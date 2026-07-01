ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

История становления историко-филологического факультета неразрывно связана с эпохой возникновения высшего образования в Пензенской области. Как отдельное структурное подразделение историко-филологический факультет по праву считается одним из старейших. Так как исторический факультет и факультет русского языка и литературы, наряду с физико-математическим факультетом составляли основу Пензенского учительского института, педагогического учебного заведения для подготовки учителей семилетней школы с 2-летним сроком обучения, в момент его образования в 1939 году. Первым деканом исторического факультета стал Алексей Андреевич Логунов. Он же возглавил и единственную кафедру факультета - кафедру истории СССР.

В 1939 году на 1 курс вновь созданного факультета был принят 61 абитуриент (всего же в этом году в учительский институт поступили 183 человека). Историческое образование было одним из наиболее приоритетных для руководства страны, поэтому даже в сложных условиях военного времени, в 1943 году и педагогический институт (решение о создании педагогического института с 4-летним сроком обучения утверждено СНК СССР в июле 1941 года) пополнился новым факультетом - историческим. Его возглавила Наталья Петровна Никольская.

В первые десятилетия с момента возникновения состояние материальной базы факультета было весьма плачевным. В начале 1950-х годов исторический факультет делил с факультетом русского языка и литературы помещение бывшего духовного училища (по ул. Чкалова, 56).

Ни одна из кафедр не имела своего помещения. В таких стеснённых условиях факультет работал до 1961 года, когда уже в составе историко-филологического факультета «переехал» в новый корпус (ныне корпус № 3, в котором размещается ФМФ).

В 1951 году приказом Министерства просвещения РСФСР факультеты русского языка и литературы и исторический были преобразованы в историко-филологический факультет. Деканом объединённого подразделения становится М. П. Молебнов.

Историко-филологический факультет просуществовал 35 лет и в марте 1986 года вновь превратился в два самостоятельных факультета. Новым деканом нового факультета стал к.ф.н., доцент Михаил Иванович Ефремкин.

В 1990 году факультет получил в своё распоряжение отдельный корпус (по адресу: К. Маркса, 4). Происходит увеличение числа кафедр: их стало четыре - отечественной истории и методики преподавания истории (существует с 1985 года), истории СССР и советского права (возникла в 1987 году), новой и новейшей истории (в 1986-1997 годах - всеобщей истории), истории древнего мира, средних веков и археологии (в 1997 году выделилась из состава кафедры всеобщей истории). В два раза вырос преподавательский состав (в начале 1990-х годов на факультете работало уже около 30 преподавателей), существенно увеличился контингент студентов (на дневном отделении обучалось свыше 400 человек, на заочном - более 300).

Большинство преподавателей факультета - его бывшие выпускники, треть из них окончила институт в 1980-е годы. Выпускники исторического факультета составляют и значительную часть преподавателей кафедр общественных наук всех пензенских вузов, что, безусловно, свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки студентов.

Огромный вклад в развитие факультета этого периода внесли: Н. А. Шарошкин (в 1968-1974 годах - декан историко-филологического факультета; докторская диссертация защищена в 1985 году; под его руководством в 1989 году была открыта аспирантура по отечественной истории и подготовлено12 кандидатов исторических наук); В. И. Лебедев (1932-1995 годы) (один из выдающихся краеведов, автор около 200 научных публикаций, председатель Поволжской секции научного совета АН СССР по исторической демографии и географии (1991-1995 годы). В 1985-1987 годах они возглавили ведущие кафедры исторического факультета. Нельзя не отметить и деятельность Н. В. Фарбмана, участника Великой Отечественной войны, д.и.н., профессора, посвятившего факультету 39 лет своей жизни, В. М. Кирилловой, одного из старейших и уважаемых преподавателей факультета и многих других.

Впервые в истории вуза именно на историческом факультете появился специализированный совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата исторических наук (1993 год). Председателем диссертационного совета становится д.и.н., профессор Н. А. Шарошкин, учёным секретарём - к.и.н. В. П. Догаева. 17 июня 1994 года во вновь образованном совете состоялась первая защита: звание кандидата исторических наук получила Л. Ю. Федосеева. В 1998 году совет был реорганизован для двух специальностей: «Отечественная история» и «Всеобщая история». Новым председателем совета становится В. В. Гошуляк (декан факультета с 1996 года). В 2006-2007 годах председателем совета являлся А. С. Касимов. В 2007 году в связи с реорганизацией диссертационных советов в РФ совет по защите кандидатских диссертаций прекратил свою деятельность. За весь период существования совета (1993-2007 годы) более 120 соискателей успешно прошли процедуру защиты и получили учёную степень. В их числе преподаватели ПГПУ: Л. Ю. Федосеева, В. И. Первушкин, О. В. Ягов, О. А. Сухова, О. В. Озеров, С. Е. Панин, Т. В. Кузьмина, А. В. Первушкин, Т. В. Юрина, В. Н. Паршина, А. В. Тишкина, А. Е. Ульянов, Т. В. Гаврилова, А. М. Подлужная, О. В. Доброва, Н. В. Сёмина, А. Ф. Никитин, Р. В. Гуляев и др. Всего в общей сложности в 1990-е годы преподавателями факультета были подготовлены и защищены 15 кандидатских и две докторские диссертации (А. С. Касимов, 1994 год; В. Б. Семёнов, 1996 год).

В период стабилизации начала 2000-х годов происходит укрепление материально-технической базы факультета и его кадрового состава (в 2001-2009 годах преподавателями факультета успешно защищено 9 докторских диссертаций), совершенствуется содержание учебного процесса, в рамках специальности «история» появляются дополнительные квалификации, новых высот достигает научное творчество преподавателей.

Происходят и организационно-структурные изменения: по решению Учёного совета университета от 30 июня 2004 года исторический факультет на правах отделения вошёл в состав института истории и права в рамках ПГПУ имени В. Г. Белинского.

Директором ИИиП стал д.и.н., профессор В. В. Гошуляк. Однако жизнь в очередной раз доказала необходимость существования факультета как самостоятельного подразделения. 25 апреля 2007 года по решению Учёного совета институт истории и права был разделён на отдельные факультеты: исторический и юридический. Выборы деканов проходили на Учёном совете университета 30 мая 2007 года. На историческом факультете все кафедры выдвинули кандидатуру к.и.н., доцента О.В. Ягова. Учёный совет университета поддержал выбор преподавателей.

Во второй половине 2000-х годов на факультете обучалось более 600 студентов и 50 аспирантов. Занятия проводили высококвалифицированные преподаватели в составе 10 докторов и 31 кандидата исторических наук. Учебный процесс велся как на очной (5 лет), так и заочной (6 лет) формах обучения по специальности: «история».

В 2012 году с вхождением Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского в состав Пензенского государственного университета начался новый этап в истории факультета. На базе исторического факультета, факультета русского языка и литературы и факультета иностранных языков был воссоздан историко-филологический факультет.