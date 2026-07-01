ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ - архивная служба России.

Время возникновения архивов на территории современной Омской области совпадало с основанием городов, крепостей, слобод. С 1594 года формировался архив Тарской приказной избы. Но Г.Ф.Миллер, побывавший в Таре в 1734 году едва смог набрать 97 древних документов. Многочисленные пожары уничтожили практически всё.

В старом Омске существовали крупные массивы документов, их называли архивами, и среди них - Омский областной архив, принадлежавший Акмолинскому областному правлению. Здесь были сосредоточены документы Военно-походной канцелярии командира Сибирского корпуса 1745-1800 годов, Пограничного управления сибирских киргизов, материалы о сношениях с Киргизской степью. Для него по ул. Александровской, 9 было построено специальное здание. С уникальными документами этого архива работали Ч. Валиханов, Г. Потанин, П. Золотов, Г. Катанаев, Ф. Усов и другие именитые исследователи. Здесь позднее размещался и архив Степного генерал- губернаторства.

Г.Н. Потанин, вспоминая о своей работе в областном архиве, писал: ”В архиве много интересных сведений о сношениях русских пограничных начальников с киргизскими родоначальниками и князьями Джунгарского ханства, а также о торговле между Сибирью и городами Восточного Туркестана. В этом архиве заключается документальная история последних дней существования Джунгарского ханства”.

В 1918-1919 годах сбором и спасением архивных документов занимался Западно-Сибирский отдел Русского географического общества во главе с председателем А.Н. Седельниковым. Всем управляющим областями и губерниями Сибири от имени МВД Российского (колчаковского) правительства был разослан циркуляр о приведении архивов в порядок и запрещении уничтожения каких либо дел.

Но события гражданской войны привели к массовому уничтожению документов - были разгромлены архивы Акмолинского областного правления, Омского военно-окружного суда, штаба Омского военного округа, уничтожены часть жандармских, полицейских и тюремных архивов.

В январе 1920 года было учреждено Омское губернское архивное управление, при котором был создан губернский архив. В это время губархив располагал шестью помещениями в различных частях города, из них только три помещения были пригодны как архивохранилища.

За 1920-1923 годы в губархив поступило 112 фондов в неразобранном виде, поэтому необходимо было привести эти массы документов в порядок, чтобы можно было их использовать. Работа тормозилась нехваткой квалифицированных кадров. В 1922 году штат архива состоял из заведующего, архивариуса, секретаря.

Несмотря на тяжелые условия, в холодных помещениях, при большом скоплении пыли архивисты продолжали работу по приведению в порядок фондов учреждений Временного правительства, колчаковских министерств, судебных, полицейских и других правительственных и военных учреждений. Восемь вагонов документов было отправлено в Москву. Подготовка и отправка фондов в центр продолжалась и в последующие годы. В Москву, в книжную палату направлялась и местная литература.

Осенью 1924 года фонды архива, размещенные ранее в шести помещениях, были переведены в одно архивохранилище Дома Советов. К этому времени в архиве было 90500 кг. неразобранных документов.

В 1925 году создается научно-справочная библиотека архива, в которой насчитывается 4350 экземпляров краеведческой и другой литературы.

20 июля 1925 года состоялось первое совещание архивных работников, на котором среди других вопросов был поставлен и вопрос о необходимости устройства читального зала “где бы отдельные представители исторической науки и госучреждений могли бы работать вполне продуктивно”.

Приведение в порядок ряда фондов дало возможность сотрудникам архива заняться популяризацией хранящихся в архиве документов.

В конце 1925 года в журнале “Сибирские огни”, в газете “Рабочий Путь” были опубликованы статьи: “Пугачевщина в Сибири”, “1905 год в Омске”, “Омское архивное бюро”.

В 1925 году архив провел выявление документов по запросам советских органов о сельскохозяйственном налоге и приписных кассах. За период с 1920 по 1925 годы учреждениям и частным лицам была выдана 131 справка.

В 1934 году в Омске было уже два архива: Исторический архив и архив Октябрьской революции, которые в соответствии с постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 года были преобразованы в отделы вновь созданного Государственного архива Омской области.

