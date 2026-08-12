ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

16 мая 1878 года император Александр II подписал указ об открытии в Томске Сибирского университета в составе четырех факультетов: историко-филологического, физико-математического, юридического и медицинского.

Однако первый камень в фундамент будущего университета из-за Русско-турецкой войны был заложен лишь через два года, 26 августа (7 сентября) 1880 года. Свои же двери университет открыл только в 1888 году для первых студентов одного медицинского факультета. Это объяснялось недостатком финансирования, нехваткой кадров профессорско-преподавательского состава и тех, кто мог бы учиться в университете, т.е. будущих студентов. В то время на всю Сибирь существовало всего 4 гимназии, поэтому в университет разрешили принимать и выпускников духовных семинарий. Кроме того, в правительстве посчитали, что медицинские кадры для Сибири в то время были более необходимы, чем какие-либо другие.

Еще до открытия Томского университета в фонды его будущей библиотеки и музеев в виде даров и пожертвований поступали целые коллекции, собрания и библиотеки от благотворителей и меценатов. Среди этих коллекций были и богатейшие археологические, этнографические и нумизматические собрания. Они составили основу для созданного 6 декабря 1882 года попечителем Западно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринским Музея археологии, истории, этнографии и нумизматики при Томском университете.

Несмотря на отсутствие в составе университета историко-филологического факультета, еще задолго до его открытия в 1917 году в пользу университета А.М. Сибиряковым, Л.П. Кузнецовым и Н.А. Белоголовым было пожертвовано три крупных капитала для выдачи премий за сочинения по истории, антропологии и социологии Сибири и за сочинения, о ее природе.

Имея в своем составе только один факультет, Императорский Томский университет не мог считаться полноценным классическим российским высшим учебным заведением, который предполагал наличие всех четырех вышеозначенных факультетов, поэтому сразу же началась борьба местных властей, профессоров университета и сибирской общественности за открытие недостающих факультетов. На протяжении долгих лет Совет университета и общественность Сибири добивались от правительства и от Министерства народного просвещения открытия в Томском университете недостающих факультетов. Наконец, 22 октября 1898 года был открыт второй по счету юридический факультет, и дело гуманитарной науки и образования в Сибири было сдвинуто с мертвой точки. Это событие явилось важным шагом на пути превращения университета в центр подготовки административных кадров и экономико-юридического изучения Сибири.

Несмотря на отсутствие в составе Томского университета историко-филологического факультета, его профессора и преподаватели вели исследования по наукам исторического цикла. Первыми в этом ряду исследователей стоят имена В.М. Флоринского, который был хранителем университетского Музея и исследователем археологии Томской губернии; профессора-зоолога Н.Ф. Кащенко, который вел раскопки верхнепалеолитической стоянки древнего человека у подножия горы в Лагерном саду; библиотекаря Томского университета С.К. Кузнецова, проводившего археологические раскопки в окрестностях Томска в 1889 году.

Известным исследователем прошлого Томска, Сибири и истории православия на этой земле был профессор кафедры богословия Томского университета протоиерей Д.Н. Беликов. Профессора юридического факультета И.А. Малиновский, Н.Я. Новомбергский, М.Н. Соболев и П.И. Лященко занимались изучением некоторых вопросов по истории хозяйственного освоения Сибири, ее экономики и истории русского права.

В Томском университете со времени его открытия действовало Общество естествоиспытателей и врачей. Это Общество ставило перед собой следующие цели: «1. Содействия успехам всех отраслей естествознания и научной медицины. 2. Изучение Сибири и прилегающих к ней стран в естественно-историческом и медицинском отношениях, имея в виду не только научные, но и практические цели изучения страны. 3. Изучение населяющих Сибирь племен, преимущественно инородцев, в антропологическом отношении, а также антропологическое изучение по археологическим памятникам живших здесь доисторических племен. 4. Распространение в публике естественно-исторических и медицинских сведений и привлечение наибольшего числа лиц к естественно-историческим исследованиям. На заседаниях этих обществ его членами делались доклады и сообщения по разным аспектам научного знания – по медицинским и естественным наукам, в том числе и по историческим.

Как мы можем видеть, в стенах Томского университета в конце XIX - начале XX веков широко велись исторические, археологические и этнографические исследования, сложилась основательная научная и материальная база - появились библиотека и Музей с его богатыми коллекциями. В этой связи была необходимость в открытии историко-филологического факультета как центра по сибиреведению, который способствовал бы изучению истории, археологии и населения этого региона. Кроме того, новый факультет должен был способствовать подготовке кадров для средних учебных заведений Сибири (для гимназий, училищ и т.п.) по историческим и филологическим дисциплинам.

