ИСТРА
ИСТРА - город в России, в Московской области, центр Истринского района.
Население 32,4 тысяч человек (2007 год). Расположен к западу от Москвы, на южном склоне Клинско-Дмитровской гряды, на реке Истра. Железнодорожная станция.
В 1656 году на месте современной Истры основан Новоиерусалимский монастырь. Близ него во второй половине XVII века при слиянии села Вознесенское, деревни Редькино и других возникло подмонастырское село, которое в конце XVII-XVIII веков называлось Вознесенское или Воскресенское. С 1781 года город Воскресенск, в 1781-1796 годах уездный центр Московской губернии. С 1787 года застраивался по регулярному плану деревянными домами.
В XVIII - начале XX веков основными занятиями жителей были обслуживание многочисленных паломников и мелкая торговля. С 1920-х годов Воскресенск становится одним из музейных центров Подмосковья. В 1930 году переименован в Истру. Во время Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками (с 27 ноября по 11 декабря 1941 года); почти полностью уничтожен. После войны строились главным образом небольшие индивидуальные дома по прямоугольной сети улиц. С середины 1960-х годов в Истре возводятся районы многоэтажных домов. Памятник А.П. Чехову (1954 год, скульптор А.Е. Елецкий).
Государственный историко-архитетурный и художесвтенный музей «Новый Иерусалим» (1920 год; расположен на территории действующего монастыря), в его составе - экспозиция под открытым небом народной деревянной архитектуры XVII–XIX веоков. В Истре расположены НИИ электромеханики и Институт детского питания, Высоковольтный научно-исследовательский центр Всероссийского электротехнического института имени В.И. Ленина.
Производство медицинской техники (компания «Рентгенпром»), металлокерамических изделий (компания «Благовест-Истра»), шахтного оборудования для угледобычи (завод «Углемаш»), электрообогревателей, отопительных котлов (опытный завод Всероссийского НИИ электротермического оборудования), детского питания (российско-голландская компания «Истра-Нутриция» и другие), а также мебели, швейных (в том числе спецодежда) и кондитерских изделий.
Близ Истры, в селе Юркино, сохранилась церковь Рождества Христова (до 1504 года; колокольня, 1823 год; трапезная, 1823 год, разрушена в 1948 году) - один из немногих памятников ранней московской архитектуры; в селе Полевшино - Казанская церковь (1692-1704 годы); в селе Холмы - Знаменская церковь в стиле нарышкинского барокко (1696 год; колокольня в стиле ампир, 1825-1830 годы, архитектор О.И. Бове); в селе Садки - церковь Иоанна Предтечи (1741 год; колокольня - 1830 год); в селе Рождествено - церковь Рождества Христова с домом причта (1810-1823 годы; сохранившиеся здания усадьбы графа И.П. Кутайсова). Сохранилась бывшая усадьба Покровское-Рубцово в поселке Пионерский: классицистический дом с флигелем (перестроен в начале XX века в формах неоклассицизма), хозяйственный комплекс (XIX - начала XX веков) и Покровская церковь (1745-1748 годы, трапезная и колокольня - 1770-е годы). В поселке Глебовский - памятник священномученику Алексею Смирнову (2007 год).
Иллюстрация:
Истра. Застройка центральных улиц. 1950-1970-е годы. Архив БРЭ.