ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Институт архивоведения (с 1932 года - Историко-архивный институт) был создан Постановлением ЦИК и СНК СССР «Об открытии при Центральном архивном управлении Союза ССР Института архивоведения и о передаче Кабинета архивоведения при Центральном архивном управлении РСФСР в ведение Архивного управления Союза ССР» от 30 сентября 1930 года. Постановление было принято на основании ходатайства заведующего ЦАУ СССР М.Н. Покровского в Президиум ЦИК СССР. Покровский писал: «Подготовка новых научных кадров требует организации специального высшего архивного учебного заведения, что явно не под силу отдельным архивным управлениям союзных республик…Для подготовки научных кадров необходима организация при ЦАУ специального высшего учебного заведения - Института архивоведения - с двухгодичным курсом (типа рабфака) и подготовительным одногодичным курсом для предварительной подготовки в институт рабочих, не имеющих общеобразовательного ценза».

В подробной записке заместителя заведующего ЦАУ СССР В.В. Максакова и старшего архивиста-консультанта М.С. Вишневского в СНК СССР, зарегистрированный 10 июля 1930 года, характеризовалось неудовлетворительное состояние подготовки квалифицированных архивных работников, которых готовил Архивный цикл при 1-м МГУ. В записке обосновывалась необходимость создания специального высшего учебного заведения - Института архивоведения при ЦАУ СССР. ЦАУ просило закрыть Архивный цикл при 1-м МГУ и освободившиеся в связи с этим средства передать в распоряжение ЦАУ СССР. При этом представлялся проект организации Института архивоведения.

Институт открылся через 7 месяцев после выхода в свет Постановления, когда первый набор студентов и слушателей 1 апреля 1931 года переступили порог учебных аудиторий в здании ЦАУ СССР на улице 25 Октября, д. 15 (ныне - ул. Никольская, д. 15).

Первым директором Института архивоведения с 18 января 1931 года был назначен Р.К. Лицит. Еще до начала занятий в Институте он разослал по всей системе архивных учреждений страны письма, где просил направить в новый архивный вуз по два кандидата на каждое предоставляемое этому учреждению заранее забронированное место студента.

Первоначальный контингент приема в Институт был установлен в 125 студентов по дневному отделению, и 60 - по вечернему.

В конце июля 1931 года Лицит выступил с докладом на совещании заведующих архивных управлений РСФСР, а в начале сентября обнаружились упущения в подготовке Института к новому учебному году. Назначенная ЦАУ комиссия проверила и доложила: «Дирекцией Института и аппаратом ЦАУ не были использованы все имеющиеся в их распоряжении средства для создания нормальных условий Института в новом учебном году».

В аппарате ЦАУ виновных не нашли, и был проведена смена руководство Института.

В августе 1931 года директором Института был назначен ученый секретарь С.М. Абалин.

В первом, 1931/1932 учебном году был установлен двухлетний срок обучения. Вскоре, однако, выяснилась недостаточность двухлетнего срока обучения для фундаментальной подготовки архивиста. Поэтому уже в 1932/1933 учебном году срок обучения был увеличен до 2,5 лет, а в 1933/1934 учебом году - до 3 лет.

Уже в 1933 году прием в ИАИ производился по следующим специальностям:

«а) руководитель-организатор архивного дела;

б) архивист-методист;

в) архивист редактор, публикатор и архивист по агитационно-массовой работе;

г) преподаватель архивно-исторических дисциплин для архивных курсов и соответствующих вузов;

д) научных работников для Института Маркса-Энгельса-Ленина (подготавливаемых по особым профилям и учебным планам).» (из правил приема в ИАИ в 1933 году).

Вступительные экзамены проводились по следующим дисциплинам: политэкономия, физика и химия, русский язык, математика, общее знакомство с архивно-исторической литературой.

С.М. Абалин в 1933 году просит научно-исследовательский отдел ЦАУ помочь Институту создать в ближайшее время:

- Учебник по методике и технике архивной работы по ред. М.С. Вишневского;

- Учебник по курсу «Архивы и архивное дело» по ред. В.В. Максакова;

- Учебник по источниковедению и методике публикации документов.

