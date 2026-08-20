ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ - ус­лов­ное со­би­ра­тель­ное на­зва­ние ря­да сти­ли­стических на­прав­ле­ний в ар­хи­тек­ту­ре и при­клад­ном искусстве второй тре­ти XIX - начала XX веков.

Важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии иторических стилей сыг­рал ро­ман­тический культ национальной ста­ри­ны, ска­зав­ший­ся, в ча­ст­но­сти, в по­ис­ках са­мо­быт­ных национально-ис­то­рических форм в ар­хи­тек­ту­ре.

В ар­хитектурных шко­лах раз­ных стран круг сти­лей, при­вле­кае­мых для ци­ти­ро­ва­ния и пря­мо­го за­им­ст­во­ва­ния кон­ст­рук­тив­ных и/или де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов, был раз­ли­чен. Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние при­об­ре­ли нео­го­ти­ка (псев­до­го­ти­ка), нео­ро­ман­ский стиль, нео­ре­нес­санс, не­оба­рок­ко, нео­ро­ко­ко («стиль Пом­па­дур», «вто­рое ро­ко­ко»), «стиль Лю­до­ви­ка XVI», не­о­клас­си­цизм и его ва­ри­ант - не­ог­ре­че­ский стиль («не­о­грек»).

Ре­ми­нис­цен­ции различных сти­лей пред­ше­ст­вую­щих эпох яв­ля­ют­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью вик­то­ри­ан­ско­го сти­ля в Ве­ли­ко­бри­та­нии, стиля Вто­рой им­пе­рии во Фран­ции, «сти­ля Ринг­штрас­се» в Ав­ст­рии. В Рос­сии к это­му сле­ду­ет до­ба­вить рус­ско-ви­зан­тий­ский стиль, не­ови­зан­тий­ский стиль («ви­зан­тий­ский стиль»; встре­ча­ет­ся так­же в ар­хи­тек­ту­ре не­ко­то­рых ев­ропейских стран), рус­ский стиль («псев­до­рус­ский стиль»), не­орус­ский стиль. В этих сти­лях воз­во­ди­лись хра­мы, двор­цы, об­щественные, административные и тор­го­вые зда­ния, бан­ки, особ­ня­ки и ча­ст­ные до­ма.

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