив пат­рио­тич. сил в Лом­бар­дии и Ве­не­ци­ан­ской обл. В ию­ле 1849 с по­мо­щью франц. экс­пе­диц. кор­пу­са бы­ла раз­гром­ле­на Рим­ская рес­пуб­ли­ка и вос­ста­нов­ле­но Пап­ское гос-во во гла­ве с Пи­ем IХ. В авг. 1849 пал по­след­ний оп­лот ре­во­лю­ции – Ве­не­ция. В И. на­ча­лась но­вая по­ло­са ре­ак­ции.

Ре­шаю­щие бит­вы Ри­сорд­жи­мен­то. С нач. 1850-х гг. гл. опо­рой пат­рио­тич. и ли­бе­раль­ных сил И. стал Пье­монт, где со­хра­нял­ся кон­сти­ту­ци­он­но-пар­ла­мент­ский ре­жим, бы­ла ре­ор­га­ни­зо­ва­на ар­мия и про­во­ди­лись эко­но­мич. пре­об­ра­зо­ва­ния. Пра­ви­тель­ст­во Пье­мон­та в 1852–1861 воз­глав­лял гр. К. Б. Ка­вур , став­ший во гла­ве ли­бе­раль­но­го дви­же­ния в И. Стре­мясь ос­ла­бить австр. дик­тат, он до­би­вал­ся от Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции под­держ­ки пре­тен­ци­оз­ных пла­нов Са­вой­ской ди­на­стии. Вой­ска Пье­мон­та уча­ст­во­ва­ли в Крым­ской вой­не 1853–1856 про­тив Рос­сии. В 1858 был тай­но оформ­лен ан­ти­ав­ст­рий­ский аль­янс Фран­ции и Пье­мон­та, це­лью ко­то­ро­го яв­ля­лось по­ли­тич. пе­ре­уст­рой­ст­во Апен­нин­ско­го п-ова (см. Плом­бь­ер­ское со­гла­ше­ние 1858).

С ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­ны 1859 (2-я вой­на за не­за­ви­си­мость И.) на­ча­лись ре­шаю­щие бит­вы за объ­е­ди­нение стра­ны. Те­ат­ра­ми во­ен. дей­ст­вий ста­ли Лом­бар­дия и Ве­не­ци­ан­ская обл. Франц. и пье­монт­ская ар­мии при под­держ­ке во­лон­тё­ров Дж. Га­ри­баль­ди вы­иг­ра­ли бит­вы при Мад­жен­те, Соль­фе­ри­но и Сан-Мар­ти­но. Воз­мож­ность ос­во­бо­ж­де­ния всей Сев. И. не бы­ла реа­ли­зо­ва­на из-за по­спеш­но­го за­клю­че­ния На­по­ле­о­ном III Вил­лаф­ранк­ско­го ми­рас Фран­цем Иоси­фом I. Ав­ст­рия от­ка­за­лась от Лом­бар­дии в поль­зу Пье­мон­та, но со­хра­ни­ла за со­бой Ве­не­ци­ан­скую обл. С со­гла­сия К. Б. Ка­ву­ра к Фран­ции ото­шли вла­де­ния Пье­мон­та – Са­войя и Ниц­ца.

Под на­по­ром пат­рио­тич. сил из Тос­ка­ны, Пар­мы, Мо­де­ны бы­ли вы­ве­де­ны австр. гар­ни­зо­ны; пра­ви­те­ли этих го­су­дарств ли­ши­лись сво­их пре­сто­лов. Вос­ста­ла Ро­ма­нья в Пап­ской обл.; на­ча­лись на­прав­лен­ные про­тив вла­сти Бур­бо­нов вы­сту­п­ле­ния в Не­апо­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве, осо­бен­но на Си­ци­лии, где в апр. 1860 на­ча­лось нар. вос­ста­ние. Пле­бис­ци­ты 1859–60 про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли, как и в 1848, стрем­ле­ние на­се­ле­ния го­су­дарств Центр. И. к объ­е­ди­не­нию с Пье­мон­том на кон­сти­туц. на­ча­лах. Под ко­манд. Дж. Га­ри­баль­ди бы­ла пред­при­ня­та экс­пе­ди­ция «Ты­ся­чи» (ок. 1200 во­лон­тё­ров) на Си­ци­лию. При под­держ­ке ме­ст­но­го на­се­ле­ния га­ри­баль­дий­ские си­лы раз­гро­ми­ли ко­ро­лев­ские вой­ска и ус­та­но­ви­ли на ост­ро­ве ре­во­люц. ре­жим, а ле­том 1860 пе­ре­пра­ви­лись че­рез Мес­син­ский прол. и 7.9.1860 всту­пи­ли в Не­аполь.

Опа­са­ясь ра­ди­ка­ли­за­ции по­ли­тич. си­туа­ции на Юге И., ре­гу­ляр­ные час­ти Пье­мон­та под ко­манд. Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II в свою оче­редь дви­ну­лись на Юг, за­няв по до­ро­ге при­над­ле­жав­шие па­пе Ан­ко­ну и Пе­руд­жу, а за­тем Га­эту. 21.10.1860 в Не­апо­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве был про­ве­дён пле­бис­цит, на ко­то­ром боль­шин­ст­во жи­те­лей вы­ска­за­лось за вклю­че­ние Юга в со­став Пье­мон­та.

17.3.1861 из­бран­ный по ини­циа­ти­ве Пье­мон­та об­ще­италь­ян­ский (без Ве­не­ци­ан­ской и Пап­ской об­лас­тей) пар­ла­мент объ­я­вил о соз­да­нии Итал. ко­ро­лев­ст­ва. Вик­тор Эм­ма­ну­ил II при­нял ти­тул итал. ко­ро­ля. С 1861 по­ло­же­ния Аль­бер­тин­ско­го ста­ту­та 1848 бы­ли рас­про­стра­не­ны на всё ко­ро­лев­ст­во. В 1861–62 но­вое гос-во бы­ло при­зна­но Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, Рос­си­ей, Прус­си­ей, Ис­па­ни­ей и др.

По­сле тщет­ных по­пы­ток уре­гу­ли­ро­вать от­но­ше­ния с Ве­ной Итал. ко­ро­лев­ст­во за­клю­чи­ло со­юз с Прус­си­ей и при­ня­ло уча­стие в ав­ст­ро-прус­ской вой­не 1866 (3-я вой­на за не­за­ви­си­мость И.). По её ре­зуль­та­там Ве­не­ция и зна­чит. часть Ве­не­ци­ан­ской обл. ото­шли к И. Три­ест, Трен­ти­но и Ве­не­ция-Джу­лия ос­та­лись в со­ста­ве Австр. им­пе­рии (с 1867 Ав­ст­ро-Венг­рии). В И. они по­лу­чи­ли назв. «не­ос­во­бо­ж­дён­ных зе­мель» (terre irre­dente), а дви­же­ние за их пе­ре­да­чу итал. гос-ву (ир­ре­ден­тизм) иг­ра­ло за­мет­ную роль в по­ли­тич. жиз­ни И. вплоть до 1920-х гг.

Пий IХ рез­ко от­ри­ца­тель­но от­нёс­ся к об­ра­зо­ва­нию итал. гос-ва. Его по­зи­ция пре­до­пре­де­ли­ла кон­фликт­ный ха­рак­тер от­но­ше­ний ме­ж­ду Св. Пре­сто­лом и гос. ин­сти­ту­та­ми И. на мно­го лет впе­рёд (см. в ст. Ва­ти­кан). По ини­циа­ти­ве Пия IХ в 1869–70 в Ри­ме был со­зван Ва­ти­кан­ский I со­бор, при­няв­ший дог­мат о не­по­гре­ши­мо­сти па­пы, осу­див­ший от­кло­не­ния от осн. ка­но­нов ка­то­лич. церк­ви и санк­цио­ни­ро­вав­ший жё­ст­кие дис­ци­п­ли­нар­ные ме­ры про­тив оп­по­зи­ци­он­ных пап­ско­му аб­со­лю­тиз­му кру­гов ду­хо­вен­ст­ва и па­ст­вы. Не­при­ми­ри­мость па­пы и ре­аль­ная уг­ро­за ин­тер­на­цио­на­ли­за­ции «рим­ско­го во­про­са» соз­да­ва­ли слож­но­сти для кон­сти­ту­ци­он­но-мо­нар­хич. сил И., стре­мив­ших­ся до­бить­ся ме­ж­ду­нар. при­зна­ния в ка­че­ст­ве фак­то­ра ста­биль­но­сти и по­ряд­ка на Апен­нин­ском п-ове. Обо­ст­рял­ся так­же их кон­фликт с по­бор­ни­ка­ми мад­зи­низ­ма и га­ри­баль­диз­ма, не мыс­лив­ши­ми еди­ной И. без Ри­ма. Не­удач­ные по­пыт­ки Дж. Га­ри­баль­ди в 1862 и 1867 ре­шить с по­мо­щью во­лон­тё­ров «рим­ский во­прос» вы­зва­ли по­ли­тич. кри­зис в стра­не и при­ве­ли к ос­лож­не­нию ита­ло-франц. от­но­ше­ний.

Ме­ж­ду­нар. кри­зис, вы­лив­ший­ся во фран­ко-прус­скую вой­ну 1870–71 и ус­ко­рив­ший па­де­ние Вто­рой им­пе­рии во Фран­ции, дал воз­мож­ность пра­вя­щим кру­гам Итал. ко­ро­лев­ст­ва ре­шить «рим­ский во­прос» без кро­во­про­ли­тия. По­сле эва­куа­ции франц. войск из Ри­ма в не­го 20.9.1870 всту­пи­ла итал. ар­мия. В хо­де пле­бис­ци­та, про­ве­дён­но­го в Пап­ской обл., боль­шин­ст­во её на­се­ле­ния вы­ска­за­лось за вклю­че­ние пап­ских вла­де­ний в со­став Итал. ко­ро­лев­ст­ва. В 1871 Рим стал сто­ли­цей И. Был при­нят за­кон «О га­ран­ти­ях пре­ро­га­тив па­пы и Св. Пре­сто­ла и о взаи­мо­от­но­ше­ни­ях го­су­дар­ст­ва и церк­ви» (дей­ст­во­вал до 1929). Ка­то­ли­цизм при­зна­вал­ся гос. ре­ли­ги­ей, осо­ба па­пы Рим­ско­го объ­яв­ля­лась суверен­ной и не­при­кос­но­вен­ной; ему как гла­ве Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви пре­дос­тав­ля­лась пол­ная сво­бо­да в осу­ще­ст­в­ле­нии ду­хов­ных функ­ций, но он ли­шал­ся пре­ро­га­тив свет­ской вла­сти, а вла­де­ния Св. Пре­сто­ла ог­ра­ни­чи­ва­лись базиликой Св. Пет­ра, Ва­ти­кан­ским и Ла­те­ран­ским двор­ца­ми в Ри­ме и за­го­род­ной вил­лой. Пий IХ не при­знал ре­ше­ния итал. пра­ви­тель­ст­ва, на­ло­жил за­прет на уча­стие ка­то­ли­ков в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, объ­я­вил се­бя «ва­ти­кан­ским уз­ни­ком» и до кон­ца жиз­ни (ум. в 1878) не по­ки­дал Ва­ти­кан­ский дво­рец. За­тяж­ной кон­фликт гос-ва и пап­ст­ва объ­ек­тив­но за­труд­нил фор­ми­ро­ва­ние гражд. и нац. са­мо­соз­на­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния И. (пре­ж­де все­го кре­сть­ян­ст­ва), на­хо­див­ших­ся под силь­ным влия­ни­ем Церк­ви. Не­при­ми­ри­мость па­пы в свою оче­редь уси­ли­ва­ла ан­ти­кле­ри­каль­ную на­прав­лен­ность по­ли­ти­ки ли­бе­раль­ных сил и ле­во­го спек­тра итал. об­ще­ст­ва в ли­це рес­пуб­ли­кан­ской, ра­ди­каль­ной и со­циа­ли­стич. пар­тий, офор­мив­ших­ся в 1880–90-х гг.

Ита­лия в 1871–1900. Пло­да­ми Ри­сор­джи­мен­то вос­поль­зо­ва­лись Са­вой­ская ди­на­стия и т. н. ис­то­ри­че­ская Пра­вая – про­дол­жа­тель­ни­ца по­ли­тич. ли­нии уме­рен­но­го кры­ла ли­бе­раль­но-мо­нар­хич. ла­ге­ря. В рам­ках сло­жив­ше­го­ся в 1860–90-х гг. кон­сти­ту­ци­он­но-пар­ла­мент­ско­го строя был дос­тиг­нут ком­про­мисс мо­нар­хии, круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и знат­ных дво­рян­ских ро­дов с тор­го­во-фи­нан­со­вой и пром. бур­жуа­зи­ей. Вик­тор Эм­ма­ну­ил II, дек­ла­ри­руя при­вер­жен­ность ли­бе­раль­ным и кон­сти­туц. прин­ци­пам, со­хра­нял за со­бой вер­хов­ную власть. По пу­ти уп­ро­че­ния мо­нар­хич. ус­то­ев, а в 1890-х гг. и ав­то­ри­тар­ных тен­ден­ций в по­ли­тич. жиз­ни И. по­шёл его пре­ем­ник – Ум­бер­то I. Мо­нар­хич. фор­ма прав­ле­ния и Са­вой­ская ди­на­стия рас­смат­ри­ва­лись пра­вя­щи­ми кру­га­ми итал. гос-ва и итал. об­ще­ст­вом как ус­ло­вия под­дер­жа­ния по­ряд­ка, един­ст­ва стра­ны, а так­же как га­ран­тии ме­ж­ду­нар. ле­ги­ти­ма­ции И. и её уча­стия в «ев­ро­пей­ском кон­цер­те».

Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие итал. гос-ва бы­ло ос­лож­не­но не­за­вер­шён­но­стью про­цес­са пер­во­на­чаль­но­го на­ко­п­ле­ния ка­пи­та­ла, де­фи­ци­том важ­ных ви­дов сы­рья, мас­со­вой не­гра­мот­но­стью на­се­ле­ния. Не­ма­ло­важ­ным пре­пят­ст­ви­ем на пу­ти мо­дер­ни­за­ции стра­ны яв­ля­лось пре­об­ла­да­ние до­ин­ду­ст­ри­аль­ных форм ма­ну­фак­тур­но­го и ре­мес­лен­но­го про­из-ва, со­хра­не­ние, осо­бен­но на Юге, круп­но­го по­ме­щичь­е­го зем­ле­вла­де­ния, феод. и по­лу­фео­даль­ных от­но­ше­ний. В 1870–1880-х гг. с. х-во да­ва­ло 3/5 нац. до­хо­да. Мно­го­ве­ко­вая раз­дроб­лен­ность стра­ны спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию анк­ла­вов, а так­же воз­ник­но­ве­нию лин­гвис­тич. и др. раз­ли­чий ме­ж­ду на­се­ле­ни­ем гор­ных зон на Се­ве­ре, с од­ной сто­ро­ны, и жи­те­ля­ми юж. рай­онов и ост­ро­вов Сар­ди­ния и Си­ци­лия – с дру­гой. Всё это за­труд­ня­ло адап­та­цию зна­чит. сло­ёв на­се­ле­ния и ря­да ре­гио­нов к реа­ли­ям еди­но­го гос-ва. Оп­по­нен­та­ми кон­сти­ту­ци­он­но-мо­нар­хич. ре­жи­му вы­сту­па­ли ка­то­лич. ду­хо­вен­ст­во и оформ­ляв­шее­ся со­циа­ли­стич. дви­же­ние. Цен­но­стям Ри­сорд­жи­мен­то, став­шим со­став­ной ча­стью офиц. идео­ло­гии, они про­ти­во­пос­тав­ля­ли уни­вер­са­ли­ст­ские, кос­мо­по­ли­тич. воз­зре­ния ка­то­ли­циз­ма и ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ские, клас­со­вые идеи и прин­ци­пы мар­ксиз­ма, по­лу­чив­ше­го рас­про­стра­не­ние в И. в по­след­ней тре­ти 19 в. По­сле­до­ва­те­ли мад­зи­низ­ма и др. де­мо­кра­тич. те­че­ний, а так­же пер­вые по­ко­ле­ния со­циа­ли­стов ра­то­ва­ли за рес­пуб­ли­ку, все­об­щее из­би­рат. пра­во и со­ци­аль­ные ре­фор­мы. На­ли­чие не­од­но­род­ной, но мас­со­вой ан­ти­сис­тем­ной оп­по­зи­ции уси­ли­ва­ло по­ли­тич. и со­ци­аль­ную не­ста­биль­ность итал. гос-ва и об­ще­ст­ва.

В 1861–76 ли­бе­раль­ные пра­ви­тель­ст­ва «ис­то­рич. Пра­вой» энер­гич­но за­ни­ма­лись уни­фи­ка­ци­ей адм., фи­нан­со­во-кре­дит­ной, на­ло­го­вой, су­деб­ной сис­тем, ко­ди­фи­ка­ци­ей гражд. пра­ва. Бы­ли вве­де­ны еди­ные де­неж­ная сис­те­ма и сис­те­ма мер и ве­сов, соз­дан Нац. банк, уп­разд­не­ны внутр. та­мо­жен­ные барь­е­ры, от­ме­не­ны ли­бо сни­же­ны про­тек­цио­ни­ст­ские та­ри­фы. На сред­ст­ва гос-ва или при его фи­нан­со­вом со­дей­ст­вии ве­лось строи­тель­ст­во же­лез­ных и шос­сей­ных до­рог, шло обу­ст­рой­ст­во пор­тов, про­кла­ды­ва­лись те­ле­граф­ные ли­нии. Эти рас­хо­ды до­пол­ня­лись круп­ны­ми за­тра­та­ми на во­ен. кам­па­нии и ре­ор­га­ни­за­цию ар­мии и фло­та, а так­же на фор­ми­ро­ва­ние но­во­го гос. ап­па­ра­та и вы­пла­ту дол­гов быв. ди­на­стий (2,4 млрд. лир). Всё это ос­лож­ни­ло фи­нан­со­вое по­ло­же­ние итал. гос-ва, при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию пер­ма­нент­но­го де­фи­ци­та гос. бюд­же­та, ин­фля­ции и удо­ро­жа­нию то­ва­ров пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти. Гл. ис­точ­ни­ком бюд­жет­ных по­сту­п­ле­ний ста­ли пря­мые и кос­вен­ные на­ло­ги, осн. бре­мя ко­то­рых лег­ло на наи­ме­нее обес­пе­чен­ные слои на­се­ле­ния, что при не­ре­шён­но­сти аг­рар­но­го во­про­са гро­зи­ло обо­ст­ре­ни­ем со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чий.

Осо­бую ост­ро­ту с пер­вых лет су­ще­ст­во­ва­ния итал. гос-ва при­об­рёл «юж­ный во­прос». При­чи­ной его воз­ник­но­ве­ния был за­тяж­ной со­ци­аль­но-эко­но­мич. кри­зис Юга И., про­дол­жав­ший­ся и по­сле кру­ше­ния ре­жи­ма Бур­бо­нов. В 1860–1870-х гг. юж. рай­оны Апен­нин­ско­го п-ова вновь, как и во 2-й пол. 16–17 вв., за­хле­ст­ну­ла вол­на со­ци­аль­но­го бан­ди­тиз­ма. Мно­го­числ. воо­руж. от­ря­ды мест­ных жи­те­лей, до­ве­дён­ных до от­чая­ния ни­ще­той, бес­пра­ви­ем и про­из­во­лом вла­стей, дей­ст­вуя ме­то­да­ми пар­ти­зан­ской борь­бы и не ос­та­нав­ли­ва­ясь пе­ред раз­боя­ми, убий­ст­ва­ми, под­жо­га­ми, раз­вер­ну­ли борь­бу про­тив пред­ста­ви­те­лей гос. вла­сти и ла­ти­фун­ди­стов. Центр. пра­ви­тель­ст­во от­ве­ти­ло чрез­вы­чай­ны­ми ме­ра­ми: вве­де­ни­ем осад­но­го по­ло­же­ния, ка­ра­тель­ны­ми ак­ция­ми ар­мей­ских час­тей и жан­дар­ме­рии, рас­стре­ла­ми. В 1880-х гг. со­ци­аль­ный бан­ди­тизм на Юге в це­лом был по­дав­лен, од­на­ко ре­прес­сив­ные дей­ст­вия вла­стей на­дол­го ос­лож­ни­ли от­но­ше­ния Цен­тра и Юга, где кон­цен­три­ро­ва­лась поч­ти по­ло­ви­на на­се­ле­ния. В даль­ней­шем «юж­ный во­прос» пе­ре­рос в кон­фликт Се­ве­ра и Юга и обу­сло­вил воз­ник­но­ве­ние ме­ри­дио­на­лиз­ма (от итал. meridione – юг) – осо­бо­го те­че­ния в об­ществ.-по­ли­тич. жиз­ни Ита­лии.

В 1874–76 «ис­то­рич. Пра­вая» ис­чер­па­ла по­тен­ци­ал об­ществ. до­ве­рия. Оп­по­зи­ция, име­но­вав­шая­ся «Ле­вой» (её ли­дер – быв. мад­зи­нист А. Де­пре­тис), в 1874 за­вое­ва­ла боль­шин­ст­во мест в пар­ла­мен­те, а в мар­те 1876 с со­гла­сия Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II при­шла к вла­сти. Пра­вя­щий блок по­пол­нил­ся вы­ход­ца­ми из га­ри­баль­дий­ской и мад­зи­ни­ст­ской т. н. ис­то­рич. Ле­вой, по­шед­ши­ми на ком­про­мисс с мо­нар­хи­ей, и пред­ста­ви­те­ля­ми разл. ре­гио­нов, в т. ч. Юга стра­ны. За го­ды прав­ле­ния «Ле­вой» (1876–87) из обе­щан­ных ре­форм бы­ли про­ве­де­ны лишь не­мно­гие: в 1877 уза­ко­не­но гос. свет­ское об­ра­зо­ва­ние и вве­де­но обя­зат. на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, ус­та­нов­лен ин­сти­тут гражд. бра­ка (на­ря­ду с цер­ков­ным); со­кра­щён по­зе­мель­ный на­лог и на­лог на соль; в 1880 ли­к­ви­ди­ро­ван на­лог на по­мол зер­на, но вве­дён на­лог на про­из-во и по­треб­ле­ние са­ха­ра. В 1882 бы­ла про­ве­де­на из­би­рат. ре­фор­ма, рас­ши­рив­шая втрое чис­ло лиц, имев­ших пра­во го­ло­са, за счёт сни­же­ния воз­рас­тно­го цен­за с 25 до 21 го­да, со­кра­ще­ния иму­ществ. цен­за и при­зна­ния воз­мож­но­сти его за­ме­ны об­ра­зо­ват. эк­за­ме­ном в объ­ё­ме про­грам­мы на­чаль­ной шко­лы. Од­на­ко и по­сле это­го из-за край­не низ­ко­го уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния и не­гра­мот­но­сти (в не­ко­то­рых юж. районах от 50 до 90% жи­т.) элек­то­рат рос край­не мед­лен­но, со­ста­вив в нач. 20 в. лишь 9% са­мо­дея­тель­но­го на­се­ле­ния стра­ны. По­ли­тич. жизнь И. в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия 19 в. ха­рак­те­ри­зо­ва­лась час­ты­ми пра­ви­тельств. кри­зи­са­ми и фи­нан­со­вы­ми зло­упот­реб­ле­ния­ми, что уси­ли­ва­ло ан­ти­пар­ла­мент­ские на­строе­ния в стра­не.

В го­ды прав­ле­ния «Ле­вой» бы­ли сде­ла­ны серь­ёз­ные ша­ги по пу­ти ин­ду­ст­риа­ли­за­ции стра­ны. На­ря­ду с круп­ны­ми се­мей­ны­ми фир­ма­ми за­мет­ную роль в итал. эко­но­ми­ке ста­ли иг­рать ак­цио­нер­ные об-ва. В них на­рав­не с пред­прини­ма­тель­ски­ми кру­га­ми уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли знат­ных дво­рян­ских ро­дов, об­ла­дав­шие гром­ки­ми ти­ту­ла­ми, свя­зя­ми и со­стоя­ния­ми. Уве­ли­чил­ся удель­ный вес герм., франц., от­час­ти брит. ка­пи­та­ла в эко­но­ми­ке и бан­ков­ской сис­те­ме стра­ны.

В ус­ло­ви­ях пе­ре­груп­пи­ров­ки сил в Ев­ро­пе по­сле фран­ко-прус. и рус.-тур. войн итал. правительство, хо­тя и не без ко­ле­ба­ний, взяло курс на сбли­же­ние с Гер­ма­ни­ей. Встреч­ным ус­ло­ви­ем Бер­ли­на, за­клю­чив­ше­го в 1879 со­юз с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей, ста­ло тре­бо­ва­ние уре­гу­ли­ро­ва­ния ав­ст­ро-итал. от­но­ше­ний. По­сле дол­гих пе­ре­го­во­ров был об­ра­зо­ван Трой­ст­вен­ный со­юз 1882, уча­стие в ко­то­ром на­дол­го оп­ре­де­ли­ло осн. па­ра­мет­ры внеш­не­по­ли­тич. кур­са Ита­лии.

Ак­ти­ви­за­ция «ев­роп. по­ли­ти­ки» итал. правительства со­че­та­лась с ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­си­ей в Аф­ри­ке и по­вы­шен­ным ин­те­ре­сом к сре­ди­зем­но­мор­ским про­бле­мам. По­сле от­кры­тия в 1869 Су­эц­ко­го ка­на­ла И. ос­но­ва­ла поселение Асэб на по­бе­ре­жье Кра­с­но­го м., которое в 1881 было объявлено её колонией. В 1885 итал. вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли Мас­са­уа и взя­ли под кон­троль тер­ри­то­рию ме­ж­ду эти­ми пунк­та­ми. В 1887 И. уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии Ан­тан­ты Сре­ди­зем­но­мор­ской, рас­счи­ты­вая тем са­мым обес­пе­чить ме­ж­ду­нар. под­держ­ку сво­им ко­ло­ни­аль­ным пла­нам. Од­на­ко за­хва­ты тер­ри­то­рий в Сев.-Вост. Аф­рике не толь­ко ос­лож­ни­ли от­но­ше­ния И. с Фран­ци­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, но и вы­зва­ли про­тес­ты внут­ри стра­ны, осо­бен­но со сто­ро­ны со­циа­ли­стов, рес­пуб­ли­кан­цев и ра­ди­ка­лов.

С кон­чи­ной А. Де­пре­ти­са в 1887 на­чал­ся кри­зис «Ле­вой», обо­ст­ри­лись раз­но­гла­сия в ли­бе­раль­но-мо­нар­хич. ла­ге­ре по во­про­су о пу­тях даль­ней­ше­го раз­ви­тия И. Сто­рон­ни­кам ре­форм, стре­мив­шим­ся оз­до­ро­вить эко­но­ми­ку, ос­ла­бить со­ци­аль­ную на­пря­жён­ность и обес­пе­чить под­держ­ку су­ще­ст­вую­ще­му по­ли­тич. ре­жи­му со сто­ро­ны ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния, про­ти­во­стоя­ли по­бор­ни­ки ав­то­ри­тар­но­го кур­са и ве­ли­ко­дер­жав­ной по­ли­ти­ки в ду­хе тра­ди­ций Рим. им­пе­рии (быв. сто­рон­ни­ки «Пра­вой» и «Ле­вой», а так­же «пар­тия дво­ра»). Вы­ра­зи­те­лем это­го кур­са стал Ф. Крис­пи. В 1894 его пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло за­кон об ох­ра­не об­ществ. по­ряд­ка, вве­ло за­прет на дея­тель­ность офор­мив­шей­ся в 1892 Пар­тии итал. тру­дя­щих­ся (с 1895 Италь­ян­ская со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия, ИСП), проф­со­юз­ных ор­га­ни­за­ций, касс взаи­мо­по­мо­щи, про­све­ти­тель­ских об­ществ. Под за­пре­том ока­за­лась и со­циа­ли­стич. пе­чать. Од­на­ко ожи­дае­мых ре­зуль­та­тов эти ме­ры не при­нес­ли. Вы­бо­ры 1895 про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли рост по­пу­ляр­но­сти «Край­ней ле­вой» (ИСП, ра­ди­ка­лы и рес­пуб­ли­кан­цы), а из­вес­тие о раз­гро­ме итал. ар­мии при Адуа (см. Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны) вы­зва­ло ост­рей­ший внут­ри­по­ли­тич. кри­зис. В стра­не на­ча­лись мощ­ные ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ния с тре­бо­ва­ния­ми сме­ны по­ли­тич. кур­са и пре­кра­ще­ния вой­ны в Аф­ри­ке. В марте 1896 пра­ви­тель­ст­во Крис­пи бы­ло вы­ну­ж­де­но по­дать в от­став­ку.

Пра­ви­тель­ст­ва мар­ки­за А. ди Ру­ди­ни (1896–98) и ген. Л. Пел­лу (1898–1900) скор­рек­ти­ро­ва­ли внутр. и внеш­нюю по­ли­ти­ку И. Итал. пра­вя­щие кру­ги от­ка­за­лись от пла­нов ши­ро­ко­мас­штаб­ной ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии в Аф­ри­ке. Был взят курс на ре­ор­га­ни­за­цию за­воё­ван­ных ко­ло­ний (Эрит­рея и Со­ма­ли), на «со­би­ра­ние сил» и «мир­ное эко­но­мич. про­ник­но­ве­ние» в сре­ди­зем­но­мор­ском ре­гио­не. В ус­ло­ви­ях уси­лив­шей­ся экс­пан­сии ве­ли­ких дер­жав и от­сут­ст­вия под­держ­ки со сто­ро­ны со­юз­ни­ков в пе­ри­од ита­ло-эфи­оп. вой­ны в Ри­ме бы­ла при­зна­на опас­ной чрез­мер­ная за­ви­си­мость И. от Трой­ст­вен­но­го сою­за. Пра­ви­тель­ст­во И. ре­ши­ло до­пол­нить со­юз с Гер­ма­ни­ей и Ав­ст­ро-Венг­ри­ей «дру­жеств. свя­зя­ми» с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и Рос­си­ей. Это по­ста­ви­ло его пе­ред не­об­хо­ди­мо­стью по­сто­ян­но­го ла­ви­ро­ва­ния ме­ж­ду ве­ду­щи­ми ев­роп. дер­жа­ва­ми.

В кон. 1890-х гг. И. бы­ла ох­ва­че­на со­ци­аль­ны­ми вол­не­ния­ми, вы­зван­ны­ми рос­том до­ро­го­виз­ны и об­щим не­до­воль­ст­вом внутр. по­ло­же­ни­ем. В раз­гар по­ли­тич. кри­зи­са вы­шла про­грамм­ная ста­тья С. Сон­ни­но «Вер­нём­ся к ста­ту­ту» (1897), в ко­то­рой со­дер­жал­ся при­зыв к за­щи­те гос-ва по­сред­ст­вом ог­ра­ни­че­ния пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та и воз­вра­ще­ния мо­нар­ху кон­тро­ля над дей­ст­вия­ми ис­пол­нит. вла­сти. Ра­туя за силь­ное гос-во и фор­ми­ро­ва­ние кон­сер­ва­тив­ной пар­тии, Сон­ни­но вы­ска­зы­вал со­мне­ние в воз­мож­но­сти вес­ти эф­фек­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку в ус­ло­ви­ях пар­ла­мент­ско­го ре­жи­ма и час­тых пра­ви­тельств. кри­зи­сов. Про­грам­ма бы­ла встре­че­на бла­го­склон­но ко­ро­лём Ум­бер­то I, «пар­ти­ей дво­ра», фор­ми­ро­вав­ши­ми­ся пра­вы­ми те­че­ния­ми в ли­бе­раль­ном ла­ге­ре, а так­же пра­ви­тель­ст­вом, ко­то­рое в скла­ды­вав­шей­ся си­туа­ции по­пы­та­лось со­че­тать по­ли­ти­ку ре­форм с ре­прес­сия­ми про­тив оп­по­зи­ции. В 1898 по И. про­ка­ти­лась вол­на аре­стов и су­деб­ных про­цес­сов над вид­ны­ми де­мо­кра­та­ми, со­циа­ли­ста­ми и дея­те­ля­ми ка­то­лич. ор­га­ни­за­ций.

Об­ста­нов­ка в И. ещё боль­ше обо­ст­рилась в 1900 в свя­зи с убий­ст­вом Ум­бер­то I анар­хи­стом-оди­ноч­кой, со­вер­шив­шим этот акт в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки ре­прес­сий. Но­вый ко­роль Вик­тор Эм­ма­ну­ил III пе­ред ли­цом на­зре­вав­шей по­ли­тич. за­бас­тов­ки в Ли­гу­рии был вы­ну­ж­ден в 1901 до­ве­рить фор­ми­ро­ва­ние пра­ви­тель­ст­ва ли­де­рам т. н. Кон­сти­ту­ци­он­ной ле­вой Дж. Дза­нар­дел­ли и Дж. Джо­лит­ти. Тем са­мым ис­ход борь­бы ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми сдви­га впра­во и при­вер­жен­ца­ми ре­форм был ре­шён в поль­зу по­след­них. В И. на­ча­лась «эра Джо­лит­ти» (1901–14), счи­таю­щая­ся «зо­ло­тым ве­ком» итал. ли­бе­ра­лиз­ма.

Ита­лия в 1901–14. Эко­но­ми­ка И. бы­ст­ро раз­ви­ва­лась с 1897, шёл ус­ко­рен­ный про­цесс ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, осо­бен­но сев. рай­онов стра­ны (на их до­лю на­ка­ну­не 1-й ми­ро­вой вой­ны при­хо­ди­лось 41% пром. пред­при­ятий и 58% ра­бо­чих мест). За этот пе­ри­од ВВП уве­ли­чил­ся с 2 млрд. до 4,7 млрд. лир, а нац. до­ход – с 10,1 до 19,1 млрд. лир. По тем­пам рос­та пром. про­из-ва И. опе­ре­жа­ла ве­ду­щие стра­ны (ес­ли в Ев­ро­пе за 1901–1913 объ­ём пром. про­из-ва в це­лом воз­рос на 45%, то в И. он уве­ли­чил­ся на 87%), хо­тя и зна­чи­тель­но ус­ту­па­ла им по аб­со­лют­ным по­ка­за­те­лям. Стре­ми­тель­ны­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лись тек­стиль­ная, ме­тал­лур­гич., ма­ши­но­строи­тель­ная, ав­то­мо­биль­ная, хи­мич., элек­тро­тех­нич., гор­но­до­бы­ваю­щая, пи­ще­вая пром-сть. В 1910 офор­ми­лась Все­об­щая кон­фе­де­ра­ция пром-сти, ко­ор­ди­ни­ро­вав­шая эко­но­мич. стра­те­гию и со­ци­аль­ную по­ли­ти­ку де­ло­вых кру­гов.

В «эру Джо­лит­ти» гос-во ак­тив­но по­ощ­ря­ло про­цесс мо­но­по­ли­за­ции с по­мо­щью про­тек­цио­ни­ст­ских та­ри­фов (осо­бен­но в са­хар­ной, ме­тал­лур­гич. и ма­ши­но­строи­тель­ной пром-сти), пу­тём соз­да­ния льгот­ных ус­ло­вий пред­при­яти­ям по до­бы­че сы­рья, пре­дос­тав­ле­ния вы­год­ных пра­ви­тельств. за­ка­зов, пре­ж­де все­го на во­ен. ну­ж­ды. В И. воз­ник­ли пер­вые кар­те­ли и син­ди­ка­ты («Ilva», «Ansaldo», «Bre­da», «Terni», FIAT и др.). Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась бан­ков­ская сис­те­ма, хо­тя круп­ные бан­ки (Banca d’Italia, Ban­ca Commerciale Italiana, Banca di Cre­dito, Banca di Roma и др.) по фи­нан­со­вой мо­щи зна­чи­тель­но ус­ту­па­ли бан­кам ве­ду­щих стран Зап. Ев­ро­пы. Был ли­к­ви­ди­ро­ван де­фи­цит гос. бюд­же­та, ус­та­нов­лен зо­ло­той па­ри­тет ли­ры. Од­на­ко, не­смот­ря на бы­ст­рый про­цесс кон­цен­тра­ции и цен­тра­ли­за­ции ка­пи­та­ла, в И. со­хра­ня­лась мас­са мел­ких кус­тар­ных пред­при­ятий, чис­ло ко­то­рых в 1900–14 поч­ти уд­вои­лось. На­ка­ну­не 1-й ми­ро­вой вой­ны ко­ли­че­ст­во за­ня­тых на 87% пред­при­ятий со­став­ля­ло 1–10 чел., и лишь ме­нее чем на 1% пред­при­ятий (со­глас­но пе­ре­пи­си 1911) чис­ло ра­бо­чих пре­вы­ша­ло 1 тыс. чел. Ок. 55% на­се­ле­ния стра­ны к 1913 бы­ло за­ня­то зем­ле­дельч. тру­дом. При этом про­дол­жа­лось уве­ли­че­ние до­ли без­зе­мель­но­го и ма­ло­зе­мель­но­го кре­сть­ян­ст­ва. На­ли­чие из­бы­точ­ной ра­бо­чей си­лы в с. х-ве ста­ло при­чи­ной мас­со­вой ми­гра­ции из сель­ских рай­онов в го­ро­да, с Юга на Се­вер, а так­же за гра­ни­цу (за 1901–14 И. по­ки­ну­ло св. 7,7 млн. чел.).

Не­по­сле­до­ва­тель­ность пра­ви­тель­ст­ва в во­про­сах со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки, при­ме­не­ние на Юге во­ен. си­лы для по­дав­ле­ния вол­не­ний пе­ре­черк­ну­ли пла­ны Дж. Джо­лит­ти до­бить­ся под­держ­ки его кур­са ор­га­ни­зо­ван­ным ра­бо­чим дви­же­ни­ем. Сви­де­тель­ст­вом это­го ста­ла мощ­ная об­ще­на­цио­наль­ная по­ли­тич. за­бас­тов­ка 1904, ор­га­ни­зо­ван­ная ИСП, проф­сою­за­ми и кре­сть­ян­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми в знак про­тес­та про­тив рас­стре­ла уча­ст­ни­ков кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний на Си­ци­лии. За­бас­тов­ка вы­зва­ла пра­ви­тельств. кри­зис. По­сле про­ве­де­ния дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров блок, воз­глав­ляе­мый Джо­лит­ти, по­пра­вел. Бы­ли при­ня­ты ме­ры по пре­дот­вра­ще­нию за­бас­то­вок ра­бот­ни­ков же­лез­ных до­рог, поч­то­вых ве­домств и т. п. То­гда же был взят курс на со­труд­ни­че­ст­во с ка­то­лич. си­ла­ми, ко­то­рые по­сте­пен­но ста­ли скло­нять­ся к ком­про­мис­су с вла­стя­ми. В пар­ла­мен­те поя­ви­лась ка­то­лич. пар­ла­мент­ская фрак­ция, а ка­то­лик Т. Тит­то­ни стал ми­ни­ст­ром иностр. дел.

На­рас­та­нию в по­сле­дую­щие го­ды не­ста­биль­но­сти в стра­не в не­ма­лой сте­пени спо­соб­ст­во­ва­ла ита­ло-ту­рец­кая вой­на 1911–12, раз­вя­зан­ная ка­би­не­том Дж. Джо­лит­ти. Вы­сад­ка в окт. 1911 итал. экс­пе­диц. кор­пу­са в Три­по­ли­та­нии и Ки­ре­наи­ке, которые находились под вла­стью Тур­ции, из пла­ни­ро­вав­шей­ся «лёг­кой во­ен. про­гул­ки» пре­вра­ти­лась в за­тяж­ную вой­ну. Бое­вые дей­ст­вия в Сев. Аф­ри­ке до­пол­ня­лись круп­но­мас­штаб­ны­ми опе­ра­ция­ми итал. ВМФ в Сре­ди­зем­ном и Крас­ном мо­рях. Два­ж­ды итал. флот пред­при­ни­мал по­пыт­ки про­рвать­ся че­рез Дар­да­нел­лы к Кон­стан­ти­но­по­лю. Бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны о. Ро­дос и о-ва До­де­ка­нес. Толь­ко под на­жи­мом ев­роп. дер­жав И. со­гла­си­лась под­пи­сать с Тур­ци­ей Ло­занн­ский мир­ный до­го­вор 1912 при ус­ло­вии пе­ре­хо­да (за де­неж­ную ком­пен­са­цию) под юрис­дик­цию И. Ли­вии (так ста­ла на­зы­вать­ся но­вая ко­ло­ния, в со­став ко­то­рой во­шли Три­по­ли­та­ния и Ки­ре­наи­ка). По окон­ча­нии вой­ны И. по­шла на дос­роч­ное про­дле­ние со­юз­но­го до­го­во­ра с Гер­ма­ни­ей и Ав­ст­ро-Венг­ри­ей.

Вой­на и по­сле­до­вав­ший за ней в 1913 кри­зис уси­ли­ли ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ские, ан­ти­ко­ло­ни­аль­ные на­строе­ния в стра­не, при­ве­ли к ра­ди­ка­ли­за­ции ИСП и об­ще­на­цио­наль­но­го проф­со­юз­но­го объ­е­ди­не­ния – Все­об­щей кон­фе­де­ра­ции тру­да (ВКТ), к но­вым за­бас­тов­кам в круп­ных пром. цен­трах и кре­сть­ян­ским вы­сту­п­ле­ни­ям на Юге. В этих ус­ло­ви­ях пер­спек­ти­ва уча­стия в оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1913 прак­ти­че­ски всей муж­ской час­ти на­се­ле­ния И. (в со­от­вет­ст­вии с вве­дён­ной го­дом ра­нее но­вой из­би­рат. сис­те­мой) ста­ла ка­зать­ся опас­ной для пра­вя­щих кру­гов. Это за­ста­ви­ло Дж. Джо­лит­ти пой­ти на не­глас­ный со­юз с ка­то­лич. кру­га­ми (пакт Джо­лит­ти – Джен­ти­ло­ни), а Св. Пре­стол снять за­прет на уча­стие ка­то­ли­ков в вы­бо­рах в 330 кол­ле­ги­ях (в 228 кол­ле­ги­ях им бы­ло раз­ре­ше­но под­дер­жи­вать кан­ди­да­тов пра­ви­тельств. бло­ка при ус­ло­вии их от­ка­за от ан­ти­цер­ков­ных ак­тов). Это со­гла­ше­ние, шед­шее враз­рез с про­воз­гла­шён­ным Джо­лит­ти кур­сом на раз­ви­тие свет­ско­го гос-ва в И., став по­сле вы­бо­ров дос­тоя­ни­ем глас­но­сти, при­ве­ло к рас­ко­лу пра­ви­тельств. бло­ка и от­став­ке Джо­лит­ти (март 1914).

Ле­том 1914 внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ка в И. про­дол­жа­ла обо­ст­рять­ся. 7–14.6.1914 про­шли мощ­ные ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ния под ан­ти­во­ен­ны­ми ло­зун­га­ми. В Ан­ко­не, Ра­вен­не, Ри­ме, Ми­ла­не, Фло­рен­ции и не­ко­то­рых др. го­ро­дах они пе­ре­рос­ли в столк­но­ве­ния с по­ли­ци­ей и бар­ри­кад­ные бои. В ря­де про­вин­ций бы­ли пред­при­ня­ты по­пыт­ки про­воз­гла­ше­ния ме­ст­ных рес­пуб­лик.

Ита­лия в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны. К на­ча­лу 1-й ми­ро­вой вой­ны (1.8.1914) внут­ри­по­ли­тич. кри­зис в И. ещё не был до кон­ца пре­одо­лён. Непро­стым бы­ло и ме­ж­ду­нар. по­ло­же­ние итал. гос-ва. Часть итал. ар­мии про­дол­жа­ла вес­ти бое­вые дей­ст­вия в Ли­вии, где ме­ст­ное на­се­ле­ние по-преж­не­му ока­зы­ва­ло ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние ко­ло­ни­за­то­рам. В ре­зуль­та­те Бал­кан­ских войн 1912–13 рез­ко обо­ст­ри­лись ав­ст­ро-итал. про­ти­во­ре­чия. Всё это по­бу­ди­ло итал. пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое А. Са­лан­д­рой, не­смот­ря на обя­за­тель­ст­ва о вза­им­ной во­ен. по­мо­щи с парт­нё­ра­ми по Трой­ст­вен­но­му сою­зу, 2.8.1914 объ­я­вить о ней­тра­ли­те­те И. Итал. пра­вя­щие кру­ги фак­ти­че­ски ос­тав­ля­ли за со­бой пра­во са­мо­стоя­тель­но при­нять ре­ше­ние о том, ко­гда И. всту­пит в вой­ну, на чьей сто­ро­не и на ка­ких ус­ло­ви­ях.

Пе­ри­од ней­тра­ли­те­та (авг. 1914 – май 1915) был вре­ме­нем ост­рой борь­бы в И. ме­ж­ду «ней­тра­ли­ста­ми» и «ин­тер­вен­цио­ни­ста­ми» (от итал. intervento – вме­ша­тель­ст­во, уча­стие). Про­тив уча­стия И. в вой­не ре­ши­тель­но вы­сту­па­ли ИСП, ВКТ и ряд др. ра­бо­чих и кре­сть­ян­ских ор­га­ни­за­ций. На ней­тра­ли­ст­ских по­зи­ци­ях на всём про­тя­же­нии вой­ны ос­та­вал­ся Св. Пре­стол: па­па Бе­не­дикт ХV в авг. 1917 об­ра­тил­ся к воюю­щим стра­нам с при­зы­вом за­клю­чить мир.

Осо­бую но­ту в дис­кус­сию о ней­тра­лите­те вно­сил Дж. Джо­лит­ти. В его ин­тер­пре­та­ции ней­тра­ли­тет И. оз­на­чал со­хра­не­ние дру­жеств. от­но­ше­ний с центр. дер­жа­ва­ми и ис­клю­чал всту­п­ле­ние И. в вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты. В мае 1915 по­зи­цию Джо­лит­ти под­дер­жа­ли св. 300 де­пу­та­тов пар­ла­мен­та.

Край­не не­од­но­род­ным, хо­тя и кон­со­ли­ди­ро­ван­ным, был ла­герь «ин­тер­вен­цио­ни­стов». Его яд­ро со­став­ля­ли на­цио­на­ли­сты. Они на­стаи­ва­ли на уча­стии И. в вой­не на сто­ро­не Трой­ст­вен­но­го сою­за, по­сколь­ку она, по их мне­нию, мог­ла стать «пер­вой вой­ной И. как ве­ли­кой дер­жа­вы», и при­зы­ва­ли вес­ти её под от­кро­вен­но им­пе­риа­ли­стич. ло­зун­га­ми.

Ины­ми до­во­да­ми в поль­зу вой­ны, но на сто­ро­не Ан­тан­ты, опе­ри­ро­ва­ли «де­мо­кра­тич. ин­тер­вен­цио­ни­сты» – ра­ди­ка­лы, рес­пуб­ли­кан­цы, а так­же Со­циа­ли­стич. ре­фор­ми­ст­ская пар­тия, ос­но­ван­ная Л. Бис­со­ла­ти и И. Бо­но­ми. Их ак­тив­но под­дер­жи­ва­ли ме­ри­дио­на­ли­сты (Г. Сальве­ми­ни­ и его газ. «L’Unita») и ир­ре­денти­сты. Идео­ло­ги «де­мо­кра­тич. ин­тер­вен­цио­низ­ма» счи­та­ли, что уча­стие И. в вой­не на сто­ро­не де­мо­кра­тич. дер­жав по­зво­лит за­вер­шить объ­е­ди­не­ние всех зе­мель с итал. на­се­ле­ни­ем («по­след­няя вой­на Ри­сорд­жи­мен­то»), бу­дет со­дей­ст­во­вать де­лу ос­во­бо­ж­де­ния бал­кан­ских на­ро­дов от тур. и австр. ига, даст воз­мож­ность со­кру­шить «тев­тон­ский ми­ли­та­ризм», Ав­ст­ро-Вен­гер­скую и Ос­ман­скую им­пе­рии, ут­вер­дить в Ев­ро­пе прин­ци­пы де­мо­кра­тии и гу­ма­низ­ма.

Оп­ре­де­лён­ную леп­ту в по­ло­жит. ре­ше­ние во­про­са о всту­п­ле­нии И. в вой­ну вне­сли сто­рон­ни­ки «ре­во­люц. ин­тер­вен­цио­низ­ма», счи­тав­шие, что вой­на бу­дет спо­соб­ст­во­вать обо­ст­ре­нию про­ти­во­ре­чий в су­ще­ст­вую­щем об­ще­ст­ве и при­бли­зит ре­во­лю­цию. Фор­ми­ро­ва­нию ми­фа о ре­во­люц. вой­не в не­ма­лой сте­пе­ни со­дей­ст­во­вал Б. Мус­со­ли­ни, быв. гл. ре­дак­тор центр. ор­га­на ИСП газ. «Avan­ti!». Ис­клю­чён­ный из пар­тии за свои взгля­ды, он пре­вра­тил­ся в не­при­ми­ри­мо­го оп­по­нен­та ней­тра­лиз­ма. Из­да­вае­мая им газ. «Il Popolo d’Italia» ста­ла ру­по­ром сто­рон­ни­ков вой­ны.

Боль­шин­ст­во ин­тер­вен­цио­ни­стов от­да­ва­ло пред­поч­те­ние Ан­тан­те, на­де­ясь с её по­мо­щью уп­ро­чить по­зи­ции И. на Бал­ка­нах и в Сре­ди­зем­но­мо­рье в це­лом, удов­ле­тво­рить итал. тер­ри­то­ри­аль­ные пре­тен­зии в Ма­лой Азии. По­сле тай­ных па­рал­лель­ных пе­ре­го­во­ров И. с уча­ст­ни­ка­ми Трой­ст­вен­но­го сою­за и стра­на­ми Ан­тан­ты 26.4.1915 в Лон­до­не пред­ста­ви­те­ли И., Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Рос­сии под­пи­са­ли до­го­вор, ко­то­рым при­ня­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во ко­ор­ди­ни­ро­вать во­ен. дей­ст­вия про­тив Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков.

И. всту­пи­ла в вой­ну 23.5.1915. Её ар­мия ве­ла бое­вые дей­ст­вия про­тив ав­ст­ро-венг. войск у сев.-вост. гра­ниц И., на Бал­ка­нах, а в по­след­ний год вой­ны и на зап. фрон­те. Итал. флот уча­ст­во­вал в во­ен. опе­ра­ци­ях в Ад­риа­ти­ке и Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рье, обес­пе­чи­вая ком­му­ни­ка­цию с итал. час­тя­ми, дис­ло­ци­ро­вав­ши­ми­ся в Ал­ба­нии и г. Са­ло­ни­ки, на о-вах До­де­ка­нес и в Сев. Аф­ри­ке, а так­же в ко­ло­ни­ях на Крас­ном мо­ре. Стра­те­гич. план итал. ген­шта­ба пре­ду­смат­ри­вал на­не­се­ние уда­ра по жиз­нен­но важ­ным цен­трам Ав­ст­ро-Венг­рии и ов­ла­де­ние её по­гра­нич­ны­ми тер­ри­то­рия­ми с итал. на­се­ле­ни­ем. Од­на­ко вой­на при­ня­ла по­зиц. ха­рак­тер поч­ти на всех уча­ст­ках ита­ло-австр. фрон­та. За 2,5 го­да упор­ных сра­же­ний це­ной боль­ших по­терь итал. вой­ска ов­ла­де­ли г. Го­ри­ца и плос­ко­горь­ем Ба­ин­зиц­ца. На­ли­чие у австр. ар­мии мощ­ных фор­ти­фи­кац. со­ору­же­ний на стра­те­гич. вы­со­тах не по­зво­ля­ло итал. си­лам до­бить­ся ус­пе­ха на гл. от­рез­ке фрон­та вдоль р. Изон­цо и гор­но­го хреб­та Кар­со. За вре­мя вой­ны в итал. ар­мию бы­ло при­зва­но ок. 6 млн. чел.

Вой­на спо­соб­ст­во­ва­ла ми­ли­та­ри­за­ции эко­но­ми­ки И. В во­ен. про­из-ве бы­ло за­ня­то ок. 1 млн. чел. Пред­при­ятия, вы­пол­няв­шие во­ен. за­ка­зы, бы­ли по­став­ле­ны в мак­си­маль­но бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия снаб­же­ния, им пре­дос­тав­ля­лись разл. льго­ты. В 1917–18 рас­хо­ды на про­из-во воо­ру­же­ний со­ста­ви­ли 4,5 млрд. лир (40% всех во­ен. за­трат за эти го­ды). Рез­ко воз­рос­ли до­хо­ды круп­ных кор­по­ра­ций. От во­ен. конъ­юнк­ту­ры боль­ше всех вы­иг­ра­ли та­кие от­рас­ли, как ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­лур­гич., хи­мич., элек­тро­тех­нич., тек­стиль­ная пром-сть. В то же вре­мя в ус­ло­ви­ях вой­ны рез­ко уве­ли­чились на­ло­ги и це­ны на то­ва­ры пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти, воз­ник де­фи­цит гос. бюд­же­та, уси­ли­лась ин­фля­ция; ухуд­ши­лось по­ло­же­ние в с. х-ве, по­сколь­ку поч­ти по­ло­ви­на за­ня­тых в нём муж­чин бы­ла при­зва­на в ар­мию.

С кон. 1916 и осо­бен­но в 1917 в И. уча­сти­лись вы­сту­п­ле­ния под ан­ти­во­ен­ны­ми и ан­ти­пра­ви­тельств. ло­зун­га­ми, на­ча­лись сол­дат­ские бун­ты. Воз­рас­та­ли раз­но­гла­сия и в пра­ви­тельств. кру­гах. Серь­ёз­ное бес­по­кой­ст­во в Ри­ме вы­зы­ва­ли ак­ти­ви­зи­ро­вав­шие­ся в стра­нах Ан­тан­ты дис­кус­сии по во­про­сам тер­ри­тори­аль­но-по­ли­тич. уст­рой­ст­ва по­сле­во­ен­но­го ми­ра, за­тра­ги­вав­шие ряд ста­тей Лон­дон­ско­го до­го­во­ра 1915. Итал. пра­ви­тель­ст­во опа­са­лось, что его тер­ри­ториаль­ные пре­тен­зии на Бал­ка­нах и в Ма­лой Азии, а так­же при раз­де­ле герм. ко­ло­ний не бу­дут в долж­ной ме­ре уч­те­ны.

Зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие об­ста­нов­ки в И. ока­за­ли ре­во­люц. со­бы­тия в Рос­сии и всту­п­ле­ние в вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты США. В мае 1917 ли­дер ре­фор­ми­ст­ско­го кры­ла ИСП Ф. Ту­ра­ти вы­дви­нул про­грам­му по­сле­во­ен­ной ре­кон­ст­рук­ции стра­ны на де­мо­кра­тич. ос­но­вах. О даль­ней­шем на­рас­та­нии на­пря­жён­но­сти сви­де­тель­ст­во­ва­ло вос­ста­ние ра­бо­чих Ту­ри­на. Внут­ри­по­ли­тич. кри­зис уг­лу­бил­ся в свя­зи с раз­гро­мом итал. ар­мии при Ка­по­рет­то в окт. – но­яб. 1917. Во­ен. ка­та­ст­ро­фа вы­ну­ди­ла пра­ви­тельств. ка­би­нет П. Бо­сел­ли, сфор­ми­ро­ван­ный в 1916, по­дать в от­став­ку. Но­вое пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил В. Э. Ор­лан­до. Ко­роль, пра­ви­тель­ст­во и пар­ла­мент об­ра­ти­лись к италь­ян­цам с при­зы­вом к об­ще­на­цио­наль­но­му со­гла­сию. Рез­ко уси­ли­лись по­ли­цей­ские ре­прес­сии, ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли ра­бо­ту во­ен. три­бу­на­лы.

Во 2-й пол. 1918 про­изо­шёл ко­рен­ной пе­ре­лом в вой­не в поль­зу Ан­тан­ты. 24.10.1918 итал. ар­мия на­ча­ла мас­си­ро­ван­ное на­сту­п­ле­ние по все­му фрон­ту. Вы­иг­рав сра­же­ние у Вит­то­рио-Ве­не­то, италь­ян­цы всту­пи­ли на тер­ри­то­рию рас­па­дав­шей­ся им­пе­рии Габс­бур­гов. 3.11.1918 с под­пи­са­ни­ем в Вил­ла-Джу­сти (близ Па­дуи) ак­та о пе­ре­ми­рии ми­ро­вая вой­на для И. за­кон­чи­лась. Она стои­ла ей ог­ром­ных че­ло­ве­че­ских жертв (680 тыс. чел. уби­ты­ми и 1,05 млн. ра­не­ны­ми). Ма­те­ри­аль­ный ущерб со­ста­вил в об­щей слож­но­сти 26% нац. бо­гат­ст­ва.

Ита­лия в 1918–22. Хо­тя И. окон­чи­ла вой­ну в ла­ге­ре по­бе­ди­те­лей, од­на­ко её ожи­да­ния не бы­ли удов­ле­тво­ре­ны, она не по­лу­чи­ла то­го, что ей бы­ло обе­ща­но со­юз­ни­ка­ми. По Сен-Жер­мен­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1919 и Ра­палль­ско­му до­го­во­ру (12.11.1920) с Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 Юго­сла­вия), оп­ре­де­лив­ше­му гра­ни­цы ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми, она по­лу­чи­ла лишь Трен­ти­но и Юж. Ти­роль, Юлий­скую Край­ну с Трие­стом и п-ов Ис­т­рия. Ал­ба­ния, кро­ме Влё­ры, и порт Фиу­ме ей не дос­та­лись. По Севр­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1920 ра­нее обе­щан­ный И. Из­мир ото­шёл к Гре­ции. И. ока­за­лась «по­бе­ж­дён­ной сре­ди по­бе­ди­те­лей».

В пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды эко­но­ми­ка И. ока­за­лась в глу­бо­ком кри­зи­се. Тя­жё­лая пром-сть, по­лу­чив­шая пре­иму­ществ. раз­ви­тие, с тру­дом под­вер­га­лась кон­вер­сии. По­пыт­ки гос-ва суб­си­ди­ро­вать её отя­го­ща­ли бюд­жет. Крах круп­ней­ших тре­стов «Ilva» и «Ansaldo» по­влёк за со­бой кри­зис бан­ков­ской сис­те­мы. Уве­ли­чил­ся гос. долг (с 15,3 млрд. лир в 1914 до 49,9 млрд. лир в 1919), бы­ст­ры­ми тем­па­ми рос­ла ин­фля­ция и уси­ли­ва­лась свой­ст­вен­ная И. дис­про­пор­ция ме­ж­ду отд. от­рас­ля­ми хо­зяй­ст­ва. Без­ра­бо­ти­ца, в т. ч. сре­ди де­мо­би­ли­зов. сол­дат и офи­це­ров, при­об­ре­ла мас­со­вый ха­рак­тер, зна­чи­тель­но сни­зил­ся уро­вень жиз­ни ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния.

Эко­но­мич. кри­зис, не­до­воль­ст­во ре­зуль­та­та­ми вой­ны и влия­ние Окт. ре­волю­ции 1917 в Рос­сии вы­зва­ли не­бы­ва­лый подъ­ём ра­бо­че­го дви­же­ния в И., ко­то­рый во­шёл в ис­то­рию под назв. «крас­ное двух­ле­тие». В 1919 чис­ло уча­ст­ни­ков ста­чеч­но­го дви­же­ния пре­вы­си­ло 1 млн. чел. На Юге стра­ны кре­сть­я­не за­хва­ты­ва­ли по­ме­щи­чьи зем­ли. За­бас­тов­ки ох­ва­ти­ли треть с.-х. ра­бо­чих. Ста­чеч­ное дви­же­ние дос­тиг­ло апо­гея в сент. 1920: ра­бо­чие ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей и ря­да др. от­рас­лей пром-сти за­хва­ти­ли за­во­ды и удер­жи­ва­ли их в те­че­ние трёх не­дель, об­ра­зо­вав фаб­рич­но-за­во­дские со­ве­ты и на­ла­див вы­пуск про­дук­ции (в пром. тре­уголь­ни­ке Ми­лан – Ту­рин – Ге­нуя бы­ло за­ня­то св. 600 фаб­рик).

Стре­мясь пре­дот­вра­тить со­ци­аль­ный взрыв, пра­ви­тель­ст­во Ф. С. Нит­ти в 1919 про­ве­ло ряд ре­форм, в т. ч. при­ня­ло за­кон о пе­ре­да­че в арен­ду кре­сть­я­нам на льгот­ных ус­ло­ви­ях не­об­ра­ба­ты­вае­мых по­ме­щичь­их зе­мель. Бы­ли вве­де­ны 8-ча­со­вой ра­бо­чий день, ра­бо­чий кон­троль на пред­при­яти­ях, ус­та­нов­ле­ны твёр­дые це­ны на про­до­воль­ст­вие, при­нят но­вый из­би­рат. за­кон, ко­то­рым зна­чи­тель­но рас­ши­ря­лось чис­ло из­би­ра­те­лей (с 8,7 млн. до 11 млн. чел.), вво­ди­лись го­ло­со­ва­ние за пар­тий­ные спи­ски и про­пор­цио­наль­ная сис­те­ма пред­ста­ви­тель­ст­ва в пар­ла­мен­те.

В пар­тий­но-по­ли­тич. сис­те­ме И. по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны про­изош­ли глу­бо­кие пе­ре­ме­ны: ли­бе­раль­ные кру­ги во мно­гом ут­ра­ти­ли своё влия­ние, на пер­вый план вы­дви­ну­лись пар­тии, имев­шие мас­со­вую элек­то­раль­ную ба­зу. Круп­ней­шей из них ста­ла ИСП, су­мев­шая на пер­вых по­сле­во­ен­ных вы­бо­рах в 1919 за­вое­вать 156 мест в пар­ла­мен­те (са­мая круп­ная фрак­ция). Вто­рое ме­сто на вы­бо­рах за­ня­ла соз­дан­ная 18.1.1919 Л. Стур­цо, А. Де Гас­пе­ри и др. ка­то­ли­че­ская Итал. нар. пар­тия (ИНП), по­лу­чив­шая в пар­ла­мен­те 99 мест.

ИСП тра­ди­ци­он­но объ­е­ди­ня­ла неск. те­че­ний. Боль­шин­ст­во в ней со­став­ля­ли мак­си­ма­ли­сты (ли­дер – Дж. М. Сер­ра­ти). Ре­фор­ми­ст­ское те­че­ние воз­глав­лял Ф. Ту­ра­ти. Ряд групп – «аб­стен­цио­ни­сты» во гла­ве с А. Бор­ди­гой, ре­дак­ция ту­рин­ско­го ж. «Ordine Nuovo» во гла­ве с А. Грам­ши и П. Толь­ят­ти и др. – со­став­ля­ли ле­вое («не­при­ми­ри­мое») кры­ло. ИСП всту­пи­ла в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал сра­зу по­сле его ос­но­вания. В янв. 1921 от ИСП от­ко­ло­лось ле­вое кры­ло (груп­пы, воз­глав­ляе­мые Бор­ди­гой, Грам­ши, а так­же ле­вые мак­си­ма­ли­сты), об­ра­зо­вав­шее Ком­му­ни­стич. пар­тию Ита­лии (с 1943 Италь­ян­ская ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия).

Круп­ней­шее проф­со­юз­ное объ­е­ди­не­ние, ВКТ, чис­лен­ность ко­то­ро­го в 1919 пре­вы­си­ла 1 млн. чел., на­хо­ди­лось под влия­ни­ем ре­фор­ми­ст­ско­го те­че­ния ИСП. В 1919 бы­ло соз­да­но объ­е­ди­не­ние ка­то­лич. проф­сою­зов – Итал. кон­фе­де­ра­ция тру­дя­щих­ся. В ка­че­ст­ве контр­аген­тов проф­сою­зов в 1919–20 сфор­ми­ро­ва­лись пред­при­ни­ма­тель­ские сою­зы: Кон­фе­де­ра­ция про­мыш­лен­ни­ков (Кон­фин­ду­ст­рия), Кон­фе­де­ра­ция аг­ра­ри­ев (Кон­фаг­ри­куль­ту­ра), а так­же Нац. эко­но­мич. со­юз, объ­е­ди­нив­ший сель­ских хо­зя­ев, про­мыш­лен­ни­ков и ком­мер­сан­тов.

В 1919 воз­ник­ло фа­ши­ст­ское дви­же­ние, офор­мив­шее­ся в мар­те то­го же го­да в Со­юз фа­ши­ст­ских бое­вых от­ря­дов (под­роб­нее см. в ст. Фа­шизм). Ли­де­ром дви­же­ния стал Б. Мус­со­ли­ни. В его пер­во­на­чаль­ной про­грам­ме зву­ча­ли тре­бо­ва­ния про­ве­де­ния эко­но­мич. и де­мо­кра­тич. ре­форм, в т. ч. ус­та­нов­ле­ния рес­пуб­ли­кан­ско­го строя, вве­де­ния все­об­ще­го из­би­рат. пра­ва. Позд­нее на пер­вый план вы­дви­нул­ся ло­зунг на­ве­де­ния по­ряд­ка в стра­не. Дви­же­ние опи­ра­лось на сред­ние слои, гл. обр. мел­кую бур­жуа­зию. В 1921 воз­ник­ли фа­ши­ст­ские проф­сою­зы; к кон. 1922 они на­счи­ты­ва­ли св. 1 млн. чле­нов и пре­тен­до­ва­ли на еди­но­лич­ное пред­ста­ви­тель­ст­во ра­бо­че­го дви­же­ния.

С кон. 1920 фа­ши­ст­ские от­ря­ды на­ча­ли ши­ро­ко при­ме­нять ме­то­ды на­си­лия и тер­ро­ра. Им про­ти­во­стоя­ли сти­хий­но воз­ни­кав­шие «от­ря­ды нар. смель­ча­ков». Од­на­ко ИСП от­ка­за­лась под­дер­жать эти от­ря­ды. 3.8.1921 ру­ко­во­ди­те­ли ИСП и ВКТ под­пи­са­ли «пакт уми­ро­тво­ре­ния» с фа­ши­ста­ми. На вы­бо­рах 1921 фа­ши­сты, всту­пив в т. н. Нац. блок, по­лу­чи­ли в пар­ла­мен­те 35 мест. В но­яб. 1921 бы­ла соз­да­на Нац. фа­ши­ст­ская пар­тия (НФП).

В ус­ло­ви­ях по­ли­тич. не­ста­биль­но­сти с ию­ля 1921 по авг. 1922 в И. сме­ни­лись три ка­би­не­та. 1.8.1922 на­ча­лась все­об­щая за­бас­тов­ка, вы­лив­шая­ся мес­та­ми в во­о­руж. столк­но­ве­ния с по­ли­ци­ей и вой­ска­ми. В окт. 1922 про­изо­шёл но­вый рас­кол ИСП (вы­шед­шие из неё чле­ны об­ра­зо­ва­ли Уни­тар­ную со­циа­ли­стич. пар­тию, УСП). Всё это об­лег­чи­ло при­ход фа­шиз­ма к вла­сти. В ре­зуль­та­те «по­хо­да на Рим» 1922 бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пер­вое коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с фа­шист­ской пар­ти­ей.

Ита­лия в 1923–40. С при­хо­дом фа­ши­стов к вла­сти уча­сти­лись слу­чаи по­гро­мов в ре­дак­ци­ях со­циа­ли­стич. и ка­то­лич. га­зет и жур­на­лов, под­жо­гов, на­лё­тов на коо­пе­ра­ти­вы, до­ма куль­ту­ры и др. Удар­ной си­лой фа­ши­стов ста­ла со­з­дан­ная в нач. 1923 Доб­ро­воль­ная ми­ли­ция нац. безо­пас­но­сти. Дей­ст­вия сто­рон­ни­ков Б. Мус­со­ли­ни вы­зва­ли про­тест да­же в тех сло­ях на­се­ле­ния, ко­то­рые до это­го ока­зы­ва­ли фа­шиз­му оп­ре­де­лён­ную под­держ­ку. Ка­то­лич. кру­ги на съез­де ИНП в апр. 1923 осу­ди­ли фа­ши­стов. В ли­бе­раль­ных кру­гах сфор­ми­ро­ва­лась т. н. Кон­сти­ту­ци­он­ная оп­по­зи­ция (ли­дер – Дж. Амен­до­ла).

В ка­че­ст­ве пра­вя­щей пар­тии НФП на­ча­ла пе­ре­строй­ку по­ли­тич. ин­сти­ту­тов И. В дек. 1922 был соз­дан Боль­шой фа­ши­ст­ский со­вет (БФС), ко­то­рый по­сте­пен­но узур­пи­ро­вал пре­ро­га­ти­вы пар­ла­мен­та. 25.7.1923 при­нят но­вый из­би­рат. за­кон (за­кон Ачер­бо), вво­див­ший ма­жо­ри­тар­ную сис­те­му вы­бо­ров, со­глас­но ко­то­рой пар­тия, по­лу­чив­шая относит. боль­шин­ст­во го­ло­сов из­би­ра­те­лей (но не ни­же 25%), ста­но­ви­лась об­ла­да­тель­ни­цей 2/3 де­пу­тат­ских ман­да­тов. Пер­вые вы­бо­ры, со­сто­яв­шие­ся 6.4.1924, про­во­ди­лись в ус­ло­ви­ях уси­ли­вав­ше­го­ся фа­ши­ст­ско­го тер­ро­ра. 10.6.1924 был убит де­пу­тат-со­циа­лист Дж. Мат­те­о­тти, вы­сту­пив­ший с ра­зо­бла­че­ни­ем ме­то­дов по­ли­тич. борь­бы, ис­поль­зуе­мых НФП. Ги­бель Мат­те­отти вы­зва­ла в И. по­ли­тич. кри­зис. 13.6.1924 де­пу­та­ты оп­по­зиц. пар­тий по­ки­ну­ли пар­ла­мент и об­ра­зо­ва­ли Авен­тин­ский блок. Од­на­ко они от­ка­за­лись при­звать на­се­ле­ние к все­об­щей по­ли­тич. за­бас­тов­ке с це­лью свер­же­ния фа­ши­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. Не­ре­ши­тель­ность чле­нов Авен­тин­ско­го бло­ка по­зво­ли­ла пар­тии Мус­со­ли­ни удер­жать­ся у вла­сти и при­сту­пить к ещё бо­лее жё­ст­ко­му по­дав­ле­нию оп­по­зи­ции. Под­верг­лись из­бие­ни­ям и вско­ре скон­ча­лись Дж. Амен­до­ла и из­вест­ный пуб­ли­цист П. Го­бет­ти; опа­са­ясь фи­зич. рас­пра­вы, эмиг­ри­ро­ва­ли Л. Стур­цо, Г. Саль­ве­ми­ни, Ф. Ту­ра­ти, П. Нен­ни, Дж. Са­ра­гат; бы­ли аре­сто­ва­ны А. Грам­ши и А. Де Гас­пе­ри.

Кон­со­ли­да­ция фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма со­про­во­ж­да­лась ли­к­ви­да­ци­ей всех эле­мен­тов де­мо­кра­тии, пе­ре­ро­ж­де­ни­ем кон­сти­ту­ци­он­но­го гос-ва в то­та­ли­тар­ное, ос­но­ван­ное на лич­ной дик­та­ту­ре и вла­сти од­ной пар­тии. В но­яб. 1926, по­сле оче­ред­но­го по­ку­ше­ния на Мус­со­ли­ни, в стра­не бы­ли вве­де­ны в дей­ст­вие чрез­вы­чай­ные за­ко­ны, фак­ти­че­ски за­пре­ще­ны все по­ли­тич. пар­тии, кро­ме НФП, не­фа­шист­ские проф­сою­зы, де­мо­кра­тич. прес­са. Для борь­бы с про­тив­ни­ка­ми ре­жи­ма вла­сти соз­да­ли мощ­ный ре­прес­сив­ный ап­па­рат – тай­ную по­ли­цию ОВРА и Осо­бый фа­ши­ст­ский три­бу­нал. На­ча­лись по­ли­тич. про­цес­сы, од­ним из пер­вых был про­цесс над ком­му­ни­ста­ми (июнь 1928). В 1927 ре­фор­ми­ст­ские ли­де­ры ВКТ объ­я­ви­ли о са­мо­рос­пус­ке этой ор­га­ни­за­ции.

В 1927 фа­ши­ст­ское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло «Хар­тию тру­да», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой в И. соз­да­ва­лась сис­те­ма кор­по­ра­ций. Но­вым из­би­рат. за­ко­ном (1928) вво­дил­ся кор­по­ра­тив­ный прин­цип про­ве­де­ния вы­бо­ров. Пар­ла­мент­ские вы­бо­ры в И. 1929 и 1934 на­по­ми­на­ли ско­рее пле­бис­цит, по­сколь­ку из­би­ра­тель фак­ти­че­ски мог толь­ко со­гла­сить­ся с со­став­лен­ным и ут­вер­ждён­ным БФС спи­ском кан­ди­да­тов. В 1939 вы­бор­ная па­ла­та де­пу­та­тов пар­ла­мен­та бы­ла окон­ча­тель­но уп­разд­не­на, а вме­сто неё соз­да­на па­ла­та фа­шей и кор­по­ра­ций, чле­ны ко­то­рой на­зна­ча­лись фа­ши­ст­ской пар­ти­ей и кор­по­ра­ция­ми. По­строе­ние то­та­ли­тар­но­го гос-ва со­про­во­ж­да­лось так­же ог­ра­ни­че­ни­ем ре­гио­наль­ной ав­то­но­мии, в ча­ст­но­сти ли­к­ви­да­ци­ей сис­те­мы ме­ст­ных вы­бо­ров (мэ­ры от­ны­не не из­би­ра­лись, а на­зна­ча­лись исполнит. властью). Од­но­вре­мен­но ак­тив­но ве­лось на­са­ж­де­ние куль­та лич­но­сти Мус­со­ли­ни , ко­то­рый со­вме­щал по­сты пре­мьер-ми­ни­ст­ра, ми­ни­ст­ров внутр. и иностр. дел, аэ­ро­нав­ти­ки, кор­по­ра­ций, во­ен. и во­ен.-мор. ми­ни­ст­ра, гла­вы БФС и фа­ши­ст­ской ми­ли­ции, был пер­вым мар­ша­лом им­пе­рии и др.

В це­лях ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций фа­шист­ско­го ре­жи­ма и за­вое­ва­ния под­держ­ки пап­ст­ва пра­ви­тель­ст­во Мус­со­ли­ни за­клю­чи­ло со Св. Пре­сто­лом Ла­те­ран­ские со­гла­ше­ния 1929. В со­от­вет­ст­вии с эти­ми со­гла­ше­ния­ми бы­ло соз­да­но гос-во Ва­ти­кан, а па­па Пий XI при­знал Итал. государство.

Уси­ле­ние ав­то­ри­тар­ных тен­ден­ций со­про­во­ж­да­лось ак­тив­ной фа­ши­за­ци­ей об­ще­ст­ва. Ей под­верг­лись коо­пе­ра­ти­вы (сис­те­ма коо­пе­ра­ти­вов бы­ла фак­ти­че­ски ого­су­дар­ст­вле­на), гос. ин­сти­ту­ты (гос. по­сты мог­ли те­перь за­ни­мать толь­ко чле­ны фа­ши­ст­ской пар­тии). Сис­те­ма вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния бы­ла на­прав­ле­на на фор­ми­ро­ва­ние «но­во­го че­ло­ве­ка» – «гра­ж­да­ни­на-фа­ши­ста» (этой це­ли слу­жи­ли про­ве­дён­ная в 1923 школь­ная ре­фор­ма, вве­де­ние еди­ных школь­ных учеб­ни­ков, соз­да­ние объ­е­ди­не­ний мо­ло­дё­жи, та­ких как Итал. лик­тор­ская мо­ло­дёжь; от про­фес­со­ров тре­бо­ва­лось при­не­се­ние при­ся­ги на вер­ность ре­жи­му). Фа­шизм пы­тал­ся мо­но­по­ли­зи­ро­вать ор­га­ни­за­цию до­су­га на­се­ле­ния.

Пре­об­ра­зо­ва­ния фа­ши­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва в об­лас­ти эко­но­ми­ки и со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки в пер­вые го­ды, в сущ­но­сти, не на­ру­ша­ли прин­ци­пов эко­но­мич. ли­бе­ра­лиз­ма и по боль­шей час­ти от­ве­ча­ли ин­те­ре­сам пред­при­ни­ма­те­лей и зем­ле­вла­дель­цев. Про­во­дил­ся курс на при­ва­ти­за­цию гос. соб­ст­вен­но­сти, ог­ра­ни­че­ние гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки, со­кра­ще­ние на­ло­гов. Од­но­вре­мен­но ве­лось на­сту­п­ле­ние на пра­ва тру­дя­щих­ся: был вве­дён на­лог на зар­пла­ту, фак­ти­чески ли­к­ви­ди­ро­ван 8-ча­со­вой ра­бо­чий день. Од­на­ко по­сле соз­да­ния в 1925 од­но­пар­тий­но­го фа­ши­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва со­ци­аль­но-эко­но­мич. по­ли­ти­ка гос-ва рез­ко из­ме­ни­лась. Гос. ор­га­ны на­ча­ли ак­тив­но вме­ши­вать­ся в хо­зяйств. жизнь. Бы­ли при­ня­ты ме­ры по под­дер­жа­нию итал. про­из­во­ди­те­лей и ста­би­лиза­ции нац. ва­лю­ты. Бла­го­да­ря это­му к кон. 1920-х гг. пром. про­из-во в И. вы­рос­ло на 50% (осо­бен­но ус­пеш­но раз­ви­ва­лись хи­мич. пром-сть и ав­то­мо­би­ле­строе­ние). Бы­ла вве­де­на так­же сис­те­ма со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния и пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния, при­ня­ты ме­ры по со­кра­ще­нию без­ра­бо­ти­цы, что по­зво­ли­ло фа­шиз­му рас­ши­рить свою со­ци­аль­ную ба­зу.