Т.о., 1931 - 1941 годы явились этапом становления ИАИ.

В первые годы формировалась структура Института: был создан Совет Института, три основные кафедры - истории и экономических дисциплин, архивоведения, иностранных языков, а также аспирантура, лаборатория, научно-методический историко-архивоведческий кабинет, библиотека.

Институт, выполняя постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года «Об высшей школе и техникумах», ввел в учебный процесс чтение систематических курсов лекций, проведения семинаров, зачетов, экзаменов, защиту дипломных работ (вместо существовавшего ранее бригадно-лабораторного метода обучения, при котором студенческая группа прорабатывала определенную тему, а отчитывался за ее освоение лишь один студент).

Однако в 1934 году Совет Института вынужден был констатировать, что «кафедры в своей работе не обеспечили увязки исторических дисциплин с основными проблемами архивоведения». С осознания важности этой проблемы начинает складываться неповторимый облик ИАИ.

Положение начинает медленно выправляться с назначением в 1934 году на пост директора ИАИ Н.И. Соколова. При нем активно обсуждается вопрос о том, кого готовит Институт. Новый директор вступил в сражение с теми, кто, вслед за М.Н. Покровским, считал, что нужно готовить только идеологических и политически подкованных руководящих работников, давая им максимум исторических дисциплин и необходимый минимум дисциплин по профилю. Н.И. Соколов решил перестроить учебные программы. Именно в это время выдвигается установка на выпуск не узких (хотя и хорошо подкованных в политическом отношении) специалистов, а историков-архивистов. В 1934/1935 учебном году срок обучения увеличивается до 4-х лет.

Кроме того, основной задачей Соколов поставил приглашение в Институт лучших историков-исследователей и архивистов-профессионалов. На институтские кафедры с середины 1930-х годов поднимались представители блестящей плеяды историков и архивистов. За плечами у многих из них были годы учебы и преподавания в дореволюционных российских университетах, авторитет представляемый ими научной школы и, главное, трепетная забота о том, чтобы «не угасла свеча» научных традиций, которыми на протяжении столетий славна была система российского высшего образования.

В эти годы состоялась дискуссия по вопросу о сущности историко-архивного образования между А.Н. Сперанским и М.С. Вишневским – методистом-практиком архивного дела, одним из основателей Института с 1936 по 1938 год М.С. Вишневский вел борьбу против «недооценки и прямого пренебрежения к архивным дисциплинам, которое передается студентам и аспирантам». Он требовал сокращения часов преподавания общеобразовательных и исторических дисциплин: «В задачи нашего специально-архивного вуза не должна входить подготовка специалистов по истории СССР». При этом он подчеркивал: «Историческая наука не может развиваться без правильности организации архивного дела, без наличия в государственных архивах высококвалифицированных специалистов, без научной обработки архивных материалов, являющихся основной базой развития исторических наук».

В 1938 году кафедра архивоведения была разделена на две самостоятельные архивоведческие кафедры - теории и практики архивной работы (под руководством Г.Д. Костомарова), истории и организации архивного дела (под руководством В.В. Максакова).

А в 1939 году из кафедры истории и организации архивного дела выделилась кафедра вспомогательных исторических дисциплин, которую возглавил А.Н. Сперанский. На кафедру ВИД было также возложено преподавание истории государственных учреждений.

Однако к этому времени Н.И. Соколов был уволен с поста директора Института. Снятие Соколова в июле 1937 года было связано с выводами очередной комиссии, назначенной специальным распоряжением по ЦАУ с целью «проверки работы Историко-архивного института в отношении педагогических кадров и политико-морального состояния студентов». Еще 8 апреля 1933 года Президиум ЦКК и НКРКИ приняли решение об очередной чистке аппарата ЦАУ СССР и РСФСР, архивов и Института архивоведения. Созданная в связи с этим комиссия обязала всех работников кадровых органов и администрацию подготовить характеристики «политического лица» каждого из научных работников и преподавателей. Почти одновременно с Н.И. Соколовым, в конце 1937 - начале 1938 годов из ИАИ были уволены зам. директора по учебной работе А.Э. Блюмфельд, профессора К.А. Попов, М.С. Вишневский; чуть раньше - А.М. Рахлин, Б.И. Анфилов. Кроме того, у проверяющих, как зафиксировано в выводах комисскии, вызываюет сомнение «политическое лицо» аспирантов ИАИ Н.В. Бржостовская (которая была отчислена в 1939 году), К.Г. Митяева, М.Н. Шобухова.

