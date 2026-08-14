ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ - российское научное общество.
Основано в 1893 году по инициативе группы профессоров историко-филологического факультета Московского университета во главе с В.И. Герье (он же бессменно возглавлял руководящий орган осторического общества - его Комитет). Объединяло историков-профессионалов и молодых учёных, а также преподавателей истории в средних учебных заведениях.
В его состав входили почётные и действительные члены, члены-соревнователи, члены-корреспонденты (всего около 300 в 1895 году). Заседания были в основном закрытые, что было связано со сложной внутренней обстановкой в университете, политизацией студентов. Помимо Герье, в заседаниях активную роль играли В.О. Ключевский, М.С. Корелин, С.Н. Трубецкой. В 1903 году собрания общества прекратились, возобновлены в 1916 году.
Первоначально главное внимание на заседаниях Исторического общества уделялось всеобщей истории, в 1916-1917 годах возросло количество докладов по российской истории. Общество выпустило «Рефераты, читанные в Историческом обществе» (т. 1-2, 1896-1898), научный журнал «Исторические известия…» (выпущен 1-6, 1916-1917). Субсидировало издание «Русская литература по всеобщей истории. Библиографический обзор» (выпущен 1-3, 1913-1915).
Деятельность общества прекратилась вскоре после Октябрьской революции 1917 года, официально оно закрыто в 1929 году.