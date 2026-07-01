ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Историко-филологический был в числе первых факультетов, образованных в Пермском университете. Занятия у студентов-историков начались 3 (16) октября 1916 году в здании доходного дома купца М.М. Камчатова на Красноуфимской улице в районе Черного рынка (ныне ул. Куйбышева, 7). Первым деканом факультета был А.П. Кадлубовский. В то время исторические дисциплины преподавали профессора А.И. Введенский, С.Ф. Платонов, доцент Б.Д. Греков, А.И. Вольдемар, Н.П. Оттокар.

После возобновления занятий в университете, прерванных в 1918-1919 годах в связи событиями гражданской войны, историко-филологический и юридический факультеты были объединены в факультет общественных наук, а в конце 1921 года последний уже в качестве отделения вошел в состав педагогического факультета. В 1930/1931 учебном году педагогический факультет был преобразован в институт. Подготовка историков была возобновлена в Пермском университете в 1941 году, когда был восстановлен историко-филологический факультет. С 1941 года университетские историки окончательно «прописались» в здании, которое еще в 1916 году предоставил университету известный пермский купец и меценат Николай Васильевич Мешков. С его именем ассоциируется рождение университета в нашем городе, а здание старого корпуса превратилось в символ Пермского университета подобно главному зданию Московского университета. В университетском обиходе это здание называют историческим, но не только и не столько из-за его истории, сколько потому, что в нем занимаются историки. В 1955/1956 учебном году исторический факультет педагогического института был возвращен в Пермский университет. А в 1960 году было принято решение о создании самостоятельных исторического и филологического факультетов в структуре университета. В 1996 году факультет переименован в историко-политологический.

Деканы факультета: (1960-1963 годы) - Маханёк, Константин Семенович; (1963-1966 годы) Ларькина, Клара Ивановна; (1966-1973 годы) - Капцугович, Игорь Севастьянович; (1973-1975 годы) - Мухин, Владислав Владимирович; (1975-1979 годы) - Капцугович, Игорь Севастьянович; (1979-1985 годы) - Мухин, Владислав Владимирович; (1985-1990 годы) - Касаткин, Николай Иванович; (1990 год - по настоящее время) - Кирьянов, Игорь Константинович.