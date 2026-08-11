ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени П. Г. Демидова

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени П. Г. Демидова - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет, существующий как самостоятельное структурное подразделение Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова с 1987 года (хотя подготовка по исторической специальности проводилась с 1971 года), осуществляет подготовку по современным востребованным направлениям бакалавриата ("История", "Туризм", "Реклама и связи с общественностью") и магистратуры («История», «Туризм», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»).

Исторический факультет готовит своих выпускников к работе в органах государственного управления, в вузах и школах, туристских фирмах, гостиницах и ресторанах, музеях, библиотеках и архивах, средствах массовой информации как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. И, конечно, для выпускников открыта широкая дорога в большую науку.

Студенты исторического факультета проходят практику в составе археологических экспедиций, в органах государственного и муниципального управления, рекламных и PR-агентствах, в турфирмах, гостиницах и ресторанах Греции, Турции, Краснодарского края, Ярославской области, в государственных, муниципальных, ведомственных и частных музеях.

В образовательном процессе используются сотрудничество с зарубежными ВУЗами, общественными организациями, коммерческими структурами, СМИ. Студенты активно участвуют в учебных поездках, разработке и реализации программ сохранения и освоения культурного и природного наследия. К чтению курсов привлекаются практики рекламной, туристской и музейной сферы.

Преподавательский штат факультета включает ведущих специалистов по исторической науке, пользующихся заслуженным признанием коллег в России и за рубежом. На факультете работают 8 докторов исторических наук, большинство преподавателей имеют ученую степень кандидата исторических наук. Кроме того, различные направления научно-исследовательской работы на факультете обеспечивают лаборатории военной истории, африканистики и востоковедения, истории и культуры Ярославского края, археологии. Активное участие в работе лабораторий принимают как преподаватели, так и студенты, которые с самого начала обучения привлекаются к научно-исследовательской работе, участвуют в конференциях, публикуют свои работы в различных изданиях.