ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет является одним из старейших в Тверском государственном университете. Его история начинается в 1917 году, когда в составе Тверского учительского института, открытого 2 ноября 1917 года, наряду с физико-математическим и естественно-географическим отделениями было создано словесно-историческое отделение, и началась подготовка профессиональных историков. Первый выпуск студентов-историков состоялся в 1921 году.

У истоков словесно-исторического отделения, а впоследствии исторического факультета, и Тверского учительского института в целом стоял Василий Никифорович Тарасов, прекрасный педагог, обладавший большими знаниями и огромным опытом работы, вошедший в первый педагогический состав и читавший курсы истории древнего мира и политэкономии. Развитие словесно-исторического отделения и формирование научно-исследовательских традиций связано с именем его заведующего Анатолия Николаевича Вершинского, который руководил отделением с 1922 года по 1932 год, а в 1930-1933 годах и 1939-1944 годах возглавлял кафедру истории СССР. А.Н. Вершинский внёс значительный вклад в изучение истории Тверской земли. Его перу принадлежит более 70 работ, например «Население Тверского края», «Возникновение феодальной Твери», «Города Калининской области» и др. Он явился организатором и руководителем экскурсий и научно-исследовательских экспедиций студентов пединститута по изучению истории, культуры, этнографии, географии Тверского края.

Например, весьма плодотворной оказалась Верхне-Моложская экспедиция 1925-1926 годы под его руководством. В 1936-1940 годы А.Н. Вершинский руководил археологическими экспедициями. На территории бывшего Тверского уезда было исследовано 5 курганных групп, 2 города; 2 городища, 5 селищ. Много работ было проведено по изучению столицы Тверского княжества - Твери. А.Н Вершинский был также организатором Бюро краеведения при Тверском пединституте.

Во второй половине 1920-х годов в Тверском пединституте подготовка историков прекратилась. Собственно исторический факультет в составе пединститута возник в середине 1930-х годов. Тем не менее, несмотря на сложности в организации преподавания исторических дисциплин в первые два десятилетия в Тверском пединституте работали выдающиеся педагоги и учёные-историки В.Н. Бочкарёв, И.И. Полосин, С.Д. Сказкин. В начале 1930-х годов была образована кафедра всеобщей истории, которую возглавил Николай Иванович Радциг. Долгое время кафедру всеобщей истории возглавлял профессор Алексей Степанович Башкиров, известный специалист по истории древнего мира, археологии и истории искусств, работавший в Калининском пединституте с 1938 год по 1949 год.

С началом Великой Отечественной войны жизнь исторического факультета резко изменилась. Многие студенты и выпускники ушли на фронт защищать свою родину. Вот имена студентов исторического факультета, принимавших участие в боях Великой Отечественной (восстановлены по результатам работы группы «Поиск»): В.К. Агба, В.Е. Аксёнов, Б.П. Алексеев, П.П. Ананьев, П.С. Антонов, С.Д. Атюрьевский, В.В. Баранов, Н.С. Батенин, Н.С. Бельский, М.И. Бердников, И.Д. Веселов, Н.А. Вишняков, А.Н. Волков, М.Ш. Горгиладзе, Д.А. Гришкевич, И.П. Гулин, А.Г. Демиденко, В.А. Иванов, И.П. Игнатьев, Э.М. Иш, Г.А. Кадыш (впоследствии – старший преподаватель кафедры философии), В.Д. Кириллов, А.Н. Козлов, А.А. Колесов, И.В. Коротеев, И.П. Кручинин, А.И. Кузнецов, В.Ф. Куликов, Г.А. Кустов, В.А. Лавровский (студент истфака в 1948-1952 годах, заведующий кафедрой философии, доцент), Н.И. Лебедев, Я.М. Лифлянчик, А.С. Макаров, И.А. Маношин, К.К. Мартусевич, А.Н. Матвеев, А.А. Мейссер, А.И. Мольдон, В.А. Морозов, Д. Некрасов, А.М. Новосёлов, И.А. Орлов, М.И. Орлов, А.П. Островский, Д.И. Панкратов, И.П. Паньков, В.А. Пахомов, А.А. Петросян, А.Л. Пискунов, Д.М. Половецкий, Н.М. Полтев, А.В. Прокофьев, О.Д. Пудов, И.С. Рудакова (студентка истфака в 1951-1954 годы, преподаватель марксистско-ленинской философии), М.Ф. Русанов, С.Г. Савельев (впоследствии доцент кафедры философии), В.П. Смирнов, А.Д. Сопов, Г.И. Степаньян, Г.А. Стукалов, А.А. Терентьев, Н.А. Тихомиров, Н.Я. Троицкий, С.Ф. Удалов, Н.М. Успенский, В.А. Филонов, В.Н. Цибин, А.Ф. Чекмарёв, Л. Черняев, Н.Н. Шалаев, К.С. Шония, Ф.И. Шпортюк, Б.А. Шубин. Многие из них не вернулись… В память о погибших студентах и преподавателях института во дворе университета стоит памятник, сооружённый в 1979 году. Многие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла стали впоследствии преподавателями исторического факультета, например, Ю.Н. Климов, В.В. Комин, А.Н. Лукьянов, В.И. Макаров, Л.А. Медведев, В.Д. Мурыкина, Г.Г. Павлов, Г.И. Семенюк, В.С. Тарасенко.