Поэтому на протяжении всего дореволюционного периода ни Совет Томского университета, ни его ректоры (И.А. Базанов и В.В. Сапожников) не оставляли попыток добиться от Министерства народного просвещения открытия недостающих факультетов, в том числе и историко-филологического. Вопрос этот неоднократно поднимался на заседаниях Государственной Думы III и IV созывов. При каждом удобном случае его постоянно ставили депутаты Сибирской областной фракции, которые ратовали за развитие науки в Сибири и, в частности, в Томске. Но «пожелания эти обычно придавались забвению со стороны Министерства народного просвещения». Самым активным защитником идеи открытия в Томском университете историко-филологического факультета был выпускник юридического факультета Томского университета и будущий премьер-министр в правительстве адмирала А.В. Колчака В.Н. Пепеляев (член комиссии Государственной Думы по народному образованию, член Сибирской фракции). В 1914 году он выступал в Думе с речами по данному вопросу, и Министерство уже готово было дать согласие, но начавшаяся в августе того же года Первая мировая война помешала осуществлению уже, казалось бы, решенного вопроса об открытии нового факультета.

Спустя два года, в 1916 году, вопрос об открытии недостающих факультетов в Томском университете был положительно решен министром народного просвещения графом П.Н. Игнатьевым. Но его скорая отставка в конце того же года и последовавшая вскоре Февральская революция помешали осуществлению этих планов.

В конце концов, 1 июля 1917 года Постановлением Временного Правительства в Томском университете были открыты два недостающих факультета - физико-математический и историко-филологический. Последний открывался в составе четырех отделений: классического, славяно-русского (словесного), исторического и романо-германского. Работу факультета обеспечивали шесть кафедр.

С целью снабдить факультет профессорско-преподавательскими кадрами Министерству народного просвещения пришлось рассмотреть многие кандидатуры из различных университетов России. В итоге Приказом министра народного просвещения было решено, что из Варшавского университета на работу в Томск будет направлен экстраординарный профессор, магистр русской словесности А.Д. Григорьев, который возглавит кафедру русского языка и литературы, а из Петроградского университета - некоторые приват-доценты, которые возглавят кафедры, с присвоением им профессорского звания: Э.В. Диль (кафедра классической филологии), П.Г. Любомиров (кафедра русской истории), А.А. Гвоздев (кафедра западноевропейской литературы) и первая женщина, удостоенная профессорского звания, - С.И. Протасова (кафедра всеобщей истории). Выбор именно этих кандидатур был не случайным: они были молоды, энергичны, проявили себя в научной и образовательной деятельности в университетах Центральной России и были готовы ехать даже в далекую Сибирь.

Деканом факультета стал профессор А.Д. Григорьев, ученым секретарем - профессор А.А. Гвоздев.

Предполагалось в последующем добавить к шести существующим кафедрам еще четыре: сравнительного языковедения, теории и истории искусств, истории церкви, исторической географии и этнографии.

Осенью 1917 года историко-филологический факультет начал свою деятельность. 6 (19) ноября 1917 года вступительную лекцию «Идея науки» прочел профессор С.И. Гессен.

Факультет начал свою работу в тяжелых условиях революционных событий и начавшейся вскоре Гражданской войны. Томск оказался на территории сначала Временного Сибирского правительства, а затем Всероссийского правительства адмирала А.В. Колчака.

В городе начались трудности экономического характера: была введена карточная система на продукты питания, прежде всего на хлеб. Это все усугублялось бытовой неустроенностью, разрухой, нехваткой жилья, а также свирепствовавшими в городе болезнями и эпидемиями (прежде всего - тиф).

Первый набор 1917/1918 учебного года составил 264 человека, причем на историческое отделение было принято больше студентов, чем на другие. Поскольку университет в своей деятельности продолжал руководствоваться уставом 1884 года, по которому студентами в университетах могли быть только лица мужского пола, то из всего количества первых учащихся лишь 44 человека были полноправными студентами (все они были мужчинами). Слушательниц было 75, вольнослушателей - 29, а вольнослушательниц - 116.

В стенах Томского университета преподаватели историко-филологического факультета, по примеру других факультетов, уже осенью 1917 года организовали свое научное общество - Общество этнографии, истории и археологии. Председателем общества был избран профессор А.Д. Григорьев, а секретарем - профессор Э.В. Диль.

В годы Гражданской войны в Томск была эвакуирована часть преподавателей и студентов Казанского и Пермского университетов (в течение 1918-1919 годов). В университет влилось большое количество профессоров и преподавателей этих учебных заведений. Приехавшие в Томск сотрудники университетов искали возможность работать в стенах Томского университета, поэтому деканы историко-филологических факультетов эвакуированных вузов ходатайствовали перед деканом историко-филологического факультета о возможности вести здесь курсы и практические занятия.

В Томском университете стали преподавать профессора Б.Л. Богаевский, Ю.Н. Верховский, С.П. Обнорский, А.И. Сырцов, Л.А. Булаховский, А.П. Дьяконов, Н.Н. Фиолетов, Б.П. Деннике, а вместе с ними и некоторые другие приват-доценты и преподаватели.

Благодаря пермским и казанским профессорам, а также преподавателям из числа военнопленных, захваченных на фронтах Первой мировой войны, спектр исторических, филологических и философских дисциплин, преподаваемых на историко-филологическом факультете, значительно расширился. Стали изучать санскрит, историю искусства, историю церкви и т.п.

Вместе с профессорами и преподавателями эвакуированных в Томск Казанского и Пермского университетов сотрудники историко-филологического факультета приняли участие в организации и работе Института исследования Сибири, открывшегося в январе 1919 года. Его целью было изучение Сибири в разных аспектах – истории, хозяйства, культуры, населения и т.п. В Институте был организован отдел истории, археологии и этнографии.

