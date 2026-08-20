ИТАЛИЯ (1945 - 2017)

Ч. 6. Италия в 1945 - 2017 гг. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи.

Итоги войны. Формирование нового государственного устройства

Трансформация государственного устройства началась 25 июля 1943, в день отставки Муссолини. Король принял на себя командование вооруженными силами, поручив формирование правительства маршалу П. Бадольо . Король и большая часть правительства переехали в Бриндизи; летом 1943 были отменены все конституционные нововведения фашизма, лишены реальной власти партийные органы. В феврале 1944 правительство переехало в Салерно. Второй кабинет Бадольо (24 апреля — 18 июня 1944) был основан на коалиции шести основных антифашистских партий; в монархическое правительство вошла и Итальянская коммунистическая партия (ИКП, так называемый поворот в Салерно). Представители ИКП присутствовали в семи итальянских правительствах «национального единства» до 1 июня 1947, когда премьер-министр А. Де Гаспери был вынужден уступить нажиму администрации нового президента США Г. Трумэна. Еще в июне 1944, после освобождения Рима и переезда туда правительства, король Виктор-Эммануил III, не отрекаясь, удалился от дел и назначил местоблюстителем королевского престола своего сына и наследника Умберто II. Специальным декретом Умберто перенес решение вопроса о форме правления на послевоенное время. При подготовке к референдуму король предпочел 9 мая 1946 отречься от престола. Умберто II был королем в период подготовки и проведения референдума 2 июня, победу на котором (54 % голосов) одержали сторонники республики. Результаты референдума были объявлены 10 июня, 13 июня король покинул И. Одновременно с референдумом были проведены выборы в Учредительное собрание, подготовившее новую конституцию. Текст был утвержден 22 декабря 1947, конституция вступила в силу 1 января 1948.

В 1945—1948 объектом острых дискуссий стало преодоление последствий войны. И. завершила войну на стороне союзников, что позволило избежать территориального раздела и длительного правления оккупационных войск. Англо-американские оккупационные войска и союзническая военная администрация оставались в И. до конца 1947. По окончании войны были ликвидированы фашистская партия, милиция, политическая полиция и другие репрессивные органы фашистского государства. В первые послевоенные месяцы было проведено массовое разоружение партизанских формирований, что позволило уменьшить количество жертв политических конфликтов. Важной мерой стала политическая амнистия 22 июня 1945, проведенная по инициативе министра юстиции, генерального секретаря ИКП П. Тольятти . Акты амнистии военных и политических преступлений фашистского времени были подтверждены и расширены в 1953 и 1966; суда над военными преступниками, подобного Нюрнбергскому или Токийскому трибуналу, проведено не было. Верховный комиссариат по чистке госаппарата от фашистских элементов столкнулся со сложностями и был распущен в 1946. Большой политической проблемой стало мощное влияние компартии в стране, оставшейся на западной стороне «железного занавеса». Быстро набрало силу профсоюзное движение, мощной демократической силой стала Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ). В 1950 вышедшие из ВИКТ профсоюзы католиков и социалистов организовали альтернативные общенациональные органы: Итальянскую конфедерацию профсозов трудящихся (ИКПТ) и Итальянский союз труда (ИСТ). Парижский трактат 1947 установил мир с союзниками и определил условия мира, в том числе территориальные уступки (Истрия, Далмация, полная потеря колоний). После установления мира И. столкнулась с мощным движением за региональную автономию, против чего был учрежден особый статус Сицилии, областей Трентино-Альто-Адидже и Валле д’Аоста. Подняла голову мафия, оказавшая в 1943 поддержку американской армии в захвате Сицилии; с 1947 стали частыми преступления против коммунистов и левых профсоюзных деятелей.

И. в годы «холодной войны»

Вывод ИКП и сочувствовавших ей социалистов из правительства был увязан с включением И. в Маршалла план ; США и Ватикан открыто поддерживали Христианско-демократическую партию (ХДП) в противостоянии с ИКП и другими оппозиционными силами. Проведенные под беспрецедентным давлением США парламентские выборы 1948 отдали ХДП почти 49 % голосов, а Народно-демократическому фронту (ИКП и ИСП) — 31 %. За выборами последовала волна массовых беспорядков, которой способствовало неудачное покушение на П. Тольятти. В последующих кабинетах Де Гаспери вплоть до 1953 представителей левых партий не было. Крупнейшим достижением этого времени во внутренней политике стала аграрная реформа 1950, которая, несмотря на половинчатый характер, способствовала передаче в руки малоземельных крестьян 1,5 млн га земли и ликвидации помещичьих латифундий. Крупные капиталовложения в ведущие отрасли производства, план Маршалла, аграрная реформа, расширение государственного сектора экономики, развитие или создание крупных национальных органов управления промышленным развитием, в том числе энергетикой способствовали резкому росту промышленного производства («итальянское экономическое чудо») и уровня потребления, снизив уровень внутренней напряженности и создав положительный образ страны и ее образа жизни за рубежом. Подъему авторитета И. способствовали также успехи итальянских спортсменов и национального кинематографа. Изменения в социальной структуре общества повлекли за собой и политические сдвиги. Попытки создать однопартийное правительство ХДП в 1953—1954 не увенчались успехом, и у власти до начала 1960-х оказалась центристская коалиция. В 1949 И. вступила в НАТО, в 1951 — в Европейское объединение угля и стали .

