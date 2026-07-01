ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

Один из старейших факультетов Московского университета.

Изучение истории в стенах Московского университета началось практически с момента его основания. В проекте организации, утвержденном 12 января 1755 г. императрицей Елизаветой Петровной, предусматривалось функционирование трех факультетов - юридического, медицинского и философского, а также создание кафедры истории (универсальной, российской, древности и геральдики).

В утвержденном 12 января 1755 г. императрицей Елизаветой Петровной Проекте организации Московского университета и гимназий в числе предполагаемых к открытию кафедр философского факультета (в университете предусматривались три факультета — юридический, медицинский и философский) называлась кафедра истории (универсальной, российской, древности и геральдики).

Становление университетского образования в России проходило под мощным влиянием идей М.В.Ломоносова и, в частности, его понимания роли исторических знаний в формировании национального самосознания. «Великое есть дело смертными и переходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных должную славу и, перенося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. История дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судьям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение, с несказанной пользою соединенное. Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцов наших?».

С основанием Московского Императорского университета преподавание истории осуществлялось сначала силами приглашенных иностранных профессоров, а затем и первых питомцев университета.

Согласно Уставу 1804 г. в университете были созданы кафедры всемирной истории, статистики и географии; истории, статистики и географии Российского государства; а также теории изящных искусств и археологии.В 1804 г. в Московском университете было создано Общество истории и древностей российских. Его главной задачей было «вернейшее и исправнейшее издание оригинальных древних о России летописей» для подготовки «сочинения подлинной Российской истории». Общество публиковало «Чтения» и «Записки», «Русский исторический сборник» и др., подготовившие бесценный фонд источников для изучения и преподавания отечественной истории.Успех деятельности Общества был связан с работой специалистов — источниковедов, архивистов, археографов (К.Ф.Калайдович, П.М.Строев, О.М.Бодянский, И.Д.Беляев, А.Н.Попов, Е.В.Барсов и др.)

Благотворно сказалось на преподавании истории в Московском университете создание отдельных исторических кафедр — российской и всеобщей истории в составе созданного на философском факультете историко-филологического отделения. Кафедру русской истории возглавлял М.П.Погодин (1835—1844), затем С.М.Соловьев (1845—1879), В.О.Ключевский (с 1879); первым руководителем созданной в 1839 г. кафедры всеобщей истории был Т.Н.Грановский.

В 1850 г. в университете был создан историко-филологический факультет, в 1872 г. было образовано его историческое отделение. Т.Н.Грановский читал лекции по истории средних веков; П.Н.Кудрявцев вел курс истории Древнего Востока, Греции и Рима; С.В.Ешевский — курс всеобщей истории; В.И.Герье — курс истории средних веков; преподаванием русской истории занимались М.П.Погодин, С.М.Соловьев, Н.А.Попов. Ученики В.И.Герье — П.Г.Виноградов, Н.И.Кареев, М.С.Корелин, Р.Ю.Виппер, Е.Н.Щепкин внесли большой вклад в изучение и преподавание истории.

Дальнейшее развитие школы историков, изучавших историю России, связано с деятельностью В.О.Ключевского и его учеников — П.Н.Милюкова, М.К.Любавского, Н.А.Рожкова, М.М.Богословского, А.А.Кизеветтера, Ю.В.Готье.

Революция 1917 г . привела к существенным изменениям в изучении и преподавании истории. На основе бывшего юридического факультета и исторического отделения историко-филологического факультета был образован факультет общественных наук (ФОН) (март 1919). В соответствии с постановлением СНК от 4 марта 1921 г. «О плане организации факультетов общественных наук российских университетов» ФОН должен был готовить преподавателей обществоведения. Осенью 1922 г. на ФОН было 8 отделений, в числе которых — правовое, общественно-педагогическое, этнолого-лингвистическое, литературно-художественное, археологическое.В 1925 г. ФОН декретом Совнаркома был преобразован в факультет советского права и этнологический. Этнологический факультет имел отделения — историко-археологическое, этнографическое, литературное, изобразительных искусств.

Перестройки 20-х годов ухудшали условия развития исторической науки, влекли за собой уход из университета крупных специалистов-историков, сужали масштабы исторических исследований, вели к сокращению подготовки профессиональных историков. Однако полностью научная и педагогическая деятельность историков Московского университета не прекращалась.Работавшие на историко-археологическом отделении В.А.Городцов, Ю.В.Готье внесли большой вклад в становление и развитие археологии в университете. Выпускниками археологического отделения были А.В.Арциховский, А.Я.Брюсов, Б.Н.Граков, С.В.Киселев, П.А.Дмитриев, А.П.Смирнов, Б.А.Рыбаков. В 1929 г. начались археологические раскопки в Новгороде, положившие начало исследованию проблемы русского средневекового города.

Разрабатывались проблемы античной истории. В.С.Сергеев внес значимый вклад в подготовку учебников и учебных пособий по древней истории, в обоснование структуры преподавания этого курса в высшей школе.Ю.В.Готье и М.К.Любавский читали курсы по истории славян.

В 20-х — начале 30-х гг. были изданы работы Н.М.Лукина по истории Великой французской революции, В.М.Лавровского и Ф.А.Ротштейна — по истории Англии.

Широкую известность приобрели публикации документов и исследования о движении декабристов Н.М.Дружинина, М.В.Нечкиной. В монографиях В.И.Пичеты и Е.А.Мороховца рассматривались проблемы крестьянского движения в России.

В исследованиях историков после Октябрьской революции обозначился поворот в сторону изучения социально-экономического развития общества, истории классовой борьбы, революционного движения в России и на Западе в XX в., новой и новейшей истории зарубежных стран, послеоктябрьской истории России, истории коммунистической партии.

В январе 1931 г. только что созданный историко-философский факультет был выведен из состава университета. На его базе был образован Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ).

Начало новому этапу в развитии исторической науки и преподавания было положено постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», опубликованным 16 мая 1934 г. В нем отмечалось, что «преподавание истории в школах СССР поставлено неудовлетворительно. Учебники и само преподавание носят отвлеченный, схематический характер. Вместо преподавания гражданской истории в живой, занимательной форме с изложением важнейших событий в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей, обучащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение истории отвлеченными социологическими схемами». Важнейшим звеном в системе мер, направленных на изменение этой ситуации, было восстановление с 1 сентября 1934 г. исторических факультетов в Московском и Ленинградском университетах, призванных готовить квалифицированных специалистов по истории. Одновременно ставился вопрос о создании программ и учебников для школы; в этой работе университетским преподавателям отводилась важная роль.

Исторический факультет получил помещение Кооперативного техникума (ул. Герцена, 5) — бывший особняк Орловых-Мещерских, построенный в 90-х гг. XVIII в. по проекту архитектора М. Ф. Казакова.

В 1934 г. на факультете было 5 исторических кафедр — истории СССР (руков. — проф. А.М.Панкратова), истории средних веков (руководитель — проф. Е.А.Косминский), истории нового времени (руководитель - акад. Н.М.Лукин), истории колониальных и зависимых стран (руководитель - проф. Х.З.Габидуллин). В 1937 г. была образована кафедра древних языков (руководитель — проф. Н.И.Новосадский); в 1939 г. — кафедры археологии (руководитель — проф. А.В.Арциховский), этнографии (руководитель — проф. С.П.Толстов), истории южных и западных славян (руководитель — проф. В.И.Пичета), музейно-краеведческая (руководитель — проф. Г.А.Новицкий).Первый декан факультета — проф. Г.С.Фридлянд (1934 — май 1936); с июня 1936 по июнь 1937 г. обязанности декана исполняла З.П.Игумнова; в 1938—1940 гг. деканом факультета был И.Д.Удальцов; в 1940—1943 гг. — С.Д.Сказкин.

В предвоенные годы на историческом факультете трудились многие крупные ученые — М.Н.Тихомиров, Н.М.Дружинин, А.Д. и И.Д.Удальцовы, К.В.Базилевич, С.В.Бахрушин, Б.Д.Греков, Е.В.Тарле, М.В.Нечкина, А.И.Неусыхин, С.А.Токарев, В.Д.Блаватский, Б.А.Рыбаков, С.В.Киселев, В.М.Хвостов, С.А.Никитин, Ю.В.Готье, В.М.Лавровский, В.П.Волгин и другие известные историки, этнологи, археологи.

В открывшуюся в 1934 г. аспирантуру было зачислено 24 человека, среди них — А.Г.Бокщанин, С.С.Дмитриев, А.Л.Нарочницкий, Д.Г.Редер.

Совершенствовалась университетская система преподавания. Наряду с общими и специальными лекционными курсами проводились просеминары и специальные тематические семинары. Рос штатный состав преподавателей. Появились новые научные направления, осваивалась новая проблематика, разрабатывались проблемы источниковедения, историографии, создавались учебники по истории , выходили оригинальные, новаторские труды. Создавались новые археологические экспедиции.

В 1934 г. было положено начало комплектованию книжных фондов кабинетов исторического факультета. Начали работать научные студенческие кружки, организовывались студенческие научные конференции. С 1937 г. на факультете стал проводиться день открытых дверей. В апреле 1940 г. в связи с подготовкой к 185-летию Московского университета начался цикл публичных лекций по истории университета. Исторический факультет провел среди школьников Москвы конкурс на лучшее сочинение по истории. В 1938 г. исторический факультет заочного педагогического института, существовавшего при университете с 1936 г., был преобразован в заочное отделение истфака.

Вместе с тем необходимо отметить, что историческая наука развивалась в сложных условиях. Выход «Краткого курса истории ВКП(б)» в 1938 г. способствовал канонизации марксизма-ленинизма в сталинской интерпретации, а его догматизация доводилась до выхолащивания научных принципов этой методологии. Историческая наука, особенно история советского общества и история КПСС, подвергалась жесткому идеологическому контролю.

С началом Великой Отечественной войны большое число студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников факультета ушли на фронт. Многие из них отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. Ведущие профессора записывались в народное ополчение, участвовали в обороне Москвы. Студенты и преподаватели принимали участие в строительстве оборонительных рубежей.

Исторический факультет вместе со всем университетом был эвакуирован сначала в Ашхабад, а затем в Свердловск. В декабре 1941 г. МИФЛИ, также эвакуированный в Ашхабад, слился с истфаком.

Ученые истфака публиковали научно-популярные работы на историко-патриотические темы, выступали с лекциями и статьями в газетах и журналах. М.Н.Тихомиров, С.В.Бахрушин, Н.П.Грацианский, Б.Д.Греков, А.И.Пичета, С.Д.Сказкин, А.И.Неусыхин, А.С.Ерусалимский и многие другие ученые издали работы о героическом военном прошлом нашей Родины, ее выдающихся полководцах, о борьбе с иноземными захватчиками, показывали корни и сущность германского милитаризма. В 1943 г. в города, освобожденные от фашистской оккупации (Смоленск, Курск, Харьков), были направлены лекторские группы, в состав которых входили профессора исторического факультета А.М.Панкратова, Н.М.Дружинин, А.В.Ефимов.В сложнейших условиях продолжалась плодотворная исследовательская работа. Среди лауреатов Государственных премий военных лет — преподаватели исторического факультета — Б.Д.Греков, Е.В.Тарле, А.И.Яковлев, И.И.Минц и другие ученые.

В годы войны факультет возглавляли талантливые руководители — деканы С.Д.Сказкин (1940—1943); А.В.Ефимов (в Московской группе МГУ, 1941—1943); С.П.Толстов (1943—1945). С декабря 1943 г. по январь 1948 г. коллектив МГУ возглавлял ректор-историк проф. И.С.Галкин.

Занятия в МГУ не прекращались даже в самое тяжелое военное время. В Свердловске университет находился до 25 мая 1943 г., после чего началась его реэвакуация.

После окончания войны на факультет пришли демобилизованные фронтовики. Стоит отметить, что многие учившиеся на факультете в 1945—1952 впоследствии стали известными учеными и деятелями как в области истории, так и в других областях.

В 1953 г. кафедра отечественной истории была разделена на четыре самостоятельные кафедры — по крупнейшим периодам отечественной истории, что подняло на новую ступень изучение отечественной истории. Впервые были созданы кафедры истории советского общества и источниковедения отечественной истории. В том же году на факультете начала работать выделившаяся из общеуниверситетской кафедры кафедра истории КПСС. В 1950 г. факультет пополнился искусствоведческим отделением, состоявшим из двух кафедр: истории русского и советского искусства и истории зарубежного искусства.

Большой вклад в развитие исторического факультета в послевоенные десятилетия внесли его деканы: М.Н.Тихомиров (1945—1947); Г.А.Новицкий (1947—1950); Б.А.Рыбаков (1950—1952); А.В.Арциховский (1952—1957); И.А.Федосов (1957—1971); Ю.С.Кукушкин (1971—1995).

После XX съезда (1956) условия работы историков стали более благоприятными, хотя сохранявшаяся политическая и идеологическая ангажированность исторической науки не позволяла авторам в принципиальных оценках выйти за рамки партийных установок. Росло число монографических исследований. На всех кафедрах факультета готовились и издавались учебники и учебные пособия, сборники документов. Получили стимул дальнейшего развития вспомогательные и специальные исторические дисциплины. В 1965 г. была образована самостоятельная кафедра иностранных языков для занятий со студентами истфака. Организовывались новые экспедиции, расширялись полевые практики. Появились новые научные направления, создавались новые научные школы. И.Д.Ковальченко и Л.В.Милов одними из первых среди историков страны начали применять математические методы в исследовании социально-экономических процессов. По инициативе И.Д.Ковальченко и под его руководством с конца 1960-х годов начала формироваться школа, разрабатывающая проблему использования количественных методов в исторической науке. Ученые факультета И.П.Дементьев, Н.В.Сивачев, Е.Ф.Язьков сыграли ведущую роль в создании научной школы американистики. Сильной была, и до сих пор остается, школа по изучению истории Франции: Б.Ф.Поршнев, А.В.Адо, В.П.Смирнов и др. Профессор факультета А. Ч. Козаржевский был истинными просветителем: его экскурсии по Москве, лекции по мастерству устной речи, традиционные выступления перед первокурсниками и выпускниками исторического факультета производили неизгладимое впечатление на слушателей.

П.А.Зайончковский, занимавшийся историей России XIX века, создал свою научную школу. Это же можно и сказать и о Ароне Гуревиче, исследователе средневековой культуры Западной Европы.

Радикальные перемены в общественно-политической жизни страны во второй половине 1980-х гг. — начале XXI века определили значительные изменения в сфере исторической науки. С одной стороны, они открыли широкий доступ к архивам, сняли цензурные ограничения, способствовали расширению проблематики исследований; с другой стороны, распад СССР отрицательно сказался на отношениях с бывшими республиками, разрушив ранее единое образовательное пространство; сократилось финансирование высшей школы. Перестройка всего общественного организма потребовала переосмысления различных сторон деятельности факультета. Самоотверженный труд и ответственность коллектива определили поступательное развитие факультета.

Исторический факультет сегодня – динамично развивающийся современный образовательный и научный центр. Начало 2000-х годов ознаменовалось нововведениями в жизни факультета. Так, в 2004 открыта кафедра исторической информатики (заведующий - Л.И.Бородкин), в то же время стала действовать еще одна новая кафедра — истории стран Ближнего зарубежья (заведующий – Е.И.Пивовар).

На факультете помимо отделении истории и истории искусства созданы новые отделения, отвечающие специфике и требованиям современного рынка труда.

Интенсивно развиваются связи факультета с ведущими российскими и международными научно-исследовательскими, академическими, музейными центрами и ассоциациями, государственными органами.

Факультет обладает мощным научным потенциалом и качественной материально-технической базой для подготовки специалистов в области исторической науки, политологии, международных отношений, историко-культурного туризма, переводческого дела. Неизменно высокий уровень подготовки как бакалавров, так и магистров, следование традициям, позволяют факультету оставаться признанным флагманом российского гуманитарного образования.

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