После окончании Гражданской войны и установления в стране советской власти все преподаватели были откомандированы обратно в свои университеты, лишь немногие из них остались в Томске. Среди них был профессор Н.Н. Фиолетов - декан факультета общественных наук.

В 20-х числах декабря 1919 года в Томск вошли части Красной Армии, и в городе была восстановлена советская власть. Томский университет из ведения Министерства народного просвещения Всероссийского правительства Колчака перешел в ведение Народного комиссариата просвещения РСФСР (Наркомпрос РСФСР).

Еще в 1919 году в Советской России произошла реорганизация исторического образования. Определяя пути перевода гуманитарных наук на новые, революционные идеологические и организационные основы, Наркомпросс пошел по пути закрытия юридических и историко-филологических факультетов в университетах и создания вместо них факультетов общественных наук (ФОН). После разгрома правительства А.В. Колчака и установления советской власти в Сибири эта мера Наркомпросса распространилась и на Томский университет.

В мае 1920 года был закрыт юридический факультет Томского университета, а в середине 1921 года - историко-филологический факультет, который вошел в состав ФОНа в качестве этнолого-лингвистического отделения. Однако сам ФОН просуществовал недолго - всего год - до середины 1922 года.

После закрытия ФОНа студенты бывшего историко-филологического факультета (этнолого-лингвистического отделения ФОНа) были переданы Саратовскому, Петроградскому и Иркутскому университетам.

Следует отметить, что эта реорганизация высшего гуманитарного образования в Томском университете не достигла намеченных целей, произошла не оптимизация и приближение его к современным реалиям, а только лишь подмена истории обществоведением, которое «не основывалось на конкретно-историческом материале и не изучало его, не воспитывало патриотизм».

А.В. Луначарский назвал решение заведующего Сибирским отделом народного образования (Сибоно) о закрытии ФОНа в Томском университете «конфузом Чудинова», но приказа не отменил.

Таким образом, первая попытка организовать на историко-филологическом факультете, а затем и на ФОНе Томского университета подготовку квалифицированных кадров в области истории, филологии, философии и педагогики не увенчалась успехом. Дипломы об окончании университета были выданы лишь нескольким студентам, обучавшимся ранее в других университетах страны и сдававшим экзамены в государственной аттестационной комиссии, созданной в 1919 году при историко-филологическом факультете. Однако среди тех, кто начинал учиться в то время на историко-филологическом факультете, был В.И. Шунков, ставший известным советским историком, библиографом, членом-корреспонден-том АН СССР, председателем Археографической комиссии СССР.

Историческое образование с закрытием ФОНа было приостановлено в Томском университете до 1940 года. Но не прекращались в нем исследования по истории, археологии, этнографии и антропологии Сибири, которые проводились силами сотрудников Музея истории материальной культуры (так после Октябрьской революции стал называться Музей истории, археологии и нумизматики), а также студентов географического факультета ТГУ на протяжении всего межвоенного периода.

В первой половине 1930-х годов. Советское правительство серьезно озаботилось проблемой возобновления исторического образования в высших учебных заведениях СССР для подготовки в них квалифицированных кадров преподавателей истории в средних школах. Обеспокоенность эта была вызвана необходимостью качественного преподавания истории для школьников, воспитания в них чувства патриотизма.

В приказе народного комиссара РСФСР по просвещению А.С. Бубнова указывалось на необходимость восстановления исторических факультетов в составе университетов «в целях подготовки высококвалифицированных специалистов для научно-исследовательской и педагогической работы по истории». С 1 сентября 1934 года было решено организовать исторические факультеты в составе Московского и Ленинградского университетов, а в дальнейшем предполагалось «развернуть исторические факультеты в составе других университетов, в первую очередь в Томском, Казанском, Ростовском, Саратовском».

Известное Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» от 16 мая 1934 года положило начало восстановлению исторических факультетов в высших учебных заведениях страны. С 1 сентября 1934 года, как уже упоминалось, были открыты исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. Но вопрос об открытии факультетов в других вузах пока не был решен.

Исторический факультет в составе Томского университета открылся в 1940 году. Учебные занятия начались с 1 сентября. Подготовку специалистов должны были обеспечить две кафедры - древней истории и истории народов СССР, а также общеуниверситетские кафедры марксизма-ленинизма, педагогики и иностранных языков.

Всесоюзный комитет по делам высшей школы (далее - ВКВШ) при СНК СССР первым деканом исторического факультета назначил старшего преподавателя Георгия Васильевича Васильева, заведующим кафедрой древней истории стал профессор К.Э. Гриневич, а кафедрой истории СССР - старший преподаватель З.Я. Бояршинова. Техническим секретарем стала Е.Ф. Матасова, проработавшая на факультете более 40 лет.

На первый курс в 1940 году было принято 60 студентов, разделенных на две группы. В их числе были молодые люди из разных областей и округов Сибири. Следует отметить, что на факультет тогда поступили не только выпускники средних школ. В числе первых студентов были даже два директора средних школ, а также молодые учителя, не имевшие высшего образования.

