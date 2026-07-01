ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет ГАУГН был основан в 1994 году на базе Института Всеобщей истории Российской академии наук. Деканом факультета с первого дня его основания является академик РАН, директор Института всеобщей истории, выдающийся всемирно известный историк, специалист в области новейшей истории Европы и истории международных отношений - Александр Оганович Чубарьян. Кроме того, А.О. Чубарьян является председателем Национального комитета российских историков, сопредседателем Российского исторического общества, сопредседателем Комиссий историков России и Австрии, России и Германии, России и Литвы, России и Украины, России и Латвии, Президентом Ассоциации институтов истории стран СНГ, Председателем Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания», а также Президентом Университета (ГАУГН).