ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ

Исторические музеи — в современном мире профильные музеи, осуществляющие сбор, хранение, изучение и популяризацию памятников материальной и духовной культуры, отражающих развитие человеческого общества.

И. м. подразделяются на общеисторические, в экспозициях которых представлена вся история человечества; музеи национальной истории; региональной истории; истории отдельных периодов или исторических событий; узкоспециализированные музеи, соответствующие профилю специальных исторических дисциплин (археологические, этнографические, нумизматические и т. п.) или самостоятельным отраслям исторической науки (например, военно-исторические музеи). Вместе с тем коллекции многих музеев, складывавшихся в течение длительных периодов, совмещают в своих экспозициях художественные и культурно-исторические артефакты: картины, скульптуры, нумизматические, археологические собрания, этнографические коллекции, рукописи, книги и т. д. Это является спецификой таких крупнейших музеев мира, как Лувр, Британский музей, Метрополитен-музей, Государственные музеи Берлина, Венский художественно-исторический музей, Эрмитаж.

Процесс накопления исторических памятников — оружия, драгоценностей, домашней утвари, табличек с текстами, манускриптов и т. п. — происходил в различных частях мира с древнейших времен стихийно — в храмах, дворцах правителей, их усыпальницах. Первым специальным хранилищем культурных и исторических артефактов, а также религиозным, исследовательским, учебным и культурным центром стал Мусейон (в переводе с греч. — место, посвященное музам, храм муз), основанный в г. Александрия в начале III в. до н. э. по инициативе афинского государственного деятеля и философа Деметрия Фалерского. Но начало систематического коллекционирования и создания музеев как специфических научных учреждений относится к эпохе Возрождения. В XV в. название «музей» присвоил своему собранию рукописей и различных древностей глава Флорентийской республики, поэт и меценат Лоренцо Медичи.

Становление собственно И. м. происходило в XVII—XIX вв. Для музейных коллекций начали строить специальные здания. Так, в 1683 в компактном здании, спроектированном для хранения редкостей, завещанных Оксфордскому университету известным антикваром Э. Эшмолом, возник музей его имени. В 1753 в Лондоне на основе ряда частных собраний был создан Британский музей, в 1823—1847 для него построено специальное здание, для постоянно расширявшейся библиотеки музея в 1854—1857 возведен читальный зал и примыкающие к нему книгохранилища. Ныне Британский музей — один из крупнейших музеев мира, музейные коллекции (произведения искусства Древнего Египта, Междуречья, Античной Греции, Античного Рима, изделия средневековых мастеров Европы и Азии, собрания монет и медалей, рисунков, гравюр, этнографические коллекции) занимают 94 галереи общей протяженностью более 4 км.

В 1801 статус музея получила бывшая резиденция французских королей — Версальский дворец (с 1830 музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля), в 1837 во дворце открылся Музей истории Франции. В 1862 декретом императора Франции Наполеона III был создан Национальный музей древностей Франции (с 2005 Музей национальной археологии), первые 7 выставочных залов которого открылись в 1867 в Сен-Жерменском дворце.

В 1846 Конгресс США принял решение об учреждении в Вашингтоне своеобразного научно-исследовательского, образовательного и музейного комплекса — Смитсоновского института, получившего название в честь английского ученого Дж. Смитсона, завещавшего свое состояние для организации в США учреждения, «которое будет служить развитию и распространению знаний». В 1855 завершилось строительство здания Института, в котором разместились художественная галерея, библиотека, химическая лаборатория, лекционные залы, музеи, галереи и офисы. Ныне с состав Института входят 19 музеев, зоопарк, 9 научно-исследовательских центров, а также 156 музеев в других городах, являющихся филиалами Института. В 1964 в Вашингтоне в рамках Смитсоновского института открыт Музей истории и технологии, в 1980 переименованный в Национальный музей американской истории.

В 1872 основан И. м. в Москве, посвященный истории и культуре России с древнейших времен; открыт в 1883 (с 1881 — Императорский Российский исторический музей, с 1895 — Императорский Российский исторический музей им. императора Александра III в Москве, с 1917 — Государственный Российский исторический музей, с 1925 — Государственный исторический музей (ГИМ)). Здание музея по проекту архитектора В. О. Шервуда и инженера А. А. Семенова было возведено на Красной площади. Каждый зал проектировался с учетом экспонатов, которые предполагалось в нем разместить. В отделке внутреннего убранства, росписях, создании декоративных элементов участвовали художники И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, В. А. Серов, К. А. Коровин, И. Е. Репин и другие. Современные фонды ГИМа насчитывают более 4,5 млн музейных предметов.

Современные И. м. все больше приобретают значение научно-исследовательских центров, проводящих самостоятельные исследования, археологические, археографические, этнографические экспедиции.