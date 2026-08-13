ИСТОРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ КОНЦЕРТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ КОНЦЕРТЫ (Con­certs His­to­ri­qu­es Rus­ses) ор­га­ни­зо­ва­ны в 1907 году в Па­ри­же С.П. Дя­ги­левым .

В ко­ми­тет по их про­ве­де­нию вхо­ди­ли Ф.М. Блу­мен­фельд, А.К. Гла­зу­нов, А. Ни­киш, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, С.В. Рах­ма­ни­нов , ко­то­рые вы­сту­пи­ли в кон­цер­тах в ка­че­ст­ве ди­рижё­ров. В кон­цер­тах при­ня­ли уча­стие круп­ней­шие ис­пол­ни­те­ли сво­его вре­ме­ни: пиа­нист И. Гоф­ман, пев­цы Ф.И. Ша­ля­пин, Ф.В. Лит­вин, Е.И. Збруе­ва, В.И. Кас­тор­ский, Д.А. Смир­нов и другие.

В се­рии из 5 кон­цер­тов ис­пол­ня­лись со­чи­нения М.И. Глин­ки (фраг­мен­ты опе­ры «Рус­лан и Люд­ми­ла», увер­тю­ра «Ка­ма­рин­ская»), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (фраг­мен­ты опер «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом», «Сне­гу­роч­ка», «Мла­да», «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не», «Сад­ко»), А.П. Бо­ро­ди­на (фраг­мен­ты опе­ры «Князь Игорь»), М.П. Му­сорг­ско­го (фраг­мен­ты опер «Бо­рис Го­ду­нов» и «Хо­ван­щи­на», пес­ни), П.И. Чай­ков­ско­го (2-я и 4-я сим­фо­нии, фраг­мен­ты опе­ры «Ча­ро­дей­ка»), А.К. Ля­до­ва («8 рус­ских пе­сен» для орке­ст­ра), С.В. Рах­ма­ни­но­ва (кан­та­та «Вес­на», 2-й форепианный кон­церт; со­лист - ав­тор), М.А. Ба­ла­ки­ре­ва, Ц.А. Кюи, С.М. Ля­пу­но­ва, А.Н. Скря­би­на , а так­же А.С. Та­нее­ва-млад­ше­го.

Кон­цер­ты, впер­вые пред­ста­вив­шие русскую му­зы­ку в Западной Ев­ро­пе в та­ком зна­чительном объ­ё­ме, яви­лись на­ча­лом мас­штаб­ной дея­тель­но­сти Дя­ги­ле­ва в ка­че­ст­ве про­па­ган­ди­ста отечественного му­зы­каль­но­го искуства за гра­ни­цей.

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