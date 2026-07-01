ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет ПГГПУ возник в 1921 году как историко-экономическое отделение общественно-литературного факультета. С 1932 года существовал самостоятельный исторический факультет.

В распоряжении студентов и преподавателей факультета находилась лучшая в Перми библиотека, вывезенная в 1916 году из Петроградского университета. В 1955 году исторический факультет был передан Пермскому университету.

В 1982 году Приказом Министерства просвещения РСФСР по инициативе ректора ПГПИ, профессора И.С. Капцуговича образовано отделение истории при филологическом факультете. В октябре 1985 года создан самостоятельный исторический факультет. В настоящее время на факультете действуют отделения истории и культурологии.

Исторический факультет сегодня готовит высококвалифицированные кадры учителей истории, обществознания и мировой художественной культуры. В 2013 году на факультете начинается систематическая подготовка кадров для работы в музеях и туристических организациях региона. Для этого созданы все необходимые кадровые и учебно-методические условия.

Профильную подготовку студентов-историков, культурологов и музеологов ведут 5 докторов исторических наук, доктор филологических и доктор философских наук, 17 кандидатов исторических наук, а также кандидаты философских, филологических и социологических наук.

С 2004 года на факультете функционирует Музей археологии и этнографии Пермского Предуралья, который занесен в реестр особо ценных объектов высшей школы Российской Федерации. Широкую известность получила уникальная вузовско-академическая Лаборатория археологии, трасологии и антропологии, где студенты и преподаватели ведут исследовательскую работу по изучению археологических находок.