Давление демократических сил после острого политического кризиса 1960 (крах правительства Ф. Тамброни, поддержанного неофашистскими силами) привело к формированию так называемой коалиции левого центра. В нее вошли, помимо ХДП, также Республиканская и Социал-демократическая партии, а с 1963 — и ИСП. Лидером правительств Левого центра до 1968 оставался А. Моро.

Кризис левоцентризма был вызван перемещением сил внутри правящего блока и утратой единства мнений внутри ХДП; он совпал с ростом студенческого протестного движения (антикапиталистические выступления 1967—1968) и забастовок рабочих («жаркая осень» 1969). На рубеже 1960—1970-х резко выросло влияние неофашистских сил, консолидировавшихся в единую партию Итальянское социальное движение — национальная правая. Подготовленные неофашистами теракты (взрыв в Сельскохозяйственном банке Милана), мятежи на юге, попытка поднять путч в Риме свидетельствовали об утрате стабильности. Росло количество левацких группировок, вставших на путь политического террора. При этом начало 1970-х стало временем дальнейшего усиления влияния компартии (26,9 % голосов в 1969, 27,2 % в 1972, исторический максимум — 34,4 % в 1976). В поисках консенсуса лидер ИКП Э. Берлингуэр предложил линию так называемого исторического компромисса между деятельностью коммунистов и реалиями в то время еще глубоко католической страны. ИКП провозгласила благожелательный нейтралитет по отношению к правительству, что позволило ХДП перейти к политике «национальной солидарности» (Дж. Андреотти , 1976—1979). Идея широкого политического компромисса вскоре оказалась несостоятельной в обстановке дальнейшего нарастания террористической угрозы (в 1978 был похищен и убит А. Моро) и громких коррупционных скандалов. Рост недоверия к правящим кругам проявился в снижении активности избирателей, а также в сокращении (пока незначительном) влияния двух главных партий — ХДП и ИКП. В 1981 сложилась широкая правительственная коалиция («Пятипартийная») в составе ХДП, ИСДП, ИСП, либералов и республиканцев. Наиболее влиятельным политическим лидером коалиции был социалист Б. Кракси, возглавивший неоконсервативный курс в обстановке роста международной напряженности в 1980-е. ИКП в поисках собственного политического лица выдвинула лозунг «демократической альтернативы» (попытки создания оппозиционного блока левых партий). С середины 1970-х ИКП все чаще выступала с отличной от Коммунистической партии Советского Союза позицией (так называемый еврокоммунизм ), с 1982 практически разорвала с КПСС отношения, а с 1986 покончила и с революционной перспективой, позиционировав себя как часть «европейской левой». Эти инициативы оказались неспособны приостановить утрату прежних позиций. В 1991 на съезде ИКП был оформлен раскол на Демократическую партию левых сил (около 2/3 членов ИКП) и Партию коммунистического воссоздания.

Вторая республика в И.

Начало 1990-х стало временем глубокого структурного кризиса итальянского государственного устройства, на который наложились кардинальные перемены в структуре общества, экономике и международной политике. Раскол ИКП, исчезновение коммунистичнской угрозы обусловили утрату политических ориентиров многих партий; вскоре распалась и ХДП. В обстановке непрекращающихся коррупционных скандалов (кампания «Чистые руки» А. Ди Пьетро 1992) доверие к традиционной политической элите резко упало. Стали появляться новые политические группировки, лишь формально напоминающие классические политические партии. «Вперед, Италия» С. Берлускони существовала в 1994—2009, затем была воссоздана в 2013, вместе с «Лигой Севера» У. Босси и «Национальным альянсом» Дж. Фини (1995—2009) она формировала коалицию «Полюс Свободы» (1995—2000), «Дом Свобод» (2000—2008), «Народ Свобод» (2008—2013). Все эти коалиции (включая некоторые другие мелкие политические группировки) занимали правоцентристские позиции. Левый центр был представлен группировкой «Оливковое дерево» (1995—2007), «Демократы» (1999—2000), «Союз» (2005—2008), «Гражданская революция» (2013) и др. Новые политические организмы, число которых измеряется десятками, не имеют выраженной программы и почти всегда персонифицируются в их лидерах, заключающих более или менее устойчивые коалиции. В наши дни наиболее влиятельными «партиями» левоцентристского блока являются Демократическая партия, «Солидарная демократия — демократический центр», правоцентристского — «Вперед, Италия», Лига Севера, «Братья Италии — Национальный альянс». Некоторые «партии» заявляют о том, что не принадлежат ни к одной из коалиций (например, евроскептики «Движения 5 звезд» Б. Грилло). С февраля 2014 по декабрь 2016 премьер-министром был М. Ренци (Демократическая партия), уступивший свое место коллеге по фракции П. Джентилони.

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