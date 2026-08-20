ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

Исторический материализм — приложение марксистской теории (см. Марксизм ) к изучению общества (диалектическим материализмом К. Маркс и Ф. Энгельс называли всю свою философскую систему — «мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение не в некоей особой науке наук, а в реальных науках»).

Маркс подчеркивал, что именно история в ее широком смысле — история природы и человеческой деятельности — и есть «единственная подлинная наука о человеке». Первоначально Маркс и Энгельс говорили о «материалистическом понимании истории», исходящем из того, что «способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще». Термин «И. м.» впервые употреблен Энгельсом в 1892 во введении к английскому переводу его работы «Развитие социализма от утопии к науке».

И. м. был официальной доктриной исторической науки в СССР, что зачастую обесценивало его творческий потенциал, вело к его вульгаризации. После распада СССР на его пространстве интерес к И. м. был в значительной мере потерян. С 1997 при Лондонском университете издается журнал «Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory», который публикует свою книжную серию и организует ежегодные конференции.

Лит.: Ойзерман Т. И. Диалектический материализм и история философии. М., 1984. Kägi P. Genesis des historischen Materialismus. Wien—Frankfurt—Zürich, 1965. Fleischer H. Marxismus und Geschichte. Frankfurt am Main, 1969. Giddens A. Contemporary Critique of Historical Materialism. London, 1981.