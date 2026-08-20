ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ - условное собирательное название ряда стилистических направлений в архитектуре и прикладном искусстве второй трети XIX - начала XX веков.
Важную роль в формировании иторических стилей сыграл романтический культ национальной старины, сказавшийся, в частности, в поисках самобытных национально-исторических форм в архитектуре.
В архитектурных школах разных стран круг стилей, привлекаемых для цитирования и прямого заимствования конструктивных и/или декоративных элементов, был различен. Наибольшее распространение приобрели неоготика (псевдоготика), неороманский стиль, неоренессанс, необарокко, неорококо («стиль Помпадур», «второе рококо»), «стиль Людовика XVI», неоклассицизм и его вариант - неогреческий стиль («неогрек»).
Реминисценции различных стилей предшествующих эпох являются неотъемлемой частью викторианского стиля в Великобритании, стиля Второй империи во Франции, «стиля Рингштрассе» в Австрии. В России к этому следует добавить русско-византийский стиль, неовизантийский стиль («византийский стиль»; встречается также в архитектуре некоторых европейских стран), русский стиль («псевдорусский стиль»), неорусский стиль. В этих стилях возводились храмы, дворцы, общественные, административные и торговые здания, банки, особняки и частные дома.