ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Историческое сознание — совокупность представлений, присущих обществу в целом и составляющим его сегментам в отдельности, о своем прошлом и прошлом всего человечества.

И. с. находится в близкой связи с историческим познанием . Каждая социальная и экономическая общность обладает известным комплексом исторических представлений о своем происхождении, важнейших событиях и деятелях собственного прошлого, их соотношении с историей других общностей и всего человечества. Это те «исторические предания», какие составляют неотъемлемую принадлежность духовной жизни каждого народа, способ его самовыражения, и это придает И. с. сильную эмоциональную окраску. История органически присутствует в сознании общества. Историчны все составляющие его элементы — взгляды, идеи, политические и иные теории и т. п.

В философской литературе сознание означает человеческую способность идеального воспроизведения действительности в мышлении, высший уровень психической активности человека как социального существа. В отличие от этого И. с. всегда конкретно. Оно существует как конкретная историческая закономерность, изучающая мир ментальных и духовных реальностей. И. с. не является неизменным. В IX в. оно было иным, чем в XVI или ХХ-м. Но оно не одинаково также в горизонтальном измерении, различаясь на разных ступенях социальной пирамиды. Представления о настоящем и прошлом обитателей ее нижних этажей существенно отличаются от воззрений тех, кто населяет верхние этажи. Присущее им в различной степени протестное настроение, захватывающее их историческую память, порождает собственный образ истории, выражающий конфронтационное И. с. В нем выражается значение истории как важнейшего аргумента в идейно-политической борьбе различных классов и сословий, религиозных, этнических, профессиональных и иных социальных общностей. Поэтому во все времена изучение и, в особенности, преподавание истории государство стремилось поставить под свой контроль. Формирование массового И. с. являлось целью его политики в области образования. Однако его вмешательство в эту сферу ведет к ее деформации. Еще великий «трагический гуманист» Йохан Хейзинга , отмечая, что потребность в историческом знании является абсолютной потребностью человека, способом радостного приобщения к миру, с тревогой писал, что XX в., как никогда прежде, сделал историю орудием лжи на уровне государственной политики: никакая восточная деспотия в своих фантастических «свидетельствах» не обращалась с историей так, как это делает современное государство. Поэтому он предупреждал, что И. с. должно быть бдительным, «дабы не были воздвигнуты от имени истории кровожадные идолы, которые поглотят культуру». В кризисное время, писал он, история может стать средством достижения необходимого согласия людей.

И. с. присуще активное деятельное начало, направленное на преобразование исторической действительности. В этом его отличие от исторического познания, акцентирующего относительность исторической истины. Оно базируется на непреложных идейно-нравственных основаниях.

И. с. есть моральная категория, требующая в качестве обязательного условия профессионализма историка соблюдение им некоторых моральных стандартов, предполагающих следование идейным и нравственным нормам. Они охватывают всю сферу жизнедеятельности человека от его личностных и корпоративных связей до профессиональной деятельности в области высшего и среднего образования и — опосредованно — суждений о высокой политике.

Лит.: Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. М., 1989; Его же. Историческое сознание и историческая наука // Исторические воззрения как форма общественного сознания. Ч. 1. Саратов, 1995; Тавризян Г. М. Йохан Хейзинга: кредо историка // Хейзинга Й. Homo ludens. В. тени. завтрашнего. дня. М., 1992. Car. E. Н. What is History? Cambridge, 1962.