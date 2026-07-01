ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Необходимость гуманитарного образования для Восточной Сибири осознавали отцы-основатели первого в регионе высшего учебного заведения - Иркутского государственного университета. Неслучайно среди первых двух факультетов ИрГосуна, начавших занятия со студентами в октябре 1918 года, был историко-филологический факультет, на историческом отделении которого преподавали известные профессора научных центров России того времени. Со временем отделение было преобразовано в исторический факультет, который превратился в ведущий центр гуманитарных и социально-политических наук Восточной Сибири.

Первые годы деятельности факультета и университета связаны с именами выдающихся ученых-гуманитариев: профессора М.М. Рубинштейна - философа, психолога, педагога, первого ректора ИГУ; профессора И.Г. Франк-Каменецкого - египтолога с мировым именем, семитолога, специалиста в области Древнего Востока; профессора Б.К Пашкова - крупного российского востоковеда; профессора - Н.Д. Миронова - индолога, санскритолога. Первым деканом историко-филологического факультета был избран профессор Владимир Иванович Огородников, автор первой монографической сводки по истории Сибири.

Начиная с первого академического года (1918-1919 годы) на историко-филологическом факультете функционировало три отделения (историческое, восточное и словесное), пять кафедр (русской истории, философии, сравнительного языкознания, славянской филологии, русской литературы и словесности), а к концу года количество студентов достигло 327 человек. Историко-филологический факультет без конца преобразовывался - это было своеобразным признаком эпохи. Уже в апреле 1920 года историческое отделение вошло в состав гуманитарного факультета, а в июне 1921 года гуманитарный факультет преобразован в факультет общественных наук (ФОН). В марте 1922 года был восстановлен гуманитарный факультет с историко-филологическим отделением. Поиски путей советского типа университетского образования не всегда способствовали его динамичному развитию. Все кончилось тем, что в 1930-х годов историческое отделение было закрыто: педагогический факультет ИГУ был преобразован в Иркутский педагогический институт, где было открыто историко-экономическое отделение и велось обучение историков. Восстановлен исторический факультет в университете был только в 1940 году. С 1941 года он вновь стал историко-филологическим и оставался им до 1967 года.

В 1967 год на базе историко-филологического факультета ИГУ было создано два факультета: исторический и филологический.

Особенностью исторического факультета ИГУ всегда было то, что подавляющее большинство профессорско-преподавательского состава были его выпускниками. Подготовка и воспитание кадров для собственных нужд всегда была важнейшей задачей руководства истфака. Благодаря этому здесь сложился удивительный дух взаимопонимания, определенные традиции, поддерживаемые десятилетиями.

В 1940-1950-е годы на факультете властвовали три крупные фигуры: М.А. Гудошников, Ф.А. Кудрявцев и С.В. Шостакович. Все последующие поколения историков университета вплоть до середины 1970-х годов - их ученики и последователи. Под их началом выросли такие известные историки как В.Т. Агалаков, И.И. Кузнецов, С.Ф. Коваль, Н.Н. Щербаков, В.В. Яровой, Г.И. Медведев, М.П. Аксенов, В.П. Олтаржевский, А.В. Дулов, В.В. Свинин, Б.С. Шостакович и многие другие.

В 1970-е годы на факультет пришло новое поколение историков, его выпускников: будущие профессора Г.Н. Новиков, В.И. Дятлов, Н.Е. Единархова, А.Г. Генералов, А.С. Маджаров, Ю.А. Петрушин, доценты Н.К. Струк, Л.П. Савельева, Т.Д. Степанова, А.Д. Агеев, В.Г. Башкиров, В.К. Ершов, Н.А. Савельев, Г.В. Оглезнева, Т.Д. Перцева, Л.В. Шапова. Окончили аспирантуру и остались работать на истфаке выпускники других вузов - профессор Л.М. Дамешек, доцент В.И. Литвина. По распределению на факультет были направлены выпускники аспирантуры ЛГУ - М.Ф. Новоженова, МГУ - историк древнего мира О.И. Осогосток. Из Иркутского института народного хозяйства пришел профессор Б.С. Санжиев, из управления гражданской авиации - доцент Е.В. Алтунин.

Сравнительно молодое и энергичное поколение было беспрецедентно стабильным в течение почти двух десятилетий, и сделало школу историков университета известной не только в Сибири, но и во всей стране. В 1980-е годы на факультете стали работать его выпускники - молодые преподаватели: Е.И. Лиштованный, С.И. Кузнецов (ныне - доктора наук, профессора), доценты, кандидаты наук Т.Я. Янгель, Т.П. Кальянова. В 1990-2000-е годы в коллектив факультета влились молодые кандидаты наук Д.В. Козлов, С.Ф. Шмидт, А.В. Ануфриев, А.В. Костров, И.В. Чапыгин и др., окончившие аспирантуру при истфаке, в 2010-е - кандидаты наук Ю.В. Елохина, Е.А. Матвеева, А.В. Петров, И.В. Олейников.

В настоящее время исторический факультет располагает уникальными возможностями для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных нестандартно решать сложные задачи в различных сферах политики, экономики, науки, культуры и образования. Этому способствует высокий профессиональный уровень педагогического состава - на факультете работают 17 докторов и 24 кандидата наук, известных своими исследованиями в России и за ее пределами. Ученые факультета составляют кадровую основу старейшего и авторитетного в нашем регионе Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по историческим наукам. Это дает основание историческому факультету Иркутского университета, наряду с Новосибирским и Томским университетом, занимать ведущее место в научном и педагогическом процессе в Сибири, развивать свою историческую школу.

За годы своего существования факультет подготовил свыше 5 тысяч историков. В их числе заслуженные учителя России, преподаватели лицеев и вузов, кандидаты, доктора наук, профессора и академики.