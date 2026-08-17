ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «КП ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА»

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «КП ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА» - открыт 9 мая 1975 года как филиал Курского областного краеведческого музея.

Экспозиционная площадь музея составляет 485 кв. м.; в экспозиции раскрыты Экспозиция музея отражает подготовку и осуществление плана Курской битвы на северном фасе. Фонды музея насчитывают более 8 000 единиц хранения. Среди них личные вещи маршала К.К. Рокоссовского, начальника штаба Центрального фронта М.С. Малинина, начальника инженерных войск фронта А.И. Прошлякова, командующего 65-ой армией П.И. Батова, командующего 16-ой воздушной армией С.И. Руденко, командующего артиллерией фронта В.И. Козакова, члена Военного Совета фронта К.Ф. Телегина.

На территории мемориала размещены реконструкция блиндажа командующего фронтом К.К. Рокоссовского , его бюст, стела «Боевой состав Центрального фронта», образцы военной техники, скульптура воина-освободителя.

Почетными гостями музея в разные годы были: Д.А. Медведев - Президент Российской Федерации, Г.С. Полтавченко - полномочный представитель президента Российской Федерациипо Центральному Федеральному округу, С.К. Шойгу - министр по чрезвычайным ситуациям, И.О. Щеголев - министр связи и массовых коммуникаций, Г.Н. Селезнев - председатель Государственной Думы, А.А. Авдеев - министр культуры Российской Федерации, Патриарх Всея Руси Кирилл.

Ежегодно музей историко-мемориальный музей посещает свыше 20 000 человек.

Иллюстрации:

Историко-мемориальный музей «КП Центрального фронта»