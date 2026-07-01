ИСТОРИЗМ

Историзм — 1) один из принципов исторического познания, требующий любое историческое событие изучать в развитии и с учетом конкретной ситуации; 2) основание исторического сознания, предполагающее различие между прошлым и настоящим, соблюдение исторического контекста и восприятие истории как процесса, указывающее на конкретные пути извлечения полезных знаний в ходе научного исторического исследования.

Становление И. как интеллектуального течения было связано с переходом от представлений о циклическом характере исторического развития и неизменности человеческой природы к пониманию необратимости процесса развития и качественного различия его этапов и эпох. И. как «правильный» метод изучения прошлого появился в Германии в рамках идеалистического мировоззрения в 1-й половине XIX в. Его представители, в противоположность контовско-спенсеровскому натурализму, стремившемуся превратить историю в придаток социологии с ее «объясняющими законами», акцентировали внимание на индивидуальности и неповторимости культурно-исторической реальности. При этом они призывали изучать историю в ее самобытности в связи с интересом к современности. Наряду с идеалистическим историзмом в XIX в. возник историзм материалистический, представители которого исходили из объективной закономерности исторического процесса. В рамках материалистического историзма И. понимается как требование рассматривать каждое явление истории с точки зрения того, как оно возникло, какие главные этапы в своем развитии прошло и чем стало теперь, а также в связи с другими явлениями и конкретным опытом истории.

И. как установка научного исторического познания был подвергнут критике во 2-й половине XX в. в рамках постмодернистской исторической эпистемологии. Постмодернисты считают, что историческая реальность — это то, что мы о ней думаем, т. е. прошлое выступает в качестве субъективной презентации настоящего. Установки постмодернистской эпистемологии были подвергнуты критике в рамках неоклассической модели исторического исследования. Разработка принципа И. в неоклассической науке связана также с критикой классического, или «строгого И.». Согласно принципу «строгого И.», историческая реальность — это то, что было в прошлом «на самом деле». Поэтому историк должен, с одной стороны, отказаться от любых стандартов и приоритетов, лежащих вне пределов изучаемой им эпохи, а с другой — проникнуться ее ценностями и попытаться увидеть события с точки зрения их участников. Задача историка — интерпретировать прошлое в его собственных критериях.

Неоклассики также подразумевают под исторической реальностью то, что было в прошлом, которое можно реконструировать, соблюдая принцип И., фундаментальной предпосылкой которого является признание независимости и уважение прошлого. Но при этом они считают, что попытки «говорить голосом прошлого» не выдерживают проверки реальностью. В связи с этим они подчеркивают, что мы, в отличие от людей прошлого, знаем, что произошло потом, и значение, которое мы придаем тому или иному историческому событию, неизбежно обусловлено этим знанием. Хотим мы того или нет, историк глядит на прошлое «с высоты» — он уже знает, чем все это кончилось. Кроме того, положение историка во времени относительно объекта исследования позволяет, осмысливая прошлое, выделять предпосылки, о которых современники и не подозревали, и увидеть подлинные, а не желательные с точки зрения участников событий последствия. Поэтому неоклассики считают, что соблюдение принципа «строгого И.», или «истории ради истории» ведет к отказу от многого из того, что придает самой истории притягательность, без достижения при этом желаемой цели — полной отстраненности от современности. Выделяется три аспекта. Во-первых, признание того, что каждая эпоха представляет собой уникальное проявление человеческого духа с присущими ей культурой и ценностями, что между нашей эпохой и всеми предыдущими существуют серьезные различия. Во-вторых, понимание того, что задача историка состоит не просто в том, чтобы раскрыть подобные различия, но и объяснить их, погружая в исторический контекст. В-третьих, требование не рассматривать исторические события в изоляции, а представлять историю как процесс и связь между событиями во времени. Кроме того, в рамках неоклассической модели исторического исследования И. распространяется не только на познаваемый объект — историческую реальность, но и на познающего субъекта — историка.

Лит.: Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987; Савельева И. M., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997; Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд. М., 2008; Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М., 2000; Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. 2001. № 47.