Людям, которые стояли у истоков рождения нового факультета, пришлось работать в очень сложных условиях. Недоставало новых учебников, наглядных пособий, инвентаря. В первый год работы не хватало квалифицированных преподавателей и штатных единиц для замещения вакантных должностей по кафедрам. Ощущался недостаток учебно-вспомогательного персонала.

Тем не менее на собрании партгруппы исторического факультета Томского университета в конце первого учебного года отмечалось, что значение открытия исторического факультета в этом вузе огромно, что «историк - одна из наиболее дефицитных специальностей в нашей стране.

Особой вехой в истории факультета стал период Великой Отечественной войны. Накануне войны Томский университет в своем составе имел 7 факультетов - физико-математический, химический, биологический, геолого-почвенный, географический, исторический (с 1 сентября 1941 года историко-филологический), и специальный факультет, а также заочное отделение. К этому надо добавить три научно-исследовательских института, ботанический сад, Научную библиотеку, биологическую станцию, гербарий и 5 музеев (в том числе и Музей материальной культуры). В университете тогда обучалось более 2000 студентов, 47 аспирантов. Преподавательской работой были заняты 206 профессоров, доцентов и преподавателей.

С началом войны жизнь в университете и на факультете коренным образом изменилась. В первые же дни войны на фронт ушли декан Г.В. Васильев, передав свои обязанности З.Я. Бояршиновой, и многие студенты факультета. Всего во время войны на фронт ушло около 30 студентов, большая часть которых были девушки.

После эвакуации в Томск работников предприятий в городе обострилась и без того непростая ситуация с жильем, его стало катастрофически не хватать, особенно иногородним студентам и преподавателям. Возникла проблема с обеспечением жителей продуктами питания, была введена карточная система. Студенты и преподаватели были отнесены к категории служащих второй категории, вследствие чего их дневной паек составлял только 400 г хлеба и небольшое количество растительных жиров, рыбы и конфет.

Однако положение Томска как города тыла обернулось для исторического факультета неожиданными возможностями. Летом 1941 года в Томск был эвакуирован Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР. Вместе с ним прибыли квалифицированные ученые, их аспиранты и студенты: из Москвы, Ленинграда, Одессы, Киева, Харькова. Ученые-гуманитарии были прикомандированы к историко-филологическому факультету и влились в его состав.

С 1 сентября 1941 года на факультете были открыты два новых отделения, и он был преобразован в историко-филологический с тремя отделениями: историческим, русского языка и литературы и классической филологии.

С приездом новых преподавателей появились еще четыре кафедры, а их общее количество достигло шести. Кафедру истории древнего мира по-прежнему возглавлял профессор К.Э. Гриневич. Кафедру истории средних веков - крупный ученый, известный специалист в области медиевистики, социологии марксистской теории и методологии, профессор МГУ, Московского института истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского, а также ряда других московских вузов, А.И. Неусыхин. Руководителем кафедры новой истории стала профессор Ф.А. Хейфец, которая до войны работала в Институте истории АН СССР и по совместительству заведовала кафедрой всеобщей истории в Историко-архивном институте НКВД. Заведующим кафедрой истории народов СССР стал профессор академии им. И.В. Сталина и Московского педагогического института Э.Н. Яро-шевский. Кафедру древних языков (классической филологии) возглавил профессор Московского педагогического института новых языков П.И. Каган. Во главе кафедры русского языка и литературы встал директор Института украинской литературы АН УССР, профессор Харьковского университета им. А.М. Горького, заслуженный деятель науки, член Украинской Академии наук А.И. Белецкий.

Помимо профессоров, которые стали заведовать кафедрами, на факультете появился ряд доцентов и преподаватели из эвакуированных вузов.

С 1 июля 1942 года приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) от 4 апреля 1942 года за № 20/Т Томскому университету было разрешено принимать к защите диссертации на соискание ученых степеней кандидатов филологических и исторических наук, поскольку в состав ученого совета университета были введены новые члены, имевшие докторские степени.

Война внесла свои коррективы и в учебный процесс. На основании указаний Наркомпроса РСФСР и ВКВШ от 25 июня 1941 года «О перестройке учебной работы университетов и ускоренной подготовке специалистов в военное время», пятилетний срок обучения был сокращен до трех лет. В июле 1941 года было получено распоряжение ВКВШ и НКП СССР о переходе на трехлетние учебные планы обучения в университете в целях форсированного выпуска нужных в период Великой Отечественной войны специалистов. Прием студентов на первый курс в 1941 году проводился без вступительных экзаменов.

Пересматривались не только сроки обучения, но и содержание учебных программ, вводились новые дисциплины. В 1941/1942 учебном году на историко-филологическом факультете были введены новые курсы, которые с учетом военного времени призваны были готовить не только военные резервы, но и трудовые кадры, которые должны будут обеспечивать фронт всем необходимым, а прежде всего - продовольствием и снарядами. Это были курсы тракторного и пожарного дела, организации сельского хозяйства, общее земледелие, а для девушек вводилась еще и военная подготовка по медицине. Теоретический курс по медицине сопровождался основательной и продолжительной практикой, которую студентки проходили в госпиталях, в том числе и в госпитале, располагавшемся в здании по адресу пр. Кирова, 16. Они дежурили возле тяжело больных, очищали раны пациентов, стирали бинты.

