ИСТОРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ КОНЦЕРТЫ
ИСТОРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ КОНЦЕРТЫ (Concerts Historiques Russes) организованы в 1907 году в Париже С.П. Дягилевым.
В комитет по их проведению входили Ф.М. Блуменфельд, А.К. Глазунов, А. Никиш, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, которые выступили в концертах в качестве дирижёров. В концертах приняли участие крупнейшие исполнители своего времени: пианист И. Гофман, певцы Ф.И. Шаляпин, Ф.В. Литвин, Е.И. Збруева, В.И. Касторский, Д.А. Смирнов и другие.
В серии из 5 концертов исполнялись сочинения М.И. Глинки (фрагменты оперы «Руслан и Людмила», увертюра «Камаринская»), Н.А. Римского-Корсакова (фрагменты опер «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Млада», «Сказка о царе Салтане», «Садко»), А.П. Бородина (фрагменты оперы «Князь Игорь»), М.П. Мусоргского (фрагменты опер «Борис Годунов» и «Хованщина», песни), П.И. Чайковского (2-я и 4-я симфонии, фрагменты оперы «Чародейка»), А.К. Лядова («8 русских песен» для оркестра), С.В. Рахманинова (кантата «Весна», 2-й форепианный концерт; солист - автор), М.А. Балакирева, Ц.А. Кюи, С.М. Ляпунова, А.Н. Скрябина, а также А.С. Танеева-младшего.
Концерты, впервые представившие русскую музыку в Западной Европе в таком значительном объёме, явились началом масштабной деятельности Дягилева в качестве пропагандиста отечественного музыкального искуства за границей.