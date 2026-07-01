ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, Санкт-Петербург
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО при Санкт-Петербургском университете - российское научное общество.
Образовано в 1889 году. Бессменный председатель Комитета общества - Н.И. Кареев. К концу 1890 года в общество входило 162 человека, в 1897 году - 275 человек, в 1915 году - свыше 180 человек. Среди них - историки Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Харькова, Казани и других городов: В.Б. Антонович, Б.Д. Греков, А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Ф.Г. Мищенко, С.А. Муромцев, Н.П. Павлов-Сильванский, В.И. Семевский, Е.В. Тарле, Н.П. Черепнин, А.А. Шахматов.
В 1890-е годы Историческое общество уделяло значительное внимание (в отличие от других исторических обществ) теоретическим вопросам, на его заседаниях, широко посещавшихся публикой, обсуждалась историческая концепция марксизма. Члены общества ввели в научуный оборот большое число ценных документов из российских и западноевропейских архивов.
Под редакцие Кареева общество издавало непериодический сборинк «Историческое обозрение» (т. 1-21, 1890-1916 годы; наибольший интерес по разнообразию и содержанию материала представляют первые семь томов), в котором публиковались статьи по российской и зарубежной истории, официальные материалы самого общества. Прекратило существование после Октябрьсокой. революции 1917 года.