В учебные планы университета (на всех курсах и факультетах) вводилось обучение студентов сельскохозяйственным работам в объеме 122 часов. Одновременно с этим студентам всех факультетов давались основные сведения по агротехнике.

С 1942/1943 учебного года на историко-филологическом факультете были введены также специальные курсы («Политработа в РККА: методика и организация политпросветработы в Красной Армии»; «История международных отношений и дипломатии»; «Методика использования художественной литературы в политпросветработе»).

Студентам и преподавателям в трудное военное время приходилось обеспечивать не только факультет, но и университет всем необходимым - топливом, продуктами питания и т.п. Они сами должны были заготавливать дрова, доставлять их зимой на санях, выращивать овощи и т.д.

В первые годы войны, пока еще не все юноши с факультета ушли на фронт, они трудились на предприятиях города на различных работах - грузчиками в речпорту, литейщиками в цехах ТЭМЗа, рабочими на томских и эвакуированных заводах и т.п.

Вместе с жителями города студенты историко-филологического факультета (вернее сказать, студентки, поскольку практически все юноши оказались на фронте) принимали участие в общегородских стройках на предприятиях города. Они строили южную железную дорогу в несколько километров, которая связала вокзал Томск I с пл. Батенькова. В 1944 году несколько студенток факультета были командированы на одну из шахт Кузбасса для отгрузки университету 3000 тонн угля, с чем они успешно справились.

В 1942 году вышла серия статей и брошюр профессоров и преподавателей факультета по истории героического противостояния русских людей внешней интервенции в разные исторические эпохи. В них говорилось о патриотизме русского народа и о выдающихся полководцах. Названия говорят сами за себя: «Дмитрий Донской», «Александр Невский», «Куликовская битва», «Разгром немецких псов-рыцарей на Чудском озере». Их автором был профессор Э.Н. Ярошевский. Профессор А.И. Неусыхин написал работу под названием «Исторический миф III империи» и др.

Кроме написания пропагандистских статей, профессора и преподаватели историко-филологического факультета занимались и общественной работой. Они читали лекции на исторические и политические темы на предприятиях, в госпиталях, учебных заведениях, встречались с рабочими и служащими города. В 1942 году был открыт Воскресный университет, слушателям которого они тоже читали лекции. Одно время его руководителем была профессор Ф.А. Хейфец.

Не будет преувеличением сказать, что работа историков имела не меньшее значение в помощи фронту, а самое главное тылу, чем любая другая научная и прикладная деятельность ученых Томска. Они поддерживали патриотический дух людей.

Несмотря на все трудности военных лет - недофинансирование, необходимость трудиться на общественных работах, плохое снабжение продовольствием, товарный дефицит и т.п., - в 1944 году факультет возобновил археологические исследования. Профессор К.Э. Гриневич вместе с профессором А.П. Дульзоном и другими преподавателями Томского университета и Томского пединститута начал вывозить студентов-историков этих вузов на полевые практики в окрестности Томска в летний сезон, начиная с 1944 года - в район реки Басандайки. Там они производили раскопки древних поселений, курганов и могильников. Это была объединенная экспедиция преподавателей и студентов ТГУ и ТГПИ.

В 1945 году на факультете состоялся первый полноценный выпуск специалистов, прошедших 5-летний срок обучения. Всего было 14 дипломников (все они были с исторического отделения, поскольку филологическое отделение открылось на год позже). Из них 4 человека специализировались по истории Нового времени, а 10 человек - по истории народов СССР.

Состав студентов начиная с 1943/1944 учебного года и особенно со следующего 1944/1945 учебного года начал изменяться. Число их увеличилось. Студенческий контингент стал меняться не только по количественному, но и половому составу - число юношей и девушек стало выравниваться. Так, если в 1940/1941 учебном году на факультете обучалось 47 студентов, то в 1944/1945 - уже 243 человека.

По воспоминаниям студентов послевоенных лет, на факультете сложилась уникальная ситуация. В число студентов историко-филологического факультета вливалось большое число фронтовиков. Они «задавали тон жизни» для всего факультета, были примером и образцом для всех остальных - в учебной, общественной и спортивной жизни.

В рассматриваемый период произошли некоторые структурные изменения на факультете. В 1961 году была разделена кафедра всеобщей истории (она образовалась после объединения в 1951 году кафедры древней и средней истории с кафедрой новой истории). Она вновь была разделена на кафедру древнего мира и средних веков, которую возглавил А.И. Данилов (после назначения А.И. Данилова министров просвещения РСФСР в феврале 1967 года его сменил Б.Г. Могильницкий) и кафедру новой и новейшей истории, которой до 1993 года заведовал С.С. Григорцевич.

Специалисты-историки, выпускавшиеся из Томского университета, распределялись для работы не только в средние и среднеспециальные учебные заведения, но и в различные вузы Сибири и других регионов СССР.

