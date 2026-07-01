ИСТРИЯ

ИСТРИЯ (хорватский Istra, итальянский Istria) - ис­то­рическая об­ласть в Юго-Восточной Ев­ро­пе, ох­ва­ты­ваю­щая од­но­имён­ный по­лу­ост­ров и при­ле­гаю­щие райо­ны.

В древ­но­сти бы­ла на­се­ле­на ис­т­рий­ца­ми - пле­ме­на­ми, род­ст­вен­ны­ми ил­ли­рий­цам. Со II века до н.э. под вла­стью Ри­ма, с 395 года н.э. в со­ста­ве Западной Римской им­пе­рии, с конца V века в ко­ро­лев­ст­ве Одоа­кра , за­тем в Ост­гот­ском ко­ро­лев­ст­ве. С первой половины VI века в со­ста­ве Ви­зан­тии. В конце VI века за­се­ле­на аварским и славянскими пле­ме­на­ми, ко­то­рые при­вле­ка­лись ви­зантийскими вла­стя­ми к ох­ра­не гра­ниц.

Около 788 года во­шла в со­став Фри­уль­ской (Фур­лан­ской) мар­ки Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. В XI-XII веках Истрия вновь под­вер­глась славянской ко­ло­ни­за­ции; в этот пе­ри­од бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы по­сле­дую­ще­го про­ти­во­стоя­ния го­род­ско­го (франк­ско­го, позд­нее италь­ян­ско­го) и сель­ско­го (сла­вян­ско­го) на­се­ле­ния. В IX-XV веках за об­ла­да­ние Истрией шла борь­ба ме­ж­ду Ве­не­ци­ей и Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей .

В 933 году марк­граф Истрии и ряд го­ро­дов (Пу­ла, Но­ви­град, Три­ест и другие) за­клю­чи­ли с Ве­не­ци­ей обо­ро­нительный со­юз, ве­не­ци­ан­цы по­лу­чи­ли в Истрии тор­го­вые и по­ли­тичесие при­ви­ле­гии. С 952 года вхо­ди­ла в со­став гер­цогст­ва Ба­ва­рия. C 1077 года не­дол­гое вре­мя управ­ля­лась пат­ри­ар­хом Ак­ви­леи. В XII веке марк­граф­ст­во Истрия рас­па­лось на несколько само­сто­ятельных феодальных вла­де­ний и го­ро­дов-ком­мун, власть марк­гра­фа ста­ла ми­ни­маль­ной. С 1209 года прак­ти­че­ски вся Истрия ока­за­лась под вла­стью Ак­ви­лей­ской пат­ри­ар­хии. В конце XIII века пра­ви­те­ли боль­шин­ст­ва феодальных вла­де­ний и го­ро­да Истрия, за­клю­чив со­от­вет­ст­вую­щие до­го­во­ры, пе­ре­шли под власть Ве­не­ции.

Не­ко­то­рые тер­ри­то­рии (Три­ест и другие) в конце XIV века под­пи­са­ли ана­ло­гич­ные со­гла­ше­ния с Габс­бур­га­ми. К 1451 году по­сле дли­тель­ной вой­ны Ве­не­ция ли­ши­ла пат­ри­ар­ха Ак­ви­леи его вла­де­ний в Истрии, ко­то­рая бы­ла по­де­ле­на ме­ж­ду Ве­не­ци­ей (к ней ото­шли при­мор­ские тер­ри­то­рии и ост­ро­ва) и Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей (её власть рас­про­стра­ни­лась на восточную часть полуострова Ис­т­рия и часть Квар­нер­ско­го по­бе­ре­жья). По­сле па­де­ния в 1797 году Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки её вла­де­ния в Истрии пе­ре­шли к Ав­ст­рии (смотри Кам­по­фор­мий­ский мир 1797 года). В 1809 году Истрия вклю­че­на На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том в со­став Ил­ли­рий­ских про­вин­ций.

В 1815-1918 годах вхо­ди­ла в Австрийскую им­пе­рию (с 1867 года - Ав­ст­ро-Венг­рию). По Ра­палль­ско­му до­го­во­ру 1920 года большая часть Истрии ото­шла к Ита­лии. По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны во­шла в со­став Юго­сла­вии (за ис­клю­че­ни­ем город Три­ест и его ок­ре­ст­но­стей, со­хра­няв­ших до 1954 года ста­тус сво­бод­ной тер­ри­то­рии, а за­тем при­сое­ди­нён­ных к Ита­лии). С ию­ня 1991 года большая часть Истрии - в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия, северная часть - в Сло­ве­нии, город Муд­жа с при­ле­гаю­щим райо­ном - в Ита­лии.

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