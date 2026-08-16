ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Специальность «История» существует с момента открытия Омского государственного университета в 1974 году, сначала в рамках гуманитарного факультета, с 1975 года историко-филологического факультета. В 1977 году факультет был разделен и создан собственно исторический факультет.

На факультете трудится 14 докторов наук. Факультет сегодня является крупным и динамично развивающимся образовательным и научно-исследовательским центром региона, пользующимся устойчивой и заслуженной высокой репутацией.

Исторический факультет сотрудничает с Институтом всеобщей истории РАН, Омским филиалом Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирским филиалом Российского института культурологи, ведущими вузами страны (Московский государственный университет, Томский государственный университет, Казанский государственный университет и др.).

Исторический факультет активно участвует в реализации различных образовательных проектов. Установлены устойчивые научные связи с рядом научных и образовательных центров Германии, Казахстана, Мексики, Польши.