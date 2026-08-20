ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕСТО­РА-ЛЕТОПИСЦА - на­учное объ­е­ди­не­ние ис­то­ри­ков Кие­ва.

Ос­но­ва­но в 1872 году для со­дей­ст­вия раз­ви­тию ис­то­рической нау­ки, изу­че­нию и ох­ра­не ис­то­рических па­мят­ни­ков, рас­про­стра­не­нию ис­то­рических зна­ний (пре­иму­ще­ст­вен­но в Юго-Западном крае).

Сре­ди чле­нов-уч­ре­ди­те­лей - В.Б. Ан­то­но­вич, В.С. Икон­ни­ков, И.И. Ма­лы­шев­ский, Н.И. Пет­ров, Ф.А. Тер­нов­ский.

С 1874 года общество со­стоя­ло при университете Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве, с 1921 года - при Все­ук­ра­ин­ской академии наук. Чле­ны об­ще­ст­ва раз­де­ля­лись на дей­ст­ви­тель­ных и по­чёт­ных, с 1894 года так­же и на чле­нов-кор­рес­пон­ден­тов . В 1873 году в об­ще­ст­ве со­стоя­ло 15 дей­ст­вительных и 6 почетных чле­нов, в 1893 году со­от­вет­ст­вен­но 108 и 24; в 1908 году - 117 дей­ст­вительных чле­нов, 25 чле­нов-кор­рес­пон­ден­тов, 6 почетных чле­нов.

К началу 1923 года общество объ­е­ди­ня­ло 208 учё­ных. На за­се­да­ни­ях общества об­суж­да­лись пре­иму­ще­ст­вен­но до­кла­ды по южно-русской ис­то­рии и ар­хео­ло­гии, вспо­мо­гательным ис­то­рическим дис­ци­п­ли­нам. Рас­смат­ри­ва­лись так­же во­про­сы ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, фольк­ло­ри­сти­ки, эт­но­гра­фии и ис­то­рио­гра­фии. На боль­шин­ст­во за­се­да­ний до­пус­ка­лись по­сто­рон­ние слу­ша­те­ли, в том числе сту­ден­ты.

Обществово из­да­ва­ло «Чте­ния в Ис­то­ри­че­ском об­ще­ст­ве Не­сто­ра-ле­то­пис­ца» (т. 1-24, 1879-1914), где пуб­ли­ко­ва­лись офи­ци­альные ма­те­риа­лы общества, на­учные тру­ды, ис­то­рические ис­точ­ни­ки и биб­лио­гра­фи­че­ские ука­за­те­ли. В конце XIX века общество ор­га­ни­зо­ва­ло плат­ные пуб­лич­ные лек­ции, в чте­нии ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли В.Б. Ан­то­но­вич, Н.П. Даш­ке­вич, Е.Н. Тру­бец­кой, Ю.А. Ку­ла­ков­ский и другие (чис­ло слу­ша­те­лей на раз­ных кур­сах 28-385 человек); уча­ст­во­ва­ло так­же в ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нии третьего (1874 год) и одиннадцатого (1899 год) ар­хео­ло­гического съез­дов в Кие­ве; име­ло собственную библиотеку (к 1908 году свыше 6,8 тысяч книг и бро­шюр, в том числе свыше 120 на­зва­ний книг XVI-XVIII веков), а так­же не­боль­шую кол­лек­цию ру­ко­пи­сей и до­ку­мен­тов, сре­ди ко­то­рых бы­ли бу­ма­ги из се­мей­но­го ар­хи­ва Го­го­лей. В 1915-1916 годах в свя­зи с эва­куа­ци­ей университета Святого Вла­ди­ми­ра общество дей­ст­во­ва­ло в Са­ра­то­ве.

В свя­зи с ре­фор­мой ака­де­мических уч­ре­ж­де­ний дея­тель­ность общества пре­кра­ще­на в 1931 году.

Пред­се­да­те­ли Исторического общества Нестора-летописца: М.А. Ту­лов (1873 год), В.С. Икон­ни­ков (1874-1877, 1893-1895 годы), А.А. Кот­ля­рев­ский (1877-1881 годы), В.Б. Ан­то­но­вич (1881-1887, 1896-1899 годы), М.Ф. Вла­ди­мир­ский-Бу­да­нов (1887-1893 годы), А.М. Ла­за­рев­ский (1895-1896 годы), Н.П. Даш­ке­вич (1899-1904, 1905-1907 годы), Ю.А. Ку­ла­ков­ский (1904-1905, 1907-1919 годы), М.В. Дов­нар-За­поль­ский (1919 - не позд­нее 1921 годов), Н.П. Ва­си­лен­ко (1921-1931 годы).

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