В 1960-е годы структура госархива изменилась, на смену отделам по историческим периодам были образованы участки по направлениям деятельности архива: комплектования, обеспечения сохранности и учета архивных документов, их использования. Кроме того была создана лаборатория по микрофильмированию и реставрации архивных документов, а также группа по обработке документов в учреждениях.

В 1978 году архив переехал в новое здание по ул.Третьяковская,1.

Постановлением правительства Омской области от 9 марта 2004 года ГАОО был преобразован в государственное учреждение Омской области “Государственный архив Омской области”.

На этот период в его архивохранилищах содержалось 3253 фонда, 1 010 680 ед.хр. с 1722 года. Среди фондов: “Сибирский генерал-губернатор” (1803-1822 годы), “Главное управление Западной Сибири” (1822-1882 годы), “Омская Духовная консистория” (1722-1921 годы); фонды личного происхождения: А.С. Сорокина - сибирского писателя, Г.Е. Катанаева - историка Сибирского казачьего войска и исследователя, омского актера Н.Д. Чонишвили.

В конце 1980-х годов началось активное рассекречивание документов, и информационная база ГАОО расширилась более чем на 40 тыс. ед.хр.

Среди документов, переданных на открытое хранение, - уголовные дела на граждан, осужденных за религиозные убеждения, службу в контрреволюционной армии, агитацию против продразверстки и т.п. Значительная часть этих дел легла в основу 10-томного издания книги Памяти жертв политических репрессий “Забвению не подлежит”. Кроме того по рассекреченным делам в настоящее время готовится новая Книга Памяти, но уже на граждан, подвергшихся раскулачиванию и выселению за “болота”.

Проводилась в архиве работа по выявлению уникальных документов. На начало 2008 года выявлено и включено в Государственный реестр УД Омской области 53 документа, среди которых: Ведомость городов, крепостей, редутов, форпостов и т.п. Омской области, переписка об учреждении женского монастыря близ поселка Ачаир, ревизская сказка 1858 года жителей города Омска, актовые записи о рождении Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, великого русского художника М.А. Врубеля и др.

На основании распоряжения Правительства Омской области от 9 июля 2008 года № 106-рп "О реорганизации государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства государственно-правового развития Омской области" государственные учреждения Омской области "Государственный архив Омской области" и "Центр документации новейшей истории Омской области" реорганизованы в форме слияния с образованием на их основе государственного уреждения Омской области "Исторический архив Омской области" (ГУ ИсА).

В результате реорганизации двух архивных учреждений порядка 4.800 фондов (около 663 тыс. дел постоянного срока хранения) бывшего Центра документации новейшей истории Омской области стали составной частью фондов ГУ ИсА.

В первую очередь, это документы фонда Омского Истпарта (Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и РКП/б/): протоколы партийных конференций и собраний, прокламации и листовки социал-демократи-ческих организаций, газеты и журналы центральных и местных органов власти послереволюционного периода, в частности, "Известия Омского губкома РКП", "Красный путь" (издание Омгуббюро РКП), Бюллетени Омского губисполкома.

Самым большим по объему является комплекс документов, создававшихся в деятельности местных партийных и комсомольских органов за 1919-1991 годы. Это фонды губкомов, окружкомов, обкомов, райкомов КПСС и ВЛКСМ, партколлегий и контрольных комиссий по партчистке, первичных партийных и комсомольских организаций. Документы - протоколы и отчеты руководящих органов, докладные записки, информации с мест и другие - содержащие сведения о проведении социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в Западной Сибири, об эвакуации в Омскую область предприятий и учреждений и развитии здесь оборонной промышленности, о сборе средств и подарков для Красной Армии и помощи районам, освобожденным от оккупации. Большой блок составляют документы о послевоенном развитии области: освоении целинных и залежных земель, развитии нефтехимической промышленности, открытии новых учебных заведений и объектов здравоохранения - свидетельства превращения Омска в крупный промышленный и культурный центр Сибири.

Несомненный интерес для исследователя представляют архивные коллекции документов и фотографий по Великой Отечественной войне, в том числе о формировании в Омске в годы войны воинских соединений, таких как 308-я Гуртьевская дивизия, 75-я Гвардейская бригада и др. Документы - материалы о боевом пути формирований, о работе Омского отделения Совета ветеранов войны, личные документы участников и ветеранов, схемы, карты, листовки военного времени, справки, письма с фронта, воспоминания участников боёв, стихи и рисунки, фотоснимки военного и послевоенного времени.

