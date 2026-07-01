ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ДОМ ЧЕРЕПАНОВЫХ»

ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ДОМ ЧЕРЕПАНОВЫХ» - усадьба построена в 1830-е годы, в стиле позднего классицизма, предположительно тагильским крепостным архитектором А.П. Чеботаревым, получившим образование в Императорской Академии Художеств .

Историко-технический музей «Дом Черепановых» расположен на южном берегу Выйского пруда. Это двухэтажный каменный дом с мезонином, с балконами, украшенными ажурной решеткой, и широкой террасой, обращённой в парк. Здание - одно из немногих памятников архитектуры XIX века. в Нижнем Тагиле, которое сохранило за собой территорию усадьбы с надворными постройками.

Название музея Дом Черепановых- было выбрано неслучайно. Именно так тагильчане называли этот дом задолго до открытия в нём музея. Согласно устоявшемуся мнению горожан, в этом доме проживали знаменитые тагильские изобретатели, создатели первого русского паровоза Ефим и Мирон Черепановы. Данный исторический факт подтверждает документ Уставная грамота Выйского завода на усадьбы и покосы 1862-го года, по которой владельцем первого дома по улице Большой Выйской (современная улица Верхняя Черепанова), является купец Киприян Миронович Черепанов, старший сын Мирона Черепанова, одного из механиков. К 170-летнему юбилею первого паровоза музей Дом Черепановых открыл свои двери для посетителей. 12 августа 2004 года стал днём его рождения. С этого времени музей истории техники играет большую роль в историческом и политехническом образовании учащихся, является центром технического творчества, как детей, так и взрослых, местом культурного досуга тагильчан и гостей города. Музей - филиал Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Иллюстрации:

Историко-технический музей «Дом Черепановых»