ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА - открылся в Ульяновске 18 июня 2012 года в день 200-летия со дня рождения писателя.

Центр-музей был создан в доме, где родился и жил Иван Александрович Гончаров , на базе существовавшего с 1982 года. Историко-литературного музея И.А. Гончарова.

Новая экспозиция значительно расширила свои границы. Она разместилась на трёх этажах здания и включает в себя несколько разделов:

1. Мемориальная экспозиция, размещённая в подлинных помещениях дома писателя И.А. Гончарова (1810-1830-е годы);

2. Историко-мемориальная экспозиция, посвящённая петербургскому периоду жизни писателя (1840-1890-е годы), размещённая в помещениях 2-го этажа пристроя конца XIX века;

3. Документальная экспозиция «Герои И. А. Гончарова в современном мире»;

4. Музей «История симбирских городских часов»;

5. Музей « Купеческий подвал».

Основу музейной экспозиции составляет уникальная коллекция подлинных вещей И.А. Гончарова, его родных и его окружения. Центр-музей располагает Большим залом для массовых мероприятий, конференцзалом. В музее работают выставочный зал, научная библиотека, детский информационно-игровой центр.

Иллюстрации:

Историко-мемориальный центр-музей И.А.Гончарова.