Ми­ро­вой эко­но­мич. кри­зис 1929–33 уда­рил по итал. эко­но­ми­ке. К 1932 по срав­не­нию с 1929 пром. про­из-во со­кра­ти­лось при­мер­но на 27–28%, а в отд. от­рас­лях (до­бы­ча же­лез­ной ру­ды, вы­плав­ка чу­гу­на и ста­ли, про­из-во про­ка­та) как ми­ни­мум втрое. Объ­ём внеш­ней тор­гов­ли И. к 1934 так­же зна­чи­тель­но умень­шил­ся. По­тер­пе­ли крах три круп­ней­ших бан­ка – Banca Commer­ciale Ita­liana, Banca di Credito, Banca di Ro­ma. Чис­лен­ность без­ра­бот­ных дос­тиг­ла поч­ти 1 млн. чел. Кри­зис при­вёл к бан­крот­ст­ву зна­чит. час­ти гор. мел­кой и сред­ней бур­жуа­зии (ок. 90% всех по­тер­пев­ших крах пред­при­ятий), к ра­зо­ре­нию мел­ких зе­мель­ных соб­ст­вен­ни­ков. Зар­пла­та пром. ра­бо­чих сни­зи­лась при­мер­но на 35%.

Эко­но­мич. труд­но­сти по­слу­жи­ли до­пол­нит. сти­му­лом для уси­ле­ния гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки. В нач. 1933 в И. был соз­дан «Ин-т пром. ре­кон­ст­рук­ции» (ИРИ; Istituto per la Riconstruzione Industriale, IRI) – гос. ком­па­ния, кон­тро­ли­ро­вав­шая б. ч. ме­тал­лур­гич. и ма­ши­но­стро­ит. пред­при­ятий, су­до­строе­ние и поч­ти всю во­ен. пром-сть. Под его кон­троль бы­ли по­став­ле­ны и 3 по­тер­пев­ших крах бан­ка. Важ­ным ин­ст­ру­мен­том ре­гу­ли­ро­ва­ния ста­ла сис­те­ма кор­по­ра­ций. В 1930–34 соз­да­ны 22 от­рас­ле­вые кор­по­ра­ции (в ка­ж­дую из них вхо­ди­ли со­от­вет­ст­вую­щие объ­е­ди­не­ния пред­при­ни­ма­те­лей и фа­ши­ст­ский проф­со­юз) и мин-во кор­по­ра­ций, на­де­лён­ное пол­но­мо­чия­ми мин-ва эко­но­ми­ки. В 1934–35 вве­де­на мо­но­по­лия внеш­ней тор­гов­ли, ли­к­ви­ди­ро­ван сво­бод­ный ры­нок с.-х. про­дук­ции, в 1936 на­цио­на­ли­зи­ро­ван Banca d’Ita­lia. Пре­иму­ществ. раз­ви­тие в 1930-х гг. по­лу­чи­ли ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­лур­гич., хи­мич. и гор­ная пром-сть, энер­ге­ти­ка. К кон. 1930-х гг. И. пре­вра­ти­лась из аг­рар­но-ин­ду­ст­ри­аль­ной в ин­ду­ст­ри­аль­но-аг­рар­ную стра­ну. Объ­ём её пром. про­из-ва к 1939 уве­ли­чил­ся бо­лее чем на 60% по срав­не­нию с 1922. В це­лях обес­пе­че­ния пол­ной за­ня­то­сти тру­до­спо­соб­но­го на­се­ле­ния ста­ли ши­ро­ко прак­ти­ко­вать­ся т. н. об­ществ. ра­бо­ты (строи­тель­ст­во до­рог, мос­тов, ста­дио­нов, ак­ве­ду­ков и пр.). Фа­ши­ст­ское пра­ви­тель­ст­во энер­гич­но про­во­ди­ло разл. ро­да кам­па­нии на «эко­но­мич. фрон­те», по­лу­чив­шие назв. «битв» («бит­ва за хлеб» и др.).

Курс на раз­ви­тие стра­те­ги­че­ски важ­ных от­рас­лей пром-сти в со­че­та­нии со ста­вив­шей­ся фа­ши­ст­ской пар­ти­ей за­да­чей до­бить­ся для И. пол­ной ав­тар­кии слу­жил ин­те­ре­сам под­го­тов­ки ши­ро­ко­мас­штаб­ной аг­рес­сив­ной вой­ны. В пер­вые го­ды пре­бы­ва­ния у вла­сти внеш­няя по­ли­ти­ка итал. фа­шиз­ма бы­ла вы­ну­ж­ден­но уме­рен­ной, дик­то­ва­лась не­ус­той­чи­во­стью его внутр. по­зи­ций и не­бла­го­при­ят­ной для И. рас­ста­нов­кой сил на ме­ж­ду­нар. аре­не. В янв. 1924 был за­клю­чён до­го­вор о друж­бе с Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, 7.2.1924 И. офи­ци­аль­но при­зна­ла СССР и ус­та­но­ви­ла с ним ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния. Од­на­ко уже в этот пе­ри­од яс­но про­смат­ри­ва­лось стрем­ле­ние И. до­бить­ся пе­ре­смот­ра мир­ных до­го­во­ров, за­клю­чён­ных по за­вер­ше­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны, рас­ши­рить свои ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния и пре­вра­тить Сре­ди­зем­ное м. во «внут­рен­нее итал. мо­ре». 14.12.1925 итал. пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло со­гла­ше­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о бу­ду­щем раз­де­ле Эфио­пии (см. Мус­со­ли­ни–Грэ­хем со­гла­ше­ние 1925). В 1926–27 Мус­со­ли­ни и алб. дик­та­тор А. Зо­гу под­пи­са­ли до­го­во­ры, по ко­то­рым И. фак­ти­че­ски ус­та­нав­ли­ва­ла эко­но­мич. и по­ли­тич. кон­троль над Ал­ба­ни­ей.

При­ход к вла­сти в Гер­ма­нии в 1933 на­ци­ст­ской пар­тии, от­кры­то по­ста­вив­шей во­прос о пе­ре­смот­ре гра­ниц в Ев­ро­пе и ре­ви­зии вер­саль­ско-ва­шинг­тон­ской сис­те­мы, сти­му­ли­ро­вал экс­пан­сио­ни­ст­ские уст­рем­ле­ния итал. фа­шиз­ма. В 1934 был при­нят За­кон о ми­ли­та­ри­за­ции на­ции. В окт. 1935 итал. ар­мия втор­глась в Эфио­пию. По­сле её за­хва­та И. бы­ла объ­яв­ле­на им­пе­ри­ей (9.5.1936). По­сле на­ча­ла гражд. вой­ны в Ис­па­нии (июль 1936) Мус­со­ли­ни на­пра­вил на по­мощь ген. Ф. Фран­ко экс­пе­диц. кор­пус. Со­вме­ст­ная с гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей ин­тер­вен­ция в Ис­па­нии (1936–39) ус­ко­ри­ла сбли­же­ние И. с Гер­ма­ни­ей. В окт. 1936 они под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о по­литич. со­труд­ни­че­ст­ве («ось Бер­лин – Рим»), по ко­то­ро­му Сре­ди­зем­ное м. при­зна­ва­лось сфе­рой ин­те­ре­сов И., а Гер­ма­нии пред­став­ля­лась воз­мож­ность ус­та­нов­ле­ния «но­во­го по­ряд­ка» в Центр. Ев­ро­пе. В но­яб. 1937 И. при­сое­ди­ни­лась к герм.-япон. «Ан­ти­ко­мин­тер­нов­ско­му пак­ту», а в де­каб­ре то­го же го­да вы­шла из Ли­ги На­ций. В мар­те 1938 она со­гла­си­лась с за­хва­том Ав­ст­рии Гер­ма­ни­ей (см. Ан­шлюс), в сен­тяб­ре со­дей­ст­во­ва­ла за­клю­че­нию Мюн­хен­ско­го со­гла­ше­ния 1938, оп­ре­де­лив­ше­го судь­бу Че­хо­сло­ва­кии. В апр. 1939 И. ок­ку­пи­ро­ва­ла Ал­ба­нию, 22.5.1939 за­клю­чи­ла с Гер­ма­ни­ей «сталь­ной пакт», ко­то­рый офор­мил их во­ен. со­юз (см. Гер­ма­но-италь­ян­ский до­го­вор 1939).

Оп­по­зи­ция фа­ши­ст­ской пар­тии в И. в 1920-х гг. бы­ла сла­бой. Лишь не­мно­гие ре­ша­лись зая­вить о сво­ём не­со­гла­сии с по­ли­ти­кой Б. Мус­со­ли­ни. В 1925 фи­ло­соф Б. Кро­че опуб­ли­ко­вал «Ма­ни­фест ин­тел­лек­туа­лов-ан­ти­фа­ши­стов», ко­то­рый под­пи­са­ли ок. 100 пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции. Ан­ти­фа­ши­ст­ское дви­же­ние ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось на ру­бе­же 1920–1930-х гг. и раз­во­ра­чи­ва­лось в осн. за гра­ни­цей. В 1929 в Па­ри­же бы­ла ос­но­ва­на орг-ция «Спра­вед­ли­вость и сво­бо­да», ко­то­рую воз­гла­вил тео­ре­тик ли­бе­раль­но­го со­циа­лиз­ма К. Рос­се­лли. В том же го­ду в Па­ри­же ан­ти­фа­ши­ст­ские груп­пы объ­е­ди­ни­лись в орг-цию «Ан­ти­фа­ши­ст­ская кон­цен­тра­ция» (рас­па­лась в 1934). В 1930 на съез­де в Па­ри­же был пре­одолён рас­кол ИСП, в её со­став вер­нулась УСП, пар­тия ста­ла име­но­вать­ся Итал. со­циа­ли­стич. пар­ти­ей про­ле­тар­ско­го един­ст­ва (ИСППЕ). В авг. 1934 КПИ и ИСППЕ за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние о един­ст­ве дей­ст­вий в борь­бе про­тив фа­шиз­ма, а в ию­ле 1937 дос­тиг­ли до­го­во­рён­но­сти о рас­ши­ре­нии со­труд­ни­че­ст­ва. По­сле со­сто­яв­ше­го­ся в окт. 1935 в Брюс­се­ле кон­грес­са италь­ян­цев-ан­ти­фа­ши­стов, осу­див­ших аг­рес­сию про­тив Эфио­пии, КПИ вы­сту­пи­ла с ини­циа­ти­вой со­вме­ст­ных дей­ст­вий всех ан­ти­фа­ши­ст­ских сил. От 3 до 5 тыс. итал. доб­ро­воль­цев, пред­став­ляв­ших разл. по­ли­тич. пар­тии и те­че­ния, вое­ва­ли в со­ста­ве ин­тер­нац. бри­гад на сто­ро­не исп. рес­пуб­ли­кан­цев.

Во 2-й пол. 1930-х гг. на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся дви­же­ние со­про­тив­ле­ния фа­шиз­му внут­ри са­мой И. КПИ вос­соз­да­ла свой ру­ко­во­дя­щий центр, дей­ст­во­вав­ший в ус­ло­ви­ях глу­бо­ко­го под­по­лья. В 1938 она об­ра­ти­лась к ка­то­ли­кам с пред­ло­же­ни­ем об объ­е­ди­не­нии уси­лий в борь­бе с фа­шиз­мом. В ка­то­лич. ор­га­ни­за­ци­ях, по­лу­чив­ших по­сле за­клю­че­ния Ла­те­ран­ских со­гла­ше­ний 1929 воз­мож­ность ле­галь­ной дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии И., на­рас­та­ли оп­по­зиц. на­строе­ния. Цер­ковь вре­мя от вре­ме­ни вы­сту­па­ла с кри­ти­кой разл. ас­пек­тов по­ли­ти­ки фа­шиз­ма, осу­ди­ла при­ня­тые ре­жи­мом Мус­со­ли­ни в 1938 т. н. ра­со­вые за­ко­ны и курс на сбли­же­ние с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей. В И. воз­ник­ли под­поль­ные ка­то­лич. груп­пы – Нац. со­юз и Дви­же­ние не­ог­вель­фов. С сер. 1930-х гг. не­до­воль­ст­во по­ли­ти­кой Мус­со­ли­ни воз­ник­ло и внут­ри са­мой фа­ши­ст­ской пар­тии, осо­бен­но силь­ным оно бы­ло в сре­де фа­ши­ст­ской мо­ло­дё­жи.

Ита­лия во 2-й ми­ро­вой вой­не. В на­ча­ле 2-й ми­ро­вой вой­ны, по­сле на­па­де­ния Гер­ма­нии на Поль­шу (1.9.1939), фа­шист­ская И. объ­я­ви­ла се­бя «не­воюю­щей сто­ро­ной» (non belligeranza), по­сколь­ку ещё не бы­ла го­то­ва к боль­шой вой­не. Вы­жи­да­тель­ная по­зи­ция И. от­час­ти оп­ре­де­ля­лась и со­мне­ния­ми в воз­мож­но­сти в сою­зе с Гер­ма­ни­ей про­ти­во­сто­ять коа­ли­ции круп­ных ев­роп. дер­жав (в ви­де «но­во­го из­да­ния» Ан­тан­ты), ес­ли та­кая вдруг об­ра­зу­ет­ся. Од­на­ко во­ен. ус­пех Гер­ма­нии, пас­сив­ность Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции и ней­тра­ли­тет СССР в ко­неч­ном счё­те раз­вея­ли опа­се­ния Б. Мус­со­ли­ни. 10.6.1940, в мо­мент, ко­гда ста­ло яс­но, что франц. ар­мия в са­мое бли­жай­шее вре­мя бу­дет раз­гром­ле­на вер­мах­том, И. всту­пи­ла в ми­ро­вую вой­ну. Во­ен. дей­ст­вия ме­ж­ду И. и Фран­ци­ей про­дол­жа­лись неск. дней. Итал. вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли ряд рай­онов на юге Фран­ции. 24.6.1940 бы­ло под­пи­са­но фран­ко-итал. пе­ре­ми­рие. 27.9.1940 ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей, И. и Япо­ни­ей был за­клю­чён Пакт трёх дер­жав 1940, офор­мив­ший их со­юз с це­лью ве­де­ния аг­рес­сив­ной вой­ны за пе­ре­дел ми­ра.

Стре­мясь рас­ши­рить и ук­ре­пить свои по­зи­ции на Бал­ка­нах, И. 28.10.1940 на­па­ла на Гре­цию с тер­ри­то­рии Ал­ба­нии. Од­на­ко итал. вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние (см. Ита­ло-гре­че­ская вой­на 1940–1941), и толь­ко в ре­зуль­та­те Бал­кан­ской кам­па­нии 1941 герм. ар­мии Гре­ция ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. Итал. ар­мия уча­ст­во­ва­ла в ок­ку­па­ции Гре­ции и Юго­сла­вии в 1941–44.

Вме­сте с Гер­ма­ни­ей 22.6.1941 И. объ­яви­ла вой­ну СССР. Пра­ви­тель­ст­во Б. Мус­со­ли­ни на­пра­ви­ло на сов. фронт сна­ча­ла кор­пус, а за­тем ар­мию (8-я, или Италь­ян­ская, ар­мия в Рос­сии, сокр. АМИР; на­счи­ты­ва­ла 10 ди­ви­зий об­щей чис­лен­но­стью ок. 200 тыс. чел.). В хо­де Ста­лин­град­ской бит­вы 1942–43 АМИР бы­ла раз­гром­ле­на сов. вой­ска­ми (св. 85 тыс. уби­тых, про­пав­ших без вес­ти или по­пав­ших в плен, св. 30 тыс. ра­не­ных и об­мо­ро­жен­ных), её ос­тат­ки бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в Ита­лию.

Итал. вой­ска ре­гу­ляр­но тер­пе­ли по­ра­же­ния и в Аф­ри­ке. В янв. – мае 1941 брит. час­ти вы­тес­ни­ли италь­ян­цев из Брит. Со­ма­ли, Ке­нии, Су­да­на, Эфио­пии, Итал. Со­ма­ли, Эрит­реи. Брит. флот на­нёс серь­ёз­ные по­ра­же­ния италь­ян­ско­му при Та­ран­то (но­яб. 1940) и Ма­та­па­не (март 1941). В Сев. Аф­ри­ке итал. вой­ска и при­быв­шие им на по­мощь вес­ной 1941 герм. час­ти к маю 1943 бы­ли окон­ча­тель­но раз­гром­ле­ны.

Во­ен. по­ра­же­ния и ухуд­ше­ние ус­ло­вий жиз­ни вы­зва­ли рост ан­ти­фа­ши­ст­ских на­строе­ний в стра­не. В под­по­лье во­зоб­но­ви­ли дея­тель­ность оп­по­зи­ци­он­ные ре­жи­му Мус­со­ли­ни пар­тии. Во 2-й пол. 1941 КПИ соз­да­ла Внутр. центр (рас­ши­рен и ре­ор­га­ни­зо­ван в 1942), ко­то­рый воз­гла­вил У. Мас­со­ла. Бы­ло на­ла­же­но не­ле­галь­ное ра­дио­ве­ща­ние, пе­ча­та­лась и рас­про­стра­ня­лась газ. «L’Unita». Вес­ной 1942 под­поль­ную сеть в И. на­ча­ли соз­да­вать со­циа­ли­сты. В Ри­ме стал дей­ст­во­вать ру­ко­во­дя­щий ор­ган ИСППЕ во гла­ве с Дж. Ро­ми­той и О. Лиц­цад­ри, на­чав­ший из­да­вать газ. «Avanti!». Ли­бе­рал-де­мо­кра­ты, ли­бе­раль­ные со­циа­ли­сты и чле­ны дви­же­ния «Спра­вед­ли­вость и сво­бо­да» объ­е­ди­ни­лись в Пар­тию дей­ст­вия (ли­дер – Ф. Па­ри). Уси­лия­ми быв. чле­нов ИНП и не­сколь­ких мо­ло­дёж­ных ка­то­лич. групп бы­ла соз­да­на Италь­ян­ская хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия (ИХДП; ли­дер – А. Де Гас­пе­ри).

Со­труд­ни­че­ст­во ан­ти­фа­ши­ст­ских ор­га­ни­за­ций и групп на тер­ри­то­рии И. на­ча­ло на­ла­жи­вать­ся с осе­ни 1941. В окт. – но­яб. 1942 в Ту­ри­не, Ри­ме и Ми­ла­не соз­да­ны Ко­ми­те­ты Нац. фрон­та, в ко­то­рые во­шли ком­му­ни­сты, со­циа­ли­сты, хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты и пред­ста­ви­те­ли Пар­тии дей­ст­вия. 3.3.1943 в г. Ли­он (Фран­ция) под­пи­са­но со­гла­ше­ние о един­ст­ве дей­ст­вий КПИ, ИСППЕ и дви­же­ния «Спра­вед­ли­вость и сво­бо­да».

С кон. 1942 го­ро­да И. ста­ли под­вер­гать­ся час­тым бом­бар­ди­ров­кам амер. и брит. авиа­ции. В стра­не ост­ро ощу­щал­ся не­дос­та­ток про­дук­тов пи­та­ния, на­чал­ся фак­ти­че­ски при­ну­ди­тель­ный вы­воз итал. ра­бо­чих на ра­бо­ту в Гер­ма­нию. При­бы­тие в И. в мар­те 1943 ос­тат­ков АМИР спо­соб­ст­во­ва­ло рас­ши­ре­нию не­до­воль­ст­ва фа­ши­ст­ским ре­жи­мом, ко­то­рое ох­ва­ти­ло и выс­шие слои итал. об­ще­ст­ва. В го­ро­дах Сев. И. вспых­ну­ли мас­со­вые ан­ти­фа­ши­ст­ские за­бас­тов­ки. Их куль­ми­на­ци­ей ста­ла ор­га­ни­зо­ван­ная по ини­циа­ти­ве КПИ все­об­щая мар­тов­ская за­бас­тов­ка 1943.

В ию­ле 1943 амер. и брит. вой­ска вы­са­ди­лись на о. Си­ци­лия (см. Си­ци­лий­ская де­сант­ная опе­ра­ция 1943). При­бли­же­ние во­ен. кра­ха за­ста­ви­ло пра­вя­щие кру­ги И. по­спе­шить с вы­хо­дом из вой­ны. 25.7.1943 Б. Мус­со­ли­ни был сме­щён с по­ста пре­мьер-ми­ни­ст­ра и аре­сто­ван. В за­го­во­ре про­тив не­го уча­ст­во­ва­ли мо­нар­хич. кру­ги, ге­не­ра­ли­тет и вер­хуш­ка фа­ши­ст­ской пар­тии. Но­вым гла­вой пра­ви­тель­ст­ва ко­роль на­зна­чил мар­ша­ла П. Ба­до­льо. 3.9.1943 ка­би­нет Ба­до­льо под­пи­сал с амер. и брит. ко­ман­до­ва­ни­ем со­гла­ше­ние о пе­ре­ми­рии на ус­ло­ви­ях бе­зо­го­во­роч­ной ка­пи­ту­ля­ции.

Стре­мясь не до­пус­тить вы­хо­да И. из вой­ны, 8.9.1943 герм. вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли бо́льшую часть её тер­ри­то­рии. Под за­щи­той герм. ар­мии бы­ла соз­да­на Итал. со­ци­аль­ная рес­пуб­ли­ка с цен­тром в лом­бар­дий­ском го­род­ке Салó (см. «Рес­пуб­ли­ка Са­ло»), во гла­ве ко­то­рой А. Гит­лер по­ста­вил вы­кра­ден­но­го из-под аре­ста Б. Мус­со­ли­ни. 3.9.1943 амер. и брит. вой­ска вы­са­ди­лись на юге Апен­нин­ско­го п-ова. 13.10.1943 на­хо­див­шее­ся в г. Брин­ди­зи пра­ви­тель­ст­во П. Ба­до­льо объ­я­ви­ло вой­ну Гер­ма­нии, что да­ло ос­но­ва­ние со­юз­ни­кам объ­я­вить И. «со­воюю­щей сто­ро­ной». В мар­те 1944 СССР ус­та­но­вил от­но­ше­ния с пра­ви­тель­ст­вом Ба­до­льо; в пол­ном объ­ё­ме ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду СССР и И. бы­ли вос­ста­нов­ле­ны в окт. 1944.

С осе­ни 1943 в ус­ло­ви­ях герм. ок­ку­па­ции в Сев. и Центр. И. воз­ник­ло Движе­ние Со­про­тив­ле­ния­, ко­то­рым ру­ко­во­ди­ли Ко­ми­те­ты Нац. ос­во­бо­ж­де­ния (КНО). В них вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли КПИ, ИСППЕ, Пар­тии дей­ст­вия, ИХДП, ли­бе­ра­лы, рес­пуб­ли­кан­цы. КНО ко­ор­ди­ни­ро­ва­ли дей­ст­вия под­поль­ных бое­вых групп и пар­ти­зан­ских от­ря­дов. На ос­во­бо­ж­дён­ных тер­ри­то­ри­ях соз­да­ва­лись пар­ти­зан­ские рес­пуб­ли­ки.

В янв. 1944 амер. и брит. вой­ска про­ве­ли но­вую де­сант­ную опе­ра­цию и вы­са­ди­лись в рай­оне г. Ан­цио. В апр. 1944 герм. вой­ска по­ки­ну­ли Рим. В том же ме­ся­це бы­ло сфор­ми­ро­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во П. Ба­до­льо, в ко­то­рое во­шли пред­ста­ви­те­ли всех ан­ти­фа­ши­ст­ских пар­тий. В ию­не 1944 Ба­до­льо сме­нил на по­сту гла­вы ка­би­не­та И. Бо­но­ми. По­сле упор­ных бо­ёв осе­нью 1944 – вес­ной 1945 тер­ри­то­рия Сев. И. бы­ла ос­во­бо­ж­де­на от герм. ок­ку­па­ции. Мн. круп­ные сев.-итал. го­ро­да пе­ре­шли в ру­ки пат­рио­тов в хо­де все­на­род­но­го Ап­рель­ско­го вос­ста­ния 1945 ещё до всту­п­ле­ния в них со­юз­нич. войск. Уча­ст­ни­ки вос­ста­ния аре­сто­ва­ли и каз­ни­ли Б. Мус­со­ли­ни.

Люд­ские по­те­ри И. за го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны со­ста­ви­ли св. 330 тыс. чел. уби­ты­ми. В со­от­вет­ст­вии с Па­риж­ски­ми мир­ны­ми до­го­во­ра­ми 1947 И. пе­ре­да­ла Юго­сла­вии п-ов Ис­т­рия и часть Юлий­ской Край­ны, г. Фиу­ме (Рие­ка), ком­му­ну За­ра с при­ле­гаю­щи­ми ост­ро­ва­ми, о. Пе­ла­го­за с при­ле­гаю­щи­ми ост­ро­ва­ми. Три­ест был пре­вра­щён в т. н. Сво­бод­ную тер­ри­то­рию (по ита­ло-югосл. со­гла­ше­нию от 5.10.1954 Три­ест и зо­на с на­се­ле­ни­ем ок. 290 тыс. чел. бы­ли пе­ре­да­ны под уп­рав­ле­ние И., а зо­на с на­се­ле­ни­ем ок. 70 тыс. чел.– под управ­ле­ние Юго­сла­вии). К Гре­ции ото­шли о-ва До­де­ка­нес. Фран­ко-итал. гра­ни­ца бы­ла из­ме­не­на в поль­зу Фран­ции на че­ты­рёх уча­ст­ках (пе­ре­вал Ма­лый Сен-Бер­нар, пла­то Мон-Се­ни, Мон-Та­бор-Ша­бер­тон и не­боль­шие уча­ст­ки в вер­ховь­ях рек Ти­не, Ве­зу­бия и Роя). И. от­ка­за­лась от Со­ма­ли, Эрит­реи, Ли­вии, при­зна­ла не­за­ви­си­мость и су­ве­ре­ни­тет Ал­ба­нии и Эфио­пии, при­ня­ла на се­бя обя­за­тель­ст­ва по обес­пе­че­нию де­мо­кра­тич. сво­бод, про­ти­во­дей­ст­вию воз­ро­ж­де­нию фа­шиз­ма, на­ка­за­нию во­ен. пре­ступ­ни­ков. На неё бы­ли на­ло­же­ны ог­ра­ни­че­ния по чис­лен­но­сти всех ви­дов воо­руж. сил, про­из-ву и ис­поль­зо­ва­нию отд. ви­дов воо­ру­же­ний и бое­вой тех­ни­ки. И. обя­за­лась вы­пла­тить ре­па­ра­ции Сов. Сою­зу (100 млн. долл.), Ал­ба­нии (5 млн. долл.), Эфио­пии (25 млн. долл.), Гре­ции (105 млн. долл.), Юго­сла­вии (125 млн. долл.) и удов­ле­тво­рить ре­па­ра­ци­он­ные пре­тен­зии др. стран.

Ита­лия по­сле 1945. Со­труд­ни­че­ст­во по­ли­тич. сил, вхо­див­ших в КНО, про­дол­жа­лось в 1945–47 на пра­ви­тельств. уров­не: пер­вые 7 ка­би­не­тов вклю­ча­ли пред­ста­ви­те­лей всех ан­ти­фа­ши­ст­ских пар­тий. Од­на­ко ве­ду­щая роль в них по­сте­пен­но пе­ре­шла к ИХДП. В стра­не бы­ли вос­ста­нов­ле­ны де­мо­кра­тич. ин­сти­ту­ты, рас­пу­ще­ны фа­ши­ст­ские пар­тия, ми­ли­ция, три­бу­нал, ОВРА, про­ве­де­на чи­ст­ка гос. ап­па­ра­та; вве­де­на под­виж­ная шка­ла за­ра­бот­ной пла­ты, рас­ши­ре­ны пра­ва вос­ста­нов­лен­ных проф­сою­зов, объ­е­ди­нив­ших­ся во Все­об­щую итал. кон­фе­де­ра­цию тру­да (ВИКТ). На ря­де пред­при­ятий соз­да­ны «со­ве­ты управ­ле­ния», яв­ляв­шие­ся ор­га­на­ми ра­бо­че­го кон­тро­ля.

В И. был про­ве­дён ре­фе­рен­дум по во­про­су о гос. строе (2.6.1946). Боль­шин­ст­во его уча­ст­ни­ков вы­ска­за­лось за пре­вра­ще­ние И. в рес­пуб­ли­ку. В 1947 бы­ло со­зва­но Уч­ре­дит. со­б­ра­ние, ко­то­рое при­ня­ло де­мо­кра­тич. Кон­сти­ту­цию (всту­пи­ла в дей­ст­вие с 1.1.1948). В неё бы­ли вклю­че­ны так­же Ла­те­ран­ские со­гла­ше­ния 1929, что по­зво­ли­ло Церк­ви со­хра­нить ши­ро­кие пра­ва в ре­ше­нии во­про­сов се­мьи и бра­ка, школь­но­го об­ра­зо­ва­ния и др. В кон. 1947 со­юз­нич. вой­ска и со­юз­нич. ад­ми­ни­ст­ра­ция по­ки­ну­ли тер­ри­то­рию Ита­лии.

В мае 1947 по­сле пра­ви­тельств. кри­зи­са, вы­зван­но­го в т. ч. рас­стре­лом пер­во­май­ской де­мон­ст­ра­ции на Си­ци­лии, бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пер­вое од­но­пар­тий­ное пра­ви­тель­ст­во ИХДП во гла­ве с А. Де Гас­пе­ри, что по­ло­жи­ло ко­нец со­труд­ниче­ст­ву пар­тий, вхо­див­ших в ан­ти­фа­ши­ст­ский блок. В ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся «хо­лод­ной вой­ны» ка­би­нет Де Гас­пери взял курс на раз­ви­тие тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с США. В ию­не 1948 бы­ло под­пи­са­но амер.-итал. со­гла­ше­ние о пре­дос­тав­ле­нии И. по­мо­щи по Мар­шал­ла пла­ну сро­ком на 2 го­да на об­щую сум­му 2 млрд. долл.

На вы­бо­рах 1948 ИХДП по­лу­чи­ла 48,5% го­ло­сов, со­циа­ли­сты и ком­му­ни­сты, объ­е­ди­нив­шие­ся в Нар. де­мо­кра­тич. блок, – 31%. Ак­тив­ную под­держ­ку ИХДП ока­за­ли мас­со­вые ка­то­лич. ор­га­ни­за­ции – «Ка­то­лич. дей­ст­вие», ка­то­лич. проф­сою­зы и др.

Су­ще­ст­вен­но ос­ла­бил ле­вый ла­герь рас­кол ИСППЕ (янв. 1947; по­сле не­го ИСППЕ вновь ста­ла име­но­вать­ся Итал. со­циа­ли­стич. пар­ти­ей, ИСП). Из неё вы­шли пред­ста­ви­те­ли пра­во­го кры­ла во гла­ве с Дж. Са­ра­га­том, вы­сту­пав­шие про­тив про­дол­же­ния со­труд­ни­че­ст­ва с ком­му­ни­ста­ми и об­ра­зо­вав­шие Со­циа­ли­стич. пар­тию итал. тру­дя­щих­ся (с 1951 Итал. со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия, ИСДП). С кон. 1947 её пред­ста­ви­те­ли вхо­ди­ли в пра­ви­тель­ст­во. Важ­ную роль в от­стра­не­нии ле­вых от вла­сти сыг­ра­ла по­ли­ти­ка Ва­ти­ка­на. С одоб­ре­ния па­пы Пия XII в ию­ле 1949 был опуб­ли­ко­ван эдикт Свя­щен­ной кан­це­ля­рии, гро­зив­ший от­лу­че­ни­ем от Церк­ви тем, кто бу­дет го­ло­со­вать за ком­му­ни­стов и со­циа­ли­стов.

В мае 1948 бы­ло сфор­ми­ро­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во А. Де Гас­пе­ри, в ко­то­рое во­шли хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты, ли­бе­ра­лы, рес­пуб­ли­кан­цы и со­ци­ал-де­мо­кра­ты. В стра­не на­рас­та­ла по­ли­тич. на­пря­жён­ность. В ию­ле 1948 в ре­зуль­та­те по­ку­ше­ния был тя­же­ло ра­нен П. Толь­ят­ти. В знак про­тес­та ВИКТ по при­зы­ву ИКП и ИСП про­ве­ла все­об­щую за­бас­тов­ку, в ко­то­рой при­ня­ли уча­стие 7 млн. чел. Часть чле­нов ВИКТ не со­гла­си­лась с дей­ст­ви­ями ру­ко­во­дства, в ре­зуль­та­те че­го ВИКТ в даль­ней­шем рас­ко­ло­лась: на­ря­ду с ВИКТ, на­хо­див­шей­ся под влия­ни­ем ком­му­ни­стов и со­циа­ли­стов, об­ра­зо­ва­лись близ­кая ИХДП Итал. кон­фе­де­ра­ция проф­сою­зов тру­дя­щих­ся (ИКПТ) и Итал. со­юз тру­да (ИСТ), ру­ко­во­ди­мый ИСДП. На­ря­ду с др. мас­со­вы­ми ка­то­лич. орг-ция­ми, та­ки­ми как «Ка­то­лич. дей­ст­вие», Хри­сти­ан­ская ас­со­циа­ция итал. тру­дя­щих­ся (АКЛИ) и др., ИКПТ за­ня­ла жё­ст­кую ан­ти­ком­му­ни­стич. по­зи­цию.

Ка­би­нет А. Де Гас­пе­ри про­во­дил по­ли­ти­ку ре­кон­ст­рук­ции эко­но­ми­ки, ус­ко­ре­ния её раз­ви­тия, при­нял ме­ры по обуз­да­нию ин­фля­ции. Гос-во ак­тив­но вме­ши­ва­лось в хо­зяйств. жизнь ме­то­да­ми на­ло­го­вой и та­моженной по­ли­ти­ки, сти­му­ли­ро­ва­ло ка­пи­та­ло­вло­же­ния внутр. и внеш­них ин­ве­сто­ров в пер­спек­тив­ные от­рас­ли. Ин­тен­сив­но за­ку­па­лись и вне­дря­лись пе­ре­до­вые за­ру­беж­ные тех­но­ло­гии. Был зна­чи­тель­но ук­ре­п­лён гос. сек­тор, соз­да­ны та­кие круп­ные гос. кор­по­ра­ции, как ENI («Ente Nazionale Idro­carburi»), «INA Casa» и др. Ве­ду­щую роль в гос. сек­то­ре со­хра­нял ИРИ.

В 1950 бы­ла на­ча­та аг­рар­ная ре­фор­ма. В её рам­ках к кон. 1950-х гг. из­лиш­ки зем­ли (ок. 1,5 млн. га) бы­ли вы­ку­п­ле­ны у 8 тыс. круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и пе­ре­да­ны на льгот­ных ус­ло­ви­ях без­зе­мель­ным кре­сть­я­нам. Сис­те­ма по­ме­щичь­их ла­ти­фун­дий на Юге И. прак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать.

Од­на­ко дис­про­пор­ция в раз­ви­тии Юга и Се­ве­ра про­дол­жа­ла со­хра­нять­ся и да­же уве­ли­чи­лась. В це­лях со­дей­ст­вия раз­ви­тию от­ста­лых юж. рай­онов в 1950 бы­ла соз­да­на Кас­са Юга – гос. фонд для их фи­нан­си­ро­ва­ния. В юж. об­лас­тях ак­тив­но соз­да­ва­лись сме­шан­ные пред­при­ятия, при­зван­ные обес­пе­чить подъ­ём ме­ст­ной эко­но­ми­ки. В 1955 был раз­ра­бо­тан 10-лет­ний «план Ва­но­ни», це­лью ко­то­ро­го бы­ло ус­ко­ре­ние раз­ви­тия эко­но­ми­ки Юга пу­тём её ин­те­гра­ции в об­щую эко­но­мич. сис­те­му стра­ны.

В апр. 1949 И. уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии Ор­га­ни­за­ции Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра (НАТО). С 1950 на тер­ри­то­рии И. на­ча­ли раз­ме­щать­ся во­ен. шта­бы и кон­тин­ген­ты НАТО. В 1951 И. ста­ла од­ним из ини­циа­то­ров за­клю­че­ния со­гла­ше­ния о соз­да­нии Ев­ро­пей­ско­го объ­е­ди­не­ния уг­ля и ста­ли (ЕОУС), в 1952 под­пи­са­ла до­го­вор о Ев­ро­пей­ском обо­рони­тель­ном со­об­ще­ст­ве­ (ЕОС), в 1955 во­шла в За­пад­но­ев­ро­пей­ский со­юз. По ини­циа­ти­ве И. бы­ли пред­при­ня­ты пер­вые ша­ги к соз­да­нию Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва (ЕЭС; «Об­щий ры­нок»), оформ­лен­но­го Рим­ски­ми до­го­во­ра­ми 1957.

По­пыт­ка пра­ви­тель­ст­ва А. Де Гас­пе­ри пу­тём вве­де­ния ма­жо­ри­тар­ной сис­те­мы вы­бо­ров обес­пе­чить еди­но­лич­но пар­ла­мент­ское ли­дер­ст­во ИХДП за­кон­чи­лась про­ва­лом. На вы­бо­рах 1953 хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты по­те­ря­ли 2 млн. го­ло­сов из­би­ра­те­лей и на­бра­ли все­го 40,08% го­ло­сов (весь пра­вый блок – 49,24%), что по­влек­ло от­став­ку ка­би­не­та Де Гас­пе­ри. В 1954–62 у вла­сти на­хо­ди­лись пра­ви­тель­ст­ва пра­во­цен­три­ст­ской коа­ли­ции, в ко­то­рые вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли ИХДП, Италь­ян­ской ли­бе­раль­ной пар­тии и ИСДП. Ка­би­не­ты воз­глав­ля­ли хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты А. Фан­фа­ни (1954, 1958–59, 1960–62), А. Се­ньи (1955–57, 1959–60) и др.

В це­лом 1950-е – нач. 1960-х гг. ха­рак­те­ри­зо­ва­лись стре­ми­тель­ным рос­том итал. эко­но­ми­ки, ко­то­рый сти­му­ли­ро­вал­ся раз­ви­ти­ем ин­те­грац. про­цес­сов в Зап. Ев­ро­пе, при­то­ком иностр. ка­пи­та­ла и круп­ны­ми ин­ве­сти­ция­ми ве­ду­щих итал. фирм (FIAT, ENI, «Agnelli», «Pi­relli», «Pesenti», «Marzotto», «Ferruzzi») и др. фак­то­ра­ми. В 1950–63 нац. до­ход И. уве­ли­чил­ся поч­ти вдвое, об­щий объ­ём пром. про­из-ва вы­рос в 2,5–3 раза. Осо­бен­но бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лись хи­мич. пром-сть и ма­ши­но­строе­ние. По ини­циа­ти­ве кон­цер­на «Italsider», зна­чит. часть ак­ций ко­то­ро­го при­над­ле­жа­ла гос-ву, бы­ла про­ве­де­на мо­дер­ни­за­ция чёр­ной ме­тал­лур­гии. В стра­не за­мет­но умень­ши­лась без­ра­бо­ти­ца. В нач. 1960-х гг. И. во­шла в де­сят­ку ве­ду­щих пром. дер­жав ми­ра. В то же вре­мя рост за­ра­бот­ной пла­ты от­ста­вал от ди­на­ми­ки из­ме­не­ния цен и был ни­же, чем в др. стра­нах Зап. Ев­ро­пы.

Ус­пе­хи эко­но­ми­ки И. и др. стран За­па­да, 20-й съезд КПСС и Вен­гер­ское вос­ста­ние 1956 да­ли тол­чок пе­ре­смот­ру итал. ле­вы­ми пар­тия­ми сво­ей по­ли­тич. стра­те­гии. ИКП вы­дви­ну­ла ло­зунг «итал. пу­ти к со­циа­лиз­му», сде­лав ак­цент на про­ти­во­дей­ст­вие дик­та­ту мо­но­по­лий и на по­сте­пен­ный мир­ный пе­ре­ход к со­циа­лиз­му. Ру­ко­во­дство ИСП от­ка­за­лось от сою­за с ком­му­ни­ста­ми, вы­сту­пи­ло за по­сте­пен­ные ре­фор­мы и взя­ло курс на со­труд­ни­че­ст­во на пра­ви­тельств. уров­не с бло­ком пра­вя­щих пар­тий. В свою оче­редь ИХДП, дав­ле­ние на ко­то­рую Ва­ти­ка­на по­сле из­бра­ния но­вым па­пой Ио­ан­на XXIII за­мет­но умень­ши­лось, от­кры­лась для взаи­мо­дей­ст­вия с со­циа­ли­ста­ми и со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми.

В 1962 бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во ле­во­цен­три­ст­ской ори­ен­та­ции во гла­ве с А. Фан­фа­ни (ИХДП, Италь­ян­ская рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия, ИСДП). С 1963 в ле­во­цен­три­ст­ских пра­ви­тель­ст­вах ста­ла уча­ст­во­вать ИСП. Во гла­ве этих пра­ви­тельств в 1963–69 сто­ял А. Мо­ро. Курс ру­ко­во­дства ИСП на раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с хри­сти­ан­ски­ми де­мо­кра­та­ми не был под­дер­жан ча­стью её чле­нов. В янв. 1964 ИСП рас­ко­ло­лась; от­де­лив­шее­ся от неё ле­вое кры­ло офор­ми­лось в са­мо­сто­ят. пар­тию, взяв се­бе преж­нее назв. ИСП – Итал. со­циа­ли­стич. пар­тия про­ле­тар­ско­го един­ст­ва (ИСППЕ).

Пра­ви­тель­ст­ва ле­во­го цен­тра на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ли элек­тро­энер­ге­ти­ку И. [1962; на ба­зе на­цио­на­ли­зир. пред­при­ятий бы­ла соз­да­на гос. энер­ге­тич. кор­по­ра­ция ENEL («Ente Nazionale per l’Energia Elet­t­rica»)], вве­ли обя­за­тель­ное бес­плат­ное обу­че­ние для де­тей до 14 лет, про­ве­ли ре­фор­му се­мей­но­го пра­ва. По­вы­ше­ние за­ра­бот­ной пла­ты в пром-сти соче­та­лось с пре­одо­ле­ни­ем зо­наль­ных раз­ли­чий в уров­не оп­ла­ты тру­да, вве­де­ни­ем 40-ча­со­вой ра­бо­чей не­де­ли, улуч­ше­ни­ем пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния и рас­ши­ре­ни­ем прав проф­сою­зов. Был при­нят но­вый из­би­рат. за­кон, по ко­то­ро­му воз­рас­тной ценз сни­зил­ся с 21 до 18 лет.

К сер. 1960-х гг. тем­пы раз­ви­тия итал. эко­но­ми­ки, фак­ти­че­ски ис­чер­пав­шей воз­мож­но­сти экс­тен­сив­но­го рос­та, за­мед­ли­лись. По­пыт­ки итал. пра­ви­тель­ст­ва ре­шить воз­ник­шие про­бле­мы на пу­тях уси­ле­ния гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния (в 1963 при­нят за­кон о борь­бе с ин­фля­ци­ей, в 1965 вве­де­но обя­за­тель­ное для гос­сек­то­ра эко­но­мич. про­грам­ми­ро­ва­ние и одоб­рен за­кон о ли­к­ви­да­ции без­ра­бо­ти­цы и пре­одо­ле­нии хо­зяйств. спа­да, в 1967 на­ча­та реа­ли­за­ция нац. 5-лет­не­го пла­на раз­ви­тия) ус­пе­ха не при­нес­ли.

Во 2-й пол. 1960-х гг. в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния кри­зис­ных яв­ле­ний в И. рез­ко ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось за­бас­то­воч­ное дви­же­ние, про­шли мас­со­вые ак­ции про­тес­та, в ко­то­рых, по­ми­мо ра­бо­чих, ак­тив­ное уча­стие при­ня­ли сту­ден­ты, слу­жа­щие, чи­нов­ни­ки, учи­те­ля, вра­чи, пен­сио­не­ры. В 1967–68 по стра­не про­ка­ти­лась вол­на сту­денч. вы­сту­п­ле­ний. Пер­во­на­чаль­ные ло­зун­ги со­вер­шен­ст­во­ва­ния сис­те­мы уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния, вы­дви­гав­ши­е­ся их уча­ст­ни­ка­ми, по­сте­пен­но пе­ре­рос­ли в тре­бо­ва­ния ра­ди­каль­ных со­ци­аль­но-эко­но­мич. ре­форм. В 1968–1969 со­стоя­лись две круп­ней­шие об­ще­на­цио­наль­ные за­бас­тов­ки (до 20 млн. уча­ст­ни­ков) под ло­зун­га­ми про­ве­де­ния пен­си­он­ной ре­фор­мы, ре­ше­ния жи­лищ­ной про­бле­мы, улуч­ше­ния ус­ло­вий и оп­ла­ты тру­да.

Обо­ст­ре­ние внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ции при­ве­ло к су­ще­ст­вен­ным из­ме­не­ни­ям в пар­тий­но-по­ли­тич. сис­те­ме И. ИХДП по­те­ря­ла часть элек­то­ра­та, ук­ре­пи­лись по­зи­ции как ле­вых, так и пра­вых пар­тий. В 1966 ИСП сли­лась с ИСДП, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ла Объ­е­ди­нён­ная со­циа­ли­стич. пар­тия (ОСП). В 1969 от ОСП от­ко­ло­лось пра­вое кры­ло, кон­сти­туи­ро­вав­шее­ся в отд. пар­тию под тра­диц. для итал. пра­вых со­циа­ли­стов на­зва­ни­ем – Уни­тар­ная со­циа­ли­стич. пар­тия (УСП; с 1971 Итал. со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тия, ИСДП). ИКП так­же по­ки­ну­ла часть чле­нов, груп­пи­ро­вав­ших­ся во­круг ж. «Ma­ni­festo»; ими бы­ла ос­но­ва­на пар­тия «Про­ле­тар­ская де­мо­кра­тия». В проф­со­юз­ном дви­же­нии про­яви­лась тен­ден­ция к ус­та­нов­ле­нию бо­лее тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва осн. цен­тров. В 1972 ВИКТ, ИКПТ и ИСТ об­ра­зо­ва­ли фе­де­ра­цию и из­бра­ли об­щее ру­ко­во­дство.

В ус­ло­ви­ях по­ля­ри­за­ции и ра­ди­ка­ли­за­ции итал. об­ще­ст­ва в кон. 1960-х – нач. 1970-х гг. воз­ник­ли мно­го­числ. ра­ди­каль­ные по­ли­тич. груп­пи­ров­ки. В ле­вой час­ти по­ли­тич. спек­тра И. об­ра­зо­ва­лись груп­пы и ор­га­ни­за­ции «вне­пар­ла­мент­ской оп­по­зи­ции», вы­сту­пав­шие под ан­ти­во­ен­ны­ми, анар­хи­ст­ски­ми и пр. ло­зун­га­ми. Сфор­ми­ро­ва­лась и раз­вер­ну­ла дея­тель­ность ле­вац­кая тер­ро­ри­стич. орг-ция «Крас­ные бри­га­ды». На пра­вом флан­ге ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись нео­фа­ши­ст­ские пар­тии и груп­пи­ров­ки, та­кие как Итал. со­ци­аль­ное дви­же­ние, Нац. фронт, «Нац. аван­гард», «Но­вый по­ря­док» и др., не ос­та­нав­ли­вав­шие­ся в це­лях даль­ней­шей дес­та­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не пе­ред ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­то­дов на­си­лия и ор­га­ни­за­ци­ей тер­ро­ри­стич. ак­тов. 7–8.12.1970 Нац. фронт под рук. В. Бор­ге­зе по­пы­тал­ся ор­га­ни­зо­вать путч.

На­рас­та­ние со­ци­аль­ной на­пря­жён­но­сти по­бу­ди­ло итал. пра­ви­тель­ст­во при­нять ме­ры, при­зван­ные кон­со­ли­ди­ро­вать об­ще­ст­во. С 1969 ста­ли прак­ти­ко­вать­ся ре­гу­ляр­ные встре­чи и пе­ре­го­во­ры пра­ви­тель­ст­ва с проф­сою­за­ми для об­су­ж­де­ния наи­бо­лее ост­рых про­блем и со­вме­ст­но­го по­ис­ка их ре­ше­ния. В 1970 бы­ли при­ня­ты Ста­тут прав тру­дя­щих­ся и за­кон, раз­ре­шив­ший рас­тор­же­ние бра­ка. В ус­ло­ви­ях аг­рес­сии США в Ин­до­ки­тае и эс­ка­ла­ции ближ­не­во­сточ­но­го кон­флик­та пра­ви­тель­ст­во И., учи­ты­вая на­строе­ния в итал. об­ще­ст­ве, зая­ви­ло о не­рас­про­стра­не­нии обя­за­тельств И., свя­зан­ных с её член­ст­вом в НАТО, на рай­оны Юго-Вост. Азии и Ближ­не­го Вос­то­ка.

В 1-й пол. 1970-х гг. эко­но­мич. си­туа­ция в И. про­дол­жа­ла ухуд­шать­ся, что от­час­ти бы­ло вы­зва­но ми­ро­вым энер­ге­тич. кри­зи­сом. К вес­не 1974 де­фи­цит внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са И. дос­тиг 3267 млрд. лир, зна­чи­тель­но вы­рос внутр. долг, со­кра­ти­лись ва­лют­ные ре­зер­вы, ин­фля­ция дос­тиг­ла 19,3%. Чис­ло без­ра­бот­ных в стра­не со­ста­ви­ло 1,5 млн. чел. И. за­хле­ст­ну­ла вол­на пра­во­го и ле­во­го экс­тре­миз­ма. В ус­ло­ви­ях кри­зи­са сме­ни­лось неск. пра­ви­тельств. ка­би­не­тов, ока­зав­ших­ся не в со­стоя­нии ре­шить стоя­щие пе­ред стра­ной про­бле­мы.

Обо­ст­ре­ние об­ста­нов­ки в И. сти­му­ли­ро­ва­ло по­во­рот в по­ли­ти­ке итал. ком­му­ни­стов. В окт. 1973 пред. ИКП Э. Бер­лин­гу­эр зая­вил о го­тов­но­сти его пар­тии к но­во­му «ис­то­рич. ком­про­мис­су» с хри­сти­ан­ски­ми де­мо­кра­та­ми и др. бур­жу­аз­ны­ми пар­тия­ми по ти­пу то­го, что имел ме­сто в рам­ках ан­ти­фа­ши­ст­ско­го бло­ка в 1943–47, и к вхо­ж­де­нию ком­му­ни­стов в пра­ви­тель­ст­во. По­сле вне­оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1976, на ко­то­рых ИХДП по­лу­чи­ла 38,8%, а ИКП 34,4% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, бы­ло сфор­ми­ро­ва­но од­но­пар­тий­ное пра­ви­тель­ст­во ИХДП во гла­ве с Дж. Ан­д­ре­от­ти, опи­рав­шее­ся на пар­ла­мент­скую коа­ли­цию, в ко­то­рую во­шли неск. пар­тий, в т. ч. ком­му­ни­сты, вы­ра­бо­тав­шие об­щую про­грам­му оз­до­ров­ле­ния нац. эко­но­ми­ки и ста­би­ли­за­ции по­ли­тич. об­ста­нов­ки в стра­не. Од­на­ко по­сле ги­бе­ли от рук «Крас­ных бри­гад» вес­ной 1978 пред. ИХДП А. Мо­ро, ак­тив­но­го сто­рон­ни­ка со­труд­ни­че­ст­ва с ком­му­ни­ста­ми, и от­став­ки с по­ста пре­зи­ден­та И. в ию­не то­го же го­да хри­сти­ан­ско­го де­мо­кра­та Дж. Ле­о­не, об­ви­нён­но­го в по­лу­че­нии взят­ки от амер. ком­па­нии «Lokheed», ИКП по­ки­ну­ла ко­а­ли­цию пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва и пе­ре­шла в оп­по­зи­цию. Ут­ра­тив под­держ­ку в пар­ла­мен­те, пра­ви­тель­ст­во Ан­д­ре­от­ти в янв. 1979 по­да­ло в от­став­ку. ИКП в даль­ней­шем вы­дви­ну­ла про­грам­му «де­мо­кра­тич. аль­тер­на­ти­вы», пре­ду­смат­ри­вав­шую от­ход от по­ли­ти­ки «ис­то­рич. ком­про­мис­са» и соз­да­ние коа­ли­ции ле­вых пар­тий.

По­сле вне­оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в ию­не 1979 об­ра­зо­ва­лась пра­ви­тельств. коа­ли­ция, в ко­то­рую во­шли ИХДП, ИСДП и ли­бе­ра­лы. Но­вый ка­би­нет воз­гла­вил хри­сти­ан­ский де­мо­крат Ф. Кос­си­га. В окт. 1980 в свя­зи с от­кло­не­ни­ем пра­ви­тельств. про­грам­мы оз­до­ров­ле­ния эко­но­ми­ки Кос­си­гу сме­нил на по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра др. пред­ста­ви­тель ИХДП – А. Фор­ла­ни. В мае 1981 в ре­зуль­та­те скан­да­ла, свя­зан­но­го с ра­зо­бла­че­ни­ем дея­тель­но­сти ма­сон­ской ло­жи «П-2» («Про­па­ган­да-2»; ло­жа ор­га­ни­зо­ва­ла ряд тер­ро­ри­стич. ак­тов в це­лях дес­та­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не), в ко­то­рую вхо­ди­ли мн. по­ли­ти­ки, в т. ч. дея­те­ли ИХДП, а так­же пред­ста­ви­те­ли итал. спец­служб, Фор­ла­ни был вы­ну­ж­ден ос­та­вить свой пост. Дис­кре­ди­ти­ро­вав­шая се­бя и по­те­ряв­шая часть элек­то­ра­та ИХДП с это­го вре­ме­ни ут­ра­ти­ла мо­но­по­лию на фор­ми­ро­ва­ние пра­ви­тельств. ка­би­не­тов. В 1981 пост пре­мь­ер-ми­ни­ст­ра за­нял пред­ста­ви­тель Итал. рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии Дж. Спа­до­ли­ни, а в 1983–87 пра­ви­тель­ст­во И. воз­глав­лял ли­дер ИСП Б. Крак­си.

Но­вый спад в эко­но­ми­ке И. в 1-й пол. 1980-х гг. при­вёл к оче­ред­но­му обо­ст­ре­нию об­ста­нов­ки в стра­не. В 1980–82 в И. бас­то­ва­ли 42 млн. чел., а во все­об­щей за­бас­тов­ке 1983 уча­ст­во­ва­ли 14,5 млн. чел. При­ня­тое итал. пар­ла­мен­том в сент. 1983 ре­ше­ние о раз­ме­ще­нии на Си­ци­лии амер. кры­ла­тых ра­кет вы­зва­ло не­бы­ва­лый подъ­ём ан­ти­во­ен­но­го дви­же­ния.

Для ре­ше­ния эко­но­мич. про­блем итал. пра­ви­тель­ст­ва с нач. 1980-х гг. об­рати­лись к мо­не­та­ри­ст­ским ме­то­дам. Наи­более по­сле­до­ва­тель­но их придержи­вал­ся ка­би­нет Б. Крак­си. Курс «жё­ст­кой эко­но­мии» (со­кра­ще­ние рас­хо­дов на здра­во­охра­не­ние, со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние и про­све­ще­ние, фак­тич. за­мо­ра­жи­ва­ние за­ра­бот­ной пла­ты) со­че­тал­ся с по­ли­ти­кой час­тич­ной при­ва­ти­за­ции ли­бо ли­к­ви­да­ции убы­точ­ных гос. пред­при­ятий, сти­му­ли­ро­ва­ни­ем при­то­ка ча­ст­ных ин­ве­сти­ций в пе­ре­до­вые от­рас­ли эко­но­мики, со­дей­ст­ви­ем раз­ви­тию нау­ко­ём­ко­го про­из-ва. Бла­го­да­ря этим ме­рам пра­ви­тель­ст­ву уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать и в зна­чит. сте­пе­ни пе­ре­стро­ить итал. эко­но­ми­ку, за­ло­жить ос­но­вы для её по­сту­па­тель­но­го раз­ви­тия. Пра­ви­тель­ст­во Крак­си раз­вер­ну­ло ак­тив­ную борь­бу с тер­ро­риз­мом и ма­фи­ей. В 1986–87 в Па­лер­мо был про­ве­дён про­цесс над боль­шой груп­пой гла­ва­рей и чле­нов си­ци­лий­ской ма­фии (осу­ж­де­ны 334 пре­ступ­ни­ка). 18.2.1984 ка­би­нет Крак­си под­пи­сал со Св. Пре­сто­лом но­вый кон­кор­дат, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым ка­то­ли­цизм пе­ре­стал счи­тать­ся гос. ре­ли­ги­ей Ита­лии.

В нач. 1990-х гг. вновь про­изош­ли глу­бо­кие из­ме­не­ния в пар­тий­но-по­ли­тич. сис­те­ме И. В февр. 1991 под влия­ни­ем про­цес­сов об­нов­ле­ния в Вост. Ев­ро­пе рас­ко­лась ИКП. Боль­шин­ст­во её чле­нов под рук. М. Д’Алемы объ­е­ди­ни­лось в Де­мо­кра­тич. пар­тию ле­вых сил (ДПЛС), объ­я­вив­шую о при­вер­жен­но­сти прин­ци­пам де­мо­кра­тич. со­циа­лиз­ма. Мень­шин­ст­во об­ра­зо­ва­ло Пар­тию ком­му­ни­стич. вос­соз­да­ния (ПКВ).

Пе­ре­жи­ли кри­зис и рас­па­лись ИХДП и ИСП. При­чи­ной бы­ла их оче­вид­ная не­спо­соб­ность эф­фек­тив­но ре­шить про­бле­му по­вы­ше­ния уров­ня и ка­че­ст­ва жиз­ни на­се­ле­ния и по­дав­ле­ния ор­га­ни­зованной пре­ступ­но­сти. Толь­ко в 1991 в И. от рук ма­фии по­гиб­ли св. 700 чел. и св. 800 чел. бы­ли ук­ра­де­ны или взя­ты в за­лож­ни­ки, в 1992 убит из­вест­ный су­дья Дж. Фаль­ко­не. Серь­ёз­ный удар по ав­то­ри­те­ту ИХДП и ИСП на­нес­ла се­рия кор­руп­ци­он­ных скан­да­лов, в ко­то­рых ока­за­лись за­ме­ша­ны из­вест­ные дея­те­ли этих пар­тий, в т. ч. Дж. Ан­д­ре­от­ти и Б. Крак­си. В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ной пра­во­ох­ра­нит. ор­га­на­ми И. в 1992–93 опе­ра­ции «чис­тые ру­ки» бы­ли воз­бу­ж­де­ны уго­лов­ные де­ла по об­ви­не­нию в кор­руп­ции и свя­зях с ма­фи­ей про­тив 250 де­пу­та­тов итал. пар­ла­мен­та. В 1994 ИХДП рас­ко­ло­лась на неск. групп, в ко­то­рых в свою оче­редь по­сле­до­вал ещё ряд рас­ко­лов. В ре­зуль­та­те воз­ник­ли та­кие пар­тии, как Итал. нар. пар­тия (ИНП), Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тич. центр, Объ­еди­нён­ные хри­сти­ан­ские де­мо­кра­ты. В но­яб. 1994 пре­кра­тила своё су­ще­ст­во­ва­ние ИСП, рас­пав­шая­ся на ряд не­боль­ших пар­тий (Итал. со­циа­ли­сты, Со­циа­ли­стич. ре­фор­ми­ст­ская пар­тия и др.).

Кри­зис пар­тий­но-по­ли­тич. сис­те­мы на­ру­шил су­ще­ст­во­вав­шее до то­го вре­ме­ни не­ус­той­чи­вое по­ли­тич. рав­но­ве­сие в И. На ре­фе­рен­ду­мах в 1991 и 1993 гра­ж­да­не И. вы­ска­за­лись за глу­бо­кие по­ли­тич. ре­фор­мы. В авг. 1993 бы­ла вве­де­на близ­кая к ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ма вы­бо­ров.

В ре­зуль­та­те ос­лаб­ле­ния и за­тем ухо­да с по­ли­тич. сце­ны ИХДП и ИСП, а так­же рас­ко­ла ком­пар­тии в И. об­ра­зо­вал­ся свое­об­раз­ный по­ли­тич. ва­ку­ум, ко­то­рый на­ча­ли бы­ст­ро за­пол­нять но­вые об­ществ. объ­е­ди­не­ния и пар­тии, пре­ж­де все­го пра­вой и цен­три­ст­ской ори­ен­та­ции, а так­же разл. ро­да «ли­ги», вы­сту­пав­шие в за­щи­ту ин­те­ре­сов ре­гио­нов.

Ли­де­ром пра­во­цен­три­ст­ских сил ста­ла соз­дан­ная в 1994 пар­тия «Впе­рёд, Ита­лия!» во гла­ве с ме­диа­маг­на­том С. Бер­лу­ско­ни. Вме­сте с объ­е­ди­не­ния­ми Ли­га Се­ве­ра, Нац. аль­янс и др. она сфор­ми­ро­ва­ла пред­вы­бор­ный блок «По­люс сво­бо­ды», одер­жав­ший по­бе­ду на вы­бо­рах 1994 (42,8% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). Пра­ви­тель­ст­во И. в мае 1994 воз­гла­вил Бер­лу­ско­ни. Од­на­ко уже че­рез неск. ме­ся­цев пра­вя­щая коа­ли­ция рас­па­лась в свя­зи с вы­хо­дом из неё Ли­ги Се­ве­ра, вы­ра­зив­шей не­со­гла­сие с со­ци­аль­но-эко­но­мич. по­ли­ти­кой ка­би­не­та, пре­ж­де все­го с пла­ни­руе­мой пен­си­он­ной ре­фор­мой, в знак про­тес­та про­тив ко­то­рой проф­сою­зы И. про­ве­ли об­ще­на­цио­наль­ную за­бас­тов­ку. В дек. 1994 Бер­лу­ско­ни, об­ви­нён­ный в кор­руп­ции, был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра. Сфор­ми­ро­ван­ное «пра­ви­тель­ст­во тех­но­кра­тов» воз­гла­вил быв. ге­не­раль­ный ди­рек­тор Banca d’Italia бес­пар­тий­ный Л. Ди­ни.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в апр. 1996 по­бе­дил ле­во­цен­три­ст­ский блок «Олив­ко­вое де­ре­во», в ко­то­ром под рук. быв. ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра гос. кон­цер­на ИРИ бес­пар­тий­но­го Р. Про­ди объ­е­ди­ни­лись 13 ле­вых и цен­три­ст­ских пар­тий, в т. ч. ДПЛС, ИНП, зе­лё­ные. В окт. 1998 в свя­зи с раз­но­гла­сия­ми по про­ек­ту бюд­же­та Про­ди по­дал в от­став­ку, пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра за­нял М. Д’Але­ма. По­сле по­ра­же­ния «Олив­ко­во­го де­ре­ва» на ре­гио­наль­ных вы­бо­рах его сме­нил в этой долж­но­сти в апр. 2000 бес­пар­тий­ный Дж. Ама­то (в про­шлом один из ли­де­ров ИСП, до­бив­ший­ся в 1992–1993 на по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра зна­чит. ус­пе­хов в борь­бе с ма­фи­ей).

Пра­ви­тель­ст­вам Л. Ди­ни и ле­во­цен­три­ст­ско­го бло­ка уда­лось до­бить­ся ста­биль­но­го рос­та итал. эко­но­ми­ки на 1,5% в год и за­вер­шить её струк­тур­ную пе­рестрой­ку. За счёт при­ва­ти­за­ции круп­ных гос. пред­при­ятий («Telecom», ENI, ENEL и др.) итал. каз­на по­пол­ни­лась 60 млрд. долл. Был ста­би­ли­зи­ро­ван курс ли­ры, бла­го­да­ря че­му И. по­лу­чи­ла воз­мож­ность с 1.1.1999 вой­ти в зо­ну ев­ро; про­ве­де­ны не­ко­то­рые ре­фор­мы (воо­руж. сил и др.), сни­жен уро­вень без­ра­бо­ти­цы, од­на­ко боль­шин­ст­во пред­вы­бор­ных обе­ща­ний коа­ли­ции ле­во­го цен­тра вы­пол­не­но не бы­ло.

Не­по­сле­до­ва­тель­ность по­ли­ти­ки бло­ка «Олив­ко­вое де­ре­во» обу­сло­ви­ла его по­ра­же­ние на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2001. Убе­ди­тель­ной по­бе­ды на них до­би­лась сфор­ми­ро­ван­ная С. Бер­лу­ско­ни но­вая пра­во­цен­три­ст­ская коа­ли­ция «Дом сво­бод». Од­на­ко по­пыт­ки ка­би­не­та Бер­лу­ско­ни рас­ши­рить пра­ва ра­бо­то­да­те­лей в во­про­се о рас­тор­же­нии тру­до­вых до­го­во­ров и его пла­ны ре­фор­ми­ро­ва­ния пра­во­вой сис­те­мы вы­зва­ли мас­со­вые про­тес­ты в итал. об­ще­ст­ве. На вы­бо­рах в апр. 2006 боль­шин­ст­во из­би­ра­те­лей от­да­ли го­ло­са за ле­во­цен­три­ст­ский блок, ко­то­рый вновь воз­гла­вил Р. Про­ди. Ка­би­нет Про­ди не су­мел спра­вить­ся с встав­ши­ми пе­ред ним со­ци­аль­но-эко­но­мич. проб­ле­ма­ми. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в апр. 2008 по­бе­ду одер­жа­ла воз­глав­ляе­мая Бер­лу­ско­ни пра­во­цент­рист­ская коа­ли­ция «На­род сво­бо­ды».

Внеш­нюю по­ли­ти­ку И., не­смот­ря на час­тую сме­ну пра­ви­тельств (в 1945–2007 сме­ни­лось 60 ка­би­не­тов), на про­тя­же­нии все­го пе­рио­да по­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны от­ли­ча­ла твёр­дая при­вер­жен­ность по­ли­ти­ке ев­роп. ин­те­гра­ции, НАТО и тес­но­му сою­зу с США. И. ак­тив­но под­дер­жа­ла США в пе­ри­од Ку­вейт­ско­го кри­зи­са 1990–91, пре­дос­та­ви­ла свою тер­ри­то­рию вой­скам НАТО в ка­че­ст­ве опор­ной ба­зы для про­ве­де­ния во­ен. ак­ции про­тив Сер­бии в 1999, вы­сту­пи­ла в ро­ли со­юз­ни­ка США в во­ен. опе­ра­ци­ях про­тив Аф­га­ни­ста­на и Ира­ка.

И. яв­ля­ет­ся од­ним из осн. по­ли­тич. и эко­но­мич. парт­нё­ров Рос­сии в Ев­ро­пе. Прин­ци­пы от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми за­кре­п­ле­ны в До­го­во­ре о друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду Рос. Фе­де­ра­ци­ей и Итал. Рес­пуб­ли­кой (1994) и «Пла­не дей­ст­вий в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду Рос. Фе­де­ра­ци­ей и Итал. Рес­пуб­ли­кой» (1998). По объ­ё­му то­ва­ро­обо­ро­та И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто сре­ди тор­го­вых парт­нё­ров Рос­сии из чис­ла зап. стран. В 2006 то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми со­ста­вил 30,8 млрд. долл. (рос. экс­порт – 25,1 млрд. долл., им­порт из И. – 5,7 млрд. долл.). Для ре­ше­ния во­про­сов, свя­зан­ных с раз­ви­ти­ем дву­сто­рон­них тор­го­во-эко­но­мич. от­но­ше­ний, в 1999 соз­дан Рос.-итал. со­вет по эко­но­мич., пром. и ва­лют­но-фи­нан­со­во­му со­труд­ни­че­ст­ву. В ию­не 2006 и янв. 2007 со­стоя­лись ра­бо­чие ви­зи­ты в Рос­сию гла­вы итал. пра­ви­тель­ст­ва Р. Про­ди.

Дополнительная литература:

Кар­са­вин Л. П. Очер­ки ре­ли­ги­оз­ной жиз­ни в Ита­лии XII–XIII вв. СПб., 1912;

Ру­тен­бург В. И. Очерк из ис­то­рии ран­не­го ка­пи­та­лиз­ма в Ита­лии. Фло­рен­тий­ские ком­па­нии XIV в. М.; Л., 1951;

он же. Ита­лия и Ев­ро­па на­ка­ну­не но­во­го вре­ме­ни. Л., 1974;

он же. Ис­то­ки Ри­сорд­жи­мен­то: Ита­лия в XVII–XVIII вв. Л., 1980;

Ко­валь­ский Н. А. Италь­ян­ский на­род – про­тив фа­шиз­ма. М., 1957;

Бат­кин Л. М. Дан­те и его вре­мя. По­эт и по­ли­ти­ка. М., 1965;

Ко­тель­ни­ко­ва Л. А. Италь­ян­ское кре­сть­ян­ст­во и го­род в XI–XIV вв. По ма­териа­лам Сред­ней и Се­вер­ной Ита­лии. М., 1967;

она же. Фео­да­лизм и го­род в Ита­лии в VIII–XV вв. М., 1987;

Ло­пу­хов Б. Р. Фа­шизм и ра­бо­чее дви­же­ние в Ита­лии, 1919–1929. М., 1968;

он же. Ис­то­рия фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма в Ита­лии. М., 1977;

он же. Эво­лю­ция бур­жу­аз­ной вла­сти в Ита­лии, пер­вая по­ло­ви­на ХХ в. М., 1986;

Смир­но­ва Н. Д. Бал­кан­ская по­ли­ти­ка фа­ши­ст­ской Ита­лии. М., 1969;

Хо­лод­ков­ский К. Г. Ра­бо­чее дви­же­ние в Ита­лии. (1959–1963). М., 1969;

он же. Ита­лия: мас­сы и по­ли­ти­ка. М., 1989;

Бра­ги­на Л. М. Фло­рен­тий­ское сук­но­де­лие в XV в. // Про­бле­мы ге­не­зи­са ка­пи­та­лиз­ма. М., 1970;

она же. Италь­ян­ский гу­ма­низм эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. Идеа­лы и прак­ти­ка куль­ту­ры. М., 2002;

Ис­то­рия Ита­лии. М., 1970–1971. Т. 1–3;

Ко­мо­ло­ва Н. П. Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния и по­ли­ти­че­ская борь­ба в Ита­лии, 1943–1947 гг. М., 1972;

Мон­гайт А. Л. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Ка­мен­ный век. М., 1973;

он же. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Брон­зо­вый и же­лез­ный ве­ка. М., 1974;

Фи­ла­тов Г. С. Крах италь­ян­ско­го фа­шиз­ма. М., 1973;

он же. Фа­шизм, нео­фа­шизм и ан­ти­фа­ши­ст­ская борь­ба в Ита­лии. М., 1984;

Толь­ят­ти П. Лек­ции о фа­шиз­ме. М., 1974;

До­до­лев М. А. Де­мо­кра­ти­че­ская оп­по­зи­ция и ра­бо­чее дви­же­ние в Ита­лии. 1922–1926 гг. М., 1975;

Ми­зиа­но К. Ф. Италь­ян­ское ра­бо­чее дви­же­ние на ру­бе­же XIX и ХХ вв. М., 1976;

Ва­силь­цов С. И. Ра­бо­чие пар­тии и вы­бо­ры в Ита­лии, 1953–1976 гг. М., 1978;

Гри­горь­е­ва И. В. Ис­то­ри­че­ские взгля­ды А. Грам­ши. М., 1978;

она же. Ита­лия в ХХ в. М., 2006;

Ли­сов­ский Ю. П. Юж­ный во­прос и со­ци­аль­ные кон­флик­ты в Ита­лии. М., 1979;

Лон­го Л. Уро­ки ан­ти­фа­ши­ст­ско­го Со­про­тив­ле­ния. М., 1980;

Ни­ки­тич Л. А. Ла­брио­ла. М., 1980;

Чи­ко­ли­ни Л. С. Со­ци­аль­ная уто­пия в Ита­лии, XVI – на­ча­ло XVII в. М., 1980;

Ко­валь­ская М. И. Ита­лия в борь­бе за на­цио­наль­ную не­за­ви­си­мость и един­ст­во: От ре­во­лю­ции 1831 к ре­во­лю­ции 1848–1849 гг. М., 1981;

Гу­са­ро­ва Т. П. Го­род и де­рев­ня Ита­лии на ру­бе­же позд­не­го сред­не­ве­ко­вья. М., 1982;

Лю­бин В. П. Ита­лия на­ка­ну­не всту­п­ле­ния в пер­вую ми­ро­вую вой­ну (на пу­ти к кра­ху ли­бе­раль­но­го го­су­дар­ст­ва). М., 1982;

он же. Италь­ян­ская пар­тий­но-по­ли­ти­че­ская сис­те­ма в 90-е гг. М., 1997;

он же. Со­циа­ли­сты в ис­то­рии Ита­лии. М., 2007;

Не­влер В. Е. Де­мо­кра­ти­че­ские си­лы в борь­бе за объ­е­ди­не­ние Ита­лии, 1831–1860. М., 1982;

Ко­мо­ло­ва Н. П., Фи­ла­тов Г.С. П. Толь­ят­ти. М., 1983;

Се­ро­ва О. В. От Трой­ст­вен­но­го сою­за к Ан­тан­те: Италь­ян­ская внеш­няя по­ли­ти­ка и ди­пло­ма­тия в кон­це XIX – на­ча­ле ХХ в. М., 1983;

Ар­ба­то­ва Н. К. Внеш­няя по­ли­ти­ка Ита­лии. Про­цесс фор­ми­ро­ва­ния и осу­ще­ст­в­ле­ния. М., 1984;

Гай­дук В. П. Хри­сти­ан­ская де­мо­кра­тия в Ита­лии (60–70-е гг.). М., 1985;

Яхи­мо­вич З. П. Ра­бо­чий класс Ита­лии про­тив им­пе­риа­лиз­ма и ми­ли­та­риз­ма. Ко­нец ХIX – на­ча­ло ХХ вв. М., 1986;

она же. На­цио­наль­ная идея и ее роль в ге­не­зи­се и транс­фор­маци­ях италь­ян­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти и на­ции в ХIХ – ХХ вв. // На­цио­наль­ная идея: ис­то­рия, идео­ло­гия, миф. М., 2004;

она же. Труд­ный вы­бор Ита­лии // Аль­ма­нах «Вы­зо­вы ХХI в.». М., 2006. Вып. 2: Об­ще­ст­вен­ные сдви­ги и ци­ви­ли­за­ции; Ита­лия в се­ре­ди­не 80-х гг.: В 2 т. / Отв. ред. В. П. Лю­бин. М., 1987;

Ми­хай­лен­ко В. И. Италь­ян­ский фа­шизм: ос­нов­ные во­про­сы ис­то­рио­гра­фии. Сверд­ловск, 1987;

Рос­сел­ли К. Ли­бе­раль­ный со­циа­лизм / Пре­дисл. Б. Крак­си. М., 1989;

Кар­пов С. П. Италь­ян­ские мор­ские рес­пуб­ли­ки и Юж­ное При­чер­но­мо­рье в XIII–XV вв.: про­бле­мы тор­гов­ли. М., 1990;

Бе­ло­усов Л. С. Мус­со­ли­ни: дик­та­ту­ра и де­ма­го­гия. М., 1993;

он же. Ре­жим Мус­со­ли­ни и мас­сы. М., 2000;

Бон­дар­чук В. С. Не­апо­ли­тан­ская ре­во­лю­ция, 1647–1648 гг. М., 1994;

Хор­мач И. А. СССР–Ита­лия, 1924–1939 гг. (ди­пло­ма­ти­че­ские и эко­но­ми­че­ские от­но­ше­ния). М., 1995;

она же. СССР–Ита­лия и бло­ко­вое про­ти­во­стоя­ние в Ев­ро­пе. Вто­рая по­ло­ви­на 40-х – пер­вая по­ло­ви­на 60-х гг. М., 2005. Т. 1–2;

Ли­сов­ский Ю. П., Лю­бин В. П. По­ли­ти­че­ская куль­ту­ра Ита­лии. М., 1996;

Нау­мо­ва Е. П. Пар­тия дей­ст­вия в Ита­лии (1942–1947 гг.). М., 1998;

То­ка­ре­ва Е. С. Фа­шизм, цер­ковь и ка­то­ли­че­ское дви­же­ние в Ита­лии, 1922–1943. М., 1999;

Ле­вин И. Б. Ита­лия по­сле Пер­вой рес­пуб­ли­ки // По­ли­ти­че­ские ин­сти­ту­ты на ру­бе­же ты­ся­че­ле­тий. Дуб­на, 2001;

он же. Пер­вое «пя­ти­ле­тие ле­вых» в Ита­лии // Ле­вые в Ев­ро­пе XX в.: лю­ди и идеи. М., 2001;

Бо­ро­дин О. Р. Ра­венн­ский эк­зар­хат: ви­зан­тий­цы в Ита­лии. СПб., 2001;

Ба­ра­ба­нов О. Н. Ита­лия по­сле хо­лод­ной вой­ны: от «сред­ней дер­жа­вы» к «ми­ру про­та­го­ни­стов». М., 2002;

Не­сте­ров А. Г. Италь­ян­ская Со­ци­аль­ная Рес­пуб­ли­ка: ис­то­рия, идео­ло­гия, внеш­няя по­ли­ти­ка. Ека­те­рин­бург, 2003;

Со­вре­мен­ная Ита­лия. М., 2004.

Автор(ы) раздела: З. П. Яхи­мо­вич (сер. 17 в. – 1918), О. Ф. Куд­ряв­цев (5 – сер. 17 вв.), Е. С. То­ка­ре­ва (по­сле 1918).

