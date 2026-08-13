ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО

ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО (ИРО) В МОСКВЕ - од­на из ста­рей­ших на­учных ге­неа­ло­гических ор­га­ни­за­ций в Рос­сии.

Пер­вое со­б­ра­ние ини­циа­тив­ной груп­пы со­стоя­лось в московской квар­ти­ре Л.М. Са­вё­ло­ва в но­ябре 1903 года; при­сут­ст­во­ва­ли ис­то­ри­ки В.С. Ар­сень­ев, Ю.В. Ар­сень­ев, В.Н. Смоль­я­ни­нов, Д.В. Уль­я­нин­ский и М.Т. Яб­лоч­ков. Вско­ре в со­став груп­пы во­шли Н.В. Мят­лев, В.К. Тру­тов­ский, Н.П. Чул­ков и др. Ус­тав ИРО за­ре­ги­ст­ри­ро­ван МВД 15(28) декабря 1904 года. Пер­вое со­б­ра­ние со­стоя­лось в январе 1905 года, на нём пред­се­да­те­лем был из­бран Л.М. Са­вё­лов (со­хра­нял пост до конца 1917 года).

По ус­та­ву ИРО пре­ду­смат­ри­ва­лись три ка­те­го­рии член­ст­ва. Почетными чле­на­ми из­би­ра­лись вид­ные учё­ные, из­вест­ные свои­ми на­учными тру­да­ми, или ли­ца, ока­зав­шие об­ще­ст­ву осо­бые ус­лу­ги; дей­ст­вительными чле­на­ми - ли­ца, за­ре­ко­мен­до­вав­шие се­бя тру­да­ми по ге­неа­ло­гии и се­мей­ной ис­то­рии; чле­на­ми-со­рев­но­ва­те­ля­ми - ли­ца, со­чув­ст­во­вав­шие це­лям об­ще­ст­ва и же­лав­шие уча­ст­во­вать в его дея­тель­но­сти. Дей­ст­вительными чле­на­ми мог­ли из­би­рать­ся толь­ко по­томственные дво­ря­не. Яд­ро общества со­став­ля­ли его ос­но­ва­те­ли, по­жиз­нен­но яв­ляв­шие­ся чле­на­ми Со­ве­та ИРО. Чис­лен­ность чле­нов ИРО со­став­ля­ла в раз­ное вре­мя в сред­нем 160-170 человек (пре­имущественно пред­ста­ви­те­ли из­вест­ных дво­рян­ских ро­дов).

Цель ИРО за­клю­ча­лась «в на­уч­ной раз­ра­бот­ке ис­то­рии рос­сий­ско­го дво­рян­ст­ва во всех про­яв­ле­ни­ях его про­шлой жиз­ни и раз­ра­бот­ке ис­то­рии от­дель­ных дво­рян­ских ро­дов». Чле­ны ИРО со­би­ра­ли дан­ные о дво­рян­ских усадь­бах (в 1905 году раз­ра­бо­та­на специальная ан­ке­та по ис­то­рии уса­деб), пы­та­лись со­хра­нить для ис­то­ри­ков гиб­ну­щие дво­рян­ские ро­до­вые ар­хи­вы, за­ни­ма­лись так­же опи­са­ни­ем русских нек­ро­по­лей (В.И. Чер­но­пя­тов, В.С. Ар­сень­ев), пре­ж­де все­го про­вин­ци­аль­ных, а так­же за­ру­беж­ных. Стре­мясь раз­ви­вать ге­неа­ло­гические ис­сле­до­ва­ния в про­вин­ции, ИРО под­дер­жи­ва­ло тес­ные от­но­ше­ния со мно­ги­ми гу­берн­ски­ми ар­хив­ны­ми ко­мис­сия­ми и крае­ведческими ор­га­ни­за­ция­ми. Бы­ли ус­та­нов­ле­ны кон­так­ты с за­ру­беж­ны­ми на­учными ор­га­ни­за­ция­ми: Ге­раль­дическим со­ве­том Фран­ции, Испанской ге­раль­дической ака­де­ми­ей, Ме­ж­ду­народным бю­ро по ге­неа­ло­гии и ге­раль­ди­ке в Брюс­се­ле и др.