Особый комплекс составляют документы современных общественных и политических организаций. Это фонды областных профсоюзных комитетов, научных медицинских обществ, редакций газет, молодежных и спортивных организаций (ДОСААФ, Омский областной скаутский центр «Сибирь» и др.), общественных организаций (Общество охраны памятников и истории и культуры, Красный крест и др.), политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и др.).

И, наконец, это значительная по объему (21800 фотоснимков) коллекция фотодокументов по советской и постсоветской истории Омска и Омской области, в том числе по Великой Отечественной войне.

Документы бывшего Центра документации новейшей истории Омской области хранятся по старому адресу реорганизованного учреждения, а именно: ул. Певцова, 9.

Для работы исследователей по фондам Омского Испарта и Омского партархива, областных, городских и сельских руководящих партийных и комсомольских органов, а так же фондам парткомов крупных омских предприятий, общественных организаций по-прежнему работает читальный зал, расположенный в бывшем Центре документации новейшей истории Омской области (ул. Певцова, 9). Здесь же можно поработать с личными фондами членов партии, комсомола.

На севере Омской области в городе Таре находится филиал КУ ИсА, который был создан в 1933 году как Тарский окружной архив, преобразованный в 1944 году в филиал областного архива. Архив находится в новом здании, построенном в 1994 году. Всего в архивохранилищах насчитывается 716 фондов, 113 005 ед.хр. Здесь хранятся документы учреждений и организаций Тарского уезда и округа, а также документы семи северных районов области: Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского.

Наиболее ранним (с 1822 года) является фонд Тарской поземельно-устроительной партии. Интерес для исследователей представляют фонды: “Заведующий водворением переселенцев в Тарский район”, “Тарская мужская гимназия”, коллекции документов участников Великой Отечественной войны, Почетных граждан г. Тары, а также личные фонды архивиста и краеведа Л.В. Перевалова, историка Жирова А.А., краеведа Юрьева А.И. и др.

Активно идет внедрение в филиале автоматизированных архивных технологий, пополнение БД “Архивный фонд” и тематических справочников. С февраля 2015 года начата работа по созданию фонда пользования на документы, хранящиеся в филиале.

В качестве самостоятельного юридического лица Исторический архив был зарегистрирован 22 октября 2008 года в результате слияния ГУОО "Государственный архив Омской области" и ГУОО "Центр документации новейшей истории Омской области".

В соответствии с Распоряжением Министерства государственно-правового развития Омской области от 20 мая 2010 года и Министерства имущественных отношений от 14 апреля 2010 года государственное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» было переименовано в бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (БУ ИсА). 8 июня 2010 года Исторический архив Омской области был зарегистрирован как бюджетное учреждение Омской области.

На основании постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 226-п "Об утверждении перечня казенных учреждений Омской области, создаваемых путем изменения типа бюджетных учреждений Омской области", в соответствии с распоряжениями Министерства государственно-правового развития Омской области от 30 декабря 2010 года №736/1 и Министерства имущественных отношений от 28 декабря 2010 года № 1860-р бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» было переименовано в казенное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (КУ ИсА).

Учредителем казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» является Омская область; от имени Омской области функции учредителя осуществляют Министерство культуры Омской области и Министерство имущественных отношений Омской области.

Функции учредителя отраслевого органа исполнительной власти Омской области до 3 декабря 2013 года осуществляло Министерство государственно-правового развития Омской области. С 3 декабря 2013 года распоряжением Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 173-рп «О передаче функций учредителя казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» функции отраслевого органа переданы Министерству культуры Омской области. Соответствующие изменения внесены в устав учреждения.

На протяжении всего времени существования Исторического архива Омской области функции его оставались неизменными:

- государственный учет и хранение архивных фондов;

- комплектование архивными документами;

- организационно-методическое содействие в области архивоведения и делопроизводства организациям-источникам комплектования архива;

- использование архивных документов в интересах государства, общества и граждан;

- создание информационно-поисковых систем и баз данных на документы, хранящиеся в архиве;

- ведение научно-исследовательской и методической работы в области архивоведения, документирования и археографии.