ИТАГАКИ ТАЙСУКЭ

ИТАГАКИ ТАЙСУКЭ - японский государственный и по­ли­тический дея­тель пе­рио­дов Мэйд­зи и Тай­сё.

Вы­хо­дец из се­мьи са­му­рая выс­ше­го ран­га княжества То­са (ны­не пре­фек­ту­ра Ко­ти). Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в городе Эдо (ны­не То­кио). При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в рес­тав­ра­ции Мэйд­зи (смотри Мэйд­зи исин). В 1868 году во­шёл в со­став но­во­го пра­ви­тель­ст­ва. Под­го­то­вил и про­вёл ряд важ­ных ре­форм, в том числе ад­ми­ни­ст­ра­тив­ную, ли­к­ви­ди­ро­вав­шую кня­же­ские вла­де­ния и ус­та­но­вив­шую в Япо­нии сис­те­му пре­фек­тур.

В 1873 году по­дал в от­став­ку. Один из соз­да­те­лей в 1873 году Об­ще­ст­ва пат­рио­тов (Ай­ко­ку­ся), став­ше­го оп­ло­том ли­бе­раль­но­го дви­же­ния. В 1874 году вме­сте с другими по­ли­тическими дея­те­ля­ми вы­сту­пал за со­зыв из­би­рае­мой на­ро­дом Национальной ас­самб­леи.

В 1881 году ос­но­вал пер­вую по­ли­тическую пар­тию Япо­нии - Ли­бе­раль­ную пар­тию (Дзию­то), пре­зи­ден­том ко­то­рой был до 1884 года. С 1896 года министр внутренних дел в ка­би­не­те Ито Хи­ро­бу­ми, с 1898 году в пра­ви­тель­ст­ве Оку­ма Си­гэ­но­бу. В 1900 году ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти и за­нял­ся литературным тру­дом (смотри Дзию Минкэн Ундо ).