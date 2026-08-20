ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА - научное объединение историков Киева.
Основано в 1872 году для содействия развитию исторической науки, изучению и охране исторических памятников, распространению исторических знаний (преимущественно в Юго-Западном крае).
Среди членов-учредителей - В.Б. Антонович, В.С. Иконников, И.И. Малышевский, Н.И. Петров, Ф.А. Терновский.
С 1874 года общество состояло при университете Святого Владимира в Киеве, с 1921 года - при Всеукраинской академии наук. Члены общества разделялись на действительных и почётных, с 1894 года также и на членов-корреспондентов. В 1873 году в обществе состояло 15 действительных и 6 почетных членов, в 1893 году соответственно 108 и 24; в 1908 году - 117 действительных членов, 25 членов-корреспондентов, 6 почетных членов.
К началу 1923 года общество объединяло 208 учёных. На заседаниях общества обсуждались преимущественно доклады по южно-русской истории и археологии, вспомогательным историческим дисциплинам. Рассматривались также вопросы литературоведения, фольклористики, этнографии и историографии. На большинство заседаний допускались посторонние слушатели, в том числе студенты.
Обществово издавало «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца» (т. 1-24, 1879-1914), где публиковались официальные материалы общества, научные труды, исторические источники и библиографические указатели. В конце XIX века общество организовало платные публичные лекции, в чтении которых участвовали В.Б. Антонович, Н.П. Дашкевич, Е.Н. Трубецкой, Ю.А. Кулаковский и другие (число слушателей на разных курсах 28-385 человек); участвовало также в организации и проведении третьего (1874 год) и одиннадцатого (1899 год) археологического съездов в Киеве; имело собственную библиотеку (к 1908 году свыше 6,8 тысяч книг и брошюр, в том числе свыше 120 названий книг XVI-XVIII веков), а также небольшую коллекцию рукописей и документов, среди которых были бумаги из семейного архива Гоголей. В 1915-1916 годах в связи с эвакуацией университета Святого Владимира общество действовало в Саратове.
В связи с реформой академических учреждений деятельность общества прекращена в 1931 году.
Председатели Исторического общества Нестора-летописца: М.А. Тулов (1873 год), В.С. Иконников (1874-1877, 1893-1895 годы), А.А. Котляревский (1877-1881 годы), В.Б. Антонович (1881-1887, 1896-1899 годы), М.Ф. Владимирский-Буданов (1887-1893 годы), А.М. Лазаревский (1895-1896 годы), Н.П. Дашкевич (1899-1904, 1905-1907 годы), Ю.А. Кулаковский (1904-1905, 1907-1919 годы), М.В. Довнар-Запольский (1919 - не позднее 1921 годов), Н.П. Василенко (1921-1931 годы).