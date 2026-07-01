ИСТРА

ИСТРА - го­род в Рос­сии, в Мо­с­ков­ской области, центр Ис­т­рин­ско­го района.

Население 32,4 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен к за­па­ду от Мо­ск­вы, на южном скло­не Клин­ско-Дмит­ров­ской гря­ды, на реке Ис­т­ра. Железнодорожная стан­ция.

В 1656 году на мес­те современной Истры ос­но­ван Но­во­ие­ру­са­лим­ский мо­на­стырь. Близ не­го во второй половине XVII века при слия­нии села Воз­не­сен­ское, деревни Редь­ки­но и других воз­ник­ло под­мо­на­стыр­ское се­ло, ко­то­рое в конце XVII-XVIII веков на­зы­ва­лось Воз­не­сен­ское или Вос­кре­сен­ское. С 1781 года го­род Вос­кре­сенск, в 1781-1796 годах уезд­ный центр Мо­с­ков­ской губернии. С 1787 года за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну де­ревянными до­ма­ми.

В XVIII - начале XX веков основными за­ня­тия­ми жи­те­лей бы­ли об­слу­жи­ва­ние мно­го­численных па­лом­ни­ков и мел­кая тор­гов­ля. С 1920-х годов Вос­кре­сенск ста­но­вит­ся од­ним из му­зей­ных цен­тров Под­мос­ко­вья. В 1930 году пе­ре­име­но­ван в Истру. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (с 27 но­ября по 11 декабря 1941 года); поч­ти пол­но­стью унич­то­жен. По­сле вой­ны строи­лись главным образом не­боль­шие ин­ди­ви­ду­аль­ные до­ма по пря­мо­уголь­ной се­ти улиц. С середины 1960-х годов в Истре воз­во­дят­ся рай­оны мно­го­этаж­ных до­мов. Па­мят­ник А.П. Че­хо­ву (1954 год, скульп­тор А.Е. Елец­кий).

Государственный ис­то­ри­ко-ар­хитетурный и ху­дожесвтенный му­зей «Но­вый Ие­ру­са­лим» (1920 год; рас­по­ло­жен на тер­ри­то­рии дей­ст­вую­ще­го мо­на­сты­ря), в его со­ста­ве - экс­по­зи­ция под от­кры­тым не­бом народной де­ревянной ар­хи­тек­ту­ры XVII–XIX веоков. В Истре рас­по­ло­же­ны НИИ элек­тро­ме­ха­ни­ки и Институт дет­ско­го пи­та­ния, Вы­со­ко­вольт­ный научно-исследовательский центр Все­российского элек­тро­тех­нического института имени В.И. Ле­ни­на.

Про­изводство медицинской тех­ни­ки (ком­па­ния «Рент­ген­пром»), ме­тал­ло­ке­ра­мических из­де­лий (ком­па­ния «Бла­го­вест-Ис­т­ра»), шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния для уг­ле­до­бы­чи (за­вод «Уг­ле­маш»), элек­тро­обог­ре­ва­те­лей, ото­пительных кот­лов (опыт­ный за­вод Все­российского НИИ элек­тро­тер­мического обо­ру­до­ва­ния), дет­ско­го пи­та­ния (российско-голландская ком­па­ния «Ис­т­ра-Нут­ри­ция» и другие), а так­же ме­бе­ли, швей­ных (в том числе спец­оде­ж­да) и кон­ди­тер­ских из­де­лий.

Близ Истры, в селе Юр­ки­но, со­хра­ни­лась церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (до 1504 года; ко­ло­коль­ня, 1823 год; тра­пез­ная, 1823 год, раз­ру­ше­на в 1948 году) - один из не­мно­гих па­мят­ни­ков ран­ней московской ар­хи­тек­ту­ры; в селе По­лев­ши­но - Ка­зан­ская церковь (1692-1704 годы); в селе Хол­мы - Зна­мен­ская церковь в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1696 год; ко­ло­коль­ня в сти­ле ам­пир, 1825-1830 годы, архитектор О.И. Бо­ве); в селе Сад­ки - церковь Ио­ан­на Пред­те­чи (1741 год; ко­ло­коль­ня - 1830 год); в селе Ро­ж­де­ст­ве­но - церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва с до­мом при­чта (1810-1823 годы; со­хра­нив­шие­ся зда­ния усадь­бы графа И.П. Ку­тай­со­ва). Со­хра­ни­лась бывшая усадь­ба По­кров­ское-Руб­цо­во в поселке Пио­нер­ский: клас­си­ци­стический дом с фли­ге­лем (пе­ре­стро­ен в начале XX века в фор­мах не­оклас­си­циз­ма ), хо­зяйственный ком­плекс (XIX - начала XX веков) и По­кров­ская церковь (1745-1748 годы, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня - 1770-е годы). В поселке Гле­бов­ский - па­мят­ник священномученику Алек­сею Смир­но­ву (2007 год).

Иллюстрация:

Ист­ра. За­строй­ка цент­раль­ных улиц. 1950-1970-е годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)