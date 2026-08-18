ИСТОРИЯ.РФ

Федеральный портал по истории. Открыт 13 марта 2013 г. Министерством культуры РФ . В 2014 г. портал передан Российскому военно-историческому обществу (РВИО) .

Федеральный портал «История.РФ» — информационный исторический ресурс, решающий три задачи:

- представить точную и максимально полную информацию о прошлом нашей страны на основе действующих ресурсов Сети (отобраны экспертами в рамках проекта «Чистый интернет»),

- познакомить пользователей с результатами новейших научных исследований в области истории, современными исследовательскими методами и методиками,

- создать площадку для обсуждения животрепещущих проблем и реализации уже имеющихся инноваций в преподавании истории, обмена опытом, координации в осуществлении совместных исторических проектов, продвижения новых направлений исторической науки.

Сайт адресован историкам и любителям истории — научным сотрудникам, школьным учителям, методистам, аспирантам, преподавателям вузов, студентам, школьникам... Всем, кто проявляет заинтересованное внимание к отечественной истории.

Автор статьи: Бобкова М.С.