Качественно изменился и профессорско-преподавательский состав факультета в этот период. В 60-е годы защитили свои докторские диссертации Б.Г. Могильницкий, З.Я. Бояршинова, С.С. Григорцевич, М.Е. Плотникова. Начал работать совет по присуждению докторских ученых степеней по историческим и филологическим наукам ТГУ.

На волне научного интереса к истории Сибирского региона на факультете возник замысел создания специализированного научно-исследовательского учреждения гуманитарного профиля. Тем более что на историко-филологическом факультете и на общеуниверситетских кафедрах ТГУ работали многие общепризнанные и только набиравшие рядом с ними силу исследователи-историки: И.М. Разгон, З.Я. Бояршинова, А.П. Бородавкин, В.С. Флеров, М.Е. Плотникова, Б.Г. Могильницкий, А.А. Говорков, Н.В. Блинов, Г.Х. Рабинович, Л.И. Боженко, Г.И. Пелих, В.И. Матющенко и др. Их трудами формировалась научная база будущего научного подразделения.

Поэтому весной 1968 года по инициативе профессоров и преподавателей историко-филологического факультета (И.М. Разгона и А.П. Бородавкина) и кафедры истории КПСС (В.С. Флерова и А.А. Говоркова) на имя ректора Томского университета А.П. Бычкова было составлено письмо с предложением открытия при историко-филологическом факультете проблемной научно-исследовательской лаборатории по истории, археологии и этнографии Сибири (далее - ПНИЛ ИАЭС). Лаборатория была образована при Томском университете в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 2 апреля 1968 года за № 203.

1 ноября 1968 года решением ученого совета историко-филологического факультета было принято положение о лаборатории и утверждены в качестве научных руководителей тем следующие научные работники факультета: И.М. Разгон, Н.В. Блинов, А.П. Бородавкин, М.Е. Плотникова, Л.И. Боженко, В.И. Ма-тющенко.

В положении о проблемной научно-исследовательской лаборатории говорилось, что она является научным учреждением в области истории, археологии и этнографии Сибири и по вопросам научного планирования организации и контроля научно-исследова-тельской работы находится в подчинении историко-филологичес-кого факультета. Основной задачей лаборатории было определено выявление и изучение источников по истории, археологии, этнографии Сибири, активное участие в решении научных проблем кафедр истории СССР (досоветского и советского периодов) и истории КПСС университета, подготовка высококвалифицированных исследователей в области истории, археологии и этнографии Сибири. Для этого предполагалось широкое привлечение научных работников кафедр историко-филологического факультета и других вузов города к участию в разработке тематики лаборатории.

Лаборатория дала целую плеяду ученых. Ее сотрудниками было написано и защищено несколько десятков кандидатских и около десяти докторских диссертаций.

В первой половине 70-х годов произошло еще одно важное событие в жизни факультета. Приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР № 236 от 22.05.1974 года «О структурных изменениях в высших учебных заведениях Главного управления университетов, экономических и юридических вузов» в целях улучшения управления учебным процессом в высших учебных заведениях историко-филологический факультет ТГУ был разделен на два самостоятельных факультета: филологический и исторический.

На историческом факультете остались все существовавшие на нем кафедры: истории СССР дооктябрьского периода, истории СССР советского периода, истории Древнего мира и Средних веков, новой и новейшей истории.

В 1977 году на историческом факультете была открыта специализация по философии. В конце 1979 году на ней специализировалось всего 13 студентов из трех наборов (в 1980-е годы положение с количеством студентов не изменилось). На эту специализацию шли студенты с разных факультетов, были там даже математики и физики.

В 1960-1980-е годы на историческом факультете сложились и продолжали успешно развиваться несколько научных школ. Выше уже говорилось о том, что исторический факультет Томского университета стоял у истоков систематического научного изучения истории Сибири. Профессор Б.Г. Могильницкий еще в 1980 году писал, что «он (Томский университет. - Д. Х.) продолжает сохранять свое значение центра подготовки научно-педагогических кадров для вузов Западной Сибири, а также центра координации исторических исследований в этом быстро развивающемся регионе».

Профессором И.М. Разгоном было положено начало изучению истории Октябрьской революции и Гражданской войны в ее конкретно историческом, источниковедческом и историографическом отношениях.

Известность школы по изучению социально-экономической истории русской Сибири выходит за пределы не только Томска, но и всей Сибири. Объектами исследования в этом направлении были заселение, социальные отношения и освоение Сибирского региона. Ее основателем были профессора И.М. Разгон и З.Я. Бояршинова. Сферой научных интересов последней было изучение присоединения Сибири к русскому государству и ее истории в XVII веке, а также история Томска в первое время его существования.

Исследования дореволюционной истории Сибири продолжили профессора Л.И. Боженко, А.П. Бородавкин, Г.Х. Рабинович, Н.В. Блинов, А.Н. Жеравина, Л.Г. Сухотина, А.Т. Топчий, В.П. Зиновьев и другие. Основное свое внимание они сосредоточили на изучении хозяйственного освоения Сибири, развитии ее производительных сил, промышленности, предпринимательства, деятельности политических партий на территории Сибири, а также крестьянства и рабочего класса региона.