В связи с захватом г. Калинина в октябре 1941 года Калининский пединститут был эвакуирован. В его восстановлении принимали участие студенты во главе с преподавателями В.М. Брадисом (физико-математический факультет) и А.Н. Вершинским (исторический факультет).

В период Великой Отечественной войны не прекращалась научная деятельность факультета. На открытых заседаниях кафедры всеобщей истории читались доклады по истории античного мира и древнего Востока, по истории средневековой Европы. В 1944 году Н.И. Радциг защитил в МГУ докторскую диссертацию на тему «Школа в Женеве в XVI веке при Кальвине». Под руководством А.Н. Вершинского велись работы по собиранию и обработке материалов по истории Великой Отечественной войны, в том числе военных операций Калининского фронта. В 1945 году началась подготовка аспирантов по специальностям «История СССР» и «Всеобщая история». В аспирантуре Калининского педагогического института прошли обучение и успешно защитили кандидатские диссертации заведующий кафедрой всеобщей истории Василий Сергеевич Тарасенко, доцент кафедры всеобщей истории Н.Р. Матвеева.

В 1950-е годы пединституты начали переходить к подготовке учителей широкого профиля, что привело к объединению факультетов. В составе Калининского пединститута в 1953 году был образован историко-филологический факультет, который готовил преподавателей русского языка, литературы и истории (1953-1967 годы). В 1967 году в результате деления снова был образован исторический факультет. В начале 1960-х годов, учитывая появление специализированных школ по углубленному изучению иностранных языков, на историческом факультете начинается подготовка учителей истории, хорошо владеющих иностранными языками и способных преподавать на них свой предмет.

В послевоенные годы на историческом факультете началась педагогическая и научная деятельность выдающегося историка-медиевиста Арона Яковлевича Гуревича, впоследствии профессора, доктора исторических наук, автора работ по истории Англии и Норвегии эпохи Средневековья. Значительная активизация научно-исследовательской деятельности на факультете произошла в 1960-е годы. Во многом это было связано с работой заведующего кафедрой истории СССР, профессора Владимира Геннадьевича Карцова, его исследованиями в области истории церковного раскола и истории декабризма. Под его руководством была подготовлена и проведена уникальная экспедиция по социологическому изучению колхоза «Молдино» Удомельского района Калининской области, в которой наравне с преподавателями и сотрудниками Калининского областного государственного музея активное участие приняли студенты-историки. Результатом стала коллективная монография «Опыт историко-социологического исследования села Молдино» (Калинин, 1968 год).

В эти же годы начинается деятельность по изучению истории политических партий в начале ХХ века. Инициатором разработки нового научного направления был ректор Калининского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Владимир Васильевич Комин, создавший научную школу. Его ученицей и продолжателем дела в 1980-е - 1990-е годы стала доктор исторических наук, профессор Майя Макаровна Червякова.

