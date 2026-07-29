ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет функционирует в составе БашГУ уже более семи десятилетий. Он был создан в 1934 году в Башкирском пединституте им. К.А. Тимирязева на базе социально-экономического отделения. Это отделение действовало в свою очередь еще в рамках Института народного образования с 1919 года. У истоков факультета стояли известные ученые: фактически сосланный в Уфу профессор С.А. Покровский, профессор X. Мусаев, преподаватели А.П. Бельковский, Х.В. Хасанов, P.M. Раимов, Г.И. Гужвенко и другие. Первоначально факультет состоял из одной кафедры истории, которая насчитывала 15 преподавателей. В 1935-1936 учебном году кафедра истории была разделена на две кафедры: истории СССР и всеобщей истории. В предвоенные годы на историческом факультете учились, а затем преподавали Ш.Х. Чанбарисов, Т.Саянов, З.И. Сираев, Д.М. Шнейдер. Деканом исторического факультета в предвоенные годы работал Б.Г. Султанаев. Великая Отечественная война коренным образом изменила условия жизни и работы студентов и преподавателей как Башгоспединститута, так и исторического факультета. Многие преподаватели и студенты ушли на фронт. Среди них были преподаватели-историки: Н.Н.Гульцев, З.И. Сираев, Г.И. Гужвенко, Ш.Х. Чанбарисов, С.Н. Нигматуллин, Д.М. Шнейдер. В 1956 году факультет истории и факультет языка и литературы были объединены в один историко-филологический факультет. Лишь в 1962-1963 учебном году, уже в стенах Башкирского государственного университета, историко-филологический факультет был разделен на два факультета: исторический и филологический. Вплоть до конца 80-х годов факультет располагал лишь двумя кафедрами: истории СССР и всеобщей истории. В конце 80-х годов были созданы кафедры археологии, древней и средневековой истории и кафедра истории Башкортостана и этнографии. В настоящее время на факультете функционируют пять кафедр: Отечественной истории; новой и новейшей истории; археологии, древней и средневековой истории; истории РБ и этнологии; историографии и источниковедения. На историческом факультете осуществляется подготовка кадров с высшим образованием по направлениям «История» и «Регионоведение». В настоящее время на факультете активно внедряются государственные образовательные стандарты третьего поколения. С 2011 года прием осуществляется по образовательным уровням: «бакалавр», «магистр». Разработаны образовательные программы по модулям «история постсоветской России», «краеведение», «археология», «история международных отношений». Преподавательскую и научно-исследовательскую работу на факультете ведут 11 докторов и 25 кандидатов исторических наук. Для обеспечения образовательного процесса созданы соответствующие условия. Читальный зал исторического факультета насчитывает более 60 тысяч экземпляров учебной, учебно-методической, периодической и научной литературы. Для обеспечения жильем иногородних студентов имеется общежитие, расположенное рядом с местом учебы. Согласно учебному плану факультета студенты после первого курса проходят археологическую или этнографическую практики. В последние годы раскопки организовываются на знаменитом археологическом памятнике, расположенном в центре города Уфы. Этнографическая практика проходит в различных районах Башкортостана. После второго курса организуется практика по изучению принципов ведения делопроизводства, которая помогает студентам приобрести практические навыки. Эта деятельность студентов проходит в государственных учреждениях. Кроме того, при подготовке выпускных квалификационных работ студенты факультета могут выезжать для сбора материалов по темам исследований в архивы и библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. На факультете функционирует диссертационный Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по историческим наукам, возглавляемый профессором И.Г. Акмановым. Продолжением образовательного процесса на историческом факультете является деятельность различных студенческих научных обществ, которые помогают студентам войти в мир научных исследований.