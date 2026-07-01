ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ.Я.Ф.БАЛАХОНОВА

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ.Я.Ф.БАЛАХОНОВА - является филиалом Кочубеевского районного музея.

Музей создан в 1959 году по решению исполкома Кочубеевского райсовета депутатов и трудящихся. Посвящён борцам за Советскую власть на Кубани и Ставрополье. Инициатором его создания стал П.Ф. Редкозубов - житель села Богословского, комиссар Гражданской войны, командир сотни и заместитель командира кавполка третьей Кубанской бригады И.А. Кочубея. В своих воспоминаниях он пишет: «Чтобы слава о наших селянах обливавшихся кровью в неравном бою, не забылась, нужно организовать в селе народный музей».

Была образована инициативная группа по созданию музея: Лисицкий А.Г. Косаревский Г.Л. Куличенко И.И. Еремеев Н. Попова Н.Ф. Брелев Г.Я. Киримов М. Она и стала представлять Совет музея.

В течением времени фонды пополнялись и стали создаваться экспозиции об установлении Советской власти на селе, о первых поселенцах села, их быте и занятии земледелием.

Большую часть фонда предсталяют экспонаты о жителях села - участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это фронтовые письма, снаряжение солдат, Книги памяти об односельчанах, погибших во время войны. Музей стал центром патриотического воспитания на селе. (смотрите Вторая мировая война )

Немаловажную роль в этом сыграло личное участие и заинтересованность Н.Ф. Поповой - учительницы русского языка и литературы. Она подготовила 62 альбома,собрала сведения о наших односельчанах, погибших в 1941-1945 годах- создав Книги Памяти.Н.Ф. Попова - почётный гражданин села Балахоновского.

Музей посетило 14 иностранных делегаций - из Китая, Лаоса, Вьетнама, Турции, Пакистана, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Латвии, США, Канады, Японии. У нас побывали посетители более чем из ста городов Российской Федерации, стран СНГ.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей им.Я.Ф.Балахонова