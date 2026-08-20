ИТАЛИКИ
ИТАЛИКИ - этнолингвистическая группа племён Древней Италии, носителей италийских языков.
Италики подразделялись на сикуло-латино-фалисков и осков (самниты, сабины, эквы, вольски и др.). Именно последних некоторые современные исследователи (итальянский учёный Дж. Девото и др.) и называют италики, отделяя от латинов. Италики -наиболее многочисленная часть италийцев, т. е. жителей Италии, выходцы из обширного района Подунавья, появились в начале II-го тысячелетия до н. э. на Апеннинском полуострове. Исследователи XIX - начала XX веков (Л. Пигорини, Италия; В. Гельбиг, Германия, и др.) считали, что италики переправились на полуостров через Альпы, «наслоились» на более примитивное население лигуров и создали ранние культуры бронзы (смотрите Террамар) и железа (смотрите Вилланова). В. И. Модестов выдвинул теорию о двух волнах переселений италики - ранней, протолатинов, принёсших культуру Террамар, и более поздней, умбро-осков, распространивших культуру Вилланова.
В XX веке итальянский учёный Дж. Патрони и др. высказались в пользу неразрывного (независимо от миграций) развития древних культур Италии от неолита к железу. Итальянский учёный М. Паллотино в середине XX века отказался от представления о массовых (одной или двух) волнах переселений италиков, доказывая их постепенное проникновение в Италию небольшими племенными объединениями, притом морским путём через Адриатику в направлении с юга на север и запад. Италики расселялись, обособляясь компактными группами: от сабинов отделились самниты, от которых пошли сабеллы, далее - луканы и бруттии, давшие названия занятым ими территориям
В культурном отношении италики разнились между собой, о чём свидетельствуют эпиграфические памятники. Кроме давно известных Игувинских таблиц - умбрского текста, содержащего правила священнодействий жреческой коллегии братьев Аттиедиев, в конце XX века обнаружена латинская надпись из Сатрика (конец VI - начало V веков до н. э.), а также фрагменты сабинских надписей (VII век до н. э.) из Кольо-дель-Джильо и др. в области Сабина, написанных алфавитом, созданным на основе греческого языка (который, возможно, стал известен италикам от этрусков). Наиболее культурными среди италиков с начала I-го тысячелетия до н. э. были сабины, составившие одну из гентильных триб Рима, а затем оски, овладевшие в середине I-го тысячелетия до н. э. Кампанией и сформировавшие там союз городов, куда входили Капуя, Нола, Ателлы и др. От осков ведёт начало один из ранних жанров древнеримской народной комедии - ателлана.
Остальные италики (вольски, эквы, сабеллы) длительное время жили в условиях распада первобытного строя. Быстрее всего италики (особенно самниты) прогрессировали в военном деле, испытывая римское, этрусское, греческое влияние. В их боевую экипировку входило и защитное, и наступательное вооружение. Приметной чертой его стали продолговатый, прямоугольный или овальный щит (scutum) и сначала широкополый, потом конусообразный шлем с высоким гребнем. Постепенно росли города италиков, развивавшиеся в направлении полисов (латинский сivitates) со сходным управлением. Во главе их стояли выборные (обычно парные) магистраты: эдилы - в латинском городе Тускул, меддиксы в кампанских городах Капуя, Ателлы, Нола и вольском городе Велитры, мароны - у умбров.
В 358 году до н. э. сложилась Самнитская федерация, заключившая в 354 году союз с Римом, нарушившим его в 343 году до н. э., что повлекло за собой три Самнитские войны (343-341, 327-304, 298-290 годы). В результате этих войн италики были покорены Римом и вошли в Римско-италийский союз, поплатившись частью земель в пользу римлян и лишившись независимости в области внешней политики с обязанностью воевать на стороне Рима в составе особых союзнических когорт. В условиях социальной дифференциации италики шли в наёмники к тиранам Сиракуз (прежде всего к Агафоклу) и т. о. попали в Сицилию, где их называли мамертинцами (сыновьями Марса). После смерти Агафокла мамертинцы захватили город Мессану, но были разбиты Гиероном II.
Часть мамертинцев обратилась за помощью к Карфагену, другая часть - к Риму, что вызвало мамертинский конфликт, послуживший поводом к 1-й Пунической войне. Во время 2-й Пунической войны после битвы при Каннах (216 год) Капуя во главе с местным сенатом, марсы, луканы, бруттии и др. Италики перешли на сторону Ганнибала, однако вскоре разочаровались в карфагенянах и вновь стали склоняться к союзу с Римом. Со временем неравноправное положение италиков в союзе привело их к борьбе за римское гражданство.
В 125 году с этим требованием восстал латинский город Фрегеллы, в 123 году с предложением даровать права римских граждан союзникам, где численно преобладали италики, выступил Гай Гракх, а в 91 году - Ливий Друз Младший. Его убийство послужило сигналом к восстанию всех италиков (кроме латинов, части умбров и кампанцев), т. е. к Союзнической (Марсийской) войне (91-88 годы до н. э.), т. к. особенно активно в ней боролись марсы. Восставшие образовали государство Италия с центром в городе Корфиний; во главе его стояли марс Квинт Помпедий Силон и самнит Гай Паппий Мутил. В результате италики получили права римского гражданства, стали пользоваться латинским языком и быстро романизировались.
Кроме эпиграфических памятников, важные сведения об италиках содержатся в сочинениях античных авторов - Дионисия Галикарнасского, Диодора Сицилийского, Страбона, Аппиана Александрийского и др.
Иллюстрации:
«Самнитский воин». Бронзовая статуэтка. Лувр (Париж). Архив БРЭ.
Надпись из Сатрика. Кон. 6 – нач. 5 вв. до н. э. Архив БРЭ.