Серьёзные изменения в структуре, кадровом потенциале факультета и проблематике научных исследований произошли в 1970-е годы, в ходе преобразования Калининского государственного педагогического института имени М.И. Калинина в Калининский государственный университет. В составе факультета помимо двух традиционных для пединститута кафедр истории СССР и всеобщей истории появились новые кафедры. В 1976 году по инициативе доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР Николая Васильевича Ефременкова была создана кафедра историографии и источниковедения. В 1977 году произошло разделение кафедры всеобщей истории на две: кафедру истории древнего мира и средних веков под руководством профессора, доктора исторических наук Марена Михайловича Фрейденберга и кафедру новой и новейшей истории, которую возглавил доцент, кандидат исторических наук Лев Андреевич Медведев. Профессорами М.М. Фрейденбергом, Олегом Андреевичем Васьковским, Юрием Николаевичем Климовым, Н.В. Ефременковым были созданы новые научные школы в области изучения истории средневековой Далмации, истории и историографии гражданской войны в СССР, истории новой экономической политики, истории крестьянства 1920-1930-х годов. Значительный вклад в изучение истории Германии ХХ века внёс Л.А. Медведев, исследования которого были продолжены в 1990-е - 2000-е годы кандидатом исторических наук, доцентом Алексеем Александровичем Синдеевым.

На факультете работало 4 кафедры: истории СССР, кафедра истории древнего мира и средних веков, кафедра новой и новейшей истории, кафедра историографии и источниковедения, установившие тесные контакты с соответствующими структурами классических университетов и академическими институтами, что способствовало активизации научных исследований на факультете, вовлечению в их сферу молодых преподавателей - выпускников факультета.

Время перестройки и первые годы новой российской истории, несмотря на всю тяжесть экономической ситуации, сложившейся в высшей школе и науке, давали и определённый стимул для развития. В 1986 году исторический факультет возглавил молодой энергичный декан кандидат исторических наук, доцент Вадим Александрович Смирнов, с деятельностью которого связаны многие важные изменения в жизни факультета. В эти годы перед высшими учебными заведениями была поставлена задача повысить ответственность студенчества за получаемое образование, превратить студентов в субъект образовательного процесса. Для этого необходимо было научить студентов самостоятельно работать и добывать знания. Преподаватели исторического факультета уделяли организации самостоятельной работы студентов большое внимание. В начале 1980-х гг. профессор Н.В. Ефременков приступил к чтению специального курса, обязательного для всех студентов-историков о методике самостоятельной работы. В 1987 и 1989 годах им было подготовлено два издания учебного пособия «Основы научного исследования и методы самостоятельной работы студента-историка». Второе издание подверглось значительной переработке.

C 1993-1994 учебного года на историческом факультете была введена многоуровневая система подготовки специалистов: бакалавриат, специалитет. С 1994 года была открыта магистратура. Сегодня, по прошествии почти 15 лет с этого момента и в преддверии грядущих реформ российского высшего образования, преподаватели и сотрудники факультета отмечают своевременность принятых мер, позволивших факультету осуществить переход к многоуровневой системе высшего образования постепенно, сохранив и даже приумножив сильные стороны подготовки специалистов-историков. В первую очередь это относится к выпускникам магистратуры, многие из которых поступают в аспирантуру Тверского государственного университета, а также высших учебных заведений Москвы, и завершают её с защитой кандидатской диссертации.

Во второй половине 1990-х - 2000-х годов на факультете Студенты на практикебыли открыты новые специальности: «История» с дополнительной специальностью «Юриспруденция» и «Социально-культурный сервис и туризм». Обе специальности открывались в соответствии с требованиями времени. В средних школах большое внимание стало уделяться изучению правоведения, а специалистов с педагогическим образованием не хватало. Кроме того, обучение на этой специальности осуществлялось сверх государственного плана приёма, на платной основе, это способствовало интеграции факультета в новые экономические условия: предоставление населению образовательных услуг сверх тех, которые финансировались государством. Специальность «Социально-культурный сервис и туризм» была открыта на факультете в связи с тем, что с начала 2000-х годов администрация Тверской области всё больше и больше внимания стала уделять развитию туризма, рекреационной экономике, сферы услуг. Естественно, такой подход требует большого количества специалистов, отвечающих современным требованиям.