Изучение истории Сибири традиционно являлось и по сей день является основной темой для исторического факультета и для ПНИЛ ИАЭС Томского университета. Эти научные исследования ведутся в рамках научных школ, созданных на историческом факультете еще в 1940-1950-е годы, речь о которых шла выше. Именно эти научные направления, которые выросли в целые школы, приняли деятельное участие в подготовке обобщающих трудов по истории Сибири в 1960-х - первой половине 1980-х годов, проведенных институтом истории СО АН СССР (пятитомное академическое издание «Истории Сибири», «История рабочего класса в Сибири», «История крестьянства в Сибири» и другие крупные работы).

Школа медиевистики, зарубежной историографии и методологии истории в Томском университете тесно связана с именем ее основоположника профессора А.И. Данилова. Его ученик Б.Г. Могильницкий продолжил традиции этой школы, обратившись к изучению истории исторической мысли в нашей стране и за рубежом. Томская историографическая школа имеет свой печатный орган – сборник «Методологические и историографические вопросы исторической науки», издающийся с 1963 года.

Археологическое изучение Сибири в Томском университете как научное направление было заложено еще в середине 1940-х годов профессорами К.Э. Гриневичем и А.П. Дульзоном. После небольшого перерыва и некоторого застоя их начинания продолжил В.И. Матющенко. Его ученики Л.А. Чиндина и Л.М. Плетнева продолжали заниматься изучением таежных регионов Западной Сибири.

Зарождение и развитие этнографического направления в Томском университете было связано с именем Г.И. Пелих, которая изучала местные народы Сибири, их этнокультурную составляющую. Основанное ею направление заложило основу для создания целой научной школы, которую развивают в настоящее время В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина и др.

Профессором С.С. Григорцевичем и его учениками были заложены основы систематического изучения в Томском университете международных отношений, внешней политики мировых держава в конце XIX-XX веков и политики иностранных государств на Дальнем Востоке (эти исследования продолжили С.В. Вольфсон, Н.С. Индукаева, Б.С. Жигалов). Его ученики обратились к изучению США, стран Западной Европы и их политики. Особое направление в изучении американистики в Томском университете связано с именем М.Я. Пелипася, которое в настоящее время является признанным не только в России, но и за ее пределами.

В последние два десятилетия для историков Томского университета новым направлением стало изучение локальной истории (историческое краеведение, история отдельных населенных пунктов, организаций, предприятий Томска и области и т.д.). Основной причиной увеличения такого интереса стало то, что государство перестало финансировать разработку фундаментальных научных исследований. Поэтому ученые обратились к частной проблематике. К числу этих новых направлений можно отнести работу Научно-образовательного центра по изучению истории науки и высшего образования в Сибири под руководством профессора С.Ф. Фоминых и работу проблемной научно-исследовательской лаборатории и, в частности, профессора Н.М. Дмитриенко по изучению истории Томска и области.

Со второй половины 1980-х годов в университете шла постепенная деидеологизация образовательного процесса. В конце 1980-х годов курс «История КПСС» был заменен преподаванием «Социально-политической истории XX века», а вместо диамата и истмата стал читаться курс русской и зарубежной философии и т.п.

Исторический факультет в конце 1980-х-1990-е годов стал основой для образования в ТГУ философского (в 1987 году из состава исторического факультета на базе философской специализации, в качестве самостоятельного подразделения, выделился философский факультет), культурологического (ныне - Институт искусства и культуры) и психологического факультетов. Преподаватели и выпускники исторического факультета стали основой профессорско-преподавательского состава этих факультетов.

За время своего существования выпускники факультета стали основателями исторических факультетов и вузов Кемеровской области, Алтайского края, городов Омска, Кургана, Новосибирска, включая Институт истории СО АН, а также ряда других субъектов Федерации и городов.

Период конца 1980-х - первой половины 1990-х годов явился для Томского университета и для всей российской высшей школы временем тяжелых испытаний. Прежде всего, это было связано с материальными трудностями. В это время из-за капитального ремонта почти 8 лет были закрыты главный и третий учебные корпуса, из-за чего занятия на историческом факультете велись в различных малоприспособленных для этого университетских помещениях - в основном общежитиях ТГУ. Остро встала проблема материального положения коллектива факультета - недостаточное финансирование учебного процесса и прекращение финансирования фундаментальных исследований на факультете привели к оттоку из образовательной и научной сферы ряда специалистов. Наметился спад количества молодых людей, пожелавших заниматься наукой и остаться для работы в университете, и т.п. проблемы, характерные для всех вузов страны.

Для изыскания дополнительных средств в связи уменьшением государственного финансирования деятельности факультета он должен был включиться в новую систему рыночных отношений. Поэтому в первой половине 1990-х годов, наряду с бюджетным обучением студентов, на историческом факультете, равно как и во всем университете, была введена и платная форма обучения.

Для решения финансовых трудностей в конце 1993 года решением ученого совета исторического факультета было созвано учредительное собрание для организации благотворительного фонда содействия Томскому государственному университету в развитии научных исторических исследований и исторического образования. На этом собрании присутствовали члены ученого совета исторического факультета ТГУ, представители томских коммерческих и некоммерческих организаций и выпускники исторического факультета ТГУ прошлых лет. Собрание приняло устав Фонда и утвердило направление его деятельности. Фонд этот успешно действует до сих пор.

