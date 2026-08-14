ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ - российское на­учное об­ще­ст­во.

Ос­но­ва­но в 1893 году по ини­циа­ти­ве груп­пы про­фес­со­ров ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Московского университета во гла­ве с В.И. Ге­рье (он же бес­смен­но воз­глав­лял ру­ково­дя­щий ор­ган осторического общества - его Ко­ми­тет). Объ­е­ди­ня­ло ис­то­ри­ков-про­фес­сио­на­лов и мо­ло­дых учё­ных, а так­же пре­по­да­ва­те­лей ис­то­рии в сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях.

В его со­став вхо­ди­ли по­чёт­ные и дей­ст­вительные чле­ны, чле­ны-со­рев­но­ва­те­ли, чле­ны-кор­рес­пон­ден­ты (все­го около 300 в 1895 году). За­се­да­ния бы­ли в основном за­кры­тые, что бы­ло свя­за­но со слож­ной внутренней об­ста­нов­кой в уни­вер­си­те­те, по­ли­ти­за­ци­ей сту­ден­тов. По­ми­мо Ге­рье, в за­се­да­ни­ях ак­тив­ную роль иг­ра­ли В.О. Клю­чев­ский , М.С. Ко­ре­лин, С.Н. Тру­бец­кой. В 1903 году со­б­ра­ния общества пре­кра­ти­лись, во­зоб­нов­ле­ны в 1916 году.

Пер­во­на­чаль­но главное вни­ма­ние на за­се­да­ни­ях Исторического общества уде­ля­лось все­об­щей ис­то­рии, в 1916-1917 годах воз­рос­ло ко­ли­че­ст­во док­ла­дов по российской ис­то­рии. Общество вы­пус­ти­ло «Ре­фе­ра­ты, чи­тан­ные в Ис­то­ри­че­ском об­ще­ст­ве» (т. 1-2, 1896-1898), на­учный журнал «Ис­то­ри­че­ские из­вес­тия…» (выпущен 1-6, 1916-1917). Суб­си­ди­ро­ва­ло из­да­ние «Рус­ская ли­те­ра­ту­ра по все­об­щей ис­то­рии. Биб­лио­гра­фи­че­ский об­зор» (выпущен 1-3, 1913-1915).

Дея­тель­ность общества пре­кра­ти­лась вско­ре по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, офи­ци­аль­но оно за­кры­то в 1929 году.

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