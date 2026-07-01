ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет, один из старейших факультетов Дагестанского государственного университета, был открыт в 1931 году и до 1957 года находился в составе бывшего педагогического института, с 1957 года по 1964 года функционировал как историко-филологический факультет, а начиная с 1964 года существует как самостоятельное подразделение университета.

При факультете функционирует богатый ценными экспонатами историко-этнографический музей им. профессора P.M. Магомедова, созданный при активном участии преподавателей и студентов факультета.

Факультет тесно сотрудничает с государственными структурами республики: администрацией Президента РД, Правительством РД, Министерством национальной политики РД, Министерством образования РД, администрациями городов и районов РД. Налаживаются и поддерживаются постоянные контакты с вузами, исследовательскими и образовательными центрами, архивами и музеями России.

Выпускники успешно находят себя в сфере образования, науки и культуры, системе государственного управления, в правоохранительных органах, СМИ, коммерческих, внешнеэкономических и политических структурах, занимаются творчеством, политической и общественной деятельностью.

За годы своего существования исторический факультет подготовил около 7 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые работают в Дагестане и за его пределами.

Среди выпускников исторического факультета видные научные, общественно-политические и государственные деятели, такие, как - Глава Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов, председатель президиума ДНЦ РАН, директор Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, член-корреспондент РАН Х.А. Амирханов, ведущий научный сотрудник Института Российской истории, член-корреспондент РАН Р.М. Мунчаев, академик РАН И.М. Урилов, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнологии ДНЦ РАН, член-корреспондент РАН А.И. Османов и др.