На этой трагической ноте обрывается предыстория или период становления ИАИ. А в следующем году ИАИ вступил в новый этап своей жизни – героический, потому что преподавателям Института приходилось жить и работать между «молотом» власти и «наковальней» чести ученого.

Директором ИАИ в июле 1937 года был назначен директор Архива профдвижения К.О. Гулевич. Он продолжил начатую Соколовым традицию приглашения в Институт выдающихся ученых и специалистов. Таким образом в 1930-е годы на кафедры вуза пришли крупные специалисты - историки и архивисты. Архивоведческие дисциплины вели В.В, Максаков, М.С. Вишневский, С.Ф. Айнберг-Загрязская, Б.И. Анфилов, О.Е. Карноухова, А.М. Рахлин, А.А. Сергеев, А.А. Шилов, воспитанники аспирантуры Института К.Г. Митяев, И.С. Чернов, М.Н. Шобухов. В вузе преподавали Ю.В. Готье, С.Б. Веселовский, В.И. Пичета, С.К. Богоявленский, П.Г. Любомиров, П.П. Смирнов, М.Н. Тихомиров, Л.В. Черепнин, Н.В. Устюгов, А.Н. Сперанский.

Благодаря Гулевичу был издан учебник А.А. Шилова, которого не издавали несколько лет «Руководство по публикации документов XIX и начала XX веков». (М., 1939).

Уже в 1939 году были основаны «Труды Историко-архивного института», первый том которых составили «Очерки по истории Мануфактур-коллегии» Д.С. Бабурина (М., 1939).

Напомним, что в то время (в 1939 году) была создана самостоятельная кафедра - вспомогательных исторических дисциплин и формирование высочайшего научного престижа ИАИ происходило вокруг этой кафедры. Это было не случайно. После включения архивной системы и Института в подчинение НКВД в 1938 году руководитель ГАУ И.И. Никитинский отнес Институт к «периферии архивного дела». Кафедра ВИД удачно использовала непривлекательное для начальства название и образовала свою собственную «периферию на периферии». Высокий уровень мышления и культуры преподавателей кафедры приобщал студентов к настоящей науке. Таким образом родился уникальный научно-исследовательский и учебно-воспитательный целостный организм, в основу которого было положено научное изучение Текста, Документа, Источника в самом широком смысле этого слова. С этой точки зрения ИАИ с 1938 по 1949 годы стал своего рода «Академией свободомыслия».

Правда, К.О. Гулевич уже не дожил до этого. В 1939 году он был арестован и расстрелян. На совещании при начальнике ГАУ НКВД СССР от 16 ноября 1939 года И.И. Никитинский сказал: «Много оппозиционеров выявлено по архивной периферии. В Историко-архивном институте был директор Гулевич, который в прошлом был лидером шляпниковской оппозиции в Полтаве».

Последнее, что успел сделать К.О. Гулевич до ареста, - поставил вопрос о введении 5 летнего срока обучения.

Новым директором ИАИ в конце 1939 года был назначен И.И. Мартынов.

Годы Великой Отечественной войны - особый период и в истории Института, когда историк П.П. Смирнов по личной инициативе, вместе с небольшой группой студентов и сотрудников сохранил брошенный Мартыновым на произвол судьбы Институт и возвратил его к жизни. Уже в октябре 1941 года на страницах центральной печати и по радио прозвучало сообщение о том, что ИАИ продолжает жить и работает по законам военного времени. Помимо занятий в учебных аудиториях преподаватели и студенты патрулировали улицы города, сбрасывая с крыш фашистские зажигательные бомбы, выступали с лекциями и концертами в подшефных госпиталях и школах.

