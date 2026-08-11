ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н. А. Ульянова

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н. А. Ульянова - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Историческое отделение было образовано в 1967 году в составе историко-филологического факультета ЧГУ. Повторно отделение образовалось после объединения двух факультетов - исторического и географического. Исторический факультет по итогам 2005 года был признан лучшим среди двадцати пяти факультетов университета, в 2012 года - отделение в составе факультета было удостоено звания «Лучший факультет» за проведение Всероссийской 46-й научной студенческой конференции, посвященную Году российской истории. В составе отделения кафедра археологии, этнографии и региональной истории дважды становилась лучшей среди кафедр гуманитарного профиля по организации научно-исследовательской работы студентов (2006, 2011 годы).

В современную структуру исторического отделения входят археологическая лаборатория и этнографический музей, три современных компьютерных класса, подключенных к глобальной компьютерной сети Internet. Учебный процесс обеспечивает высококвалифицированный и научно-педагогический коллектив. Из них - 7 докторов наук, 31 кандидат наук.

На факультете действует региональный совет по защите докторских диссертаций по историческим наукам. По специальностям "Отечественная история", "Этнография, этнология и антропология" на кафедрах функционируют очная и заочная аспирантуры, открыта докторантура.

С 2008 года на факультете родилась традиция проведения научных конференций, посвященных памяти проректора по учебной работе, декана исторического факультета А.В. Арсентьевой (в 2012 году состоялись IV Всероссийские Арсентьевские чтения), закладывается традиция проведения Смирновских чтений, в память о докторе исторических наук, профессоре Смирнове Ю.П. (2012 год - I Смирновские чтения).