Хо­зяй­ст­во

И. вхо­дит в груп­пу ве­ду­щих эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых пост­ин­ду­стри­аль­ных го­су­дарств ми­ра. По объ­ё­му ВВП (1,8 трлн. долл. по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2007) за­ни­ма­ет 10-е ме­сто в ми­ре и 4-е ме­сто сре­ди стран ЕС (по­сле Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции); ВВП в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 31 тыс. долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,941 (2005; 20-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

Ус­ко­рен­ное (по срав­не­нию с др. стра­на­ми Ев­ро­пы) раз­ви­тие итал. эко­но­ми­ки в 1970–80-е гг. за­мед­ли­лось в нач. 1990-х гг. В нач. 2000-х гг. при­рост ВВП – один из са­мых низ­ких сре­ди стран ев­ро­зо­ны (ок. 0,4% в год в 2000–2004; 0% в 2005); сре­ди осн. при­чин – по­вы­шен­ная до­ля про­из­водств, ори­ен­ти­ро­ван­ных на по­тре­би­тель­ский спрос, и низ­кая сте­пень спе­циа­ли­за­ции на вы­пус­ке наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ной нау­ко­ём­кой про­дук­ции, ог­ра­ни­чи­ваю­щая рас­ши­ре­ние экс­порт­ных воз­мож­но­стей (экс­порт вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной про­дук­ции со­став­ля­ет ок. 12% всех то­ва­ров, что ни­же ср. по­ка­за­те­лей стран ЕС). Бла­го­да­ря со­че­та­нию совр. тех­но­ло­гий и изы­скан­но­го ди­зай­на итал. про­дук­ция вы­со­ко вос­тре­бо­ва­на на ми­ро­вом рын­ке, од­на­ко с кон. 1990-х гг. по­ло­же­ние итал. экс­пор­тё­ров ос­лож­ня­лось уси­ле­ни­ем кон­ку­рен­ции с про­из­во­ди­те­ля­ми из Ки­тая, Вьет­на­ма и др. стран, экс­порт­ная спе­циа­ли­за­ция ко­то­рых по ас­сор­ти­мен­ту про­дук­ции (ав­то­мо­би­ли, тек­стиль, обувь, ме­бель, бы­то­вая тех­ни­ка и др.) во мно­гом сов­па­да­ет с тра­диц. итал. то­ва­ра­ми и вы­тес­ня­ет их в си­лу де­ше­виз­ны (до­ля И. в ми­ро­вой тор­гов­ле сни­зи­лась с 4,8% в 1996 до 3,8% в 2004). Про­из­во­ди­те­ли из стран Азии за­час­тую вы­сту­па­ют и как по­став­щи­ки кон­тра­факт­ной про­дук­ции под из­вест­ны­ми итал. мар­ка­ми (один из ме­то­дов за­щи­ты итал. про­из­во­ди­те­лей по­лу­чил назв. «Made in Italy»: ма­лые и сред­ние фир­мы, про­дви­гая тор­го­вые мар­ки, под­чёр­ки­ва­ют, что то­вар сде­лан имен­но в И. – это сви­де­тель­ству­ет о его вы­со­ком ка­чест­ве и при­над­леж­но­сти к сег­мен­ту вы­со­ких цен). Всё ши­ре вне­дря­ют­ся т. н. лёг­кие мо­де­ли ве­де­ния биз­не­са: осн. про­из-во пе­ре­но­сит­ся из И. в стра­ны с бо­лее де­шё­вой ра­бо­чей си­лой, при этом за И. со­хра­ня­ет­ся ис­клю­чит. пра­во на ди­зайн из­де­лия, кон­троль ка­че­ст­ва, про­из­вод­ст­вен­ное и тор­го­вое пла­ни­ро­ва­ние, ло­ги­сти­ку и сбыт. Осо­бен­но это за­тро­ну­ло та­кие сек­то­ра, как про­из-во бы­то­вой элек­тро­тех­ни­ки и элек­тро­ни­ки (ок. по­ло­ви­ны про­дук­ции ком­па­нии «In­desit» вы­пус­ка­ет­ся за ру­бе­жом, в т. ч. в Ки­тае), швей­ных из­де­лий, тек­сти­ля (в И. про­из­во­дит­ся ме­нее тре­ти объ­ё­ма жен­ской оде­ж­ды ком­па­нии «Benetton»; ок. 90% в 1990) и др. С 2005 из-за уве­ли­чив­ше­го­ся внутр. по­треб­ле­ния и рос­та внеш­не­го спро­са на итал. про­дук­цию на­ме­ти­лось ожив­ле­ние эко­но­мич. дея­тель­но­сти.

В 2006 при­рост ВВП со­ста­вил 1,9%. Струк­ту­ра эко­но­ми­ки И. ха­рак­тер­на для са­мых пе­ре­до­вых по­стин­ду­ст­ри­аль­ных го­су­дарств: в сфе­ре ус­луг соз­да­ёт­ся 69,3% ВВП, в пром. про­из-ве – 22,7% (в т. ч. об­ра­ба­ты­ваю­щие от­рас­ли 19,9%, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 0,4%, элек­тро-, га­зо- и во­до­снаб­же­ние 2,4%), в строи­тель­ст­ве – 6,1%, в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве – 1,9% (2006); осн. сек­то­ра­ми, обес­пе­чи­вав­ши­ми в 2000–2005 рас­ши­ре­ние за­ня­то­сти, бы­ли строи­тель­ст­во и сфе­ра ус­луг. Со­хра­ня­ют­ся зна­чит. раз­ли­чия в уров­не эко­но­мич. раз­ви­тия ре­гио­нов Се­ве­ра и Юга стра­ны.

Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность итал. эко­но­ми­ки – зна­чит. роль пред­при­ятий ма­ло­го биз­не­са: на «мик­ро­фир­мах» (до 20 ра­бо­таю­щих) за­ня­то ок. 60% ра­бо­таю­щих и про­из­во­дит­ся ок. 43% про­дук­ции. Наи­боль­шую роль мик­ро­фир­мы иг­ра­ют в сфе­ре ус­луг (за­ня­то 65% всех ра­бо­таю­щих; на них при­хо­дит­ся св. 50% про­даж) и об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (со­от­вет­ствен­но 41% и 27%), спе­циа­ли­зи­ру­ясь в осн. на вы­пус­ке обу­ви, оде­ж­ды, фур­ни­ту­ры, юве­лир­ных ук­ра­ше­ний, стро­ит. и от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов, про­дук­тов пи­та­ния и др. К чис­лу круп­ных (св. 1000 за­ня­тых) от­но­сит­ся лишь 2% из бо­лее чем 4,3 млн. за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных пред­при­ятий.

Ве­ду­щие по­зи­ции в эко­но­ми­ке за­ни­ма­ет ча­ст­ный ка­пи­тал. В 1990–2000-х гг. ряд круп­ных итал. ком­па­ний пе­ре­шёл под кон­троль ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ций; ве­ду­щие гос. объ­е­ди­не­ния бы­ли час­тич­но или пол­но­стью при­ва­ти­зи­ро­ва­ны.

Про­мыш­лен­ность. Важ­ней­ший сек­тор итал. эко­но­ми­ки (объ­ём про­из-ва ин­ду­ст­ри­аль­но­го сек­то­ра 313,7 млрд. ев­ро, в т. ч. об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти 275 млрд. ев­ро, 2006). При­рост пром. про­из-ва 2,3% (2006), в осн. за счёт об­ра­ба­ты­ваю­щих от­рас­лей; в до­бы­ваю­щих от­рас­лях объ­ё­мы про­из-ва сни­жа­ют­ся. Итал. ин­ду­ст­рия в зна­чит. сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­на на экс­порт: в сред­нем в др. стра­ны вы­во­зит­ся св. 45% вы­пус­кае­мой про­дук­ции (в не­ко­то­рых сек­то­рах этот по­ка­за­тель дос­ти­га­ет 80%). При­ори­тет­ные на­прав­ле­ния пром. по­ли­ти­ки – ре­ст­рук­ту­ри­за­ция кри­зис­ных от­рас­лей, со­вер­шен­ст­вова­ние про­из­водств. ин­фра­струк­ту­ры, про­ве­де­ние ком­плекс­ных ме­ро­прия­тий по за­щи­те ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Спе­ци­фи­че­ская осо­бен­ность тер­ри­то­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ции про­из-ва – су­ще­ст­во­ва­ние т. н. про­мыш­лен­ных (ин­ду­ст­ри­аль­ных) ок­ру­гов, ко­то­рые пред­став­ля­ют ис­то­ри­че­ски сло­жив­шие­ся ско­п­ле­ния пред­при­ятий (час­то се­мей­ных) ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са с вы­ра­жен­ной про­из­водств. спе­циа­ли­за­ци­ей (как пра­ви­ло, сфор­ми­ро­ва­лась под влия­ни­ем тра­ди­ций ре­мес­лен­но­го про­из-ва); по­дав­ляю­щая часть за­ня­тых – ме­ст­ное на­се­ле­ние. Объ­е­ди­не­ние пред­при­ятий, дей­ст­вую­щих в рам­ках этих сис­тем, в разл. ас­со­циа­ции позво­ля­ло ре­шать про­бле­мы со­вер­шен­ст­во­вания ин­фра­струк­ту­ры, вза­им­но­го кре­дито­ва­ния, соз­да­вать бан­ки дан­ных по разл. про­бле­ма­ти­ке и др. Со вре­ме­нем бо­лее круп­ные ком­па­нии на­ча­ли вы­но­сить часть мощ­но­стей в дей­ст­вую­щие ок­ру­га или соз­да­вать но­вые для про­из-ва ин­но­ва­ци­он­ных про­дук­тов и тех­но­ло­гий на тер­ри­то­ри­ях со сло­жив­шей­ся про­изводств. спе­циа­ли­за­ци­ей. Коо­пе­ра­ция (тех­нич. со­труд­ни­че­ст­во) пред­при­ятий ок­ру­га со­че­та­ет­ся с вы­со­кой кон­ку­рен­ци­ей при сбы­те про­дук­ции, что вы­ну­ж­да­ет по­вы­шать её ка­че­ст­во, об­нов­лять ас­сор­ти­мент и мо­дер­ни­зи­ро­вать про­из-во. В нач. 21 в. дей­ст­ву­ют св. 200 пром. ок­ру­гов (вы­пус­ка­ют св. 40% экс­порт­ной про­дук­ции И.), из них св. 70 спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на про­из-ве тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий; ок. 40 – на из­го­тов­ле­нии пред­ме­тов ин­терь­е­ра, вклю­чая ме­бель, ре­монт­но-строи­тель­ные и от­де­лоч­ные ма­те­риа­лы; ок. 35 – на про­из-ве про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния, ок. 30 – ко­же­вен­ных из­де­лий и обу­ви. Б. ч. пром. ок­ру­гов рас­по­ло­же­на в об­лас­тях Сев.-Вост. и Центр. И. (гл. обр. это вост. часть Лом­бар­дии, Ве­не­то, Эми­лия-Ро­ма­нья, Ум­брия, Мар­ке и Тос­ка­на).

Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти (по стои­мо­сти про­дук­ции): ма­ши­но­строе­ние, пи­ще­вая (вклю­чая про­из-во на­пит­ков и та­бач­ных из­де­лий), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая и неф­те­хи­ми­че­ская, тек­стиль­ная, швей­ная и ко­же­вен­но-обув­ная пром-сть, чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия.

То­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ский ком­плекс. И. сла­бо обес­пе­че­на то­п­лив­но-энер­ге­тич. ре­сур­са­ми, в нач. 21 в. на­ря­ду со мно­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми Зап. Ев­ро­пы силь­но за­ви­сит от им­пор­та энер­го­но­си­те­лей (за счёт внеш­них по­ста­вок по­кры­ва­ет­ся ок. 85% по­треб­но­стей). В струк­ту­ре энер­го­по­треб­ле­ния (195,6 млн. т неф­тя­но­го эк­ви­ва­лен­та в 2006) на нефть и неф­те­про­дук­ты при­хо­дит­ся 43,3% (в сер. 2000-х гг. их до­ля со­кра­ща­ет­ся в ср. на 3% в год гл. обр. за счёт за­ме­ще­ния при­род­ным га­зом), на при­род­ный газ – 35,6%, на твёр­дое то­п­ли­во (ка­мен­ный уголь и лиг­нит) – 8,9%, на во­зоб­нов­ляе­мые ис­точ­ни­ки энер­гии – 7,2%, на им­порт элек­тро­энер­гии – 5%. Нац. до­бы­ча неф­ти, при­род­но­го га­за и уг­ля со­кра­ща­ет­ся в осн. из-за ис­то­ще­ния ме­сто­рож­де­ний.

До­бы­ча неф­ти (5,8 млн. т в 2006; обес­пе­чи­ва­ет ме­нее 7% по­треб­но­стей) ве­дёт­ся на Се­ве­ре И. в обл. Пье­монт (рай­оны Гал­лиа­те, Тре­ка­те) и на Юге – на о. Си­ци­лия (про­вин­ции Каль­та­нис­сет­та, Ра­гу­за), в об­лас­тях Мо­ли­зе и Ба­зи­ли­ка­та. Ве­дут­ся ра­бо­ты (2008) по под­го­тов­ке к экс­плуа­та­ции но­во­го ме­сто­ро­ж­де­ния Тем­па-Рос­са в обл. Ба­зи­ли­ка­та (за­па­сы оце­ни­ва­ют­ся в 500 млн. барр.). Внутр. по­треб­ле­ние неф­ти и неф­те­про­дук­тов 84,7 млн. т (2006); по­треб­но­сти в них по­кры­ва­ют­ся за счёт им­пор­та и со­з­дан­ных ра­нее за­па­сов. Круп­ней­шие по­став­щи­ки неф­ти (все­го 87 млн. т в 2006): Ли­вия – 27,4%, Рос­сия – 14%, Сау­дов­ская Ара­вия – 11,7%, Иран – 11%, Ирак – 7,8%. Круп­ней­шие по вво­зу неф­ти пор­ты на Се­ве­ре И.: Три­ест, Ге­нуя (га­вань Муль­те­до), Са­во­на (неф­тя­ной порт Ва­до-Ли­гу­ре) и Ве­не­ция (пром. зо­на Пор­то-Мар­ге­ра); на о. Си­ци­лия – Ау­гу­ста, При­оло-Гар­гал­ло, Дже­ла и Ми­лац­цо; на о. Сар­ди­ния – Пор­то-Фок­си (пор­то­во-пром. зо­на г. Каль­я­ри).

И. не име­ет об­ще­на­цио­наль­ной сис­те­мы неф­те­про­во­дов; б. ч. им­порт­ной неф­ти по­сту­па­ет на неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды, рас­по­ло­жен­ные в рай­онах пор­тов, ос­таль­ная часть по неф­те­про­во­дам на­прав­ля­ет­ся в уда­лён­ные от пор­тов пунк­ты неф­те­пе­ре­ра­бот­ки, ко­то­рые в осн. на­хо­дят­ся в круп­ных пром. цен­трах Сев. И., и да­лее в Швей­ца­рию, Ав­ст­рию, Гер­ма­нию. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая пром-сть И. – круп­ней­шая в стра­нах Зап. Ев­ро­пы; 16 НПЗ пе­ре­ра­бо­та­ли ок. 102 млн. т сы­рой неф­ти (2006; 84,6 млн. т в 2003). Осн. рай­он неф­те­пе­ре­ра­бот­ки – о. Си­ци­лия (5 НПЗ об­щей мощ­но­стью св. 40 млн. т). Са­мый круп­ный узел сло­жил­ся в пров. Си­ра­ку­зы, в рай­оне зал. Ау­гу­ста (2 НПЗ в При­оло-Гар­гал­ло и 1 за­вод в Ау­гу­сте; все­го тре­мя за­во­да­ми пе­ре­ра­бо­та­но 28,1 млн. т неф­ти); дей­ст­ву­ют так­же НПЗ в Ми­лац­цо (пров. Мес­си­на; 8 млн. т) и Дже­ле (пров. Каль­та­нис­сет­та; 5 млн. т). Круп­ней­ший НПЗ рас­по­ло­жен на о. Сар­ди­ния, в г. Сар­рок (пром. зо­на Каль­я­ри; 15 млн. т); др. при­мор­ские НПЗ – в Та­ран­то (5,5 млн. т), Ли­вор­но (4,2 млн. т), Фаль­ко­на­ра-Ма­рит­ти­ма (пров. Ан­ко­на; 3,9 млн. т), Пор­то-Мар­ге­ра (3,5 млн. т). По неф­те­про­во­дам сы­рьё по­сту­па­ет на НПЗ в Сан­над­за­ро-де-Бур­гон­ди (пров. Па­вия; 8 млн. т), Тре­ка­те (пров. Но­ва­ра; 7,6 млн. т), Пан­та­но-ди-Гра­но (близ Ри­ма; 4,3 млн. т), Кре­мо­не (4,5 млн. т), Ман­туе и Бу­сал­ле (близ Ге­нуи). Круп­ней­шие ком­па­нии по неф­те­пе­ре­ра­бот­ке – AGIP, IPLOM, SARPOM.

До­бы­ча при­род­но­го га­за (11 млрд. м3 в 2006; обес­пе­чи­ва­ет ок. 13% по­треб­но­стей) ве­дёт­ся в осн. на шель­фе Ад­риа­ти­че­ско­го м. (близ по­бе­ре­жья об­лас­тей Эми­лия-Ро­ма­нья, Мар­ке, Аб­руц­ци, Апу­лия), а так­же в Ка­лаб­рии. По­треб­ле­ние при­род­но­го га­за 84,5 млрд. м3 (2006; по про­гно­зам со­ста­вит св. 96 млрд. м3 к 2015). И. им­пор­ти­ру­ет при­род­ный газ (77 млрд. м3 в 2006), гл. обр. из Рос­сии (ок. 30%; по­сту­па­ет по га­зо­про­во­ду на Се­вер стра­ны) и Ал­жи­ра (по под­вод­но­му Транс­сре­ди­зем­но­мор­ско­му га­зо­про­во­ду). В раз­ра­бот­ке неф­тя­ных и га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний, кро­ме ве­ду­ще­го итал. кон­цер­на ENI, уча­ст­ву­ют иностр. кор­по­ра­ции – амер. «Exxon Mobile», франц. «Total» и др.

До­бы­ча бу­ро­го уг­ля пре­кра­ще­на; в быв. рай­оне раз­ра­бо­ток уг­ля «суль­чис» на о. Сар­ди­ния (пров. Каль­я­ри) в 2001 ор­га­ни­зо­ван ис­то­рич. и эко­ло­гич. гор­но­про­мыш­лен­ный нац. парк «Суль­чис – Иг­ле­зи­ен­те». Еже­год­но И. им­пор­ти­ру­ет ок. 25 млн. т ка­мен­но­го уг­ля (в т. ч. ок. 11 млн. т – кок­сую­щие­ся уг­ли из Ав­ст­ра­лии, США, Ин­до­не­зии, ЮАР, Ка­на­ды, Рос­сии и Поль­ши).

Не­смот­ря на ог­ра­ни­чен­ность энер­ге­тич. ре­сур­сов, И. вхо­дит в чис­ло ве­дущих про­из­во­ди­те­лей элек­тро­энер­гии (12-е ме­сто в ми­ре в 2005). Ус­та­нов­ленная мощ­ность элек­тро­стан­ций 89,4 тыс. МВт; про­из-во элек­тро­энер­гии 290,6 млрд. кВт·ч; по­треб­ле­ние – 309,8 млрд. кВт·ч (2005). Ок. 83% элек­тро­энер­гии про­из­во­дит­ся на ТЭС (2005). Круп­ней­шие ТЭС – в Пор­то-Тол­ле (пров. Ро­ви­го; 2640 МВт, од­на из са­мых круп­ных в Ев­ро­пе, обес­пе­чи­ва­ет ок. 8% по­треб­но­стей стра­ны в элек­тро­энер­гии) и «Galileo Ferraris» в Ле­ри-Ка­вур (близ Ли­вор­но-Фер­ра­рис, пров. Вер­чел­ли; 123 МВт; ря­дом стро­ит­ся но­вая оче­редь, 800 МВт); сре­ди дру­гих–ТЭС в го­ро­дах Ге­нуя, Фу­зи­на (при­го­род Ве­не­ции), Спе­ция, Ва­до-Ли­гу­ре, Ки­вас­со (пров. Ту­рин), Три­но-Вер­чел­ле­зе (пров. Вер­чел­ли), Пор­то-Кор­си­ни (пром. при­го­род Ра­вен­ны), При­оло-Гар­гал­ло, Ау­гу­ста (пров. Си­ра­ку­зы), Пор­то­вес­ме (пров. Каль­я­ри).

Ок. 17% элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ос­но­ве во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков, в т. ч. на ГЭС – 85,2% (42,4 млрд. кВт· ч, 14-е ме­сто в ми­ре), на гео­тер­маль­ных ТЭС – 10,1%, на ус­та­нов­ках по ис­поль­зо­ва­нию энер­гии вет­ра и солн­ца – 4,7%. Св. 70% гид­ро­элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на аль­пий­ских ре­ках на Се­ве­ре стра­ны (в нач. 20 в. по­слу­жи­ли важ­ным им­пуль­сом ин­ду­ст­риа­ли­за­ции ре­гио­на); в об­лас­тях Вал­ле-д’Аоста, Трен­ти­но-Аль­то-Адид­же, а так­же в юж. об­лас­ти Аб­руц­ци (рас­по­ло­же­на в са­мой вы­со­ко­гор­ной час­ти Апен­нин­ско­го п-ова) мощ­но­сти ГЭС зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ют мощ­но­сти ТЭС. Во­ды гео­тер­маль­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния обл. Тос­ка­на (Лар­де­рел­ло, Че­за­но, Мон­те-Амиа­та и др.) ис­поль­зу­ют­ся не толь­ко для те­п­ло­снаб­же­ния, но и по­лу­че­ния бор­ной ки­сло­ты и слу­жат ос­но­вой раз­ви­тия тра­ди­ци­он­ных для И. баль­нео­ло­гич. ку­рор­тов. Вет­ро­вые энер­го­ус­та­нов­ки соз­да­ны на о. Сар­ди­ния, в обл. Ба­зи­ли­ка­та; сол­неч­ные – на о. Си­ци­лия. АЭС в И. за­кры­ты по ито­гам ре­фе­рен­ду­ма 1987. И. им­пор­ти­ру­ет элек­тро­энер­гию из Фран­ции и Швей­ца­рии (50,3 млрд. кВт·ч в 2005). Вы­со­кая сте­пень за­ви­си­мо­сти от экс­пор­та энер­го­но­си­те­лей сти­му­ли­ру­ет раз­ви­тие и ис­поль­зо­ва­ние совр. тех­но­ло­гий для про­из-ва элек­тро­энер­гии, в т. ч. в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния аль­тер­на­тив­ных ис­точ­ни­ков (энер­гии вет­ра, солн­ца, био­мас­сы и др.), а так­же эко­но­мию и по­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти ис­поль­зо­ва­ния элек­тро­энер­гии. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся вы­ра­бот­ке элек­тро­энер­гии на неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дах пу­тём га­зи­фи­ка­ции ос­та­точ­ных про­дук­тов неф­те­пе­ре­ра­бот­ки. Круп­ней­шие ком­па­нии, дей­ст­вую­щие в сфе­ре элек­тро­энер­ге­ти­ки,– ENI (про­из-во элек­тро­энер­гии) и ENEL (про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии).

Чёр­ная ме­тал­лур­гия (стои­мость про­дук­ции 33 млрд. ев­ро; за­ня­то 39,0 тыс. чел.; 2006) ба­зи­ру­ет­ся пре­им. на им­порт­ном сы­рье. Же­лез­ная ру­да (гл. обр. из Бра­зи­лии), ме­тал­ло­лом (в т. ч. из стран Зап. Ев­ро­пы) и кок­сую­щий­ся уголь вво­зят­ся в осн. че­рез пор­ты Ге­нуи, Та­ран­то, Трие­ста, Ли­вор­но, Ве­не­ции. Ве­ли­ко зна­че­ние пе­ре­дель­ной ме­тал­лур­гии. Ста­биль­ное раз­ви­тие от­рас­ли, спе­циа­ли­зи­рую­щей­ся на про­из-ве хо­лод­но­ка­та­ной лис­то­вой ста­ли, труб боль­шо­го диа­мет­ра и др. слож­ной про­дук­ции, свя­за­но с вы­со­ким спро­сом со сто­ро­ны строи­тель­но­го сек­то­ра (по­треб­ля­ет ок. 1/2 про­дук­ции) и ав­то­мо­би­ле­строе­ния, а так­же с уве­ли­че­ни­ем объ­ё­ма экс­пор­та. Имею­щие­ся мощ­но­сти за­гру­же­ны на 77%; ок. 63% ста­ли вы­плав­ля­ет­ся в элек­тро­пе­чах, ок. 96% про­из­во­дит­ся ме­то­дом не­пре­рыв­но­го ли­тья. Про­из-во (млн. т, 2006): чу­гу­на 11,5, ста­ли 31,6, го­ря­че­го длин­но­мер­но­го про­ка­та 16,8, го­ря­че­го лис­то­во­го про­ка­та 14,8, хо­лод­но­ка­та­но­го лис­то­во­го про­ка­та 6,0, жел.-бе­тон. кон­ст­рук­ций 5,4, свар­ных бес­шов­ных труб 3,7, оцин­ко­ван­но­го про­ка­та 3,5. По­треб­ле­ние ме­тал­лур­гич. про­дук­ции 39,4 млн. т (2006). Круп­ней­шие пред­при­ятия – ком­би­на­ты пол­но­го цик­ла в Та­ран­то (Апу­лия; круп­ней­ший про­из­во­ди­тель ста­ли; с 2004 про­из­во­дит­ся так­же оцин­ко­ван­ная сталь для ав­то­мо­биль­ной пром-сти) и Пьом­би­но (Тос­ка­на). До­мен­ный чу­гун про­из­во­дит­ся так­же в Трие­сте. Б. ч. ста­ле­пла­виль­ных и про­кат­ных за­во­дов (пре­им. не­боль­ших уз­ко­спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных) скон­цен­три­ро­ва­на в ста­рых ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­трах И.: на Се­ве­ре – в Ли­гу­рии (ста­рей­ший ком­би­нат пол­но­го цик­ла в Кор­ниль­я­но де­мон­ти­ро­ван, ос­та­лось про­из-во ста­ли и сталь­но­го лис­та), Лом­бар­дии (2 осн. рай­она сло­жи­лись в пров. Бре­шиа – вклю­ча­ют г. Бре­шиа и близ­ле­жа­щие го­род­ки Во­бар­но, На­ве, Одо­ло, Дар­фо-Бо­а­рио-Тер­ме, Пи­зо­нье; в пров. Бер­га­мо – вклю­ча­ют Ло­ве­ре, Даль­ми­не и др.), Пье­мон­те (Ту­рин, Но­ви-Ли­гу­ре в пров. Алес­сан­д­рия, Вил­ла­дос­со­ла в пров. Но­ва­ра, Сан-Ди­де­ро в пров. Ту­рин, Ку­нео и Мон­до­ви в пров. Ку­нео), Ве­не­то (Мар­ге­ра, Кон­кор­дия-Сад­жит­та­рия), а так­же в рай­онах Аосты, Трие­ста и Боль­ца­но; в Цен­тре – в об­ла­стях Тос­ка­на (Сан-Джо­ван­ни-Валь­дар­но в пров. Арец­цо) и Ум­брия (Тер­ни); на Юге – в Кам­па­нии (Тор­ре-Ан­нун­циа­та, Ка­со­рия), на о. Си­ци­лия (Ка­та­ния). Не­боль­шие пред­при­ятия по про­из-ву фер­ро­спла­вов (140 тыс. т в 2006) дей­ст­ву­ют в про­вин­ци­ях Но­вара, Бре­шиа, Бел­лу­но и Са­во­на. Б. ч. про­из-ва чёр­ных ме­тал­лов кон­тро­ли­ру­ет хол­динг «Riva Group» (11-е ме­сто в ми­ре по про­из-ву ста­ли; в его струк­туре ком­па­нии «Finsider», «Ilva S. r. l.» и др.). Сре­ди др. круп­ных ме­тал­лур­гич. ком­па­ний И. – «Marcegaglia S. p. A.» (лис­то­вая сталь, про­кат, тру­бы), «Dal­mine S. p. A.» (свар­ные тру­бы), «Gruppo Lucchini» (чу­гун, уг­ле­ро­ди­стая и др. спе­ци­аль­ные ста­ли), «Acciaierie Berto­li Safau». В тор­гов­ле про­дук­ци­ей от­рас­ли И. име­ет от­ри­ца­тель­ное саль­до (–7,1 млрд. ев­ро в 2006).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия (стои­мость про­дук­ции 5,9 млрд. ев­ро; за­ня­то 17,7 тыс. чел., 2004) ис­поль­зу­ет в осн. им­порт­ное сы­рьё. Дол­го­вре­мен­ная раз­ра­бот­ка при­ве­ла к поч­ти пол­но­му ис­то­ще­нию не­ко­гда бо­га­тых ме­сто­ро­ж­де­ний по­ли­ме­тал­лич. руд, ме­ди и др. В нач. 21 в. на о. Сар­ди­ния ве­дёт­ся не­зна­чит. до­бы­ча свин­цо­вых руд (Иг­ле­зи­ен­те и Нур­ра; 4 тыс. т в 2003; 0,5 тыс. т в 2005), бок­си­тов (Оль­ме­до), зо­ло­та (с 1997; ок. 2 т в год; ме­сто­ро­ж­де­ние Фур­теи), се­реб­ра (ок. 3 т в год). В цвет­ной ме­тал­лур­гии вы­де­ля­ют­ся алю­ми­ние­вая и свин­цо­во-цин­ко­вая от­рас­ли. Про­из-во гли­но­зё­ма (из им­порт­ных, в т. ч. ав­ст­ра­лий­ских, бок­си­тов) ве­дёт­ся в Мар­ге­ре (пром. при­го­род Ве­не­ции) и Пор­то­ску­зо (на юго-за­па­де Сар­ди­нии). Вы­плав­ка алю­ми­ния 847 тыс. т (2006); пер­вич­ный алю­ми­ний по­лу­ча­ют на круп­ных за­во­дах в Фу­зи­не (пром. при­го­род Ве­не­ции) и Пор­то­вес­ме (на юго-за­па­де о. Сар­ди­ния); за­во­ды по про­из-ву вто­рич­но­го алю­ми­ния дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Па­ро­на (пров. Па­вия), Ка­ри­зио (Вер­чел­ли), Бор­гоф­ран­ко-д’Ив­реа (Ту­рин), Ро­вел­ло-Пор­ро (Ко­мо), Бре­шиа, Ред­жо-нель-Эми­лия, Не­аполь, Та­ран­то; в Мо­де­не в 2007 пу­щен за­вод по про­из-ву алю­ми­ние­вых рам для ав­то­мо­би­лей «Фер­ра­ри». Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель алю­ми­ния – «Alcoa S. r. l.». Вы­плав­ка свин­ца (211,2 тыс. т в 2005) ве­дёт­ся на Сар­ди­нии (Сан-Га­ви­но-Мон­реа­ле, Пор­то­вес­ме), в Лом­бар­дии (Па­дер­но-Дунь­я­но и Бру­ге­рио, пров. Ми­лан; Мак­ло­дио, пров. Бре­шиа); в ка­че­ст­ве вто­рич­но­го про­дук­та на свин­цо­во­пла­виль­ных за­во­дах по­лу­ча­ют се­реб­ро (110–120 т в год) и зо­ло­то. Осн. цен­тры про­из-ва цин­ка (121,1 тыс. т в 2005) – Пор­то­вес­ме (там же по­пут­но по­лу­ча­ют кад­мий) и Кро­то­не (пров. Кро­то­не); цин­ко­вых спла­вов – Мар­ге­ра; ок­си­да цин­ка – Пон­те-Нос­са (пров. Бер­га­мо). Про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди (32 тыс. т в 2005; 86 тыс. т в 1996) со­сре­до­то­че­но в Мар­ге­ре; мед­ных по­лу­фаб­ри­ка­тов и спла­вов – в го­ро­дах Пье­ве-Вер­гон­те (пров. Но­ва­ра), Сер­ра­вал­ле-Скри­вия (пров. Алес­сан­д­рия), Бре­шиа, Кья­ри, Лу­мец­ца­не (пров. Бре­шиа), Пиц­ци­гет­то­не (пров. Кро­то­не), Фор­на­чи-ди-Бар­га (пров. Лук­ка), Суль­мо­на (пров. Л’Акуила). Ок­сид сурь­мы по­лу­ча­ют на за­во­де в Ман­ча­но (пров. Грос­се­то).

Ма­ши­но­строе­ние – круп­ней­шая от­расль итал. пром-сти (1246 тыс. за­нятых, 2006); про­из-во в зна­чит. сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­но на экс­порт (в ср. ок. 50% про­дук­ции, в отд. сек­то­рах пре­выша­ет 80%). Тра­ди­ци­он­но наи­боль­шее зна­че­ние име­ет про­из-во разл. транс­порт­ных средств (ав­то­мо­би­лей, авиац. тех­ни­ки, су­дов и др.; за­ня­то 253,3 тыс. чел., 2004). Ос­но­ва итал. ав­то­мо­биль­ной пром-сти – мно­го­про­филь­ный кон­церн «FIAT S. p. A.» («Fabbriche Italiane Auto­mobili Torino»; в сер. 2000-х гг. за­ни­ма­ет 6-е ме­сто сре­ди ве­ду­щих ав­то­мо­би­ле­строи­тель­ных фирм Ев­ро­пы), в струк­ту­ру ко­то­ро­го вхо­дит ок. 100 ком­па­ний. Круп­ней­шее под­раз­де­ле­ние кон­цер­на по вы­пус­ку лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей – «FIAT Group Automobiles S. p. A.» (до нач. 2007 – «FIAT Auto S. p. A.»; ав­то­мо­би­ли ма­рок «FIAT», «Alfa Romeo» и «Lan­cia», «Autobianchi», «Inno­cen­ti»; го­лов­ной за­вод на­хо­дит­ся в при­го­ро­де Ту­ри­на Ми­рафь­о­ри). «FIAT S. p. A.» кон­тро­ли­ру­ет ком­па­нии «Maserati» (за­вод в Мо­де­не) и «Ferrari» (Ма­ра­нел­ло, пров. Мо­де­на), вы­пус­каю­щие спор­тив­ные ав­то­мо­би­ли клас­са «люкс». В 2006 ком­па­ния «FIAT Auto S. p. A.» реа­ли­зо­ва­ла 1980,3 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей (ок. 7,6% ев­роп. рын­ка); един­ст­вен­ная мар­ка итал. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей, не при­над­ле­жа­щая FIAT, – «Lambor­ghi­ni» (вла­де­лец – ком­па­ния «Audi», вхо­дит в со­став кон­цер­на «Volkswa­gen»). Произ-во гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей пред­став­ле­но ком­па­ни­ей «IVECO S. p. A.» (вхо­дит в кон­церн «FIAT S. p. A.»), вы­пус­каю­щей лёг­кие, сред­ние и тя­жё­лые ма­ги­ст­раль­ные и вне­до­рож­ные гру­зо­вики, ком­мерч. ав­то­мо­би­ли, ав­то­бу­сы, транс­порт­ные сред­ст­ва во­ен. на­зна­че­ния и др. (в 2006 реа­ли­зо­ва­но 181 тыс. ав­то­мо­би­лей; 10,7% ев­роп. про­дук­ции сек­то­ра). Вы­пус­ком ав­то­ком­плек­тую­щих за­ня­ты та­кие под­раз­де­ле­ния «FIAT Auto S. p. A.», как «FIAT Powertrain Techno­logies» (дви­га­те­ли, в т. ч. ди­зель­ные, ко­роб­ки пе­ре­дач и др.; б. ч. про­дук­ции пред­на­зна­че­на для ис­поль­зо­ва­ния на пред­при­яти­ях груп­пы «FIAT Auto S. p. A.»), «Magneti Marelli» (раз­ра­бот­ка и про­из-во ком­плек­тую­щих, сис­тем и уз­лов для ав­то­мо­би­лей, а так­же вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных сис­тем для ав­то­ма­тич. сбор­ки ав­то­мо­би­лей), «Teksid» (алю­ми­ние­вые и др. ме­тал­лич. де­та­ли). Осн. рай­он про­из-ва ав­то­мо­би­лей, ав­то­ком­плек­тую­щих и зап­ча­стей – обл. Пье­монт, пров. Ту­рин, где в пре­де­лах пром. ок­ру­га скон­цен­три­ро­ва­но ок. 70% про­из­водств. мощ­но­стей всей сис­те­мы ав­то­мо­биль­но­го про­из-ва. За пре­де­ла­ми ок­ру­га име­ют­ся за­во­ды в Аре­зе (пров. Ми­лан), Кас­си­но (пров. Фро­зи­но­не), а так­же в Не­апо­ле и По­миль­я­но-д’Ар­ко (пров. Не­аполь) и др. не­боль­ших го­ро­дах Юга (Суль­мо­на в пров. Л’Акуила, Атес­са в пров. Кье­ти, Мель­фи в пров. По­тен­ца, Тер­ми­ни-Име­ре­се в пров. Па­лер­мо, Пра­то­ла-Сер­ра в пров. Авел­ли­но). С ав­то­мо­биль­ной пром-стью тес­но свя­за­но про­из-во ша­ри­ко­под­шип­ни­ков (202 млн. шт. в 2004; в осн. в Ту­ри­не и пров. Ту­рин; ком­па­ния RIV).

Сре­ди др. тра­ди­ци­он­но зна­чи­мых про­из­водств транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния – су­до­строе­ние. В нач. 21 в. осн. спе­циа­ли­за­ция от­рас­ли – строи­тель­ст­во круп­ных кру­из­ных су­дов, в т. ч. по иностр. за­ка­зам (об­щий порт­фель за­ка­зов 7,9 млрд. ев­ро, в т. ч. ино­стран­ных – 3,3 млрд. ев­ро; 2006). Вы­пуск тан­ке­ров со­кра­ща­ет­ся, уве­ли­чи­ва­ет­ся про­из-во кон­тей­не­ро­во­зов, су­дов сме­шан­но­го ти­па, плат­форм для мор. бу­ре­ния и су­дов для под­вод­ных ис­сле­до­ва­ний. Круп­ней­шие вер­фи рас­по­ло­же­ны на ад­риа­ти­че­ском по­бе­ре­жье – в Мон­фаль­ко­не (пров. Го­ри­ция), Пор­то-Мар­ге­ре и Ан­ко­не; на Юге вы­де­ля­ют­ся Кас­тел­лам­ма­ре-ди-Ста­бия (близ Не­апо­ля), Па­лер­мо и Мес­си­на (о. Си­ци­лия). Ста­рей­ший рай­он итал. су­до­строе­ния – ли­гу­рий­ское по­бе­ре­жье (Ге­нуя-Се­ст­ри, Ри­ва-Три­го­зо, Муд­жа­но-Спе­ция, Пьет­ра-Ли­гу­ре, Ли­вор­но, Виа­ред­жо, Ма­ри­на-ди-Кар­ра­ра). В 2006 спу­ще­но на во­ду 21 суд­но об­щим во­до­из­ме­ще­ни­ем 546,6 рег. бр.-т (стои­мость 1,8 млрд. ев­ро). Во­ен. ко­раб­ле­строе­ние (объ­ём про­из-ва 340 млн. ев­ро, 2,4 тыс. за­ня­тых) опи­ра­ет­ся на тра­ди­ци­он­но раз­ви­тую су­до­строи­тель­ную ба­зу. Бое­вые ко­раб­ли стро­ят­ся на вер­фях ком­па­нии «Fincantieri» в го­ро­дах Ри­ва-Три­го­зо и Муд­жа­но.

Авиа­ци­он­ная пром-сть спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся пре­им. на про­из-ве во­ен. тех­ни­ки, про­из-во гражд. су­дов не по­лу­чи­ло боль­шо­го раз­ви­тия. Еже­год­но вы­пус­ка­ет­ся 30 бое­вых и 10 во­ен­но-транс­порт­ных са­мо­лё­тов (объ­ём про­из-ва 5,55 млрд. ев­ро, 2005). Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли – фир­мы «Alenia Aeronautica» (вхо­дит в «Finmecсanica») и «Aermacchi» (75% ак­ций при­над­ле­жит кон­цер­ну «Fin­mec­сanica»). Осн. цен­тры про­из-ва авиа­тех­ни­ки – По­миль­я­но-д’Арко (пров. Не­аполь), Ту­рин, Ка­сел­ле (пров. Ту­рин), Ва­ре­се, Но­ла, Ка­со­рия (пров. Не­аполь), Фод­жа. Во­ен. вер­то­лё­ты (объ­ём про­из-ва 2,49 млрд. долл.) вы­пус­ка­ет фир­ма «Agu­sta Westland» (2-е ме­сто в ми­ре по объ­ё­му про­дук­ции по­сле ев­роп. кон­цер­на «Eurocopter»; кон­тро­ли­ру­ет ок. 20% рын­ка во­ен. вер­то­лёт­ной тех­ни­ки); пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах Ка­ши­на-Кос­та-Гал­ла­ра­те (пров. Ва­ре­се), Верд­жа­те (пров. Ва­ре­се), Бе­не­вен­то, Брин­ди­зи, Фро­зи­но­не. «FIAT Avio» (авиац. под­раз­де­ле­ние FIAT) – глав­ная на­цио­наль­ная и од­на из ве­ду­щих авиа­ци­он­но-кос­мич. фирм Ев­ро­пы, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве дви­га­тель­ных ус­та­но­вок для гражд. и во­ен. са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов, су­дов и ко­раб­лей, кос­мич. ра­ке­то­но­си­те­лей, вы­пус­ка­ет так­же га­зо­тур­бин­ные ус­та­нов­ки для энер­ге­тич. сис­тем.

Один из важ­ней­ших сек­то­ров итал. ма­ши­но­строе­ния – про­из-во про­дук­ции во­ен. на­зна­че­ния. И. – один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе про­из­во­ди­те­лей воо­ру­жений (за счёт на­цио­наль­но­го и со­вме­ст­но­го с др. стра­на­ми НАТО про­из-ва обес­пе­чи­ва­ет­ся ок. 90% по­треб­но­стей Во­оруж. сил стра­ны). По уров­ню тех­нич. ос­на­щён­но­сти и объ­ё­му вы­пус­кае­мой про­дук­ции итал. во­ен. про­из-во в стра­нах ЕС ус­ту­па­ет толь­ко Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. Ос­но­ву про­из­водств. ба­зы со­став­ля­ет ок. 100 сбо­роч­ных пред­при­ятий (за­ня­то ок. 60 тыс. чел.; об­щий объ­ём про­из-ва, вклю­чая во­ен. са­мо­лё­ты и пр., 13 млрд. ев­ро). Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель воо­ру­же­ний и во­ен. тех­ни­ки – кон­церн «Fin­mec­ca­nica» (обес­пе­чи­ва­ет ок. 70% по­треб­но­стей Воо­руж. сил; стои­мость про­дук­ции 11,5 млрд. ев­ро). «Finmecсanica» ак­тив­но со­труд­ни­ча­ет с брит. «BAE Systems» (их объ­е­ди­не­ние «Eurosystems» прак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся мо­но­по­ли­стом в об­лас­ти во­ен. элек­тро­ни­ки в Зап. Ев­ро­пе) и франц. кон­цер­ном «Alcatel» (в кос­мич. сек­то­ре). Бро­не­тан­ко­вая пром-сть вы­пус­ка­ет сред­ние тан­ки, бое­вые ма­шины пе­хо­ты, БТР, БРМ и инж. тех­ни­ку на гу­се­нич­ном и ко­лёс­ном хо­ду (по про­из-ву бро­ни­ров. ко­лёс­ных ма­шин И. за­ни­ма­ет ли­ди­рую­щие по­зи­ции в Ев­ро­пе). Осн. пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в Ап­ри­лии (пров. Ла­ти­на), Спе­ции, Бре­шиа, Боль­ца­но, Лом­бар­до­ре (пров. Ту­рин). Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель стрел­ко­во­го ору­жия – фир­ма «Pietro Beretta» (ок. 90% про­дук­ции – гражд. и спор­тив­ные ру­жья; св. 80% экс­пор­ти­ру­ет­ся; за­вод – в г. Гар­до­не-Валь-Тром­пия, пров. Бре­шиа). Про­из-во элек­тро­ни­ки во­ен. на­зна­че­ния (объ­ём про­из-ва 3,3 млрд. долл.; 12 тыс. за­ня­тых, ок. 30 пред­при­ятий, 2005) раз­ви­ва­ет­ся в ус­ло­ви­ях ши­ро­кой коо­пе­ра­ции и ин­те­гра­ции с ве­ду­щи­ми про­из­во­ди­те­ля­ми Зап. Ев­ро­пы и США. На­ла­жен вы­пуск бор­то­вой авио­ни­ки, ра­дар­ных сис­тем, ра­дио­ло­кац. стан­ций, сис­тем кон­тро­ля и управ­ле­ния воз­душ­ным дви­же­ни­ем, средств свя­зи, гид­ро­аку­стич. ком­плек­сов, те­ле­управ­ляе­мых ле­та­тель­ных ап­па­ра­тов и др. ви­дов тех­ни­ки во­ен. на­зна­че­ния. Осн. цен­тры про­из-ва – Рим, Фло­рен­ция, Спе­ция, Ге­нуя, Ту­рин, Не­аполь, Ли­вор­но, Пи­за, Та­ран­то, По­ме­ция (пров. Рим). И. – круп­ный про­из­во­ди­тель мо­то­ров для во­ен. и гражд. авиа­строе­ния и ко­раб­ле­строе­ния (объ­ём про­из-ва 1,8 млрд. ев­ро). Гл. цен­тры мо­то­ро­строе­ния – Ту­рин, Брин­ди­зи, Не­аполь и Рим.

Про­из-во ж.-д. под­виж­но­го со­ста­ва раз­ме­ще­но по тер­ри­то­рии стра­ны дос­та­точ­но рав­но­мер­но. Осн. цен­тры – го­ро­да Са­виль­я­но (пров. Ку­нео), Кос­та-Мас­на­га (пров. Лек­ко), Ве­ро­на, Па­дуя, Вадо-Ли­гу­ре (пров. Са­во­на), Пис­тоя, Поц­цуо­ли (пров. Не­аполь), Ма­те­ра, Тре­пуц­ци (пров. Леч­че), Не­аполь, Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия, Ка­ри­ни (пров. Па­лер­мо). В 2004 вы­пу­ще­но 112 элек­тро­во­зов, 100 ба­гаж­ных ва­го­нов. Ре­монт осу­ще­ст­в­ля­ет­ся гл. обр. в го­ро­дах Се­ве­ра И.: Ар­куа­та-Скри­вия (пров. Алес­сан­д­рия), Боц­цо­ло (пров. Ман­туя), Ми­лан, Па­дуя, Кас­тельф­ран­ко-Ве­не­то (пров. Тре­ви­зо), Ве­ро­на, Вил­ла-Опи­чи­на (пров. Три­ест), Пор­ре­на (пров. Арец­цо), Ки­ли­ва­ни (пров. Сас­са­ри). Вы­пуск ве­ло­си­пе­дов и мо­то­цик­лов сти­му­ли­ру­ет­ся ус­пеш­ным раз­ви­ти­ем в И. про­филь­ных ви­дов спор­та. Поч­ти все пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в не­боль­ших го­ро­дах Се­ве­ра. Про­из-во ве­ло­си­пе­дов – в го­ро­дах Кам­биа­го (пров. Ми­лан), Тре­ви­льо (пров. Бер­га­мо), Па­дуя, Вит­то­рио-Ве­не­то (пров. Тре­ви­зо) и др.; мо­то­цик­лов и мо­то­рол­ле­ров – в го­ро­дах Ва­ре­се, Ка­са­лек­кьо-ди-Ре­но (пров. Бо­ло­нья), Пе­за­ро, Пон­те­де­ра (пров. Пи­за; ста­рей­ший за­вод от­рас­ли), Атес­са (пров. Кье­ти).

В элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной пром-сти (про­из-во про­дук­ции гражд. на­зна­че­ния вы­де­ля­ет­ся итал. ста­ти­сти­кой в еди­ную от­расль; стои­мость про­даж 59 млрд. ев­ро, 2006) ве­ду­щие по­зи­ции в нач. 21 в. за­ни­ма­ет элек­тро­тех­нич. про­из-во; про­из-во вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной элек­трон­ной про­дук­ции ме­нее раз­ви­то, осо­бен­но в об­лас­ти те­ле­ком­му­ни­кац. сис­тем, средств ин­фор­ма­ти­ки. Осн. на­прав­ле­ние спе­циа­ли­за­ции от­рас­ли – про­из-во бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров: хо­ло­диль­ни­ков, сти­раль­ных и по­су­до­мо­еч­ных ма­шин, ку­хон­ных плит, мик­ро­вол­но­вых пе­чей, а так­же ко­фе­ма­шин, гла­диль­ных сис­тем, уст­ройств для гри­ля и др. Про­из-во (млн. шт., 2004): сти­раль­ных ма­шин 9,7, хо­ло­диль­ни­ков 6,4, по­су­до­мо­еч­ных ма­шин 2,8, пы­ле­со­сов 1,5, те­ле­ви­зо­ров 0,95. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли – «Indesit Company» (до 2005 на­зы­вал­ся «Merloni Elettrodo­mes­ti­ci»; ок. 14 млн. еди­ниц про­дук­ции; осн. брен­ды – «Indesit», «Ariston»), «DeLon­ghi S. p. A.», «Candy Group» (брен­ды «Ze­rowatt», «Candy», «Hoover», «Вят­ка» и др.), «A. MERLONI S. p. А.» (брен­ды ARDO, ASKO; св. 3 млн. еди­ниц про­дук­ции). Пред­при­ятия от­рас­ли вы­пус­ка­ют так­же обо­ру­до­ва­ние и тех­ни­ку пром. на­зна­че­ния, ка­бель­ную про­дук­цию, разл. све­то­тех­ни­ку, обо­ру­до­ва­ние для вы­ра­бот­ки, рас­пре­де­ле­ния, пе­ре­да­чи элек­тро­энер­гии и др. Круп­ней­шие уз­лы со­сре­до­то­че­ния элек­тро­тех­нич. пред­при­ятий – Ми­лан (с со­сед­ни­ми про­вин­ция­ми Ко­мо, Ва­ре­се, Па­вия и Бер­га­мо), Ту­рин, Фор­ли-Че­зе­на, Не­аполь.

Об­щее ма­ши­но­строе­ние (130,4 тыс. за­ня­тых; стои­мость про­даж 23,4 млрд. ев­ро, 2006) вы­де­ля­ет­ся очень вы­со­кой до­лей экс­пор­та про­дук­ции (в сред­нем ок. 70%; 2-е ме­сто сре­ди ев­роп. стран по­сле Гер­ма­нии). По­зи­ции И. наи­бо­лее силь­ны в про­из-ве обо­ру­до­ва­ния для ме­тал­ло­об­ра­бот­ки – пром. ро­бо­тов, ав­то­ма­тич. ли­ний, ра­бо­чих цен­тров, сва­роч­ных и штам­по­воч­ных ма­шин, в т. ч. для ав­то­мо­биль­но­го про­из-ва (ком­па­ния COMAU, в струк­ту­ре «FIAT S. p. A.»), шли­фо­валь­ных, рас­точ­ных стан­ков, гид­рав­лич. прес­сов, ком­плек­тую­щих для трак­то­ро­строе­ния и др. («Berсo S. p. A.»). И. – один из при­знан­ных и круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей и экс­пор­тё­ров обо­ру­до­ва­ния для тек­стиль­ной и швей­ной пром-сти. Вы­пуск швей­ных ма­шин (цен­тры – Па­вия, Мон­ца, Ми­лан, Ту­рин, Та­ран­то) тра­ди­ци­он­но при­бли­жен к ста­рым тек­стиль­ным цен­трам; круп­ней­шие по­ку­па­те­ли этой про­дук­ции – Ки­тай, Тур­ция, Ин­дия. Дав­ние тра­ди­ции име­ет про­из-во обо­ру­до­ва­ния для дуб­ле­ния и вы­дел­ки кож (пред­при­ятия рас­сре­до­то­че­ны по об­лас­тям Тос­ка­на, Ве­не­то, Лом­бар­дия, Пье­монт и Кам­па­ния) и из­го­тов­ле­ния обу­ви (гл. цен­тры – Вид­же­ва­но в пров. Па­вия, Па­дуя, неск. не­боль­ших цен­тров в пров. Ва­ре­се, а так­же в об­лас­тях Тос­ка­на и Мар­ке). Стра­на за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре по вы­пус­ку обо­ру­до­ва­ния для по­ли­гра­фич. пром-сти (в т. ч. слож­ных пе­чат­ных прес­сов), про­из-ва бу­ма­ги и кар­то­на (ок. 70% про­филь­ных пред­при­ятий со­сре­до­то­че­ны в Лом­бар­дии и Пье­мон­те; осн. цен­тры про­из-ва ти­по­граф­ских ма­шин – Ту­рин, Вер­чел­ли и Ка­са­ле-Мон­фер­ра­то), обо­ру­до­ва­ния и штам­по­воч­ных ма­шин для из­го­тов­ле­ния из­де­лий из пла­сти­ка и ре­зи­ны (осн. рай­он – пром. ок­руг Ва­ре­се). И. – один из ве­ду­щих ев­роп. про­из­во­ди­те­лей обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой пром-сти (в т. ч. для кон­сер­ви­ро­ва­ния ово­щей и фрук­тов, пе­ре­ра­бот­ки мя­са и мо­ло­ка, про­из-ва сы­ров, вин); на­ря­ду с Гер­ма­ни­ей проч­но удер­жи­ва­ет ми­ро­вое ли­дер­ст­во по про­из-ву ав­то­ма­тич. ли­ний по рас­фа­сов­ке и упа­ков­ке то­ва­ров (со­во­куп­но ок. 65% ми­ро­во­го рын­ка). Ок. 80% про­из­водств. мощ­но­стей скон­цен­три­ро­ва­ны в об­лас­тях Эми­лия-Ро­ма­нья (пром. ок­руг Пар­мы) и Лом­бар­дия; ок. 88% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Боль­шим спро­сом на ми­ро­вом рын­ке поль­зу­ет­ся итал. обо­ру­до­ва­ние для де­ре­во­об­ра­бот­ки (осн. рай­оны – Лом­бар­дия, Эми­лия-Ро­ма­нья и Ве­не­то; ок. 82% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся, в т. ч. в Ки­тай, Таи­ланд, Ма­лай­зию), про­из-ва ке­ра­мич. из­де­лий, об­ра­бот­ки (рез­ки, шли­фов­ки) кам­ня, в т. ч. мра­мо­ра, про­из-ва и об­ра­бот­ки стек­ла и др.

По вы­пус­ку ма­шин и обо­ру­до­ва­ния для с. х-ва, вклю­чая разл. ви­ды трак­то­ров, ма­ши­ны для об­ра­бот­ки почв, вне­се­ния удоб­ре­ний, убо­роч­ные ком­бай­ны, са­до­вое обо­ру­до­ва­ние и др. (40 тыс. за­ня­тых, стои­мость про­даж 7,1 млрд. ев­ро, 2005) И. яв­ля­ет­ся од­ним из ев­роп. ли­де­ров. Пред­при­ятия по про­из-ву с.-х. тех­ни­ки раз­ме­ща­ют­ся в рай­онах ин­тен­сив­но­го аг­рар­но­го про­из-ва на Се­ве­ре стра­ны: в об­лас­тях Эми­лия-Ро­ма­нья (Бо­ло­нья, Чен­то, Че­зе­на, Ра­вен­на, Фор­ли, Ред­жо-нель-Эми­лия, Мо­де­на), Лом­бар­дия (Ми­лан, Бре­шиа, Ко­мо, Ман­туя), Пье­монт (Ку­нео, Алес­сан­д­рия, Ас­ти), Ве­не­то (Па­дуя, Ве­ро­на, Тье­не). Трак­то­ры (83,4 тыс. еди­ниц, 2004) про­из­во­дят­ся в Сан-Мау­ро-То­ри­не­се (пров. Ту­рин), Тре­ви­льо (пров. Бер­га­мо), Мо­де­не и Ези (пров. Ан­ко­на). Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель с.-х. ма­шин и обо­ру­до­ва­ния – ком­па­ния CNH (под­раз­де­ле­ние «FIAT S. p. A.»). В вы­пус­ке до­рож­но-стро­ит. тех­ни­ки (3,7 млрд. ев­ро; ок. 66% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся) на­ря­ду с тра­диц. ви­да­ми про­дук­ции (буль­до­зе­ры, экс­ка­ва­то­ры, скре­пе­ры и др.) в нач. 21 в. рас­ши­ря­ет­ся про­из-во ми­ни­экс­ка­ва­то­ров, ком­пакт­ных ав­то­по­груз­чи­ков, те­ле­ско­пич. са­мо­сва­лов.

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей итал. эко­но­ми­ки (объ­ём про­даж 54,7 млрд. ев­ро, без фар­ма­цев­тич. про­из-ва, 2006; 198,6 тыс. за­ня­тых, ок. 6 тыс. пред­при­ятий, 2005). По объ­ё­му про­из-ва хи­мич. про­дук­ции стра­на за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Гер­ма­нии, Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ок. 40% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Осн. на­прав­ле­ния спе­циа­ли­за­ции – про­из-во хи­мич. во­ло­кон, пла­ст­масс, син­те­тич. кау­чу­ка, про­дук­тов ос­нов­ной хи­мии (ки­слот, ще­ло­чей и др.), с.-х. хи­ми­ка­тов, ла­ко­кра­соч­ных из­де­лий, то­ва­ров бы­то­вой хи­мии и кос­ме­тич. средств. Осн. рай­он со­сре­до­то­че­ния хи­мич. про­из­водств – Се­вер (ок. 70% всех за­ня­тых в от­рас­ли). Сре­ди мно­го­числ. мел­ких и сред­них пред­при­ятий вы­де­ля­ют­ся круп­ные неф­те­хи­мич. ком­би­на­ты, ра­бо­таю­щие на ба­зе бли­жай­ших НПЗ: в Ман­туе (гл. про­из­во­ди­тель сти­ро­ла и по­листи­ро­ла), Пор­то-Мар­ге­ре (син­те­тич. во­лок­на и пласт­мас­сы). В Лом­бар­дии, тра­диц. рай­оне тек­стиль­но­го про­из-ва, наи­бо­лее рас­про­стра­не­но про­из-во хи­мич. во­ло­кон, пря­жи и тка­ней из них (в пре­де­лах пров. Ми­лан по объ­ё­мам хи­мич. про­из-ва вы­де­ля­ет­ся Че­за­но-Ма­дер­но – со­ля­ная ки­сло­та, кау­стич. со­да, не­ор­га­нич. пиг­мен­ты, хи­мич. во­лок­на и пла­ст­мас­сы). В Пье­мон­те (осо­бен­но в рай­оне Ту­ри­на) хи­мич. пром-сть в зна­чит. сте­пе­ни об­слу­жи­ва­ет ав­то­мо­биль­ную, ме­тал­лур­гич. и тек­стиль­ную от­рас­ли (про­из-во ки­слот, мед­но­го ку­по­ро­са и др. – Ту­рин, Но­ва­ра, Спи­нет­та-Ма­рен­го в пров. Алес­сан­д­рия, Вер­чел­ли; хи­мич. во­ло­кон – Са­луц­цо, Аль­ба в пров. Ку­нео, Гоц­ца­но в пров. Но­ва­ра). В обл. Эми­лия-Ро­ма­нья хи­мич. про­из-во ори­ен­ти­ро­ва­но на раз­ви­тое с. х-во (вы­пуск удоб­ре­ний и разл. с.-х. хи­ми­ка­тов); в Ра­вен­не и Фер­ра­ре дей­ст­ву­ют круп­ные неф­те­хи­мич. ком­би­на­ты. Для об­лас­тей Цен­тра И. ха­рак­тер­ны не­ор­га­нич. про­из-ва на ос­но­ве ме­ст­ных пи­ри­тов, бо­ра­тов, по­ва­рен­ной со­ли. Вы­де­ля­ет­ся круп­ное про­из-во кау­стич. со­ды, гид­ро­кар­бо­на­та на­трия (в т. ч. для фар­ма­цев­тич. пром-сти), хло­ри­да каль­ция, хло­ра, пла­ст­масс в Ро­зинь­я­но-Ма­рит­ти­мо (пров. Ли­вор­но; ком­би­нат ита­ло-бельг. ком­па­нии «Ro­sig­na­no-Solvay»). Сре­ди др. про­из­водств – тра­диц. из­вле­че­ние бро­ма и ио­да из ми­нер. ис­точ­ни­ков Саль­со­мад­жо­ре-Тер­ме и Мон­ти­чел­ли-Тер­ме (пров. Пар­ма), Фрат­та (пров. Фор­ли-Че­зе­на); бром по­лу­ча­ют так­же из мор. во­ды (Мар­ге­ри­та-ди-Са­войя в Апу­лии, Каль­я­ри на о. Сар­ди­ния). На хи­мич. ком­би­на­те ком­па­нии «Solvay Solexis» в Бус­си-суль-Ти­ри­но (пров. Пес­ка­ра) на ба­зе ме­ст­но­го при­род­но­го га­за (под­вод­ные ме­сто­ро­ж­де­ния в рай­оне Вас­то, пров. Кье­ти) про­из­во­дят­ся со­ля­ная и азот­ная ки­сло­ты, элек­тро­ли­тич. кау­стич. со­да, кау­стич. со­да на ба­зе хло­ра, азот­ные удоб­ре­ния.

Гл. рай­он неф­те­хи­мич. про­из-ва – Юг стра­ны; круп­ней­ший про­из­во­ди­тель – «Po­limeri Europa» (в со­ста­ве кон­цер­на ENI; по­ли­эти­лен, по­ли­про­пи­лен, по­ли­сти­рол); пред­при­ятия ком­па­нии дей­ст­ву­ют в При­оло-Гар­гал­ло, Дже­ле (Си­ци­лия), Пор­то-Тор­ре­се и Сар­ро­ке (Сар­ди­ния), а так­же в рай­онах пор­тов ад­риа­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья (Мар­ге­ра, Брин­ди­зи, Ра­вен­на). Осн. рай­он вы­со­ко­раз­ви­то­го фар­ма­цев­тич. про­из-ва – Лом­бар­дия, гл. цен­тры – Ми­лан и Бре­шиа; сре­ди дру­гих – Ту­рин, Три­ест, Бо­ло­нья, Ге­нуя, Фло­рен­ция, Пи­за, Рим, Не­аполь, Ка­та­ния, Па­лер­мо. Важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет ре­зино­вая пром-сть, спе­циа­ли­зи­рую­щая­ся на про­из-ве ав­то­мо­биль­ных шин (ме­нее 30% сы­рья со­став­ля­ет им­порт­ный на­ту­раль­ный кау­чук, ос­таль­ное – син­те­тич. кау­чук, про­из­во­ди­мый на итал. неф­те­хи­мич. ком­би­на­тах). Сре­ди др. про­дук­ции – разл. тру­бы, ма­те­риа­лы для ав­то­строе­ния, вы­пус­ка обу­ви, изо­ли­ро­ван­ный ка­бель, лен­ты транс­пор­тё­ров, клею­щие ве­ще­ст­ва. Ли­дер ре­зи­но­вой пром-сти стра­ны – ком­па­ния «Pirel­li» (её под­раз­де­ле­ние «Pirelli Tyre» за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ми­ре по про­из-ву шин для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей и мо­то­цик­лов). Осн. цен­тры – Ми­лан, Ту­рин, Ви­дже­ва­но, Ла­ти­на и Ба­ри.

Для И. ха­рак­тер­но про­из-во не­ор­га­нич. пиг­мен­тов, скон­цен­три­ро­ван­ное в осн. в пров. Ми­лан (Ми­лан, Че­за­но-Ма­дер­но, Ме­лень­я­но, Ко­до­ньо, Се­риа­те), а так­же в про­вин­ци­ях Ту­рин, Бер­га­мо, Три­ест, Спе­ция, Ли­вор­но. Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли – «Eurocolori S. r. l.», «Ben­tek»; зна­чит. часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Со­хра­ня­ет­ся тра­диц. про­из-во на­ту­раль­ных эс­сен­ций цит­ру­со­вых (пре­им. на Си­ци­лии – в Па­лер­мо и при­го­ро­де Мес­си­ны – Три­ме­сть­е­ри), бер­га­мо­та (пров. Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия), а так­же мя­ты (пров. Ту­рин, Ку­нео), ла­ван­ды и др. Осн. центр про­из-ва пар­фю­мер­но-кос­ме­тич. про­дук­ции – Рим.

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и ме­бель­ная про­мыш­лен­ность (объ­ём про­даж ок. 38 млрд. ев­ро, 2006; ок. 410 тыс. за­ня­тых, ок. 81 тыс. пред­при­ятий) име­ет боль­шое экс­порт­ное зна­че­ние; ис­поль­зу­ет ме­ст­ное (8,7 млн. м3 дре­ве­си­ны в 2005) и им­порт­ное сы­рьё. Ве­ду­щий сек­тор – про­из-во ме­бе­ли и разл. пред­ме­тов ин­терь­е­ра (в т. ч. меж­ком­нат­ных две­рей), в зна­чит. сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ван­ное на экс­порт. В сер. 2000-х гг. в де­ре­во­об­работ­ке наи­бо­лее бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ют­ся про­из­вод­ст­ва по вы­пус­ку строи­тель­ных ма­те­риа­лов, в ме­бель­ном про­из-ве – из­го­тов­ле­ние ме­бе­ли для пред­при­ятий тор­гов­ли и офи­сов. Осн. рай­оны про­из-ва фа­не­ры и дре­вес­но-стру­жеч­ных плит – Лис­со­не (пров. Ми­лан), Ту­рин, Ми­лан, Гуа­стал­ла (пров. Ред­жо-нель-Эми­лия), Вер­чел­ли, Па­вия, Ве­ро­на, Фер­ра­ра; ме­бе­ли – об­ла­сти Лом­бар­дия (Кан­ту, Лис­со­не и др. цен­тры рай­она Бри­ан­ца в пров. Ко­мо; Ме­де, Ва­ре­до, Се­ре­ньо в пров. Ми­лан и др.), Ве­не­то (пров. Тре­ви­зо, Ве­ро­на и Па­дуя), Тос­ка­на, Мар­ке, Эми­лия-Ро­ма­нья. Гл. рай­он про­из-ва стуль­ев (для до­ма, офи­сов, гос­ти­ниц) – пром. ок­руг в пров. Уди­не (рай­оны Манд­за­но, Сан-Джо­ван­ни-аль-На­тид­зо­не, Кор­но-ди-Ро­зац­цо и др.), где со­сре­до­то­че­но св. 1200 про­филь­ных пред­при­ятий, вы­пус­каю­щих еже­год­но ок. 45 млн. стуль­ев (ок. 4/5 италь­ян­ско­го, ок. 1/2 ев­ро­пей­ско­го и ок. 1/3 ми­ро­во­го про­из-ва); ок. 80% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся.

Про­мыш­лен­ность строй­ма­те­риа­лов сло­жи­лась в И. на ба­зе зна­чит. за­па­сов раз­но­об­раз­но­го сы­рья. Осо­бен­но из­вест­ны итал. мра­мо­ры: це­нят­ся бе­лый (кар­рар­ский) мра­мор из Апу­ан­ских Альп (обл. Тос­ка­на), бе­лый или свет­лый мра­мор из до­ли­ны р. Ос­со­ла (на се­ве­ре Пье­мон­та; ис­поль­зу­ет­ся толь­ко для рес­тав­ра­ции Ми­лан­ско­го со­бо­ра). Гра­ни­та­ми сла­вит­ся о. Сар­ди­ния; в Ла­цио до­бы­ва­ют тра­вер­тин. По объ­ё­му до­бы­чи и экс­пор­та при­род­но­го об­ли­цо­воч­но­го кам­ня стра­на тра­ди­ци­он­но за­ни­ма­ет ве­ду­щие по­зи­ции в ми­ре. Ве­дёт­ся до­бы­ча але­ба­ст­ра (Воль­тер­ра, обл. Тос­ка­на), по­ле­во­го шпа­та (3 млн. т в 2004; в осн. в пред­горь­ях Альп), ас­бе­ста (ме­сто­ро­ж­де­ние Ба­ланд­же­ро в до­ли­не р. Лан­цо, пров. Ту­рин), бен­то­ни­та (на о. Пон­ца в Тир­рен­ском м., в обл. Апу­лия, на о. Сар­ди­ния), ме­ла (Мон­каль­во в пров. Ас­ти, ок­ре­ст­но­сти Бо­ло­ньи и Пе­за­ро). Мно­же­ст­во пес­ча­ных карь­е­ров – в пров. Ку­нео, Вер­чел­ли, Бо­ло­нья, Лук­ка, Кам­по­бас­со, Ла­ти­на, По­тен­ца.

По про­из-ву це­мен­та (46 млн. т в 2006) И. вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров. Круп­ней­шие це­мент­ные пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны на Се­ве­ре (в пров. Алес­сан­д­рия, рай­оне Бер­га­мо, про­вин­ци­ях Ко­мо, Бре­шиа, Па­вия, Пья­чен­ца). Вы­пуск кир­пи­ча и че­ре­пи­цы (все­го ок. 300 пред­при­ятий), ори­ен­ти­ро­ван­ный на ну­ж­ды ме­ст­но­го строи­тель­ст­ва, рав­но­мер­но рас­про­стра­нён по тер­ри­то­рии стра­ны. Боль­шое экс­порт­ное зна­че­ние име­ет про­из-во ке­ра­мич. плит­ки, разл. по­кры­тий из ке­ра­мо­гра­ни­та, ис­кус­ств. кам­ня и т. п. (225 пред­при­ятий). Осн. рай­оны про­из-ва стро­ит. ке­ра­ми­ки – пром. ок­руг Сас­суо­ло (близ Мо­де­ны), где скон­цен­три­ро­ва­но ок. 80% нац. про­из-ва (ок. 1/4 ми­ро­во­го) и пров. Ред­жо-нель-Эми­лия; ок. 70% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель – «Ma­razzi Group» (по вы­пус­ку строи­т. ке­ра­ми­ки вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших про­филь­ных ком­па­ний в ми­ре, еже­год­но про­из­во­дит ок. 85 млн. м2 плит­ки). Сре­ди про­дук­ции итал. пред­при­ятий – су­хие стро­ит. сме­си и стро­ит. хи­ми­ка­ты (кон­церн MAPEI – один из са­мых круп­ных ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей разл. стро­ит. со­ста­вов, в т. ч. клее­вых; круп­ней­ший за­вод – в Роб­биа­но-ди-Ме­ли­лья, пров. Ми­лан), ши­ро­кий ас­сор­ти­мент от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов. Тра­диц. про­из-во ке­ра­мич. и фа­ян­со­вых из­де­лий (в т. ч. ху­до­же­ст­вен­ных) в го­ро­дах Имо­ла и Фа­эн­ца.

Сте­коль­ная про­мыш­лен­ность (ок. 500 пред­при­ятий, в осн. на Се­ве­ре и в Цен­тре И.) ори­ен­ти­ро­ва­на гл. обр. на вы­пуск стек­лян­ной та­ры и по­су­ды, в т. ч. ла­бо­ра­тор­ной, лис­то­во­го стек­ла для строи­тель­ст­ва и ав­то­мо­биль­ной пром-сти, стек­ла для оп­тич. при­бо­ров, хру­ста­ля. В Бер­га­мо и Ве­не­ции вы­пус­ка­ют стек­ло­ва­ту, в Ми­ла­не и Са­во­не – стек­ло­во­лок­но. Ху­дож. стек­лом сла­вит­ся ве­не­ци­ан­ский о. Му­ра­но.

Лёг­кая про­мыш­лен­ность – од­на из наи­бо­лее зна­чи­мых в эко­но­ми­ке стра­ны. И., на­ря­ду с Фран­ци­ей, ос­та­ёт­ся ми­ро­вым ли­де­ром в ин­ду­ст­рии мо­ды (сек­тор вклю­ча­ет про­из-во разл. тек­сти­ля, оде­ж­ды, обу­ви, ак­сес­суа­ров, юве­лир­ное про­из-во). Гл. центр ме­ж­ду­нар. зна­че­ния – Ми­лан, где со­сре­до­то­че­ны круп­ней­шие до­ма мо­ды (Armani, Bulgari, Dol­ce&Gabbana, Trussardi и др.), цен­тры ди­зай­на и про­из­водств. мощ­но­сти; сре­ди дру­гих – Фло­рен­ция, Рим и Ту­рин. По мас­шта­бам про­из-ва тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий И. за­ни­ма­ет од­но из ве­дущих мест в ми­ре и Ев­ро­пе: итал. ком­па­нии вы­пус­ка­ют ок. 25% со­во­куп­ной тек­стиль­ной и швей­ной про­дук­ции стран ЕС, в стра­не со­сре­до­то­че­но ок. 37% об­ще­го чи­сла про­филь­ных ком­па­ний и ок. 20% за­ня­тых в про­из-ве. На­ря­ду с круп­ны­ми ком­па­ния­ми, об­ла­да­те­ля­ми ми­ро­вых брен­дов, дей­ст­ву­ют мно­го­числ. не­боль­шие уз­ко­спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные фир­мы.

Тек­стиль­ная пром-сть (объ­ём про­дук­ции 7,2 млрд. ев­ро; ок. 3,7 тыс. ком­па­ний, из них 85% с чис­лом за­ня­тых до 15 чел., 2006) – од­на из ста­рей­ших от­рас­лей. Про­из­во­дят­ся пря­жа и тка­ни из им­порт­но­го (хлоп­ка, шер­сти и льна) и соб­ст­вен­но­го (шёл­ка, ис­кус­ств., син­те­тич. и сме­шан­ных во­ло­кон) сы­рья. В об­щем объ­ё­ме про­дук­ции ок. 33% при­хо­дит­ся на шер­стя­ные тка­ни, ок. 21% – на хлоп­ча­то­бу­маж­ные, 4% – на льня­ные. Про­из-во пря­жи и тка­ней из хлоп­ка (162,6 тыс. т пря­жи в 2004, ок. 10% ми­ро­во­го; 197,1 тыс. т тка­ней) и льна (ок. 12 тыс. т тка­ней в год) со­кра­ща­ет­ся из-за воз­рас­таю­щей кон­ку­рен­ции с кит. и инд. про­из­во­ди­те­ля­ми; про­из-во пря­жи и тка­ней из шер­сти (со­от­вет­ст­вен­но 342 тыс. т пря­жи, св. 1/3 ми­ро­во­го; 115,3 тыс.т тка­ней, 3,8тыс. т шер­стя­ных оде­ял и пле­дов, 2004) и шёл­ка в сер. 2000-х гг. на­чи­на­ет уве­ли­чи­вать­ся из-за воз­рас­таю­ще­го спро­са на ми­ро­вом рын­ке. Пред­при­ятия хлоп­ча­то­бу­маж­ной пром-сти (все­го св. 400) рас­по­ло­же­ны в осн. на Се­ве­ре И.: в Лом­бар­дии (Бер­га­мо, Бре­шиа, Ко­мо, Лек­ко, го­ро­да Гал­ла­ра­те и Са­рон­но в пров. Ва­ре­се), Пье­мон­те (Но­ва­ра), Ве­не­то (Лон­га­ро­не в пров. Бел­лу­но, Ко­нель­я­но в пров. Тре­ви­зо) и в обл. Фриу­ли-Ве­не­ция-Джу­лия. Осн. рай­оны шер­стя­ной пром-сти: Пье­монт (пром. ок­ру­га Би­ел­ла и Валь­се­зия в пров. Вер­чел­ли вхо­дят в чис­ло круп­ней­ших ми­ро­вых цен­тров по про­из-ву шер­сти, шер­стя­ных тка­ней из ка­ше­ми­ра, аль­па­ки, мохе­ра, и три­ко­та­жа), Тос­ка­на (пром. ок­руг Пра­то да­ёт св. 1/4 нац. экс­пор­та тек­сти­ля), Ве­не­то (Скио и др. в пров. Ви­чен­ца). Шёл­ко­вое про­из-во от­ли­ча­ет­ся ши­ро­ким ас­сор­ти­мен­том из­де­лий (ни­ти для ши­тья и вя­за­ния, тка­ни, три­ко­таж и др.). Шел­ко­пря­диль­ное и шел­ко­ткац­кое про­из-ва со­сре­до­то­че­ны в Лом­бар­дии (про­вин­ции Ко­мо, Лек­ко, Ми­лан, Бер­га­мо, Ва­ре­се, Бре­шиа, Кре­мо­на), Пье­мон­те и Ве­не­то. Гл. цен­тры про­из-ва льня­ных тка­ней рас­по­ло­же­ны в Лом­бар­дии (Мон­ца, Па­дер­но-Дунь­я­но, Де­зио, Ви­мер­ка­те, пров. Ми­лан), Пье­мон­те (про­вин­ции Вер­чел­ли, Но­ва­ра), Ве­не­то (Фос­саль­та-ди-Пор­тог­руа­ро, пров. Ве­не­ция) и Кам­па­нии (Фрат­та­мад­жо­ре, пров. Не­аполь). И. – один из из­вест­ней­ших и круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей тек­сти­ля для до­ма (бе­лья, штор, ме­бель­ных и др. тка­ней для оформ­ле­ния ин­терь­е­ра). Важ­ное ме­сто в от­рас­ли за­ни­ма­ет про­из-во тех­нич. тек­сти­ля спец. на­зна­че­ния (для за­щи­ты от ат­мо­сфер­но­го воз­дей­ст­вия, ма­те­риа­лов, при­ме­няе­мых в с. х-ве и строи­тель­ст­ве, а так­же мед., во­ен., пром. на­зна­че­ния). Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли про­дук­ции от­рас­ли – «Montefibre S. p. A.», «Zegna Baruffa – Lane Borgosesia S. p. A.», «Tes­sival S. p. A.», «Aquafil S. p. A.» (в со­ста­ве «Gruppo Bonazzi S. p. A.»), «Bemberg S. p. A.». Св. 67% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (в т. ч. 45% в стра­ны ЕС, гл. обр. в Гер­ма­нию, Фран­цию, Ис­па­нию).

