ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, Санкт-Петербург

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО при Санкт-Петербургском университете - российское на­учное об­ще­ст­во.

Об­ра­зо­ва­но в 1889 году. Бес­смен­ный председатель Комитета общества - Н.И. Ка­ре­ев . К концу 1890 года в общество вхо­ди­ло 162 человека, в 1897 году - 275 человек, в 1915 году - свыше 180 человек. Сре­ди них - ис­то­ри­ки Санкт-Пе­тер­бур­га, Мо­ск­вы, Кие­ва, Одес­сы, Харь­ко­ва, Ка­за­ни и других го­ро­дов: В.Б. Ан­то­но­вич, Б.Д. Гре­ков, А.С. Лап­по-Да­ни­лев­ский, П.Н. Ми­лю­ков, Ф.Г. Ми­щен­ко, С.А. Му­ром­цев, Н.П. Пав­лов-Силь­ван­ский, В.И. Се­мев­ский, Е.В. Тар­ле, Н.П. Че­реп­нин, А.А. Шах­ма­тов.

В 1890-е годы Историческое общество уде­ля­ло зна­чительное вни­ма­ние (в от­ли­чие от других ис­то­рических об­ществ) тео­ре­тическим во­про­сам, на его за­се­да­ни­ях, ши­ро­ко по­се­щав­ших­ся пуб­ли­кой, об­су­ж­да­лась ис­то­рическая кон­цеп­ция мар­ксиз­ма. Чле­ны общества вве­ли в на­учуный обо­рот боль­шое чис­ло цен­ных до­кумен­тов из российских и западноев­ропейских ар­хи­вов.

Под редакцие Ка­рее­ва общество из­да­ва­ло не­пе­рио­дический сборинк «Ис­то­ри­че­ское обо­зре­ние» (т. 1-21, 1890-1916 годы; наи­боль­ший ин­те­рес по раз­но­об­ра­зию и со­дер­жа­нию ма­те­риа­ла пред­став­ля­ют пер­вые семь то­мов), в ко­то­ром пуб­ли­ко­ва­лись ста­тьи по российской и за­ру­беж­ной ис­то­рии, официальные ма­те­риа­лы са­мо­го общества. Пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние по­сле Октябрьсокой. ре­во­лю­ции 1917 года .

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