ИСТРИЯ
ИСТРИЯ (хорватский Istra, итальянский Istria) - историческая область в Юго-Восточной Европе, охватывающая одноимённый полуостров и прилегающие районы.
В древности была населена истрийцами - племенами, родственными иллирийцам. Со II века до н.э. под властью Рима, с 395 года н.э. в составе Западной Римской империи, с конца V века в королевстве Одоакра, затем в Остготском королевстве. С первой половины VI века в составе Византии. В конце VI века заселена аварским и славянскими племенами, которые привлекались византийскими властями к охране границ.
Около 788 года вошла в состав Фриульской (Фурланской) марки Франкского государства. В XI-XII веках Истрия вновь подверглась славянской колонизации; в этот период были заложены основы последующего противостояния городского (франкского, позднее итальянского) и сельского (славянского) населения. В IX-XV веках за обладание Истрией шла борьба между Венецией и Священной Римской империей.
В 933 году маркграф Истрии и ряд городов (Пула, Новиград, Триест и другие) заключили с Венецией оборонительный союз, венецианцы получили в Истрии торговые и политичесие привилегии. С 952 года входила в состав герцогства Бавария. C 1077 года недолгое время управлялась патриархом Аквилеи. В XII веке маркграфство Истрия распалось на несколько самостоятельных феодальных владений и городов-коммун, власть маркграфа стала минимальной. С 1209 года практически вся Истрия оказалась под властью Аквилейской патриархии. В конце XIII века правители большинства феодальных владений и города Истрия, заключив соответствующие договоры, перешли под власть Венеции.
Некоторые территории (Триест и другие) в конце XIV века подписали аналогичные соглашения с Габсбургами. К 1451 году после длительной войны Венеция лишила патриарха Аквилеи его владений в Истрии, которая была поделена между Венецией (к ней отошли приморские территории и острова) и Священной Римской империей (её власть распространилась на восточную часть полуострова Истрия и часть Кварнерского побережья). После падения в 1797 году Венецианской республики её владения в Истрии перешли к Австрии (смотри Кампоформийский мир 1797 года). В 1809 году Истрия включена Наполеоном I Бонапартом в состав Иллирийских провинций.
В 1815-1918 годах входила в Австрийскую империю (с 1867 года - Австро-Венгрию). По Рапалльскому договору 1920 года большая часть Истрии отошла к Италии. После Второй мировой войны вошла в состав Югославии (за исключением город Триест и его окрестностей, сохранявших до 1954 года статус свободной территории, а затем присоединённых к Италии). С июня 1991 года большая часть Истрии - в составе независимой Республики Хорватия, северная часть - в Словении, город Муджа с прилегающим районом - в Италии.