Швей­ная пром-сть (объ­ём про­дук­ции 41,6 млрд. ев­ро; 2006) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве мод­ной жен­ской и муж­ской оде­ж­ды. Со­хра­ня­ет зна­че­ние про­из-во из­де­лий вы­со­ко­го ка­че­ст­ва и клас­са «люкс» (до­ля И. в ми­ро­вой тор­гов­ле то­ва­ра­ми сек­то­ра ок. 10%); объ­ё­мы про­дук­ции для мас­со­во­го по­треб­ле­ния про­дол­жа­ют со­кра­щать­ся из-за воз­рас­таю­ще­го им­пор­та бо­лее де­шё­вой про­дук­ции из Ки­тая, стран Вост. Ев­ро­пы и Юго-Вост. Азии, не­ко­то­ро­го спа­да по­треб­ле­ния до­ро­го­стоя­щих то­ва­ров внут­ри стра­ны и в стра­нах ЕС и др. (за 2002–06 чис­ло про­филь­ных ком­па­ний умень­ши­лось на 13,6 тыс.; со­кра­ще­но 93 тыс. ра­бо­чих мест). Объ­ём про­даж мод­ной жен­ской оде­ж­ды со­ста­вил 12,3 млрд. ев­ро (2005; из них 47,3% – на экс­порт), мод­ной муж­ской оде­ж­ды – 8,1 млрд. ев­ро (экс­порт – 57,3%). Гл. цен­тры про­из-ва оде­ж­ды (мас­со­вой и клас­са «люкс») – Ми­лан, Фло­рен­ция, Рим и Ту­рин. И. ос­та­ёт­ся ве­ду­щим ев­роп. про­из­во­ди­те­лем и по­став­щи­ком три­ко­таж­ных из­де­лий; осн. рай­оны про­из-ва – Лом­бар­дия (Ми­лан, Ва­ре­се, Гал­ла­ра­те), Пье­монт (Ту­рин, Вер­чел­ли, Би­ел­ла, Но­ва­ра), Эми­лия-Ро­ма­нья и Ве­не­то (рай­он Тре­ви­зо). Экс­порт­ное зна­че­ние име­ет про­из-во чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий, в т. ч. жен­ских кол­го­ток (ок. 75% про­дук­ции – из­вест­ных ма­рок «Sanpelleg­rino», «Gol­den La­dy», «Filodoro», «Le­vante»; ок. 30% про­из-ва стран ЕС скон­цен­три­ро­ва­но близ Ман­туи, в ок­ру­ге с цен­тром в Кас­тель-Гоф­фре­до), оде­ж­ды из ко­жи (Эм­по­ли), джин­сов (Пе­за­ро), ку­паль­ни­ков (рай­он Олед­жо – Ва­рал­ло, к за­па­ду от Ми­ла­на), пу­го­виц (Гру­мел­ло) и др.

Ко­же­вен­ная и обув­ная пром-сть, из­вест­ные ста­рин­ны­ми тра­ди­ция­ми, от­но­сят­сякчис­лу от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции стра­ны. В ко­же­вен­ном про­из-ве за­ня­то 34 тыс. чел., дей­ст­ву­ет 6,4 тыс. фирм; св. 80% пред­при­ятий – не­боль­шие (до 20 за­ня­тых); объ­ём про­из-ва 3,3 млрд. ев­ро, в т. ч. на экс­порт 2,7 млрд. ев­ро (2006). Об­ра­бо­тан­ные шку­ры (бы­чьи, сви­ные, ове­чьи, ко­зьи) и ко­жа реп­ти­лий ис­поль­зу­ют­ся в про­из-ве оде­ж­ды (в т. ч. шуб и дуб­лё­нок), обу­ви, су­мок и ак­сес­суа­ров, ме­бе­ли и пр. В 2005 про­из­ве­де­но 162,5 млн. м2 дуб­лё­ных кож и 40,6 тыс. т жё­ст­кой ко­жи для по­дошв (ок. 15% ми­ро­во­го и ок. 65% про­из-ва стран ЕС); по экс­пор­ту дуб­лё­ных кож (20% ми­ро­во­го) И. яв­ля­ет­ся од­ним из ми­ро­вых ли­де­ров. Не­боль­шие го­род­ки, в ко­то­рых рас­по­ло­же­ны ко­же­вен­ные фаб­ри­ки, об­ра­зу­ют ком­пакт­ные ре­гио­ны, сре­ди ко­то­рых по мас­шта­бам и спе­циа­ли­за­ции вы­де­ля­ют­ся три наи­бо­лее важ­ных: пров. Ви­чен­ца (Ар­цинь­я­но, Мон­те­бел­ло-Ви­чен­ти­но, Дзер­ме­ге­до; да­ёт бо­лее 1/2 объ­ё­ма про­из­во­ди­мых в И. кож и бо­лее 1/3 про­из-ва кож ЕС; 70% кож пред­на­зна­че­но для обив­ки ме­бе­ли, 20% – для про­из-ва обу­ви, 10% идёт на по­шив оде­ж­ды); пров. Пи­за (Сан­та-Кро­че-суль-Ар­но, Кас­тельф­ран­ко-ди-Сот­то, Фу­чек­кьо; 19% ко­же­вен­но­го про­из-ва ЕС; 70% – обув­ные ко­жи, 20% – для про­из-ва кож­га­лан­те­реи, 10% – оде­ж­ды); пров. Авел­ли­но (Со­лоф­ра; спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке козь­их и овечь­их шкур для про­из-ва оде­ж­ды и обу­ви).

И. – ми­ро­вой за­ко­но­да­тель мо­ды и ли­дер в про­из-ве обу­ви клас­са «люкс». В обув­ной пром-сти дей­ст­ву­ет 6,7 тыс. мел­ких и сред­них фирм и за­ня­то 94,1 тыс. чел., объ­ём про­из-ва 6,97 млн. ев­ро (2006). По мас­шта­бам вы­пус­ка обу­ви (244 млн. пар, вклю­чая вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ную ко­жа­ную мо­дель­ную, спор­тив­ную, ре­зи­но­вую и др. обувь, из них 172,5 млн. пар – с ко­жа­ным вер­хом) И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая и Бра­зи­лии. Ок. 97% пред­при­ятий от­рас­ли со­сре­до­то­че­но в 8 об­лас­тях: Мар­ке (круп­ней­ший рай­он Фер­мо – Ас­ко­ли-Пи­че­но, пров. Ас­ко­ли-Пи­че­но; Чи­ви­та­но­ва-Мар­ке, Ма­че­ра­та в пров. Ма­че­ра­та, и Ан­кона), Тос­ка­на (про­вин­ции Фло­рен­ция, Лук­ка, Пи­за, Пис­тоя, Арец­цо), Ве­не­то (г. Мон­те­бел­лу­на, пров. Тре­ви­зо, а так­же по бе­ре­гам р. Брен­та, про­вин­ции Па­дуя и Ве­не­ция), Кам­па­ния (в рай­оне Не­апо­ля и Ка­зер­ты), Лом­бар­дия (Вид­же­ва­но, пров. Па­вия; Лень­я­но-Па­ра­биа­го, пров. Ми­лан), Пье­монт (Но­ва­ра, Алес­сан­д­рия), Кам­па­ния (Не­аполь, Ка­зер­та) и Апу­лия (рай­оны Ба­ри – Бар­лет­та и Леч­че – Ка­са­ра­но). Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли – «Salvatore Ferragamo», «Fi­lanto», «Diadora», «Compare», «Cap­pa Italia», «Calzaturificio Valleverde». Ок. 80% обу­ви экс­пор­ти­ру­ет­ся (243,6 млн. пар, св. 1/4 ми­ро­во­го экс­пор­та; 2006), в осн. в Гер­ма­нию (св. 18% объ­ё­ма), Фран­цию (св. 16%), США (ок.10%), Ве­ли­ко­бри­та­нию (св. 8%). При не­ко­то­ром сни­же­нии фи­зич. объ­ё­ма стои­мость экс­пор­та рас­тёт за счёт про­даж до­ро­го­стоя­щей вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ной обу­ви. Од­но­вре­мен­но И. яв­ля­ет­ся круп­ным им­пор­тё­ром бо­лее де­шё­вой обу­ви (363,6 млн. пар в 2006) из Ки­тая (св. 50%), Ру­мы­нии (св. 12%), Вьет­на­ма (ок. 6%), Ин­дии, Бол­га­рии. И. ос­та­ёт­ся из­вест­ней­шим про­из­во­ди­те­лем мод­ных из­де­лий кож­га­лан­те­реи (су­мок, че­мо­да­нов, ко­шель­ков, кан­це­ляр­ских то­ва­ров из ко­жи, рем­ней, пер­ча­ток, др. ак­сес­суа­ров) и гал­сту­ков; осн. цен­тры про­из-ва – Не­аполь, Ми­лан и Фло­рен­ция, а так­же Мон­ца (пров. Ми­лан), Бер­га­мо, Ге­нуя и Па­лер­мо. Круп­ней­ший в Ев­ро­пе рай­он про­из-ва шляп – пров. Ас­ко­ли-Пи­че­но (в пре­де­лах ком­му­ны Мон­тап­по­не со­сре­до­то­че­но св. 100 фаб­рик, еже­год­но вы­пус­каю­щих бо­лее 60 млн. шляп из со­лом­ки, тка­ней, фет­ра, шер­сти и ко­жи; в це­лом ок. 70% италь­ян­ско­го и 50% ев­роп. про­из-ва; круп­ней­шая фаб­ри­ка «Icas», св. 100 за­ня­тых; ок. 10 млн. шляп в год).

Юве­лир­ное де­ло так­же со­хра­ня­ет ис­то­рич. тра­ди­ции. И. ос­та­ёт­ся од­ним из ве­ду­щих в ми­ре и круп­ней­шим в Ев­ро­пе про­из­во­ди­те­лем и по­став­щи­ком вы­со­ко­ху­до­же­ст­вен­ных и стиль­ных из­де­лий из зо­ло­та. Пред­при­ятия от­рас­ли, в осн. мел­кие мас­тер­ские (ок. 10 тыс.; все­го в про­из-ве за­ня­то ок. 50 тыс. чел.), об­ра­ба­ты­ва­ют ок. 70% зо­ло­та, ис­поль­зуе­мо­го в юве­лир­ном про­из-ве Ев­ро­пы (до 16% ми­ро­во­го). Еже­год­но вы­пус­ка­ет­ся ок. 25 млн. из­де­лий, в т. ч. экс­клю­зив­ных и мел­ко­се­рий­ных (объ­ём про­даж ок. 5,8 млрд. ев­ро, 2005); про­из­во­дят­ся так­же ук­ра­ше­ния из се­реб­ра, раз­но­об­раз­ная би­жу­те­рия. Ис­то­ри­че­ски про­из-во скон­цен­три­ро­ва­но в об­лас­тях Тос­ка­на (пров. Арец­цо; ок. 1100 пред­при­ятий, ок. 10 тыс. за­ня­тых), Ве­не­то (гл. центр – Ви­чен­ца; св. 1150 пред­при­ятий, бо­лее 11 тыс. за­ня­тых), Пье­монт (рай­он Ме­де – Ва­лен­ца; об­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 80% им­порт­ных дра­го­цен­ных кам­ней), Кам­пания (рай­он Не­аполь – Ка­зер­та; ок. 699 пред­при­ятий, св. 2,5 тыс. за­ня­тых; в т. ч. вы­пуск ча­сов, ук­ра­ше­ний с ко­рал­ла­ми). Сре­ди круп­ней­ших фирм от­рас­ли – «Su­peroro», «Aurora» и др. Осн. по­ку­па­те­ли итал. юве­лир­ных из­де­лий – США, Фран­ция; бы­ст­ро рас­тут про­да­жи в Ки­тай, Рос­сию.

Тра­диц. цен­тры ков­ро­во­го про­из-ва – Мон­ца (пров. Ми­лан), Мор­та­ра (пров. Па­вия), Бор­го­се­зия (пров. Вер­чел­ли), Ту­рин, Скио (пров. Ви­чен­ца). Со­хра­ня­ет­ся вы­со­ко­ху­до­же­ст­вен­ное ре­мес­лен­ное про­из-во лос­кут­ных ков­ров в пров. Сон­д­рио, го­бе­ле­нов в Ве­не­ции, де­ре­вен­ских ков­ров в Пе­за­ро. Совр. ков­ро­вые из­де­лия вы­пус­ка­ют в Пра­то, Сие­не, Арец­цо и Фло­рен­ции. Ста­рин­ные тра­ди­ции кру­же­во­пле­те­ния со­хра­ня­ют­ся на о. Бу­ра­но (Ве­не­ция), в об­лас­тях Ли­гу­рия и Тос­ка­на, на о. Сар­ди­ния.

Вы­со­ко раз­ви­то про­из-во иг­ру­шек (200 ком­па­ний, 4,5 тыс. за­ня­тых), а так­же из­го­тов­ле­ние разл. пред­ме­тов для де­тей, ёлоч­ных ук­ра­ше­ний, кар­на­валь­ных ма­сок, разл. по­да­роч­ной про­дук­ции (из­де­лия из се­реб­ра, хру­ста­ля, фар­фо­ра и ко­жи, ху­дож. гра­вю­ры, сто­ло­вые пред­ме­ты и др.). Б. ч. этих про­из­водств со­сре­до­то­че­на в об­лас­тях Се­ве­ра И. (в Лом­бар­дии – 37% пред­при­ятий, Трен­ти­но-Аль­то-Адид­же – 16%, Пье­мон­те – 11%, Эми­лии-Ро­ма­нье – 8%, а так­же в Ве­не­то и в обл. Фриу­ли-Ве­не­ция-Джу­лия).

И. из­вест­на про­из-вом муз. ин­ст­ру­мен­тов. Ста­рин­ные тра­ди­ции под­дер­жи­ва­ют­ся в мно­го­числ. мас­тер­ских по из­го­тов­ле­нию струн­ных и ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов [Лом­бар­дия (Кре­мо­на), Эми­лия-Ро­ма­нья, Ли­гу­рия, Пье­монт], ор­га­нов (Ми­лан, Кре­ма в пров. Кре­мо­на, Мон­ца), ман­до­лин и ги­тар (Не­аполь и Ка­та­ния), ак­кор­де­о­нов (ок. 100 фирм, 5 тыс. за­ня­тых; осн. цен­тры – Кас­тель­фи­дар­до, Ан­ко­на, Ози­мо и др. не­боль­шие цен­тры в про­вин­ци­ях Ан­ко­на, Вер­чел­ли, Па­вия). В Буд­рио (пров. Бо­ло­нья) про­из­во­дят ока­ри­ны (изо­бре­те­ны в И. в 1860).

Пи­ще­вая и та­бач­ная про­мыш­лен­ность – вто­рая важ­ней­шая от­расль итал. эко­номи­ки по­сле ма­ши­но­строе­ния (объ­ём про­даж 110 млрд. ев­ро; за­ня­то 492,2 тыс. чел.; из 32,4 тыс. пред­при­ятий лишь 20% име­ют бо­лее 9 ра­бо­таю­щих; 2006). И. по мас­шта­бам про­из-ва про­дук­ции вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров, яв­ля­ет­ся круп­ным экс­пор­тё­ром про­до­воль­ст­вия (16,7 млрд. ев­ро, 2006), ос­но­ву ко­то­ро­го тра­ди­ци­он­но со­став­ля­ют ви­на, ма­ка­рон­ные из­де­лия, сы­ры и мо­лоч­ная про­дук­ция, олив­ко­вое мас­ло, кон­ди­тер­ские из­де­лия, кон­сер­ви­ро­ван­ные ово­щи и фрук­ты. Пред­при­ятия от­рас­ли рас­про­стра­не­ны по­все­ме­ст­но, од­на­ко б. ч. наи­бо­лее со­вре­мен­ных и тех­ни­че­ски ос­на­щён­ных про­из­водств рас­по­ло­же­на на Се­ве­ре И. (круп­ней­шие мно­го­от­рас­ле­вые цен­тры пи­ще­вой пром-сти – Ми­лан, Ту­рин, Ге­нуя, Бо­ло­нья, Пар­ма, Три­ест); в Цен­тре вы­де­ля­ет­ся Рим, на Юге – Не­аполь, Са­лер­но, Па­лер­мо. В струк­ту­ре от­рас­ли до­ми­ни­ру­ют про­из-во мо­лоч­ных из­де­лий и сы­ров (стои­мость про­даж 14,2 млрд. ев­ро в 2006), кон­ди­тер­ских из­де­лий (11,4 млрд. ев­ро), вин (7,8 млрд. ев­ро), пе­ре­ра­бот­ка мя­са и вы­пуск мяс­ных про­дук­тов (7,7 млрд. ев­ро).

И. – один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву сы­ров (1,4 млн. т в 2005, в т. ч. 1,1 млн. т – сы­ры на ос­но­ве ко­ровь­е­го мо­ло­ка; 4-е ме­сто по­сле США, Гер­ма­нии и Фран­ции) и экс­пор­ту (0,43 млн. т; 4-е ме­сто по­сле Фран­ции, Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дов), а так­же по по­треб­ле­нию на ду­шу на­се­ле­ния. Вы­пус­ка­ет­ся ок. 400 сор­тов твёр­дых и мяг­ких сы­ров, сре­ди них наи­бо­лее из­вест­ны пар­ме­зан, моц­ца­рел­ла, мас­кар­по­не, гор­гонд­зо­ла, пе­ко­ри­но и др. Ок. 3/4 мо­лоч­ной про­дук­ции и сы­ров про­из­во­дит­ся в об­ла­стях Лом­бар­дия, Эми­лия-Ро­ма­нья, Ве­не­то и Пье­монт. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли мо­лоч­ной про­дук­ции – «S. p. A. Egidio Galbani», «Sterilgarda S. p. A.», «Parmalat».

Зна­чит. часть кон­ди­тер­ско­го про­из-ва (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на шо­ко­лад­ных из­де­ли­ях, слад­кой вы­печ­ке; ок. 1,7 млн. т про­дук­ции в год) кон­тро­ли­ру­ют итал. фи­лиа­лы кон­цер­нов «Unilever» («Uni­lever Italia») и «Nestlé» («Nestlé Italia­na»); сре­ди дру­гих – «Ferrero» (в со­ста­ве «Gruppo Ferrero», од­но­го из ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву кон­ди­тер­ских из­де­лий; наи­бо­лее из­вест­ные брен­ды: «Ferrero», «Rocher», «Kinder», «Tic Tac», «Nutella», «Mon Cheri»), «Perfetti Van Melle» (брен­ды «Van Melle», «Men­tos», «Frutella», «Chupa Chups»), «Leaf Italia» (в т. ч. про­из-во из­де­лий без са­ха­ра). И. сла­вит­ся ро­ж­де­ст­вен­ски­ми ку­ли­ча­ми па­нет­то­не (круп­ней­ший центр про­из-ва – Ми­лан), пря­ни­ка­ми пан­фор­те (Сие­на), цу­ка­та­ми (Ту­рин, Ми­лан и Пе­руд­жа), за­са­ха­рен­ным мин­да­лём «кон­фет­ти» (Суль­мо­на, пров. Л’Акуила, Аб­руц­ци). Осн. по­ку­па­те­ли итал. кон­ди­тер­ской про­дук­ции – стра­ны ЕС (Бель­гия, Люк­сем­бург, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ве­ли­ко­бри­та­ния) и США.

По про­из-ву вин (50 млн. гл в 2006; ок. 54% – крас­ные и ро­зо­вые ви­на, св. 46% – бе­лые) И. де­лит с Фран­ци­ей 1–2-е ме­сто в ми­ре. Ви­но­де­лие рас­про­стра­не­но прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но; ви­на про­из­во­дят­ся в круп­ных спе­циа­ли­зир. хо­зяй­ст­вах или в коо­пе­ра­ти­вах. Раз­но­об­ра­зие сор­тов ви­но­гра­да и ус­ло­вий его про­из­ра­ста­ния обу­сло­ви­ли мно­же­ст­во сор­тов вин (не­ко­то­рые свя­за­ны с оп­ре­де­лён­ной мест­но­стью, напр. кьян­ти в Тос­ка­не, лам­бру­ско в Эми­лии-Ро­ма­нье, ба­ро­ло и бар­ба­ре­ско в Пье­мон­те, фра­ска­ти в Ла­цио и др.). Бе­лые ви­на бо­лее ха­рак­тер­ны для Се­ве­ра стра­ны, крас­ные – для Цен­тра и Юга. И. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых по­став­щи­ков вин; еже­год­но вы­во­зит­ся 18 млн. гл (стои­мость 3,2 млрд. ев­ро, 2006; ок. 17% ми­ро­во­го и 22% ев­роп. рын­ка). Тра­ди­ци­он­но осн. по­ку­па­те­ля­ми яв­ля­ют­ся Гер­ма­ния (св. 35% объё­ма), США (св. 14%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (ок. 14%), Фран­ция (ок. 7%).

И. иг­ра­ет за­мет­ную роль в ев­роп. про­из-ве кол­бас­ных из­де­лий, коп­чё­но­стей и др. де­ли­ка­те­сов (св. 1,1 млн. т про­дук­ции в год, из них ок. 1/2 – сви­ные вет­чи­на, око­рок). Б. ч. про­из­водств. мощ­но­стей скон­цен­три­ро­ва­на на Па­дан­ской рав­ни­не (в пров. Пар­ма, ко­то­рая из­вест­на сы­ро­коп­чё­ной, т. н. парм­ской, вет­чи­ной, а так­же в про­вин­ци­ях Мо­де­на, Ред­жо-нель-Эми­лия, Кре­мо­на); кол­бас­ные за­во­ды име­ют­ся так­же в Ко­мо, Ми­ла­не, Ман­туе, Сон­д­рио, Ва­ре­се, Три­е­сте, Ри­ме. Ве­ду­щие по­зи­ции в пе­ре­ра­бот­ке мя­са и про­из-ве мяс­ной про­дук­ции за­ни­ма­ют «Inalca S. p. A.», UNIPEG, «Montorsi Francesco & Figli S. p. A.», «Alcar Uno S. p. A.», «Guiseppe Citterio Salumificio S. p. A.».

По про­из-ву олив­ко­во­го мас­ла (591 тыс. т в 2006; ок. 1/4 ми­ро­во­го) И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ис­па­нии. Про­из-во не­ра­фи­ни­ро­ван­но­го мас­ла со­сре­до­то­че­но не­по­сред­ст­вен­но в олив­ко­вых хо­зяй­ст­вах Центр. и Юж. Ита­лии; осн. цен­тры про­из-ва ра­фи­ни­ро­ван­но­го мас­ла – Ге­нуя, Сие­на, Ми­лан, Им­перия, Лук­ка, Пе­руд­жа, Те­ра­мо, Ба­ри. Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель – ком­па­ния «Salov». Од­но­вре­мен­но И. – са­мый круп­ный в ми­ре им­пор­тёр олив­ко­во­го мас­ла (437 тыс. т в 2006; гл. обр. из Ис­па­нии – ок. 40%, Ту­ни­са – 24,5%, Гре­ции – ок. 24%, и Тур­ции). И. экс­пор­ти­ру­ет олив­ко­вое мас­ло (288,5 тыс. т в 2006; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ис­па­нии) в осн. в США (св. 37%), Гер­ма­нию (11,6%), Фран­цию и Ве­ли­ко­бри­та­нию. Из им­порт­но­го сы­рья на­ла­же­но про­из-во под­сол­неч­но­го и со­ево­го мас­ла (св. 1,3 млн. т в год, 16-е ме­сто в ми­ре; 2005) в про­вин­ци­ях Ви­чен­ца, Ве­ро­на, Ве­не­ция, Тре­ви­зо, Ра­вен­на, Фло­рен­ция, Ан­ко­на, Ла­ти­на.

Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та му­ко­моль­ная пром-сть (ок. 11 млн. т му­ки в год). Б. ч. не­боль­ших мель­ниц со­сре­до­то­че­на в рай­онах воз­де­лы­ва­ния пше­ни­цы (Эми­лия-Ро­ма­нья, Пье­монт, Си­ци­лия, Ве­не­то и Лом­бар­дия); про­из-во вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ной му­ки на круп­ных, тех­ни­че­ски ос­на­щён­ных пред­при­яти­ях при­бли­же­но к по­тре­би­те­лю в боль­ших го­ро­дах или со­сре­до­то­че­но в пор­тах вво­за зер­на. С про­из-вом му­ки тес­но свя­за­на од­на из при­ори­тет­ных нац. от­рас­лей – про­из-во ма­ка­рон­ных из­де­лий (3,2 млн. т в 2006; бо­лее 150 ви­дов; 1-е ме­сто в ми­ре). Фаб­ри­ки (все­го ок. 180) рас­по­ло­же­ны в осн. в рай­онах вы­ра­щи­ва­ния пше­ни­цы твёр­дых сор­тов (об­ла­сти Си­ци­лия, Кам­па­ния, Аб­руц­ци, Апу­лия, Тос­ка­на, Лом­бар­дия, Эми­лия-Ро­ма­нья и Ве­не­то). Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли – «Pastificio Rana S. p. A.» и «Barilla Alimentare S. p. A.». Бо­лее по­ло­ви­ны ма­ка­рон­ных из­де­лий экс­пор­ти­ру­ет­ся (1,7 млн. т), в осн. в стра­ны ЕС (60% по­ста­вок при­хо­дит­ся на Гер­ма­нию, Фран­цию и Ве­ли­ко­бри­та­нию), США (ок. 12%).

Кон­сер­ви­ро­ван­ных ово­щей и фрук­тов про­из­во­дит­ся св. 3,3 млн. т в год. Пе­ре­ра­бот­ка то­ма­тов (про­из-во очи­щен­ных то­ма­тов и то­мат­ной пас­ты и др.) со­сре­до­то­че­на в Кам­па­нии (Не­аполь и Са­лер­но), на Си­ци­лии (Па­лер­мо и Ка­та­ния), в Эми­лии-Ро­ма­нье (Пар­ма, Пья­чен­ца, Ра­вен­на, Фор­ли), Тос­ка­не (пров. Пис­тоя) и Апу­лии; кон­сер­ви­ро­ван­ные фрук­ты и дже­мы вы­пус­ка­ют гл. обр. в Кам­па­нии (пров. Не­аполь и Са­лер­но), а так­же в Пье­мон­те (Ту­рин, Алес­сан­д­рия), Лом­бар­дии (Во­ге­ра в пров. Па­вия, Ми­лан), Эми­лии-Ро­ма­нье (Бо­ло­нья, Фор­ли, Мас­са-Лом­бар­да в пров. Ра­вен­на, Че­зе­на в пров. Фор­ли-Че­зе­на), Ли­гу­рии (Ге­нуя), в Ве­не­то (Тре­ви­зо, Ве­не­ция, Ви­чен­ца, Ве­ро­на), Трен­ти­но-Аль­то-Ади­д­же (Ме­ра­но, Боль­ца­но) и Тос­ка­не (Сес­то-Фьо­рен­ти­но в пров. Фло­рен­ция, Ли­вор­но); про­из-во ма­ри­но­ван­ных ово­щей со­сре­до­то­че­но в осн. на Се­ве­ре И. (Ми­лан, Де­зио в пров. Ми­лан, Лек­ко в пров. Ко­мо, Ту­рин, Ки­вас­со в пров. Ту­рин); б. ч. фар­ши­ро­ван­ных оли­вок про­из­во­дят в Ка­та­нии и ок­ре­ст­но­стях, кон­сер­ви­ро­ван­ных ар­ти­шо­ков – в Ри­ме, Ла­ти­не, Па­лер­мо.

Др. из­вест­ные итал. экс­порт­ные про­дук­ты – ал­ко­голь­ные на­пит­ки (вер­мут, шам­пан­ское и др.; «Martini & Rossi S. p. A.» в со­ста­ве брит. груп­пы «Ba­cardi-Martini»), фа­со­ван­ный ко­фе (ком­па­ния «Luigi Lavazza S. p. A.»), со­усы и при­пра­вы на ос­но­ве ду­ши­стых трав (ба­зи­ли­ка, роз­ма­ри­на, тимь­я­на, оре­га­но и др.). Про­из-во са­ха­ра (1,1–1,2 млн. т в год; в осн. в рай­онах вы­ра­щи­ва­ния сахар­ной свёк­лы), та­бач­ных из­де­лий, пи­ва (св. 13 млн. гл в год; 11 из 18 дей­ст­вую­щих пи­во­ва­рен­ных за­во­дов рас­по­ло­же­но на Се­ве­ре), без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков. В про­из-ве та­бач­ных из­де­лий (вклю­чая суш­ку, сор­ти­ров­ку, об­ра­бот­ку ли­сть­ев и пр.) за­ня­то 23 тыс. чел. (в т. ч. 16 тыс. чел. – на 20 круп­ней­ших пред­при­яти­ях). Б. ч. пред­при­ятий от­рас­ли уда­ле­на от сырь­е­вой ба­зы (та­ба­ко­вод­че­ских рай­онов Юга). Тра­диц. цен­тры про­из-ва та­бач­ных из­де­лий – Фло­рен­ция, Лук­ка, Кья­ра­вал­ле (пров. Ан­ко­на) и Ка­та­ния. Пред­при­ятия от­рас­ли име­ют­ся так­же в Ту­ри­не, Ми­ла­не, Ве­ро­не, Ве­не­ции, Ро­ве­ре­то (пров. Трен­то), Бо­ло­нье, Ад­рии (пров. Ро­ви­го), Мо­де­не, Ска­фа­ти (пров. Са­лер­но), Ба­ри, Леч­че, Па­лер­мо, Каль­я­ри и Трие­сте.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. На до­лю с. х-ва (вклю­чая лес­ное хо­зяй­ст­во и ры­бо­лов­ст­во) при­хо­дит­ся 1,9% ВВП и 4,3% за­ня­тых (2006). По объ­ё­му с.-х. про­из-ва И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ЕС (по­сле Фран­ции и Гер­ма­нии). Уро­вень са­мо­обес­пе­чен­но­сти с.-х. про­дук­ци­ей и про­до­воль­ст­ви­ем ок. 86%; не­дос­таю­щие ви­ды про­до­воль­ст­вия И. им­пор­ти­ру­ет в осн. из стран ЕС (Фран­ции, Гер­ма­нии, Ни­дер­лан­дов). В це­лом уро­вень раз­ви­тия аг­рар­но­го сек­то­ра ни­же сред­не­ев­ро­пей­ско­го: по уро­жай­но­сти с.-х. куль­тур и про­дук­тив­но­сти ско­та И. ус­ту­па­ет мн. стра­нам ЕС. В нач. 21 в. со­кра­ща­ют­ся пло­ща­ди об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель (12,7 млн. га в 2005; 13,1 млн. га в 2003) и ко­ли­че­ст­во за­ня­тых (982 тыс. чел. в 2006, 1075 тыс. чел. в 2003). На­счи­ты­ва­ет­ся ок. 1,73 млн. хо­зяйств (2005). Мел­кие (до 5 га) хо­зяй­ст­ва со­став­ля­ют 73% об­ще­го чис­ла хо­зяйств, им при­над­ле­жит 16,2% об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель; осо­бен­но мно­го их на Юге. На до­лю круп­ных вла­де­ний (св. 50 га; 2,2% об­ще­го чис­ла хо­зяйств) при­хо­дит­ся ок. 39% зе­мель. Круп­ные и ср. хо­зяй­ст­ва ха­рак­тер­ны для Се­ве­ра – на Па­дан­ской рав­ни­не, в Тос­ка­не и Ла­цио (на Юге име­ют­ся в Апу­лии, Ба­зи­ли­ка­те и Си­ци­лии). В Цен­тре и осо­бен­но на Юге И. уро­вень тех­нич. ос­на­щён­но­сти и про­дук­тив­но­сти с.-х. про­из-ва ни­же, чем на Се­ве­ре. Ок. 95% хо­зяйств – се­мей­ные; на­ём­ных ра­бот­ни­ков ис­поль­зу­ют ок. 20% фер­ме­ров (по­сто­ян­ных на­ём­ных ра­бот­ни­ков име­ют ок. 1,5% хо­зяйств); се­зон­ных ра­бо­чих на­ни­ма­ют ок. 15% фер­ме­ров (ка­ж­дый 7-й на­ём­ный ра­бо­чий – ле­галь­ный им­ми­грант из стран – не чле­нов ЕС). Св. 6% хо­зяйств – мно­го­функ­цио­наль­ные (на­ря­ду с с.-х. про­из-вом осу­ще­ст­в­ля­ют пе­ре­ра­бот­ку про­дук­ции и роз­нич­ную тор­гов­лю тра­диц. про­дук­та­ми, про­из­во­дят из­де­лия нар. про­мы­слов, при­ни­ма­ют аг­ро­ту­ри­стов и др.).

Об­щая пло­щадь с.-х. уго­дий 17,8 млн. га (2005), из них об­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 53%, лу­га и па­ст­би­ща за­ни­ма­ют 18,8%, ос­таль­ное – ле­са (ок. 23%; вы­со­ко­стволь­ных очень ма­ло, в осн. то­по­ли­ные ро­щи и кус­тар­ни­ки). В струк­ту­ре об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель на паш­ню при­хо­дит­ся 75,6% (в т. ч. под кор­мо­вы­ми куль­ту­ра­ми – ку­ку­ру­зой, ов­сом, ро­жью, кле­ве­ром и пр. – 44,8%, пше­ни­цей 21,6%, яч­ме­нём 3,4%, со­ей 1,5%, са­хар­ной свёк­лой 1,4%, под­сол­неч­ни­ком 1,0%), по­сад­ки оли­вы 8,2%, ви­но­град­ни­ки 5,4%; зна­чит. пло­ща­ди за­ня­ты под овощ­ны­ми, пло­до­вы­ми и др. куль­ту­ра­ми. Рас­ши­ря­ет­ся вне­дре­ние эко­ло­ги­че­ски чис­тых тех­но­ло­гий; осо­бые нор­мы кон­тро­ля за про­из-вом толь­ко в ис­то­рич. мес­те про­ис­хо­ж­де­ния вве­де­ны для тра­диц. про­дук­тов (вин кьян­ти, сы­ра пар­ме­зан и др.).

Из-за рез­ких се­зон­ных ко­ле­ба­ний в вы­па­де­нии осад­ков на мн. зем­лях не­об­хо­ди­мо оро­ше­ние. Пло­щадь оро­шае­мых зе­мель 3,97 млн. га (2005); оро­шае­мое зем­ле­де­лие ши­ро­ко рас­про­стра­не­но в осн. в Лом­бар­дии и Пье­мон­те. В Цен­тре и на Юге, где ир­ри­га­ция осо­бен­но не­об­хо­ди­ма, до­ля оро­шае­мых зе­мель не­зна­чи­тель­на.

Ве­ду­щая от­расль с. х-ва – рас­те­ние­вод­ст­во. И. на­зы­ва­ют «са­дом Ев­ро­пы»; она яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей и экс­пор­тё­ров раз­но­об­раз­ных фрук­тов (вклю­чая цит­ру­со­вые) и ово­щей, ви­но­гра­да и оли­вок, пше­ни­цы. Об­щий сбор фрук­тов ок. 18 млн. т в год. Вы­ра­щи­ва­ют (сбор, 2005): ки­ви 475,4 тыс. т (1-е ме­сто в ми­ре), пер­си­ки и нек­та­ри­ны 1,74 млн. т, гру­ши 844,5 тыс. т (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая), аб­ри­ко­сы 244 тыс. т (3-е ме­сто в ми­ре по­сле Тур­ции и Ира­на), яб­ло­ки 2,2 млн. т (1-е ме­сто в Ев­ро­пе), хур­му ок. 50 тыс. т (1-е ме­сто в Ев­ро­пе), виш­ню и че­реш­ню, сли­вы, ин­жир и др. Фрук­ты вы­ра­щи­ва­ют по­все­ме­ст­но. Б. ч. уро­жая яб­лок и груш со­би­ра­ют на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны; по сбо­ру фрук­тов из отд. об­лас­тей вы­де­ля­ет­ся Кам­па­ния. По об­ще­му сбо­ру цит­ру­со­вых (ок. 3,5 млн. т в год, в т. ч. апель­си­ны ок. 2,4 млн. т, ли­мо­ны 0,6 млн. т, ман­да­ри­ны 0,2 млн. т) И. де­лит в Ев­ро­пе 1–2-е мес­та с Ис­па­ни­ей. Поч­ти все цит­ру­со­вые вы­ра­щи­ва­ют в юж. об­лас­тях, гл. обр. на о. Си­ци­лия. Кро­ме апель­си­нов, ман­да­ри­нов, ли­мо­нов и грейп­фру­тов куль­ти­ви­ру­ют и др. ви­ды цит­ру­со­вых, в т. ч. бер­га­мот (б. ч. план­та­ций на­хо­дит­ся в пров. Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия; И. экс­пор­ти­ру­ет эс­сен­цию бер­га­мо­та, ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся в пар­фю­мер­ной пром-сти), ли­мет­то, ки­нот­то и др. Об­щий сбор ово­щей 14,4 млн. т в 2005, око­ло по­ло­ви­ны со­став­ля­ют то­ма­ты (7,8 млн. т; 4-е ме­с­то в ми­ре по­сле Ки­тая, США и Тур­ции); часть уро­жая ис­поль­зу­ет­ся в све­жем ви­де, часть – пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся в кон­сер­вы – то­мат­ную пас­ту и очи­щен­ные то­ма­ты. Вы­ра­щи­ва­ют так­же (сбор, тыс. т, 2005): ар­ти­шо­ки 470,2 (1-е ме­сто в ми­ре), ка­пус­ту (в т. ч. цвет­ную, 513, 3-е мес­то в ми­ре по­сле Ки­тая и Ин­дии; брок­ко­ли), мор­ковь 641,6, ко­чан­ный и др. сор­та са­ла­та, лук, спар­жу, слад­кий пе­рец, бак­ла­жа­ны, ка­бач­ки, шпи­нат, фен­хель, лук, гри­бы и др. Б. ч. уро­жая да­ют юж­ные и ост­ров­ные об­лас­ти, гл. рай­он ово­ще­вод­ст­ва на Се­ве­ре – Эми­лия-Ро­ма­нья.

Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то ви­но­гра­дар­ст­во. По сбо­ру ви­но­гра­да (8,6 млн. т в 2006, в т. ч. сто­ло­во­го ви­но­гра­да без кос­то­чек ок. 1,7 млн. т) И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре. Ви­но­град­ни­ки рас­про­стра­не­ны по­все­ме­ст­но и со­став­ля­ют ха­рак­тер­ную чер­ту итал. пей­за­жа. Ок. 70% ва­ло­во­го сбо­ра ви­но­гра­да при­хо­дит­ся на об­лас­ти Апу­лия, Си­ци­лия, Ве­не­то, Эми­лия-Ро­ма­нья и Аб­руц­ци. Вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ны­ми вин­ны­ми сор­та­ми ви­но­гра­да сла­вят­ся так­же Пье­монт, Тос­ка­на, Ла­цио и Кам­па­ния. Поч­ти весь ви­но­град сто­ло­вых сор­тов вы­ра­щи­ва­ют на Юге. Ок. 85% ви­но­гра­да пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся в ви­но.

И., обо­гнав дру­го­го круп­ней­ше­го про­из­во­ди­те­ля – Ис­па­нию, ли­ди­ру­ет в ми­ре по сбо­ру оли­вок (ок. 4 млн. т, 2005). Оли­ва рас­про­стра­не­на прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но, но св. 85% сбо­ра оли­вок да­ют юж. об­лас­ти (в осн. Апу­лия). На Юге вы­ра­щи­ва­ют мин­даль (сбор 105,3 тыс. т в 2005; 4-е ме­сто в ми­ре по­сле США, Ис­па­нии и Си­рии), фун­дук (129,3 тыс. т; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Тур­ции), фис­таш­ки, грец­кий орех. По­все­ме­ст­но (осо­бен­но в Кам­па­нии) ве­дёт­ся сбор каш­та­нов – тра­диц. про­дук­та пи­та­ния италь­ян­цев. Вы­ра­щи­ва­ют бах­че­вые куль­ту­ры (1,2 млн. т ар­бу­зов и дынь, 2005). План­та­ции проб­ко­во­го ду­ба на о. Сар­ди­ния (св. 80% сбо­ра ко­ры).

Важ­ная экс­порт­ная от­расль – цве­то­вод­ст­во, наи­бо­лее раз­ви­тое в рай­оне Итал. Ривь­е­ры, а так­же в обл. Ла­цио. Цве­ты вы­ра­щи­ва­ют так­же в Пье­мон­те, Ка­лаб­рии, на Си­ци­лии (в осн. для нужд пар­фю­мер­ной пром-сти). Зна­чит. часть сре­зан­ных цве­тов экс­пор­ти­ру­ет­ся. Во мно­гих го­ро­дах И. про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. вы­став­ки-яр­мар­ки цве­тов и де­ко­ра­тив­ных рас­те­ний (круп­ней­шая – «Euro­flora», про­хо­дит в Ге­нуе).

И. – важ­ный экс­пор­тёр све­жих фрук­тов (еже­год­но вы­во­зит­ся ок. 2,7 млн. т) и ово­щей (ок. 0,6 млн. т), оре­хов; круп­ней­ший по­ку­па­тель – Гер­ма­ния. Для пе­ре­ра­бот­ки аг­рар­ной про­дук­ции экс­порт­но­го на­зна­че­ния соз­да­на сеть хо­ло­диль­ни­ков, кон­серв­ных фаб­рик и транс­порт­ных фирм.

Важ­ней­шие зер­но­вые куль­ту­ры – пше­ни­ца, рис, ку­ку­ру­за и яч­мень. По ва­ло­во­му сбо­ру пше­ни­цы (7,5 млн. т, 2005) И. за­ни­ма­ет 18-е ме­сто в ми­ре, од­на­ко по про­из-ву пше­ни­цы твёр­дых сор­тов (4,1 млн. т в 2005; идёт в осн. на про­из-во ма­ка­рон, вы­ра­щи­ва­ют пре­им. на Юге) стра­на за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре, обес­пе­чи­вая ок. 1/10 ми­ро­во­го про­из-ва и ок. 1/3 сре­ди стран ЕС. И. – осн. про­из­во­ди­тель ри­са в Ев­ро­пе (св. 1,4 млн. т; в осн. на оро­шае­мых зем­лях Па­дан­ской рав­ни­ны), по сбо­ру ку­ку­ру­зы (10,5 млн. т, 2005; св. 90% да­ют об­лас­ти Се­ве­ра) вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров. Зер­но­вые вы­ра­щи­ва­ют в осн. на Па­дан­ской рав­ни­не и в Эми­лии-Ро­ма­нье, Апу­лии, на Си­ци­лии. Бо­бо­вые куль­ту­ры ис­поль­зу­ют­ся как кор­мо­вые. Осн. рай­он вы­ра­щи­ва­ния кар­то­фе­ля (все­го 1,8 млн. т в 2005) – Кам­па­ния (ок. 1/3 сбо­ра), са­хар­ной свёк­лы, важ­ней­шей тех­нич. куль­ту­ры (14,2 млн. т; 8-е ме­сто в ми­ре; ок. 3/4 уро­жая при­хо­дит­ся на Се­вер), – вост. часть Па­дан­ской рав­ни­ны; свы­ше по­ло­ви­ны свек­ло­водч. хо­зяйств со­сре­до­то­че­но в ни­зовь­ях р. По. По про­из-ву та­ба­ка (110 тыс. т ли­сть­ев, 2005) Ита­лия за­ни­ма­ет 9-е ме­сто в ми­ре.

Жи­вот­но­вод­ст­во иг­ра­ет вто­ро­сте­пен­ную роль; раз­ви­тие его сдер­жи­ва­ет­ся кон­ку­рен­ци­ей бо­лее де­шё­вой про­дук­ции из Фран­ции, Ни­дер­лан­дов и др. стран ЕС, а так­же не­дос­тат­ком кор­мо­вой ба­зы. В нач. 21 в. про­из-во зер­на и мя­са со­кра­ща­ет­ся. Ин­тен­сив­ное мо­лоч­ное и мяс­ное ско­то­вод­ст­во раз­ви­то в осн. на Се­ве­ре, где со­сре­до­то­че­ны луч­шие па­ст­би­ща; в ос­таль­ных рай­онах пре­об­ла­да­ет экс­тен­сив­ное жи­вот­но­вод­ст­во (в осн. раз­ве­де­ние мел­ко­го ро­га­то­го ско­та). Гл. рай­оны раз­ве­де­ния круп­но­го ро­га­то­го ско­та – Лом­бар­дия, Пье­монт, Ве­не­то и Эми­лия-Ро­ма­нья (на тер­ри­то­рию этих об­лас­тей при­хо­дит­ся ок. 1/2 итал. лу­гов). Овец раз­во­дят гл. обр. на о. Сар­ди­ния (ок. 1/3 по­го­ло­вья), сви­ней – в Эми­лии-Ро­ма­нье и Лом­бар­дии (пре­им. на от­хо­дах са­ха­ро­ва­ре­ния). В юж. об­лас­тях раз­во­дят ос­лов и му­лов, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в ка­че­ст­ве тяг­ло­вой си­лы. Вбли­зи боль­ших го­ро­дов раз­ви­то пти­це­вод­ст­во. Уве­ли­чи­ва­ет­ся (но ос­та­ёт­ся не­мно­го­чис­лен­ным) по­го­ло­вье буй­во­лов; осо­бен­но це­нят­ся сы­ры из буй­во­ли­но­го мо­ло­ка. По­го­ло­вье (млн. го­лов, 2005): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 6,5, овец 8,0, коз 0,9, сви­ней 9,2, ло­ша­дей 0,3. Итал. ко­не­вод­ст­во в нач. 21 в. воз­ро­ж­да­ет­ся во мно­гом бла­го­да­ря раз­ви­тию кон­но­го ту­риз­ма.

Ры­бо­лов­ст­во раз­ви­то не­дос­та­точ­но; при­бреж­ные мо­ря не очень бо­га­ты ры­бой. Осн. зо­ны ры­бо­лов­ст­ва – Ад­риа­ти­че­ское м. (ок. 1/2 уло­ва, пре­им. ан­чо­усов, скум­брии, сар­дин, тун­цов, а так­же раз­но­об­раз­ных мол­лю­сков и кра­бов), Тир­рен­ское м. (в рай­оне Тос­кан­ско­го ар­хи­пе­ла­га и у бе­ре­гов о. Си­ци­лия). Раз­ви­то раз­ве­де­ние уст­риц (в ис­кусств. во­до­ёмах близ Не­апо­ля, Та­ран­то и Спе­ции), ми­дий (рай­он Трие­ста) и др.

Сфе­ра ус­луг. В этом сек­то­ре эко­но­ми­ки соз­да­ёт­ся 69,3% ВВП и за­ня­то 65,6% ра­бо­таю­щих (2006).

Рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги – од­на из важ­ных от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции И. (до­ля стра­ны в ми­ро­вом ту­ри­стич. сек­то­ре со­став­ля­ет ок. 6%). В от­рас­ли соз­да­ёт­ся 2,1% ВВП (2006), об­слу­жи­ва­ни­ем ту­ри­стов за­ня­то св. 2 млн. чел. Раз­ви­тию ин­ду­ст­рии ту­риз­ма спо­соб­ст­во­ва­ло на­ли­чие раз­но­об­раз­ных куль­тур­но-ис­то­рич. (мно­го­числ. му­зеи и кар­тин­ные га­ле­реи, ар­хи­тек­тур­ные и ис­то­рич. па­мят­ни­ки разл. эпох, фес­ти­ва­ли и фольк­лор­ные празд­ни­ки) и при­род­ных ре­сур­сов. Тра­ди­ци­он­но очень по­пу­ляр­ны ку­рор­ты мор. по­бе­ре­жья (рай­он Ге­ну­эз­ской Ривь­е­ры, пес­ча­ные пля­жи ад­риа­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья, жи­во­пис­ное амаль­фи­тан­ское по­бе­ре­жье) и аль­пий­ских озёр (Ла­го-Мад­жо­ре, Гар­да), в го­рах (Боль­ца­но, Ме­ра­но, Кор­ти­на-д’Ампец­цо, Се­ст­рие­ре и др.) и у ми­нер. ис­точ­ни­ков (Саль­со­мад­жо­ре, Мон­те­ка­ти­ни-Тер­ме и др.), в зо­не ар­хео­ло­гич. рас­ко­пок (Пом­пеи, Пес­тум, Мард­за­бот­то и др.), а так­же ку­рор­ты на круп­ных (Си­ци­лия и Сар­ди­ния) и не­боль­ших (Ка­при, Ис­кья, Эль­ба, Лам­пе­ду­за и др.) ост­ро­вах. По оцен­кам ЮНЕСКО, на тер­ри­то­рии И. на­хо­дит­ся ок. 70% объ­ек­тов Все­мир­но­го на­сле­дия.

Об­щее чис­ло ту­ри­стов (вклю­чая иностр. и внутр. ту­ризм) 88,3 млн. чел., ср. про­дол­жи­тель­ность пре­бы­ва­ния 4 дня (2006). И., еже­год­но при­ни­мая ок. 40 млн. чел., по чис­лу иностр. ту­ри­стов за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ми­ре по­сле Фран­ции, Ис­па­нии, США и Ки­тая. В 2006 стра­ну по­се­ти­ли 42,1 млн. чел. (по др. дан­ным, 41,1 млн. чел.; 43,7 млн. чел. в 2007, оцен­ка), из них св. 84% – из стран Ев­ро­пы (в т. ч. из Гер­ма­нии 17,1%, Ве­ли­ко­бри­та­нии 9,4%, Фран­ции 9,2%, Ис­па­нии 4,6%), 12,6% – из США. Рас­хо­ды иностр. ту­ри­стов со­ста­ви­ли 30,1 млрд. ев­ро (ок. 715 ев­ро на 1 чел.), в т. ч. на про­жи­ва­ние – 40%, по­куп­ки – 23%, пи­та­ние – 21%, транс­порт внут­ри стра­ны – 10%. По об­ще­му чис­лу гос­ти­ниц (33,5 тыс. в 2005) И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ЕС (по­сле Гер­ма­нии и Ве­ли­ко­брита­нии), по чис­лу гос­ти­нич­ных мест (2,0 млн., с кем­пин­га­ми и др. мес­та­ми ор­га­ни­зо­ван­но­го от­ды­ха – 4,2 млн., 2005) – 1-е ме­сто. В гос­ти­нич­ном сек­то­ре пред­став­ле­ны круп­ные ме­ж­ду­нар. се­ти оте­лей («Ritz», «Mariotte», «Carlton» и др.), од­на­ко чис­лен­но пре­об­ла­да­ют не­боль­шие и ср. гос­ти­ни­цы, не­ред­ко раз­ме­щаю­щие­ся в ста­рин­ных двор­цах, зам­ках, вил­лах и т. п. Круп­ные гос­ти­нич­ные ком­плек­сы, по­стро­ен­ные в 1970–80-х гг., ха­рак­тер­ны для мас­со­вых ку­рор­тов ад­риа­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья.

Наи­бо­лее при­вле­ка­тель­ны для ту­ри­стов ис­то­рич. и куль­тур­ные цен­тры И. (св. 41% тур­по­то­ка), мор­ские (ок. 31%) и гор­но­лыж­ные (ок. 19%; на Се­ве­ре и в Цен­тре стра­ны) ку­рор­ты; для лю­би­те­лей пе­ших про­гу­лок в Аль­пах и Апен­ни­нах про­ло­же­ны ту­ри­стич. тро­пы раз­ной сте­пе­ни слож­но­сти (час­то обо­ру­до­ва­ны спец. мес­та­ми от­ды­ха, ги­да­ми-на­ви­га­то­ра­ми GPS). Б. ч. по­то­ка иностр. ту­ри­стов при­хо­дит­ся на об­лас­ти (млн. чел., 2005): Ве­не­то (7,6), Ла­цио (5,9), Тос­ка­на (5,2), Лом­бар­дия (4,5), Трен­ти­но-Аль­то-Адид­же (4,1) и Эми­лия-Ро­ма­нья (1,8) (вме­сте на эти об­лас­ти при­хо­дит­ся ок. 71% всех рас­хо­дов иностр. ту­ри­стов; 2006). Из отд. го­ро­дов ту­ри­сты наи­бо­лее час­то по­се­ща­ют Рим и его ок­ре­ст­но­сти (посту­п­ле­ния – 4,8 млрд. ев­ро), Ми­лан (2,9 млрд. ев­ро), Ве­не­цию (2,3 млрд. ев­ро), Фло­рен­цию (1,8 млрд. ев­ро), Не­аполь (1,1 млрд. ев­ро), а так­же Ве­ро­ну, Фер­ра­ру, Пи­зу и др.

Сре­ди са­мих италь­ян­цев наи­бо­лее по­пу­ляр­ны об­лас­ти (млн. чел., 2005): Эми­лия-Ро­ма­нья (6,1), Лом­бар­дия (5,3), Тос­ка­на (5,2), Ве­не­то (4,9), Ла­цио (3,9) и Си­ци­лия (2,8).

На ту­ри­стич. рын­ке с 1990-х гг. всё бо­лее вос­тре­бо­ван­ным сек­то­ром ста­но­вит­ся аг­ро­ту­ризм. Аг­ро­ту­ризм на­чал раз­ви­вать­ся в 1970-х гг. как по­боч­ный биз­нес для с.-х. про­из­во­ди­те­лей (со вре­ме­нем для мн. сель­ских жи­те­лей пре­вра­тил­ся в осн. вид дея­тель­но­сти) и до­пол­не­ние к тра­диц. ви­дам (пляж­но­му ту­риз­му и экс­кур­си­он­ным про­грам­мам по круп­ней­шим го­ро­дам); с рос­том ин­те­ре­са к эко­ло­гич. ту­риз­му стал его но­вым на­прав­ле­ни­ем. Осн. ус­лу­ги сек­то­ра аг­ро­ту­риз­ма (на­счи­ты­ва­ет ок. 700 пред­при­ятий): эко­ло­ги­че­ски чис­тые рай­оны про­жи­ва­ния (раз­ме­ще­ние в гос­ти­ни­цах в сель­ской ме­ст­но­сти) и про­дук­ты пи­та­ния (ме­ст­ная кух­ня; вклю­чая спец. кур­сы итал. ку­ли­на­рии), ак­тив­ный от­дых на при­ро­де (в т. ч. вер­хо­вая ез­да, стрель­ба из лу­ка или ар­ба­ле­тов, гольф и др.), а так­же ос­мотр ис­то­рич. и ар­хит. дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей в ок­ре­ст­но­стях, обу­че­ние ме­ст­ным нац. про­мыс­лам и др. Осн. ре­гио­ны – об­лас­ти Трен­ти­но-Аль­то-Адид­же (по­кры­ва­ют ок. 25% рын­ка) и Тос­ка­на (ок. 20%). Др. по­пу­ляр­ные в И. ви­ды ту­риз­ма – де­ло­вой, ре­ли­ги­оз­но-па­лом­ни­че­ский (рос. па­лом­ни­ки на­прав­ля­ют­ся к мо­щам св. Ни­ко­лая в Ба­ри), гас­тро­но­ми­че­ский.

Италь­ян­цы, пред­по­чи­таю­щие от­ды­хать в сво­ей стра­не (83,8% ту­ри­стич. по­ез­док гра­ж­дан И.), од­но­вре­мен­но ос­та­ют­ся од­ни­ми из са­мых ак­тив­ных ту­ри­стов в ми­ре. В 2006 за пре­де­лы стра­ны вы­еха­ло 20,2 млн. чел. (из них в стра­ны Ев­ро­пы – св. 85%, в т. ч. во Фран­цию 16,4%, Ис­па­нию 14,4%, Гер­ма­нию 8,2%, Гре­цию 6,9%). По рас­хо­дам итал. ту­ри­стов за ру­бе­жом (18,4 млрд. ев­ро, 2006) И. за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре, ус­ту­пая Гер­ма­нии, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Япо­нии и Фран­ции. В 2005 107 млн. италь­ян­цев со­вер­ши­ли разл. по­езд­ки (не счи­тая од­но­днев­ных); из об­ще­го чис­ла по­ез­док 86% – с це­лью от­ды­ха, 14% – де­ло­вые по­езд­ки. В 2006 в И. от­ды­ха­ли 277 тыс. рос. ту­ри­стов (из них 36% по­се­ти­ли отд. куль­тур­ные и ис­то­рич. цен­тры, 25% пред­по­чли от­дых на мор. ку­рор­тах, ок. 14% – на гор­но­лыж­ных ку­рор­тах, 12% – ту­ры по стра­не с по­се­ще­ни­ем неск. го­ро­дов); Рос­сию по­се­ти­ли 116 тыс. италь­ян­цев, вы­брав­ших в осн. клас­сич. мар­шру­ты (св. 72% по­се­ти­ли Мо­ск­ву и С.-Пе­тер­бург, ок. 20% – «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии»).

В бан­ков­ско-фи­нан­со­вом сек­то­ре соз­да­ёт­ся 6,2% ВВП и за­ня­то 642 тыс. чел. (2004). Пос­ле ра­ди­каль­ной ре­фор­мы 1980–90-х гг. (вклю­чав­шей при­ва­ти­за­цию осн. фи­нан­со­вых уч­реж­де­ний, ли­бе­ра­ли­за­цию, ди­вер­си­фи­ка­цию фи­нан­со­вых ус­луг, при­ня­тие но­во­го бан­ков­ско­го ко­дек­са 1993) ос­но­ву струк­ту­ры сек­то­ра об­ра­зу­ют мно­го­функ­цио­наль­ные бан­ков­ские груп­пы и уни­вер­саль­ные бан­ки. С нач. 21 в. про­ис­хо­дит ин­тен­сив­ная кон­цент­ра­ция ка­пи­та­ла и ин­тер­на­цио­на­ли­за­ция биз­не­са. В об­щем объё­ме фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти (сент. 2007) на част­ные бан­ки при­хо­дит­ся 42,6%, стра­хо­вые ком­па­нии – 22,9%, иностр. ка­пи­тал – 15,0%, разл. фон­ды – 10,9%, гос. сек­тор – 8,6%. Фи­нан­со­вая си­сте­ма И. на­счи­ты­ва­ет (2006) 87 бан­ков­ских групп (793 бан­ка, в т. ч. 245 ак­цио­нер­ных и 474 коо­пе­ра­тив­ных, и 74 от­де­ле­ния иностр. бан­ков) и 749 не­бан­ков­ских фи­нан­со­вых по­сред­ни­ков (106 – ин­ве­стиц. со­дей­ст­вие биз­не­су, 199 – уп­рав­ле­ние сбе­ре­же­ния­ми и ин­ве­стиц. фон­ды, 444 – се­кью­ри­ти­за­ция, ли­зинг, фак­то­ринг, вен­чур­ный биз­нес и др. ус­лу­ги), а так­же 3 ин­сти­ту­та, осу­щест­вляю­щих опе­ра­ции с элек­трон­ны­ми день­га­ми, и 2 уч­реж­де­ния с осо­бым ста­ту­сом – «Ban­coposta» (поч­то­вый банк) и «Cassa De­positi i Prestiti» (фи­нан­си­ро­ва­ние ре­гио­наль­ных бюд­же­тов).

Об­щий конт­роль над дея­тель­но­стью фи­нан­со­вой си­сте­мы осу­щест­вля­ет центр. гос. банк – Banca d’Italia (соз­дан в 1893). Ве­ду­щие бан­ков­ские груп­пы (ко­ли­чест­во вхо­дя­щих в них круп­ных бан­ков и ве­ли­чи­на со­во­куп­ных ак­ти­вов, млрд. евро, сер. 2007): «Unicredito Italiano» (6 бан­ков; 868,7) – од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе, «Intesa-Sanpaolo» (14 бан­ков; 603,1), «Monte dei Paschi di Siena» (3 бан­ка; 171,1) – ста­рей­ший банк И., ос­но­ван в 1460, «Capitalia» (5 бан­ков; 142,8), «Unione di Banche Italiane» (4 бан­ка; 123,6); со­во­куп­но на эти груп­пы при­хо­дит­ся 48,7% рын­ка бан­ков­ских ус­луг (в т. ч. на две пер­вые – 37,5%).

Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность итал. фи­нан­со­вой си­сте­мы – на­ли­чие боль­шо­го чи­сла сред­них и мел­ких, ча­сто коо­пе­ра­тив­ных, бан­ков ре­гио­наль­но­го и мест­но­го зна­че­ния (ок. 600; со­во­куп­ная до­ля рын­ка бан­ков­ских ус­луг 12,8%), спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на ока­за­нии ус­луг ма­ло­му биз­не­су. Не­до­ста­точ­но раз­вит сек­тор пен­си­он­ных фон­дов (в 2006 кон­тро­ли­ро­ва­ли 37,1 млрд. ев­ро – ме­нее 3% ВВП, в стра­нах ев­ро­зо­ны в ср. 15% ВВП). Иностр. ка­пи­тал име­ет до­ле­вое уча­стие в ка­пи­та­ле 21 «го­лов­но­го» бан­ка; его со­во­куп­ный удель­ный вес в ак­ти­вах итал. бан­ков­ской си­сте­мы со­став­ля­ет 26,4% (в ак­ти­вах пя­ти ве­ду­щих групп – 38,3%). При­сут­ст­вие иностр. ка­пи­та­ла ра­стёт в сфе­ре уп­рав­ле­ния сбе­ре­же­ния­ми (29,0% рын­ка) и по­тре­би­тель­ско­го кре­ди­то­ва­ния (19%). За ру­бе­жом пред­став­ле­ны 26 итал. бан­ков­ских групп; осо­бен­но за­мет­но их при­сут­ст­вие в стра­нах Центр. и Вост. Ев­ро­пы – в Хор­ва­тии (44,7% всех иностр. бан­ков­ских ак­ти­вов стра­ны), Сло­ва­кии (26,5%), Поль­ше (21,2%), Бол­га­рии (19,8%), Ав­стрии (18,2%). В Рос­сии име­ет­ся 3 от­де­ле­ния итал. бан­ков (2,1% иностр. бан­ков­ских ак­ти­вов).

Дея­тель­ность бир­жи («Borsa Italiana», при­ва­ти­зи­ро­ва­на в 1997) кон­тро­ли­ру­ет нац. ко­мис­сия «Consob» («La comi­ssione nazionale per la societa e la borsa»). Воз­ник­шая пос­ле слия­ния в дек. 2007 «Borsa Italiana» с Лон­дон­ской бир­жей («London Stock Exchange», LSE), бир­жа яв­ля­ет­ся ве­ду­щей в Ев­ро­пе [ка­пи­та­ли­за­ция 4925 млрд. ев­ро (в т. ч. LSE – 3852 млрд. ев­ро, «Borsa Italiana» – 1073 млрд. ев­ро); об­щая чис­лен­ность ко­ти­рую­щих­ся ком­па­ний 3614 (со­от­вет­ст­вен­но 3307 и 307)]. Гл. фи­нан­со­вый центр И. – Ми­лан, др. круп­ней­шие – Рим, Ту­рин. Круп­ней­шая итал. стра­хо­вая ком­па­ния – «Assicurazioni Generali S. p. A.» (штаб-квар­ти­ра – близ Трие­ста; 20–22% рын­ка стра­хо­вых ус­луг); сре­ди дру­гих – TORO (в со­ста­ве FIAT Group; с 2007 – фи­ли­ал «Assicurazioni Generali S. p. A.»), «Fondiagia», «Uni­pol», «Poste Vita».20–22% рын­ка стра­хо­вых ус­луг); сре­ди дру­гих – TORO (в со­ста­ве FIAT Group; с 2007 – фи­ли­ал «Assicurazioni Generali S. p. A.»), «Fondiaria», «Uni­pol», «Poste Vita».

Тор­гов­ля – один из важ­ней­ших сек­то­ров сфе­ры ус­луг. В роз­нич­ной тор­гов­ле за­ня­то бо­лее 1,5 млн. чел., на­счи­ты­ва­ет­ся 600 тыс. тор­го­вых пред­прия­тий. Тор­го­вые пред­прия­тия в осн. не­боль­шие (ин­ди­ви­ду­аль­ные или се­мей­ные; в ср. ок. 2,5 за­ня­тых), пре­им. спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные (осо­бен­но это от­но­сит­ся к тор­гов­ле одеж­дой, про­дук­та­ми пи­та­ния и на­пит­ка­ми). На­ря­ду с не­боль­ши­ми пред­прия­тия­ми дей­ству­ют круп­ные се­те­вые ком­па­нии: COOP, «La Standa», «Upim» (со­во­куп­но св. 1/4 тор­го­во­го обо­ро­та), «La Rinascente», «Coin», CA’DORO и др. С 1990-х гг. ко­ли­чест­во мел­ких пунк­тов роз­нич­ной тор­гов­ли (осо­бен­но про­дук­та­ми пи­та­ния) со­кра­ща­ет­ся, соз­да­ют­ся круп­ные тор­го­вые цент­ры, ги­пер­мар­ке­ты (од­на­ко их зна­чи­тель­но мень­ше, чем в др. раз­ви­тых стра­нах Ев­ро­пы). В 2006 в И. на­счи­ты­ва­лось 8,2 тыс. су­пер­мар­ке­тов (в т. ч. в Лом­бар­дии 1,4 тыс., в Ве­не­то 1 тыс.), 1,2 тыс. круп­ных ма­га­зи­нов (в Ла­цио 165, в Лом­бар­дии 139, на Си­ци­лии 126, в Тос­ка­не 114), 459 ги­пер­мар­ке­тов (из них в Лом­бар­дии 118), 4,5 тыс. ми­ни­мар­ке­тов (пре­об­ла­да­ют в Лом­бар­дии – 615, Ве­не­то – 476, Апу­лии – 441, Кам­па­нии – 345, Эми­лии-Ро­ма­нье – 335). На Се­вер И. при­хо­дит­ся 38,1% всех опе­ра­ций роз­нич­ной тор­гов­ли, на Центр – 19,5%, Юг – 42,1%. Круп­ней­шие тор­го­вые цент­ры – «Roma Est» в Ри­ме, «I Gigli» во Фло­рен­ции (ли­дер по по­се­щае­мо­сти – ок. 14 млн. чел. в год) и «Panorama» в Ми­ла­не. Дей­ству­ют так­же круп­ные цент­ры иностр. тор­го­вых се­тей («Auchan», IKEA, OBI и др.).

Транс­порт. Осо­бен­но­сти транс­порт­ной сис­те­мы во мно­гом оп­ре­де­ля­ют­ся спе­ци­фи­кой кон­фи­гу­ра­ции тер­ри­то­рии (Апен­нин­ский п-ов вда­ёт­ся в Сре­ди­зем­ное м. бо­лее чем на 1100 км) и рель­е­фа, на­ли­чи­ем круп­ных и мел­ких ост­ро­вов, разл. уров­нем эко­но­мич. раз­ви­тия Се­ве­ра и Юга стра­ны, боль­шим при­то­ком иностр. ту­ри­стов. В со­во­куп­но­сти эти фак­то­ры обу­слов­ли­ва­ют уве­ли­че­ние даль­но­сти пе­ре­во­зок и со­от­вет­ст­вен­но рост транс­порт­ных из­дер­жек (в И. они зна­чи­тель­но вы­ше, чем в со­сед­них ев­роп. стра­нах). Го­ри­стость тер­ри­то­рии, не­об­хо­ди­мость со­ору­же­ния тон­не­лей, мос­тов, виа­ду­ков, из­ви­ли­стых до­рог с боль­шим чис­лом по­во­ро­тов удо­ро­жа­ет транс­порт­ное строи­тель­ст­во. На­ко­п­лен­ный опыт в строи­тель­ст­ве гор­ных до­рог и ис­кусств. транс­порт­ных со­ору­же­ний сде­ла­л созда­ние транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры од­ной из спе­циа­ли­за­ций И. в ме­ж­ду­нар. раз­де­ле­нии тру­да. Про­тя­жён­ная бе­ре­го­вая ли­ния спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию мор. транс­пор­та и пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва: ме­ж­ду ос­т­ро­ва­ми, круп­ны­ми и мел­ки­ми, и ма­те­ри­ко­вой ча­стью стра­ны раз­ви­то па­ром­ное морское и ин­тен­сив­ное авиа­со­об­ще­ние (еже­год­но че­рез Мес­син­ский прол. на па­ро­мах пе­ре­прав­ля­ют­ся ок. 5 млн. чел., ок. 2,3 млн. лег­ко­вых и ок. 8,8 млн. ком­мерч. ав­то­мо­би­лей в ка­ж­дую сто­ро­ну). Для свя­зи ма­те­ри­ко­вой час­ти И. с о. Си­ци­лия раз­ра­бо­тан про­ект строи­тель­ст­ва ав­то­до­рож­но­го мос­та (дли­на 3,4 км; со­о­ру­же­ние бу­дет за­кон­че­но к 2015). Центр. по­ло­же­ние И. в Сре­ди­зем­но­мо­рье, тран­зит­ные гру­зо­по­то­ки ме­ж­ду стра­на­ми Зап. и Юж. Ев­ро­пы и го­су­дар­ст­ва­ми Ближ­не­го Вос­то­ка и Сев. Аф­ри­ки так­же спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию мор. и воз­душ­но­го транс­пор­та, ме­ж­ду­нар. гру­зо­вых ав­то­мо­биль­ных пе­ре­во­зок, уси­ле­нию кон­тей­не­ри­за­ции транс­пор­та. Раз­ви­тие ту­ри­стич. ин­ду­ст­рии сде­ла­ло И. круп­ней­шим ев­роп. цен­тром мор. кру­из­но­го ту­риз­ма.

В це­лом раз­ме­ще­ние транс­порт­ной се­ти край­не не­рав­но­мер­но. Ис­то­ри­че­ски сло­жи­лись две гл. па­рал­лель­ные при­мор­ские транс­порт­ные по­ли­ма­ги­ст­ра­ли, вдоль ко­то­рых скон­цен­три­ро­ва­ны все не­мно­го­числ. круп­ные транс­порт­ные уз­лы и осн. транс­порт­ные по­то­ки. До­рож­ная сеть бо­лее раз­ветв­лён­ная на Се­ве­ре стра­ны (в осн. в пре­де­лах Па­дан­ской рав­ни­ны), наи­ме­нее – в гор­ных рай­онах Альп и Апен­нин, на Юге И. и ост­ро­вах. Ши­рот­ных пу­тей, со­еди­няю­щих оба по­бе­ре­жья, не­дос­та­точ­но. Не­рав­но­мер­но рас­пре­де­ле­ны и транс­порт­ные по­то­ки: ок. 3 /4 гру­зо­вых и ок. 2 /3 пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок при­хо­дят­ся на Се­вер стра­ны.

В ме­ж­ду­нар. ав­то­мо­биль­ных и ж.-д. пе­ре­воз­ках боль­шую роль иг­ра­ют до­ро­ги, про­ло­жен­ные в Аль­пах че­рез пе­ре­ва­лы Сим­п­лон, Мон-Се­ни, Сен-Го­тард, Брен­нер, Тар­ви­зио и др., под ко­то­ры­ми со­ору­же­ны тон­не­ли. Са­мые про­тя­жён­ные ав­то­до­рож­ные тон­не­ли: в Аль­пах – Фре­жюс (на гра­ни­це с Фран­ци­ей; 12,8 км), Мон­те-Бьян­ко (на гра­ни­це с Фран­ци­ей, близ горы Монб­лан; 11,6 км), Сен-Бер­нар (на гра­ни­це со Швей­ца­ри­ей; 5,8 км), в Апен­ни­нах – Гран-Сас­со (обл. Аб­руц­ци; 10,2 км; 1984). Круп­ней­шие ж.-д. тон­не­ли: два Сим­п­лон­ских (в Аль­пах; 19,8 км), Апен­нин­ский (на до­ро­ге Бо­ло­нья – Фло­рен­ция; 18,5 км), Мон­те-Сан­то-Мар­ко (на до­ро­ге Пао­ла – Ко­зен­ца, обл. Ка­лаб­рия; 15 км; 1987), Фре­жюс (идёт па­рал­лель­но ав­то­мо­биль­но­му тон­не­лю; 13,6 км), Ши­ли­ар (До­ло­ми­то­вые Аль­пы; на до­ро­ге Ве­ро­на – пе­ре­вал Брен­нер; 13,2 км; 1993), Ка­по­не­ро – Ка­по­вер­де (в рай­оне Сан-Ре­мо, на до­ро­ге Ге­нуя – Вен­ти­ми­лья; 13,1 км; 2001).

Осн. вид транс­пор­та – ав­то­мо­биль­ный (осу­ще­ст­в­ля­ет бо­лее 90% пе­ре­во­зок пас­са­жи­ров и бо­лее 80% гру­зо­пе­ре­во­зок). Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 484,7 тыс. км (все с твёр­дым по­кры­ти­ем; в т. ч. ав­то­стра­ды 6,53 тыс. км, 2004). И. бы­ла пер­вой ев­роп. стра­ной, где в сер. 1920-х гг. раз­вер­ну­лось мас­со­вое строи­тель­ст­во ав­то­страд: пер­вая, Ми­лан – Ва­ре­се (дли­на 43 км) с вет­кой до Ко­мо, по­строе­на в 1924. В нач. 21 в. дей­ст­ву­ют 33 ско­ро­ст­ные ав­то­стра­ды. Гл. ме­ри­дио­наль­ные трас­сы: «Ав­то­стра­да Солн­ца» (Ми­лан – Пар­ма – Бо­ло­нья – Фло­рен­ция – Ор­вие­то – Рим – Ка­зер­та – Не­аполь; дли­на 760 км), «Ад­риа­ти­че­ская» (Бо­ло­нья – Ри­ми­ни – Ан­ко­на – Пес­ка­ра – Ба­ри – Та­ран­то; 734 км), Не­аполь – Са­лер­но – Ко­зен­ца – Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия (495 км), «Брен­нер­ская» (пе­ре­вал Брен­нер на гра­ни­це с Ав­ст­ри­ей – Боль­ца­но – Трен­то – Ве­ро­на – Мо­де­на; 313 км), «Го­лу­бая ав­то­стра­да» (Ге­нуя – Кар­ра­ра – Ли­вор­но – Ро­зинь­я­но-Ма­рит­ти­мо, Чи­ви­та­век­кья – Рим; 250 км), «Ав­то­стра­да тон­не­лей» (Ге­нуя – Алес­сан­д­рия – Вер­ба­нья – Гра­вел­ло­на-То­че; 197 км), Вен­ти­ми­лья – Са­во­на – Ге­нуя (159 км), «Цве­точ­ная ав­то­стра­да» (Ми­лан – Ге­нуя; 134 км), Па­дуя – Бо­ло­нья (113 км). Осн. ши­рот­ные ав­то­стра­ды: «Ве­не­ци­ан­ская» (Ту­рин – Но­ва­ра – Ми­лан – Бер­га­мо – Бре­шиа – Ве­ро­на – Ве­не­ция – Три­ест; 574 км), «Ви­но­дель­ческая» (Ту­рин – Алес­сан­д­рия – Пья­чен­ца – Кре­мо­на – Бре­шиа; 238 км), «Ав­то­стра­да двух мо­рей» (Не­аполь – Кано­са-ди-Пу­лья; 172 км), «Ав­то­стра­ды нац. пар­ков» (Рим – Л’Акуила – Те­ра­мо, 158 км, с вет­кой То­ра­но – Пес­ка­ра, 114 км), «Фло­рен­ция – мо­ре» (Фло­рен­ция – Пи­за; 81 км). Ак­тив­ное строи­тель­ст­во ско­ро­ст­ных до­рог в кон. 20 – нач. 21 вв. не удов­ле­тво­ря­ет по­треб­но­стей в пе­ре­воз­ках, осо­бен­но на на­прав­ле­ни­ях Бо­ло­нья – Фло­рен­ция, Ми­лан – Ве­не­ция, Са­лер­но – Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия. Б. ч. ав­то­страд (на Се­ве­ре и в Цен­тре И. – плат­ные) экс­плуа­ти­ру­ет­ся ком­па­ни­ей «Autostrade per l’Italia» («Autostrade Group»; 3408 км). Ав­то­парк на­счи­ты­ва­ет 39,1 млн. ав­то­мо­би­лей, в т. ч. 34,6 млн. лег­ко­вых (2005); уро­вень ав­то­мо­би­ли­за­ции на­се­ле­ния – один из са­мых вы­со­ких в Ев­ро­пе (660 на 1000 чел., в т. ч. лег­ко­вых 586; 2005). В 2005 по до­ро­гам И. пе­ре­ве­зе­но 1508 млн. т гру­зов (из них 1460 млн. т – внут­рен­ние), в т. ч. из регио­нов Се­ве­ра и Цен­тра от­прав­ле­но ок. 83%. Осн. гру­зы (по ве­су): ру­да, ми­нер. сы­рьё, це­мент, строй­ма­те­риа­лы, про­до­воль­ст­вие; ср. даль­ность пе­ре­воз­ки – 118 км.

