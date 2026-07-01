ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н.А. Некрасова

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н.А. Некрасова - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

В 1940 году в учительском институте открылось историческое отделение, которое во время войны объединили с отделением русского языка и литературы. Историко-филологический факультет просуществовал до 1946 года и вновь распался на два составляющих его отделения. Наиболее значимыми "вехами" в развитии специальности была деятельность вновь восстановленного историко-филологического, а середины 1960-х годов - историко-педагогического факультетов.

В 2001 году, вскоре после преобразования вуза в классический университет, образуется исторический факультет. Фундаментальная гуманитарная подготовка открывает разнообразные возможности для успешной карьеры в науке, преподавательской деятельности, государственной и общественной службе.

Важную роль в становлении и развитии специальности, повышении статуса факультета до уровня классического университета, развитию различных научных направлений сыграли профессора и преподаватели: М.И. Синяжников, В.Л. Миловидов, М.Н. Белов, К.А. Булдаков, Б.М. Косарев, И.П. Шульман. Н.М. Рассадин - ректор КГУ им. Н.А. Некрасова, долгие годы возглавлявший университет, так же окончил исторический факультет.

Около пяти десятков кандидатских и докторских диссертаций защищённых преподавателями, сотрудниками, аспирантами факультета за последние 20 лет внесли важный вклад в изучении истории России с древнейших времён до начала XXI века, историю СНГ и зарубежных стран, историографию и источниковедение и т.д.

На современном этапе исторический факультет - это компактное, высокопрофессиональное образовательное подразделение КГУ им. Н.А. Некрасова, обеспечивающее фундаментальную гуманитарную подготовку кадров историков, специалистов в области туризма и теологии. Полученные знания, умения и навыки гарантируют выпускникам трудоустройство в ведущих отраслях народного хозяйства России и Костромского края.