ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

В структуру факультета входит 2 кафедры: кафедра зарубежной истории и регионоведения; кафедра истории России.

Кафедра истории России (истории СССР) в составе исторического факультета была образована в 1946 году и просуществовала до 1956 года. В это время пединститут перешёл на подготовку учителей широко профиля, и исторический факультет упразднили даже в составе филологического факультета. После многолетнего перерыва в 1972 году кафедра истории СССР была открыта в составе вновь образованного историко-филологического, а потом отделившегося исторического факультета. Динамичное развитие кафедры было обусловлено высоким профессиональным уровнем работающих на ней учёных. В послевоенные годы началась преподавательская и научная деятельность виднейшего исследователя истории Астраханского края Александра Исаевича Юхта. В 1937 году он поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1941 году. С первых дней Великой Отечественной войны А.И. Юхт ушёл в ряды народного ополчения. Был командиром орудия, трижды ранен. Две медали «3а отвагу» и орден Славы III степени характеризуют боевой путь Александра Исаевича. После демобилизации в 1945 году он до 1959 года работал в Астраханском педагогическом институте на историческом факультете. В 1947-1948 годах А.И. Юхт являлся заведующим кафедрой истории СССР. Именно ему - первому из историков-астраханцев советского времени - принадлежит заслуга исследования дореволюционной истории края. Подробнейшим образом Александр Исаевич изучал материалы архива Астраханской области. В Астрахани были опубликованы и его первые работы: «Астрахань в период крестьянской войны под предводительством Степана Разина», «Астрахань: Краткий исторический очерк». В 1957 году вышли статьи А.И. Юхта в центральных научных изданиях, в частности, «Индийская колония в Астрахани» в журнале «Вопросы истории». Этой же теме была посвящена и его кандидатская диссертация, успешно защищённая в 1959 году. В определённой мере астраханское краеведение обязано А.И. Юхту появлением столь видной фигуры, как А.С. Марков. Как следует из интервью этого писателя-краеведа, именно А.И. Юхт посоветовал ему заняться работой в архиве Астраханской области.

В научном творчестве A.И. Юхта 1956-1958 годов особое место занимали торговые связи России со странами Востока. Это увлечение нашло своё воплощение в монографии «Торговля с восточными странами и внутренний рынок в России (20-60-е годы XVIII века)». Используя огромный архивный материал, А.И. Юхт выяснил характер русско-восточной торговли, показал динамику торговых отношений, впервые ввёл в научный оборот комплекс астраханских таможенных книг XVIII века. Особое внимание автор уделил вопросам политики правительства относительно торговли с Востоком.

Изучение истории внешнеторговых отношений России и Востока неизбежно пробудило интерес А.И. Юхта к личности и государственной деятельности В.Н. Татищева. В 1980 году Александр Исаевич защитил докторскую диссертацию на тему «Государственная и общественно-политическая деятельность В.Н. Татищева в 20-30-е годы XVIII века». В сущности, А.И. Юхтом для изучения наследия В.Н. Татищева было сделано столь много, что его труды являются основой для исследований таких корифеев российской истории, как А.Г. Кузьмин, не говоря уже о молодых исследователях последних лет. К сожалению, ликвидация исторического факультета в Астраханском педагогическом институте привела к переезду А.И. Юхта в Москву, где он работал в Центральном государственном архиве древних актов. В издательстве «Наука» он возглавлял редакцию исторической литературы. С 1968 года А.И. Юхт работал в Институте истории СССР АН СССР и 22 года отдал редакторской работе в «Исторических записках» АН СССР.

Вольф Ефимович Фильгус окончил Ленинградский педагогический институт. В блокадном Ленинграде был начальником одного из звеньев ПВО, пока в связи с резким истощением его не эвакуировали на Большую землю. С 1948 года стал работать в Астраханском педагогическом институте, где читал лекции по истории СССР. В.Е. Фильгус неоднократно выступал с научными докладами на кафедре истории СССР, учёном совете, теоретических конференциях. Как свидетельствует его характеристика 1950 года, «особо следует отметить доклады «Развитие исторической науки товарищем Сталиным» и «Значение трудов И.В. Сталина о марксизме в языкознании для исторической науки и преподавания истории» (Архив АГУ. Оп. 9. Д. 140. Л. 15). В.Е. Фильгус являлся внештатным лектором Обкома ВЛКСМ и Кировского райкома ВКП(б), представителем Астраханского отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. С 1950 года по 1953 год был заведующим кафедрой истории СССР (вплоть до её ликвидации). Николай Михайлович Ушаков на протяжении многих лет заведовал кафедрой истории России. Являлся руководителем аспирантуры, основателем научной школы «Власть и общественно-политическое развитие в Нижне-Волжском регионе». Ученики Николая Михайловича успешно защитили кандидатские диссертации, участвуют в совместных исследованиях по истории региона. Под руководством Н.М. Ушакова на кафедре сложилась научная школа, в рамках которой осуществляются исследования по истории Астраханского края. Круг научных интересов профессора, кроме региональных исторических проблем, был связан с изучением истории реформ и контрреформ в России XIX века, проблем историографии, источниковедения, методологии истории.

В 2003-2009 годах деканом исторического факультета и заведующим кафедрой истории России являлся доктор исторических наук, профессор Алексей Михайлович Липчанский. Он окончил исторический факультет Астраханского государственного педагогического института в 1978 году. Будучи студентом, не раз избирался председателем студенческого профкома, в качестве командира линейного отряда участвовал в работе III трудового семестра. Награждён медалью «За трудовые отличия». В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1998-2001 годах обучался в докторантуре, по окончании которой успешно защитил докторскую диссертацию. Являлся председателем консультативного Совета при губернаторе области по делам этнокультурных сообществ. Исследовал проблему становления системы образования в России в ХIХ-ХХ веках. По теме докторской диссертации опубликована монография «Становление советской системы образования, 1917-1927 годы».

В настоящее время обязанности заведующего кафедрой исполняет кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Викторович Васильев. На кафедре истории России работают талантливые учёные. Профессорско-преподавательский состав кафедры принимает активное участие в международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, семинарах.