Про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог 19,46 тыс. км, из них элек­три­фи­ци­ро­ва­но 70% (2006). Гл. опе­ра­тор ж.-д. се­ти – гос. хол­динг «Ferrovie dello stato» (экс­плуа­ти­ру­ет ок. 84% всех до­рог), в ко­то­рый вхо­дят ком­па­нии «Trenitalia» (пе­ре­воз­ки гру­зов и пас­са­жи­ров), «Rete Ferro­via­ria Italiana» (RFI; экс­плуа­та­ция и раз­ви­тие ин­фра­струк­ту­ры), «Italferr» (ж.-д. строи­тель­ст­во) и др. Осн. ме­ри­дио­наль­ные ма­ги­ст­ра­ли: Ко­мо – Ми­лан – Ге­нуя; пе­ре­вал Брен­нер/гра­ни­ца с Ав­ст­ри­ей – Боль­ца­но – Ве­ро­на – Бо­ло­нья – Фло­рен­ция – Рим – Не­аполь – Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия; пе­ре­вал Сим­п­лон/гра­ни­ца со Швей­ца­ри­ей – Ми­лан – Бо­ло­нья – Ри­ми­ни – Ба­ри – Брин­ди­зи – Та­ран­то. Гл. ши­рот­ные и по­пе­реч­ные ма­ги­ст­ра­ли: Фре­жюс/гра­ни­ца с Фран­ци­ей – Ту­рин – Ми­лан – Ве­ро­на – Ве­не­ция – Три­ест; Вен­ти­ми­лья – Ге­нуя – Спе­ция – Фло­рен­ция, Не­аполь – Ка­зер­та – Фод­жа. Осн. ж.-д. уз­лы (с 2005 осу­ще­ст­в­ля­ет­ся про­грам­ма их ре­кон­ст­рук­ции): Ту­рин, Ми­лан, Ве­ро­на, Ве­не­ция, Три­ест, Бо­ло­нья, Ге­нуя, Фло­рен­ция, Рим, Не­аполь, Мес­си­на, Па­лер­мо. Рас­ши­ря­ет­ся сеть ско­ро­ст­ных же­лез­ных до­рог (TAV; ско­рость дви­же­ния 200–220 км/час). Пер­вая ли­ния «Direttissima» (Рим – Фло­рен­ция) со­ору­же­на в 1976–91. С нач. 1990-х гг. со­ору­жа­ют­ся но­вые уча­ст­ки Т-об­ра­зной се­ти: Ту­рин – Ми­лан – Ве­не­ция; Ми­лан – Бо­ло­нья – Фло­рен­ция; Рим – Не­аполь (часть уча­ст­ков вве­де­на в экс­плуа­та­цию; окон­ча­ние строи­тель­ст­ва на­ме­че­но на 2009). Про­ект ско­ро­ст­но­го со­об­ще­ния вклю­ча­ет так­же воз­ве­де­ние к 2013 но­вых во­кза­лов (в Ри­ме, Фло­рен­ции, Бо­ло­нье и др. го­ро­дах). Ме­ж­ду ма­те­ри­ко­вой ча­стью стра­ны и ост­ро­ва­ми Си­ци­лия и Сар­ди­ния дей­ст­ву­ют мор. ж.-д. па­ром­ные пе­ре­пра­вы. В 2006 по же­лез­ным до­ро­гам И. пе­ре­ве­зе­но 89,8 млн. т гру­зов (в т. ч. 34,6 млн. т – внут­рен­ние) и 759,9 млн. пас­са­жи­ров. Ср. даль­ность пе­ре­воз­ки гру­зов 254 км, пас­са­жи­ров – 66 км.

Роль мор. транс­пор­та наи­бо­лее ве­ли­ка во внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­воз­ках (ок. 75%); ка­бо­таж ме­нее раз­вит. Тор­го­вый флот на­счи­ты­ва­ет 1422 суд­на об­щей гру­зо­подъ­ём­но­стью 11,4 млн. рег.бр.-т (без учё­та су­дов гру­зо­подъ­ём­но­стью ме­нее 100 рег.бр.-т, 2005), в т. ч. 429 пас­са­жир­ских и гру­зо­пас­са­жир­ских су­д­ов (об­щей гру­зо­подъ­ём­но­стью 2,68 млн. рег.бр.-т), 294 на­лив­ных су­дна (3,34 млн. рег.бр.-т), 174 су­хо­гру­за (4,44 млн. рег. бр.-т), ос­таль­ные – бук­си­ры, вспо­мо­га­тель­ные и пр. су­да. Бо­лее 50% пе­ре­во­зи­мых мо­рем гру­зов со­став­ля­ют нефть и неф­те­про­дук­ты, ок. 12% – кон­тей­не­ры, ок. 10% – транс­порт­ные сред­ст­ва. Че­рез 144 итал. мор. пор­та про­шло 509 млн. т гру­зов, 78,8 млн. пас­са­жи­ров (2005). Круп­ней­шие пор­ты (по об­ще­му гру­зо­обо­ро­ту, млн. т, 2005; дан­ные ста­ти­стич. управ­ле­ния/управ­ле­ний пор­тов): Та­ран­то 49,7, Три­ест 43,4, Ге­нуя 42,6/56,5, Аугу­ста 33, Ве­не­ция 30,5, Джоя-Тау­ро 29,6, Ра­вен­на 24,3, Ли­вор­но 24, Сан­та-Па­на­д­жа 23,3, Пор­то-Фок­си 22,8, Ми­лац­цо 17,9, Са­во­на-Ва­до 14,6, Спе­ция 13,5, Не­аполь 11/16,2, Брин­ди­зи 10,2. Мн. пор­ты име­ют пас­сив­ное саль­до гру­зо­обо­ро­та; так, в Са­во­на-Ва­до со­от­но­ше­ние при­быв­ших и от­прав­лен­ных гру­зов 16,5:1, в Трие­сте – 12:1, в Ра­вен­не – 7,9:1, в Ве­не­ции – 7,6:1, в Ге­нуе – 3:1 (2004). Наи­боль­ший объ­ём гру­зов про­хо­дит че­рез пор­ты Си­ци­лии (87 млн. т, 2004), Ли­гу­рии (73 млн. т), Апу­лии (57 млн. т), Сар­ди­нии (53 млн. т). Наи­бо­лее ин­тен­сив­ные ка­бо­таж­ные гру­зо­по­то­ки – ме­ж­ду о. Си­ци­лия и обл. Кам­па­ния (4,8 млн. т в 2004), Апу­ли­ей и Ли­гу­ри­ей (3,9 млн. т), о. Сар­ди­ния и Тос­ка­ной (3,7 млн. т), пор­та­ми Си­ци­лии (3,6 млн. т).

Кон­тей­нер­ные пе­ре­воз­ки со­сре­до­то­че­ны в осн. в 6 пор­тах: Джоя-Тау­ро (к се­ве­ру от Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия, от­крыт в 1994; 2,94 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ в 2006), Ге­нуя (тер­ми­нал Вольт­ри, в 17 км к за­па­ду, 1992; 1,66 млн.), Спе­ция (1,14 млн.), Та­ран­то (0,89 млн.), Каль­я­ри (0,69 млн.) и Ли­вор­но (0,68 млн.). Круп­ней­шие неф­тя­ные пор­ты (млн. т неф­ти и неф­те­про­дук­тов, 2004): Три­ест 34,5, Ау­гу­ста (о. Си­ци­лия) 28,4, Пор­то-Фок­си (пром. зо­на Каль­я­ри; о. Сар­ди­ния) 24,4, Сан­та-Па­над­жа (о. Си­ци­лия) 18,9, Ге­нуя (Муль­те­до) 18,8, Ми­лац­цо (о. Си­ци­лия) 13,1, Ве­не­ция (Мар­ге­ра) 10,9, Ли­вор­но 7,5, Са­во­на (Ва­до-Ли­гу­ре) 7,4, Дже­ла (о. Си­ци­лия) 6,2.

По чис­лу пе­ре­ве­зён­ных мо­рем пас­са­жи­ров И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Гре­ции. Осн. пас­са­жир­ские пор­ты (млн. чел., 2005): Мес­си­на 9,8, Ред­жо-ди-Ка­лаб­рия 9,6, Не­аполь 6,1, Ка­п­ри (о. Ка­при) 3,9, Пьом­би­но (су­да идут на о. Эль­ба) 3,3, Оль­бия (се­вер о. Сар­ди­ния) 3,3, Ис­кья (о. Ис­кья) 3,2, Пор­то­фер­райо (о. Эль­ба) 2,8, Ге­нуя 2,4. Гл. ме­ж­ду­нар. пас­са­жир­ские пор­ты: Ан­ко­на (1,6 млн. чел.) и Ба­ри (1,2 млн. чел., 2006), пас­са­жи­ры при­бы­ва­ют в осн. из Гре­ции, Фран­ции, Хор­ва­тии, Ал­ба­нии, Ис­па­нии. Наи­боль­шее чис­ло кру­из­ных тран­зит­ных су­дов при­хо­дит в Ве­не­цию (1,45 млн. пас­са­жи­ров в 2006), Чи­ви­та­век­кью (1,23млн.), Не­аполь (0,97 млн.), Ли­вор­но (0,61 млн.); вме­сте эти 4 пор­та при­ни­ма­ют ок. 75% всех кру­из­ных пас­са­жи­ров. Для И. важ­ное зна­че­ние име­ет мор. па­ром­ное со­об­ще­ние, свя­зы­ваю­щее отд. ост­ро­ва и их пор­ты друг с дру­гом. Круп­ней­шая па­ром­ная ком­па­ния – «Blu­via» (на­ви­гац. под­раз­де­ле­ние ком­па­нии RFI; экс­плуа­та­ция ж.-д. и ав­то­мо­биль­ных па­ро­мов). Осн. на­груз­ка ло­жит­ся на па­ро­мы, кур­си­рую­щие че­рез Мес­син­ский прол. к о. Си­ци­лия (в осн. пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров, а так­же транс­пор­ти­ров­ка ав­то­мо­би­лей и ж.-д. ва­го­нов) и к о. Сар­ди­ния по мар­шру­ту Чи­ви­та­век­кья – Голь­фо-Аран­чи (до­ми­ни­ру­ют гру­зо­вые пе­ре­воз­ки). Внутр. вод­ный транс­порт иг­ра­ет не­зна­чит. роль (об­щая про­тя­жён­ность внутр. вод­ных пу­тей, вклю­чая ре­ки, ка­на­лы и озё­ра, 2,4 тыс. км); пред­став­лен со­об­ще­ни­ем на аль­пий­ских озё­рах Се­ве­ра И. (Ла­го-Мад­жо­ре, Ко­мо, Гар­да), по ка­на­лу Кан­диа­но (порт Ра­вен­на) и р. Ре­но (пров. Ра­вен­на).

Авиа­транс­пор­том осу­ще­ст­в­ля­ет­ся зна­чит. часть ме­ж­ду­нар. и внутр. пас­са­жи­ро­пе­ре­во­зок. Име­ет­ся 101 аэ­ро­порт с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы (в 7 аэ­ро­пор­тах дли­на по­ло­сы св. 3 км, 2007). Че­рез аэ­ро­пор­ты И. в 2005 пе­ре­ве­зе­но 112,2 млн. пас­са­жи­ров и 816 тыс. т гру­зов. Круп­ней­шие ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты (млн. пас­са­жи­ров, 2006): Рим-Фью­ми­чи­но 32,9, Ми­лан-Маль­пен­са 21,8, Ми­лан-Ли­на­те 9,7, Ве­не­ция-Тес­се­ра 8,1, Рим-Чам­пи­но 5,4, Ка­та­ния-Фон­та­на­рос­са 5,4, Бер­га­мо 5,2, Не­а­поль-Ка­по­дик­ки­но 5,1. Ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся чар­тер­ные ту­ри­стич. авиа­пе­ре­воз­ки, в т. ч. для свя­зи ма­те­ри­ко­вой час­ти стра­ны с ост­ро­ва­ми; наи­боль­шее чис­ло чар­тер­ных рей­сов вы­пол­ня­ет­ся че­рез аэ­ро­пор­ты Бер­га­мо (ок. 29%) и Бо­ло­ньи (14%). Наи­бо­лее за­гру­жен­ные внутр. ли­нии: Рим-Фью­ми­чи­но – Ми­лан-Ли­на­те, Рим-Фью­ми­чи­но – Ка­та­ния, Рим-Фью­ми­чи­но – Па­лер­мо, Рим-Фью­ми­чи­но – Каль­я­ри, Ми­лан-Ли­на­те – Ка­та­ния. Возд. транс­порт кон­тро­ли­ру­ет­ся гос-вом че­рез ком­па­нию «Alitalia» (в дек. 2007 кон­троль­ный па­кет про­дан ком­па­нии «Air France – KLM»); в 2006 пе­ре­вез­ла 24 млн. пас­са­жи­ров, лёт­ный парк на­счи­ты­ва­ет 185 су­дов. Дей­ст­ву­ют так­же не­боль­шие ча­ст­ные, по­лу­го­су­дар­ст­вен­ные и низ­ко­бюд­жет­ные авиа­ком­па­нии («Air Italy», «Air One», «Volare Airlines», «Air Dolomiti» и др.).

Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных неф­те­про­во­дов 1136 км, га­зо­про­во­дов – 17589 км (2006). Гл. неф­те­про­во­ды: Ге­нуя – Фер­ре­ра (90 км); Фер­ре­ра – пе­ре­вал Боль­шой Сен-Бер­нар, да­лее в Швей­ца­рию (206 км); Фер­ре­ра – Кас­си­на-де-Пек­ки (68 км), Фер­ре­ра – Кре­мо­на (113 км); Тре­ка­те – Фер­ре­ра (43 км), Ге­нуя – Бу­сал­ла (24 км), Куи­лиа­но – Тре­ка­те (145 км), Мар­ге­ра – Ман­туя (123 км), Три­ест – Ти­мау (145км), Ау­гу­ста – Ра­гу­за (57 км). Важ­ней­ший узел неф­те­про­во­дов на се­ве­ро-за­па­де стра­ны – Фер­ре­ра. Часть неф­ти, по­сту­паю­щей в итал. пор­ты, на­прав­ля­ет­ся по тран­саль­пий­ским неф­те­про­во­дам в Гер­ма­нию (Ге­нуя – Ми­лан – тер­ри­то­рия Швей­ца­рии – Мюн­хен) и Ав­ст­рию (Три­ест – Ин­голь­штадт). Рост объ­ё­мов по­треб­ле­ния га­за и его гео­гра­фич. ди­вер­си­фи­ка­ция спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию нац. се­ти га­зо­про­во­дов (об­щая дли­на 28,5 тыс. км, од­на из са­мых про­тя­жён­ных в стра­нах Зап. Ев­ро­пы). При­род­ный газ на Се­вер и в Центр И. по­сту­па­ет че­рез тер­ри­то­рию Ав­ст­рии; на Юг – по Транс­сре­ди­зем­но­мор­ско­му га­зо­про­во­ду (Ал­жир – И.). Сжи­жен­ный газ из пор­тов Са­во­на (Ва­до-Ли­гу­ре) и Вольт­ри сле­ду­ет по га­зо­про­во­ду Ми­лан – Аль­пы – тер­ри­то­рия Швей­ца­рии – Ни­дер­лан­ды. В И. из-за го­ри­сто­сти рель­е­фа раз­вит вер­ти­каль­ный транс­порт. Зуб­ча­тые же­лез­ные до­ро­ги, фу­ни­ку­лё­ры, под­вес­ные ка­нат­ные до­ро­ги наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны в Аль­пах. Фу­ни­ку­лё­ры дей­ст­ву­ют в Не­апо­ле, Ге­нуе, Бер­га­мо, Мон­до­ви, Би­ел­ле, Ка­танд­за­ро, Ко­мо, Мон­те­ка­ти­ни-Тер­ме, Ли­вор­но и др. го­ро­дах; 2 ка­нат­ные до­ро­ги ра­бо­та­ют в Боль­ца­но; на аль­пий­ских гор­но­лыж­ных ку­рор­тах име­ют­ся ка­нат­ные подъ­ём­ни­ки. Мет­ро­по­ли­тен дей­ст­ву­ет в Ри­ме, Ми­ла­не, Не­апо­ле, Ту­ри­не, Ге­нуе, Ка­та­нии; со­ору­жа­ет­ся ли­ния мет­ро в Бре­шиа (пуск на­ме­чен на 2012).

Внеш­няя тор­гов­ля. На И. при­хо­дит­ся 3,4% мирового экспорта и 3,5% им­пор­та (2006). С 1991 И. име­ла по­ло­жи­тель­ное саль­до внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са; с 2004 ба­ланс сво­дит­ся с де­фи­ци­том в осн. из-за рос­та ми­ро­вых цен на энер­го­но­си­те­ли (в тор­гов­ле др. груп­па­ми то­ва­ров И. име­ет по­ло­жи­тель­ное саль­до). Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 675,3 млрд. ев­ро, в т. ч. экс­порт 327 млрд. ев­ро, им­порт 348 млрд. ев­ро (2006). Уве­ли­че­ние стои­мо­сти экс­пор­та (ок. 20% по срав­не­нию с 2002) обу­слов­ле­но рос­том экс­пор­та прак­ти­чес­ки всех групп то­ва­ров. В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ет пром. про­дук­ция. Гл. ста­тьи то­вар­но­го экс­пор­та (% стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния св. 40 (в т. ч. пром. обо­ру­до­ва­ние 20,3, транс­порт­ные сред­ст­ва 10,7); хи­мич. и неф­те­хи­мич. про­дук­ция 16,9 (в т. ч. неф­те­про­дук­ты 3,3, из­де­лия из ре­зи­ны и пла­ст­масс 3,7); ме­тал­лы и из­де­лия из них 11,4; тек­с­тиль­ные и швей­ные из­де­лия 8,3; про­дук­ты пи­та­ния (вклю­чая на­пит­ки и та­бач­ные из­де­лия) 5,4; ко­жи и ко­же­вен­ные то­ва­ры 4,1; ме­бель ок. 3,0; про­дук­ция с. х-ва и ры­бо­лов­ст­ва 1,3. Б. ч. экс­порт­ной продукции производится на пред­при­ятиях Северо-Запада (41,2% сто­и­мо­сти) и Северо-Востока И. (31,6%). Осн. ста­тьи им­пор­та (% стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния 31 (в т. ч. транс­порт­ные сред­ст­ва 12,4); хи­мич. и неф­те­хи­мич. про­дук­ция 16,7 (в т. ч. неф­те­про­дук­ты 2, из­де­лия из ре­зи­ны и пла­ст­масс 2); энер­го­но­си­те­ли 15,9; ме­тал­лы и из­де­лия из них 12,4; про­дук­ты пи­та­ния (вклю­чая та­бач­ные из­де­лия и на­пит­ки) 6,3; тек­стиль­ные и швей­ные то­ва­ры 4,9; про­дук­ция с. х-ва и ры­бо­лов­ст­ва 2,3; ко­жи и из­де­лия из них 2,1.

Ок. 57% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та И. при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС (в т. ч. 58% экс­пор­та и св. 55% им­пор­та). Из отд. стран гл. тор­го­вые парт­нё­ры И. – Гер­ма­ния (13,2% итал. экс­пор­та и 16,7% им­пор­та), Фран­ция (со­от­вет­ст­вен­но 11,7% и 9,2%), Ис­па­ния (6,1% и 4,1%), США, Ни­дер­лан­ды, Ки­тай. Рос­сия от­но­сит­ся к чис­лу круп­ных внеш­не­тор­го­вых парт­нё­ров И.: до­ля РФ в со­во­куп­ном итал. экс­пор­те со­став­ля­ет 2,3%, им­пор­те – 3,9%. В нач. 21 в. то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду РФ и И. бы­ст­ро рас­тёт (с 2003 в стои­мо­ст­ном вы­ра­же­нии уве­ли­чил­ся поч­ти вдвое), в осн. за счёт рас­ши­ре­ния рос. экс­пор­та энер­го­ре­сур­сов, на ко­то­рые при­хо­дит­ся ок. 78% стои­мо­сти то­вар­ных по­ста­вок (по объ­ё­мам по­ста­вок рос. га­за И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто сре­ди стран Зап. Ев­ро­пы по­сле Гер­ма­нии). Рос­сия так­же по­став­ля­ет в И. чёр­ные (св. 10% стои­мо­сти) и цвет­ные, в т. ч. дра­го­цен­ные, ме­тал­лы (ок. 6%), хи­мич. то­ва­ры и др. Итал. им­порт бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван, вклю­ча­ет то­ва­ры ши­ро­ко­го по­треб­ле­ния (40,7% стои­мо­сти, в т. ч. про­дук­ты пи­та­ния 3,6%, пром. то­ва­ры, включая бы­то­вую элек­тро­тех­ни­ку, ме­бель и др., 37,1%), ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва, элек­тро­бы­то­вые при­бо­ры (св. 36%), из­де­лия из ме­тал­лов (ок. 7%), хи­мич. про­дук­цию (6%), стро­ит. и от­де­лоч­ные ма­те­риа­лы, из­де­лия из стек­ла (3,4%) и др.

Автор раздела: Т. А. Гал­ки­на; С. А. Тар­хов (транс­порт).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Чис­лен­ность Воо­руж. сил (ВС) И. 191 тыс. чел. (2006); со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Име­ют­ся так­же вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния, в ко­то­рых на­счи­ты­ва­ет­ся 254,3 тыс. чел. (вой­ска ка­ра­би­не­ров – 111,8 тыс. чел., ох­ра­на об­ществ. безо­пас­но­сти – 79 тыс. чел. и фи­нан­со­вая гвар­дия – 63,5 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 17,2 млрд. долл. (2005).

Ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся пре­зи­дент стра­ны. Об­щее ру­ко­во­дство ВС в мир­ное вре­мя осу­ще­ст­в­ля­ет мин. обо­ро­ны (гражд. ли­цо), а опе­ра­тив­ное управ­ле­ние вой­ска­ми (си­ла­ми) – на­чаль­ник ГШ че­рез на­чаль­ни­ков гл. шта­бов ви­дов ВС.

СВ (111 тыс. чел.) яв­ля­ют­ся осн. ви­дом ВС и вклю­ча­ют опе­ра­тив­ные си­лы и 4 ин­спек­ции (ты­ла, ин­фра­струк­ту­ры, под­го­тов­ки ре­зер­ви­стов, во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний). Опе­ра­тив­ные си­лы пред­на­зна­че­ны для ве­де­ния бое­вых дей­ст­вий как са­мо­стоя­тель­но, так и в со­ста­ве ОВС НАТО . В СВ имеет­ся 7 ко­ман­до­ва­ний, ко­то­рым под­чи­не­ны 3 шта­ба ди­ви­зий, 11 отд. бри­гад, 4 отд. пол­ка. На воо­ру­же­нии СВ 1,3 тыс. тан­ков, св. 3,6 тыс. ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, ми­но­мё­тов и РСЗО, ок. 3,3 тыс. бое­вых бро­ни­ро­ван­ных ма­шин, св. 1,4 тыс. ПУ ПТУР, 66 ПУ ЗУР, 80 ПЗРК, ок. 350 вер­то­лё­тов и 6 са­мо­лё­тов ар­мей­ской авиа­ции, 5 бес­пи­лот­ных ЛА. ВВС (46 тыс. чел.) ор­га­ни­за­ци­он­но вклю­ча­ют 4 авиац. ко­ман­до­ва­ния (опе­ра­тив­ное, так­тическое, ты­ла и учеб­ное), в со­ста­ве ко­то­рых име­ет­ся 2 авиац. ди­ви­зии, бри­га­ды транс­порт­ной и вспо­мо­га­т. авиа­ции (все­го 20 эс­кад­ри­лий са­мо­лё­тов бое­вой авиа­ции, 9 эс­кад­ри­лий са­мо­лё­тов вспо­мо­га­т. авиа­ции, 2 вер­то­лёт­ные эс­кад­ри­льи). На во­о­ру­же­нии ВВС ок. 200 бое­вых са­мо­лё­- тов (в т. ч. 28 но­си­те­лей ядер­но­го ору­жия), 190 са­мо­лё­тов вспо­мо­га­т. авиа­ции, ок. 100 вер­то­лё­тов, 72 ПУ ЗУР (в ре­зер­ве – ок. 200 са­мо­лё­тов бое­вой и вспо­мо­га­т. авиа­ции). Осн. во­ен.-возд. ба­зы – Грац­ца­ни­зе, Ге­ди, Амен­до­ла, Ис­т­ра­на. ВМС (34 тыс. чел.) ор­га­ни­за­ци­он­но со­сто­ят из фло­та, 3 во­ен.-мор. ок­ру­гов, 3 во­ен.-мор. ко­ман­до­ва­ний и ко­ман­до­ва­ния бое­вых плов­цов и ди­вер­сан­тов. В ВМС име­ет­ся ок. 50 бое­вых ко­раб­лей (в т. ч. лёг­кий авиа­но­сец «Дж. Га­ри­баль­ди»), 6 ПЛ, 4 эс­мин­ца УРО, 12 фре­га­тов УРО, 40 бое­вых ка­те­ров, 80 вспо­мо­га­тель­ных су­дов, 15 бое­вых са­мо­лё­тов и св. 70 вер­то­лё­тов. Осн. во­ен.-мор. ба­зы – Та­ран­то, Брин­ди­зи, Ау­гу­ста, Мес­си­на, Ве­не­ция, Не­аполь.

Ком­плек­то­ва­ние ВС с 2005 осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на кон­тракт­ной ос­но­ве. Ми­ним. срок служ­бы по кон­трак­ту 1 год. Ре­зерв со­став­ля­ет 56,5 тыс. чел., мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 14,4 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 12,3 млн. чел., из них во­ен­но­обу­чен­ных ок. 550 тыс. чел.

Автор раздела: В. В. Гор­ба­чёв.

Здра­во­охра­не­ние

В И. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся: вра­чей 385,6 (2005), лиц ср. мед. пер­со­на­ла 544, сто­ма­то­ло­гов 58, фар­ма­цев­тов 115; боль­нич­ных ко­ек 399,6 (2004). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 8,7% ВВП (2005) (бюд­жет­ное фи­нан­сиро­ва­ние – 75,1%, ча­ст­ный сек­тор – 24,9%) (2004). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей (1947), пре­зи­дент­ским дек­ре­том о нац. пла­не раз­ви­тия здра­во­охра­не­ния (1998–2000), дек­ре­том Пре­зи­диу­ма Со­ве­та ми­ни­ст­ров об осн. уров­нях ока­за­ния мед. по­мо­щи (2001), за­коном о ра­цио­на­ли­за­ции нац. сис­те­мы здра­во­охра­не­ния (1992). Су­ще­ст­ву­ет три уров­ня здра­во­охра­не­ния: на­цио­наль­ный (прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции), ре­гио­наль­ный (мед. по­мощь ме­ст­но­му на­се­ле­нию) и ме­ст­ный (т. н. точ­ка пер­во­го кон­так­та, гос. и ак­кре­ди­то­ван­ные ча­ст­ные боль­ни­цы). Прин­ци­пы и це­ли здра­во­охра­не­ния И.: со­блю­де­ние че­ло­ве­че­ско­го дос­то­ин­ст­ва, удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­сти в здо­ро­вье, ра­вен­ст­во в по­лу­че­нии мед. по­мо­щи, за­щи­та и про­фи­лак­ти­ка, со­ли­дар­ность, эф­фек­тив­ность ис­поль­зо­ва­ния ре­сур­сов. Мед. стра­хо­ва­ни­ем ох­ва­че­но ок. 19% на­се­ле­ния. Рас­про­стра­не­ны тра­сто­вые от­но­ше­ния ме­ж­ду по­став­щи­ка­ми и за­каз­чи­ка­ми мед. по­мо­щи. За­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом 6,93 слу­чая на 100 тыс. жит. (2005). Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния, трав­мы и от­рав­ле­ния (2000). Ку­рор­ты: мо­го­числ. при­мор­ские кли­ма­тич. ку­рор­ты по­бе­ре­жья Ривь­е­ра-Ли­гу­ре и Ад­риа­ти­че­ско­го м. (Гра­до, Ли­до-ди-Ве­не­ция, Линь­я­но, Ри­ми­ни и др.); кли­ма­ти­че­ские и гор­но­кли­ма­ти­че­ские – Гар­да, Ко­мо, Кор­ти­на-д’Ампеццо, Лек­ко, Ма­дон­на-ди-Кам­пи­льо, Ме­ра­но, Ри­ва-дель-Гар­да, Сан-Кан­ди­до и др.; баль­нео­логи­че­ские и баль­не­ок­ли­ма­ти­че­ские – Аба­но-Тер­ме, Ань­я­но-Тер­ме, Бор­мио, Ка­са­мич­чо­ла-Тер­ме, Ле­ви­ко, Мон­те­ка­ти­ни-Тер­ме, Саль­со­мад­жо­ре-Тер­ме, Сан-Пел­лег­ри­но-Тер­ме, Сир­мио­не и др.

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

Во вре­ме­на Рим. им­пе­рии на тер­ри­то­рии Апен­нин­ско­го п-ова фи­зич. под­го­тов­ке вои­нов уде­ля­лось осо­бое вни­ма­ние; сре­ди ле­гио­не­ров по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние иг­ра боч­че – ме­та­ние ша­ров по це­ли [в Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ции боч­че 48 стран (2008), в т. ч. РФ (с 1991)]. В сред­ние ве­ка по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись разл. иг­ры, а так­же фех­то­ва­ние (пер­вые значит. ра­бо­ты по тео­рии фех­то­ва­ния на­пи­са­ны П. Мон­чо, 1509, и А. Ма­роц­цо, 1517) и шах­ма­ты (в 1513 М. И. Ви­да со­чи­нил из­вест­ную по­эму «Иг­ра в шах­ма­ты»; в 16–17 вв. од­ни­ми из силь­ней­ших иг­ро­ков в Ев­ро­пе счи­та­лись Дж. Гре­ко, Дж. По­ле­рио, Дж. Лео­нар­до).

В 19 в. в И. воз­ник­ли спор­тив­ные клу­бы: «Ре­гат-клуб» в Ко­мо (1842); Об-во яхт­сме­нов Не­апо­ля (1873); гим­на­стич. об-во при во­ен. ака­де­мии в Ту­ри­не (1844); итал. греб­ной клуб в Ту­ри­не (1888), впо­след­ст­вии на его ос­но­ве об­ра­зо­ва­на Итал. фе­де­ра­ция ака­де­мич. греб­ли (1926). В 1885 в Па­вии ос­но­ван Со­юз ве­ло­спор­та, в 1888 – Со­юз кон­ного спор­та (пер­вые кон­но­спор­тив­ные со­стя­за­ния бы­ли про­ве­де­ны в Ми­ла­не в 1844). В 1910 в Ту­ри­не поя­ви­лась пер­вая хок­кей­ная ко­ман­да – «Чир­ко­ло Пат­ти­на­то­ри Ва­лен­ти­но», про­па­ган­ди­рую­щая иг­ру по ка­над. пра­ви­лам; в том же го­ду в Сан-Ре­мо со­сто­ял­ся пер­вый в И. Ме­ж­ду­нар. шах­мат­ный тур­нир. Нац. олим­пий­ский к-т Ита­лии, в ко­то­рый вхо­дят фе­де­ра­ции по ви­дам спор­та, соз­дан в 1908 (при­знан МОК в 1915). Итал. уни­вер­си­тет­ский спор­тив­ный центр ру­ко­во­дит сту­денч. спор­том, а Ка­то­лич. спор­тив­ный со­юз ра­бо­та­ет под па­тро­на­жем Ва­ти­ка­на.

Спорт­сме­ны И. уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах с 1900 (за ис­клю­че­ни­ем 1904); все­го на летних Олимпиадах в 1900–2008 за­воё­ва­но 190 зо­ло­тых, 158 се­реб­ря­ных, 174 брон­зо­вые ме­да­ли. На Олим­пий­ских зим­них иг­рах (1924–2006) – 35 зо­ло­тых, 31 се­реб­ря­ная, 33 брон­зо­вые ме­да­ли. В И. про­хо­ди­ли Олим­пий­ские иг­ры в Ри­ме (1960) и Олим­пий­ские зим­ние иг­ры в Кор­ти­на-д’Ампеццо (1956) и Ту­ри­не (2006). Наи­боль­шее чис­ло ме­да­лей итал. спорт­с­ме­ны за­вое­ва­ли: на Олим­пиа­дах – в Лос-Анд­же­ле­се (1932; 12 зо­ло­тых, 12 се­реб­ря­ных, 12 брон­зо­вых), Ри­ме (1960; со­от­вет­ст­вен­но 13, 10, 13) и Ат­лан­те (1996; 13, 10, 12); на «Бе­лых олим­пиа­дах» – в Лиллехаммере (1994; 7, 5, 8), На­га­но (1998; 4, 4, 5) и Ту­ри­не (2006; 5, 0, 6). Пер­вым в ис­то­рии итал. спор­та олим­пий­ским чемпионом стал саб­лист А. Кон­те (1900).

Наи­боль­ших ус­пе­хов на Олим­пий­ских иг­рах до­бил­ся фех­то­валь­щик Э. Манд­жа­рот­ти (в 1936–60 за­вое­вал 6 зо­ло­тых, 5 се­реб­ря­ных и 2 брон­зо­вые ме­дали). Не­од­но­крат­ны­ми олим­пий­ски­ми чем­пио­на­ми ста­но­ви­лись: фех­то­валь­щи­ки Н. На­ди, Дж. Дель­фи­но, О. Пу­ли­ти, К. Па­ве­зи, Дж. Гау­ди­ни, Дж. Кор­над­жа-Ме­ди­чи, А. На­ди, Ф. Рик­кар­ди, Дж. Трил­ли­ни; спор­тив­ные гим­на­сты А. Бра­лья, Дж. Дзам­по­ри, Р. Не­ри; пры­гун в во­ду К. Ди­биа­си; лег­ко­ат­лет У. Фрид­же­рио; ве­ло­си­пед­ист А. Бел­лут­ти; гор­но­лыж­ни­ки А. Том­ба, Д. Ком­пань­о­ни; лыж­ни­цы С. Бель­мон­до, М. Ди Чен­та; са­ноч­ни­ки П. Хильд­гарт­нер, А. Цог­ге­лер.

Цен­ный вклад в раз­ви­тие ми­ро­во­го спор­та вне­сли так­же чем­пио­ны Олим­пий­ских игр: бок­сёр Дж. Бен­ве­ну­ти, став­ший об­ла­да­те­лем Куб­ка Вэ­ла Бар­ке­ра, при­су­ж­дае­мо­го са­мо­му тех­нич­но­му бок­сё­ру Олим­пиа­ды (1960), чем­пи­он ми­ра сре­ди про­фес­сио­на­лов (1965 – в по­лу­сред­ней и 1967 – в сред­ней ве­со­вой ка­те­го­рии); лег­ко­ат­ле­ты А. Консолини (ме­та­ние диска), многократный миро­вой ре­кордсмен, победитель состязаний в Лон­доне (1948), Л. Беррути (бег на 200 м), выигравший золотую медаль в Риме (1960), С. Си­ме­о­ни (прыж­ки в вы­со­ту) и П. Мен­неа (бег на 200 м), по­бе­див­шие в Мо­ск­ве (1980); гим­наст Ю. Чечи (вы­иг­рал воль­ные уп­раж­не­ния в Ат­лан­те, 1996); дзю­до­ист Дж. Мад­да­ло­ни (по­бе­дил в Сид­нее, 2000) и мно­гие др.

Са­мый по­пу­ляр­ный вид спор­та в И. – фут­бол (итал. назв. – каль­чо). Нац. футболь­ная фе­де­ра­ция ос­но­ва­на в 1898, с 1905 в ФИФА. Выс­шая ли­га итал. фут­бо­ла – се­рия А. С 1930 про­во­дит­ся чем­пио­нат стра­ны сре­ди про­фес­сио­на­лов (в 1898–1929 – сре­ди лю­би­те­лей). Силь­ней­шие клу­бы стра­ны: «Ми­лан», «Ин­тер­на­цио­на­ле» (Ми­лан), «Ювен­тус» (Ту­рин), «Ро­ма» и «Ла­цио» (оба – в Ри­ме), «Фио­рен­ти­на» (Фло­рен­ция) и др. Три пер­вых клу­ба не­од­но­крат­но по­бе­ж­да­ли в тра­диц. ро­зы­гры­шах ев­роп. куб­ков, в т. ч. в Куб­ке ев­роп. чем­пио­нов (7 раз в 1957–92) и в Ли­ге чем­пио­нов (4 раза в 1993–2007). Сбор­ная ко­ман­да И. по фут­бо­лу – че­ты­рёх­крат­ный чем­пи­он ми­ра (1934, 1938, 1982, 2006), два­ж­ды вы­сту­па­ла в фи­на­лах (1970, 1994). Два раза чем­пио­нат ми­ра про­во­дил­ся на фут­боль­ных по­лях И. (1934, 1990). Луч­шие фут­бо­ли­сты и тре­не­ры: вра­та­ри Д. Дзофф, В. Дзен­га, Дж. Буф­фон; за­щит­ни­ки Дж. Фак­кет­ти, Г. Ши­реа, К. Джен­ти­ле, А. Каб­ри­ни, Ф. Ба­ре­зи, П. Маль­ди­ни, Дж. Бер­го­ми; по­лу­за­щит­ни­ки и на­па­даю­щие Дж. Ме­ац­ца, С. Пио­ла, Дж. Ри­ве­ра, П. Рос­си, А. Мац­цо­ла, Л. Ри­ва, А. Аль­то­бел­ли, Дж. Ан­то­нио­ни, М. Тар­дел­ли, Р. Бад­жо, Дж. Ви­ал­ли, Р. Скил­ла­чи, Ф. Ра­ва­нел­ли, А. Дель Пье­ро, Ф. Инд­за­ги; тре­не­ры В. Поц­цо, Ф. Валь­ка­ред­жи, В.(Э.) Бе­ар­зот, А. Сак­ки, Ч. Маль­ди­ни, Дж. Тра­пат­то­ни, М. Лип­пи, Ф. Ка­пел­ло, К. Ан­че­лот­ти и др.

Сре­ди др. ко­манд­ных иг­ро­вых ви­дов спор­та наи­бо­лее по­пу­ляр­ны бас­кет­бол, во­лей­бол и вод­ное по­ло. Мужская сбор­ная ко­ман­да И. по бас­кет­бо­лу – се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских игр в Афи­нах (2004), чем­пи­он Ев­ро­пы (1983 и 1999). Итал. бас­кет­боль­ные клу­бы – од­ни из силь­ней­ших в Ев­ро­пе (13 по­бед в Куб­ке ев­роп. чем­пио­нов и Ев­ро­ли­ге, в т. ч. 5 раз вы­иг­ры­ва­ла ко­ман­да «Ва­ре­се»). Са­мый име­ни­тый итал. бас­кет­бо­лист – Д. Ме­не­гин (се­ми­крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка ев­роп. чем­пио­нов, луч­ший бас­кет­бо­лист Ев­ро­пы 1980 и 1983, член За­ла бас­кет­боль­ной Сла­вы). Муж­ская сбор­ная И. по во­лей­бо­лу – се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских игр (Ат­лан­та, 1996, и Афи­ны, 2004), чем­пи­он ми­ра (1990, 1994, 1998) и Ев­ро­пы (1989, 1993, 1995, 1999, 2003), при­зна­на Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ци­ей во­лей­бо­ла луч­шей ко­ман­дой сто­ле­тия. Жен­ская сбор­ная И. по во­лей­бо­лу – чем­пи­он ми­ра (2002) и чемпион Европы (2007). Муж­ская сбор­ная И. по вод­но­му по­ло – чем­пи­он Олим­пий­ских игр (Рим, 1960, и Бар­се­ло­на, 1992), ми­ра (1978, 1994), Ев­ро­пы (1947, 1993, 1995). Ве­ду­щие итал. тре­не­ры ус­пеш­но ра­бо­та­ют в за­ру­беж­ных клу­бах и нац. сборных, напр. Дж. Кап­ра­ра – тре­нер жен­ской сбор­ной ко­ман­ды Рос­сии по во­лей­бо­лу, вы­иг­рав­шей чем­пио­нат ми­ра (2006); Э. Мес­си­на – тре­нер муж­ско­го бас­кет­боль­но­го клу­ба ЦСКА, по­бе­див­ше­го в Ев­ро­ли­ге (2006, 2008) и вы­шед­ше­го в фи­нал это­го тур­ни­ра (2007); Ф. Ка­пел­ло – тренер сборной команды Англии по фут­болу (с 2007).

Боль­шой по­пу­ляр­но­стью в И. поль­зу­ют­ся со­рев­но­ва­ния на ско­рость – ав­то­гон­ки, мо­то­гон­ки и ве­ло­си­пед­ный спорт. В чем­пио­на­тах «Фор­му­ла-1» ус­пеш­но вы­сту­па­ли итал. ко­ман­ды «Аль­фа Ро­мео» (1950–51, 1979–85), «Бе­нет­тон» (1986–2001) и «Фер­ра­ри» (с 1950). Э. Дж. Фа­ри­на («Аль­фа Ро­мео») стал по­бе­ди­те­лем пер­во­го офиц. эта­па (Гран-при Ве­ли­кобри­та­нии) и пер­во­го чем­пио­на­та ми­ра (1950). В со­ста­ве «Фер­ра­ри» (15 раз по­бе­ж­дав­шей в Куб­ке кон­ст­рук­то­ров и 15 раз в чем­пио­на­те) дву­крат­ным чем­пио­ном ми­ра (1952, 1953) стал А. Ас­ка­ри, по­гиб­ший в тес­то­вом за­ез­де на трас­се в Мон­це (в 1955). Сре­ди др. из­вест­ных ав­то­гон­щи­ков – Р. Пат­ре­зе, М. Аль­бо­ре­то, А. Де Че­за­рис, А. Наннини, Дж. Фи­зи­кел­ла, Я. Трул­ли, А. Дза­нар­ди. С 1950 на ав­то­дро­ме в Мон­це ра­зыг­ры­ва­ет­ся Гран-при Ита­лии, на ав­то­дро­ме им. Эн­цо и Ди­но Фер­ра­ри в г. Имо­ла – Гран-при Сан-Ма­ри­но (1981–2006); в 1957 про­ве­дён Гран-при Пес­ка­ры. Мо­то­гон­щик В. Рос­си – се­ми­крат­ный чем­пи­он ми­ра (в 1997–2005, один раз в клас­се 125 см3, один раз в клас­се 250 см3 и 5 раз в клас­се 500 см3 и выше).

С 1909 про­водит­ся тра­диц. ве­ло­гон­ка «Джи­ро д’Италия», сре­ди по­бе­ди­телей – итал. ве­ло­си­пе­ди­сты А. Бин­да и Ф. Коп­пи (по 5 раз); наи­боль­шее чис­ло эта­пов вы­иг­рал М. Чи­пол­ли­ни (42).

Бок­сёр-про­фес­сио­нал П. Кар­не­ра (1906–67) – пер­вый итал. чем­пи­он ми­ра (1933) в тя­жё­лой ве­со­вой ка­те­го­рии; все­го про­вёл 103 боя, одер­жал 89 по­бед, в т. ч. 72 но­кау­том.

В Ри­ме еже­год­но про­во­дит­ся муж­ской тен­нис­ный тур­нир се­рии «Мас­терс», в Ри­ме и Па­лер­мо – тур­ни­ры ВТА (WTA, Жен­ской теннисной ассоциации). Муж­ская сбор­ная ко­ман­да И. по тен­ни­су 6 раз иг­ра­ла в фи­на­лах Куб­ка Дэ­ви­са (1960, 1961, 1977, 1979, 1980, 1998; во всех про­иг­ра­ла), жен­ская сбор­ная ко­ман­да (Ф. Скья­во­не, Ф. Пен­нет­та, М. Сант­анд­же­ло, Р. Вин­чи) в 2006 в фи­на­ле Куб­ка Фе­де­ра­ции по­бе­ди­ла ко­ман­ду Бель­гии, в 2007 в фи­на­ле ус­ту­пи­ла ко­ман­де Рос­сии. Н. Пьет­ранд­же­ли – дву­крат­ный по­бе­ди­тель От­кры­то­го чем­пио­на­та Фран­ции (1959–1960); провёл рекордное (на 1.1.2008) количество матчей (66) и встреч (164) в Кубке Дэвиса и одержал 120 побед.

В И. про­водился ряд круп­ных ме­ж­ду­нар. шах­мат­ных со­стя­за­ний, в т. ч. тур­ни­ры гросс­мей­сте­ров в Ми­ла­не (1975) и Ту­ри­не (1982), матч на пер­вен­ст­во ми­ра А. Е. Кар­пов – В. Л. Корч­ной (Ме­ра­но, 1981), Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да (Ту­рин, 2006), тра­диц. тур­ни­ры в Ри­ме (1976–86) и Ред­жо-нель-Эми­лии (с 1958). Пер­вым итал. шах­ма­ти­стом, удо­сто­ен­ным в 1974 зва­ния ме­ж­ду­нар. гросс­мей­сте­ра, стал С. Ма­ри­от­ти; К. Бе­ни­ни на чем­пио­на­те ми­ра сре­ди жен­щин (Сток­гольм, 1937) за­ня­ла 2-е ме­сто (по­сле В. Мен­чик).

В 1971 в Пе­ве­ро (Сар­ди­ния) по про­ек­ту амер. арх. Р. Трен­та-Джон­са бы­ло по­строе­но од­но из луч­ших по­лей для голь­фа в Ев­ро­пе, сре­ди голь­фи­стов по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся так­же по­ля Олд­жа­та, Вил­ла Д’Эсте, Бьел­ла-Ле-Бе­тул­ле, Кастельфальфи, Мон­ти­чел­ло и др.

Мно­го­числ. гор­но­лыж­ные цен­тры И. спо­соб­ст­ву­ют мас­со­во­му раз­ви­тию зим­них ви­дов спор­та.

Дополнительная литература:

Все о спор­те. Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3;

Хок­кей. М., 1990;

Шах­ма­ты. Эн­цикло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Бокс. Эн­цик­ло­пе­дия. М., 1998;

Фо­мен­ко Б. И. Ку­бок Дэви­са. 99 сту­пе­ней к вер­ши­не. М., 2003;

Да­ни­лов С., Ши­пу­лин Г. Ми­ро­вой муж­ской во­лей­бол. Минск, 2005.

Автор раздела: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во об­ра­зо­ва­ния; не­уни­вер­си­тет­ские ву­зы на­хо­дят­ся в ве­де­нии Нац. со­ве­та по ака­де­ми­ям ис­кусств и му­зы­ки. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щий до­ку­мент – За­кон о ре­фор­ме об­ра­зо­ва­ния и учеб­ной сис­те­мы (2003). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: не­обя­за­тель­ное до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей от 3 до 6 лет (дет­ские са­ды, «ма­те­рин­ские шко­лы»), обя­за­тель­ное на­чаль­ное (5 лет) и не­пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние (3 го­да); пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние для лиц от 15 до 19 лет (проф­тех­учи­ли­ща, клас­сич., на­уч., эко­но­ми­че­ские, лин­гвис­тич., тех­но­ло­гич., гу­ма­ни­тар­ные ли­цеи и ли­цеи ис­кусств), кур­сы проф. под­го­тов­ки для лиц, дос­тиг­ших 15 лет, но не по­лу­чив­ших пол­но­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния; выс­шее об­ра­зо­ва­ние. На­ря­ду с го­су­дар­ст­вен­ны­ми, дей­ст­ву­ют ча­ст­ные учеб­ные за­ве­де­ния. До­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­но св. 80% де­тей, на­чаль­ным обу­чени­ем – 99%, сред­ним об­ра­зо­ва­ни­ем – 92%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 99% (2005). В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (плат­ное) вхо­дят: уни­вер­си­те­ты – 51 гос. клас­си­че­ский, 3 гос. по­ли­тех­ни­че­ских, 12 от­кры­тых, 2 для ино­стран­цев (в Пе­руд­же и Пи­зе), 6 ин-тов уни­вер­си­тет­ско­го ста­ту­са, 3 выс­шие шко­лы. Наи­бо­лее пре­с­тиж­ные ву­зы (т. н. пер­вые уни­вер­си­те­ты, ве­ду­щие ис­то­рию от схо­ла­стич. школ) – в Са­лер­но (основан в 946 как мед. шко­ла), Пар­ме (962), Бо­ло­нье (см. Бо­лон­ский уни­вер­си­тет), Мо­де­не (1175), Пе­руд­же (1200), Па­дуе (1222). Круп­ней­шие уни­вер­си­те­ты: Не­апо­ли­тан­ский ун-т им. Фе­де­ри­ко II (1224), Рим­ский ун-т «Са­пи­ен­ца» (1303), Фло­рен­тий­ский (1321), Ту­рин­ский (1404), ун-т Ка­та­нии (1434), Ми­лан­ский (1923), Ме­ж­ду­нар. от­кры­тый ун-т в Ри­ме (1992, круп­ней­ший вуз дистан­ци­он­но­го об­ра­зо­ва­ния), Фран­ко-италь­ян­ский (1998; ун-т дис­тан­цион­но­го образования; под­дер­жи­ва­ет связь с 82 ун-та­ми и 127 инж. шко­ла­ми Фран­ции, 45 итал. ун-та­ми; 9 млн. сту­ден­тов) и др. Не­уни­вер­си­тет­ский сек­тор пред­став­лен ака­де­мия­ми (св. 20 – го­су­дар­ст­вен­ные) – ис­кусств, дра­мы, тан­ца, ки­не­ма­то­гра­фии; кон­сер­ва­то­рия­ми (в Бо­ло­нье, Ми­ла­не, Ту­ри­не, Па­лер­мо, Не­апо­ле и др.), во­ен. ака­де­мия­ми (в Ли­вор­но, Мо­де­не, Поц­цуо­ли и др.); ин­сти­ту­та­ми и выс­ши­ми шко­ла­ми проф. об­ра­зо­ва­ния. Боль­шое ко­ли­че­ст­во ву­зов спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на под­го­тов­ке ди­зай­не­ров, мо­дель­е­ров, ар­хи­тек­то­ров. В 1999 соз­дан кон­сор­ци­ум 22 ун-тов – ICON (Ita­lian Culture on the Net), ко­то­рый реа­ли­зу­ет про­грам­мы дис­тан­ци­он­но­го обу­че­ния, ори­ен­ти­ро­ван­ные пре­ж­де все­го на оз­на­ком­ле­ние мо­ло­дё­жи из др. стран с итал. куль­ту­рой и на изу­че­ние итал. язы­ка.

В И. св. 200 ака­де­мий и уч­ре­ж­де­ний куль­ту­ры, вклю­чая учеб­ные цен­тры и объ­е­ди­не­ния по изу­че­нию итал. ис­тории, а так­же на­уч. и лит. ин­сти­ту­ты и об­ще­ст­ва. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Нац. ака­де­мия Сан-Лу­ка (14 в.), Нац. ака­де­мия Сан­та-Че­чи­лия (1566), Нац. ака­де­мия деи Лин­чеи (1603), Франц. ака­де­мия (1666), Нац. АН (1782), Исп. ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (1873), Об-во Дан­те Алигь­е­ри (1889), Амер. ака­де­мия (1894), Бельг. ака­де­мия (1939), Дат. ака­де­мия (1956), все – в Ри­ме; Ака­де­мия дел­ла Кру­ска во Фло­рен­ции (1583), Вир­ги­ли­ан­ская ака­де­мия на­ук, лит-ры и иск-ва в Ман­туе (17 в.; совр. назв. с 1981), АН Бо­ло­ньи (1711), АН Ту­ри­на (1783), Ли­гу­рий­ская ака­де­мия на­ук и лит-ры в Ге­нуе (1798), Лом­бард­ский ин-т на­ук и лит-ры в Ми­ла­не (1802), АН Фер­ра­ры (1823), ака­де­мии ме­ди­ци­ны – в Па­лер­мо (1621), Ту­ри­не (1846), Ри­ме (1875); Нац. ис­сле­до­ва­тель­ский со­вет И. (1923; ко­ор­ди­ни­ру­ет дея­тель­ность св. 100 НИИ). Сре­ди др. на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Итал. ин-т ис­то­рии Сред­не­ве­ко­вья (1883), Итал. ин-т но­вой и но­вей­шей ис­то­рии (1934), Ин-т ис­то­рии Ри­сор­д­жи­мен­то (1935), Нац. ин-т гео­фи­зи­ки и вул­ка­но­ло­гии (1936), Нац. ин-т ядер­ной фи­зи­ки (1951), все – в Ри­ме; Нац. элек­тро­тех­нич. ин-т им. Га­ли­лео Фер­ра­ри­са в Ту­ри­не (1934), Итал. ин-т ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ний в Не­апо­ле (1947), ас­тро­но­мич. об­сер­ва­то­рии – в Трие­сте (1753), Па­дуе (1767), Не­апо­ле (1819), Ри­ме (1923).

Круп­ные биб­лио­те­ки: Алес­сан­д­рии (1806), Сан-До­ме­ни­ко (1218), Кар­дуч­чи (1907) – обе в Бо­ло­нье; Лау­рен­циа­на – во Фло­рен­ции (1571), Ам­бро­зиа­на – в Ми­ла­не (1607), Анд­же­ло Маи – в Бер­га­мо (1760); нац. биб­лио­те­ки – во Фло­рен­ции (1747), Ми­ла­не (1770), Не­апо­ле (1804), Ри­ме (1876) и др. го­ро­дах. Гл. му­зеи: Ка­пи­то­лий­ские му­зеи (1471), га­ле­рея Бор­ге­зе, Нац. рим. му­зей (1889), Вил­ла Джу­лия, га­ле­рея До­рия-Пам­фи­ли, га­ле­рея Па­лла­вичи­ни, все – в Ри­ме; га­ле­рея Уф­фи­ци (1581) и га­ле­рея Палаццо Пит­ти (1914) – во Фло­рен­ции; Пи­на­ко­те­ка Ам­бро­зиа­на (1618), Пи­на­ко­те­ка Бре­ра (1809), Му­зей Поль­ди-Пец­цо­ли (1881), Нац. му­зей нау­ки и тех­ни­ки Ле­о­нар­до да Вин­чи (1953), все – в Ми­ла­не; Нац. пи­на­ко­те­ка – в Бо­ло­нье (1808); га­ле­рея Ака­де­мии Кар­ра­ра (1796) и Дом-му­зей Г. До­ни­цет­ти (1897) – в Бер­га­мо; ар­хео­ло­гич. му­зеи – в Не­апо­ле (18 в.), Пар­ме (1760), Фло­рен­ции (1870), Бо­ло­нье (1881), Пе­руд­же (1948) и др. го­ро­дах.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

В И. вы­хо­дит 88 еже­днев­ных га­зет об­щим ти­ра­жом св. 6 млн. экз. (2006). Круп­ней­ши­ми яв­ля­ют­ся: «Кор­рь­е­ре дел­ла Се­ра», «Стам­па», «La Repubblica» (выпускается в Ри­ме с 1976, ти­раж св. 636 тыс. экз. в 2005). Из­да­ёт­ся неск. еже­днев­ных спор­тив­ных га­зет, са­мые из­вест­ные – ста­рей­шая в ми­ре «La Gaz­zetta dello Sport» (с 1896, ср. ти­раж ок. 400 тыс. экз., ино­гда до 3 млн. экз.), «Corriere dello Sport – Stadio» (с 1924, св. 240 тыс. экз.). Пуб­ли­ку­ют­ся 482 еже­не­дель­ных и 2148 еже­ме­сяч­ных жур­налов. Круп­ней­шие об­ществ.-по­ли­тич. еже­не­дель­ные жур­на­лы – «Па­но­ра­ма» и «Эс­прес­со». Ра­дио­ве­ща­ние с 6.10.1924, те­ле­ве­ща­ние с 1954. Дей­ст­ву­ют три об­ще­на­цио­наль­ных ра­дио- и те­ле­ка­на­ла: «Rai Uno» (с 1954), «Rai Due» (с 1961) и «Rai Tre» (с 1979), вхо­дя­щие в орг-цию «Rai-TV», кон­тро­ли­руе­мую гос-вом. В ча­ст­ном кон­цер­не «Mediaset» (с 1978), при­над­ле­жа­щем С. Бер­лу­ско­ни, – те­ле­ви­зи­он­ные стан­ции «Canale 5», «Italia 1» и «Rete 4». Об­щее чис­ло ра­дио­стан­ций 4709, те­ле­ви­зи­он­ных стан­ций 358. В Юж. Ти­ро­ле осу­ще­ст­в­ля­ет ра­дио- и те­ле­ве­ща­ние на нем. яз. стан­ция «Rund­fun­kanstalt Südtirol (RAS)». Нац. ин­формац. агент­ст­во И. – Agenzia Na­zio­nale Stampa Associata (ANSA) (штаб-квар­ти­ра – в Ри­ме) соз­да­но в 1945, име­ет 22 цен­тра в И. и 81 бю­ро в 79 стра­нах ми­ра.

Фи­ло­со­фия

Вплоть до позд­не­го Cредневековья фи­ло­со­фия на тер­ри­то­рии И. раз­ви­ва­лась в об­щих рам­ках ев­роп. мыс­ли это­го пе­рио­да. Здесь жил Бо­эций, вы­ход­ца­ми из И. бы­ли Пётр Да­миа­ни, Ан­сельм Кен­тер­бе­рий­ский, Пётр Лом­бард­ский, Бо­на­вен­ту­ра, Фо­ма Ак­вин­ский, дея­тель­ность ко­то­рых про­те­ка­ла пре­им. за пре­де­ла­ми стра­ны. Бóльшую связь с И. об­на­ру­жи­ва­ют мис­тич. уче­ния Ар­ноль­да Бре­ши­ан­ско­го и Ио­а­хи­ма Флор­ско­го. В 13–14 вв. начался процесс фор­ми­ро­ва­ния нац. итал. фи­ло­со­фии. Боль­шую роль в нём сыграли Бо­лон­ский и Па­ду­ан­ский ун-ты; по­след­ний стал цен­тром авер­рои­ст­ско­го (см. Авер­ро­изм) ари­с­то­те­лиз­ма (Пьет­ро д’Абано и др.), с ко­то­рым свя­за­но раз­ви­тие уче­ния о двой­ст­вен­ной иcтине (см. «Двой­ст­вен­ной ис­ти­ны» тео­рия) – фи­ло­соф­ской и ре­ли­ги­оз­ной (Мар­си­лий Па­ду­ан­ский).

В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния итал. фи­ло­со­фия за­ни­ма­ла уже ве­ду­щие по­зи­ции в раз­ви­тии ев­роп. фи­ло­со­фии. В ин­сти­туа­ли­за­ции фи­лос. со­об­ще­ст­ва важ­ную роль сыг­ра­ло гос­под­ство­вав­шее в 14–16 вв. про­ти­во­пос­тав­ле­ние гу­ма­ни­стич. круж­ков и ака­де­мий уни­вер­си­те­там, ко­то­рые дол­гое вре­мя ос­та­ва­лись оп­ло­том схо­ла­сти­ки. Фи­ло­со­фия эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния ещё сла­бо вы­чле­не­на в сис­те­ме куль­ту­ры, ей не свойственно чёт­ко­е осо­зна­ние спе­ци­фи­че­ских для неё пред­ме­та и ме­то­дов; она обыч­но не от­де­ля­ла се­бя от тео­ло­гии, ма­гии, ро­ж­даю­щей­ся экс­пе­рим. нау­ки, тео­рии иск-ва и т. д. В об­щем рус­ле ув­ле­че­ния гу­ма­ни­стов муд­ро­стью древ­них на­ме­ча­ют­ся тен­ден­ции к воз­ро­ж­де­нию уче­ний, не­со­вмес­ти­мых с хри­сти­ан­ским ми­ро­со­зер­ца­ни­ем, в ча­ст­но­сти эпи­ку­ре­из­ма (Л. Вал­ла) и гно­сти­циз­ма. Авер­рои­стам па­ду­ан­ской шко­лы про­ти­во­стоя­ли «алек­сан­д­ри­ни­сты» бо­лон­ской шко­лы, при­дер­жи­вав­шие­ся ари­сто­те­лиз­ма в его ис­тол­ко­ва­нии Алек­сан­дром Афро­ди­сий­ским­ (П. Пом­по­нац­ци, с его на­ту­ра­ли­стич. кон­цеп­ци­ей ду­ши, и др.). Идеи H. Ма­киа­вел­ли, ут­вер­ждав­ше­го ав­то­ном­ную зна­чи­мость «го­су­дар­ст­вен­ной не­об­хо­ди­мо­сти», её не­за­ви­си­мость от к.-л. мо­раль­ных и ре­лиг. принципов и вы­дви­гав­ше­го иде­ал силь­но­го че­ло­ве­ка, по­бе­ж­даю­ще­го сво­ей «доб­ле­стью» сле­пую «судь­бу», ока­за­ли зна­чит. воз­дей­ст­вие не толь­ко на мыс­ли­те­лей его эпо­хи, но и на со­цио­ло­гич. кон­цеп­ции Но­во­го вре­ме­ни. Вид­ным пред­ста­ви­те­лем вто­рой схо­ла­сти­ки был Ка­этан.

Итал. гу­ма­ни­сты опи­ра­лись в сво­их фи­лос. по­строе­ни­ях на тра­ди­ции пла­то­низ­ма (ска­зы­ва­лось так­же влия­ние Ав­гу­сти­на и вост. пат­ри­сти­ки), пы­та­ясь со­еди­нить их с прин­ци­па­ми хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния (M. Фи­чи­но, Дж. Пи­ко дел­ла Ми­ран­до­ла, представители Пла­то­нов­ской ака­де­мии во Фло­рен­ции). Об­ра­ще­ние к не­оп­ла­то­низ­му и эзо­те­рич. уче­ни­ям (каб­ба­ла и др.) при­ве­ло к рас­про­стра­не­нию ок­культ­ных на­ук, в т. ч. ас­т­ро­ло­гии и ал­хи­мии. Из это­го ув­ле­че­ния «ма­ги­че­ски­ми нау­ка­ми» ро­ди­лась итал. на­тур­фи­ло­со­фия эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (Дж. Кар­да­но, Б. Те­ле­зио, Ф. Пат­ри­ци, T. Кам­па­нел­ла), дос­тиг­шая наи­выс­ше­го раз­ви­тия у Дж. Бру­но. Про­ник­ну­тая пан­теи­стич. умо­на­строе­ния­ми и ги­ло­зо­из­мом, на­тур­фи­ло­со­фия Воз­ро­ж­де­ния ут­вер­жда­ет един­ст­во и ие­рар­хич. упо­ря­до­чен­ность ми­ра, где всё – от сфе­ры ду­ха до сфе­ры низ­ших су­ществ и са­мой ма­те­рии – про­ни­за­но «сим­па­ти­че­ски­ми» свя­зя­ми. На ос­но­ве пред­став­ле­ния о един­ст­ве че­ло­ве­ка и Все­лен­ной (мик­ро­кос­мо­са и мак­ро­кос­мо­са) воз­ни­ка­ет иде­ал че­ло­ве­ка-ма­га, от­кры­ваю­ще­го за­ко­но­мер­ное дей­ст­вие по­та­ён­ных сил и бла­го­да­ря это­му гос­под­ствую­ще­го над сти­хия­ми. Эти ма­гич. уст­рем­ле­ния на­тур­фи­ло­со­фов спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию опыт­но­го зна­ния, экс­пе­рим. ес­те­ст­во­зна­ния.

В 18 в. од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков ис­то­риз­ма в но­во­ев­ро­пей­ской фи­ло­со­фии явил­ся Дж. Ви­ко (пред­ше­ст­вен­ник И. Г. Гер­де­ра и Г. В. Ф. Ге­ге­ля), ко­то­рый вы­дви­нул тео­рию ис­то­рич. кру­го­во­ро­та – цик­лич. раз­ви­тия на­ций – и дал опыт це­ло­ст­но­го ис­тол­ко­ва­ния разл. форм ду­хов­ной куль­ту­ры и со­ци­аль­ной жиз­ни.

Гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние в фи­ло­со­фии нач. 19 в. за­ни­ма­ли разл. на­прав­ле­ния ка­то­лич. мыс­ли, гл. обр. уче­ния А. Роз­ми­ни-Сер­ба­ти и В. Джо­бер­ти, ис­пы­тав­ших из­вест­ное влия­ние И. Кан­та и по­ле­ми­зи­ро­вав­ших с ге­ге­лев­ской диа­лек­ти­кой. В 1830–60-е гг. вы­дви­нул­ся ряд мыс­ли­те­лей, при­над­ле­жав­ших к де­мо­кра­тич. кры­лу нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния (К. Кат­та­нео, Дж. Фер­ра­ри). В 1850–70-х гг. наи­бо­лее зна­чит. фи­лос. на­прав­ле­ни­ем бы­ло т. н. не­апо­ли­тан­ское ге­гель­ян­ст­во, к пра­во­му кры­лу ко­то­ро­го при­над­ле­жал А. Ве­ра, а к ле­во­му, от­ли­чав­ше­му­ся про­све­ти­тель­ской и ан­ти­кле­ри­каль­ной на­прав­лен­но­стью, – Б. Спа­вен­та и Ф. Де Санк­тис. Не­апо­ли­тан­ское ге­гель­ян­ст­во – один из идей­ных ис­точ­ни­ков как мар­ксиз­ма в И. (А. Лаб­рио­ла), так и итал. нео­ге­гель­ян­ст­ва. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия 19 в. до­ми­ни­рую­щим в идей­ной жиз­ни И. стал по­зи­ти­визм (P. Ар­ди­го и др.). Весь­ма влия­тель­ной в по­сле­дую­щем раз­ви­тии ев­роп. со­цио­ло­гич. мыс­ли ока­за­лась кон­цеп­ция В. Па­ре­то (функ­цио­на­ли­ст­ское уче­ние о «со­ци­аль­ном рав­но­ве­сии», тео­рия сме­ны элит и др.).

С нач. 20 в. вплоть до 1940-х гг. ве­ду­щим на­прав­ле­ни­ем было нео­гегель­ян­ст­во, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го (Дж. Джен­ти­ле, Б. Кро­че) стре­ми­лись ос­во­бо­дить уче­ние Ге­ге­ля от «оши­боч­ной идеи при­ро­ды» и пре­вра­тить его в «чис­тую фи­ло­со­фию ду­ха». Офиц. гос. идео­ло­ги­ей И. с сер. 1920-х гг. стал фа­шизм, с ко­то­рым был свя­зан Ю. Эво­ла, идео­лог тра­ди­цио­на­лиз­ма. Идеи Кро­че дли­тель­ное вре­мя сохраняли весьма авторитетные по­зиции в итал. ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии, ис­кус­ст­во­зна­нии, ис­то­рио­гра­фии. По­сле­до­ва­те­ли Джен­ти­ле раз­де­ли­лись на ле­вых джен­ти­ли­ан­цев (Уго Спи­ри­то, Г. Ка­лод­же­ро), вы­дви­нув­ших прин­цип «про­бле­ма­тич­но­сти», от­но­си­тель­но­сти лю­бо­го фи­лос. ре­ше­ния, и бо­лее мно­го­числ. и влия­тель­ную груп­пу пра­вых джен­ти­ли­ан­цев. В их чис­ле – пред­ста­ви­те­ли хри­сти­ан­ско­го спи­ри­туа­лиз­ма (M. Ф. Шак­ка, А. Кар­ли­ни и др.), со­че­таю­щие эле­мен­ты кон­цеп­ции Джен­ти­ле с идея­ми Пла­то­на, Ав­гу­сти­на и А. Роз­ми­ни-Сер­ба­ти; в цен­тре их вни­ма­ния – ин­ди­ви­ду­аль­ное соз­на­ние на его пу­ти к Бо­гу. По­лу­чил зна­чит. рас­про­стра­не­ние не­ото­мизм (Ф. Оль­джа­ти, У. Па­до­ва­ни и др.). Пред­ста­ви­те­ли всех на­прав­ле­ний итал. ре­лиг. фи­ло­со­фии объ­е­ди­ня­ют­ся в т. н. Гал­ла­рат­ском дви­же­нии, ос­но­ван­ном в 1945 (про­во­дят­ся еже­год­ные съез­ды).

Идей­ное на­сле­дие А. Грам­ши ока­за­ло боль­шое влия­ние на итал. куль­ту­ру и фи­лос. мысль в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од, сыг­рав важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии идео­ло­гии «ев­ро­ком­му­низ­ма». Ос­но­ван­ный в 1949 Ин-т Грам­ши стал цен­тром мар­кси­ст­ской мыс­ли в И. (А. Бан­фи, Г. Дел­ла Воль­пе и др.).

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в И. раз­ви­ва­ет­ся эк­зи­стен­циа­лизм, оп­ти­ми­стич. ва­ри­ант ко­то­ро­го (т. н. по­зи­тив­ный эк­зи­стен­циа­лизм) пред­став­лен кон­цеп­ци­ей Н. Аб­бань­я­но. В рус­ле хри­сти­ан­ско­го ос­мыс­ле­ния эк­зи­стен­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ки сло­жил­ся «он­то­ло­ги­че­ский пер­со­на­лизм» Л. Па­рей­со­на (1918–91). Влия­ние ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии ска­за­лось в фи­ло­со­фии нау­ки Н. Боб­био (1909–2004), вид­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля итал. ли­бе­ра­лиз­ма. Круп­ней­шим ис­то­ри­ком итал. фи­ло­со­фии стал Э. Га­рен (1909–2004). По­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние идеи фи­лос. гер­ме­нев­ти­ки (Па­рей­сон, Дж. Ват­ти­мо), се­мио­ти­ки (У. Эко) и др.

Гл. цен­тры фи­лос. ис­сле­до­ва­ний: Итал. фи­лос. об-во (с 1906), Итал. об-во со­цио­ло­гии (с 1937), Ин-т фи­ло­со­фии при Рим. ун-те (с 1939), Итал. об-во ло­ги­ки и фи­ло­со­фии нау­ки (с 1952), Итал. об-во фи­лос. и ре­лиг. ис­сле­до­ва­ний. Фи­лос. жур­на­лы: «Critica» (1903–44, с 1945 назв. «Quaderni della "Critica"»), «Rivi­sta di filosofia» (c 1909), «Rivista di fi­lo­so­fia neo-scolastica» (c 1909), «Giorna­le critico della filosofia italianо» (c 1920), «Archivio di filosofia» (с 1931), «So­phia» (c 1933), «Giornale di metafisica» (c 1946), «Rivista critica di storia della fi­losofia» (c 1946), «Sapienza» (c 1948), «Filosofia» (с 1950), «Il Pensiero» (c 1956), «Crítica Marxista» (c 1963).

Дополнительная литература:

Sciacca M. F. Il pensiero italiano nell’età del Risorgimento. 2 ed. Mil., 1963;

Gentile G. Storia della filosofia italiana / A cura di E. Ga­rin. Firenze, 1969. Vol. 1–2;

La filosofia italia­na dal dopoguerra a oggi. Roma, 1985;

Moder­no e postmoderno nella filosofia ita­lia­na, oggi / A cura di P. Ciaravolo. Roma, 1991;

I progressi della filosofia nell’Italia del Novecento. Na­po­li, 1992;

Garin E. Cronache di fi­losofia ita­liana, 1900–1960. Bari, 1997. Vol. 1–2;

I pen­satori del ’900 / A cura di G. Straniero; Introd. di G. Vattimo. Roma, 2001;

Le avan­guardie della filosofia italiana nel 20. secolo / А cura di P. Di Giovanni. Mil., 2002;

Spaven­ta B. La filosofia italiana nelle sue relazioni con la fi­lo­sofia europea. Roma, 2003;

La cultura filosofica italiana attraverso le riviste, 1945–2000 / A cu­ra di P. Di Giovanni. Mil., 2006;

Viano C. A. La filosofia italiana del Novecento. Bologna, 2006;

Bibliografia filosofica ita­lia­na dal 1900 al 1950. Roma, 1950–1956. Vol. 1–4;

Biblio­gra­fia filosofica italiana: an­nu­ario. Mil., 1951–;

Bibliografia filosofica italia­na 1850–1900. Roma, 1969. См. так­же лит. при ст. Воз­ро­ж­де­ние .

Автор раздела: H. В. Кот­ре­лев.

Ли­те­ра­ту­ра

Литература И. вклю­ча­ет не толь­ко про­из­ве­де­ния, соз­дан­ные на итал. яз., но и тек­сты на ла­ты­ни и на мно­го­числ. итал. диа­лек­тах (сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных: ко­ме­дии Руд­зан­те на па­ду­ан­ском диа­лек­те, ко­ме­дии К. Голь­до­ни – на ве­не­ци­ан­ском, со­не­ты Дж. Бел­ли – на рим­ском, дра­мы Л. Пи­ран­дел­ло – на си­цилий­ском и др.). Пер­вые све­де­ния об итал. язы­ке (воль­га­ре) относятся к 9 в.; од­на­ко в И., вслед­ст­вие по­дав­ляю­ще­го влия­ния лат. тра­ди­ции во всех сфе­рах куль­тур­ной прак­ти­ки, нар. язык вошёл в упот­реб­ле­ние су­ще­ст­вен­но позд­нее, чем во мно­гих др. стра­нах Зап. Ев­ро­пы (напр., во Фран­ции). В 12 в. в И. на воль­га­ре бы­ло соз­да­но все­го три не­боль­ших сти­хо­твор­ных со­чи­не­ния, то­гда как Фран­ция к это­му вре­ме­ни уже рас­по­ла­га­ла бо­га­той лит-рой на нар. язы­ке. Вре­ме­нем ро­ж­де­ния итал. лит-ры как со­ци­аль­но­го яв­ле­ния счи­та­ют 13 в. В те­че­ние это­го сто­ле­тия фор­ми­ру­ет­ся про­за – ри­то­ри­че­ская (по­сред­ст­вом при­ме­не­ния к нар. язы­ку приё­мов, за­им­ст­во­ван­ных из ру­ко­водств по ве­де­нию де­ло­вой пе­ре­пис­ки) и по­ве­ст­во­ва­тель­ная (че­рез пе­ре­во­ды с франц. яз.), а так­же ре­ли­ги­оз­ная (Фран­циск Ас­сиз­ский, Яко­по­не да То­ди) и ли­рич. по­эзия. Пер­вым зна­чит. лит. яв­ле­ни­ем ста­ла си­ци­лий­ская по­эти­ческая шко­ла (Яко­по да Лен­ти­ни, Ри­наль­до д’Аквино и др.), воз­ник­шая в 1230–40-х гг. в Па­лер­мо, при дво­ре имп. Фрид­ри­ха II Штау­фе­на, под пря­мым влия­ни­ем по­эзии тру­баду­ров. Со­хра­нив кур­ту­аз­ную кон­цеп­цию люб­ви, си­ци­лий­цы раз­ра­ба­ты­ва­ли её в осн. в аб­ст­ракт­но-умо­зрит. пла­не. К чис­лу их но­ва­ций от­но­сит­ся изо­бре­те­ние со­не­та – пер­вой твёр­дой фор­мы в ср.-век. по­эзии, а так­же от­ход от муз. со­про­во­ж­де­ния, что при­да­ло по­эзии бо­лее са­мо­сто­ят. ста­тус.

Си­ци­лий­ская по­этич. шко­ла на­шла про­дол­жа­те­лей в Тос­ка­не (Гвит­то­не д’Арец­цо, Бо­над­жун­та Ор­бич­ча­ни, Мон­те Ан­д­реа), в пря­мой по­ле­ми­ке с ко­то­ры­ми воз­ник­ла в по­след­ней тре­ти 13 в. шко­ла «доль­че стиль нуо­во» (Г. Гви­ни­цел­ли, Г. Ка­валь­кан­ти, Чи­но да Пис­тойя; в рам­ках этой шко­лы по­на­ча­лу раз­ви­ва­лась и по­этич. дея­тель­ность Дан­те). Стиль­но­ви­сты раз­вер­ну­ли до пре­де­ла фи­лос. имплика­ции, за­ло­жен­ные в кур­ту­аз­ной док­три­не: лю­бовь в их по­ни­ма­нии вырос­ла до все­объ­ем­лю­щей ми­ро­со­зи­дат. си­лы и приобрела сильную религ. окраску. Пре­дель­но суб­ли­ми­ро­ван­ный взгляд на лю­бовь, пред­став­лен­ный «доль­че стиль нуо­во», дал тол­чок воз­ник­но­ве­нию другой крайности – ко­мич. по­эзии (Рус­ти­ко ди Фи­лип­по, Чек­ко Анд­жоль­е­ри) с её все­про­фа­ни­рую­щей ус­та­нов­кой в от­но­ше­нии вся­ко­го идеа­лиз­ма. От­сю­да бе­рёт на­ча­ло од­на из са­мых ус­той­чи­вых тра­ди­ций итал. лит-ры, про­дер­жав­шая­ся до 19 в. и пред­по­ла­гаю­щая, что лю­бо­му вы­со­ко­му лит. сти­лю не­пре­мен­но дол­жен со­от­вет­ст­во­вать его ко­ми­че­ский, сни­жаю­щий ан­ти­под.

Две ука­зан­ные сти­ли­стич. тенденции по от­дель­но­сти от­ра­зи­лись в ран­ней по­эзии Дан­те и сли­лись во­еди­но в его «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» (ок. 1307–21): вы­со­кая ли­ри­ка да­ла это­му гл. про­из­ве­дению итал. лит-ры па­фос и мас­штаб­ность обоб­ще­ний, а ко­мич. по­эзия – са­ти­рич. ост­ро­ту и точ­ность де­та­ли. Как уни­вер­саль­ный син­тез ср.-век. куль­ту­ры, пе­ре­во­дя­щий весь ре­пер­ту­ар его смы­слов и идей на язык ху­дож. об­ра­зов, «Бо­же­ст­вен­ная ко­ме­дия» обо­зна­чи­ла за­вер­ше­ние Сред­не­ве­ко­вья и от­кры­ла пер­спек­ти­ву об­нов­ле­ния. Од­на­ко и по­сле неё ср.-век. лит. тра­ди­ция не толь­ко со­хра­ня­лась в сво­их преж­них фор­мах на про­тя­же­нии по край­ней ме­ре двух ве­ков (так, тра­ди­ция ко­мич. по­эзии бы­ла про­дол­же­на в 14 в. в твор­че­ст­ве А. Пуч­чи и в 15 в. – Бур­кь­ел­ло), но и по­ро­ж­да­ла но­вые («свя­щен­ное пред­став­ле­ние» – итал. ва­ри­ант мис­те­рии; ры­цар­ский эпос с ха­рак­тер­ным имен­но для И. со­еди­не­ни­ем ге­ро­ич. ги­пер­бо­ли­за­ции и бур­ле­ск­ной про­фа­на­ции), при этом всё бо­лее мель­ча­ла, при­ми­ти­ви­зи­ро­ва­лась, тя­го­те­ла к слия­нию с фольк­ло­ром.

