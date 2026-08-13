ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО
ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО (ИРО) В МОСКВЕ - одна из старейших научных генеалогических организаций в России.
Первое собрание инициативной группы состоялось в московской квартире Л.М. Савёлова в ноябре 1903 года; присутствовали историки В.С. Арсеньев, Ю.В. Арсеньев, В.Н. Смольянинов, Д.В. Ульянинский и М.Т. Яблочков. Вскоре в состав группы вошли Н.В. Мятлев, В.К. Трутовский, Н.П. Чулков и др. Устав ИРО зарегистрирован МВД 15(28) декабря 1904 года. Первое собрание состоялось в январе 1905 года, на нём председателем был избран Л.М. Савёлов (сохранял пост до конца 1917 года).
По уставу ИРО предусматривались три категории членства. Почетными членами избирались видные учёные, известные своими научными трудами, или лица, оказавшие обществу особые услуги; действительными членами - лица, зарекомендовавшие себя трудами по генеалогии и семейной истории; членами-соревнователями - лица, сочувствовавшие целям общества и желавшие участвовать в его деятельности. Действительными членами могли избираться только потомственные дворяне. Ядро общества составляли его основатели, пожизненно являвшиеся членами Совета ИРО. Численность членов ИРО составляла в разное время в среднем 160-170 человек (преимущественно представители известных дворянских родов).
Цель ИРО заключалась «в научной разработке истории российского дворянства во всех проявлениях его прошлой жизни и разработке истории отдельных дворянских родов». Члены ИРО собирали данные о дворянских усадьбах (в 1905 году разработана специальная анкета по истории усадеб), пытались сохранить для историков гибнущие дворянские родовые архивы, занимались также описанием русских некрополей (В.И. Чернопятов, В.С. Арсеньев), прежде всего провинциальных, а также зарубежных. Стремясь развивать генеалогические исследования в провинции, ИРО поддерживало тесные отношения со многими губернскими архивными комиссиями и краеведческими организациями. Были установлены контакты с зарубежными научными организациями: Геральдическим советом Франции, Испанской геральдической академией, Международным бюро по генеалогии и геральдике в Брюсселе и др.
Издавалась «Летопись Историко-родословного общества в Москве» (вып. 1-44, 1905-1915 годы), ставшая ведущим русским генеалогичесим журналом. Среди авторов «Летописи» - основатели ИРО, а также Н.А. фон Баумгартен, Д.Ф. Кобеко, Н.П. Лихачёв, С.В. Любимов, Б.Л. Модзалевский, А.А. Сиверс, Ю.В. Татищев, графы С.Д. Шереметев и П.С. Шереметев.
В 1905-1915 годы состоялось 38 заседаний ИРО, на них было прочитано 80 рефератов (большое число опубликована в «Летописи»). В 1906 году отделение ИРО в городе Седлец Привислинского края (руководитель - В.С. Арсеньев) подготовило «Список дворянских родов Седлецкой губернии» (опубликовано в 1910 году). 26 сентября (9 октября) 1917 года состоялось последнее официальное собрание общества. Осенью 1917 года Л.М. Савёлов передал в ГИМ свою библиотеку и архив ИРО (некоторые другие материалы ИРО образуют особый фонд в собрании Центрального исторического архива города Москвы). После Октябрьской революции 1917 года и отъезда Савёлова на юг (конец 1917 года), а затем в эмиграцию, ИРО не могло действовать официально, хотя и позднее коллеги Савёлова, оставшиеся в Москве, иногда собирались на частных квартирах. Преемником Савёлова на посту председателя стал Н.П. Чулков. Общество окончательно прекратило деятельность в 1922 году.
Русские генеалоги - члены ИРО, оказавшиеся в эмиграции, продолжили исследования по генеалогии российского дворянства. Продолжателями дела ИРО стали Русское историко-родословное общество в Париже (1930-е годы), Русское историко-генеалогическое общество в Бельгии (основано в 1932 году). В 1937 году Л.М. Савёлов организовал Русское историко-родословное общество в Нью-Йорке (действовало до середины 1960-х годов), считавшее себя преемником ИРО и принявшее его устав. Органом этого общества с 1939 по 1963 годы был журнал «Новик» [редакторы: Савёлов (1939-1947), Н.Д. Плешко (1947-1957), В.Г. Сенютович-Бережной (1957-1963)], воспринявший традиции «Летописи ИРО».
В связи с подъёмом интереса к генеалогии в СССР 11 мая 1990 года в Музее-панораме «Бородинская битва» состоялось первое «учредительно-восстановительное» собрание ИРО, был утверждён устав (повторявший устав 1904 года, за исключением положений о приёме в действительные члены только потомственных дворян и разработке только дворянской истории) и избран председатель - С.В. Думин. 20 декабря 1990 года устав ИРО зарегистрирован Моссоветом. К 2008 году в ИРО - более 700 членов, живущих как в России, так и за рубежом. Среди почетных членов - М.Е. Бычкова, Б.А. Воронцов-Вельяминов (умер в 1994 году), Н.М. Савёлова, И.В. Сахаров, С.О. Шмидт, В.Л. Янин, а также М. Тейяр д’Эйри, Ж.М. Тьебо, Ж. Ферран (умер в 2007 году), княгини Д.М. Шаховские (все четверо - Франция), князь А.П. Щербатов (США, умер в 2003 году).
Возрождённое ИРО ставит задачей развитие и популяризацию генеалогических знаний в стране, изучение генеалогии всех сословий. С февраля 1991 года ежемесячно (кроме июля и августа) проходят заседания генеалогического семинара ИРО. Вновь издаётся «Летопись Историко-родословного общества в Москве» [вып. 1(45) – 12/13(56/57)–, 1992-2007]. Под научным патронатом ИРО выходят и другие генеалогические издания, в том числе многотомник «Дворянские роды Российской империи» (т. 1-4, 1993-1998). С 1993 года в ГИМе ежегодно проходит научная конференция ИРО - Савёловские чтения (14-е состоялись в 2007 году).
Отделения ИРО созданы в 21 городе России (2007 год).
С 1995 года ИРО - член Международной конфедерации генеалогии и геральдики. Активно сотрудничает с Международной генеалогической академией (Франция), совместно с которой в 1999 году провело в ГИМе первый международный генеалогический коллоквиум «Россия и зарубежье: генеалогические связи». В 1999 году ИРО - один из инициаторов создания Российской генеалогической федерации, в которую вошло подавляющее большинство генеалогических обществ и центров.
Иллюстрация:
Эмблема Историко-родословного общества в Москве. Архив БРЭ.