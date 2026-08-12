ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени К. Л. Хетагурова

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени К. Л. Хетагурова - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет - один из старейших факультетов Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. Основанный в рамках открытого в августе 1920 года Терского института народного образования, в 1924 году он был переименован в общественно-экономический, в 1927 году - в естественно-исторический, а в 1932-м году - в исторический. В 20-30-е годы на базе Терского института народного образования создаются два педагогических вуза: Северо-Кавказский педагогический институт (СКПИ) и Осетинский педагогический институт (ОСПИ); в каждом из них функционировали исторические факультеты.

В 1934 году произошло слияние этих вузов в один - Северо-Осетинский государственный педагогический институт с двумя кафедрами - истории СССР и всеобщей истории.

Видную роль в профессиональном становлении факультета сыграли Кургосов В.А., Гобеев В.Б., Кокаев С.А., Стручков Я.М., Магометов А.Х., Гиоев М.И., Шотаев Н.Ф., Текиев В.Д., Глушков А.Ф. Все они были участниками Великой Отечественной войны, награждены орденами и медалями, а профессор С.А. Кокаев был удостоен высокого звания Героя Социалистического труда. С преобразованием в 1969 году СОГПИ с Северо-Осетинский государственный университет на факультете открываются кафедры истории СССР дореволюционного периода, истории СССР советского периода, истории древнего мира и средних веков, новой и новейшей истории. Их возглавили известные ученые-историки: М.С. Тотоев, А.А. Тедтоев, А.Х. Магометов и В.Т. Дядькин. В дальнейшем к руководству кафедрами пришли профессора: М.М. Блиев, Н.Д. Малиев, А.В. Исаенко, В.Х. Тменов, С.А. Кокаев, В.А. Шахбазов, Ф.Х. Гутнов. В конце 70-х годов по инициативе профессора А.Х. Магометова при факультете создается Северо-Кавказская археологическая экспедиция, преобразованная впоследствии в Институт фундаментальных исследований (сейчас - Институт истории и археологии при СОГУ).

Установлены плодотворные творческие связи с родственными факультетами высших учебных заведений и научными учреждениями Российской Федерации, США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Турции, Польши и стран СНГ.

За 90-летнюю историю существования факультета были заложены основы подготовки профессиональных историков (педагогов и ученых) в Северной Осетии, открыты аспирантуры по специальностям «История России», «Всеобщая история», «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии», докторантура по «Истории России». Была создана Северо-Кавказская археолого-этнографическая экспедиция, преобразованная в Институт истории и археологии при СОГУ. Сотрудниками факультета опубликованы сотни научных статей, десятки монографий и тематических сборников, учебников и учебных пособий, хрестоматий, проведены многочисленные конференции различного уровня.