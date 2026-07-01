ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет является старейшим факультетом в Бурятском государственном университете. В 1932 году 10 февраля в Бурят-Монгольском агропединституте было открыто четыре отделения: физико-математическое, естествознания, литературно-лингвистическое и историко-экономическое. Заведующим кафедрой истории стал профессор Козьмин Н.Н. В 1933 году на историко-экономическое отделение был сделан первый набор - 25 студентов. Однако через год отделение было переведено в Иркутский университет. В 1937 году отделение было вновь открыто, и в 1940/1941 учебном году осуществлен первый выпуск 10 студентов. В 1955 году исторический и филологический факультеты образовали один историко-филологический факультет, в 1987 году он снова был разделен на исторический и филологический.

Первый декан факультета - Н.П. Егунов, а в разные годы деканами факультета были: А.А. Белоусов, В.П. Тюшев, М.П. Хабаев, С.Ш. Чагдуров, В.Б. Махатов, В.В. Морохоев, С.Ж. Балданов, В.М. Пыкин, В.Ц. Ганжуров, А.В. Голых, Ю.П. Шагдуров, М.Г. Цыренова, К.Б.-М. Митупов, А.А. Буркина. Ныне деканом исторического факультета является доктор исторических наук, доцент Номогоева Виктория Владимировна.

Образовательный процесс на факультете включает многоуровневую подготовку специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов.

С 1997 года на историческом факультете начинают вести подготовку по специальности «регионоведение», с 1999 года - по направлению подготовки «политология», с 2007 года - по направлению подготовки «философия», с 2011 года по направлению подготовки «социология», с 2013 года по направлению подготовки «теология». В 2011 году факультет успешно прошел процедуру государственной аттестации и аккредитации.

Научно-образовательный процесс на факультете обеспечивают 5 кафедр: Всеобщей и отечественной истории, истории Бурятии, философии, политологии и социологии и теологии.

Основные научные направления были заложены теми людьми, которые стояли у истоков формирования нашего факультета это Егунов Никифор Петрович, Улымжиев Даши Батуевич, Тармаханов Ефрем Егорович. Сегодня на факультете преподают 65 преподавателей из них 27 докторов и 37 кандидата наук, известных своими исследованиями в стране и за рубежом.

Выпускники исторического факультета успешно находят себя в сфере образования и культуры, системе государственного управления, правоохранительных органах, СМИ, коммерческих, внешнеэкономических и политических структурах, занимаются творческой, политической и общественной деятельностью, а также поступают в аспирантуру при высших учебных заведениях и научно-исследовательские институты.