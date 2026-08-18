«ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ»

«ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ» - научный журнал.

1) Научный журнал, соз­дан­ный Со­ве­том Главного ар­хив­но­го управ­ле­ния РСФСР в 1918 году; первый но­мер вы­шел в 1919 году, даль­ней­шее из­да­ние пре­кра­ще­но (в 1921 году на ос­но­ве ма­те­риа­лов, под­го­тов­лен­ных для второго но­ме­ра «Исторического архива», из­дан «Сбор­ник ма­те­риа­лов и ста­тей»).

2) Не­пе­рио­дический сбор­ник до­ку­мен­таль­ных пуб­ли­ка­ций по ис­то­рии Рос­сии до 1917 года. Из­да­вал­ся в Мо­ск­ве по ини­циа­ти­ве Б.Д. Гре­ко­ва Институтом ис­то­рии Академии наук СССР в 1936-1940 годах (выпущен 1-3) и 1949-1954 годах (выпущен 4-10). От­ветственные ре­дак­то­ры: Б.Д. Гре­ков (1936-1953 годы), А.А.Но­во­сель­ский (1954 год).

3) На­учный жур­нал, из­да­вав­ший­ся (6 но­ме­ров в год) по ини­циа­ти­ве Пре­зи­диу­ма Академии наук СССР в 1955-1962 годах в Мо­ск­ве Институтом ис­то­рии Академии наук СССР совместно с Институтом мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма при ЦК КПСС и Главным ар­хив­ным управ­ле­ни­ем при Совете министров СССР. В жур­на­ле опуб­ли­ко­ва­но 347 под­бо­рок до­ку­мен­тов по отечественной ис­то­рии XV - середины XX веков, а так­же по все­об­щей ис­то­рии, печа­та­лись ста­тьи и со­об­ще­ния по ис­точ­ни­ко­ве­де­нию, ар­хи­во­ве­де­нию и ар­хео­гра­фии, кри­ти­ко-биб­лио­гра­фические ма­те­риа­лы. Из­да­ние пре­кра­ще­но по цен­зур­ным со­об­ра­же­ни­ям (по­во­дом ста­ла кри­ти­ка со сто­ро­ны груп­пы ар­ти­стов МХАТ пуб­лика­ции пе­ре­пис­ки К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко). Главные ре­дак­то­ры - В.И. Шун­ков (1955-1960 годы), Д.А. Чу­га­ев (1960-1962 годы).

4) На­учный жур­нал (пре­ем­ник пре­ды­ду­ще­го), из­даю­щий­ся (6 но­ме­ров в год) в Мо­ск­ве издательством «Рос­сий­ская по­ли­ти­че­ская эн­цик­ло­пе­дия» (в 1992-1999 годах - кол­лек­ти­вом ре­дак­ции «Исторического архива») совместно с Ро­сар­хи­вом. Пуб­ли­ку­ют­ся до­ку­мен­ты (без ку­пюр) по отечественной ис­то­рии, а так­же по ис­то­рии других стран из российских и за­ру­беж­ных ар­хи­вов, биб­лио­тек и му­зе­ев, ре­цен­зии на до­кумен­таль­ные из­да­ния. Главный ре­дак­тор - А.А. Чер­но­ба­ев (с 1992 года).

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