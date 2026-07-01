ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ИВАНГОРОДСКАЯ КРЕПОСТЬ»

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ИВАНГОРОДСКАЯ КРЕПОСТЬ». Ивангородская крепость-памятник русского оборонительного зодчества XV-XVI веков заложена в 1492 году «на немецком рубеже» на реке Нарова по приказу первого Государя Всея Руси Ивана III.

Его имя и по сей день носят крепость и город на правобережье Наровы. Новая русская фортификация стала не только мощным оборонительным укреплением на северо-западных границах Московского государства, но и важной стратегической базой в борьбе России за выход в Балтийское море. По своему типу Ивангородская крепость великолепно приспособлена для массового использования огнестрельного оружия . Ивангород отличает ярко выраженная прямолинейность стен, равномерное чередование, примерно через 90-100м, высоких каменных башен многоярусного боя, деление всей территории крепости на части, имеющие в плане правильную геометрическую фигуру. Частей этих- пять, и каждая соответствует особому этапу строительства укрепления. За свою многовековую историю это русское укрепление было участником и свидетелем многих исторических событий, разворачивающихся на Северо-Западе страны. Это- Ливонская война в XVI веке , Северная война в XVIII-м, Великая Отечественная война 1941-1945 годов.

Сегодня крепость используется как музейно-культурный центр Ивангорода, где проводятся областные и городские мероприятия, проводятся экскурсии.

Иллюстрации:

Историко-архитектурный и художественный музей «Ивангородская крепость»