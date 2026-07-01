ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ М.В. ЛОМОНОСОВА

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ М.В. ЛОМОНО́СОВА - вчесть памяти великого русского ученого М.В. Ломоносова на его родине в 1940 году был открыт историко-мемориальный музей.

5 ноября 2004 года произошло изменение в названии учреждения. При объединении трех музеев, находящихся на территории Холмогорского района, образовалось Муниципальное учреждение культуры «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова».

«Ломоносов был великий человек, между Петром I и Екатериной II он единственный является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым университетом», - А.С. Пушкин.

70 лет музей занимается научно-просветительской деятельностью, осуществляет комплексное хранение, изучение и популяризацию памятников истории, материальной и духовной культуры. Основной фонд музея составляет 4859 единиц хранения, научно-вспомогательный - 5003 единицы, книжный фонд библиотеки - 3038 единиц. Дважды полностью менялась экспозиция, вводятся новые материалы и экспонаты, применяется новое музейное оборудование, технические средства.

Многие экспонаты прошли реставрацию благодаря программам «Культура Русского Севера» и «Родина Ломоносова». За 2008-2009 годы отреставрировано 32 предмета, еще 9 находятся на реставрации. Картина «Быт крестьянской семьи XVIII века» художника А.Я. Румянцева (в книге поступлений она числится под номером один и является доминирующим предметом в экспозиции музея) вернулась из реставрационных мастерских имени Грабаря. Корпус уникальных часов 1755 года, мебель XVIII-XIX веков, предметы домашней утвари, головные уборы, книга и художественные картины - все эти предметы прошли через руки реставраторов. Макет химической лаборатории Ломоносова, обожаемый самыми маленькими посетителями музея, тоже преобразился.

Здание музея, построенное в 1892 году, окружено тремя пристройками, открытие которых было приурочено к юбилейным датам М.В. Ломоносова. К 290-летию ученого был открыт выставочный зал, где разместились две постоянные выставки - «Холмогорская резная кость» и «Картины северных художников». К 300-летию Михаила Васильевича открылся ещё один зал для временных выставок и конференц-зал, где проводятся мероприятия, посвящённые М.В. Ломоносову, и созданы все условия для желающих самостоятельно изучать жизнь и научное наследие великого ученого. В этом же помещении разместились музейные фонды и библиотека.

На территории музея (усадьбе Ломоносовых) произошли изменения: пруд отца Михаила Васильевича - Василия Дорофеевича расширен, берега закреплены камнем, в саду появились новые насаждения, туристы могут отдохнуть в беседке.

За 70 лет музей посетили почти 650 тысяч человек, для них проведено более 18 тысяч экскурсии. Ежегодно, в дни проведения Ломоносовских чтений и дни памяти ученого, на его родину приезжает много гостей. В 2008 году музей посетила делегация Московского координационного совета региональных землячеств, в 2009-м году побывали преподаватели и сотрудники МГУ имени Ломоносова . Москвичи взяли шефство над музеем. Впервые в музее состоялось выездное заседание коллегии по культуре администрации Архангельской области и областного краеведческого музея по теме «Перспективы развития муниципального учреждения культуры «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова».

В годы перестройки резко снизилась посещаемость музея, сейчас число посетителей медленно растет, но это далеко не 80-е и начало 90-х годов - тогда музей принимал за год до 35 тысяч посетителей.

Какие бы политические события в стране ни происходили, музей М.В. Ломоносова всегда выполнял свою миссию. Главным для сотрудников было и остаётся- сохранить накопленное за многие годы и обязательно пополнять фонды музея, пропагандировать жизнь и научную деятельность Михаила Васильевича Ломоносова. Огромную роль в деятельности музея сыграл коллектив, который в разные годы возглавляли А.М. Богданов, С.И. Третьяков, Н.Ф. Сидорова, Т.А. Рогачева, Т.А. Антипина, Ф.И. Заварзин, Р.А. Фалева, Л.Н. Ватлина, А.А. Короткий. Много лет с большим интересом любовью к Ломоносову и его поклонникам проводила экскурсии Л.С. Олехова, смотрителем в это время работала Д.Д. Смирнова.

С 2010 года руководит музеем А.В. Фалилеева. Под его началом работают главный хранитель музея Ю.В. Лохова, научный сотрудник Н.А. Кавадеева, экскурсовод Е.В. Федорушкова и сотрудники филиалов.

Историко-мемориальный музей Ломоносова тоже имеет свои награды - почетные грамоты, дипломы. В 2005 году музей стал лауреатом премии имени М.В. Ломоносова администрации Холмогорского района. А лучшей наградой для коллектива музея является прекрасные отзывы посетителей.

Помимо различных материалов, посвященных деятельности музея, на сайте есть электронная библиотека, в которой можно ознакомиться с полным собранием сочинений М.В. Ломоносова, а также с разнообразными исследованиями и материалами, посвященными биографии наследию великого ученого, а также эпохе, в которую он жил.

Иллюстрации:

Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова