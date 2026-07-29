ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

История факультета тесно переплетена с судьбой ВУЗа. Именно истфил когда-то стал основой для современного университета, стоял у истоков молодого Курского государственного педагогического института. После были десятилетия славы и расцвета поистине легендарного истпеда, а в девяностых пришло время истфака - молодого, прогрессивного, но чтящего традиции. Образование исторического факультета совпадает с учреждением КГПИ в 1934 году.

Срок обучения составлял четыре года, а первыми студентами, в том числе, стали учащиеся Орловского педагогического института. Постепенно на факультет со всех уголков страны съезжались именитые преподаватели, формируя тот коллектив, что позже подготовит своих блестящих ученых и целую плеяду выдающихся преподавателей. Первым деканом факультета стал А.А. Лямзин. В корпусе на Золотой 8, где уже долгие годы находится исторический факультет, первоначально размещалось общежитие. В годы ВОВ там расположился госпиталь.

В 1941 году факультет наряду с другими эвакуирован в г. Сарапул, а после на время был закрыт вплоть до 1943 года. Послевоенные десятилетия стали судьбоносными для факультета: 1956 год - образование историко-филологического факультета, а уже через десять лет - историко-педагогического. На последующие двадцать лет - это ведущий факультет университета, готовящий кадры для управленческих структур города. Конкурс для поступления на истпед был одним из самых серьезных, но и образование, там полученное, ценилось даже за пределами области. В 1992 году факультет вновь стал историческим, появились новые специальности, в ряду которых сейчас самостоятельные факультеты - религиоведения и юриспруденции.

В 2002 году на базе факультета создан НИИ археологии Юго-Востока Руси. Труды ученых факультета получили признание далеко за пределами города Курска. В настоящее время на двух кафедрах работают 7 докторов и 8 кандидатов исторических наук, обеспечивающих преподавание всех основных учебных дисциплин, а также руководящих написанием студентами учебных исследовательских работ.

Сейчас на факультете проводят подготовку бакалавров, магистрантов и аспирантов.