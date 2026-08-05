ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАСТВО. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СТРАН СНГ

Периодическое издание ИВИ РАН.

История создания журнала «Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ» началась с идеи сотрудничества и всестороннего обсуждения общего исторического прошлого, которая была положена в основу многосторонних отношений ученых – историков стран СНГ.

В 2005 году они собрались в Москве. Прежде всего это были представители институтов истории Академии наук стран СНГ. На собрании было принято решение создать Ассоциацию институтов истории стран СНГ.

При этом преследовались две главные цели. Первая - это ликвидировать белые пятна и недопонимание в общей истории, которая имеется и которая связывает все страны СНГ. Вторая - это школьные учебники, которые находятся в центре внимания.

Одно дело вести дискуссии по тем или иным спорным вопросам, касательно, например, голода 30-х гг. в СССР, или, скажем, проблемы Нагорного Карабаха, другое дело - как об этом написать в учебнике, как воспитывать или как обучать молодое поколение.

Для обсуждения многих обозначенных проблем Ассоциация стала издавать журнал, который называется “Историческое пространство – Проблемы истории стран СНГ”.

Журнал является, в какой-то степени дискуссионной трибуной, в которой свободно обсуждаются все проблемы истории стран СНГ.

Журнал назван “Историческое пространство” как аналогия с существующим постсоветским пространством и проблематикой завязанной на этом.

Ежегодник охватывает большие хронологические рамки: от Древнего мира до Современности, но страдиционно уделяется больше вниманияначалу XX века, советскому и постсоветскому периоду.

Издающая организация:

Международная ассоциация институтовтов истории стран СНГ.

Тематика журнала:

Содружество Независимых Государств, постсоветское пространство, История.

Периодичность издания:

Ежегодник.

Главный редактор:

Академик РАН, директор Института всеобщей Истории РАН А. О. Чубарьян