В первой половине 1990-х годов в системе исторического образования ТГУ произошли некоторые изменения. Прежде всего, они стали проявляться в изменении названий кафедр на историческом факультете. Наряду с этим происходили и серьезные структурные изменения.

В 1991 году на факультете была образована кафедра археологии и исторического краеведения, большинство преподавателей которой составили сотрудники ПНИИЛ ИАЭС во главе с заведующим кафедрой А.Т. Топчием. Следует отметить, что большая часть сотрудников этой лаборатории в 1990-е годы, когда резко сократилось финансирование научных исследований, перешла на преподавательскую работу.

Еще в 1987 году кафедра истории КПСС была разделена на две самостоятельные кафедры: истории КПСС естественных факультетов и истории КПСС гуманитарных факультетов. В 1991 году, после развала СССР, в названиях этих двух кафедр слова «истории КПСС» были заменены на словосочетание «политической истории». В 1993 году обе кафедры вновь были объединены в одну под названием истории России, и кафедра эта была включена в состав исторического факультета (заведующим ее стал Ю.В. Куперт). В 1998 году она была переименована в кафедру истории документоведения, и на факультете была открыта еще одна специальность - «документоведение».

Кафедра истории СССР досоветского периода в 1992 году сменила свое название на кафедру отечественной истории дооктябрьского периода, кафедра истории СССР советского периода стала называться кафедрой современной отечественной истории. К названию кафедры новой и новейшей истории в 1993 году добавились «международные отношения», с открытием еще и специальности международных отношений в 1992 году. А к названию кафедры истории древнего мира и средних веков в 1990-е годы добавилась «методология истории».

В 1996 году на историческом факультете появилась еще одна кафедра. Сначала она носила название кафедры теории и практики международных отношений, с 1999 года была переименована в кафедру теории и практики международных отношений и организации внешнеполитической деятельности, а с 2003 года и по сей день носит название кафедры мировой политики (ее заведующим является доцент А.Г. Тимошенко, проректор по международным отношениям ТГУ). Основу коллектива этой кафедры составили выпускники кафедры новой и новейшей истории, прошедшие школу Центра международных исследований и новейшей истории ТГУ.

В 2006 году на отделении международных отношений была открыта кафедра европейских языков. Со времени основания ее возглавляет к.ф.н. , доцент А.А. Ильяшенко.

Изменилась система финансирования проведения научных исследований как на самом факультете, так и в его структурных подразделениях. Ввиду значительного уменьшения объемов финансирования проведения научных исследований сотрудники факультета и его подразделений стали принимать участие в конкурсах на соискание грантов российских и зарубежных фондов (РГНФ, РФФИ, Фонд Сороса, Фонд «Открытое общество» и т.п.), которые финансировали научные исследования ученых факультета.

Несмотря на все сложности и тяжелое положение на факультете в 1990-е годы, он все же смог сохранить высокий рейтинг в России среди исторических факультетов вузов страны. Этот факт подтверждается тем, что факультет неоднократно получал грант «Ведущие школы России». Кроме того, в экспертном заключении аттестационной комиссии Министерства РФ в 1997 году было указано, что на факультете ведется «качественная подготовка специалистов», и это было подтверждено решением ученого совета ТГУ от 29 ноября 1997 года и 25 ноября 1998 года.

К факультету структурно относятся Научно-образовательный центр истории высшего образования и науки в Сибири при кафедре современной отечественной истории (сюда входит Музей истории ТГУ и научно-учебная исследовательская лаборатория «Сибирь: традиции и современность»), студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Археолог», научно-учебная студенческая исследовательская лаборатория социальной антропологии, проблемная научно-исследовательская лаборатория истории, археологии, этнографии Сибири, Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского, Музей ТГУ, Центр востоковедения, Центр международных исследований и новейшей истории и Координационный совет по археологии и этнографии ТГУ и Учебно-методический кабинет. Кроме того, решением Совета ТГУ на базе Областного историко-архитектурного музея утвержден филиал кафедры археологии и исторического краеведения.

В январе 2005 года приказом ректора в составе исторического факультета был восстановлен Кабинет антропологии, существовавший в ТГУ со 2 апреля 1958 года по 1968 год - до его включения в состав ПНИЛ ИАЭС. Кабинет антропологии является в настоящее время третьим по значению собранием антропологических коллекций в стране после Музея антропологии МГУ и Кунсткамеры РАН в Санкт-Петербурге. В нем выполняется экспертная работа для всех археологов Западной Сибири, а также учебные консультации.

На факультете работают два докторских диссертационных совета. Первый (председатель - профессор Б.Г. Могильницкий) по специальностям «отечественная история», «всеобщая история», «историография», «источниковедение и методы исторического исследования», а второй (председатель - профессор М.С. Кузнецов) - специальности «этнография», «этнология», «антропология и история науки и техники».

Факультет имеет филиалы в Прокопьевске («документоведение») и представительства в Новосибирске («международные отношения»), Кемерове («документоведение») и Новокузнецке.