По вызову П.П. Смирнова в Москву из Нижнего Новгорода вернулись А.Н. Сперанский и А.В. Чернов. Сам приехал из Саратова В.В. Максаков. В ИАИ в годы войны были приглашены И.Л. Маяковский и А.И. Андреев.

Вскоре, и уже под руководством нового директора П.Б. Жибарева, Институт практически в полном объеме возобновил свою научно-учебную деятельность.

В 1946 году контингент приема в вуз был установлен в 150 человек на д/о и 150 - на заочном.

Директором ИАИ с октября 1944 года до января 1948 года являлся защитившийся в 1939 году в аспирантуре ИАИ Д.С. Бабурин.

В 1946-1947 годах была сделана попытка реорганизации факультета историко-архивоведения. Он разделился на 2 факультета: исторических архивов и архивов Октябрьской революции. Однако это реформирование структуры Института оказалось неудачным, так как хронологический разрыв в преподавании специальных дисциплин не способствовал всесторонней подготовке специалиста. Особенно это касалось условий работы в архивах в наиболее многочисленном областном звене.

В 1947 году Институт был передан из системы МВД СССР в ведение Министерства высшего образования СССР.

В 1948 году директором МГИАИ был назначен Н.А. Елистратов, который вынудил уйти из Института А.И. Андреева и Л.В. Черепнина, организовав их травлю за «низкопоклонство перед Западом».

Во второй половине 1940-х и 1950-е годы шел процесс расширения состава учебных дисциплин.

Из объединенной в годы войны кафедры архивоведения в 1946 г. были восстановлены существовавшие ранее самостоятельные кафедры – теории и практики архивного дела под руководством И.Л. Маяковского и истории и организации архивного дела под руководством В.В. Максакова.

В 1949/1950 учебном год был введен 5 летний срок обучения, вопрос о котором ставился еще в 1939 году.

В 1950 году МГИАИ возглавила А.С. Рослова.

В 1952 году была образована кафедра истории государственных учреждений и делопроизводства, которую возглавил А.В. Чернов. Кафедра истории государственных учреждений и делопроизводства сложилась из двух групп преподавателей – специалистов по делопроизводству - К.Г. Митяев, В.Л. Бушуева, Л.И. Вартанян; и специалистов по истории государственных учреждений - А.В. Чернов, Н.П. Ерошкин, Б.Г. Слицан, Ю.В. Куликов, А.А. Нелидов, В.А. Цикулин. В 1957 году создана кафедра археографии под руководством М.С. Селезнева. Специализируясь в составе кафедры ТиПАД по археографии, М.С. Селезнев, Е.М. Тальман, Д.М. Энштейн, Т.В. Ивницкая, Л.И. Арапова составили основу кафедры археографии.

В этот период на кафедре ТиПАД сложился сильный преподавательский состав - Н.А. Павлова, М.Ф. Петровская, М.Н. Шобухов, Н.А. Ковальчук, Н.А. Орлова, Л.Г. Сырченко, А.А. Кузин, К.И. Рудельсон. А.А. Кузин положил начало изучению технических архивов на кафедре. Позже в эту работу включились Н.Г. Филиппов, К.Б. Гельман-Виноградов, П.С. Преображенская и Л.М. Рошаль.

На кафедре истории и организации архивного дела также сложился костяк преподавателей - В.В. Максаков, А.В. Чернов, Н.В. Бржостовская, В.И. Вяликов, Г.А. Дремина, Н.А. Ивницкий, Ю.Ф. Кононов, И.П. Козлитин.

Наряду со сложившимися в предшествующий период лекционными курсами в послевоенные годы были прочитаны новые: по исторической географии, истории зарубежных архивов, технических и кинофотофоноархивов, микрофотокопированию.