Располагая тем же арсеналом куль­тур­ных возможностей, что и Дан­те, Ф. Пет­рар­ка из­ме­нил всю сис­те­му лит. ко­ор­ди­нат. Ес­ли и у Сред­не­ве­ко­вья бы­ли свои «ренессансы», свои пе­рио­ды подъ­ё­ма ин­те­ре­са к лит-ре язы­че­ской древ­но­сти, то Пет­рар­ка воз­вёл сло­вес­ность Древ­не­го Ри­ма (с гре­ческой он был зна­ком толь­ко по­на­слыш­ке) в ранг аб­со­лют­но­го и не­пре­ре­кае­мо­го об­раз­ца. Если для куль­ту­ры 13–14 вв. уже характерен интерес к про­явлениям индивидуального начала, то Петрарка сде­лал ин­те­рес к се­бе гл. со­дер­жа­ни­ем своего твор­че­ст­ва. В мно­го­числ. лат. трак­та­тах, об­шир­ном эпи­сто­ля­рии, «Кни­ге пе­сен» (по­сле 1348) он сумел пе­ре­вести со­дер­жа­ние внутр. ми­ра на язык от­вле­чён­ных ка­те­го­рий и об­щих мо­де­лей, по­ло­жив на­ча­ло лит-ре Воз­ро­ж­де­ния с её ри­торич. до­ми­нан­той и ан­тро­по­цен­трич. кар­ти­ной ми­ра.

Со­вре­мен­ник, друг и по­сле­до­ва­тель Пет­рар­ки Дж. Бок­кач­чо при­шёл к сход­ным ре­зуль­та­там, дей­ст­вуя в осн. в рам­ках лит-ры на нар. язы­ке; при этом он ис­поль­зо­вал как тра­диц. жан­ры (ро­ман, ры­цар­ская по­эма), так и вновь соз­дан­ные им (но­вел­ла). В «Де­ка­ме­ро­не» (1349–51), сво­ей гл. кни­ге, он не толь­ко за­пе­чат­лел чрез­вы­чай­но мно­го­сто­рон­нюю и рель­еф­ную кар­ти­ну дей­ст­ви­тель­но­сти, но и вы­стро­ил иде­аль­ную мо­дель че­ло­ве­че­ских от­но­ше­ний, ко­то­рая пред­по­ла­га­ет как без­ус­лов­ный при­ори­тет по­зи­тив­ных со­ци­аль­ных на­чал, так и сплош­ное «окуль­ту­ри­ва­ние» ми­ра с по­мо­щью ри­то­ри­че­ски об­ра­бо­тан­но­го сло­ва.

Пер­вая пол. 15 в. бы­ла от­ме­че­на то­таль­ной экс­пан­си­ей гу­ма­ни­стич. сло­вес­но­сти. Цен­тром гу­ма­низ­ма бы­ла Фло­рен­ция (Л. Бру­ни, Поджо Брач­чо­ли­ни, М. Паль­мие­ри и др.), но мно­го­числ. адеп­ты гума­ни­стич. шту­дий, со­сре­до­то­чив­шие ин­те­рес ис­клю­чи­тель­но на дис­ци­п­ли­нах, имею­щих от­но­ше­ние к че­ло­ве­ку (ри­то­ри­ка, эти­ка, по­ли­ти­ка, ис­то­рия), поя­ви­лись в Ми­ла­не (А. Лоски, П. К. Де­чем­брио, Ф. Фи­лель­фо), Ри­ме (Э. С. Пик­ко­ло­ми­ни, Пом­по­ний Ле­т, Ф. Бьон­до), Не­апо­ле (Ло­рен­цо Вал­ла, Дж. Пон­та­но, А. Бек­ка­дел­ли). Их дея­тель­ность но­си­ла гл. обр. фи­ло­ло­гич. ха­рак­тер: в ча­ст­но­сти, ими бы­ла впер­вые раз­ра­бо­та­на ме­то­ди­ка ис­то­рич. кри­ти­ки тек­ста. Как ис­то­ри­ки, они от­ка­за­лись от ср.-век. про­ви­ден­циа­лиз­ма, как ли­те­ра­то­ры – раз­ви­ва­ли в ос­нов­ном лат. ри­то­рич. жан­ры (диа­лог). Во 2-й пол. 15 в. мо­дель гу­мани­стич. сло­вес­но­сти бы­ла пе­ре­не­се­на на жан­ры ита­лоя­зыч­ной лит-ры: воз­ника­ют ре­нес­санс­ные ва­ри­ан­ты ко­мич. по­эмы («Боль­шой Мор­ган­те» Л. Пуль­чи, 1478–83), ры­цар­ско­го ро­ма­на («Влюб­лён­ный Ор­лан­до» М. Бо­яр­до, 1483–95), свя­щен­но­го пред­став­ле­ния («Ска­за­ние об Ор­фее» А. По­ли­ци­а­но, 1480). Вы­со­кая ли­ри­ка (Л. де Ме­ди­чи, М. Бо­яр­до, А. По­ли­циа­но) бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на как на об­ра­зец, за­дан­ный Пет­рар­кой, так и на тра­ди­цию «доль­че стиль нуо­во».

В 16 в., в пе­ри­од т. н. зре­ло­го или Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния, не­ола­тин­ская сло­вес­ность, ко­то­рую в осн. куль­ти­ви­ро­ва­ли гу­ма­ни­сты, от­ми­ра­ет, и един­ст­вен­ным язы­ком лит-ры И. ста­но­вит­ся италь­ян­ский. Это яв­ле­ние бы­ло санк­цио­ни­ро­ва­но П. Бем­бо, ко­то­рый в сво­ём «Рас­су­ж­де­ни­и в прозе о нар. язы­ке» (1525) ука­зал на по­эзию Пет­рар­ки и про­зу Бок­кач­чо как на выс­шие об­раз­цы сти­ля. Под­ра­жа­ние ан­тич­но­сти на этом эта­пе про­яв­ля­ет­ся пре­им. на жан­ро­вом уров­не; так воз­ник­ли но­во­ев­ро­пей­ские тра­ге­дия (Дж. Трис­си­но, Дж. Джи­раль­ди Чин­цио) и ко­ме­дия (Л. Арио­сто, Н. Ма­киа­вел­ли, П. ­Аре­тино). Из жан­ров но­во­языч­ной лит-ры бур­но раз­ви­ва­лась но­вел­ла (М. Бан­дел­ло, Дж. Ф. Стра­па­ро­ла, А. Грац­ци­ни); в ли­ри­ке до­ми­ни­ро­вал пет­рар­кизм (Бем­бо, Дж. Дел­ла Ка­са); на ба­зе ис­то­рио­гра­фии и био­гра­фии был соз­дан но­вый жанр ис­кус­ст­во­ведч. очер­ка (Дж. Ва­за­ри).

Ры­цар­ский ро­ман– не­смот­ря на ог­ром­ную по­пу­ляр­ность «Не­ис­то­во­го Ор­лан­до» Л. Арио­сто (1516–32), пол­нее др. про­из­ве­де­ний сло­вес­но­сти вы­ра­зив­ше­го идеа­лы Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния, – про­иг­рал со­стя­за­ние с ге­ро­ич. по­эмой, вос­про­из­водив­шей жан­ро­вую мо­дель, за­дан­ную Го­ме­ром и Вер­ги­ли­ем; эпич. жанр про­шёл путь от «Не­ис­то­во­го Ор­лан­до» с его ху­дож. сво­бо­дой, ог­ра­ни­чен­ной толь­ко внутр. чув­ст­вом ме­ры, до «Ос­во­бо­ж­дён­но­го Ие­ру­са­ли­ма» Т. Тас­со (1581), где сво­бо­да трак­то­ва­лась как не­что не­ис­тин­ное и не­долж­ное. В итал. лит-ре эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния сфор­ми­ро­ва­лась жан­ро­вая сис­те­ма, ко­то­рая со­хра­ни­ла свою им­пе­ра­тив­ность для всей зап.-ев­роп. лит-ры, по край­ней ме­ре до 19 в.

В 16 в. бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны прин­ципы нор­ма­тив­ной по­эти­ки (Л. Кас­тель­вет­ро и др.), ог­ра­ни­чи­вав­шие стро­го оп­ре­де­лён­ны­ми рам­ка­ми ав­тор­скую ини­циа­ти­ву. Вме­сте с тем ин­ди­ви­ду­аль­ность пе­ред ли­цом всё бо­лее уже­сто­чаю­ще­го­ся «эс­те­тич. за­ко­но­да­тель­ст­ва» ис­ка­ла вы­ход в фор­си­рован­ной субъ­ек­тив­но­сти, при­чуд­ли­во­сти, не­пред­ска­зуе­мо­сти са­мо­про­яв­ле­ний. Един­ст­во об­ще­го и ча­ст­но­го, за­ко­но­мер­но­го и ис­клю­чи­тель­но­го, иде­аль­но­го и ма­те­ри­аль­но­го, со­став­ляв­шее ос­но­ву итал. лит-ры эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния от Пет­рар­ки до Л. Арио­с­то и Н. Ма­киа­вел­ли, ока­за­лось на­ру­шен­ным: пе­ре­вес нор­ма­тив­но­го на­ча­ла дал им­пульс фор­ми­ро­ва­нию клас­си­циз­ма (Дж. Трис­си­но), пе­ре­вес ин­ди­ви­ду­аль­но­го на­ча­ла по­ро­дил мань­е­ризм (П. Аре­ти­но, А. Грац­ци­ни, Дж. Дел­ла Ка­са и др.).

Про­за и по­эзия ба­рок­ко – имен­но этот стиль стал до­ми­ни­рую­щим в итал. лит-ре 17 в. – от­ме­че­ны яр­ко вы­ра­жен­ным па­фо­сом но­виз­ны. Ощу­ща­лосьсиль­ное воз­дей­ст­вие гео­гра­фич. и на­уч. от­кры­тий (пре­ж­де все­го Х. Ко­лум­ба и Г. Га­ли­лея), ра­цио­на­лиз­ма Р. Де­кар­та, совр. по­ли­тич. мыс­ли (Т. Кам­па­нел­ла); огромное вли­я­ние на обществ. мысль эпохи оказал трактат Дж. Ботеро «О государствен­ном интересе» (1589). В на­ча­ле сто­ле­тия сфор­ми­ро­ва­лась тра­ди­ция пам­флет­но-пуб­ли­ци­стич. со­чи­не­ний («Пар­нас­ские из­вес­тия» Т. Бок­ка­ли­ни, 1612–13; П. Сар­пи). Наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­лась в 17 в. по­эзия (Дж. Ма­ри­но и его по­сле­до­ва­те­ли К. Акил­ли­ни, Дж. Им­пе­риа­ли, Дж. Луб­ра­но, Г. Мур­то­ла, Ч. Ди Перс, Дж. Л. Сем­про­нио, Т. Стиль­я­ни и др.). По­эты – при­вер­жен­цы ма­ри­низ­ма ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ли ан­ти­те­зы и изо­щрён­ные ме­та­фо­ры, при­бе­га­ли к «по­эти­ке изум­ле­ния», осо­бен­но в за­клю­чит. пу­ан­ти­ров­ке; тя­го­те­ли к са­мо­цен­ной вир­ту­оз­но­сти в опи­са­нии бы­та (кон­траст воз­вы­шен­но­го и при­зем­лён­но­го); их из­люб­лен­ные жан­ры – со­нет и мад­ри­гал. Стиль ба­рок­ко по­ро­дил сме­ше­ние жан­ров, по­родив­шее, в ча­ст­но­сти, ирои­ко­ми­че­скую по­эму (А. Тас­со­ни, Ф. Брач­чо­ли­ни). Для лит-ры И. бы­ла ха­рак­тер­на ин­тен­сив­ная тео­ре­тич. са­мо­реф­лек­сия ба­роч­но­го сти­ля (в пер­вую оче­редь у Э. Те­зау­ро, М. Пе­ре­гри­ни и раз­ви­вав­ше­го тра­ди­ции ме­нип­по­вой са­ти­ры Ф. Ф. Фру­го­ни). В по­эзии Г. Кья­б­ре­ры и Ф. Тес­ти про­смат­ри­ва­ет­ся клас­си­ци­стич. тен­ден­ция. В про­зе 17 в. влия­ние франц. «га­лант­но­го» ро­ма­на (у Дж. А. Ма­ри­ни, Дж. Ф. Бьон­ди, Дж. Ло­ре­да­но, П. Па­зи­ни и др.) со­че­та­лось с пе­ре­ос­мыс­ле­ни­ем тра­ди­ций ре­нес­санс­ной но­вел­ли­стич. кни­ги (Ф. По­на, К. Лен­гве­лья, А. Дж. Бринь­о­ле Са­ле). Ин­тен­сив­ное раз­ви­тие по­лу­ча­ют ре­лиг. и бы­то­вой ро­ма­ны (Бринь­о­ле Са­ле, Дж. Бру­зо­ни). Наи­бо­лее зна­чит. па­мят­ни­ком диа­лек­таль­ной итал. лит-ры дан­но­го пе­рио­да стал сб. Дж. Ба­зи­ле «Сказ­ка ска­зок, или Вре­мя­пре­про­во­ж­де­ние ста­ру­шек» на неа­по­ли­тан­ском диа­лек­те (1634–36). Итал. те­атр 17 в. пред­став­лен пре­ж­де все­го ко­ме­ди­ей дель ар­те; учё­ная сце­нич. тра­ди­ция – тра­ге­дия­ми Ф. Дел­ла Вал­ле (последователя Се­не­ки) и ме­ло­дра­ма­ми (О. Ри­нуч­чи­ни). В кон­це сто­ле­тия лит. ака­де­мия «Ар­ка­дия» про­воз­гла­си­ла борь­бу с ма­ри­низ­мом и спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию в И. как клас­си­ци­стич. те­ат­ра (Ш. Маф­феи), так и га­лант­ной по­эзии ро­ко­ко (П. Рол­ли).

В 18 в. эс­те­тич. мысль И. по­сте­пен­но пе­ре­ори­ен­ти­ру­ет­ся на кри­те­рии ра­зум­но­го, ес­те­ст­вен­но­го и об­ще­ст­вен­но по­лез­но­го. В клас­си­циз­ме вы­яв­ля­ют­ся но­вые ху­дож. ре­сур­сы, ко­то­рые в ли­ри­ке «Ар­ка­дии» и дра­ма­тур­гии П. Ме­та­ста­зио со­че­та­ют­ся с тя­го­те­ни­ем к «про­сто­му» и «чув­ст­ви­тель­но­му». В трак­та­тах Дж. Гра­ви­ны о смыс­ле по­эти­че­ско­го фор­му­ли­ру­ют­ся на­ча­ла про­све­ти­тель­ско­го клас­си­циз­ма (тре­бо­ва­ние ре­фор­ми­ро­вать те­атр по­сред­ст­вом его пе­ре­ори­ен­та­ции на по­зна­ние «прав­ди­вых» сто­рон че­ло­ве­че­ской на­ту­ры и на серь­ёз­ные об­ществ. це­ли). Этим тре­бо­ва­ни­ям от­ве­ча­ли про­све­ти­тель­ские тра­ге­дии Ш. Маф­феи, А. Дзе­но, А. Кон­ти; в тра­ге­ди­ях В. Аль­фье­ри в «клас­си­че­ские оде­ж­ды» об­ле­че­но уже не про­све­ти­тель­ское, но бо­лее ха­рак­тер­ное для пред­ро­ман­тиз­ма ощу­ще­ние тра­гич­но­сти бы­тия. Разл. ре­ги­ст­ры клас­си­ци­стич. ли­ри­ки (от га­лант­ных со­не­тов в сти­ле ро­ко­ко до од вы­со­ко­го об­ществ. зву­ча­ния) ис­поль­зо­вал Дж. Па­ри­ни, соз­да­тель наи­бо­лее зна­чит. про­из­ве­де­ния итал. Про­све­ще­ния – ирои­ко­мич. по­эмы «День» (ч. 1–4, 1763–1804).

Взаи­мо­дей­ст­вуя с Про­све­ще­ни­ем др. ев­роп. стран, про­све­ти­тель­ская мысль И. раз­ви­ва­лась в су­гу­бо на­цио­наль­ном об­ществ.-лит. кон­тек­сте. Л. Му­ра­то­ри вы­сту­пил за соз­да­ние «лит. рес­пуб­ли­ки», ко­то­рая объ­е­ди­ни­ла бы творч. ин­тел­ли­ген­цию ра­ди вос­пи­та­ния гражд. са­мо­соз­на­ния италь­ян­цев. Кри­тик С. Бет­ти­нел­ли яз­ви­тель­но ра­зо­бла­чал мел­ко­те­мье по­эзии и с ра­цио­на­ли­стич. по­зи­ций ата­ко­вал гл. бас­ти­он тра­диц. эс­те­ти­ки – фор­маль­ный кри­те­рий пре­крас­но­го. Боль­шую роль в рас­про­стра­не­нии про­све­ти­тель­ских идей сыг­ра­ла жур­на­ли­сти­ка («Га­зе­та италь­ян­ских ли­те­ра­то­ров» А. Дзе­но, «Ве­не­ци­ан­ская га­зе­та» и «Ве­не­ци­ан­ский наблюда­тель» Г. Гоц­ци и П. Кья­ри; жур­на­лы «Ли­те­ра­тур­ный бич» Дж. Ба­рет­ти и «Ко­фей­ня» П. Вер­ри).

Вне ра­мок клас­си­циз­ма раз­ви­ва­лась ко­ме­дия в Ве­не­ции. Жанр те­ат­раль­ной сказ­ки (фья­бы), соз­дан­ный К. Гоц­ци, под­пи­ты­ва­ли фольк­лор и пло­щад­ная ко­ме­дия ма­сок. К. Голь­до­ни ре­фор­ми­ро­вал жанр ко­ме­дии, ут­вер­див в ней прин­ци­пы про­све­ти­тель­ско­го реа­лиз­ма. Об от­ка­зе от прин­ци­пов клас­си­циз­ма сви­де­тель­ство­ва­ло и твор­че­ст­во М. Че­за­рот­ти – ав­то­ра «Очер­ка фи­ло­со­фии язы­ков» (1785), где ут­вер­жда­лось пра­во ху­дож­ни­ка быть сво­бод­ным от при­знан­ных норм лит. язы­ка и соз­да­вать ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль по сво­ему вку­су.

Воз­ро­ж­де­ние са­мо­соз­на­ния италь­ян­цев как еди­ной на­ции– гл. те­ма лит-ры 19 в., от­крыв­ше­го­ся клас­си­ци­стич. по­эзи­ей В. Мон­ти и У. Фос­ко­ло и за­кон­чив­ше­го­ся со­чи­не­ния­ми ве­ри­стов о на­сущ­ных про­бле­мах разл. со­сло­вий и ре­гио­нов объ­е­ди­нив­шей­ся стра­ны. В те­че­ние поч­ти все­го сто­ле­тия на лит. сце­не гла­вен­ст­вовал ро­ман­тизм, пред­вес­ти­ем ко­то­ро­го мож­но счи­тать вы­дер­жан­ный в тра­ди­ци­ях сен­ти­мен­та­лиз­ма ро­ман Фос­ко­ло «По­след­ние пись­ма Яко­по Ор­ти­са» (1798). Цен­тром ро­ман­тич. дви­же­ния стал Ми­лан, где в 1818–19 вы­хо­дил жур­нал роман­ти­ков «При­ми­ри­тель» («Il Conci­lia­tore»), про­воз­гла­сив­ший прин­ци­па­ми но­вой лит-ры со­дей­ст­вие ду­хов­но­му объ­е­ди­не­нию и «нрав­ст­вен­но­му со­вер­шен­ст­во­ва­нию» на­ции, со­хра­не­ние нац. са­мо­быт­но­сти и бе­реж­ное от­но­ше­ние к отеч. клас­си­ке, ак­ту­аль­ность и гражд. зна­чи­мость лит-ры, от­каз от под­ра­жа­тель­но­сти и ра­цио­на­ли­стич. рег­ла­мен­та­ции эс­те­ти­ки клас­си­циз­ма. Пол­нее все­го ро­ман­тич. стиль вы­ра­жен в жанрах ис­то­рич. ро­ма­на и ис­то­рич. дра­мы, по­свя­щён­ных со­бы­ти­ям нац. про­шло­го, при­тес­не­ни­ям со сто­ро­ны ино­зем­ных за­хват­чи­ков, борь­бе пат­рио­тов за сво­бо­ду ро­ди­ны: «Об­ру­чён­ные» (1827) и др. ро­ма­ны А. Манд­зо­ни и его «шко­лы» лом­бард­ских ро­ма­ни­стов; ро­ма­ны И. Нье­во, Ф. Гвер­рац­ци, дра­мы Манд­зо­ни и Дж. Б. Ник­ко­ли­ни. Раз­ви­ва­лась и ро­ман­тич. ме­муа­ри­сти­ка (С. Пел­ли­ко). В по­эзии ро­ман­тизм был пред­став­лен фи­лос. ли­ри­кой Дж. Ле­о­пар­ди, в ко­то­рой пре­об­ла­да­ла тра­гич. то­наль­ность, гражд. ли­ри­кой Н. Том­мазео, са­ти­рич. по­эзи­ей Дж. Джу­сти, пат­рио­тич. пе­сен­ной ли­ри­кой га­ри­баль­дий­цев. Вни­ма­ние к со­ци­аль­ным про­бле­мам про­яви­лось в диа­лек­таль­ной по­эзии К. Порты­ и Дж. Бел­ли, а так­же в ро­ман­тич. по­вес­тях «о нар. жиз­ни» (Дж. Кар­ка­но, А. Ра­ние­ри, И. Нье­во). В 1860-е гг. в твор­че­ст­ве ми­лан­ской груп­пы «рас­трёпан­ных ро­ман­ти­ков» (Ска­пиль­я­ту­ра) со­ци­аль­ные мо­ти­вы со­че­та­лись с ро­ман­тич. фан­та­сти­кой.

По­сле объ­е­ди­не­ния Ита­лии ро­ман­тич. тен­ден­ция со­хра­ня­ласьв по­эзии Дж. Кардуч­чи­ (со­че­та­ясь с эле­мен­та­ми клас­си­циз­ма), а так­же в позд­нем, тя­го­тею­щем к мас­со­вой ли­те­ра­ту­ре ис­то­рич. ро­ма­не (Р. Джо­вань­о­ли) и в ран­них про­из­ве­де­ни­ях ос­но­ва­те­лей ве­риз­ма Дж. Вер­ги и Л. Ка­пуа­ны. Сре­ди вто­ро­сте­пен­ных, но поль­зо­вав­ших­ся зна­чит. по­пу­ляр­но­стью пи­са­те­лей кон. 19 в. – близ­кий к ве­ри­стам Э. Де Ами­чис, ав­тор «При­клю­че­ний Пи­нок­кио» (1880) К. Кол­ло­ди и «италь­ян­ский Жюль Верн» Э. Саль­га­ри.

Эпо­ха де­ка­дан­са («кон­ца ве­ка») в И. на­ча­лась в ло­не ве­риз­ма и вы­ра­зи­лась в по­сте­пен­ном пре­одо­ле­нии по­зи­ти­ви­ст­ской мо­ти­ва­ции по­ступ­ков пер­со­на­жей: от­ны­не над их судь­ба­ми вла­ст­ву­ют не столь­ко сре­да и вре­мя, сколь­ко сти­хия не­объ­яс­ни­мо­го, спи­ри­ту­аль­но-мис­тич. или эро­тич. на­ча­ло (ро­ма­ны А. Фо­гац­ца­ро). Од­на­ко ве­ри­ст­ская ос­но­ва со­хра­ня­ет­ся у мн. пи­са­те­лей, сфор­ми­ро­вав­ших­ся в кон. 19 в. На­чи­наю­щий Г. Д’Ан­нун­цио то уси­ли­ва­ет в ней на­ту­ра­ли­стич. со­став­ляю­щую, то прив­но­сит в неё чер­ты сим­во­лиз­ма и им­прес­сио­низ­ма – на­прав­ле­ний, ко­то­рые позд­нее бу­дут пол­но­стью оп­ре­де­лять его по­эти­ку. У И. Зве­во на ве­ри­ст­ском ро­ман­ном фо­не вы­де­ля­ет­ся ти­пич­ный для лит-ры 20 в. ге­рой с не­ус­той­чи­вой, под­вер­жен­ной ком­плек­сам пси­хи­кой. В но­вел­лах, ро­ма­нах и ран­них ко­ме­ди­ях Л. Пи­ран­дел­ло сти­ли­сти­ка ве­ри­ст­ско­го этю­да-за­ри­сов­ки слу­жит вос­соз­да­нию аб­сурд­но­го, не­ле­по­го че­ло­ве­че­ско­го «ка­зу­са», де­мон­ст­ри­рую­ще­го от­но­си­тель­ность ре­аль­но­го и фик­тив­но­го, доб­ро­го и зло­го, ко­ми­че­ско­го и тра­ги­че­ско­го.

Фу­ту­ризм с шо­ки­рую­щей ка­те­го­рич­но­стью объ­я­вил об ис­чер­пан­но­сти итал. и всей ев­роп. куль­ту­ры (ма­ни­фе­сты и ро­ма­ны Ф. Т. Ма­ри­нет­ти). Пе­ред лит. твор­че­ст­вом бы­ла по­став­ле­на за­да­ча пол­но­го об­нов­ле­ния форм лич­но­ст­но­го са­мо­вы­ра­же­ния; но­вую ре­аль­ность 20 в. над­ле­жа­ло за­пе­чат­ле­вать в «син­те­ти­че­ских» об­раз­ах и экс­пе­ри­мен­тах со сло­вом и син­так­си­сом (опы­ты Ма­ри­нет­ти, ран­не­го А. Па­лац­це­ски, А. Соф­фи­чи). Хо­тя век фу­ту­риз­ма в итал. лит-ре ока­зал­ся не­дол­гим, бла­го­да­ря ему в ши­ро­кую вол­ну ев­роп. аван­гар­да бы­ли втя­ну­ты мн. пи­са­те­ли нон­кон­фор­ми­ст­ско­го тол­ка (Дж. Па­пи­ни), за­ло­жив­шие в лит-ре 20 в. ос­но­вы сюр­реа­лиз­ма (А. Са­ви­нио, Дж. Де Ки­ри­ко, А. Па­лац­це­ски), ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма (М. Бон­тем­пел­ли, Д. Буц­ца­ти, Т. Лан­доль­фи) и экс­прес­сио­низ­ма (К. Ма­ла­пар­те, К. Э. Гад­да). К наи­бо­лее зна­чит. фе­но­ме­нам те­ат­раль­но­го аван­гар­да И. от­но­сит­ся «ин­тел­лек­ту­аль­ный» те­атр зре­ло­го Л. Пи­ран­дел­ло.

Итал. по­эзия в по­ис­ке язы­ка, аде­к­ват­но пе­ре­даю­ще­го сво­бод­ную по­этич. ин­туи­цию, про­хо­дит в 20 в. слож­ный путь: от сим­во­ли­за­ции на­ив­ной по­все­днев­но­сти у Дж. Пас­ко­ли и им­прес­сио­ни­стич. эс­тет­ст­ва Г. Д’Аннунцио че­рез эпа­ти­рую­щую раз­го­вор­ность вер­либ­ров Дж. Лу­чи­ни и Ф. Т. Ма­ри­нет­ти к эс­киз­ной камер­но­сти при­вер­жен­цев «су­ме­реч­ной по­эзии» (Г. Гоц­ца­но, К. Го­во­ни, Л. Фоль­го­ре, У. Са­ба) и за­шиф­ро­ван­но­му ас­со­циа­тив­но­му пись­му сто­рон­ни­ков гер­ме­тиз­ма (Дж. Ун­га­рет­ти, Э. Мон­та­ле, С. Ква­зи­мо­до), ан­ти­те­зу ко­то­ро­му П. П. Па­зо­ли­ни ищет в ожив­ле­нии язы­ко­вой и об­раз­ной кон­крет­но­сти диа­лек­таль­ной по­эзии. В по­эзии А. Гат­то ощу­ща­ет­ся пе­ре­ход от гер­ме­тиз­ма к нео­реа­лиз­му.

В пред­две­рии 2-й ми­ро­вой вой­ны и в пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды в итал. лит-ре уп­ро­чи­ва­ет свои по­зи­ции реа­ли­стич. лит-ра ан­ти­бур­жу­аз­ной и ан­ти­фа­ши­ст­ской на­прав­лен­но­сти (А. Мо­ра­виа, К. Ле­ви, Э. Вит­то­ри­ни, В. Бран­ка­ти). В её рам­ках со­су­ще­ст­ву­ют разл. про­за­ич. жан­ры, а так­же ки­но­сце­на­рии и пье­сы с де­мо­кра­тич. про­бле­ма­ти­кой, вы­пол­нен­ные в тра­ди­ци­ях со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. ана­ли­за (А. Мо­ра­виа, Н. Гинз­бург, Дж. Бас­са­ни, Дж. Т. ди Лам­пе­дуза), в нео­реа­ли­стич. ду­хе (Э. Де Филип­по, В. Пра­то­ли­ни, К. Кас­со­ла, Ч. Дза­ват­ти­ни, ран­ние П. П. Па­зо­ли­ни и И. Кальви­но­), в ми­фо­по­этич. тех­ни­ке (Ч. Па­ве­зе). В 1950–60-х гг. на­би­ра­ет си­лу фи­лос.-ал­ле­го­рич. про­за (Каль­ви­но, Г. Па­ри­зе). Ожив­ле­ние аван­гар­ди­ст­ских тен­ден­ций в 1960–70-х гг. вы­зва­ло к жиз­ни но­вые экс­пе­ри­мен­ты со сти­лем (впи­тав­шая идеи мар­ксиз­ма и струк­ту­ра­лиз­ма и объ­е­ди­нив­шая по­этов, пи­са­те­лей и кри­ти­ков «груп­па 63»; по­эзия А. Дзан­дзот­то и Ф. Фортини, по­эзия и ки­но­про­за Па­зо­ли­ни) и с по­ве­ст­во­ват. фор­мой (позд­ний Каль­ви­но); в ка­че­ст­ве аль­тер­на­ти­вы этим экс­пе­ри­мен­там тра­диц. ма­не­ру пись­ма раз­ви­ва­ли П. Ле­ви, Э. Мо­ран­те, М. Ри­го­ни-Стерн, Л. Ша­ша. В 1980-х гг. в итал. лит-ре зая­вил о се­бе по­стмо­дер­низм (ро­ма­ны У. Эко и А. Ба­рик­ко). Иро­нич. пе­ре­ос­мыс­ле­ние тра­ди­ций ис­то­рич. ро­ма­на ха­рак­тер­но для про­зы Л. Ма­лер­ба; ост­ро­со­ци­аль­ный ха­рак­тер но­сит про­за Д. Ма­раи­ни. Лит. изо­щрён­ность в со­че­та­нии с ак­ту­аль­ной про­бле­ма­ти­кой от­ли­ча­ет ро­ма­ны А. Та­бук­ки.

Издания:

Но­вел­лы италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1912–1913. Ч. 1–3;

Италь­ян­ские но­вел­лы. 1860–1914. М.; Л., 1960;

Ко­ме­дии италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1965;

Италь­ян­ская ли­ри­ка: ХХ век. М., 1968;

Италь­ян­ская но­вел­ла ХХ в. М., 1969;

Из со­вре­мен­ной италь­ян­ской по­эзии. М., 1981;

Италь­ян­ская но­вел­ла Воз­ро­ж­де­ния. М., 1984;

Италь­ян­ская по­эзия в рус­ских пе­ре­во­дах. XIII–XIX вв. М., 1991;

Италь­ян­ская по­эзия в пе­ре­во­дах Е. Со­ло­но­ви­ча. М., 2002.

Дополнительная литература:

Pompeati-Lucchini A. Sto­ria della letteratura italiana. Torino, 1944–1950. Vol. 1–4;

Croce B. Saggi sulla letteratura ita­liana del seicento. 3 ed. Bari, 1948;

Де Санк­тис Ф. Ис­то­рия италь­ян­ской ли­те­ра­ту­ры. М., 1963–1964. Т. 1–2;

Storia della letteratura ita­liana / Diretta da E. Cecchi, N. Sapegno. Mil., 1965–2005. Vol. 1–14;

Реи­зов Б. Г. Италь­ян­ская ли­те­ра­ту­ра XVIII в. Л., 1966;

Battag­lia S. Le epoche della letteratura italiana. Na­poli, 1968;

Шишмарeв В. Ф. Ис­то­рия италь­ян­ской ли­те­ра­ту­ры и италь­ян­ско­го язы­ка. Из­бран­ные ста­тьи. Л., 1972;

Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. М., 1973–1974. [Т. 1–2];

Flora F. Storia della letteratura italiana. 18 ed. Mil., 1974. Vol. 1–5;

Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов И. Н. Ро­ман­ские ли­те­ра­ту­ры. М., 1975;

Dizionario critico della letteratura italiana. 2 ed. Torino, 1986. Vol. 1–4;

Ан­д­ре­ев М. Л., Хло­дов­ский Р. И. Италь­ян­ская ли­те­ра­ту­ра зре­ло­го и позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1988;

Ис­то­рия италь­ян­ской ли­те­ра­ту­ры ХIХ–ХХ вв. М., 1990;

Sto­ria della civiltа̀ let­teraria italiana. Torino, 1990–2000. Vol. 1–11;

Petronio G. L’attività lettera­ria in Italia: sto­ria della letteratura italiana. Palermo, 1993;

Spag­noletti G. Storia della let­teratura italiana del No­vecento. Roma, 1994;

Storia della lettera­tura italiana / Diretta da E. Malato. Roma, 1995–2005. Vol. 1–14;

Asor Rosa A. Storia della letteratu­ra italiana. Fi­ren­ze, 1996;

Ис­то­рия ли­те­ра­ту­ры Ита­лии. М., 2000–. Т. 1–2–; Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва И. В. Ис­то­рия италь­ян­ской ли­те­ра­ту­ры: Ука­за­тель ра­бот, из­дан­ных в СССР на рус­ском язы­ке. 1917–1975. М., 1977. Т. 1–2.

Автор(ы) раздела: М. Л. Ан­д­ре­ев (Сред­не­ве­ко­вье и Воз­ро­ж­де­ние), К. А. Че­ка­лов (17 в.), Е. Ю. Сап­ры­ки­на (18–20 вв.).

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Древ­ней­шие ху­дож. па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии И. от­но­сят­ся к эпо­хам па­лео­ли­та, ме­зо­ли­та и не­о­ли­та [на­скаль­ные рос­пи­си в Апу­лии и др.; ка­мен­ные ста­ту­эт­ки жен­щин с пре­уве­ли­чен­ны­ми фор­ма­ми (см. «Ве­не­ры па­лео­ли­та») из Ли­гу­рии и Эми­лии-Ро­ма­ньи; ке­ра­мич. со­су­ды с гео­мет­рич. узо­ром и др.]. Во 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. поя­ви­лись гео­мет­ри­зо­ван­ные брон­зо­вые фи­гур­ки бо­жеств и вои­нов, ке­ра­ми­ка, от­ра­зив­шие влия­ние кри­то-ми­кен­ского искусства. На Сар­ди­нии сло­жил­ся свое­об­раз­ный тип со­ору­же­ний – круг­лые ка­мен­ные баш­ни с лож­но­ку­поль­ным по­кры­ти­ем (т. н. ну­ра­ги). К 9–8 вв. до н. э. от­но­сят­ся памятники куль­ту­ры Вил­ла­но­ва, к 8–2 вв. до н. э. – род­ст­вен­ной ей куль­ту­ры эт­ру­сков. На тер­ри­то­рии греч. по­се­ле­ний в Юж. И. (Пес­тум) и Си­ци­лии (Аг­рид­жен­то, Си­ра­ку­зы, Се­ли­нунт, Се­ге­ста) со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры, скульп­ту­ра, из­де­лия ху­дож. ре­мес­ла 8–6 вв. до н. э. (см. Гре­ция Древ­няя). Др.-греч., эт­рус­ские и др. ме­ст­ные ху­дож. тра­ди­ции яви­лись ос­но­вой раз­ви­тия на тер­ри­то­рии И. с 5 в. до н. э. до 5 в. н. э. иск-ва Ри­ма Древ­не­го.

Ран­не­хри­сти­ан­ское и сред­не­ве­ко­вое ис­кус­ст­во. Итал. иск-во от­кры­ва­ет­ся пе­рио­дом ран­не­хри­сти­ан­ско­го. Пер­вые об­раз­цы хри­сти­ан­ской жи­во­пи­си на тер­ри­то­рии И., пред­став­лен­ные в ка­та­ком­бах, от­ли­ча­ет сим­во­лизм ху­дож. язы­ка. По­сле Ми­лан­ско­го эдик­та 313 при имп. Кон­стан­ти­не в Ри­ме на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние хри­сти­ан­ской цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры и сис­те­мы её де­ко­ра­ции. В Ри­ме фор­ми­ру­ется ба­зи­ли­ка как осн. тип цер­ков­но­го зда­ния (Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но, ок. 313–318; Св. Пет­ра, ок. 320–330; позд­нее пе­ре­страи­ва­лись); в фор­ме цен­трич. со­ору­же­ний стро­ят­ся мав­зо­леи (Св. Кон­стан­ции, до 354), мар­ти­рии (Сан-Сте­фа­но-Ро­тон­до, 468–483) и бап­ти­сте­рии (Ла­те­ран­ский, ок. 315, пе­ре­стро­ен ок. 432–440). Круп­ным цен­тром ран­не­хри­сти­ан­ско­го иск-ва бы­ла Ра­вен­на, где сме­няв­шие друг дру­га римские, ост­гот­ские и ви­зант. влия­ния оп­ре­де­ли­ли об­лик гл. по­стро­ек. Мо­ну­мен­таль­ная скульп­ту­ра в этот пе­ри­од соз­да­ёт­ся ред­ко («Ко­лосс Кон­стан­ти­на», 313–324, Ка­пи­то­лий­ские му­зеи, Рим), так же как и ста­ту­ар­ная пла­сти­ка (ста­туя «Хри­стос До­б­рый Пас­тырь», 4 в., Ва­ти­кан­ские му­зеи), осн. ви­дом скульп­ту­ры ста­но­вит­ся рель­еф, яр­ки­ми об­раз­ца­ми ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся ран­не­хри­сти­ан­ские сар­ко­фа­ги, ком­би­ни­рую­щие тех­ни­ку позд­ней ан­тич­но­сти с хри­сти­ан­ской ико­но­гра­фи­ей. Рель­е­фы иг­ра­ют за­мет­ную роль в де­ко­ре цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры, они ук­ра­ша­ют кре­щаль­ные ку­пе­ли, ка­фед­ры, тро­ны и две­ри (ки­па­ри­со­вые две­ри ц. Сан­та-Са­би­на в Ри­ме, ок. 422–432). В ка­че­ст­ве осн. ма­те­риа­ла мо­ну­мен­таль­но­й живописи ут­вер­жда­ет­ся мо­заи­ка. В 4–5 вв. мн. ба­зи­ли­ки по­лу­ча­ют мо­за­ич­ное уб­ран­ст­во с ре­пре­зен­та­тив­ны­ми ком­по­зи­ция­ми в ап­си­дах (ц. Св. Пу­ден­циа­ны, нач. 5 в.) и по­ве­ст­во­ва­тель­ны­ми – на сте­нах гл. не­фа и три­ум­фаль­ной ар­ке (ц. Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре в Ри­ме, 432–440; ц. Сант-Апол­ли­на­ре-Нуо­во в Ра­вен­не, нач. 6 в.).

По­сле лан­го­бард­ско­го за­вое­ва­ния И. ве­ду­щая роль при­над­ле­жа­ла ар­хи­тек­ту­ре Сев. И. Лом­бард­ские зод­чие со­хра­ни­ли вы­со­кий уро­вень стро­ит. тех­ни­ки (рим. и ви­зант. ти­пы ка­мен­ной клад­ки, уме­ние воз­во­дить сво­ды) и раз­ра­бо­та­ли ха­рак­тер­ный тип на­руж­но­го де­ко­ра: сте­ны чле­ни­лись ло­пат­ка­ми, сле­пы­ми ар­ка­да­ми и ар­ка­тур­ны­ми фри­за­ми, со­хра­нил­ся тип от­дель­но стоя­щей ко­ло­коль­ни, вме­сто ан­тич­ных ко­лонн ис­поль­зо­ва­лись пря­мо­уголь­ные ус­тои. Сре­ди гл. по­стро­ек – ора­то­рий Сан­та-Ма­рия-ин-Вал­ле в Чи­ви­да­ле-дель-Фриу­ли (кон. 8 в.), ора­то­рий Сан-Са­ти­ро в Ми­ла­не (870), ц. Сан-Саль­ва­то­ре в г. Бре­шиа (753) и др. Ин­терь­е­ры лан­го­бард­ских церк­вей ук­ра­ша­ют про­из­ве­де­ния скульп­ту­ры: ки­во­рии, ал­та­ри, сар­ко­фа­ги, алтарные пре­гра­ды, по­кры­тые пло­ской резь­бой с ор­на­мен­таль­ны­ми мо­ти­ва­ми («ал­тарь ко­ро­ля Рат­хи­са», 744–749, ц. Сан-Мар­ти­но в Чи­ви­да­ле-дель-Фриу­ли). Лан­го­бард­ские рез­чи­ки, да­лё­кие от пред­став­ле­ний о клас­сич. идеа­лах, прив­нес­ли в итал. пла­сти­ку не­фи­гу­ра­тив­ное, ли­ней­но-ор­на­мен­таль­ное на­ча­ло, ко­то­рое ста­ло су­ще­ст­вен­ной ком­по­нен­той ср.-век. иск-ва. В при­клад­ном иск-ве это­го вре­ме­ни гос­под­ству­ет по­ли­хром­ный стиль (цер­ков­ная ут­варь, книж­ные ок­ла­ды, ук­ра­ше­ния и др.), от­ли­чаю­щий­ся со­че­та­ния­ми ме­тал­ла с дра­го­цен­ны­ми и по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и цвет­ным стек­лом (ко­ро­на ко­ро­ле­вы Тео­до­лин­ды, 603, со­кро­вищ­ни­ца со­бо­ра в Мон­це). В кон. 8–9 вв. в И. про­ни­ка­ет сти­ли­сти­ка «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния» – она ощу­ти­ма в ис­пол­не­нии ал­та­ря ц. Сант-Ам­брод­жо в Ми­ла­не (824–859, мас­тер Воль­ви­ни­ус), ук­ра­шен­но­го рель­е­фа­ми, дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и эма­ля­ми.

В Ри­ме иск-во кон. 6 – нач. 9 вв. по­лу­чи­ло назв. «ма­ло­го рим­ско­го ре­нес­сан­са» вслед­ст­вие его про­грамм­ной ори­ен­та­ции на собств. иск-во пер­вых ве­ков хри­сти­ан­ст­ва: по об­раз­цам ран­не­хри­сти­ан­ских ба­зи­лик воз­во­дят­ся церк­ви (Сант-Ань­е­зе-фуо­ри-ле-Му­ра, 620–630-е гг., и др.); в пе­ри­од пон­ти­фи­ка­та па­пы Пас­ха­лия I (817–824) ре­кон­струи­ру­ют­ся церк­ви Сан­та-Ма­рия-ин-Дом­ни­ка, Сан­та-Прас­се­де, стро­ит­ся ц. Сан­та-Че­чи­лия-ин-Тра­сте­ве­ре. В жи­во­пи­си важ­ную роль сыг­ра­ло ус­вое­ние ви­зант. тра­ди­ций, прив­но­си­мых греч. ху­дож­ни­ка­ми-им­ми­гран­та­ми, спа­сав­ши­ми­ся от ико­но­бор­че­ст­ва (вы­пол­нен­ные ви­зант. мас­те­ра­ми фре­ски ц. Сан­та-Ма­рия в Кас­тель­се­прио). В этот пе­ри­од соз­да­ют­ся мно­го­числ. фре­ски (в ц. Сан­та-Ма­рия-Ан­тик­ва, ок. 650–707, и др.) и мо­заи­ки (в церк­вах: Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на, 526–530; Сан-Ло­рен­цо-фуо­ри-ле-Му­ра, кон. 6 в.; Сан­та-Ма­рия-ин-Дом­ни­ка, 8 в.; Сан­та-Прас­се­де, 1-я пол. 9 в.; Св. Мар­ка, 827–844, и др.). При ори­ента­ции на ран­не­хри­сти­ан­ские об­раз­цы их жи­во­пис­ный язык об­на­ру­жи­ва­ет ср.-век. чер­ты, близ­кие про­из­ве­де­ни­ям ка­ро­линг­ско­го иск-ва. На не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя Рим ста­но­вит­ся цен­тром ико­но­по­чи­та­ния, здесь соз­да­ют­ся ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Salus populi romani» (6 в.), ико­на «Ма­дон­на дел­ла Кле­мен­ца» (7 в., ц. Сан­та-Ма­рия-ин-Тра­сте­ве­ре, Рим). Об­раз­цом итал. ил­лю­ми­ни­ро­ван­ных ру­ко­пи­сей яв­ля­ет­ся Еван­ге­лие св. Ав­гу­сти­на (6 в., Кол­ледж Те­ла Хри­сто­ва, Кем­бридж).

На­сле­дие лом­бард­ской ар­хи­тек­ту­ры сы­г­ра­ло су­ще­ст­вен­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии ар­хи­тек­ту­ры ро­ман­ско­го сти­ля и, в ча­ст­но­сти, «пер­во­го ро­ман­ско­го сти­ля», сло­жив­ше­го­ся в кон. 10 – 11 вв. в Лом­бар­дии (ц. Сант-Аб­бон­дио в Ко­мо, 1095; ц. Сан-Пьет­ро-аль-Мон­те и ора­то­рий Сан-Бе­не­дет­то в Чи­ва­те, сер. 11 в.; цер­ковь аб­бат­ст­ва в Пом­по­зе, 9–11 вв.). Зре­лая ро­ман­ская ар­хи­тек­ту­ра кон. 11 – нач. 13 вв. в разл. об­лас­тях И. от­ли­чалась боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем, од­на­ко в це­лом её ха­рак­те­ри­зу­ют со­хра­не­ние эле­мен­тов ран­не­хри­сти­ан­ско­го зод­че­ст­ва (от­дель­но стоя­щие кам­па­ни­лы и бап­ти­сте­рии, пло­ские пе­ре­кры­тия, ат­риу­мы и др.) и ан­ти­ки­зи­рую­щие тен­ден­ции в фор­мо­об­ра­зо­ва­нии (про­пор­цио­наль­ный строй, ор­дер­ные мо­ти­вы). В сев. об­лас­тях воз­во­дят­ся свод­ча­тые по­строй­ки: церк­ви Сант-Ам­брод­жо в Ми­ла­не (11–12 вв.), Сан-Ми­ке­ле в Па­вии (нач. 12 в.). Об­раз­цом для ар­хи­тек­ту­ры Эми­лии-Ро­маньи по­слу­жил со­бор в Мо­де­не (на­чат в 1099), в под­ра­жа­ние ко­то­ро­му были возведены со­бор­ный ком­плекс Пар­мы, со­бо­ры Кре­мо­ны, Пья­чен­цы и Фер­ра­ры, ук­ра­шен­ные лом­бард­ски­ми ар­ка­тур­ны­ми поя­са­ми и сквоз­ны­ми ароч­ны­ми га­ле­рея­ми. В Ве­не­ции, где пре­об­ла­да­ли ви­зант. влия­ния, Свя­то­го Мар­ка со­бор воз­во­дит­ся как кре­сто­во-ку­поль­ная по­строй­ка (по­сле 1063). Ц. Сан­та-Фос­ка на о. Тор­чел­ло (11–12 вв.), со­бор Сан­ти-Ма­рия-э-До­на­то на о. Му­ра­но (1-я пол. 12 в.) – ба­зи­ли­ки, ук­ра­шен­ные ви­зант. де­ко­ром и мо­заи­ка­ми. Со­че­та­ние ран­не­хри­сти­ан­ских и ви­зант. влия­ний оп­ре­де­ли­ло об­лик со­бо­ра в Пи­зе (с 1063; пло­ские пе­ре­кры­тия, эм­по­ры, ку­пол над сре­до­кре­сти­ем, по­ло­са­тая клад­ка, мно­го­ярус­ные ар­ка­ды и мра­мор­ные ин­кру­ста­ции). По его об­раз­цу воз­во­ди­лись мно­го­числ. по­строй­ки в Тос­ка­не: со­бор Св. Мар­тина (1060) и ц. Сан-Ми­ке­ле-ин-Фо­ро в Лук­ке (на­ча­та в 1143), церк­ви Сан-Джо­ван­ни-Фу­ор­чи­ви­тас в Пис­тое (1119–1344) и Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Пье­ве в Арец­цо (нач. 12 в.).

Во Фло­рен­ции и близ­ле­жа­щих тос­кан­ских го­ро­дах ар­хи­тек­ту­ра со­хра­ня­ла свя­зи с ран­не­хри­сти­ан­ской тра­ди­ци­ей, ро­ма­ни­ка раз­ви­ва­лась в фор­мах ин­кру­ста­ци­он­но­го сти­ля. В Юж. И. наи­бо­лее зна­чит. по­строй­ка­ми бы­ли воз­ве­дён­ные аб­ба­том Де­зи­де­ри­ем по рим. об­раз­цам церк­ви аб­бат­ст­ва в Мон­те­кас­си­но (1066, раз­ру­ше­на) и Сант-Анд­же­ло-ин-Фор­мис (по­сле 1072). Ар­хи­тек­ту­ра нор­манн­ской Си­ци­лии фор­ми­ро­ва­лась под пе­ре­крё­ст­ным влия­ни­ем ев­роп., ви­зант. и араб. тра­ди­ций [ц. Сан­та-Ма­рия-дель-Ам­ми­ра­льо (т. н. Мар­то­ра­на; ок. 1143) и Па­ла­тин­ская ка­пел­ла (1131–40) Ко­ро­лев­ско­го двор­ца в Па­лер­мо; со­бо­ры в Че­фа­лу (1131) и в Мон­реа­ле (1174–89)].

Не­мно­го­числ. па­мят­ни­ки ср.-век. гор. за­строй­ки пред­став­ле­ны феод. баш­ня­ми в Сан-Джи­минь­я­но, так­же в Бо­ло­нье (до­ма-баш­ни Ази­нел­ли, 1009–1119; Га­ри­зен­да, 1110). В сво­бод­ных го­ро­дах-ком­му­нах воз­ни­ка­ет осо­бый тип со­ору­же­ния для ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния – ком­му­наль­ное па­лац­цо (Па­лац­цо дел­ла-Рад­жо­не в Бер­га­мо, ок. 1199; Па­лац­цо дель-Бро­лет­то в Бре­шии, 1187–1230). В эпо­ху ро­ма­ни­ки в И., как и по всей Ев­ро­пе, про­ис­хо­дит воз­ро­ж­де­ние мо­ну­мен­таль­ной ка­мен­ной скульп­ту­ры, ко­то­рая те­перь ста­но­вит­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры. Скульп­тур­ная резь­ба по­кры­ва­ла пор­та­лы церк­вей (ц. Сан-Ми­ке­ле в Па­вии) и фи­гу­ратив­ные ка­пи­те­ли (ц. Сант-Ам­брод­жо в Ми­ла­не). В Сев. И. фа­са­ды церк­вей ук­ра­ша­лись вы­нос­ным крыль­цом на ко­лон­нах и по­ве­ст­во­ват. рель­е­фа­ми (со­бор в Мо­де­не, мас­тер Ви­лид­жель­мо, ок. 1106; ц. Сан-Дзе­но-Мад­жо­ре в Ве­ро­не, мас­те­ра Ни­ко­лао и Гуль­ель­мо). В 12 в. воз­ро­ж­да­ет­ся ран­не­хри­сти­ан­ская тра­ди­ция рель­еф­ных две­рей (брон­зо­вые вра­та ц. Сан-Дзе­но-Мад­жо­ре в Ве­ро­не, пред­по­ло­жи­тель­но при уча­стии ма­сте­ра Ни­ко­лао; со­бо­ров в Мон­реа­ле и Пи­зе, мас­тер Бо­нан­но). По­яв­ле­ние тим­пан­ных ком­по­зи­ций (со­бор в Пар­ме) и ста­туй в ка­че­ст­ве эле­мен­та фа­са­да (со­бор в Фи­ден­це) свя­за­но с Б. Ан­те­ла­ми. В итал. ро­ман­ской пла­сти­ке осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют пред­ме­ты ин­терь­е­ра: ал­тар­ные пре­гра­ды, ук­ра­шен­ные по­ве­ст­во­ват. рель­е­фа­ми (со­бор в Мо­де­не, мас­тер Ви­лид­жель­мо), епи­скоп­ские тро­ны (ок. 1197, со­бор в Ба­ри). В Тос­ка­не рас­про­стра­ни­лись ук­ра­шен­ные скульп­ту­рой про­по­вед­нич. ка­фед­ры (со­бор в Пи­зе, 1159–62, мас­тер Гуль­ель­мо, ны­не в со­бо­ре Каль­я­ри) и кре­щаль­ные ку­пе­ли (из ц. Сан-Фре­диа­но в Лук­ке, 12 в.). На фа­са­де со­бо­ра в Лук­ке ок. 1233 ус­та­нов­ле­на груп­па «Св. Мар­тин от­да­ёт свой плащ ни­ще­му», вклю­чаю­щая в се­бя пер­вую в И. кон­ную ста­тую. В Ри­ме в 12–13 вв. по­лу­чил рас­про­стра­не­ние осо­бый тип мо­заи­ки, на­зван­ный по име­ни ху­дож. ди­на­стий мо­заи­чи­стов (Кос­ма­ти, Вас­сал­лет­ти), со­че­тав­ший резь­бу с по­ли­хром­ной ин­кру­ста­ци­ей. Гео­мет­рич. узо­ры в этой тех­ни­ке по­кры­ва­ли по­лы, ар­хит. де­та­ли, ал­та­ри, ки­во­рии и др. эле­мен­ты ин­терь­е­ра церк­вей (Сан-Ло­рен­цо-фуо­ри-ле-Му­ра). Во 2-й четв. 13 в. при дво­ре имп. Фрид­ри­ха II Штау­фе­на в Апу­лии скла­ды­ва­ет­ся скульп­тур­ная шко­ла, мас­те­ра ко­то­рой, соз­на­тель­но под­ра­жав­шие ан­тич­но­сти, соз­да­ва­ли по об­раз­цу др.-рим. бюс­тов порт­ре­ты им­пе­ра­то­ра и его при­бли­жён­ных. Влия­ние этой шко­лы сыг­ра­ло важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии пла­сти­ки итал. Про­то­ре­нес­сан­са.

Ро­ман­ская жи­во­пись раз­ви­ва­ет­ся под силь­ным ви­зант. влия­ни­ем. Мн. мо­за­ич­ные цик­лы, соз­дан­ные в И. греч. ху­дож­ни­ка­ми, от­ра­жа­ют эво­лю­цию ви­зант. жи­во­пи­си [со­бор Сан-Саль­ва­то­ре в Че­фа­лу, ок. 1148; Па­ла­тин­ская ка­пел­ла Ко­ро­лев­ско­го двор­ца, 1140–50-е гг., и ц. Сан­та-Ма­рия-дель-Ам­ми­ра­льо (Мар­то­ра­на), до 1151, – в Па­лер­мо; со­бор Сан­та-Ма­рия-Нуо­ва в Мон­реа­ле, 1180–94; в Ве­не­ции – мо­заи­ки на пор­та­ле и в ап­си­де со­бо­ра Св. Мар­ка (2-я пол. 11 в.) и в ка­пел­ле Зен это­го со­бо­ра (нач. 12 в.)]. В мо­заи­ках, соз­дан­ных итал. мас­те­ра­ми, под­ра­жа­ние греч. жи­во­пи­си со­че­та­ет­ся с ро­ман­ски­ми чер­та­ми: экс­прес­си­ей, схе­ма­тиз­мом и гео­мет­риз­мом («Страш­ный суд» в со­бо­ре Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та на о. Тор­чел­ло, сер. 11 – 2-я пол. 12 вв.). На Юге И. про­ис­хо­дит про­грамм­ное ут­вер­жде­ние ран­не­хри­сти­ан­ских цен­но­стей, цен­тром ко­то­ро­го был мон. Мон­те­кас­си­но. Там, как и в ц. Сант-Анд­же­ло-ин-Фор­мис (1072), соз­да­ны рос­пи­си (не сохр.) при уча­стии вост. мас­те­ров по об­раз­цам по­ве­ст­во­ват. цик­лов в ран­не­хри­сти­ан­ских рим. церк­вах.

В Ри­ме ви­зант. влия­ния урав­но­ве­ши­вались ус­той­чи­во­стью ран­не­хри­сти­ан­ской тра­ди­ции, по­слу­жив­шей ори­ен­ти­ром для ап­сид­ных мо­за­ик в ц. Сан-Кле­мен­те (1128) и ц. Сан­та-Ма­рия-ин-Тра­сте­ве­ре (1140–43) и для фре­ско­вых жи­тий­ных цик­лов св. Кли­мен­та и св. Алек­сия в ц. Сан-Кле­мен­те (кон. 11 в.). В Лом­бар­дии сев.-ев­роп. чер­ты пре­об­ла­да­ют над гре­че­ски­ми (фре­ски ц. Сан-Пьет­ро-аль-Мон­те в Чи­ва­те, 1095). Сход­ную ви­зан­ти­ни­зи­рую­щую сти­ли­сти­ку об­на­ру­жи­ва­ют ил­лю­ми­ни­ро­ван­ные ру­ко­пи­си, со­з­дан­ные в скрип­то­ри­ях аб­батств Фар­фа, Су­биа­ко и рим. ц. Сан­та-Че­чи­лия-ин-Тра­сте­ве­ре. На Юге И. соз­да­ют­ся спе­ци­фи­че­ски итал. пас­халь­ные свит­ки «Exultet».

Во 2-й пол. 13 в. в И. про­ни­ка­ет го­ти­ка. Она вне­сла мно­го но­вых эле­мен­тов в кон­ст­рук­цию и об­лик цер­ков­ных зда­ний, но не смог­ла до кон­ца вы­тес­нить про­пор­цио­наль­ный строй, ха­рак­тер про­стран­ст­вен­ных ре­ше­ний и пла­стич­ность ар­хитек­ту­ры, ут­вер­див­шие­ся в ро­ман­скую эпо­ху, за ис­клю­че­ни­ем сев. об­лас­тей (со­бор в Ми­ла­не). Го­ти­ка на­ло­жи­ла от­пе­ча­ток на гор. ар­хи­тек­ту­ру: зам­ки (в Фер­ра­ре и Ман­туе, кон. 14 в.), ком­му­наль­ные зда­ния (Па­лац­цо Пуб­ли­ко в Сие­не; Па­лац­цо Век­кьо во Фло­рен­ции; Па­лац­цо Ко­му­на­ле в Пья­чен­це, на­ча­то в 1281; Па­лац­цо При­ори в Пе­руд­же, 1293–1143; Палац­цо Пре­то­рио в Губ­био, ок. 1348–49, и др.), осо­бен­но в Ве­не­ции (Дво­рец до­жей, Ка-д’Оро и др.). При имп. Фрид­ри­хе II Штау­фе­не ве­лось зам­ко­вое строи­тель­ст­во (за­мок в Пра­то, 1237–38; Кас­тель-дель-Мон­те в Апу­лии и др.). Об­ра­зец гор. ук­ре­п­ле­ний со­хра­нил­ся в Мон­те­рид­жо­не (13 в.).

В скульп­ту­ре го­тич. тен­ден­ции во­шли со­став­ной ча­стью в иск-во Про­то­ре­нес­сан­са, осн. пред­ста­ви­те­ля­ми ко­то­ро­го ста­ли Ник­ко­ло и Джо­ван­ни Пи­за­но, а так­же Ар­ноль­фо ди Кам­био. Они ут­вер­ди­ли в итал. пла­сти­ке ин­те­рес к объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ным ре­ше­ни­ям и ори­ен­та­цию на ан­тич­ные па­мят­ни­ки, гл. обр. позд­не­рим­ские сар­ко­фа­ги. За­им­ст­во­ван­ные из них фи­гу­ры и прин­ци­пы по­строе­ния рель­е­фа объ­е­ди­ня­лись с ха­рак­тер­ны­ми го­тич. чер­та­ми – по­вы­шен­ной эмо­цио­наль­но­стью и эле­мен­та­ми на­ту­ра­лиз­ма. В это вре­мя до­во­дит­ся до со­вер­шен­ст­ва тип скульп­тур­ной ка­фед­ры, ро­ж­да­ет­ся итал. при­стен­ное над­гро­бие, по­лу­ча­ет раз­ви­тие ста­туя в ни­ше и ос­но­ван­ный на её ис­поль­зо­ва­нии тип де­ко­ра­ции фа­са­да, от­лич­ный от се­ве­ро­ев­ро­пей­ско­го. Не­обыч­ный скульп­тур­ный де­кор фа­са­да со­бо­ра в Ор­вие­то (4 пи­ло­на, по­кры­тые по­ве­ст­во­ват. рель­е­фа­ми, ав­тор Л. Май­та­ни) так­же де­мон­ст­ри­ру­ет слия­ние го­тич. черт с ан­ти­ки­зи­рую­щей трак­тов­кой объ­ё­ма, как и юж. вра­та фло­рен­тий­ско­го бап­ти­сте­рия (скульп­тор Ан­д­реа Пи­за­но). На Се­ве­ре это взаи­мо­дей­ст­вие двух по­то­ков влия­ний по­ро­ди­ло в 1-й пол. 14 в. не­обыч­ные кон­ные ста­туи Кан­гран­де I дел­ла Ска­ла и Мас­ти­но II дел­ла Ска­ла в Ве­ро­не.

С кон. 12 – нач. 13 вв. в Тос­ка­не на­чи­на­ет­ся рас­про­стра­не­ние жи­во­пи­си на дос­ках: соз­да­ют­ся боль­шие жи­во­пис­ные Рас­пя­тия, идёт про­цесс ста­нов­ле­ния ал­тар­но­го об­раза. Важ­ную роль в нём сыг­ра­ли ви­зант. ико­ны и греч. ху­дож­ни­ки, ра­бо­тав­шие в И. В это вре­мя вос­при­ятие ви­зант. жи­во­пи­си вы­шло на но­вый уро­вень. Бла­го­да­ря греч. влия­ни­ям итал. ху­дож­ни­ки пре­одо­ле­ли схе­ма­тизм и гра­фич. жё­ст­кость ро­ман­ско­го иск-ва, ещё ощу­ти­мые в твор­че­ст­ве Б. Бер­лин­гь­е­ри, Джун­ты Пи­за­но, Коп­по ди Мар­ко­валь­до, и на­ча­ли раз­ви­вать соб­ст­вен­но жи­во­пис­ные ка­че­ст­ва (Чи­ма­буэ). В мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си пер­вы­ми мас­те­ра­ми Про­то­ре­нес­сан­са бы­ли рим. ху­дож­ни­ки П. Ка­вал­ли­ни, Я. Тор­ри­ти, Ф. Ру­зу­ти, ко­то­рые прив­нес­ли в итал. жи­во­пись но­вое по­ни­ма­ние ком­по­зи­ции и объ­ё­ма. Под их влия­ни­ем ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся фре­ско­вая жи­во­пись, осн. цен­тром ко­то­рой бы­ла ба­зи­ли­ка Св. Фран­ци­ска в Ас­си­зи (Чи­ма­буэ, Мас­тер Исаа­ка, Мас­тер ле­ген­ды свя­то­го Фран­ци­ска и др.). Усо­вер­шен­ст­во­ва­ние тех­ни­ки, соз­да­ние сис­те­мы це­ло­ст­ной ор­на­мен­таль­но-жи­во­пис­ной де­ко­ра­ции, стрем­ле­ние к жиз­нен­но­сти отд. сцен в про­из­ве­де­ни­ях этих мас­те­ров обо­зна­чи­ли от­ход от тра­ди­ций пред­ше­ст­вую­ще­го пе­рио­да и под­го­то­ви­ли жи­во­пис­ную ре­фор­му Джот­то. Влия­ние это­го ху­дож­ни­ка не толь­ко обу­сло­ви­ло раз­ви­тие фло­рен­тий­ской шко­лы в 14 в. (Ма­зо ди Бан­ко, Т. Гад­ди, Б. Дад­ди, Ан­д­реа да Фи­рен­це, А. Гад­ди, Ор­ка­нья), но и рас­про­стра­ни­лось по всей И. (в Па­дуе его по­сле­до­ва­те­ля­ми бы­ли Джу­сто де Ме­на­бу­ои, Аль­тикь­е­ро и Я. Аван­ци) и пред­оп­ре­де­ли­ло даль­ней­шую эво­лю­цию итал. иск-ва, спо­соб­ст­вуя ут­вер­жде­нию но­вел­лиз­ма, жан­ро­вых черт, эле­мен­тов на­тюр­мор­та, порт­ре­та, изо­бра­же­ния ин­терь­е­ра и ланд­шаф­та. В Сие­не собств. шко­ла, ос­но­во­по­лож­ни­ком ко­то­рой был Дуч­чо ди Буо­нин­се­нья, скла­ды­ва­ет­ся под па­рал­лель­ным влия­ни­ем ви­зант. и го­тич. иск-ва, а так­же жи­во­пи­си Джот­то (Си­мо­не Мар­ти­ни, бр. Ло­рен­цет­ти, Тад­део ди Бар­то­ло, Бар­на да Сие­на). Ме­ст­ные шко­лы воз­ни­ка­ют так­же и на Се­ве­ре И.: в Ве­не­ции (Пао­ло Ве­не­циа­но, Ло­рен­цо Ве­не­циа­но), в Бо­ло­нье и Эми­лии-Ро­манье (Том­ма­зо да Мо­де­на). Воз­дей­ст­вие ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки осо­бен­но силь­но ска­за­лось в Лом­бар­дии, од­на­ко пред­ста­ви­те­ли это­го те­че­ния ра­бо­та­ли и в др. го­ро­дах И.; их твор­че­ст­во на­ло­жи­ло от­пе­ча­ток на жи­во­пись, скульп­ту­ру и юве­лир­ное иск-во ру­бе­жа 14–15 вв.

С 12 в. в И. раз­ви­ва­ет­ся про­из-во ху­дож. тка­ней (шёл­ко­вых в Лук­ке, шер­стя­ных и шёл­ко­вых во Фло­рен­ции, бар­ха­та в Ге­нуе 14–15 вв., пар­чи и бар­ха­та в Ве­не­ции), с кон. 15 в. – кру­жев (Ве­не­ция, Ми­лан, Ге­нуя), в 15–16 вв. – из­де­лий из тис­нё­ной ко­жи. С 13 в. цен­тром сте­коль­но­го про­из-ва, ко­то­рый со­хра­ня­ет об­ще­ев­ро­пей­ское зна­че­ние до кон. 17 в., ста­но­вит­ся Ве­не­ция (см. Ве­не­ци­ан­ское стек­ло). С кон. 14 в. на­сту­па­ет рас­цвет иск-ва май­о­ли­ки, цен­тра­ми ко­то­ро­го бы­ли Ор­вие­то, Сие­на, Фа­эн­ца, Пе­за­ро, Губ­био и др.

Эпо­ха Воз­ро­ж­де­ния. В 15 в. в И., под­го­тов­лен­ной куль­ту­рой и иск-вом Про­то­ре­нес­сан­са, на­чи­на­ет­ся эпо­ха Воз­ро­ж­де­ния (под­роб­нее о её осн. цен­трах, про­бле­мах, на­прав­ле­ни­ях и пред­ста­ви­те­лях см. в этой ста­тье; см. так­же Кват­ро­чен­то). Подъ­ём об­ществ. жиз­ни, идей­ная ат­мо­сфе­ра, соз­дан­ная «гра­ж­дан­ским гу­ма­низ­мом», спо­соб­ст­во­ва­ли ра­ди­каль­но­му пе­ре­ло­му в иск-ве Фло­рен­ции в 1-й тре­ти 15 в. Ф. Бру­нел­ле­ски, До­на­тел­ло и Ма­зач­чо вы­сту­пи­ли ос­но­во­по­лож­ни­ка­ми иск-ва Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. Во Фло­рен­ции 2-й четв. 15 в. мож­но на­блю­дать борь­бу и пе­ре­пле­те­ние но­во­го и ста­ро­го, ре­нес­санс­ного и го­ти­че­ско­го. Их сплав пред­ста­ёт в дра­ма­тич. пла­сти­ке си­ен­ца Яко­по дел­ла Квер­чи. Ря­дом с этим осо­бен­но за­мет­на мед­лен­ная эво­лю­ция Сев. И. в сто­ро­ну но­во­го иск-ва. Не­от­де­ли­мое от жи­вых тра­ди­ций ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки, твор­че­ст­во Пи­за­нел­ло, од­на­ко, уже тес­но свя­за­но с ху­дож. прин­ци­па­ми Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. С сер. 15 в. на­чи­на­ет­ся бы­строе рас­про­стра­не­ние ре­нес­санс­но­го сти­ля за пре­де­ла­ми Фло­рен­ции, ко­то­рое к 1470-м гг. дос­ти­га­ет сво­ей выс­шей точ­ки. За два де­ся­ти­ле­тия по­яв­ля­ет­ся це­лая плея­да мас­те­ров Ран­не­го Ре­нес­сан­са: Пье­ро дел­ла Фран­че­ска – в Центр. Ита­лии, А. Ман­те­нья – в Сев. Ита­лии, Ан­то­нел­ло да Мес­си­на – на Си­ци­лии, Джо­ван­ни Бел­ли­ни – в Ве­не­ции. Эти жи­во­пис­цы до из­вест­ной сте­пе­ни за­тми­ли фло­рен­тий­цев, взяв из их иск-ва са­мое су­ще­ст­вен­ное. Точ­но так же и Л. Лау­ра­на, ра­бо­тав­ший в эти го­ды строи­те­лем Па­лац­цо Ду­ка­ле в Ур­би­но, ока­зал­ся од­ним из тон­ких вы­ра­зи­те­лей клас­сич. ду­ха ар­хи­тек­ту­ры Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. Толь­ко в скульп­ту­ре Фло­рен­ция по-преж­не­му со­хра­ня­ет своё гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние (позд­ний До­на­тел­ло, бр. Рос­сел­ли­но, Де­зи­де­рио да Сет­тинь­я­но и др.). С 1470-х гг. на­чи­на­ет­ся по­след­ний этап иск-ва Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. Для не­го ха­рак­те­рен рас­цвет ме­ст­ных ху­дож. школ, сре­ди ко­торых, по­ми­мо Фло­рен­ции и Ве­не­ции, вы­де­ля­ют­ся Фер­ра­ра, Ман­туя, Ми­лан, ум­брий­ские го­ро­да. Дол­гое вре­мя на­хо­див­ший­ся в за­пус­те­нии Рим те­перь при­вле­ка­ет при­шлых мас­те­ров. При­гла­ше­ние круп­ней­ших фло­рен­тий­ских и ум­брий­ских жи­во­пис­цев для рос­пи­си стен Сик­стин­ской ка­пел­лы (1481–82) по­ло­жи­ло на­ча­ло мно­же­ст­ву мо­ну­мен­таль­ных ра­бот в пап­ском Ри­ме.

Два ве­ду­щих сти­ле­вых на­прав­ле­ния, свя­зан­ные с дея­тель­но­стью Ф. Бру­нел­ле­ски и Л. Б. Аль­бер­ти, обес­пе­чи­ли ши­ро­кое раз­ви­тие прин­ци­пов клас­сич. ар­хи­тек­ту­ры по всей Ита­лии, за­вер­шив­шись к кон­цу сто­ле­тия твор­че­ст­вом фло­рен­тий­ца Дж. да Сан­гал­ло и ми­лан­ски­ми по­строй­ка­ми Д. Бра­ман­те. Са­мое зна­чи­тель­ное в скульп­ту­ре это­го вре­ме­ни – утон­чён­но-экс­прес­сив­ный, пол­ный бес­по­кой­ной ди­на­ми­ки стиль А. дель Вер­рок­кьо и А. дель Пол­лай­о­ло. Это но­вое на­прав­ле­ние в иск-ве Фло­рен­ции дос­ти­га­ет сво­его апо­гея в оду­хо­тво­рён­ной по­эти­ке жи­во­пис­ных об­ра­зов С. Бот­ти­чел­ли. Про­заи­че­ски-по­ве­ст­во­ва­тель­ное твор­че­ст­во Д. Гир­лан­дайо об­ра­зу­ет как бы про­ти­во­по­лож­ный по­люс фло­рен­тий­ской ху­дож. жиз­ни при Ло­рен­цо Ме­ди­чи. Энер­гич­ный Л. Синь­о­рел­ли и сен­ти­мен­таль­ный П. Пе­руд­жи­но до­пол­ня­ют ха­рак­те­ри­сти­ку фло­рен­тий­ской и ум­брий­ской жи­во­пи­си кон. 15 в. По срав­не­нию с ни­ми, с дра­ма­тич. су­мрач­но­стью позд­не­го А. Ман­те­ньи и экс­прес­сив­но­стью фер­рар­цев по­ра­жа­ет свои­ми про­зрач­ным ли­риз­мом и глу­бо­кой ре­лиг. со­зер­ца­тель­но­стью иск-во Джо­ван­ни Бел­ли­ни (см. Бел­ли­ни). И в не­ко­то­рых др. яв­ле­ни­ях иск-ва позд­не­го кват­ро­чен­то мож­но ус­мот­реть пря­мую под­го­тов­ку сти­ля Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния: уже в 1480–1490-х гг. но­вый ху­дож. иде­ал на­шёл своё яр­кое во­пло­ще­ние в ми­лан­ских ра­бо­тах Ле­о­нар­до да Вин­чи.

Вы­со­кое Воз­ро­ж­де­ние – куль­ми­на­ция в раз­ви­тии идей­но-ху­дож. прин­ци­пов итал. Ре­нес­сан­са, пе­ри­од наи­выс­ших творч. дос­ти­же­ний (Ле­о­нар­до да Вин­чи, Ра­фа­эль, Д. Бра­ман­те, Ми­ке­ланд­же­ло до 1520, Джорд­жо­не и зре­лый Ти­ци­ан). Мо­ну­мен­таль­но-син­те­ти­че­ский и иде­аль­но-воз­вы­шен­ный стиль это­го вре­ме­ни, на­сле­дуя гл. тен­ден­ции итал. иск-ва, иду­щие от Джот­то, Ма­зач­чо и Пье­ро дел­ла Фран­че­ски и до­пол­нен­ные по­эти­че­ски-не­по­сред­ст­вен­ным чув­ст­вом ре­аль­но­сти у ве­не­ци­ан­ских жи­во­пис­цев, воз­ник в но­вых ус­ло­ви­ях при­двор­ной и пат­ри­ци­ан­ской куль­ту­ры. Силь­ное влия­ние на не­го ока­за­ли фи­лос. и эс­те­тич. идеи не­оп­ла­то­низ­ма. Ре­нес­санс­ный гу­ма­ни­стич. иде­ал по­лу­ча­ет те­перь но­вое, бо­лее глу­бо­кое и раз­но­сто­рон­нее пре­лом­ле­ние в ху­дож. об­ра­зах – в изо­бра­же­нии со­бы­тий и пер­со­на­жей цер­ков­ной ле­ген­ды и ан­тич­но­го ми­фа, в кар­ти­нах при­ро­ды и в порт­ре­тах. Об­щая чер­та ху­дож. эпо­хи – стрем­ле­ние к мо­ну­мен­таль­ной ве­ли­ча­во­сти, ге­ро­ич. тор­же­ст­вен­но­сти и клас­сич. яс­но­сти об­раз­но­го строя, а по­рой и к его ти­та­нич. гран­ди­оз­но­сти, как у Ми­ке­ланд­же­ло. В ар­хи­тек­ту­ре воз­ни­ка­ет но­вый тип пат­ри­ци­ан­ско­го двор­ца и цен­траль­но-ку­поль­но­го хра­ма. Ве­дёт­ся строи­тель­ст­во за­го­род­ных вилл в под­ра­жа­ние древ­не­рим­ским. Ха­рак­тер­ным ста­но­вит­ся стро­гое сле­до­ва­ние вит­ру­ви­ан­ским пра­ви­лам клас­сич. ор­де­ров. Со­з­да­ют­ся зна­чи­тель­ные по мас­шта­бам ар­хит. по­строй­ки и це­лые ком­плек­сы (про­ект со­бо­ра Св. Пет­ра и ва­ти­кан­ский Бель­ве­дер Д. Бра­ман­те; Вил­ла Ма­да­ма Ра­фа­эля и его помощ­ни­ков), мо­ну­мен­таль­ные скульп­тур­ные и жи­во­пис­ные ан­самб­ли в Ри­ме (гроб­ни­ца па­пы Юлия II в ц. Сан-Пьет­ро-ин-Вин­ко­ли и рос­пись по­тол­ка Сик­стин­ской ка­пел­лы Ми­ке­л­ан­д­же­ло, фре­ски ва­ти­кан­ских Станц Ра­фа­эля, фре­ско­вые де­ко­ра­ции свет­ско­го со­дер­жа­ния на Вил­ле Фар­не­зи­на ра­бо­ты Б. Пе­руц­ци, Ра­фа­эля и др.), ве­ли­че­ст­вен­ные ал­тар­ные кар­ти­ны Ра­фа­эля и др.

Пе­ре­ме­ще­ния ху­дож­ни­ков, кар­тин и гра­вюр спо­соб­ст­во­ва­ли ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию но­во­го сти­ля да­ле­ко за пре­де­ла­ми Ри­ма, в сев.-итал. го­ро­да. В Ге­нуе рим. влия­ние осо­бен­но силь­но про­яви­лось (на­чи­ная с 1520–30-х гг.) в об­лас­ти двор­цо­во­го строи­тель­ст­ва и мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной жи­во­пи­си. Но к то­му вре­ме­ни в са­мом Ри­ме уже шёл бы­ст­рый про­цесс рас­па­да клас­сич. сти­ля. Осо­бое по­ло­же­ние в иск-ве Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния за­ня­ла ве­не­ци­ан­ская шко­ла жи­во­пи­си, раз­ви­вав­шая­ся в рус­ле утон­чён­ных ко­ло­ри­стич. тра­ди­ций, но так­же го­во­ря­щая те­перь язы­ком «боль­шо­го сти­ля». Это чис­то ве­не­ци­ан­ское свое­об­ра­зие про­яви­ло се­бя и в эле­гич. пас­то­раль­но­сти об­ра­зов Джорд­жо­не, и в ге­до­ни­стич. празд­нич­но­сти и ге­ро­ич. дра­ма­ти­за­ции об­ра­зов че­ло­ве­ка и при­ро­ды в иск-ве Ти­циа­на. Об­ра­ща­ясь к сю­же­там ан­тич­ной лит-ры, он соз­да­ёт кар­ти­ны, вос­пе­ваю­щие кра­со­ту и ра­до­сти люб­ви, по пра­ву на­зы­вая эти по­лот­на «по­эзия­ми». Как порт­ре­тист Ти­ци­ан не зна­ет се­бе рав­ных, об­ла­дая чу­до­дей­ст­вен­ной спо­соб­но­стью пе­ре­да­вать слож­ные пси­хо­ло­гич. со­стоя­ния тон­чай­шей хро­ма­тич. ню­ан­си­ров­кой.

