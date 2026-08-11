ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Историко-филологический факультет принадлежит к числу первых факультетов университета. Он был организован приказом ректора ЧелГУ С.Е. Матушкина от 3 августа 1976 года № 2 со специальностями «История» и «Русский язык и литература».

Творцами нового факультета стала большая группа преподавателей, представлявших различные вузы уральского региона и страны: Челябинска, Екатеринбурга, Пскова, Новосибирска, Иркутска, Саратова.

Первоначально на факультете работало 3 кафедры - общественных наук (марксизма-ленинизма, включавшая в себя секции партийной и гражданской истории, экономики), русского языка и литературы, иностранных языков. Развитие каждой из специальностей поставило вопрос разделения истфила, на базе которого в 1979-1980 годах было организовано два самостоятельных факультета - филологический и исторический. ​

Оба факультета постепенно заняли ведущее место в гуманитарном пространстве Южного Урала, став своеобразным центром в подготовке квалифицированных научных кадров для соответствующих кафедр и факультетов вузов, школ и гимназий, а также политико-административных структур, учреждений науки и культуры, средств массовой информации региона.

Среди выпускников исторического и филологического факультетов - десятки докторов наук, работающих в вузах и научных структурах России, ближнего и дальнего Зарубежья, известные политические, общественные и культурные деятели.

Интеграции двух старейших факультетов университета способствовало создание в 2012 году. Института гуманитарного образования ЧелГУ (руководители - доктор филологических наук, профессор М.В. Загидуллина, затем доктор исторических наук, профессор Г.А. Гончаров). Наконец, со 2 мая 2015 года решением Учёного совета университета был организован историко-филологический факультет ЧелГУ, деканом которого стала кандидат исторических наук, доцент Наталья Владимировна Гришина.​