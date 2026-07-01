ИСТОРИЯ КРЫМА В ДОКУМЕНТАХ

Подлинные документы XV–ХХ веков можно увидеть на выставке в Центральном музее Тавриды в Симферополе. Экспозиция подразделена на несколько исторических периодов: «Крымское ханство», «Присоединение Крыма к Российской империи», «Севастополь и Черноморский флот».

О дипломатических взаимоотношениях России и Крымского ханства свидетельствует клятвенная грамота 1682 года хана Мурат-Гирея царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу о ненарушении заключенного двадцатилетнего перемирия.

8 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». На выставке можно увидеть и первые указы Екатерины II о создании Таврической области, выделении финансов для развития края, налоговых сборах, соблюдении веры крымских жителей, а главное - о создании новых городов, среди которых - столица региона Симферополь и база Черноморского флота Севастополь. В экспозиции, посвященной деятельности генерал-губернатора края князя Михаила Воронцова, - документы, свидетельствующие о его успешной работе на этом поприще. При нем было создано почтовое и паромное сообщения, увеличилось виноделие и использование целебных природных ресурсов острова. Крым, особенно Ливадия, был излюбленным местом отдыха монаршей семьи. В Музее Тавриды представлены фотографии семьи Николая II на отдыхе и дневники членов императорской фамилии о своих крымских впечатлениях. Рядом - проект Указа Николая II об отводе земель для строительства Крымской железной дороги 1913 года.

Большинство документов ХХ века относятся уже к советской истории полуострова. Это и телеграмма от 9 мая 1919 года в Совнарком В.И. Ленину об установлении советской власти и создании Крымской Социалистической Советской Республики, и материалы, повествующие о превращении Крыма во всесоюзную здравницу, о строительстве санаториев и главного пионерлагеря «Артек».

Тяжелейшим испытанием для Крыма, как и для всей страны, стала Великая Отечественная война. Свидетельства той поры - фотографии, на которых запечатлены повреждения, нанесенные историческим памятникам, дворцам и музеям. И здесь же, в Ливадийском дворце, с 4 по 10 февраля 1945 года проходила известная Ялтинская конференция с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля - конференция, решившая судьбу всего послевоенного мира.

Иллюстрации:

История Крыма в документальных свидетельствах;

Клятвенная грамота Мурат-Гирея. РГАДА;

Карта Крыма. XVIII век.