Позд­нее Воз­ро­ж­де­ние хро­но­ло­ги­че­ски ох­ва­ты­ва­ет тот пе­ри­од, ко­гда иск-во итал. Воз­ро­ж­де­ния ут­ра­чи­ва­ет идей­но-ху­дож. це­ло­ст­ность, свой­ст­вен­ную пре­ды­ду­ще­му эта­пу. Он ха­рак­те­ри­зу­ет­ся, с од­ной сто­ро­ны, на­ча­лом ост­ро­го кри­зи­са гар­мо­нич­ных идеа­лов Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния (ран­ний мань­е­ризм 1520–1540-х гг. – А. дель Сар­то, Я. Пон­тор­мо и др.), на­рас­таю­ще­го в се­ре­ди­не и 2-й пол. 16 в. (зре­лый и позд­ний мань­е­ризм – А. Брон­зи­но, Дж. Ва­за­ри, Джам­бо­ло­нья и др.). Но ря­дом с этим про­цес­сом мож­но на­блю­дать и со­всем иной: ро­ж­да­ет­ся иск-во, в ко­то­ром со­хра­ня­ет­ся и уг­луб­ля­ет­ся гу­ма­ни­стич. сущ­ность клас­сич. идеа­ла, при­об­ре­таю­ще­го те­перь боль­шую ём­кость, дра­ма­тич. на­пря­жён­ность, тра­гич. про­ти­во­ре­чи­вость, слож­ность фор­маль­но­го вы­ра­же­ния (Ми­кел­анд­же­ло, позд­ний Ти­ци­ан). На этом эта­пе взаи­мо­дей­ст­вие ре­нес­санс­ных и мань­е­ри­стич. тен­ден­ций по­ро­ж­да­ет мно­же­ст­во пе­ре­ход­ных форм, чрез­вы­чай­но ус­лож­няю­щих об­щую кар­ти­ну ху­дож. жиз­ни Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния. В ней кри­стал­ли­зу­ют­ся пред­по­сыл­ки ба­роч­но­го иск-ва («про­то­ба­роч­ность» Кор­ред­жо, Дж. да Винь­о­лы и ран­нее ба­рок­ко в рим. ар­хи­тек­ту­ре, Г. Алес­си и ге­ну­эз­ская ар­хи­тек­ту­ра 2-й пол. 16 в.), про­ис­хо­дит даль­ней­шее раз­ви­тие как ан­ти­клас­си­че­ских, так и клас­сич. уст­рем­ле­ний. С пер­вы­ми свя­зан Тин­то­рет­то, со вто­ры­ми – П. Ве­ро­не­зе и ар­хи­тек­ту­ра Ве­не­ции и Ве­не­то (Я. Сан­со­ви­но, М. Сан­ми­ке­ли, А. Пал­ла­дио). Во 2-й пол. 16 в. мань­е­ризм без­раз­дель­но гос­под­ству­ет в Центр. И., иг­рая боль­шую роль и в иск-ве Сев. И. Но там (в Ве­не­ции и ве­не­ци­ан­ской про­вин­ции с её бо­лее де­мо­кра­тич. тра­ди­ция­ми) на­ря­ду с мань­е­риз­мом со­хра­ня­ют­ся силь­ные оча­ги ре­нес­санс­но­го иск-ва. Мань­е­ризм мно­гое за­им­ст­ву­ет из форм Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния (влия­ние иск-ва Ми­ке­ланд­же­ло на итал. и весь ев­роп. мань­е­ризм). В свою оче­редь, эле­мен­ты мань­е­риз­ма про­ни­ка­ют в иск-во Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния (напр., влия­ние Джу­лио Ро­ма­но и Ф. Пар­мид­жа­ни­но на стиль Ве­ро­не­зе).

В кон. 15–16 вв. мн. итал. ар­хи­тек­то­ры ра­бо­та­ют в Рос­сии, уча­ст­вуя в пе­рестрой­ке Мо­с­ков­ско­го Крем­ля [Марк Фря­зин, П. А. Со­ла­ри, Але­виз Фря­зин (Но­вый), А. Фио­ра­ван­ти] и др. про­ек­тах (Пет­рок Ма­лый).

В эпо­ху Ре­нес­сан­са в И. за­ро­ж­да­ет­ся тео­рия иск-ва, пер­вые об­раз­цы ко­то­рой пред­став­ле­ны трак­та­та­ми ху­дож­ни­ков (Л. Ги­бер­ти, Л. Б. Аль­бер­ти, Пье­ро дел­ла Фран­че­ска, Ле­о­нар­до да Вин­чи и др.), скла­ды­ва­ет­ся жанр жиз­не­опи­са­ний ху­дож­ни­ков, дос­тиг­ший вер­ши­ны в твор­че­ст­ве Дж. Ва­за­ри.

Ис­кус­ст­во 17–19 вв. В 1580–1610-х гг. в про­цес­се пе­ре­ра­бот­ки форм Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние сти­ля ба­рок­ко, ко­то­рый гос­под­ство­вал в И. до сер. 18 в. На­чаль­ный этап раз­ви­тия сти­ля свя­зан с ар­хи­тек­тора­ми Дж. дел­ла Пор­та, К. Ма­дер­на, Д. Фон­та­на, зре­лый – с Пьет­ро да Кор­то­на, Дж. Л. Бер­ни­ни и Ф. Бор­ро­ми­ни. За пре­де­ла­ми Ри­ма круп­ней­ши­ми ар­хи­тек­то­ра­ми ба­рок­ко бы­ли Г. Гва­ри­ни и Ф. Юва­ра в Ту­ри­не, Б. Лон­ге­на в Ве­не­ции, К. Фан­за­го, Д. А. Вак­ка­ро, Ф. Сан­фе­ли­че в Не­апо­ле. Свое­об­раз­ный ва­ри­ант ба­рок­ко, ха­рак­те­ри­зую­щий­ся из­бы­точ­но­стью де­ко­ра­тив­ных форм, сло­жил­ся на Юге И. и на Си­ци­лии.

В Ри­ме ут­вер­жда­ет­ся но­вое по­ни­ма­ние гор. ан­самб­ля как раз­ви­ваю­ще­го­ся в про­стран­ст­ве ор­га­ни­зо­ван­но­го це­ло­го. Здесь соз­да­ёт­ся ком­по­зи­ция «тре­зуб­ца» – пло­ща­ди (Пьяц­ца дель-По­по­ло) и схо­дя­щих­ся к ней лу­чей улиц (Виа-дель-Кор­со, Виа-ди-Ри­пет­та, Виа-дель-Ба­буи­но). В ка­че­ст­ве гл. гра­до­строи­тель­ных эле­мен­тов ут­вер­жда­ют­ся пло­щадь (спро­ек­ти­ро­ван­ная Дж. Л. Бер­ни­ни пл. Св. Пет­ра, 1657–63, Пьяц­ца На­во­на), сим­мет­рич­но оформ­лен­ные пе­ре­крё­ст­ки, но­вые ули­цы (Стра­да-Фе­ли­че, арх. Д. Фон­та­на), обе­ли­ски и фон­та­ны. В цер­ков­ном зод­че­ст­ве про­дол­жа­ет су­ще­ст­во­вать на­ме­чен­ный рим­ской ц. Иль-Дже­зу ба­зи­ли­каль­ный план с рас­ши­рен­ным гл. не­фом и при­бли­жен­ным к вхо­ду ак­цен­ти­ро­ван­ным под­ку­поль­ным про­стран­ст­вом, по­пу­ляр­ный у ие­зуи­тов (церк­ви Сант-Инь­я­цио, 1626–85, и Сан-Кар­ло-аль-Кор­со, 1612–84, – в Ри­ме). Од­на­ко на пер­вый план по­сте­пен­но вы­хо­дит цен­трич. тип церк­ви с круг­лым или оваль­ным пла­ном (Сант-Ан­д­реа-аль-Кви­ри­на­ле в Ри­ме, 1653–58, арх. Бер­ни­ни; Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Са­лу­те в Ве­не­ции, 1631–87, арх. Лон­ге­на; Сан-Ло­рен­цо в Ту­ри­не, 1668–87, арх. Г. Гва­ри­ни). Ус­лож­не­ние пла­на влек­ло за со­бой ус­лож­не­ние фор­мы ку­поль­ных и свод­ча­тых пе­ре­кры­тий; скульп­ту­ра, жи­во­пись, по­зо­ло­та и цвет­ные мра­мо­ры до­пол­ня­ют и обо­га­ща­ют ин­терь­е­ры. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тип цер­ков­но­го фа­са­да – 2-ярус­ная ор­дер­ная ком­по­зи­ция с во­лю­та­ми по сто­ро­нам, увен­чан­ная фрон­то­ном, – вос­хо­дит к ц. Иль-Дже­зу. Кри­во­ли­ней­ные очер­та­ния, рас­кре­пов­ка антаб­ле­мен­тов, ра­зо­рван­ные фрон­то­ны, при­хот­ли­вое ис­поль­зо­ва­ние ор­дер­ных эле­мен­тов при­да­ют фа­са­дам ди­на­ми­ку (рим. церк­ви Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Па­че, 1656–57, арх. П. да Кор­то­на; Сан-Кар­ло-ал­ле-Ку­ат­ро-Фон­та­не, 1634–67, арх. Бор­ро­ми­ни). В двор­цо­вой ар­хи­тек­ту­ре рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла ком­по­зи­ция, раз­ви­ваю­щая­ся в глу­би­ну по центр. оси. Бо­ко­вые вы­сту­пы на гл. фа­са­де уве­ли­чи­ва­ют­ся, об­ра­зуя па­рад­ный двор. В ин­терь­е­ре вы­де­ля­ют­ся па­рад­ный вес­ти­бюль, ле­ст­ни­цы с ши­ро­ки­ми и изо­гну­ты­ми мар­ша­ми, длин­ные ан­фи­ла­ды по­ме­ще­ний, пер­спек­тив­ные рос­пи­си стен и пла­фо­нов (Па­лац­цо Бар­бе­ри­ни, 1625–1632, арх. К. Ма­дер­на; Па­лац­цо Кид­жи-Оде­скаль­ки, строи­тель­ст­во на­ча­то в 1664, арх. Бер­ни­ни, оба – в Ри­ме; Па­лац­цо Ка­ринь­я­но в Ту­ри­не, 1679–83, арх. Гва­ри­ни; Па­лац­цо дель-Уни­вер­си­та в Ге­нуе, 1634). С раз­ви­ти­ем те­ат­ра скла­ды­ва­ет­ся тип те­ат­раль­но­го зда­ния со сце­ной, пар­те­ром и не­сколь­ки­ми яру­са­ми бал­ко­нов (те­атр в Саб­био­не­те, 1588–90, арх. В. Ска­моц­ци; «Те­ат­ро Фар­не­зе» в Пар­ме, 1617–18, арх. Дж. Б. Але­от­ти; «Те­ат­ро Ред­жо» в Ту­ри­не, 1730–40, ар­хи­тек­то­ры Ф. Юва­ра и Б. Аль­фь­е­ри). Па­рал­лель­но раз­ви­ва­ет­ся те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ное иск-во, ис­поль­зую­щее ар­хит. ком­по­зи­ции с бо­га­той ил­лю­зор­ной пер­спек­ти­вой и рез­ки­ми кон­тра­ста­ми све­та и те­ни (се­мьи сце­но­гра­фов Гал­ли-Биб­бие­на и Гал­лиа­ри). В нач. 18 в. в итал. ар­хи­тек­ту­ре по­яв­ля­ют­ся чер­ты сти­ля ро­ко­ко (в И. по­лу­чил назв. «ба­рок­кет­то»), про­явив­шие­ся в Ри­ме в Ис­пан­ской лест­ни­це (1723–26, арх. Фран­че­ско Де Санк­тис), в Ми­ла­не в по­строй­ках М. Бьян­ки, в Пье­мон­те – у Юва­ры.

В скульп­ту­ре 17 в. оп­ре­де­ляю­щую роль в фор­ми­ро­ва­нии прин­ци­пов ба­рок­ко, пер­вым пред­ста­ви­те­лем ко­то­ро­го был С. Ма­дер­но, сыг­рал Дж. Л. Бер­ни­ни. Скульп­ту­ра при­об­ре­та­ет ог­ром­ное зна­че­ние в ук­ра­ше­нии ин­терь­е­ров и фа­са­дов церк­вей, двор­цов, вилл, са­до­во-пар­ко­вых ан­самб­лей; соз­да­ют­ся ста­туи, над­гро­бия, ал­та­ри, фон­та­ны и де­ко­ра­тив­ная леп­ни­на. Вклю­чён­ная в ар­хи­тек­тур­но-про­стран­ст­вен­ный ан­самбль, она во мно­гом те­ря­ет свою са­мо­стоя­тель­ность. Со­пер­ни­ком Бер­ни­ни в Ри­ме был А. Аль­гар­ди, при­дер­жи­вав­ший­ся бо­лее спо­кой­но­го ака­де­мич. сти­ля.

В жи­во­пи­си к кон. 16 в. оп­ре­де­ля­ют­ся два пу­ти пре­одо­ле­ния мань­е­риз­ма: ака­де­мизм бр. Кар­рач­чи и реа­лизм Ка­ра­вад­жо. Про­дол­жа­те­ля­ми идей Ка­рач­чи вы­сту­пи­ли Г. Ре­ни, До­ме­ни­ки­но и Гвер­чи­но. Влия­ние Ка­ра­вад­жо ста­ло ре­шаю­щим для жи­во­пи­си 17 в., в Ри­ме и Не­апо­ле до 1620 гос­под­ство­вал ка­равад­жизм, ко­то­рый за­тем был от­тес­нён жи­во­пи­сью ба­рок­ко. В Ман­туе, Ге­нуе, Ве­не­ции, Не­апо­ле в 1-й пол. 17 в. воз­ни­ка­ют те­че­ния, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых пы­та­ют­ся при­ми­рить ба­роч­ную жи­во­пись с ка­ра­вад­жиз­мом. Жан­ро­во-реа­ли­стич. ис­ка­ния по­лу­чи­ли наи­бо­лее отчёт­ли­вое вы­ра­же­ние в твор­че­ст­ве Д. Фет­ти, Б. Строц­ци, И. Лис­са. К 1630-м гг. на поч­ве ака­де­мич. жи­во­пи­си скла­ды­ва­ет­ся стиль зре­ло­го ба­рок­ко, в ко­то­ром, с од­ной сто­ро­ны, со­хра­ня­ет­ся ус­лов­ный ха­рак­тер, от­вле­чён­ность и ри­то­рич­ность об­ра­зов, а с дру­гой – вво­дят­ся эле­мен­ты на­ту­ра­лиз­ма, а так­же пре­уве­ли­чен­но эмо­цио­наль­ное, па­те­тич. ре­ше­ние об­ра­за. Ве­ду­щее ме­сто в иск-ве ба­рок­ко при­над­ле­жит мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной жи­во­писи (Дж. Лан­фран­ко, Пьет­ро да Кор­то­на), дос­тиг­шей сво­ей вер­ши­ны в твор­че­ст­ве Дж. Б. Га­ул­ли, А. Поц­цо, Л. Джор­да­но. Ли­нию ака­де­миз­ма про­дол­жа­ют А. Сак­ки и К. Ма­рат­та, Ф. Маф­феи. Осо­бое ме­сто в стан­ко­вой жи­во­пи­си 17 в. за­ни­ма­ют жан­ры идил­лич. пас­то­ра­ли (Дж. Б. Кас­тиль­о­не) и «ро­ман­ти­че­ско­го пей­за­жа» (С. Ро­за, А. Мань­я­ско). Борь­ба реа­ли­стич. стрем­ле­ний с сис­те­мой ака­де­мич. жи­во­пи­си яр­ко про­яви­лась в твор­че­ст­ве Дж. М. Крес­пи.

В 1730-х гг. в итал. иск-ве по­яв­ля­ют­ся пер­вые вея­ния клас­си­циз­ма, пред­вес­тия ко­то­ро­го ощу­ти­мы в клас­си­ци­зи­рую­щем на­прав­ле­нии ба­рок­ко в твор­че­ст­ве Л. Ван­ви­тел­ли (Па­лац­цо Реа­ле в Ка­зер­те, 1752–80). В Ри­ме на­ча­ло клас­си­циз­му по­ло­жи­ли вос­пи­тан­ный на англ. пал­ла­ди­ан­ст­ве А. Га­ли­леи (фа­сад ба­зи­ли­ки Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но, 1732–1735), К. Мар­ки­он­ни (са­до­во-пар­ко­вые по­строй­ки на Вил­ле Аль­ба­ни), А. Ас­пруч­чи и К. Ун­тер­бер­гер (па­виль­о­ны Вил­лы Бор­ге­зе); зре­лые фор­мы пред­став­ле­ны Дж. Ва­ладье (про­ект ре­ор­га­ни­за­ции Пьяц­ца дель-По­по­ло, 1793). В Ве­не­ции клас­си­ци­зи­рую­щее на­прав­ле­ние опи­ра­лось на на­сле­дие А. Пал­ла­дио и В. Ска­моц­ци и на­шло от­ра­же­ние в по­строй­ках Дж. Мас­са­ри (ц. Сан­та-Ма­рия-дель-Ро­за­рио, 1725–36; Па­лац­цо Грас­си, 1748–72), Дж. А. Сель­вы (те­атр «Ла Фе­ни­че», 1789). Во Фло­рен­ции этот стиль про­я­вил­ся у Г. М. Пао­лет­ти (рас­ши­ре­ние Вил­лы Под­жо-Им­пе­риа­ле, 1776). С наи­боль­шей по­сле­до­ва­тель­но­стью идеи клас­си­циз­ма бы­ли раз­ви­ты в Ми­ла­не. В 1780–1790-х гг. пре­об­ла­да­ли про­стые и стро­гие фор­мы, от­ли­чаю­щие про­из­ве­де­ния Дж. Пьер­ма­ри­ни (те­атр «Ла Ска­ла» в Ми­ла­не, 1778; Вил­ла Ред­жо-Ду­ка­ле, 1776–80, и Па­лац­цо Бель­джой­о­зо, 1772–1782, в Мон­це) и его по­сле­до­ва­те­лей С. Кан­то­ни и Л. Пол­ла­ка. При На­по­ле­о­не I стиль во­шёл в но­вую фа­зу, ха­рак­те­ри­зую­щую­ся им­пер­ской мо­ну­мен­таль­но­стью и под­ра­жа­ни­ем др.-греч. и др.-рим. па­мят­ни­кам (Ар­ко дел­ла-Па­че Л. Кань­о­лы, 1807; фа­сад ми­лан­ско­го со­бо­ра, ар­хи­тек­то­ры Дж. Дза­ноя, К. Ама­ти, 1806–1813; про­ект пе­ре­пла­ни­ров­ки Ми­ла­на Дж. А. Ан­то­ли­ни).

В итал. скульп­ту­ре клас­си­цизм на­шёл своё выс­шее вы­ра­же­ние в твор­че­ст­ве ра­бо­тав­ше­го в Ри­ме А. Ка­но­вы. Рим ста­но­вит­ся ме­ж­ду­нар. ху­дож. цен­тром, при­вле­каю­щим лю­би­те­лей ан­тич­но­сти и клас­сич. иск-ва, а так­же ху­дож­ни­ков со всей Ев­ро­пы. Ан­тич­ные мо­ти­вы по­яв­ля­ют­ся в жи­во­пи­си П. Ба­то­ни, С. Рич­чи, в ар­хит. ри­сун­ках и гра­вю­рах Дж. Б. Пи­ра­не­зи, сти­му­ли­руя даль­ней­ший ин­те­рес к древ­но­стям. Сти­ли­сти­ка клас­си­циз­ма про­яви­лась в жи­во­пи­си Дж. Па­ри­ни, А. Ап­пиа­ни. В 18 в. в итал. жи­во­пи­си на пер­вый план вы­дви­га­ет­ся Ве­не­ция, ко­то­рая в 1-й тре­ти сто­ле­тия ста­но­вит­ся од­ним из цен­тров куль­ту­ры ро­ко­ко. Ро­кай­ль­ная сти­ли­сти­ка ощу­ти­ма в ре­лиг. и жан­ро­вой жи­во­пи­си Дж. Б. Пьяц­цет­ты, жан­ре га­лант­ных сцен и празд­неств П. Лон­ги, порт­ре­тах В. Гис­лан­ди, порт­ре­тах и ми­ниа­тю­рах ху­дож­ни­цы Р. Кар­рь­е­ра. Гран­ди­оз­ный раз­мах мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­но­го иск-ва свя­зан с Дж. Б. Тье­по­ло. В нач. 18 в. Л. Кар­ле­ва­рис соз­дал жанр ве­ду­ты, ко­то­рый за­нял центр. по­ло­же­ние в ве­не­ци­ан­ской жи­во­пи­си. В нём ра­бо­та­ли Б. Бел­лот­то, М. Дж. Ма­рие­ски, сво­ей вер­ши­ны он дос­тиг в твор­че­ст­ве А. Ка­на­лет­то и Ф. Гвар­ди. В го­ро­дах Сев. И. ра­бо­та­ют пред­ста­ви­те­ли те­че­ния «жи­во­пис­цы ре­аль­но­сти».

Дея­тель­ность мн. круп­ней­ших итал. мас­те­ров 18 – 1-й пол. 19 вв. свя­за­на с Рос­си­ей, где они смог­ли осу­ще­ст­вить наи­бо­лее гран­ди­оз­ные из сво­их про­ек­тов (скульп­тор К. Б. Рас­трел­ли, ар­хи­тек­то­ры Б. Ф. Рас­трел­ли, Дж. Ква­рен­ги, А. Ри­наль­ди, В. Брен­на, Ф. Кам­по­ре­зи, О. Бо­ве, К. И. Рос­си, сце­но­граф П. ди Г. Гон­за­го и др.); их твор­че­ст­во ста­ло не­отъ­ем­ле­мой ча­стью рос. ху­дожествен­ной куль­ту­ры.

В ар­хи­тек­ту­ре 19 в. клас­си­цизм сме­ня­ет­ся эк­лек­тиз­мом: клас­си­ци­зи­рую­щие фор­мы объ­е­ди­ня­ют­ся с ре­нес­санс­ны­ми, мань­е­ри­сти­че­ски­ми и ба­роч­ны­ми. В Ри­ме это на­прав­ле­ние пред­став­ле­но Г. Ко­хом (про­ект Пьяц­ца дел­ле-Тер­ме, ны­не Пьяц­ца дел­ла-Ре­пубб­ли­ка, 1886–90), Г. Каль­де­ри­ни (Дво­рец Юс­ти­ции, 1888–1910), Дж. Сак­ко­ни (па­мят­ник Вик­то­ру Эм­ма­нуи­лу II, 1885–1911). Во Фло­рен­ции соз­да­ние фа­са­дов ср.-век. церк­вей (ц. Сан­та-Кро­че, 1857–63, арх. Н. Ма­тас; со­бо­ра Сан­та-Ма­рия-дель-Фьо­ре, 1887, арх. Э. Де Фаб­рис) сфор­ми­ро­ва­ло на­прав­ле­ние итал. нео­го­ти­ки. В Сев. И. со­хра­ня­лись клас­си­ци­стич. фор­мы (Пас­саж-га­ле­рея Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла в Ми­ла­не, строи­тель­ст­во на­ча­то в 1863, арх. Дж. Мен­го­ни). В скульп­ту­ре, в це­лом так­же при­вер­жен­ной клас­си­циз­му, ок. 1820 по­яв­ля­ют­ся чер­ты ро­ман­тиз­ма (К. Ма­ро­кет­ти, П. Ма­ньи, А. Баль­ци­ко и др.), ко­то­рый осо­бен­но яр­ко про­явил­ся в над­гроб­ной пла­сти­ке (клад­би­ще Сталь­е­но в Ге­нуе, Анг­лий­ское клад­би­ще во Фло­рен­ции). Л. Бар­то­ли­ни от ка­но­нов клас­си­циз­ма об­ра­ща­ет­ся к на­сле­дию ре­нес­санс­ной пла­сти­ки и изу­че­нию на­ту­ры. Эта тен­ден­ция на­шла под­держ­ку в сре­де тос­кан­ских скульп­то­ров Дж. Дю­пре, Л. Пам­па­ло­ни, Э. Де­ми и др. Она сыг­ра­ла важ­ную роль в ут­вер­жде­нии прин­ци­пов на­ту­ра­лиз­ма (В. Ве­ла) и реа­лиз­ма, ко­то­рый про­ни­ка­ет в итал. пла­сти­ку ок. 1860 (О. Та­бак­ки, Д. Ка­лан­д­ра, П. Ка­но­ни­ка, Л. Бис­толь­фи и др.). Вы­ход из кри­зи­са реа­лиз­ма и ака­де­миз­ма был най­ден скульп­то­ра­ми им­прес­сио­ни­стич. на­прав­ле­ния (Дж. Гран­ди, М. Рос­со, П. П. Тру­бец­кой, Э. Пел­ли­ни), вхо­див­ши­ми в ми­лан­скую груп­пи­ров­ку Ска­пиль­я­тура.

Итал. жи­во­пись 19 в. об­ра­ти­лась к нац. тра­ди­ци­ям, изу­че­нию ко­то­рых по­свя­ти­ли се­бя ху­дож­ни­ки дви­же­ния «Пу­риз­мо» (Т. Ми­нар­ди, Л. Мус­си­ни). Пре­обла­даю­щее на­прав­ле­ние это­го вре­ме­ни – ро­ман­тизм так­же по­лу­чил ис­то­рич. ок­ра­ску. Его цен­тра­ми бы­ли Ми­лан (Ф. Ай­ец) и Фло­рен­ция (Дж. Бец­цуо­ли). В пей­заж­ной жи­во­пи­си воз­ник­ло те­че­ние ве­ризм, рас­про­стра­нив­шее­ся в Не­апо­ле, где его по­сле­до­ва­те­ли (Дж. Джи­ган­те, А. С. Пит­лоо, Ф. Па­лиц­ци) об­ра­зо­ва­ли «шко­лу По­зил­ли­по», и в Тос­ка­не, где сло­жи­лась «шко­ла Стад­жия» (Се­ра­фи­но де Ти­во­ли); обе на­зва­ны в под­ра­жа­ние бар­би­зон­ской шко­ле по на­имено­ва­нию тех мест, ку­да ху­дож­ни­ки вы­хо­ди­ли на пле­нэр. Эти мас­те­ра впо­след­ст­вии со­ста­ви­ли яд­ро фло­рен­тий­ской груп­пи­ров­ки мак­кь­яй­о­ли, по­доб­но им­прес­сио­ни­стам про­ти­во­пос­та­вив­шей се­бя ака­де­мич. тра­ди­ции и ут­вер­ждав­шей на­тур­ную жи­во­пись.

Ис­кус­ст­во 20 в. В на­ча­ле ве­ка И. ещё не­сла на се­бе пе­чать не­дав­ней тер­ри­то­ри­аль­ной раз­дроб­лен­но­сти, что при­ве­ло, в ча­ст­но­сти, к куль­тур­но­му про­ти­во­стоя­нию Се­ве­ра, где про­яви­лось силь­ное стрем­ле­ние к ус­ко­рен­ной мо­дер­ни­за­ции куль­ту­ры, и про­вин­ций Юга, с их вер­но­стью ра­нее сфор­ми­ро­вав­шим­ся на­прав­ле­ни­ям (ве­ризм, мак­кь­яй­о­ли). На со­сто­яв­шей­ся в 1902 в Ту­ри­не пер­вой Ме­ж­ду­нар. вы­став­ке совр. де­ко­ра­тив­но­го иск-ва бы­ли по­ка­за­ны ра­бо­ты луч­ших ев­роп. мас­те­ров ар ну­во, что спо­соб­ство­ва­ло подъ­ё­му это­го сти­ля (за ко­то­рым в Ита­лии за­кре­пи­лось назв. «стиль ли­бер­ти», или «сти­ле фло­реа­ле»), осо­бен­но яр­ко обоз­на­чив­ше­го­ся в ра­бо­тах ар­хи­тек­то­ров Э. Пи­ро­ва­но, Дж. Сом­ма­ру­га, Дж. У. Ара­та. Но вплоть до 1910-х гг. соз­да­вались эк­лек­тич. со­ору­же­ния, ав­то­ры ко­то­рых под­ра­жа­ли раз­ным ис­то­рич. сти­лям (М. Пья­чен­ти­ни, Ч. Бад­за­ни, У. Стак­ки­ни).

Но­ва­тор­ские тен­ден­ции в жи­во­пи­си 1-го де­ся­ти­ле­тия 20 в. свя­за­ны с ди­ви­зио­низ­мом (Дж. Се­ган­ти­ни, Г. Пре­виа­ти, Дж. Пел­лиц­ца да Воль­пе­до), став­шим од­ной из сти­ли­стич. пред­по­сы­лок фу­ту­риз­ма. Ху­дож­ни­ки-фу­ту­ри­сты У. Боч­чо­ни, К. Кар­ра, Л. Рус­со­ло, Дж. Бал­ла, Дж. Се­ве­ри­ни пер­во­на­чаль­но во­пло­ща­ли идеи стре­мит. дви­же­ния в ди­ви­зио­ни­ст­ской ма­не­ре, но с 1911, по­сле по­се­ще­ния Па­ри­жа, при­ня­ли ку­би­стич. сти­ли­сти­ку над­лом­лен­ных, дроб­ных форм, пред­став­лен­ных в рез­ком столк­но­ве­нии. В скульп­ту­ре фу­ту­ри­сты счи­та­ли сво­им пред­те­чей М. Рос­со, ра­бо­тав­ше­го на гра­ни им­прес­сио­низ­ма и сим­во­лиз­ма. Зри­тель­ная ди­на­ми­ка скульп­ту­ры Боч­чо­ни до­во­ди­лась до ре­аль­но­го дви­же­ния в «пла­сти­ко-ди­на­мич. ком­плек­сах» Бал­лы и Ф. Де­пе­ро. Фу­ту­ри­стич. ар­хи­тек­ту­ра, пред­став­лен­ная име­на­ми А. Сант-Элиа и М. Кьят­то­не, по су­ти, ос­та­лась в сфе­ре ур­ба­ни­стич. уто­пий, т. к. ни один из их про­ек­тов вы­сот­ных зда­ний и ско­ро­ст­ных ма­ги­ст­ра­лей не был осу­ще­ст­в­лён. Од­на­ко дис­кус­сии во­круг них спо­соб­ст­во­ва­ли в даль­ней­шем мо­дер­ни­за­ции итал. ар­хи­тек­ту­ры. В 1926 мо­ло­дые ар­хи­тек­то­ры Дж. Тер­ра­ньи, А. Ли­бе­ра, Л. Фид­жи­ни, Дж. Пол­ли­ни, Г. Фрет­те, С. Лар­ко, К. Э. Ра­ва объ­е­ди­ни­лись в «Груп­пу 7», зая­вив­шую о сво­ём на­ме­ре­нии сле­до­вать прин­ци­пам ра­цио­на­лиз­ма и «но­во­го ду­ха» Ле Кор­бю­зье.

По­сколь­ку ве­ду­щим цен­тром совр. иск-ва в пер­вые де­ся­ти­ле­тия 20 в. был Па­риж, ряд та­лант­ли­вых мас­те­ров (А. Мо­диль­я­ни, Дж. Се­ве­ри­ни, А. Мань­ел­ли) по­ки­ну­ли Ита­лию, по­пол­нив ин­тер­на­цио­наль­ные ря­ды па­риж­ской шко­лы. В Па­ри­же по­лу­чи­ло при­зна­ние и на­прав­ле­ние ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си, ос­но­ван­ное в пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны Дж. Де Ки­ри­ко. Ма­ло­чис­лен­ное и крат­ко­вре­мен­ное, оно тем не ме­нее сыг­ра­ло важ­ную роль в раз­ви­тии совр. иск-ва, по­сколь­ку, с од­ной сто­ро­ны, оп­ре­де­ли­ло сти­ли­сти­ку «сно­вид­че­ской» вет­ви франц. сюр­реа­лиз­ма, а с дру­гой – ини­ции­ро­ва­ло дви­же­ние но­ве­чен­то в итал. иск-ве. Воз­ник­шее в 1922 по ини­циа­ти­ве худ. М. Си­ро­ни и кри­ти­ка М. Сар­фат­ти но­ве­чен­то про­ти­во­пос­та­ви­ло фу­ту­риз­му цен­но­сти нац. клас­си­ки. На­прав­ле­ние но­ве­чен­то с его рет­ро­спек­ти­виз­мом (к не­му при­над­ле­жа­ли, по­ми­мо Си­ро­ни, А. Фу­ни, А. Буч­чи, У. Оп­пи и др.), пер­во­на­чаль­но не­за­ви­си­мое, бы­ло под­дер­жа­но Б. Мус­со­ли­ни и ста­ло офиц. иск-вом дик­та­тор­ско­го ре­жи­ма (см. Фа­шист­ское ис­кус­ст­во). Од­на­ко к но­ве­чен­то при­мы­ка­ли та­кие та­лант­ли­вые мас­те­ра, как К. Кар­ра, Дж. Мо­ран­ди, А. Дон­ги. На иск-во Древ­ней Гре­ции, Древ­не­го Ри­ма и эт­русков опи­ра­лись в сво­ём твор­че­ст­ве вы­даю­щие­ся скульп­то­ры А. Мар­ти­ни и М. Ма­ри­ни.

В 1930-е гг. уси­лил­ся гос. кон­троль над ху­дож. жиз­нью, ко­то­рый в Ита­лии был ме­нее жё­ст­ким, чем в др. то­та­ли­тар­ных го­су­дар­ст­вах. «Пат­рио­ти­че­ская» пом­пез­ность, про­слав­ле­ние фа­ши­ст­ской дик­та­ту­ры в мо­ну­мен­таль­ных со­ору­же­ни­ях, на­стен­ных рос­пи­сях, скульп­тур­ных ан­самб­лях со­су­ще­ст­во­ва­ли с экс­прес­сио­ни­стич. тен­ден­ция­ми «рим­ской шко­лы» и «шко­лы ули­цы Ка­вур». В по­след­ней про­яви­лись на­строе­ния тос­ки и не­удов­ле­тво­рён­но­сти ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­стью. Зая­ви­ло о се­бе аб­ст­ракт­ное иск-во, гл. обр. его «гео­мет­рич. ветвь» (М. Ред­жа­ни, А. Соль­да­ти, О. Ли­чи­ни). Это на­прав­ле­ние пе­ре­кли­ка­лось с ар­хит. прин­ци­па­ми «Итал. дви­же­ния за ра­цио­наль­ную ар­хи­тек­ту­ру» (MIAR; соз­да­но в 1930 уча­ст­ни­ка­ми «Груп­пы 7»), со­еди­нив­шим ос­но­вы функ­цио­на­лиз­ма с клас­сич. ре­ми­нис­цен­ция­ми. Во­круг ж. «Corrente» (1938–40) объ­еди­ни­лись ху­дож­ни­ки, оп­по­зи­ци­он­ные фа­ши­ст­ско­му ре­жи­му (Р. Гут­ту­зо, Р. Би­рол­ли, М. Ба­саль­дел­ла, А. Сас­су, скуль­п­тор Дж. Ман­цу).

С окон­ча­ни­ем 2-й ми­ро­вой вой­ны и про­воз­гла­ше­ни­ем рес­пуб­ли­ки в 1946 ху­дож. жизнь И. во­шла в об­ще­ев­ро­пей­ское рус­ло. Из объ­е­ди­не­ния «Кор­рен­те», пре­об­ра­зо­ван­но­го в «Но­вый фронт ис­кусств», вы­де­ли­лось со­ци­аль­но-кри­тич. на­прав­ле­ние нео­реа­лизм во гла­ве с Р. Гут­ту­зо. Др. уча­ст­ни­ки «Кор­рен­те» (Р. Би­рол­ли, Э. Ве­до­ва, Дж. Тур­ка­то) пе­ре­шли к аб­ст­ракт­но­му и по­лу­аб­ст­ракт­но­му иск-ву, близ­ко­му франц. те­че­нию ар ин­фор­мель («не­фор­маль­ное иск-во»). Ему про­ти­во­стоя­ла гео­мет­рич. аб­ст­рак­ция «Дви­же­ния кон­крет­но­го иск-ва» (А. Соль­да­ти, Б. Му­на­ри, Дж. Мо­не). Боль­шим влия­ни­ем в 1950-х гг. поль­зо­ва­лось воз­глав­лен­ное Л. Фон­та­ной те­че­ние спа­циа­лизм, а так­же объ­е­ди­не­ние «Ис­ток» (А. Бур­ри и Дж. Ка­пог­рос­си). Скульп­то­ры Дж. Ман­цу, М. Ма­ри­ни, Э. Гре­ко, Ф. Мес­си­на про­дол­жи­ли ра­нее оп­ре­де­лив­шую­ся ли­нию со­от­не­се­ния клас­си­ки с со­вре­мен­но­стью. В пла­сти­ке аб­ст­рак­цио­низм был пред­став­лен твор­че­ст­вом П. Кон­саг­ры, Э. Кол­лы, Э. Ве­до­вы. Об­ще­ев­ро­пей­скую из­вест­ность по­лу­чи­ли аван­гард­ные экс­пе­ри­мен­ты Фон­та­ны и П. Ман­цо­ни.

С кон. 1950-х гг., с подъ­ё­мом вол­ны ра­ди­каль­ных на­прав­ле­ний, от­ка­зав­ших­ся от тра­диц. ви­дов жи­во­пи­си и скульп­ту­ры, в Ита­лии ста­ли фор­ми­ро­вать­ся экс­пе­рим. объ­е­ди­не­ния, за­ни­мав­шие­ся оп-ар­том, ки­не­ти­че­ским ис­кус­ст­вом и ин­те­рак­тив­ным иск-вом («Груп­па N» в Па­дуе, с 1959; «Груп­па T» в Ми­ла­не, 1959–62), но осо­бое зна­че­ние при­об­ре­ло за­ро­див­шее­ся здесь в 1967 и став­шее ме­ж­ду­на­род­ным на­прав­ле­ние ар­те по­ве­ра (ху­дож­ни­ки П. Пас­ка­ли, М. Мерц, Я. Ку­нел­лис, Дж. Пе­но­не). Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли так­же ра­бо­ты скульп­то­ра А. По­мо­до­ро, де­кол­ла­жи М. Ро­тел­лы, кар­ти­ны с зер­каль­ны­ми встав­ка­ми М. Пис­то­лет­то, со­ци­аль­но-кри­тич. жи­во­пись В. Ада­ми, во­шед­ше­го в па­риж­ское объ­е­ди­не­ние «по­ве­ст­во­ва­тель­ной фи­гу­ра­тив­но­сти».

В раз­вер­нув­шем­ся по­сле вой­ны строи­тель­ст­ве жи­лых и об­ществ. зда­ний пре­об­ла­дал унас­ле­до­ван­ный от MIAR ра­цио­на­лизм, ко­то­ро­му оп­по­ни­ро­ва­ли соз­дан­ная Б. Дзе­ви «Ас­со­циа­ция ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ры» (1945) и рет­ро­спек­тив­ный стиль не­оли­бер­ти (П. Пор­то­ге­зи). Ве­ду­щи­ми ар­хи­тек­то­ра­ми ин­тер­на­цио­наль­но­го сти­ля бы­ли П. Л. Нер­ви, Дж. Пон­ти, Р. Мо­ран­ди. К кон. 1960-х гг. сло­жи­лось не­ора­цио­на­ли­стич. дви­же­ние «Тен­ден­ция» (А. Рос­си, Дж. Грас­си, М. Ско­ла­ри), в дея­тель­но­сти ко­то­ро­го обо­зна­чил­ся пе­ре­ход к по­стмо­дер­низ­му. В плю­рали­стич. ар­хи­тек­ту­ре по­стмо­дер­низ­ма со­еди­ни­лись са­мые раз­ные те­чения, сти­ли, ме­то­ды, ин­ди­ви­ду­аль­ные ре­ше­ния (Рос­си, М. Бот­та, А. Мен­ди­ни, М. Де Лук­ки, Г. Ка­нел­ла, Пор­то­ге­зи, Р. Га­бет­ти, Р. Пья­но). По­стмо­дер­низм яр­ко про­явил­ся в итал. ди­зай­не, в ча­ст­но­сти в дея­тель­но­сти груп­пы «Мем­фис», соз­дан­ной по ини­циа­ти­ве Э. Сот­тса­са (1981).

По­стмо­дер­низм в итал. жи­во­пи­си и скульп­ту­ре, оп­ре­де­лён­ный кри­ти­ком А. Б. Оли­вой как «тран­са­ван­гард», ха­рак­те­ри­зу­ет­ся воз­вра­том к изо­бра­зит. фор­мам, ас­со­ции­рую­щим­ся с разл. ис­то­рич. сти­ля­ми и мо­ти­ва­ми (ху­дож­ни­ки Э. Кук­ки, С. Киа, Ф. Кле­мен­те, М. Па­ла­ди­но, скульп­тор Л. Он­та­ни). Осо­бую не­оклас­сич. ли­нию в этом на­прав­ле­нии пред­став­ля­ет дви­же­ние ар­те коль­та («учё­ное иск-во», ху­дож­ни­ки К. М. Ма­риа­ни, Р. Бар­ни, А. Аба­те, С. Ди Ста­зио). В ху­дож. жиз­ни И. 2000-х гг. на рав­ных пра­вах со­су­ще­ст­ву­ют са­мые раз­ные тен­ден­ции, шко­лы, ви­ды и фор­мы ис­кус­ст­ва.

Дополнительная литература:

Venturi A. Storia dell’arte italiana. Mil., 1901–1940. Vol. 1–11;

Marle R. van. The development of the Italian schools of painting. The Hague, 1923–1938. Vol. 1–19. N. Y., 1970;

Бар­те­нев И.А. Зод­чие италь­ян­ско­го Ре­нес­сан­са. Л., 1936;

Ал­па­тов М. В. Италь­ян­ское ис­кус­ст­во эпо­хи Дан­те и Джот­то. М.; Л., 1939;

он же. Ху­до­же­ст­вен­ные про­бле­мы италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1976;

Delogu G. Ita­lienische Baukunst. Z., 1946;

Storia dell’arte italiana / Ed. D’Ancona. Firenze, 1953–1954. Vol. 1–3;

Crichton G. H. Roma­nesque sculpture in Italy. L., 1954;

Вип­пер Б. Р. Борь­ба те­че­ний в италь­ян­ском ис­кус­ст­ве XVI в. (1520–1590). М., 1956;

он же. Про­бле­ма реа­лиз­ма в италь­ян­ской жи­во­пи­си XVII–XVIII вв. М., 1966;

он же. Италь­ян­ский Ре­нес­санс XIII– XVI вв. М., 1977. Т. 1–2;

Ла­за­рев В. Н. Про­ис­хо­ж­де­ние италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1956–1979. Т. 1–[3];

он же. Ста­рые италь­ян­ские мас­те­ра. М., 1972;

Decker H. Romanesque art in Italy. N. Y., 1959;

Briggs M. S. Architecture in Italy. L.; N. Y., 1961;

Кац­нель­сон Р. А. Но­вей­шая ар­хи­тек­ту­ра Ита­лии. М., 1963;

она же. Сов­ре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра Ита­лии. М., 1983;

Берн­сон Б. Жи­во­пис­цы италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1965;

Ро­тен­берг Е. И. Ис­кус­ст­во Ита­лии XVI в. М., 1967;

он же. Ис­кус­ст­во Ита­лии XVI–XVII вв. М., 1989;

Galardi A. Neue italienische Ar­chi­tektur. Stuttg., 1967;

Fanelli G. Architettura moderna in Italia, 1900–1940. Firenze, 1968;

West T. W. A history of architecture in Italy. L., 1968;

Waterhouse E. Italian baroque pain­ting. 2nd ed. L., 1969;

Да­ни­ло­ва И. Е. Италь­ян­ская мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись: Ран­нее Воз­ро­ж­де­ние. М., 1970;

Кол­пин­ский Ю. Д. Ис­кус­ст­во Ве­не­ции. XVI в. М., 1970;

Ку­бе А. Н. Италь­ян­ская май­о­ли­ка XV–XVIII вв. М., 1976;

Двор­жак М. Ис­то­рия италь­ян­ско­го ис­кус­ст­ва в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния. М., 1978. T. 1–2;

McCorquodale Ch. The Baroque pain­ters of ­Italy. Oxf., 1979;

Nava Cellini A. La scultura del seicento. Torino, 1982;

idem. La scultura del settecento. Torino, 1982;

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Авторы раздела: О. А. На­за­ро­ва (сред­ние ве­ка), В. Н. Гра­щен­ков (Воз­ро­ж­де­ние, 17 в.), В. А. Крюч­ко­ва (20 в.).

Му­зы­ка

И. – ро­ди­на опе­ры, ора­то­рии, кан­та­ты, мн. жан­ров ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки (сим­фо­нии, кон­цер­та, со­на­ты), не­ко­то­рых во­каль­ных форм (в т. ч. мад­ри­га­ла); итал. яз. счи­та­ет­ся осо­бен­но ме­ло­дич­ным и наи­бо­лее при­спо­соб­лен­ным для пе­ния, итал. муз. тер­ми­но­ло­гия ис­поль­зу­ет­ся в боль­шин­ст­ве стран Ев­ро­пы (вклю­чая Рос­сию).

Муз. куль­ту­ра И. вос­хо­дит к ан­тич­ной му­зы­ке (об­раз­цы ко­то­рой не со­хра­ни­лись) и муз. тео­рии (обоб­щён­ной Ав­гу­сти­ном, Мар­циа­ном Ка­пел­лой, Бо­эци­ем, Кас­сио­до­ром). В сред­ние ве­ка осн. цен­тра­ми раз­ви­тия ли­тур­гич. му­зы­ки был Ми­лан, где в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го сло­жи­лась тра­ди­ция ам­вро­си­ан­ско­го пе­ния, а так­же Рим, где при па­пе Рим­ском Ви­та­лиа­не (пон­ти­фи­кат 657–672) ут­вер­ди­лось пыш­ное бо­го­слу­же­ние по ви­зант. об­раз­цу. В 7 в. бы­ла ос­но­ва­на «Схо­ла кан­то­рум» как по­сто­ян­ный пап­ский хор, вы­пол­няв­ший так­же функ­цию под­го­тов­ки цер­ков­ных пев­чих. Наи­бо­лее ран­ние но­ти­ро­ван­ные ру­ко­пи­си да­ти­ру­ют­ся 11 в., боль­шин­ст­во от­но­сит­ся к пе­рио­ду 12–13 вв. Ре­пер­ту­ар гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла, сло­жив­ший­ся на ру­бе­же 8–9 вв. в им­пе­рии Ка­ро­лин­гов, ут­вер­дил­ся на б. ч. Апен­нин­ско­го п-ова толь­ко в 11 в., а в Ри­ме окон­ча­тель­но лишь в пон­ти­фикат Ни­ко­лая III (1277–1280). К это­му вре­ме­ни в итал. цер­ков­ную му­зы­ку уже про­ник­ло мно­го­го­ло­сие, пре­ж­де все­го из Фран­ции и Анг­лии. В муз. нау­ке вы­де­ля­ет­ся фи­гу­ра Гви­до Аре­тин­ско­го (1-я треть 11 в.), ко­то­рый в сво­их трак­та­тах не толь­ко обоб­щил и упо­ря­до­чил муз. тео­рию сво­его вре­ме­ни, но и при­вёл её в со­от­вет­ст­вие с со­вре­мен­ной ему муз. прак­ти­кой, ре­фор­ми­ро­вав но­та­цию и пред­ло­жив прин­ци­пи­аль­но но­вый ме­тод обу­че­ния пев­чих. Цер­ков­ным пес­но­пе­ни­ям род­ст­вен­ны лау­ды (воз­ник­шие в 13 в. вне­ли­тур­гич. ду­хов­ные пес­ни на нар. язы­ке). С муз. но­ме­ра­ми на гор. пло­ща­дях и в феод. зам­ках вы­сту­па­ли жонг­лё­ры (ме­не­ст­ре­ли). В Сев. Ита­лии, Тос­ка­не, а так­же на Си­ци­лии в 12–13 вв. раз­ви­ва­лась ли­ри­ка тру­ба­ду­ров (в за­пи­сях их по­этич. со­чи­не­ний встре­ча­ют­ся но­ти­ро­ван­ные ме­ло­дии).

Этап­ным в ис­то­рии муз. куль­ту­ры И. стал 14 в. (осо­бен­но его 2-я по­ло­ви­на), оз­на­ме­но­ван­ный рас­цве­том проф. свет­ской муз. куль­ту­ры. В это вре­мя, со­от­вет­ст­вую­щее Ран­не­му Воз­ро­ж­де­нию в ху­дож. жиз­ни И. (см. так­же Арс но­ва), поя­ви­лись пер­вые из­вест­ные итал. ком­по­зи­то­ры – Яко­по Бо­лон­ский, Джо­ван­ни Фло­рен­тий­ский, Фран­чес­ко Лан­ди­ни, ко­то­рые со­чи­ня­ли пре­им. в во­каль­ных жан­рах (бал­ла­та, кач­ча, мад­ри­гал). В ис­пол­не­нии этих по­ли­фо­нич. тек­сто­му­зы­каль­ных ком­по­зи­ций (двух-, ре­же трёх­го­лос­ных) не­ред­ко уча­ст­во­ва­ли ин­ст­ру­мен­та­ли­сты (все­го за пе­ри­од ок. 1335–1420 со­хра­ни­лось св. 600 по­доб­ных со­чи­не­ний, за­пи­сан­ных в сис­те­ме но­та­ции, ко­ди­фи­ци­ро­ван­ной в 1320-х гг. Мар­кет­то Па­ду­ан­ским).

Счи­та­ет­ся, что по­сле 1420 му­зы­ка в И. пе­ре­жи­ва­ла упа­док; это, од­на­ко, не со­всем вер­но: в это вре­мя рас­про­стра­ни­лись бо­лее слож­ные фор­мы по­ли­фо­нии (3–4-го­ло­сие), воз­ник­ли но­вые жан­ры свет­ской му­зы­ки – во­каль­ной (фрот­то­ла) и ин­ст­ру­мен­таль­ной (бас­са­дан­ца); круп­ных ком­по­зи­то­ров этот пе­ри­од не дал, од­на­ко му­зы­кан­ты, при­ез­жав­шие с Се­ве­ра, в т. ч. пред­ста­ви­те­ли фран­ко-фла­манд­ской (ни­дер­ланд­ской) шко­лы – Г. Дю­фаи, Я. Об­рехт, Й. Тинк­то­рис, Жос­кен Де­пре – под­го­то­ви­ли но­вый рас­цвет итал. му­зы­ки.

В 16 в. муз. куль­ту­ра И. вы­шла на ве­ду­щие по­зи­ции. Воз­ник­ли и раз­ви­ва­лись но­вые свет­ские жан­ры, ак­тив­но куль­ти­ви­руе­мые в гор. бы­ту и при дво­рах зна­ти, в т. ч. разл. ви­ды мно­го­го­лос­ных пе­сен (вил­ла­нел­лы, вил­ла­не­ски, вил­лот­ты, позд­нее кан­цо­нет­ты и бал­лет­то). Жанр мад­ри­га­ла, пред­став­лен­ный пре­им. 4–6-го­лос­ны­ми ан­самб­ле­вы­ми ком­по­зи­ция­ми на тек­сты Ф. Пет­рар­ки, Л. Арио­сто, Т. Тас­со и др., стал свое­об­раз­ным муз. сим­во­лом И. эпо­хи Позд­не­го Воз­рож­де­ния. Соз­дан­ный в 1-й пол. 16 в. ста­ра­ния­ми в пер­вую оче­редь фран­ко-флам. мас­те­ров (Ф. Вер­де­ло, А. Вил­ларт, Я. Ар­ка­дельт), он дос­тиг сво­его рас­цве­та в по­след­ней четв. 16 в. в твор­че­ст­ве Л. Ма­рен­цио, К. Дже­зу­аль­до, К. Мон­те­вер­ди, му­зы­ка ко­то­рых бы­ла спо­соб­на не толь­ко убе­ди­тель­но пе­ре­дать об­щее на­строе­ние по­этич. тек­ста, но и от­ра­зить его тон­чай­шие от­тен­ки.

Круп­ней­ши­ми муз. цен­тра­ми И. 16 в. ста­ли Рим и Ве­не­ция. Пред­ста­ви­те­ли рим­ской шко­лы (2-я пол. 16 в.) – Па­ле­ст­ри­на, его уче­ни­ки и по­сле­до­ва­те­ли (Ф. Ане­рио, Дж. М. и Дж. Б. На­ни­но, исп. ком­по­зи­тор Т. Л. де Вик­то­рия) – соз­да­ва­ли мно­го­го­лос­ную ду­хов­ную му­зы­ку (мес­сы, мо­те­ты, псал­мы, гим­ны и др. пес­но­пе­ния) для во­каль­ных со­ста­вов а ка­пел­ла. Изо­щрён­ная по­ли­фо­нич. тех­ни­ка ни­дерл. мас­те­ров бы­ла пе­ре­ос­мыс­ле­на в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Три­дент­ско­го со­бо­ра о не­об­хо­ди­мо­сти от­чёт­ли­во­го вос­при­ятия бо­го­слу­жеб­ных тек­стов. Му­зы­ке был при­дан воз­вы­шен­но-мо­лит­вен­ный ха­рак­тер бла­го­да­ря сис­те­ме норм го­ло­со­ве­де­ния и кон­тра­пункта­, впо­след­ст­вии на­зван­ной «стро­гим сти­лем» (сре­ди со­чи­не­ний та­ко­го ро­да – зна­ме­ни­тая «Мес­са па­пы Мар­чел­ло» Па­ле­ст­ри­ны, 1567). Ве­не­ци­ан­ская шко­ла, ос­но­ва­те­лем ко­то­рой счи­та­ет­ся А. Вил­ларт, наи­выс­ше­го рас­цве­та дос­тиг­ла в твор­че­ст­ве А. Габ­рие­ли и Дж. Габ­рие­ли; они соз­да­ва­ли мно­го­хор­ные ком­по­зи­ции с яр­ки­ми про­стран­ст­вен­ны­ми эф­фек­та­ми, кон­тра­ст­ны­ми со­пос­тав­ле­ния­ми раз­лич­ных по плот­но­сти зву­ко­вых масс, не­ред­ко с уча­сти­ем ин­ст­румен­тов. Ве­не­ция бы­ла осн. цен­тром но­то­пе­ча­та­ния (пер­вые кни­ги с но­та­ми поя­ви­лись здесь в кон. 15 в.; в нач. 16 в. ста­ра­ния­ми О. Пет­руч­чи бы­ло на­ла­же­но про­из-во нот мно­го­го­лос­ных со­чи­нений; к кон. 16 в. бы­ли из­да­ны сот­ни книг ду­хов­ной и свет­ской во­каль­ной му­зы­ки, а так­же ор­ган­ных и лют­не­вых та­бу­ла­тур).

Со­чи­не­ния для лют­ни – тан­цы, фан­та­зии, а так­же ин­та­бу­ля­ции (пе­ре­ло­же­ния во­каль­ных про­из­ве­де­ний) – поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью в при­двор­ной сре­де и гор. бы­ту. Сре­ди лют­ни­стов то­го вре­ме­ни об­ще­ев­ро­пей­ской из­вест­нос­ти дос­тиг Фран­че­ско да Ми­ла­но. Соз­да­ва­лись со­чи­не­ния и для разл. ин­ст­ру­мен­таль­ных ан­самб­лей, с уча­сти­ем как ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов (кор­не­ты, тром­бо­ны), так и струн­ных (в пер­вую оче­редь вио­лы). Ор­ган­ная му­зы­ка наи­бо­лее яр­ко пред­став­ле­на в твор­че­ст­ве А. и Дж. Габ­рие­ли (ри­чер­ка­ры, фан­та­зии, кан­цо­ны). К кон. 16 в. как во­каль­ная, так и ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка И. ста­ла ока­зы­вать су­ще­ст­вен­ное влия­ние на му­зы­ку др. стран.

Эпо­ха Воз­ро­ж­де­ния от­ме­че­на ин­тен­сив­ным раз­ви­ти­ем муз.-тео­ре­тич. мыс­ли. В трак­та­тах ве­не­ци­ан­ца Дж. Цар­ли­но, в ча­ст­но­сти, по­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие тео­рия цер­ков­ных ла­дов, пред­ло­же­на строй­ная тео­рия ма­жо­ра и ми­но­ра (при от­сут­ст­вии этих тер­ми­нов). Муз. тео­ре­ти­ки (Н. Ви­чен­ти­но, В. Га­ли­леи и др.) всё боль­шее вни­ма­ние уде­ля­ли ан­тич­но­сти; идея воз­ро­ж­де­ния др.-греч. тра­ге­дии и ан­тич­ной ма­не­ры пе­ния фак­ти­че­ски при­ве­ла к ут­вер­жде­нию го­мо­фон­но­го ти­па муз. мыш­ле­ния (см. Го­мо­фо­ния), на­гляд­ным вы­ра­же­ни­ем ко­то­ро­го ста­ла мо­но­дия с со­про­вож­де­ни­ем, а так­же к воз­ник­но­ве­нию опе­ры (см. Фло­рен­тий­ская ка­ме­ра­та). Пер­вые опе­ры, соз­дан­ные комп. Я. Пе­ри и по­этом О. Ри­нуч­чи­ни, – «Даф­на» (1598) и «Эв­ри­дика» (1600), а так­же «Эв­ри­ди­ка» Дж. Кач­чи­ни и «ду­хов­ная опе­ра» Э. де Ка­валь­е­ри «Пред­став­ле­ние о Ду­ше и Те­ле» (обе 1600) но­си­ли во мно­гом экс­пе­рим. ха­рак­тер. Ус­пех «Ор­фея» К. Мон­те­вер­ди (1607) на­дол­го ут­вер­дил но­вую муз.-те­ат­раль­ную тра­ди­цию.

В эпо­ху ба­рок­ко (17 – 1-я пол. 18 вв.) в муз. куль­ту­ре И. про­изо­шли су­щест­вен­ные пе­ре­ме­ны, за­мет­но уси­ли­лась тен­ден­ция к её се­ку­ля­ри­за­ции, хо­тя фор­маль­но в жан­ро­вой ие­рар­хии по-преж­не­му до­ми­ни­ро­ва­ли ли­тур­гич. пес­но­пе­ния, вплоть до сер. 17 в. куль­ти­ви­ро­вал­ся стиль а ка­пел­ла (Г. Ал­лег­ри, П. Аго­сти­ни, О. Бе­не­во­ли в Ри­ме). Тем не ме­нее зна­чит. часть со­чи­не­ний для Церк­ви (мес­сы, мо­те­ты и др.) уже име­ла ин­стру­мен­таль­ное со­про­во­ж­де­ние, сре­ди них бы­ло не­ма­ло при­ме­ров т. н. кон­цер­ти­рую­ще­го сти­ля (ду­хов­ные кон­цер­ты А. Бан­кь­е­ри и Л. Виа­да­ны, ли­тур­гич. со­чи­не­ния К. Мон­те­вер­ди, Ф. Ка­вал­ли и Дж. Лег­рен­ци), к кон. 17 в. мн. об­раз­цы ду­хов­ной му­зы­ки соз­да­ва­лись под влия­ни­ем опе­ры. В пон­ти­фи­кат Ур­ба­на VIII (1623–44) ини­циа­ти­вой в раз­витии опе­ры об­ла­да­ла рим­ская шко­ла (Л. Рос­си, С. Лан­ди, В. Мац­цок­ки и Д. Мац­цок­ки, М. Ма­рац­цо­ли), муз. спек­так­ли (б. ч. на нра­во­учи­тель­ные сю­же­ты) поль­зо­ва­лись под­держ­кой в сре­де выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва. В сер. 17 в. гл. центр муз. те­атра – Ве­не­ция, где опе­ра окон­ча­тель­но сло­жи­лась как муз.-те­ат­раль­ный жанр: осн. опер­ной фор­мой ста­ла ария, в оби­ход во­шёл тер­мин либ­рет­то, сло­жи­лись осн. прин­ци­пы ба­роч­ной сце­но­гра­фии. Из зре­ли­ща для из­бран­ных опе­ра пре­вра­ти­лась в пуб­лич­ный спек­такль, сфор­ми­ро­вал­ся опер­ный те­атр как тип ар­хит. со­ору­же­ния (одним из первых был открыт театр «Сан-Кас­сиа­но», 1637). К кон. 17 в. в Ве­не­ции су­ще­ст­во­ва­ло не ме­нее 7 ком­мерч. опер­ных те­ат­ров, бы­ло по­став­ле­но бо­лее 350 разл. про­из­ве­де­ний как на тра­диц. ми­фо­ло­ги­че­ские, так и на ис­то­рич. сю­же­ты. Ге­рои­ко-тра­гич. на­ча­ло не­ред­ко пе­ре­пле­та­лось с ко­ме­дий­ным (напр., в «Ко­ро­на­ции Поп­пеи» Мон­те­вер­ди, 1642). Гла­вой ве­не­ци­ан­ской шко­лы стал Ка­вал­ли, ав­тор св. 30 опер пре­им. на ми­фо­ло­гич. сю­же­ты («Ди­до­на», 1641; «Ясон», 1649); тра­ди­ции шко­лы про­дол­жи­ли М. А. Чес­ти, А. Сар­то­рио, К. Пал­ла­ви­чи­но, Дж. Лег­рен­ци и др. К кон. 17 в. в итал. опе­ре сфор­ми­ро­вал­ся во­каль­ный стиль бель­кан­то, до­стиг­ший расц­ве­та в му­зы­ке 18 в. у ма­сте­ров, тво­рив­ших в Ве­не­ции (Т. Аль­би­но­ни, А. Ви­валь­ди и др.) и в др. круп­ных итал. го­ро­дах, осо­бен­но в Неа­по­ле, где в 18 в. дейст­во­ва­ли неск. пуб­лич­ных опер­ных те­ат­ров. У ис­то­ков не­апо­ли­тан­ской шко­лы сто­ял А. Скар­лат­ти, его по­сле­до­ва­те­ля­ми бы­ли Л. Вин­чи, Дж. Пер­го­ле­зи, Л. Лео, Н. Пор­по­ра и др.; в их твор­че­ст­ве пред­став­ле­ны клас­сич. об­раз­цы опе­ры-се­риа, дра­ма­тур­гич. прин­ци­пы ко­то­рой бы­ли вы­ра­бо­та­ны А. Дзено­ и П. Ме­та­ста­зио.

Па­рал­лель­но с опе­рой в И. ак­тив­но раз­ви­ва­лась свет­ская кан­та­та – не­боль­шое ка­мер­ное со­чи­не­ние по мо­ти­вам ан­тич­ной ми­фо­ло­гии для пев­ца-со­лис­та (ре­же 2–3 пев­цов) в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо (мно­го­числ. яр­кие об­раз­цы – в твор­че­ст­ве Л. Рос­си, М. Ма­рац­цо­ли, Дж. Ка­рис­си­ми, А. Стра­дел­лы, позд­нее А. Скар­лат­ти). Боль­ше­го ис­пол­ни­тель­ско­го со­ста­ва (при обя­за­тель­ном уча­стии хо­ра) тре­бо­ва­ла ора­то­рия, ко­то­рая в И. вос­при­ни­ма­лась как жанр ду­хов­ной (хо­тя и не ли­тур­ги­чес­кой) му­зы­ки. Она час­то со­чи­ня­лась на биб­лей­ские и свя­зан­ные с ни­ми ре­лиг.-ал­ле­го­рич. и нра­во­учит. сю­же­ты. К сер. 17 в. сло­жил­ся тип т. н. ла­тин­ской ора­то­рии, клас­си­ком ко­то­рой был Ка­рис­си­ми («Иев­фай», 1648; «Суд Со­ло­мо­на», 1669, и др.). Па­рал­лель­но соз­да­ва­лись ора­то­рии и на итал. тек­сты (Стра­дел­ла, Скар­лат­ти, Дж. Пер­ти, Дж. Б. Бо­нон­чи­ни, А. Лот­ти и др.), при­чём с по­след­ней четв. 17 в. ора­то­рия на­хо­ди­лась под влия­ни­ем опе­ры (в ком­по­зиц. от­но­ше­нии эти жан­ры к нач. 18 в. уже поч­ти не раз­ли­ча­лись, во вре­мя Ве­ли­ко­го по­ста ора­то­рия тра­ди­ци­он­но за­ме­ща­ла опе­ру).

В эпо­ху ба­рок­ко зна­чи­тель­но из­ме­нил­ся муз. ин­ст­ру­мен­та­рий. Ме­сто ре­нес­санс­ных шал­ме­ев, кор­не­тов, лют­ней, ви­ол по­сте­пен­но за­ня­ли го­бои, фа­го­ты, скрип­ки, вио­лон­че­ли; важ­ней­шую роль в итал. ба­роч­ной му­зы­ке сыг­ра­ла скрип­ка, что во мно­гом оп­ре­де­ле­но дос­ти­же­ния­ми скри­пич­ных мас­те­ров Н. Ама­ти, А. Гвар­нери, А. Стра­ди­ва­ри, до­бив­ших­ся ве­ли­ко­леп­но­го ка­че­ст­ва зву­ча­ния (скрип­ки и аль­ты из­го­тав­ли­вал так­же Гас­па­ро да Са­ло). Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка, хо­тя и про­дол­жа­ла вы­пол­нять при­клад­ные функ­ции (со­про­во­ж­де­ние тан­цев, те­ат­раль­ных по­ста­но­вок и бо­го­слу­же­ний), по­сте­пен­но при­об­ре­та­ла всё боль­шую са­мо­стоя­тель­ность, спо­соб­ность к во­пло­ще­нию важ­ных ху­дож. за­дач. С этой сфе­рой твор­че­ст­ва свя­за­но фор­ми­ро­ва­ние в 17 в. су­гу­бо муз. ком­по­зиц. за­ко­но­мер­но­стей, в т. ч. ста­нов­ле­ние фу­ги как выс­шей фор­мы ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии (важ­ную роль сыг­ра­ли ор­ган­ные со­чи­не­ния Дж. Фре­ско­баль­ди), скла­ды­ва­лись и ак­тив­но раз­ви­ва­лись но­вые жан­ры – соль­ная (гл. обр. скри­пич­ная) и ан­самб­ле­вая со­на­ты, ин­ст­ру­мен­таль­ный кон­церт (в т. ч. кон­чер­то грос­со), ком­по­зиц. прин­ци­пы ко­то­рых к кон. 17 в. ти­пи­зи­ро­ва­лись в твор­че­ст­ве А. Ко­рел­ли, Дж. То­рел­ли, Дж. Лег­рен­ци и др. В нач. 18 в. у А. Ви­валь­ди окон­ча­тель­но сло­жи­лась раз­но­вид­ность кон­цер­та для со­ли­рую­ще­го ин­ст­ру­мен­та с ор­ке­ст­ром в 3 час­тях (бы­ст­ры­ми, ди­на­мич­ны­ми край­ни­ми и мед­лен­ной, ли­ри­чес­кой сред­ней). Рас­цве­ту итал. скри­пич­ной шко­лы в 1-й пол. 18 в. спо­соб­ст­во­ва­ли П. Ло­ка­тел­ли, Ф. Ве­ра­чи­ни, Ф. Дже­ми­ниа­ни, П. Нар­ди­ни, Дж. Тар­ти­ни. Су­щест­вен вклад итал. ком­по­зи­то­ров (Д. Скар­лат­ти, Д. Аль­бер­ти и др.) в раз­ви­тие кла­вир­но­го иск-ва, в част­но­сти в про­цесс фор­ми­ро­ва­ния кла­вир­ной со­на­ты и ста­нов­ле­ние со­нат­ной фор­мы. В нач. 18 в. Б. Кри­сто­фо­ри соз­дал мо­ло­точ­ко­вое фор­те­пиа­но, ко­то­рое в даль­ней­шем (в зна­чи­тель­но усо­вер­шен­ст­во­ван­ном ви­де) вы­тес­ни­ло из ком­по­зи­тор­ско­го ар­се­на­ла кла­ве­син и кла­ви­корд.

На­чи­ная с эпо­хи ба­рок­ко мн. итал. му­зы­кан­ты ра­бо­та­ли за пре­де­ла­ми И. Сре­ди них бы­ли пев­цы, вир­туо­зы-ин­ст­ру­мен­та­ли­сты, а так­же ком­по­зи­то­ры, час­то слу­жив­шие при­двор­ны­ми ли­бо те­ат­раль­ны­ми ка­пель­мей­сте­ра­ми (М. А. Чес­ти, А. Дра­ги, позд­нее А. Каль­да­ра – в Ве­не; А. Лот­ти – в Дрез­де­не; Н. Пор­по­ра – в Лон­до­не; Д. Скар­лат­ти – в Лис­са­бо­не и Мад­ри­де). По­ис­ти­не об­ще­ев­ро­пей­ским яв­ле­ни­ем ста­ла итал. опе­ра, ко­то­рая в 1-й пол. 18 в. су­ще­ство­ва­ла в боль­шин­ст­ве ев­роп. сто­лиц (в С.-Пе­тер­бур­ге с 1735 при дво­ре ра­бо­та­ла по­сто­ян­ная итал. опер­ная труп­па во гла­ве с Ф. Арай­ей). Осо­бую при­тя­га­тель­ность при­да­ва­ло ей обя­за­тель­ное уча­стие в опе­рах-се­риа пев­цов-ка­стра­тов (Каф­фа­рел­ли, Фа­ри­нел­ли, Се­не­зи­но, Дж. Кре­шен­ти­ни и др.), по­ко­ряв­ших пуб­ли­ку раз­ных стран сво­им во­каль­ным ма­стер­ст­вом, рав­но как и бель­кан­то луч­ших итал. пе­виц (Ф. Куц­цо­ни, Ф. Бор­до­ни, К. Габ­ри­ел­ли, В. Те­зи). В чис­ле мас­те­ров итал. опе­ры – ком­по­зи­то­ры из др. ев­роп. стран (в т. ч. Г. Ф. Ген­дель, И. А. Хас­се, К. Г. Гра­ун), при­ез­жав­шие в И. с це­лью со­вер­шенст­во­ва­ния свое­го ма­стер­ст­ва. Как пе­да­гог и тео­ре­тик про­сла­вил­ся воз­глав­ляв­ший Бо­лон­скую фи­лар­мо­нич. ака­де­мию Дж. Б. Мар­ти­ни, со­ве­та­ми ко­то­ро­го поль­зо­ва­лись Н. Йом­мел­ли, И. К. Бах, В. А. Мо­царт, А. Э. М. Грет­ри, М. С. Бе­ре­зов­ский и др.

С пе­рио­дом рас­цве­та опе­ры-се­риа (2-я четв. 18 в.) прак­ти­чес­ки сов­па­ло ста­нов­ле­ние итал. коми­чес­кой опе­ры­, пред­став­лен­ной сна­ча­ла неа­по­ли­тан­ски­ми диа­лект­ны­ми ко­ме­дия­ми и не­боль­ши­ми интер­мец­цо (клас­сич. об­ра­зец – «Слу­жан­ка-гос­по­жа» Дж. Пер­го­ле­зи, 1733), но уже к сер. 18 в. став­шей впол­не сло­жив­шим­ся жан­ром, из­вест­ным под раз­ны­ми наз­ва­ния­ми (наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ное – опера-буф­фа­). Зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие опе­ры-буф­фа ока­зал К. Голь­до­ни, чьи ли­брет­то лег­ли в ос­но­ву мн. опер Б. Га­луп­пи. В даль­ней­шем вы­даю­щие­ся об­раз­цы это­го жан­ра бы­ли соз­да­ны Н. Пич­чин­ни, Дж. Паи­зи­ел­ло, Д. Чи­ма­ро­зой. Во 2-й пол. 18 в. итал. ко­мич. опе­ра по­рой за­мет­но при­бли­жа­лась к ти­пу ме­щан­ской дра­мы. В это же вре­мя в «серь­ёз­ной» опе­ре на­ме­ти­лась тен­ден­ция к бо­лее тес­ной свя­зи му­зы­ки с дра­ма­тич. дейст­ви­ем. Но­ва­тор­ские тен­ден­ции, соз­вуч­ные опер­ной ре­фор­ме К. В. Глюка­, наи­бо­лее яр­ко вы­ра­зи­лись в со­чи­не­ни­ях Н. Йоммел­ли­ и Т. Траэт­ты­, а так­же А. Сак­ки­ни, Дж. Сарти­, Л. Керу­би­ни­ и уче­ни­ка Глю­ка – А. Сальери­.

Зна­чи­те­лен вклад итал. ком­по­зи­то­ров 18 в. в ин­ст­ру­мен­таль­ную му­зы­ку. В чис­ле ком­по­зи­то­ров, под­го­то­вив­ших рас­цвет клас­сич. ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки, был Дж. Сам­мар­ти­ни. Соль­ную вио­лон­чель­ную и ан­самб­ле­вую лит-ру обо­га­тил Л. Бок­ке­ри­ни, один из соз­да­те­лей клас­сич. ти­па смыч­ко­во­го квар­те­та и квин­те­та. Кла­вир­ная со­на­та по­сле Д. Скар­лат­ти по­лу­чи­ла раз­ви­тие в твор­че­ст­ве Б. Га­луп­пи, П. Па­ра­ди­зи, Дж. Ру­ти­ни, Д. Чи­ма­ро­зы. В фп. ре­пер­туа­ре кон. 18 – нач. 19 вв. вы­де­ля­ют­ся со­на­ты и ин­ст­рук­тив­но-пе­да­го­гич. со­чине­ния М. Кле­мен­ти, жив­ше­го пре­им. в Ве­ли­ко­бри­та­нии и по сти­лю близ­ко­го вен­ским клас­си­кам. Но­вую эпо­ху в ис­то­рии скри­пич­но­го иск-ва от­крыл Н. Па­га­ни­ни, ху­дож­ник ро­ман­тич. скла­да, ока­зав­ший влия­ние не толь­ко на раз­ви­тие скри­пич­ной му­зы­ки 19 в., но и на твор­че­ст­во круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ро­ман­тич. пиа­низ­ма – Ф. Шо­пе­на, Р. Шу­ма­на, Ф. Листа, И. Брам­са. Сре­ди ин­ст­ру­мен­та­ли­стов 19 в. вы­де­ля­ют­ся кон­тра­ба­си­сты Д. Дра­го­нет­ти, Дж. Бот­те­зи­ни, ги­та­ри­сты Джу­лиа­ни.

В 19 в. вни­ма­ние ком­по­зи­то­ров и пуб­ли­ки бы­ло все­це­ло при­ко­ва­но к опе­ре. Рас­цвет итал. опе­ры 1-й четв. 19 в. свя­зан с дея­тель­но­стью Дж. Рос­си­ни; он об­но­вил нац. тип опе­ры-буф­фа, за­ост­рив и уг­лу­бив ха­рак­те­ри­сти­ки дей­ст­вую­щих лиц («Се­виль­ский ци­рюль­ник», 1816), в ге­рои­ко-дра­ма­тич. опе­рах пре­одо­ле­вал штам­пы опе­ры-се­риа, при­да­вал осо­бое зна­че­ние хо­ро­вым сце­нам («Виль­гельм Телль», 1829). Ро­ман­тич. тен­ден­ции по­лу­чи­ли яр­кое вы­ра­же­ние в опе­рах В. Бел­ли­ни и Г. До­ни­цет­ти, твор­че­ст­во ко­то­рых сов­па­ло с на­ча­лом дви­же­ния Ри­сорд­жи­мен­то. Од­ним из круп­ней­ших ма­сте­ров ми­ро­во­го опер­но­го те­ат­ра стал Дж. Вер­ди; его про­из­ве­де­ния ха­рак­те­ри­зу­ют­ся пси­хо­ло­гич. глу­би­ной, ост­ро­той дра­ма­тич. кон­флик­тов (опе­ры: «Ри­го­лет­то», 1851; «Тру­ба­дур», «Тра­виа­та», обе 1853), от­ли­ча­ют­ся един­ст­вом дра­ма­тич. дей­ст­вия, воз­рос­шей ро­лью ор­ке­ст­ра, ин­ди­ви­дуа­ли­за­ци­ей муз. ха­рак­те­ри­стик («Дон Кар­лос», 1867; «Аи­да», 1870). Пол­ное слия­ние му­зы­ки и дра­мы дос­тиг­ну­то Вер­ди в опе­ре «Отел­ло» (1886). По­сле­до­ва­те­ля­ми Вер­ди в опе­ре бы­ли А. Пон­кь­ел­ли, ком­пози­тор и либ­рет­тист А. Бой­то (ис­пы­тал так­же воз­дей­ст­вие Р. Ваг­не­ра). Под влия­ни­ем лит-ры в кон. 19 в. в муз. иск-во про­ник­ли идеи ве­риз­ма (опе­ры П. Мас­каньи, Р. Ле­он­ка­вал­ло, У. Джор­да­но, Ф. Чи­леа). Круп­ней­шим итал. опер­ным ком­по­зи­то­ром по­сле Вер­ди стал Дж. Пуч­чи­ни. Ос­та­ва­ясь вер­ным тра­ди­ци­ям итал. бель­кан­то, он уси­лил дек­ла­ма­ци­он­ную вы­ра­зи­тель­ность во­каль­ной ме­ло­ди­ки, обо­га­тил но­вы­ми крас­ка­ми гар­мо­нич. язык и ин­ст­ру­мен­тов­ку, при­дал им боль­шое изя­ще­ст­во [«Бо­ге­ма», 1895; «Тос­ка», 1899; «Ма­дам Бат­тер­фляй» («Чио-Чио-сан»), 1903; «Ту­ран­дот», 1924, и др.]. Вы­со­кие дос­ти­же­ния итал. опе­ры в 19 – нач. 20 вв. бы­ли свя­за­ны с бле­стя­щим рас­цве­том во­каль­но-ис­пол­ни­тель­ской куль­ту­ры. Сре­ди вы­даю­щих­ся пев­цов: А. Ка­та­ла­ни, И. А. Кольб­ран, Л. Лаб­лаш, сё­ст­ры Гри­зи, Дж. Пас­та, А. Бо­зио, Б. и К. Мар­ки­зио, А. Пат­ти, Дж. Ма­рио, Дж. Б. Ру­би­ни, М. Бат­ти­сти­ни, А. Ма­зи­ни, Дж. Ан­сель­ми, Ф. Та­ма­ньо, А. Там­бу­ри­ни, Э. Там­бер­лик. В 20 в. сла­ву итал. опе­ры под­дер­жи­ва­ли пе­ви­цы Дж. Бел­лин­чо­ни, А. Гал­ли-Кур­чи, Т. Даль Мон­те, М. Ка­ни­лья, М. Оли­ве­ро, Е. и Л. Тет­рац­ци­ни, пев­цы Дж. Де Лу­ка, Б. Джи­льи, Э. Ка­ру­зо, Дж. Лау­ри-Воль­пи, Дж. Мар­ти­нел­ли, Э. Пин­ца, Т. Ски­па, Т. Руф­фо и др.