Из­да­ва­лась «Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-ро­до­слов­но­го об­ще­ст­ва в Мо­ск­ве» (вып. 1-44, 1905-1915 годы), став­шая ве­ду­щим русским ге­неа­ло­гичесим жур­на­лом. Сре­ди ав­то­ров «Ле­то­пи­си» - ос­но­ва­те­ли ИРО, а так­же Н.А. фон Ба­ум­гар­тен, Д.Ф. Ко­бе­ко, Н.П. Ли­ха­чёв, С.В. Лю­би­мов, Б.Л. Мод­за­лев­ский, А.А. Си­верс, Ю.В. Та­ти­щев, гра­фы С.Д. Ше­ре­ме­тев и П.С. Ше­ре­ме­тев.

В 1905-1915 годы со­стоя­лось 38 за­се­да­ний ИРО, на них бы­ло про­чи­та­но 80 ре­фе­ра­тов (большое число опуб­ли­ко­ва­на в «Ле­то­пи­си»). В 1906 году от­де­ле­ние ИРО в городе Сед­лец При­вис­лин­ско­го края (ру­ко­во­ди­тель - В.С. Ар­сень­ев) под­го­то­ви­ло «Спи­сок дво­рян­ских ро­дов Сед­лец­кой гу­бер­нии» (опубликовано в 1910 году). 26 сентября (9 октября) 1917 года со­стоя­лось по­след­нее официальное со­б­ра­ние общества. Осе­нью 1917 года Л.М. Са­вё­лов пе­ре­дал в ГИМ свою биб­лио­те­ку и ар­хив ИРО (не­ко­то­рые другие ма­те­риа­лы ИРО об­ра­зу­ют осо­бый фонд в со­б­ра­нии Центрального ис­то­рического ар­хи­ва города Мо­ск­вы). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года и отъ­ез­да Са­вё­ло­ва на юг (конец 1917 года), а за­тем в эмиг­ра­цию, ИРО не мог­ло дей­ст­во­вать офи­ци­аль­но, хо­тя и позд­нее кол­ле­ги Са­вё­ло­ва, ос­тав­шие­ся в Мо­ск­ве, ино­гда со­би­ра­лись на ча­ст­ных квар­ти­рах. Пре­ем­ни­ком Са­вё­ло­ва на по­сту пред­се­да­те­ля стал Н.П. Чул­ков. Общество окон­ча­тель­но пре­кра­ти­ло дея­тель­ность в 1922 году.

Русские ге­неа­ло­ги - чле­ны ИРО, ока­зав­шие­ся в эмиг­ра­ции, про­дол­жи­ли ис­сле­до­ва­ния по ге­неа­ло­гии российского дво­рян­ст­ва. Про­дол­жа­те­ля­ми де­ла ИРО ста­ли Русское ис­то­ри­ко-ро­до­слов­ное общество в Па­ри­же (1930-е годы), Русское ис­то­ри­ко-ге­неа­ло­гическое общество в Бель­гии (ос­но­ва­но в 1932 году). В 1937 году Л.М. Са­вё­лов ор­га­ни­зо­вал Русское ис­то­ри­ко-ро­до­слов­ное общество в Нью-Йор­ке (дей­ст­во­ва­ло до середины 1960-х годов), счи­тав­шее се­бя пре­ем­ни­ком ИРО и при­няв­шее его ус­тав. Ор­га­ном это­го общества с 1939 по 1963 годы был журнал «Но­вик» [ре­дак­то­ры: Са­вё­лов (1939-1947), Н.Д. Плеш­ко (1947-1957), В.Г. Се­ню­то­вич-Бе­реж­ной (1957-1963)], вос­при­няв­ший тра­ди­ции «Ле­то­пи­си ИРО».