В этот период кафедрами Института подготовлены и изданы такие крупные учебники и учебные пособия, как «Теория и практика архивного дела в СССР» (1958 год), «Методическое пособие по археографии» (1958 год), «История и организация делопроизводства в СССР» К.Г. Митяева (1959 год), «Технические архивы» (1956 год) и «Кинофотофоноархивы» (1960 год) А.А. Кузина, «Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России» (1960 год), Н.П. Ерошкина, «Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции» под редакцией В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева (1961 год).

В 1962 году к руководству МГИАИ пришел Л.А. Никифоров.

В 1959 году Совет Министров СССР принял Постановление о подготовке в МГИАИ кадров документоведов-организаторов управленческого труда и делопроизводства в государственных учреждениях, а в 1960 году образована кафедра советского делопроизводства под руководством К.Г. Митяева. В 1964 году был создан факультет государственного делопроизводства. На факультете были созданы специальные кафедры - документоведения и организации государственного делопроизводства основ государственного управления, механизации и автоматизации делопроизводства и архивов.

В 1969 году факультет историко-архивоведения был переименован в факультет архивного дела.

В 1964 году образована кафедра научно-технических архивов под руководством А.А. Кузина. В этом же году было опубликовано Постановление Совета Министров СССР «О подготовке в Историко-архивном институте кадров для научно-технических архивов».

В 1976 году создается кафедра научно-технической информации под руководством П.И. Никитина. Это направление деятельности Института завершилось введением в 1977 году новой специальности - документовед-организатор научно-технической информации.

А в 1982 году отделение научно-технической информации факультета архивного дела было преобразовано в факультет научно-технической информации; научно-технических архивов, стандартизации и патентоведения.

В 1975 году создана самостоятельная кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций (под руководством И.П. Ерошкина).

В 1976 году на посту ректора МГИАИ С.И. Мурашова, при котором Институт вынуждены были покинуть 15 ведущих профессоров, доцентов и преподавателей, сменил Н.П. Красавченко.

К числу главных заслуг Н.П. Красавченко относится его стремление вернуть в Институт ушедших при Мурашове профессоров и преподавателей. Он явился инициатором и главным организатором празднования полувекового юбилея Института в 1981 году.

В 1978 году создается подготовительное отделение и вечернее подготовительные курсы для молодежи, работающей в архивных органах. В 1978 году открыт факультет повышения квалификации работников архивных учреждений.

В этот период были подготовлены и изданы учебники «Теория и практика архивного дела» (М., 1980 год) под редакцией Ф.И. Долгих, К.И. Рудельсон; Н.П. Ерошкина «История государственных учреждений дореволюционной России» (М., 1968 год); М.Н. Черноморского «Источниковедение истории СССР. Советский период» (М., 1976 год), и др.

В самый разгар перестройки Институт оказался в эпицентре борьбы различных течений и мнений вокруг ситуации в отечественном архивном деле. Часть аппарата союзного Главархива требовала свести процесс обучения к набору технических навыков, которые достаточны архивному работнику как исполнителю. В то же время группа преподавателей МГИАИ во главе с новым ректором Ю.Н. Афанасьевым пришедшим на этот пост в 1986 году, выступила за коренную демократическую реформу всей отечественной архивной системы. Либерально настроенные ученые МГИАИ пытались поднять уровень архивной практики и архивного образования, чтобы включить архивистику в рамки единого мирового культурно-информационного пространства.

Влившись в 1991 году в состав РГГУ, ИАИ начала развиваться на качественно новой основе - синтетического вуза университетского типа с опорой на исторические, археографические и архивоведческие дисциплины. В 1994 году было создано отделение, которое вскоре стало факультетом истории, политологии и права (декан д.и.н., проф. А.П. Логунов).

В 1994 году из факультета архивного дела выделился факультет технотронных архивов и документов (декан д.и.н., профессрп В.М. Магидов).

В 1999 году создан факультет документоведения (декан д.и.н., профессор Т.Г. Архипова).

В Историко-архивном институте РГГУ сплелись традиции российского гуманитарного образования и фундаментальной подготовки историков-архивистов с широким кругозором и умением применять на практике навыки выявления, организации и исследования архивных источников.