ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Историко-филологический факультет имеет глубокие исторические корни. Впервые в Томске в 1932 году. в Томском государственном педагогическом институте была начата профессиональная подготовка историков, таким образом, была основана система высшего исторического образования в Сибири. Интерес к истории был настолько велик, что первые научные историко-археологические раскопки начались в Томской области в трудное время - в годы Великой Отечественной войны - в 1944 году. На протяжении 1940-1970 годов на базе Томского государственного педагогического института были проведены масштабные комплексные (исторические, археологические, этнографические, лингвистические) научные исследования многих малочисленных сибирских народов. Эти фундаментальные работы стали основой для сохранения и возрождения исторического и культурного наследия сибирских народов.

В 1940-1990 годы на факультете преподавали известные историки, профессора А.Н. Неусыхин, К.Э. Гриневич, Э.Н. Ярошевский, А.И. Данилов, И.М. Разгон, А.М. Сагалаев, Л.И. Боженко.

Гордостью исторического факультета являются его выпускники: Герой Советского Союза А.П. Калашников; Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор исторических наук, профессор М.С. Кузнецов; известный сибиревед, заведующая кафедрой истории Томского государственного университета З.Я. Бояршинова; директор Научной библиотеки Томского государственного университета М.П. Серебрякова; доктора исторических наук, профессора С.С. Григорцевич, В.А. Зибарев, М.А. Вылцан, Б.В. Иванов, Г.И. Пелих и др.

Сегодня на историко-филологическом факультете работает 11 докторов наук, 32 кандидата наук, 4 докторанта, 32 аспиранта. Факультет участвует в европейских программах обмена студентами. Студенты ИФФ проходят обучение в течение семестра во Вроцлавском университете (Польша) и Хиросимском университете (Япония).