В свя­зи с подъ­ё­мом ин­те­ре­са к ге­неа­ло­гии в СССР 11 мая 1990 года в Му­зее-па­но­ра­ме «Бо­ро­дин­ская бит­ва» со­стоя­лось пер­вое «уч­ре­ди­тель­но-вос­ста­но­ви­тель­ное» со­б­ра­ние ИРО, был ут­вер­ждён ус­тав (по­вто­ряв­ший ус­тав 1904 года, за ис­клю­че­ни­ем по­ло­же­ний о приё­ме в дей­ст­вительные чле­ны толь­ко по­том­ст­вен­ных дво­рян и раз­ра­бот­ке толь­ко дво­рян­ской ис­то­рии) и из­бран пред­се­да­тель - С.В. Ду­мин. 20 декабря 1990 года ус­тав ИРО за­ре­ги­ст­ри­ро­ван Мос­со­ве­том. К 2008 году в ИРО - бо­лее 700 чле­нов, жи­ву­щих как в Рос­сии, так и за ру­бе­жом. Сре­ди почетных чле­нов - М.Е. Быч­ко­ва, Б.А. Во­рон­цов-Вель­я­ми­нов (умер в 1994 году), Н.М. Са­вё­ло­ва, И.В. Са­ха­ров, С.О. Шмидт, В.Л. Янин, а так­же М. Тей­яр д’Эйри, Ж.М. Тье­бо, Ж. Фер­ран (умер в 2007 году), княгини Д.М. Ша­хов­ские (все чет­веро - Фран­ция), князь А.П. Щер­ба­тов (США, умер в 2003 году).

Воз­ро­ж­дён­ное ИРО ста­вит за­да­чей раз­ви­тие и по­пу­ля­ри­за­цию ге­неа­ло­гических зна­ний в стра­не, изу­че­ние ге­неа­ло­гии всех со­сло­вий. С февраля 1991 года еже­ме­сяч­но (кро­ме ию­ля и ав­гу­ста) про­хо­дят засе­да­ния ге­неа­ло­гического се­ми­на­ра ИРО. Вновь из­да­ёт­ся «Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-ро­до­слов­но­го об­ще­ст­ва в Мо­ск­ве» [вып. 1(45) – 12/13(56/57)–, 1992-2007]. Под на­учным па­тро­на­том ИРО вы­хо­дят и другие ге­неа­ло­гические из­да­ния, в том числе мно­го­том­ник «Дво­рян­ские ро­ды Рос­сий­ской им­пе­рии» (т. 1-4, 1993-1998). С 1993 года в ГИМе еже­год­но про­хо­дит на­учная кон­фе­рен­ция ИРО - Са­вё­лов­ские чте­ния (14-е со­стоя­лись в 2007 году).

От­де­ле­ния ИРО соз­да­ны в 21 городе России (2007 год).

С 1995 года ИРО - член Ме­ж­ду­народной кон­фе­де­ра­ции ге­неа­ло­гии и ге­раль­ди­ки. Ак­тив­но со­труд­ни­ча­ет с Ме­ж­ду­народной ге­неа­ло­гической ака­де­ми­ей (Фран­ция), совместно с ко­то­рой в 1999 году про­ве­ло в ГИМе пер­вый ме­ж­ду­народный ге­неа­ло­гический кол­ло­к­ви­ум «Рос­сия и за­ру­бе­жье: ге­неа­ло­ги­че­ские свя­зи». В 1999 году ИРО - один из ини­циа­то­ров со­з­да­ния Российской ге­неа­ло­гической фе­де­ра­ции, в ко­то­рую во­шло по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во ге­неа­ло­гических об­ществ и цент­ров.

Иллюстрация:

Эм­бле­ма Ис­то­ри­ко-ро­до­слов­но­го об­щест­ва в Мо­ск­ве. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)