С кон. 19 в. зна­че­ние опе­ры в И. ос­ла­бе­ва­ет, на­ме­ча­ет­ся тен­ден­ция к пре­иму­ществ. раз­ви­тию жан­ров ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки. Боль­шой вклад в итал. му­зы­ку 20 в. внёс Ф. Бу­зо­ни. Им бы­ло вы­дви­ну­то по­ня­тие «но­вый клас­си­цизм», про­ти­во­пос­тав­ляв­шее­ся муз. им­прес­сио­низ­му и твор­че­ст­ву ком­по­зи­то­ров но­вой вен­ской шко­лы. В рус­ле не­о­клас­си­циз­ма сло­жи­лось твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ров И. Пиц­цет­ти, Дж. Ф. Ма­липь­е­ро и А. Ка­зел­лы, об­ра­щав­ших­ся к фор­мам и сти­ли­стич. приё­мам итал. ба­рок­ко и ме­ло­ди­ке гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла. К этой груп­пе при­над­ле­жит и О. Рес­пи­ги – мас­тер ор­ке­ст­ро­вой зву­ко­пи­си (за­ни­мал­ся в С.-Пе­тер­бур­ге у Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). За­мет­ную роль в итал. му­зы­ке 1-й пол. 20 в. иг­ра­ли Ф. Аль­фа­но, М. Кас­тель­нуо­во-Те­де­ско и В. Рие­ти. По­сле 1945 итал. му­зы­ка впи­та­ла идеи аван­гар­да (в т. ч. но­вой вен­ской шко­лы), но со­хра­ни­ла свою са­мо­быт­ность: лю­бовь к во­ка­лу, чув­ст­вен­ной кра­со­те зву­ка, ува­же­ние к тра­ди­ции. Круп­ней­ший ком­по­зи­тор это­го пе­рио­да – Л. Дал­ла­пик­ко­ла, твор­че­ст­во ко­то­ро­го при­об­ре­ло из­вест­ность уже по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны. Твор­че­ст­во Л. Бе­рио, С. Бус­сот­ти, Р. Ма­липь­е­ро свя­за­но с се­риа­лиз­мом, со­но­ри­кой, алеа­то­ри­кой; Б. Ма­дер­на экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал в об­лас­ти элек­трон­ной му­зы­ки. Осо­бое ме­сто в итал. му­зы­ке 20 в. за­нял Л. Но­но, об­ра­щав­ший­ся к ост­рей­шим те­мам со­вре­мен­но­сти. В жан­ре опе­ры пло­до­твор­но ра­бо­тал Дж. К. Ме­нот­ти (жил в США), в об­лас­ти ли­тур­гич. му­зы­ки – М. Фри­зи­на. С нач. 20 в. ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся муз.-ис­сле­до­ва­тель­ская и кри­тич. мысль (му­зы­ко­ве­ды Г. Барб­лан, А. Бо­на­вен­ту­ра, Г. М. Гат­ти, А. Дел­ла Кор­те, Л. Тор­ки, Ф. Тор­реф­ран­ка и др.). Сре­ди круп­ных опер­ных те­ат­ров – «Сан-Кар­ло» в Не­апо­ле (1737), «Ла Ска­ла» в Ми­ла­не (1778), «Ла Фе­ни­че» в Ве­не­ции (1792), Рим. опер­ный те­атр (1880). Боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ми­ро­вой опер­ной и сим­фо­нич. куль­ту­ры ока­за­ла дея­тель­ность ди­ри­жё­ра А. Тос­ка­ни­ни. Вид­ные пред­ста­ви­те­ли муз.-ис­пол­ни­тель­ско­го иск-ва: ди­ри­жё­ры – К. Аб­ба­до, П. Ард­жен­то, Д. Гат­ти, К. М. Джу­ли­ни, В. Де Са­ба­та, Г. Кан­тел­ли, Р. Му­ти, Н. Санд­зо­ньо, Т. Се­ра­фин, Дж. Си­но­по­ли, Р. Фа­за­но, В. Фер­ре­ро, К. Цек­ки; пиа­ни­сты – А. Бе­не­дет­ти Ми­ке­ланд­же­ли, М. Пол­ли­ни; скри­пач­ка Дж. Де Ви­то; вио­лон­че­лист Э. Май­нар­ди. Вид­ней­шие итал. опер­ные ар­ти­сты 2-й пол. 20 – нач. 21 вв.: пе­ви­цы – Ф. Бар­бь­е­ри, Ч. Бар­то­ли, Дж. Си­мио­на­то, Р. Скот­то, А. Стел­ла, Р. Те­баль­ди, М. Фре­ни; пев­цы – Дж. Бек­ки, К. Бер­гон­ци, А. Бо­чел­ли, Т. Гоб­би, М. Дель Мо­на­ко, Дж. Ди Сте­фа­но, П. Кап­пуч­чил­ли, Ф. Ко­рел­ли, Л. Па­ва­рот­ти, Дж. Рай­мон­ди и Р. Рай­мон­ди, Ч. Сье­пи; ис­пол­ни­те­ли ста­рин­ной му­зы­ки – ан­самб­ли «И му­зи­чи», «Джар­ди­но ар­мо­ни­ко», «Мик­ро­лог», «Ла Ве­нек­сь­я­на» (ру­ко­во­ди­тель – пе­вец-кон­тра­те­нор К. Ка­ви­на), «Кон­чер­то Италь­я­но» (ру­ко­во­ди­тель – Р. Алес­сан­д­ри­ни). В сим­фо­нич. кон­цер­тах вы­сту­па­ют ор­ке­ст­ры те­ат­ров «Ла Ска­ла» (в 1982 соз­дан сим­фо­нич. ор­кестр «Ла Ска­ла»), «Ла Фе­ни­че», а так­же Нац. ака­де­мии «Сан­та-Че­чи­лия» в Ри­ме, ор­ке­ст­ры им. Дж. Б. Мар­ти­ни в Бо­ло­нье, им. Б. Мар­чел­ло в Ве­не­ции, им. Дж. Вер­ди в Ми­ла­не, им. Л. Ке­ру­би­ни во Фло­рен­ции. Боль­шую ра­бо­ту ве­дут итал. муз. из­да­тель­ст­во и тор­го­вая фир­ма «Casa Ri­cordi». В И. про­во­дят­ся мно­го­числ. фес­ти­ва­ли и кон­кур­сы, в т. ч. Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь совр. му­зы­ки «Му­зы­каль­ный би­ен­на­ле» (Ве­не­ция), «Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май», «Не­де­ля но­вой му­зы­ки» (Па­лер­мо).

Дополнительная литература:

Bonaventura A. L’opera italiana. Firenze, [1929];

Рол­лан Р. Опе­ра в XVII в. в Ита­лии, Гер­ма­нии, Анг­лии. М., 1931;

Ива­нов-Бо­рец­кий М. В. Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты по ис­то­рии му­зы­ки. М., 1934. Т. 2: XVIII в.;

Li Gotti E., Pirrotta N. Il Sacchetti e la tecnica musicale del trecento italiano. Firenze, 1935;

Torre­fran­ca F. Il segreto del Quattrocento. Mil., 1939;

Walker D. P. Der musikalische Humanismus im 16. und fr ̈uhen 17. Jahrhundert… Kassel; Ba­sel, 1949;

Pannain G. Ottocento musicale ita­liano: saggi e note. Mil., 1952;

Fischer K. von. Studien zur italienischen Musik des Trecento und frühen Quattrocento. Bern, 1956;

Бер­ни Ч. Му­зы­каль­ные пу­те­ше­ст­вия. Днев­ник пу­те­ше­ст­вия 1770 по Фран­ции и Ита­лии. Л., 1961;

Osthoff W. Theatergesang und darstellende Mu­sik in der italienischen Renaissance: 15. und 16. Jahrhundert. Tutzing, 1969;

Storia della musi­ca italiana da Sant’ Ambrogio a noi: Seria. Mil., 1969–;

Einstein A. The Italian madrigal. Prin­ce­ton, 1971. Vol. 1–3;

Stefani G. Musica e re­ligione nell’Italia barocca. Palermo, 1975;

I canti popolari italiani. Firenze, 1978;

Ле­ва­ше­ва О. Е. Пуч­чи­ни и его со­вре­мен­ни­ки. М., 1980;

Wea­ver W. The golden century of Italian opera from Rossini to Puccini. L., 1980;

Крун­тяе­ва Т. Италь­ян­ская ко­ми­че­ская опе­ра XVIII в. Л., 1981;

Musica e musicisti nel ventennio fas­cista. Firenze, 1984;

Бо­го­яв­лен­ский С. Ком­по­зи­то­ры Ита­лии // Му­зы­ка XX в., 1890–1945. Очер­ки. М., 1984. Ч. 2. Кн. 4;

он же. Италь­ян­ская му­зы­ка 1-й по­ло­ви­ны XX в. Л., 1986;

L’ars nova italiana del trecento. Palermo, 1985;

Palisca C. V. Humanism in the Italian Renaissance musical thought. New Haven, 1985;

idem. Studies in the history of Italian music and music theory. Oxf., 1994;

Haar J. Essays on Italian po­etry and music in the Renaissance, 1350–1600. Berk.; L., 1986;

Strohm R. L’opera italiana nel settecento. Venice, 1991;

XX век. За­ру­беж­ная му­зы­ка: Очер­ки. До­ку­мен­ты. М., 1995. Вып. 2;

Ки­рил­ли­на Л. В. Италь­ян­ская опе­ра 1-й по­ло­ви­ны XX в. М., 1996;

Musica stru­men­tale dell’Ottocento italiano. Lucca, 1997;

Бар­со­ва И. А. Очер­ки по ис­то­рии пар­ти­тур­ной но­та­ции (XVI – 1-я по­ло­ви­на XVIII в.). М., 1997;

Луц­кер П. В., Су­сид­ко И. П. Италь­ян­ская опе­ра XVIII в. М., 1998–2004. Ч. 1–2;

Giovine A. Bibliografia di teatri musicali ita­liani. Bari, 1982.

Авто(ы) раздела: Ю. В. Кел­дыш, Ю. С. Бо­ча­ров (му­зы­ка 14–18 вв.).

Те­атр

Тра­ди­ции итал. те­ат­ра вос­хо­дят к ан­тич­но­сти. На тер­ри­то­рии И. со­хра­ни­лось не­ма­ло древ­них со­ору­же­ний для зре­лищ (Ко­ли­зей в Ри­ме, Аре­на-ди-Ве­ро­на и др.). Уни­вер­саль­ное мас­тер­ст­во рим. ги­ст­рио­нов унас­ле­до­ва­ли ср.-век. итал. ско­мо­ро­хи джул­ла­ры. Для сред­них ве­ков и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния ха­рак­тер­но па­рал­лель­ное функ­цио­ни­ро­ва­ние ре­лиг. и нар. (пло­щад­но­го) те­ат­ра. С 13 в. рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли ре­лиг. дей­ст­ва (Sacre Rappresentazioni) – мас­со­вые (час­то мно­го­днев­ные) мис­те­ри­аль­ные пред­став­ле­ния, на­ря­ду с эпи­зо­да­ми из Свя­щен­но­го Пи­са­ния вклю­чав­шие ми­фо­ло­гич. и бы­то­вые сю­же­ты, буф­фо­на­ду и па­ро­дию. Они по­слу­жи­ли мо­де­лью жан­ра свя­щен­но­го пред­став­ле­ния, пер­вым об­раз­цом ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся «Ска­за­ние об Ор­фее» А. По­ли­циа­но (1480). В итал. те­ат­ре эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния мож­но вы­де­лить три на­прав­ле­ния: ака­де­мич. те­атр, свет­ский (при­двор­ный) те­атр и ко­ме­дию дель ар­те.

В ака­де­ми­ях (и в т. н. studii, т. е. уни­вер­си­те­тах) ста­ви­ли Плав­та, Те­рен­ция и Се­не­ку на лат. язы­ке. Наи­бо­лее зна­ме­ни­та те­ат­раль­ны­ми опы­та­ми Рим. ака­де­мия Пом­по­ния Ле­та (2-я пол. 15 в.), выс­шим дос­тиже­ни­ем ко­то­рой стал спек­такль «Ип­по­лит» (1486, по «Фед­ре» Се­не­ки) с уча­сти­ем ак­тё­ра-дек­ла­ма­то­ра Т. Ин­ги­ра­ми (по про­зви­щу Фед­ра). В твор­че­ст­ве Ин­ги­ра­ми на­ме­тил­ся пе­ре­ход от ора­тор­ской ри­то­ри­ки к дек­ла­ма­ции в об­ра­зе.

Цен­тра­ми свет­ско­го (при­двор­но­го) те­ат­ра бы­ли Рим, Фло­рен­ция, Фер­ра­ра, Ур­би­но, Ман­туя, Ми­лан, Ве­не­ция. В раз­ра­бот­ке сце­но­гра­фии и соз­да­нии но­во­го ре­пер­туа­ра при­ори­тет при­над­ле­жит Фер­ра­ре. Имен­но здесь на ру­бе­же 15–16 вв. зая­вил о се­бе «учё­ный те­атр» – совр. ре­пер­ту­ар на воль­га­ре (т. е. на итал. язы­ке, а не на ла­тин­ском), вклю­чав­ший жан­ры ко­ме­дии, тра­ге­дии и пас­то­ра­ли. Ро­до­на­чаль­ни­ком «учё­ной ко­ме­дии» стал по­эт Л. Арио­сто. В чис­ле ко­ме­дио­гра­фов – Б. До­ви­ци (Биб­бие­на), Н. Ма­киа­вел­ли, П. Аре­ти­но, А. Грац­ци­ни (Лас­ка). Тра­ге­дии пи­са­ли Дж. Дж. Трис­си­но, С. Спе­ро­ни, Дж. Джи­раль­ди Чин­цио и др.; пас­то­ра­ли – Т. Тас­со, Дж. Б. Гва­ри­ни и др. Зна­чит. чис­ло ре­нес­санс­ных пьес на­пи­са­но на диа­лек­тах: па­ду­ан­ском (ко­ме­дии Руд­зан­те), не­апо­ли­тан­ском (ко­ме­дии Дж. дел­ла Пор­ты) и др. «Учё­ная» дра­ма­тур­гия по­слу­жи­ла ис­точ­ни­ком сю­же­тов, ти­пов, пер­со­на­жей и т. н. кон­чет­ти (ост­ро­ум­ных и ём­ких фраз) для ак­тё­ров-им­про­ви­за­то­ров. В те­ат­раль­ных опы­тах при­ни­ма­ли уча­стие круп­ней­шие ху­дож­ни­ки. Так, Ле­о­нар­до да Вин­чи спро­ек­ти­ро­вал для по­ста­нов­ки «Ска­за­ния об Ор­фее» вра­щаю­щую­ся сце­ну, Ра­фа­эль рас­пи­сал за­на­вес к по­ста­нов­ке «Под­ме­нён­ных» Арио­сто (нач. 16 в.) и т. д. Осн. мо­дель сце­нич. про­стран­ст­ва итал. ре­нес­санс­но­го спек­так­ля – пер­спек­тив­ная де­ко­ра­ция, сим­во­ли­зи­рую­щая «иде­аль­ный го­род», – сна­ча­ла на не­глу­бо­кой сце­не с ши­ро­ким про­сце­ниу­мом, за­тем на сце­не-ко­роб­ке. Об­щие прин­ци­пы и кон­крет­ные ре­ко­мен­да­ции по уст­рой­ст­ву те­ат­раль­ных зда­ний и де­ко­ра­ций для трёх ти­пов спек­так­лей (тра­ге­дии, ко­ме­дии и пас­то­ра­ли) из­ло­же­ны в трак­та­те С. Сер­лио («Семь книг об ар­хи­тек­ту­ре», кн. 2, 1545). Од­ним из наи­бо­лее со­вер­шен­ных об­раз­цов слия­ния ан­тич­ных тра­ди­ций и ре­нес­санс­ных нов­шеств стал «Те­ат­ро Олим­пи­ко», по­стро­ен­ный по про­ек­ту А. Пал­ла­дио в Ви­чен­це (1580–85). Ре­нес­санс­ный спек­такль, сло­жив­ший­ся в И., на­дол­го ос­тал­ся осн. мо­де­лью ев­роп. те­ат­раль­но­го спек­так­ля. Столь слож­ные зре­ли­ща тре­бо­ва­ли еди­ной по­ста­но­воч­ной во­ли. Ре­жис­сёр­ские обя­зан­но­сти за­час­тую вы­пол­ня­ли дра­ма­тур­ги, ве­ду­щие ак­тё­ры или сце­но­гра­фы. Совр. по­ни­ма­нию ро­ли ре­жис­сё­ра-по­ста­нов­щи­ка наи­бо­лее со­от­вет­ст­во­ва­ли вы­даю­щий­ся сце­но­граф Б. Бу­он­та­лен­ти, до­би­вав­ший­ся един­ст­ва сце­нич. про­стран­ст­ва, дей­ст­вия и иг­ро­во­го со­дер­жа­ния зре­ли­ща, ак­тёр и ли­те­ра­тор А. Инд­жень­е­ри – ав­тор трак­та­та «О дра­ма­ти­че­ской по­эзии и сце­ни­че­ских по­ста­нов­ках» (1598) и гла­ва евр. ак­тёр­ской ком­па­нии Л. де Сом­ми – ав­тор «Че­ты­рёх диа­ло­гов о сце­ни­че­ских пред­став­ле­ни­ях» (ок. 1565–66). Сре­ди ак­тё­ров вы­де­ля­лись С. К. да Мон­те­фаль­ко, Дж. Ве­ра­ти, Фла­ми­ния, В. Ар­ма­ни.

Ог­ром­ное влия­ние на раз­ви­тие те­ат­раль­ной куль­ту­ры Ев­ро­пы ока­за­ла ко­ме­дия дель ар­те. Её осн. прин­цип – импро­ви­за­ция ак­тё­ров, вы­сту­паю­щих в ам­п­луа-мас­ках, фик­си­рую­щих оп­ре­де­лён­ные ти­пы (tipi fissi), – слуг (дзан­ни), ко­мич. ста­ри­ков, пе­дан­тов, во­як, мо­ло­дых лю­бов­ни­ков и пр. Сре­ди ве­ли­ких ак­тё­ров ко­ме­дии дель ар­те 16–17 вв.: Руд­зан­те, Н. Кам­па­нии, И. Ан­д­реи­ни, Ф. Ан­д­реи­ни (см. Ан­д­реи­ни), Т. Мар­ти­нел­ли, Н. Бар­бь­е­ри, Дж. Бьян­ко­лел­ли, С. Фьо­рил­ли, Т. Фьо­рил­ли. Гу­ма­ни­сты Воз­ро­ж­де­ния (Дж. Дж. Трис­си­но, С. Спе­ро­ни, Л. Кас­тель­вет­ро, А. Инд­жень­е­ри, Л. де Сом­ми, П. М. Чек­ки­ни) раз­ра­ба­ты­ва­ли эс­те­ти­ку те­ат­ра, по­эти­ку дра­мы, пра­ви­ла по­ста­нов­ки и ос­но­вы ак­тёр­ско­го ис­кус­ст­ва.

В 17 в. про­цесс ре­фе­о­да­ли­за­ции и по­ли­тич. ре­ак­ция пре­пят­ст­во­ва­ли раз­ви­тию дра­ма­тич. те­ат­ра. Од­на­ко ак­тё­ры ко­ме­дии дель ар­те мно­го га­ст­ро­ли­ро­ва­ли по ми­ру (так, во Фран­ции с сер. 17 в. по­сто­ян­но дей­ст­во­вал те­атр «Ко­ме­ди Италь­ен»). Эпо­ха Про­све­ще­ния с её ус­та­нов­ка­ми на об­ще­дос­туп­ность, прав­ди­вость и на­зи­да­тель­ность иск-ва по­тре­бо­ва­ла пре­об­ра­зо­ва­ний и в об­лас­ти те­ат­ра. Для 18 в. в И. ха­рак­тер­но ин­тен­сив­ное те­ат­раль­ное строи­тель­ст­во. В круп­ных го­ро­дах воз­во­ди­лись но­вые, тща­тель­но ос­на­щён­ные те­ат­раль­ные зда­ния. Ярус­ное уст­рой­ст­во зри­тель­но­го за­ла по­зво­ля­ло зна­чи­тель­но уве­ли­чить чис­ло не­до­ро­гих мест. В то же вре­мя ло­жи бе­нуа­ра пре­вра­ти­лись в рос­кош­ные ча­ст­ные са­ло­ны (их мож­но бы­ло от­де­лы­вать по сво­ему вку­су). Сре­ди сце­но­гра­фов наи­бо­лее из­вест­ны мас­те­ра се­мей­ст­ва Гал­ли-Биб­бие­на. Са­мый рос­кош­ный те­атр в И. 18 в. – по­стро­ен­ный в Не­апо­ле опер­ный ко­ро­лев­ский те­атр «Сан-Кар­ло» (1737; ар­хи­тек­то­ры Дж. А. Мед­ра­но и А. Ка­ра­са­ле). Круп­ней­шим те­ат­раль­ным цен­тром бы­ла Ве­не­ция. Тен­ден­ции про­све­ти­тель­ско­го клас­си­циз­ма пре­ж­де все­го про­ник­ли в тра­ге­дию (В. Аль­фье­ри, Ш. Маф­феи и др.). Ко­ме­дия дель ар­те так­же пре­тер­пе­ла ре­фор­му в твор­че­ст­ве К. Голь­до­ни и К. Гоц­ци.

Но­вый этап итал. ис­то­рии – Ри­сорд­жи­мен­то – в те­ат­ре был оз­на­ме­но­ван гос­под­ством ро­ман­тиз­ма. Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли ис­то­рич. дра­мы (по­этич. тра­ге­дии В. Аль­фье­ри и его под­ра­жа­те­лей – В. Мон­ти, А. Манд­зо­ни, С. Пел­ли­ко, Дж. Ник­ко­ли­ни и др.), а так­же ис­то­рич. ме­ло­дра­мы П. Кос­сы, П. Джа­ко­мет­ти и ко­ме­дии П. Фер­ра­ри. Ро­ман­ти­ки стре­ми­лись к соз­да­нию об­ще­на­цио­наль­но­го те­ат­ра. Но на прак­ти­ке пре­об­ла­да­ли раз­роз­нен­ные ко­чую­щие труп­пы, вы­сту­пав­шие пе­ред слу­чай­ной пуб­ли­кой. В 1-й пол. 19 в. бы­ло пред­при­ня­то неск. по­пы­ток ока­зать гос. под­держ­ку дра­ма­тич. те­ат­ру. В 1806 ви­це-ко­роль Эжен де Бо­гар­не уч­ре­дил в Ми­ла­не пер­вую суб­сиди­руе­мую из каз­ны дра­ма­тич. труп­пу под назв. «Итал. ко­ро­лев­ская труп­па» (су­ще­ст­во­ва­ла до 1827). В 1821 по та­ко­му же об­раз­цу ко­роль Сар­ди­нии Вик­тор Эм­ма­ну­ил I ос­но­вал в Ту­ри­не «Ко­ро­лев­скую Сар­дин­скую труп­пу» (су­ще­ст­во­ва­ла до 1855). Вме­сте с тем дра­ма­тур­гия ро­ман­тиз­ма соз­да­ла пред­по­сыл­ки для ре­фор­мы ак­тёр­ско­го иск-ва. Ак­тёр и ре­во­лю­цио­нер Г. Мо­де­на раз­ра­бо­тал ме­тод «ко­ло­рит­но­го реа­лиз­ма» (со­че­та­ние пла­мен­ных стра­стей с прав­до­по­до­би­ем со­ци­аль­ных по­ло­же­ний и по­ли­тической ак­ту­аль­но­стью) и вос­пи­тал плея­ду ак­тё­ров «боль­шо­го сти­ля». Его уче­ни­ки Т. Саль­ви­ни, Э. Рос­си, А. Рис­то­ри га­ст­ро­ли­ро­ва­ли по все­му ми­ру, ут­вер­ждая те­атр боль­ших идей и стра­стей.

На ру­бе­же 19–20 вв., ко­гда в Ев­ро­пе ут­вер­ди­лись ре­жис­сёр­ский те­атр и но­вая дра­ма, в И. бы­ли пред­при­ня­ты но­вые ша­ги к соз­да­нию об­ще­на­цио­наль­но­го дра­ма­тич. те­ат­ра. Про­грам­ма раз­ра­ба­ты­ва­лась сна­ча­ла на ба­зе ве­риз­ма, а позд­нее на про­ти­во­по­лож­ных ве­риз­му по­зици­ях нео­ро­ман­тиз­ма, эс­те­тиз­ма, сим­во­лиз­ма. Ав­то­ром про­грамм­ных пьес ве­риз­ма вы­сту­пил Дж. Вер­га. Ро­ман­ти­ко-сим­во­ли­ст­ский ре­пер­ту­ар соз­да­вал Г. Д’Aннунцио. Круп­ней­шей ак­три­сой И., раз­ви­вав­шей тра­ди­ции «боль­шо­го сти­ля», бы­ла Э. Ду­зе. Сре­ди ак­тё­ров: Э. Но­вел­ли, Э. Цак­ко­ни, Дж. Грас­со. Твор­че­ст­во ве­ри­стов ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла дея­тель­ность диа­лек­таль­ных те­ат­ров, осо­бен­но в Не­апо­ле и на Си­ци­лии.

Те­ат­раль­ный про­цесс пер­вых де­ся­ти­ле­тий 20 в. про­хо­дил под зна­ком аван­гар­ди­ст­ских ис­ка­ний. На ру­бе­же 1-го и 2-го де­ся­ти­ле­тий 20 в. зая­вил о се­бе те­ат­раль­ный фу­ту­ризм (его воз­глав­лял Ф. Т. Ма­ри­нет­ти), за­пре­щён­ный фа­ши­ст­ской цен­зу­рой в 1930-х гг. Свою за­да­чу фу­ту­ри­сты ви­де­ли в адап­та­ции иск-ва для мас­со­во­го вос­при­ятия, це­лью про­воз­гла­ша­ли эс­те­тич. уп­ро­ще­ние и тех­нич. ос­на­ще­ние зре­лищ, ан­ти­об­ще­ст­вен­ную аг­рес­сию и эпа­таж обы­ва­те­ля. Фу­ту­ри­сты от­ри­ца­ли тра­диц. жан­ры, а в ак­тё­ре ви­де­ли лишь ма­рио­нет­ку. Наи­бо­лее пло­до­твор­ной ока­за­лась дея­тель­ность фу­ту­ри­стов-сце­но­гра­фов Э. Прам­по­ли­ни и А. Рич­чар­ди. Ме­нее ак­тив­но про­яви­ли се­бя в И. др. аван­гар­ди­ст­ские те­че­ния 1-й тре­ти 20 в.: «су­ме­реч­ни­ки», «ин­ти­ми­сты», «те­атр гро­те­ска». Сре­ди круп­ней­ших ак­тё­ров эпо­хи – Р. Руд­же­ри, М. Бе­нас­си, сё­ст­ры Гра­ма­ти­ка. В 1930-х гг. за­мет­ным ста­ло ев­роп. влия­ние. ВИ. ста­ви­ли спек­так­ли М. Рейн­хардт, Вл. И. Не­ми­ро­вич-Дан­чен­ко и др. С рус. те­ат­раль­ной шко­лой и сис­те­мой К. С. Ста­ни­слав­ско­го италь­ян­цев по­зна­ко­ми­ли ак­три­са Т. П. Пав­ло­ва, быв. парт­нёр­ша П. Н. Ор­ле­не­ва, и вы­хо­дец из МХТ П. Ф. Ша­ров, от­крыв­шие в стра­не свои сту­дии. Пав­ло­ва воз­гла­ви­ла от­де­ле­ние ре­жис­су­ры ос­но­ван­ной в 1935 в Ри­ме Ака­де­мии те­ат­раль­но­го иск-ва, во мно­гом оп­ре­де­лив пу­ти раз­ви­тия итал. дра­ма­тич. шко­лы кон. 1930-х гг. – 2-й пол. 20 в. Те­атраль­ным сти­лем «чёр­но­го два­дца­ти­ле­тия» (1922–43) стал не­оклас­си­цизм, по­пу­ляр­ность об­ре­ли па­рад­ные мас­со­вые дей­ст­ва, ве­лась борь­ба с на­сле­ди­ем де­мо­кра­тич. сце­ны как с низ­кой «ги­ст­ри­он­щи­ной». За­щи­та че­ло­ве­ка от ор­га­ни­зо­ван­но­го на­си­лия ста­ла те­мой твор­че­ст­ва Л. Пи­ран­дел­ло, дав­ше­го но­вое обос­но­ва­ние те­ат­раль­ной мас­ки в ус­ло­ви­ях 20 в. Кон­цеп­ция «те­ат­ра об­на­жён­ной мас­ки» на­шла наи­бо­лее яр­кое во­пло­ще­ние в са­мой зна­ме­ни­той его пье­се «Шесть пер­со­на­жей в по­ис­ках ав­то­ра» (1921). Круп­ней­шим пред­ста­ви­те­лем нео­реа­лиз­ма, по­лу­чив­ше­го раз­ви­тие в итал. те­ат­ре по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны, был дра­ма­тург, ре­жис­сёр и ак­тёр Э. Де Фи­лип­по. Сре­ди дра­ма­тур­гов это­го пе­рио­да: У. Бет­ти, А. Мо­ра­виа, Л. Ску­ар­ци­на, Д. Фаб­ри. Во 2-й пол. 1940-х гг. в И. поя­ви­лись по­сто­ян­ные ре­пер­ту­ар­ные те­ат­ры (ста­би­ле) и на­ча­ло раз­ви­вать­ся ре­жис­сёр­ское иск-во. Вы­даю­щим­ся яв­ле­ни­ем стал пер­вый ста­би­ле – Ма­лый те­атр Ми­ла­на (ос­но­ван в 1947) во гла­ве с ре­жис­сё­ром Дж. Стре­ле­ром, со­еди­нив­шим в сво­ём твор­че­ст­ве тра­ди­ции ко­ме­дии дель ар­те, пси­хо­ло­гич. и эпич. те­ат­ра. Сре­ди ак­тё­ров те­ат­рa: М. Мо­рет­ти, В. Кор­те­зе, Дж. Сан­туч­чо, Ф. Со­ле­ри. В 1946 Л. Вис­кон­ти ор­га­ни­зо­вал в Ри­ме труп­пу, в ко­то­рую во­шли Р. Мо­рел­ли, П. Стоп­па, В. Гас­ман, М. Ма­ст­ро­ян­ни, Ф. Дзеф­фи­рел­ли и др.

В кон. 1960-х гг. зая­ви­ло о се­бе но­вое по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров-аван­гар­ди­стов: К. Бе­не, Л. Рон­ко­ни, Д. Фо, Дж. М. Во­лон­те и др. С раз­ви­ти­ем ре­жис­сёр­ско­го те­ат­ра в И. не уга­са­ют и ак­тёр­ские тра­ди­ции, яр­ки­ми вы­ра­зи­те­ля­ми ко­то­рых яви­лись Дж. Де Лул­ло, Р. Вал­ли, В. Кор­те­зе, Т. Кар­ра­ро, Л. Бринь­о­не, В. Ма­ри­ко­ни, М. Ме­ла­то и др. Итал. те­атр 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. от­дал дань всем экс­пе­ри­мен­там, ак­ту­аль­ным в тот или иной от­ре­зок вре­ме­ни: те­ат­ру аб­сур­да и те­ат­ру жес­то­ко­сти; эпич. и ин­тел­лек­ту­аль­но­му (эк­зи­стен­циа­ли­ст­ско­му) те­ат­ру, дви­же­нию нар. те­ат­ров и улич­но­му по­ли­тич. те­ат­ру, то­таль­но­му те­ат­ру и па­ра­те­ат­раль­ным (гл. обр. элек­трон­ным) опы­там и т. д. Круп­ней­шие ре­жис­сё­ры нач. 21 в.: М. Мис­си­ро­ли, М. Ка­ст­ри, Г. Ва­чис, Л. Де Бер­нар­ди­нис, Ф. Ти­ец­ци, Д. Б. Кор­сет­ти.

Дополнительная литература:

Sand M. Masques et bouffons. Comédie italiènne. P., 1860. Vol. 1–2;

D’Ancona A. Ori­gini del teatro in Italia. 2 ed. Torino, 1891. Vol. 1–2;

Apollonio M. Storia del teatro ita­liano. Firenze, 1938–1950. Vol. 1–4;

Ис­то­рия за­пад­но­ев­ро­пей­ско­го те­ат­ра. М., 1956–1988. Т. 1–8;

Pullini G. Teatro italiano fra due se­co­li. 1850–1950. Firenze, 1958;

Джи­ве­ле­гов А. К. Италь­ян­ская на­род­ная ко­ме­дия. 2-е изд. М., 1962;

Бо­яд­жи­ев Г. Н. Веч­но пре­крас­ный те­атр эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния: Ита­лия. Ис­па­ния. Анг­лия. Л., 1973;

Бу­шуе­ва С. К. Пол­ве­ка италь­ян­ско­го те­ат­ра. 1880–1930. Л., 1978;

она же. Италь­ян­ский со­вре­мен­ный те­атр. Л., 1983;

D’Amico S. Storia del teatro dram­ma­tico. Ro­ma, 1982;

Cruciani F. Teatro nel Ri­na­scimento. Roma 1450–1550. Roma, 1983;

Стре­лер Д. Те­атр для лю­дей. М., 1984;

Moli­nari C. La com­media dell’arte. Mil., 1985;

Antonucci G. Sto­ria del teatro italiano del No­vecento. Roma, 1986;

Ка­гар­лиц­кий Ю. И. Те­атр на ве­ка. М., 1987;

Allegri L. Teatro e spettacolo nel Me­dio­evo. Bari, 1988;

Мо­лод­цо­ва М. М. Ко­ме­дия дель ар­те: Ис­то­рия и со­вре­мен­ная судь­ба. Л., 1990;

Taviani F., Schino M. Il segreto della commedia dell’arte. 2 ed. Firenze, 1992;

De Ma­rinis M. Capire il teatro. 2 ed. Roma, 2005;

Bosisio P. Teatro dell’Occidente. 2 ed. Mil., 2006. Vol. 1–2.

Автор раздела: М. М. Мо­лод­цо­ва.

Ба­лет

И. – ро­ди­на ев­роп. ба­ле­та, ко­то­рый на­чал фор­ми­ро­вать­ся в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния. В 14–15 вв. при дво­рах ис­пол­ня­лись баль­ные тан­цы, яв­ляв­шие­ся пе­ре­ра­бот­кой на­род­ных. В 15–16 вв. шла их рег­ла­мен­та­ция, раз­ра­ба­ты­ва­лась тер­ми­но­ло­гия. Пер­вые учеб­ни­ки и тео­ре­тич. тру­ды соз­да­ли при­двор­ные танц­мей­сте­ры: До­ме­ни­ко да Пья­чен­ца («Об ис­кус­ст­ве пля­ски и тан­ца», ок. 1450), Г. Эб­рео («Трак­тат об ис­кус­ст­ве тан­ца», 1463), Ф. Ка­ро­зо («Тан­цов­щик», 1581), Ч. Нег­ри («Ми­ло­сти люб­ви», 1602) и др. К кон. 15 в. от­но­сят­ся пер­вые при­двор­ные празд­нич­ные пред­став­ле­ния (напр., сва­деб­ный пир, уст­ро­ен­ный Б. ди Бот­той в Тор­то­не в 1489, где в ал­ле­го­рич. сце­нах уча­ст­во­ва­ли кос­тю­ми­ро­ван­ные пер­со­на­жи в мас­ках). Та­нец за­ни­мал так­же важ­ное ме­сто в но­вых те­ат­раль­ных жан­рах 15–16 вв.: в мо­ре­сках ме­ж­ду дей­ст­вия­ми ан­тич­ных пьес («Близ­не­цы» Плав­та и «Ев­нух» Те­рен­ция в Фер­ра­ре, 1480–90-е гг.), в «мад­ри­галь­ных ко­ме­ди­ях» 16 в., в пас­то­ра­лях («Вер­ный пас­тух» Дж. Б. Гва­ри­ни, 1584) и опе­рах кон. 16 – нач. 17 вв. В сер. 16 в. на раз­ви­тие сце­нич. тан­ца боль­шое влия­ние ока­за­ла ко­ме­дия дель ар­те, ак­тё­ры ко­то­рой бы­ли гим­на­ста­ми и тан­цо­ра­ми; ис­пол­няв­шие­ся в пред­став­ле­ни­ях тан­цы по­слу­жи­ли ма­те­риа­лом для ко­мич. сцен, в даль­ней­шем вво­див­ших­ся в при­двор­ный ба­лет. В кон. 16 – нач. 17 вв. итал. ком­по­зи­то­ров и танц­мей­сте­ров ста­ли при­гла­шать во Фран­цию для уст­рой­ст­ва те­ат­ра­ли­зо­ван­ных при­двор­ных празд­неств. Здесь про­во­ди­лись экс­пе­ри­мен­ты по со­че­та­нию сло­ва с му­зы­кой и тан­ца­ми, что при­ве­ло к соз­да­нию «ко­ме­дий­но­го» (т. е. дра­ма­ти­че­ско­го) ба­ле­та [«Ко­ме­дий­ный ба­лет Ко­ро­ле­вы» в по­ста­нов­ке Баль­та­за­ри­ни ди Бель­джой­о­зо (Бо­жу­айё), 1581, Па­риж.

Сфор­ми­ро­вав­ший­ся во Фран­ции на ос­но­ве итал. ба­ле­та но­вый ба­лет­ный жанр был ос­во­ен в Ев­ро­пе, в т. ч. в Ита­лии, где в 17 в. при­двор­ный ба­лет по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние. Из­вест­ность при­об­рёл Ф. д’Алье, ко­то­рый в Ту­ри­не осу­ще­ст­вил св. 30 по­ста­но­вок, в т. ч. «Ба­лет ал­хи­ми­ков» (1640), «Ба­лет о та­ба­ке» (1650). В кон. 16 в. поя­ви­лись пер­вые пуб­лич­ные те­ат­ры, где ста­ви­лись ба­ле­ты. К кон. 17 в. они име­лись в Ми­ла­не, Ри­ме, Не­апо­ле, Фло­рен­ции, Ве­не­ции, Сие­не, Ман­туе; в них ра­бо­та­ли итал. и иностр. тан­цов­щи­ки и хо­рео­гра­фы. В 18 в. сло­жил­ся свой­ст­вен­ный итал. тан­цов­щи­кам стиль ис­пол­не­ния, от­ли­чав­ший­ся от франц. изы­скан­ной ма­не­ры боль­шей тех­нич. вир­ту­оз­но­стью и дра­ма­тич. вы­ра­зи­тель­но­стью. К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся по­яв­ле­ние ар­ти­стич. се­мей, ко­то­рые да­ли Ев­ро­пе в 18–19 вв. мно­го из­вест­ных ар­ти­стов и хо­рео­гра­фов – Г. и О. Вест­рис, Таль­о­ни, Пал­ле­ри­ни, Ан­д­жо­ли­ни и др. В 18в. итал. тан­цов­щи­ки и хо­рео­гра­фы вы­сту­па­ли во мно­гих стра­нах, од­но­вре­мен­но ус­ваи­вая и раз­ви­вая ме­ст­ные тра­ди­ции. Д. М. Г. Анд­жо­ли­ни, ра­бо­тая в 1760-х гг. в Ве­не, вос­при­нял идеи Ф. Хиль­фер­дин­га и ста­вил дра­ма­ти­зи­ро­ван­ные ба­ле­ты, сбли­жав­шие­ся с опы­та­ми франц. ре­фор­ма­то­ра Ж. Ж. Но­вер­ра. В. Га­ле­от­ти стал ос­но­во­по­лож­ни­ком ев­роп. ба­ле­та в Да­нии. Ра­бо­тав­шие в Рос­сии в 17 и 18 вв. А. Ри­наль­ди, Анд­жо­ли­ни, Дж. Кан­циа­ни, Ф. Бер­на­дел­ли спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию рус. ба­лет­но­го те­ат­ра. В нач. 19 в. на­чал­ся но­вый этап раз­ви­тия ба­ле­та в И. В 1812–21 С. Ви­га­но ста­вил в те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ми­лан) мо­ну­мен­таль­ные хо­рео­гра­фич. спек­так­ли, ге­ро­ич. тра­ге­дии с мас­со­вы­ми сце­на­ми, где дей­ст­вие рас­кры­ва­лось пре­им. сред­ст­ва­ми тан­це­валь­ной пан­то­ми­мы: «Отел­ло, или Ве­не­ци­ан­ский мавр» (комп. Ви­га­но) и «Вес­тал­ка» на муз. од­но­им. опе­ры Г. Спон­ти­ни (оба – 1818), «Ти­та­ны» на сбор­ную муз. Дж. Рос­си­ни (1819); в 1801 по­ста­вил ба­лет Л. ван Бет­хо­ве­на «Тво­ре­ния Про­ме­тея, или Власть му­зы­ки и тан­ца» в Ве­не, в 1813 (с вклю­че­ни­ем му­зы­ки др. ком­по­зи­то­ров) в Ми­ла­не. Для ба­ле­тов Ви­га­но тре­бо­ва­лись ис­пол­ни­те­ли но­во­го ти­па – од­но­вре­мен­но и тан­цов­щи­ки, и ми­ми­сты, ка­ки­ми бы­ли ба­ле­ри­ны А. Пал­ле­ри­ни, М. Ме­ди­на, тан­цов­щик Н. Мо­ли­на­ри. Еди­но­мыш­лен­ник Ви­га­но – Г. Джойя ра­бо­тал в те же го­ды в те­ат­ре «Сан-Кар­ло» в Не­апо­ле, где по­ста­вил на собств. му­зы­ку «Воз­вра­ще­ние Улис­са в Ита­ку» (1804), «Це­зарь в Егип­те» (1807). В эпо­ху ро­ман­тиз­ма осо­бен­но про­сла­ви­лись Ф. Таль­о­ни и М. Таль­о­ни; сре­ди луч­ших по­ста­но­вок Ф. Таль­о­ни – «Силь­фи­да» Ж. Шнейц­хоф­фе­ра (1832, Па­риж). В 1813 в Ми­ла­не при те­ат­ре «Ла Ска­ла» бы­ла от­кры­та шко­ла, в ко­то­рой в раз­ное вре­мя обу­ча­лись зна­ме­ни­тые ба­ле­ри­ны: Ф. Чер­ри­то, А. Фер­ра­рис, К. Ро­за­ти, К. Бри­ан­ца, П. Лень­я­ни.

В 1860–70-х гг. вслед­ст­вие упад­ка роман­тиз­ма зна­че­ние ба­лет­но­го те­ат­ра в И. умень­ши­лось, од­на­ко итал. ар­ти­сты про­дол­жа­ли за­ни­мать ве­ду­щее по­ло­жение в те­ат­рах мн. стран. В 1880–1890-х гг. в И. бы­ли по­пу­ляр­ны мо­ну­мен­таль­ные фее­рии Л. Ман­цот­ти, сво­его ро­да обо­зре­ния, где в сме­няв­ших­ся эпи­зо­дах де­мон­ст­ри­ро­ва­лись пыш­ные де­ко­ра­ции, тан­це­валь­ные ди­вер­тис­мен­ты и про­цес­сии с уча­сти­ем со­тен ар­ти­стов и ста­ти­стов, изо­бра­жав­ших ис­то­рич. и совр. пер­со­на­жи, ал­ле­го­рич. фи­гу­ры: «Экс­цель­си­ор» (1881), «Лю­бовь» (1886), «Спорт» (1897), все – комп. Р. Ма­рен­ко. В кон. 19 в. итал. ар­ти­сты вы­ра­бо­та­ли вир­ту­оз­ный стиль тан­ца, по­стро­ен­ный на паль­це­вой тех­ни­ке и слож­ных вра­ще­ниях, ис­пол­няе­мых в бра­вур­ном тем­пе. Итал. га­ст­ро­лё­ры вы­сту­па­ли в круп­ней­ших те­ат­рах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки; сре­ди из­вест­ных тан­цов­щи­ков – Э. Чек­кет­ти, В. Цук­ки.

В кон. 19 – нач. 20 вв. в те­ат­рах И. гл. по­ло­же­ние за­ня­ла опе­ра; по­сто­ян­но­го ба­лет­но­го ре­пер­туа­ра, как пра­ви­ло, не име­лось. Итал. ба­лет­мей­сте­ры (Н. Гу­эр­ра и др.) ра­бо­та­ли пре­им. за ру­бе­жом. В И. вы­сту­па­ли зна­ме­ни­тые иностр. хо­рео­гра­фы: Л. Ф. Мя­син (1950–60), Б. Г. Ро­ма­нов (1934–38 и 1945–54), А. Мил­лош (1936–75). В кон. 20 в. ста­ли воз­ни­кать ба­лет­ные труп­пы, не за­ви­ся­щие от опер­ных те­ат­ров; наи­бо­лее из­вест­ная – «Атер­ба­лет­то», соз­дан­ная в 1977 А. Амо­дио. Сре­ди др. трупп – «Ба­лет Ми­ла­на», «Ба­лет Ве­не­ции», где ста­вят­ся спек­так­ли, со­че­таю­щие клас­си­ку и та­нец мо­дерн. В И. так­же су­ще­ст­ву­ют ба­лет­ные шко­лы при те­ат­ре «Сан-Кар­ло» (с 1812, Не­аполь), при Опер­ном те­ат­ре (с 1928, Рим). С 1948 в Ри­ме ра­бо­та­ет Нац. ака­де­мия тан­ца. Про­хо­дят ме­ж­ду­нар. ба­лет­ные фес­ти­ва­ли во Фло­рен­ции («Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май», с 1955), Нер­ви (с 1955), Спо­ле­то (с 1958).

Дополнительная литература:

Due secoli di ballo alla Scala, 1778–1975. Mil., 1975;

Кра­сов­ская В. М. За­пад­но­ев­ро­пей­ский ба­лет­ный те­атр. Очер­ки ис­то­рии. От ис­то­ков до се­ре­ди­ны ХVIII в. Л., 1979;

она же. За­пад­но­ев­ро­пей­ский ба­лет­ный те­атр. Очер­ки ис­то­рии. Эпо­ха Но­вер­ра. Л., 1981;

она же. За­пад­но­ев­ро­пей­ский ба­лет­ный те­атр. Очер­ки ис­то­рии. Пре­ро­ман­тизм. Л., 1983;

она же. За­пад­но­ев­ро­пей­ский ба­лет­ный те­атр. Очер­ки ис­то­рии. Ро­ман­тизм. М., 1995;

Doglio V., Vac­ca­rino E. L’Italia in ballo. Roma, 1993;

Del­fi­ni L. Coreografie contemporanee. Roma, 1996.

Автор раздела: Е. Я. Су­риц.

Ки­но

В 1895–1905 в И. сни­ма­ли в осн. до­ку­мен­таль­ные филь­мы, ко­то­рые де­мон­ст­ри­ро­ва­лись в ки­но­те­ат­рах как при­ло­же­ние к им­порт­ным ки­но­лен­там. Ро­ж­де­ние нац. иг­ро­во­го ки­не­ма­то­гра­фа оз­на­ме­но­вал вы­ход в 1905 ф. «Взя­тие Ри­ма» Ф. Аль­бе­ри­ни и Д. Сан­то­ни. До сер. 1910-х гг. в стра­не ста­ви­лись гл. обр. «филь­мы-ко­лос­сы», или «пе­п­лу­мы», – кос­тюм­ные кар­ти­ны на ис­то­рич. и ми­фо­ло­гич. сю­же­ты и эк­ра­ни­за­ции лит. клас­си­ки, ко­то­рые и при­нес­ли пер­вую сла­ву итал. ки­но («Ка­мо гря­де­ши?» Э. Гу­ац­цо­ни, 1912; «По­след­ние дни Пом­пеи» М. Ка­зе­ри­ни, 1913; «Ка­би­рия» Дж. Пас­тро­не, 1914). На­ря­ду с раз­ви­ти­ем мас­со­вых раз­вле­ка­тель­ных жан­ров (се­рия филь­мов, где ге­ро­ем вы­сту­пал си­лач Ма­цист; са­лон­ные ме­ло­дра­мы с уча­сти­ем див – Ф. Бер­ти­ни, Л. Бо­рел­ли и др.) в итал. ки­но уже с на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны про­сле­жи­ва­лась и др. тен­ден­ция: жизнь ни­щих не­апо­ли­тан­цев на­шла от­ра­же­ние в филь­ме Н. Мар­то­льо «За­те­рян­ные во мра­ке» (1914); его же эк­ра­ни­за­ция ро­ма­на «Те­ре­за Ра­кен» Э. Зо­ля (1915) оз­на­ме­но­ва­ла ут­вер­жде­ние ве­риз­ма в итал. ки­но.

Ре­жим Б. Мус­со­ли­ни па­тро­ни­ро­вал нац. ки­не­ма­то­гра­фию. В 1925 в Ри­ме был ос­но­ван Ки­не­ма­то­гра­фический ин-т (L. U. C. E.), в 1935 – Экс­пе­рим. ки­ноцентр, в 1937 – од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе ки­но­сту­дий «La Cinecitt ̀a». В 1920–30-х гг. на­ря­ду с про­па­ган­ди­ст­ски­ми филь­ма­ми, а так­же ко­ме­дия­ми и ме­ло­дра­ма­ми, по­лу­чив­ши­ми назв. «бе­лые те­ле­фо­ны», соз­да­ва­лись и филь­мы вы­со­ко­го ху­дож. уров­ня: сня­тые в сти­ли­сти­ке ве­риз­ма «Рель­сы» М. Ка­ме­ри­ни (1929), ис­то­рич. эпо­пея о борь­бе пат­рио­тов-га­ри­баль­дий­цев за объ­е­ди­не­ние И. «1860-й год» А. Бла­зет­ти (1933). Да­же за­ка­зан­ные во­ен.-мор. ве­дом­ст­вом до­ку­мен­таль­ные филь­мы по­рой от­ли­ча­лись яр­кой ху­до­же­ст­вен­но­стью («Лю­ди на дне» Ф. Де Ро­бер­ти­са, 1940). Стрем­ле­ние за­пе­чат­леть не­при­кра­шен­ную дей­ст­ви­тель­ность бы­ло при­су­ще и не­ко­торым иг­ро­вым филь­мам («Бе­лый ко­рабль» Р. Рос­сел­ли­ни, 1941). На ру­бе­же 1930–40-х гг. в Экс­пе­рим. ки­но­цен­тре и в ре­дак­ци­ях ки­но­жур­на­лов «Il Ci­ne­ma» и «Bianco e Nero» сфор­ми­ро­ва­лась груп­па бу­ду­щих ки­не­ма­то­гра­фи­стов, в ко­то­рую во­шли М. Али­ка­та, М. Ан­то­нио­ни, У. Бар­ба­ро, Л. Вис­кон­ти, Дж. Де Сан­тис, Ч. Дза­ват­ти­ни, Л. Кья­ри­ни, К. Лид­за­ни, Д. Фер­ра­ра. Ин­тел­лек­туа­лы-ан­ти­фа­ши­сты про­ти­во­стоя­ли офи­ци­оз­ной эс­те­ти­ке, опи­ра­ясь на но­ва­тор­ский опыт сов. и зап. ки­но 1920–30-х гг. Уже «Одер­жи­мость» Вис­кон­ти (др. назв. – «На­ва­ж­де­ние», 1942) с её су­ро­вым, жё- ­ст­ким реа­лиз­мом не­сла в се­бе пре­до­щу­ще­ние близ­ких идей­но-ху­дож. пе­ре­мен. Но­вы­ми сти­ли­стич. вея­ния­ми бы­ли про­ник­ну­ты и филь­мы да­лё­ких от оп­по­зиц. на­строе­ний мас­ти­тых ки­но­дея­те­лей («Че­ты­ре ша­га в об­ла­ках» А. Бла­зет­ти, 1942; «Де­ти смот­рят на нас» В. Де Си­ки, 1943).

Кон­со­ли­да­ция всех со­ци­аль­ных сло­ёв в борь­бе за ос­во­бо­ж­де­ние стра­ны от фа­шиз­ма и герм. ок­ку­па­ции спо­соб­ст­во­ва­ла воз­ник­но­ве­нию итал. нео­реа­лиз­ма, объ­е­ди­нив­ше­го ки­не­ма­то­гра­фи­стов раз­ных школ и воз­рас­тов. Твор­че­ски раз­ви­вая тра­ди­ции кри­ти­че­ско­го реа­лиз­ма, нео­реа­лизм опи­рал­ся на нац. лит. на­сле­дие ве­риз­ма, а так­же на реа­ли­стич. тен­ден­ции нац. ки­но 1910-х гг. Про­грамм­ным для это­го на­прав­ле­ния стал ф. «Рим – от­кры­тый го­род» Р. Рос­сел­ли­ни (1945, пр. Мкф в Кан­не), по­свя­щён­ный итал. Со­про­тив­ле­нию; вслед за этим ре­жис­сёр по­ста­вил ф. «Пай­за́» (1946, пр. Мкф в Ве­не­ции) – мас­штаб­ную фре­ску об ос­во­бо­ж­де­нии И. от ок­ку­пан­тов. Од­но­вре­мен­но с идей­но-те­ма­тич. об­нов­ле­ни­ем про­изош­ла ре­во­лю­ция в ки­но­сти­ли­сти­ке. Вме­сто сту­дий­ных па­виль­о­нов ме­стом съём­ки ста­ла на­ту­ра по­сле­во­ен­ной И.; не­про­фес­сио­наль­ные ис­пол­ни­те­ли не­ред­ко за­ме­ща­ли ак­тё­ров-про­фес­сио­на­лов, при­но­ся на эк­ран ощу­ще­ние под­лин­но­сти про­ис­хо­дя­ще­го. Об­но­ви­лись дра­ма­тур­гия, ки­но­язык, прин­ци­пы мон­та­жа. Сре­ди наи­бо­лее яр­ких нео­реа­ли­стич. филь­мов 2-й пол. 1940-х – нач. 1950-х гг.: «Зем­ля дро­жит» Л. Вис­кон­ти (1948, пр. Мкф в Ве­не­ции), «По­хи­ти­те­ли ве­ло­си­пе­дов» В. Де Си­ки (1948), «Нет ми­ра под оли­ва­ми» Дж. Де Сан­ти­са (1950, пр. Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри). Нео­реа­ли­стич. филь­мы по­след­ней вол­ны («Са­мая кра­си­вая» Вис­кон­ти, 1951; «Ум­бер­то Д.» Де Си­ки, 1951; «Рим, 11 ча­сов» Де Сан­ти­са, 1952) от­ме­че­ны пес­си­ми­стич. на­строе­ния­ми. Вме­сте с тем ста­би­ли­за­ция де­мо­кра­тич. ин­сти­ту­тов в И. и по­все­ме­ст­ное рас­про­стра­не­ние в ми­ре нео­реа­ли­стич. филь­мов в 1950-х гг. вы­зва­ли вол­ну т. н. ро­зо­во­го нео­реа­лиз­ма, про­дик­то­ван­но­го тре­бо­ва­ния­ми рын­ка. Дра­мы и тра­ге­дии бы­ли вы­тес­не­ны лег­ко­вес­ны­ми ме­ло­дра­ма­ми и ко­ме­дия­ми. Од­на­ко гу­ма­ни­стич. тра­ди­ции нео­реа­лиз­ма клас­сич. по­ры по­лу­чи­ли раз­ви­тие в итал. ки­не­ма­то­гра­фе 1960–70-х гг. Эко­но­мич. раз­рыв ме­ж­ду про­цве­таю­щим пром. Се­ве­ром стра­ны и от­ста­лым с.-х. Югом по­слу­жил ос­но­вой эпич. по­лот­на «Рок­ко и его бра­тья» Вис­кон­ти (1960, пр. Мкф в Ве­не­ции), в ко­то­ром, как и в «Се­мей­ной хро­ни­ке» В. Дзур­ли­ни (1962, гл. пр. Мкф в Ве­не­ции), рас­смат­ри­ва­ют­ся про­бле­мы со­ци­аль­но­го рас­слое­ния, раз­ры­ва се­мей­ных свя­зей как в но­вое вре­мя, так и в не­дав­нем про­шлом. Сти­ли­сти­ка нео­реа­лиз­ма в итал. ки­но вновь ста­ла ак­ту­аль­ной – «Ме­сто» Э. Оль­ми (1961, в отеч. про­ка­те – «Ва­кант­ное ме­сто»). В то же вре­мя для но­во­го итал. ки­но был ха­рак­терен не­свой­ст­вен­ный нео­реа­лиз­му ост­рый ана­лиз дей­ст­ви­тель­но­сти, жиз­ни эли­ты: «Слад­кая жизнь» (1959, гл. пр. Мкф в Кан­не) и «81/2» (1963, гл. пр. Мкф в Мо­ск­ве, пр. «Ос­кар») Ф. Фел­ли­ни, тет­ра­ло­гия М. Ан­то­нио­ни («При­клю­че­ние», 1960, пр. Мкф в Кан­не; «Ночь», 1960, гл. пр. Мкф в Зап. Бер­ли­не; «За­тме­ние», 1961, пр. Мкф в Кан­не; «Крас­ная пус­ты­ня», 1964, гл. пр. Мкф в Ве­не­ции). Из­го­ям совр. итал. об­ще­ст­ва, аут­сай­де­рам эпо­хи «эко­но­ми­че­ско­го чу­да» по­свя­тил свои пер­вые филь­мы П. П. Пазо­ли­ни­: «Ак­кат­то­не» (1961, гл. пр. Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри), «Ма­ма Ро­ма» (1962), но­вел­ла «Ове­чий сыр» в ки­но­аль­ма­на­хе «Ро­Го­ПаГ» (1963). Его эк­ра­ни­за­ция «Еван­ге­лия от Мат­фея» (1964, пр. Мкф в Ве­не­ции), со­ци­аль­но за­ост­рён­ный, на­сы­щен­ный па­фо­сом бун­тар­ст­ва фильм, ста­ла ма­ни­фе­стом для итал. мо­ло­дёж­но­го ки­но с его ду­хом ан­ти­бур­жу­аз­но­сти и нон­кон­фор­миз­ма. Ран­ние филь­мы ре­жис­сё­ров Б. Бер­то­луч­чи («Пе­ред ре­во­лю­ци­ей», 1964), М. Бел­лок­кьо («Ку­ла­ки в кар­ма­не», 1965), бр. Та­виа­ни («Нис­про­вер­гаю­щие», 1967), Л. Ка­ва­ни («Кан­ни­ба­лы», 1969) с при­су­щи­ми им кри­тич. ост­ро­той и дек­ла­ра­тив­но­стью бы­ст­ро об­на­ру­жи­ли ис­чер­пан­ность на­прав­ле­ния; од­на­ко мо­ло­дёж­ное «ки­но про­тес­та» по­слу­жи­ло ка­та­ли­за­то­ром воз­ник­но­ве­ния итал. по­ли­тич. ки­не­ма­то­гра­фа на ру­бе­же 1960–70-х гг. Его за­ро­ж­де­нию так­же пред­ше­ст­во­ва­ли ран­ние филь­мы Ф. Ро­зи («Саль­ва­то­ре Джу­лиа­но», 1961, пр. Мкф в Зап. Бер­ли­не; «Ру­ки над го­ро­дом», 1963, гл. пр. Мкф в Ве­не­ции), ан­ти­ко­ло­ниа­ли­ст­ские филь­мы Дж. Пон­те­кор­во («Бит­ва за Ал­жир», 1966, гл. пр. Мкф в Ве­не­ции; «Кей­мада!», 1969) и др. Кар­ти­на кор­руп­ции в мас­шта­бе на­ции и го­су­дар­ст­ва с его ма­фи­оз­но-пре­ступ­ны­ми струк­ту­ра­ми яр­ко пред­став­ле­на в по­ли­тич. филь­мах Э. Пет­ри – «След­ст­вие по де­лу гра­ж­да­ни­на вы­ше вся­ких по­доз­ре­ний» (1969, в отеч. про­ка­те – «Де­ло гра­ж­да­ни­на вне вся­ких по­доз­ре­ний», пр. Мкф в Кан­не, пр. «Ос­кар») и «Ра­бо­чий класс идёт в рай» (1971, гл. пр. Мкф в Кан­не), Д. Да­миа­ни – «При­зна­ние ко­мис­са­ра по­ли­ции про­ку­ро­ру рес­пуб­ли­ки» (1971, гл. пр. Мкф в Мо­ск­ве), Ро­зи – «Де­ло Мат­теи» (1972, гл. пр. Мкф в Кан­не). В филь­мах М. Фер­ре­ри совр. ци­ви­ли­за­ция пред­став­ле­на ка­пи­та­ли­стич. со­общест­вом «неу­ём­но­го по­треб­ле­ния» («Боль­шая жрат­ва», 1973, пр. Мкф в Кан­не), ут­ра­тив­шим ма­ску­лин­ное, ви­таль­ное на­ча­ло («Про­щай, са­мец!», др. назв. «Меч­та обе­зья­ны», 1978, пр. Мкф в Кан­не). В 1950–70-х гг. бла­го­да­ря сво­им яр­ким ак­тёр­ским ин­ди­ви­ду­аль­но­стям при­об­ре­ли ши­ро­кую из­вест­ность А. Мань­я­ни, Дж. Ма­зи­на, М. Ма­ст­ро­ян­ни, Дж. Лол­лоб­рид­жи­да, К. Кар­ди­на­ле, М. Вит­ти, С. Сан­д­рел­ли и др.

Опыт по­ли­тич. ки­но (уже ут­ра­тив­ше­го ак­ту­аль­ность к сер. 1970-х гг.) дал но­вый им­пульс ис­то­рич. ки­не­ма­то­гра­фу. В от­ли­чие от опу­сов на­ча­ла ве­ка он опи­рал­ся на бо­га­тые тра­ди­ции нац. иск-ва и тя­го­тел к глу­бо­ко­му ана­ли­зу за­ко­но­мер­но­стей раз­ви­тия стра­ны: «Ал­лон­зан­фан» (1974) и «Ха­ос» (1984) бр. Та­виа­ни, «Два­дца­тый век» Бер­то­луч­чи (1976), «Де­ре­во для баш­ма­ков» Оль­ми (1978, гл. пр. Мкф в Кан­не) и др. Ан­ти­фа­ши­ст­ские и ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ские на­строе­ния на­шли от­ра­же­ние в филь­мах «Ги­бель бо­гов» Вис­кон­ти (1969), «Салó, или 120 дней Со­до­ма» Па­зо­ли­ни (1975), «Три­ум­фаль­ный марш» Бел­лок­кьо (1976), «Та­тар­ская пус­ты­ня» В. Дзур­ли­ни (1976), «Ночь свя­то­го Лав­рен­тия» бр. Та­виа­ни (1982, пр. Мкф в Кан­не). Ещё со вре­мён «ро­зо­во­го нео­реа­лиз­ма» чрез­вы­чай­но по­пу­ляр­ной в И. и в ми­ре ста­ла нац. ко­ме­дия с уча­сти­ем ак­тё­ров То­то и А. Сор­ди, У. Тонь­яц­ци, В. Гас­ма­на, Н. Ман­фре­ди, С. Ло­рен. В 1960-х гг. «ко­ме­дия по-италь­ян­ски» ста­ла осо­бым ви­дом иск-ва, над её соз­да­ни­ем ра­бо­та­ли не толь­ко вид­ные ре­жис­сё­ры-ко­ме­дио­гра­фы Д. Ри­зи, Л. Дзам­па, М. Мо­ни­чел­ли, Л. Ко­мен­чи­ни, П. Джер­ми, но и клас­си­ки (напр., В. Де Си­ка). В 1970-х гг. свой вклад в раз­ви­тие жан­ра внёс Э. Ско­ла («Мы так лю­би­ли друг дру­га», 1975, гл. пр. Мкф в Мо­ск­ве; «Урод­ли­вые, гряз­ные, злые», 1976, пр. Мкф в Кан­не; «Тер­ра­са», 1979, пр. Мкф в Кан­не).

К кон. 20 в. итал. ки­но во мно­гом ут­ра­ти­ло ли­ди­рую­щие по­зи­ции в ми­ре, че­му в не­ма­лой сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ли узур­па­ция ки­но­про­из­вод­ст­ва те­ле­ви­де­ни­ем, раз­ви­тие но­вых тех­но­ло­гий, а так­же за­си­лье ком­мерч. ки­но. В этой си­туа­ции по­пыт­ку под­дер­жать ре­пу­та­цию нац. ки­но и вер­нуть ему бы­лую сла­ву пред­при­ня­ли ки­не­ма­то­гра­фи­сты П. Дель Мон­те («Стру­чок и стру­чо­чек», 1981), Д. Лу­кет­ти («Это слу­чит­ся зав­тра», 1987), М. Ни­кет­ти («По­хи­ти­те­ли мы­ла», 1989, гл. пр. Мкф в Мо­ск­ве). Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный жанр пред­став­лен филь­ма­ми «Пу­те­ше­ст­вие ка­пи­та­на Фра­кас­са» Ско­лы (1990), «Фьо­ри­ле» (1993) и «Из­би­ра­тель­ное срод­ст­во» (1996) бр. Та­виа­ни; «Принц Гом­бург­ский» М. Бел­лок­кьо (1997). Тра­ди­ции нео­реа­лиз­ма раз­ви­ва­ет «Пе­ре­дыш­ка» Ф. Ро­зи (по био­гра­фич. кни­ге П. Ле­ви, 1997). Мо­ти­вы творч. уга­са­ния и про­ща­ния с жиз­нью ощу­ти­мы в позд­них про­из­ве­де­ни­ях М. Фер­ре­ри («Плоть», 1991; «Дом улы­бок», 1991; «Нит­рат се­реб­ра», 1996). Ши­ро­кий творч. диа­па­зон от­ли­ча­ет про­из­ве­де­ния Э. Оль­ми – от фольк­лор­ных мо­ти­вов («Тай­на ста­ро­го ле­са», 1993) до биб­лей­ских об­ра­зов («Кни­га Бы­тия: Со­тво­ре­ние ми­ра и Все­мир­ный по­топ», 1994). От­го­ло­ски по­ли­тич. ки­но зву­чат в филь­ме-рас­сле­до­ва­нии М. Т. Джор­да­ны «Па­зо­ли­ни, италь­ян­ское убий­ст­во» (1995). По­сле за­ру­беж­ных по­ста­но­вок свою дав­нюю при­вер­жен­ность мо­ло­дёж­ной те­ма­ти­ке под­твер­дил Б. Бер­то­луч­чи: «Ус­коль­заю­щая кра­со­та» (др. назв. – «Я тан­цую од­на», 1995), «Меч­та­те­ли» (2003). На ру­бе­же 20–21 вв. ме­ж­ду­нар. при­зна­ние по­лу­чи­ли филь­мы Р. Бе­ни­ньи («Жизнь пре­крас­на», 1997, пр. Мкф в Кан­не, пр. «Ос­кар»), Н. Мо­рет­ти («Ком­на­та сы­на», 2001), Д. Тор­на­то­ре («Не­зна­ком­ка», 2006, пр. Мкф в Мо­ск­ве).

Ис­то­рии итал. ки­не­ма­то­гра­фа по­свя­ще­ны до­ку­мен­таль­ные и иг­ро­вые филь­мы «Ан­то­ло­гия италь­ян­ско­го не­мо­го ки­но. 1896–1926» А. Пет­руч­чи и «Ан­то­ло­гия италь­ян­ско­го зву­ко­во­го ки­но. 1929–1943» Ф. Мон­те­сан­ти (оба 1957), три­ло­гия Дж. Мин­гоц­ци «По­след­няя ди­ва: Фран­че­ска Бер­ти­ни» (1981), «Вол­шеб­ный па­рус» (1982) и «Са­мое пре­крас­ное: Об­ра­зы италь­ян­ско­го ки­но» (1985), а так­же «Доб­рой но­чи, Ва­ви­лон» бр. Та­виа­ни (1987), «Ин­тер­вью» Ф. Фел­ли­ни (1987), «Новый ки­но­те­атр "Па­ра­ди­зо"» Тор­на­то­ре (1988, пр. «Ос­кар») и др. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли – в Ве­не­ции (с 1932), Ри­ме (с 2006). Фес­ти­ва­ли ар­хив­но­го ки­но: «Дни не­мо­го ки­но» в Пор­де­но­не (с 1982), «Об­ре­тён­ное ки­но» в Бо­ло­нье (с 1987).

Дополнительная литература:

Кья­ри­ни Л. Си­ла ки­но. М., 1955;

Лид­за­ни К. Италь­ян­ское ки­но. М., 1956;

Фер­ра­ра Дж. Но­вое италь­ян­ское ки­но. М., 1959;

Со­ловь­е­ва И. Н. Ки­но Ита­лии. (1945–1960). Очер­ки. М., 1961;

Ита­лия. Ки­но. Те­атр. Жи­во­пись. Скульп­ту­ра. Ар­хи­тек­ту­ра. М., 1970;

Ки­но Ита­лии. Нео­реа­лизм, 1939–1961. М., 1989;

Verdone M. Storia del cinema italia­no. Ro­ma, 1995;

Ко­ло­дяж­ная В. С. Ки­но Ита­лии. М., 1998;

Ис­то­рия за­ру­беж­но­го ки­но (1945–2000). М., 2005;

Brunetta G. P. Il ci­ne­ma italiano contemporaneo. Roma, 2007.

Автор раздела: В. И. Бо­сен­ко.

Цирк

Цир­ко­вое иск-во в И. из­вест­но с древ­но­сти. В Древ­нем Ри­ме по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись пред­став­ле­ния бро­дя­чих ар­ти­стов (ги­ст­рио­нов): ка­на­то­ход­цев, ак­ро­ба­тов, жонг­лё­ров, дрес­си­ров­щи­ков. Ан­тич­ные на­езд­ни­ки де­мон­ст­ри­ро­ва­ли иск-во воль­ти­жи­ров­ки на аре­нах ам­фи­те­ат­ров в пау­зах ме­ж­ду за­ез­да­ми квад­риг. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния в Ве­не­ции уст­раи­ва­лись кон­кур­сы «жи­вой ар­хи­тек­ту­ры»: ар­ти­сты строи­ли ак­ро­ба­тич. пи­ра­ми­ды выс. до 9 м. Поя­ви­лись цир­ко­вые се­мьи, да­вав­шие пред­став­ле­ния на гор. яр­мар­ках. В нач. 16 в. в И. воз­никли шко­лы вер­хо­вой ез­ды под рук. Ф. Гри­зо, Ч. Фиа­ско, А. Пинь­ян­тел­ли. Их уче­ни­ки от­кры­ли шко­лы в Анг­лии и Фран­ции, соз­дав пред­по­сыл­ки для воз­ник­но­ве­ния кон­но­го цир­ка. В кон. 16 в. ус­пе­хом поль­зо­ва­лись вы­сту­п­ле­ния ста­рей­шей цир­ко­вой се­мьи ка­на­то­ход­цев Кья­ри­ни. В 18–19 вв. по­лу­чи­ли из­вест­ность цир­ко­вые ди­на­стии Фран­ко­ни, Тур­ни­ер, Кье­зи, Си­до­ли. В 1826 А. Гвер­ра ор­га­ни­зо­вал цир­ко­вую труп­пу, с ко­то­рой га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы. Ди­на­стии Чи­ни­зел­ли, Труц­ци, Фер­ро­ни, Без­ано ока­за­ли боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние рус. цир­ко­во­го иск-ва. В И. ста­цио­нар­ных цир­ко­вых зда­ний не строи­ли, мяг­кий кли­мат по­зво­лял круг­лый год да­вать пред­став­ле­ния в лет­них цир­ках-ша­пи­то. Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие разл. жан­ров ми­ро­во­го цир­ко­во­го иск-ва ока­за­ли жонг­лёр Э. Рас­тел­ли, кло­уны бр. Фра­тел­ли­ни, ил­лю­зио­нист Б. Бос­ко, дрес­си­ров­щи­ки А. и В. Фран­ко­ни, Ф. То­ньи, ак­ро­ба­ты Фре­диа­ни, Ка­ро­ли, Про­зер­пи (все – кон­ная ак­ро­ба­ти­ка), Та­фа­ни (ика­рий­ские иг­ры). Сре­ди цир­ко­вых ди­на­стий 20 – нач. 21 вв.: Ор­феи, Мед­ра­но, Паль­ми­ри, Ри­ва, То­ньи, Эр­ра­ни. В И. ра­бо­та­ют Нац. ас­со­циа­ция цир­ков (1948), Ака­де­мия цир­ко­во­го иск-ва (1988, с 2004 в Ве­ро­не). Ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли цир­ко­во­го иск-ва про­во­дят­ся в Ве­ро­не (с 1982), Ла­ти­не (с 1999), Ри­ме (с 2000).

Автор раздела: В. В. Кош­кин.

Иллюстрации:

Кадр из филь­ма «Та­тар­ская пус­ты­ня». Ре­жис­сёр В. Дзур­ли­ни. 1976. Архив БРЭ;

Зри­тель­ный зал «Те­ат­ро Олим­пи­ко» в Ви­чен­це. Архив БРЭ;

Зрительный зал «Те­ат­ро Фар­не­зе»в Пар­ме. От­крыт в 1628. Архив БРЭ;

Не­бо­скрёб «Тор­ре-Ве­лас­ка» в Ми­ла­не. 1956–58. Груп­па ар­хи­тек­то­ров «BBPR» (Дж. Л. Бан­фи, Л. Бельд­жой­озо, Э. Пе­рес­сут­ти, Э. Н. Род­жерс). Архив БРЭ;

Дж. Се­ган­ти­ни. «Аль­пий­ский трип­тих. Ста­нов­ле­ние». 1896–99. Му­зей Се­ган­ти­ни (Санкт-Мо­риц, Швей­ца­рия). Архив БРЭ;

Дж. Б. Пи­ра­не­зи. «Фон­тан Тре­ви в Ри­ме». Гра­вю­ра. 1773. Архив БРЭ;

С. Ро­за. «Га­вань с руи­на­ми». 1640–43. Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кус­ств (Бу­да­пешт). Архив БРЭ;

Па­лац­цо Ка­ри­нья­но в Ту­ри­не. 1679–83. Ар­хи­тек­тор Г. Гва­ри­ни. Архив БРЭ;

Сик­стин­ская ка­пел­ла в Ва­ти­ка­не. Рос­пи­си стен С. Бот­ти­чел­ли, Д. Гир­лан­дайо, П. Пе­руд­жи­но, К. Рос­сел­ли, Л. Синьо­рел­ли (1481–82). Рос­пись пла­фо­на (1508–12) и композиция «Страш­ный суд» (1536–41) на за­пад­ной сте­не вы­пол­не­ны Ми­ке­ланд­же­ло. Архив БРЭ;

Фа­сад церк­ви Сан-Дзе­но-Мад­жо­ре в Ве­ро­не. 12 в. Архив БРЭ;

Цер­ковь Сант-Ам­брод­жо в Ми­ла­не. 11–12 вв. Архив БРЭ;

Иллюстрация к «Декамерону» Дж. Боккаччо. Манускрипт 2-й пол. 15 в. Библиотека Бодли (Оксфорд). Архив БРЭ;

Ге­нуя. Вид пор­та. Архив БРЭ;

Премь­ер-ми­нистр Ита­лии С. Бер­лу­ско­ни. Архив БРЭ;

Демонстрация в Риме во время всеобщей стачки 1969. Архив БРЭ;

Текст Кон­сти­ту­ции Италии под­пи­сы­ва­ет пред­се­да­тель Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния У. Тер­ра­чи­ни. 1947. Фото. Архив БРЭ;

А. Гитлер (справа) и Б. Муссолини в Мюнхене в июне 1940. Фото. Архив БРЭ;

Проводы итальянских солдат на фронт в годы 1-й мировой войны. Фото. Архив БРЭ;

«От­прав­ка "Ты­ся­чи" из Ге­нуи». Ри­су­нок Дж. Ин­ду­но. 1860. Му­зей Ри­сорд­жи­мен­то (Ми­лан). Архив БРЭ;

«Пло­щадь рын­ка в Не­апо­лево вре­мя восстания 1647–48». Фран­цуз­ская гра­вю­ра 17 в. Архив БРЭ;

«Всту­п­ле­ние Кар­ла V в Рим». Фре­ска Ф. Саль­виа­тив Па­лац­цо Фар­не­зе в Ри­ме. Архив БРЭ;

«Ро­жер II, ко­ро­нуе­мый Хри­стом». Мо­заи­ка в со­бо­ре в Па­лер­мо. 1146/47–1151. Архив БРЭ;

Мав­зо­лей Тео­до­ри­ха в Ра­вен­не. 520. Архив БРЭ;

Озеро Гарда. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)