ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Историко-филологический факультет в структуре НИУ «БелГУ» появился 2 сентября 2013 года в результате слияния двух факультетов: исторического и филологического, имеющих свою многолетнюю историю.

Филологический факультет ведет свою летопись с 1944 года, с филологического отделения Учительского института в городе Старый Оскол. В 1954 году отделение было преобразовано в факультет русского языка и литературы в связи с реорганизацией Старооскольского учительского института в Педагогический институт. В 1957 году институт был перенесен из города Старый Оскол в город Белгород, где в 1958 году состоялся первый выпуск 86 учителей русского языка и литературы. В 1995 году в связи с получением вузом статуса педагогического университета факультет был переименован в филологический.

Деканами филологического факультета (до 1995 года факультета русского языка и литературы) в разное время были: Соколов С.Н., Хабургаев Г.А., Оводенко В.П., Августевич И.И., Соцкова О.А., Шевелев Н.А., Трунова Л.И., Ковалев А.Г., Благасова Г.М, Гринева С.П., Нагорный И.А., Липич В.В.

История образования и развития исторического факультета тесно связана с развитием педагогического образования в Белгородской области (в связи с активным строительством школ, созданием школ-комплексов и нехваткой учителей истории) в сентябре 1977 года было принято решение открыть на базе Белгородского государственного педагогического института им. М.С. Ольминского исторический факультет. Деканами исторического факультета были: Дворецкий Е.В., Руднева Н.И., Прокофьева Е.Ю., Шатохин И.Т.

Сегодня историко-филологический факультет - это:

около 900 студентов; более 50 аспирантов; 59 преподавателей, из них: 12 докторов наук, профессоров; 43 кандидата наук; 3 кафедры; 5 направлений подготовки и 2 специальности высшего образования; 5 направлений фундаментальных и прикладных исследований; аспирантура по отечественной и всеобщей истории, по русскому языку и литературе; 26 учебных аудиторий, в том числе 9 специализированных; журнал «Научные ведомости БелГУ» (включен в список рекомендованных изданий для апробации результатов диссертационных исследований ВАК России) серия «История. Политология. Экономика. Информатика» и «Филология. Журналистика. Педагогика. Психология»; международный сетевой журнал «TRACTUS AEVORUM: эволюция социокультурных и политических пространств»; регулярные международные научные конференции: «Кондаковские чтения»; «Классическая и византийская традиция»; «Белгородский диалог. Проблемы российской и всеобщей истории»; «Духовные векторы литературы: сопряжения и пересечения». 1 археологическая экспедиция и 3 отряда в составе крупных археологических экспедиций