Помимо открытия новых специальностей на факультете осуществляется работа по предоставлению студентам-историкам дополнительных образовательных услуг по осуществлению специализаций «Археология» и «Историко-культурный туризм». Археологические исследования ведутся в регионе достаточно интенсивно, во многом это связано с осуществляющимся гражданским и промышленным строительством. Потребность в специалистах постоянно растёт. Археологические раскопки в Тверской области в основном осуществляются силами выпускников исторического факультета.

Большую часть преподавателей факультета составляют его же выпускники разных лет. Многие из них добились весомых научных результатов в изучении отечественной истории, истории древнего мира и средних веков, новой и новейшей истории, историографии, источниковедения, вспомогательных исторических дисциплин. Преподаватели факультета занимаются изучением истории Тверского края в самые разные эпохи: в древности, в период средневековья, в XVIII-XIX веках и в советское время. Заслуженным авторитетом пользуется научная школа тверских славистов. Проводятся также исследования в рамках новых направлений: история Русской Православной Церкви, устная история, история сословий и др. Преподаватели и студенты развивают научные школы и направления учёных факультета: первого ректора университета, профессора В.В. Комина, профессоров Н.В. Ефременкова, М.М. Червяковой, М.М. Фрейденберга. В последние годы преподаватели и студенты исторического факультета участвовали в проектах по сбору воспоминаний о Великой Отечественной войне: «Один день на войне», «Никто не создан для войны», «Великая Отечественная война глазами молодых», «Судьбы поколений». Собранные материалы были опубликованы в сборниках: «Никто не создан для войны», «Место Победы в нашем строю», «Социальные аспекты изучения Великой Отечественной войны». Была проведена большая работа по дешифровке, обработке и анализу других материалов. Издаются также учебно-методические пособия для студентов, специализирующихся на историко-культурном туризме и экскурсионном сервисе, разрабатываются новые туристические маршруты.

На базе исторического факультета развернул активную работу Научно-исследовательский центр церковной истории и православной культуры имени В.В. Болотова, который регулярно проводит свои заседания, научные конференции, издаёт сборники научных трудов. Сектор исторической славистики сотрудничает с историческим факультетом Великотырновского университета (Болгария). Преподаватели, студенты и аспиранты факультета участвуют в организации крупномасштабных (межрегиональных, всероссийских, международных) конференций. Среди них следует отметить серию международных и межрегиональных конференций по истории русского города, по проблемам экологической истории, международную конференцию молодых учёных «Границы в пространстве прошлого». В последние 20 лет преподавателями факультета было осуществлено большое количество индивидуальных и коллективных научных проектов, в том числе совместных научных проектов с зарубежными исследователями. Одним из них является проект «Калининская область в годы «Большого террора», осуществлённый в сотрудничестве с германскими учёными. Ряд проектов был осуществлён преподавателями и студентами исторического факультета на основе применения метода «устной истории»: «Никто не создан для войны» (к 60-летию победы СССР в Великой Отечественной войне), «Мои университеты» (к 35-летию Тверского государственного университета). Интересным примером партнёрства в науке является сборник научных статей «Из истории европейской интеграции: взгляд из России и Болгарии», подготовленный историками Тверского государственного университета и университета г. Велико Тырново (Болгария).

При факультете существует музейно-образовательный комплекс, включающий в себя Музей истории ТвГУ, Археологический музей, Русский музей: виртуальный филиал, а также специализированный кабинет (библиотека) имени академика М.В. Нечкиной, книжное собрание которого в большинстве своём сформировано из личных библиотек преподавателей и дарений историков, сотрудничавших с факультетом. На факультете работают также археологическая лаборатория и лаборатория по туристике.